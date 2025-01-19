Jak stanovit kaskádové cíle pro váš tým v roce 2025

Není žádným tajemstvím, že stanovení cílů souvisí s úspěchem. INC zjistilo, že lidé mají o 42 % větší šanci dosáhnout cílů, které si zapíší. Navíc zaměstnanci s jasnými cíli jsou 3,6krát více oddaní své společnosti.
Realita je však taková, že mnoho firem nestanovuje jasné priority. Studie Harvard Business Review zjistila, že 84 % dotázaných zaměstnanců profesionální servisní firmy nemělo jasno v tom, jaké jsou hlavní priority organizace. Navíc pouze 55 % manažerů dokázalo jmenovat jeden z pěti hlavních cílů společnosti.
Proč má tolik společností problémy se stanovením cílů? Tento proces může být náročný a nejde jen o to, stanovit obecný cíl. Účinné cíle musí být měřitelné a zaměřené na cíle společnosti.
Právě v tom mohou pomoci kaskádové cíle. 👀
Zde si povíme, co jsou kaskádové cíle, a určíme výhody jejich použití pro vaše podnikání. Poté vám ukážeme, jak implementovat kaskádové cíle, aby všichni členové týmu mohli přispět k dosažení vašich cílů.
Co jsou kaskádové cíle?
Kaskádové cíle představují strukturovaný rámec cílů. Začněte s většími organizačními cíli a rozdělte je na menší cíle pro týmy a jednotlivce. Myšlenka spočívá v tom, že každý by měl pracovat na hlavním cíli společnosti tím, že se bude věnovat úkolům a projektům, které k němu přispívají.
Proces začíná tím, že zainteresované strany vytvoří obecný cíl pro podnik. Poté jsou stanoveny cíle a úkoly pro projektové manažery a vedoucí týmů, aby bylo možné tento hlavní cíl splnit. Proces pokračuje kaskádovým efektem pro každého člena týmu a jednotlivce ve společnosti. ✨
Zaměřte se nejprve na hlavní cíl a poté postupujte zpětně a vytvořte projekty a úkoly pro každý tým, které společnost přiblíží k cíli. Každý kaskádový cíl by měl být jasný a měřitelný. Měl by být také přizpůsoben schopnostem a možnostem každého člena týmu.
Typy kaskádových cílů
V rámci tohoto širšího rámce cílů existuje několik typů kaskádových cílů. Každý z nich nabízí jiný přístup nebo techniku k dosažení hlavního cíle. 🏆
Mezi typy kaskádových cílů patří:
- Cíle SMART: SMART znamená specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené. Tyto cíle jsou navrženy tak, aby byly realistické a proveditelné.
- Cíle a klíčové výsledky (OKR): OKR vycházejí z obecného cíle a spojují jej s klíčovými výsledky a úkoly, které jsou navrženy jako kroky k dosažení hlavního cíle.
- Velké, smělé a odvážné cíle (BHAG): Dlouhodobý cíl, který má za cíl vyvolat nadšení tím, že stanoví vysokou laťku pro úspěch, která je často odvážná, riskantní a vznešená.
Příklady kaskádových cílů
Jako příklad kaskádových cílů SMART si vezměme cestovní kancelář. Hlavním cílem společnosti pro dané čtvrtletí může být prodej 5 400 dovolenkových balíčků. Každý úkol a cíl každého týmu by měl směřovat k dosažení tohoto cíle. To může znamenat, že tým prodeje si stanoví cíl získat 1 300 nových klientů. Tým marketingu si může stanovit cíl rozeslat 40 e-mailových marketingových kampaní.
V rámci prodejního týmu může vedoucí prodeje stanovit konverzní cíle pro každého obchodního zástupce, například 150 nových klientů na osobu. Na straně marketingu může manažer rozdělit práci na cíle založené na zvýšení konverzí na sociálních médiích nebo vytvoření určitého počtu reklamních kampaní.
Nyní se podívejme blíže na příklad kaskádových cílů s využitím OKR. Řekněme, že majitel prodejny lodí si stanoví hlavní cíl stát se největším prodejcem lodí v regionu.
Klíčové výsledky pro tento cíl mohou vypadat například takto:
- Klíčový výsledek č. 1: Zpracovat 55 % všech regionálních prodejů lodí
- Klíčový výsledek č. 2: Posílit branding a viditelnost o 35 %
- Klíčový výsledek č. 3: Implementujte CRM pro správu všech zákaznických interakcí
Jak vidíte, tyto klíčové výsledky mají vliv na různé oddělení, včetně prodeje a marketingu. Odtud mohou vedoucí týmů vzít jeden z těchto klíčových výsledků jako hlavní cíl svého týmu. Poté jej rozdělí na další klíčové výsledky, aby tohoto cíle dosáhli.
Například prodejní tým může mít jako hlavní cíl 55 % všech regionálních prodejů lodí a klíčové výsledky mohou zahrnovat přijetí tří nových obchodních zástupců a zvýšení počtu prodejů lodí o 40 % meziročně. Klíčové výsledky marketingového týmu mohou zahrnovat přijetí konzultanta pro vytvoření CRM a realizaci 10 reklamních kampaní nebo e-mailových marketingových iniciativ.
Výhody stanovení kaskádových cílů
Mezi výhody top-down přístupu k nastavování cílů patří větší oddanost zaměstnanců, cílená práce a lepší spolupráce. Od vedoucích pracovníků až po zaměstnance na vstupní úrovni jsou všichni spojeni s jediným cílem a jejich práce je zaměřena na splnění hlavních cílů a osobních cílů zaměstnanců.
Zde jsou některé z klíčových výhod stanovení kaskádových cílů. 💪
Lepší řízení výkonu
Kaskádové cíle usnadňují sledování a hodnocení výkonu v celé organizaci. Díky přizpůsobeným cílům projektu pro každého člena týmu je snadné posoudit, jak si každý zaměstnanec vede.
Vzhledem k tomu, že kaskádové cíle jsou obvykle měřitelné, můžete pomocí metrik zjistit, jak blízko je tým nebo osoba k dosažení svého cíle, kde projekty zaostávají, nebo zdůraznit něco, co fungovalo dobře.
Vyšší zapojení zaměstnanců
Zaměstnanci pracují lépe, když mají cíle, které přímo přispívají k úspěchu organizace. To znamená, že budou ochotnější přijímat nové projekty, přicházet s kreativními nápady a soustředit se na práci, která má smysl. Budou motivovaní automatizovat rutinní práci a věnovat svůj čas důležitějším úkolům.
Vylepšená strategie a sladění cílů
Mnoho firem trpí problémy s nesourodostí, zejména když se na stejném projektu podílí více než jedno oddělení. Stanovení velkých cílů společnosti a rozdělení práce pro každé oddělení tak, aby tyto cíle splnilo, usnadňuje udržení soudržnosti a zjednodušuje řízení obchodních procesů. 📈
Když se rozhodnete rozšířit společnost nebo projekt, je snadné nové zaměstnance izolovat. Zamyslete se nad hlavním cílem společnosti a tím, jak může nový zaměstnanec přispět k dosažení cíle týmu.
Zjednodušené pracovní postupy a cílené úkoly
Díky kaskádovým cílům je pro manažery snazší vytvářet pracovní postupy a přidělovat úkoly na úrovni společnosti i jednotlivců. S ohledem na celkový cíl rozdělte úkoly na zvládnutelné kroky na všech úrovních organizace. ✍️
Můžete také vytvořit priority a závislosti, které budou řídit práci, ať už se jedná o týmové nebo individuální cíle. Zvýrazněte úkoly s největším dopadem a nejmenší náročností, které je třeba vyřešit jako první. Dále identifikujte oblasti, které vyžadují další úkol, než bude možné zahájit práci. S kaskádovými cíli jako vodítkem můžete vytvářet seznamy každodenních úkolů, abyste mohli řídit sledování projektu směrem k úspěchu.
Tyto cíle také odstraňují nadbytečnost, zejména u velkých týmů. Navíc zabraňují vzniku konkurenčních cílů a udržují všechny soustředěné na práci.
Větší transparentnost a odpovědnost
Všichni pracují na dosažení cílů společnosti a kaskádové cíle přidávají prvek odpovědnosti. Každý ví, za jakou práci je zodpovědný a jaký příspěvek se od něj očekává. To zvyšuje transparentnost a umožňuje zaměstnancům převzít odpovědnost za projekty v průběhu celého procesu stanovování cílů.
Jak implementovat kaskádové cíle
Implementace kaskádových cílů je nepřetržitý proces a měla by být během roku opakovaně revidována. Je také dobré získat podporu zaměstnanců a nechat je, aby se vyjádřili k jejich individuálním a týmovým cílům. Tímto způsobem se budou cítit více spojeni s prací a budou mít větší pocit sounáležitosti s projektem. Zde je návod, jak implementovat kaskádové cíle v jednoduchém pětikrokovém procesu. ✅
1. Zkontrolujte poslání společnosti a stanovte dlouhodobé cíle
Než začnete uvažovat o stanovení cílů, je důležité zvážit poslání společnosti, které může být pro zaměstnance větších firem nejasné. Vaše poslání a hodnoty by měly vždy řídit vaši práci. Jsou hnací silou vašeho účelu a důvodem, proč podnikáte.
Díky pochopení poslání a hodnot vaší společnosti můžete vytvořit dosažitelné cíle, které posunou vaše podnikání vpřed. Pokud zajistíte, že zaměstnanci pochopí poslání společnosti, budou také lépe vykonávat svou práci a budou více v souladu s potřebami společnosti. 🧐
Jakmile znáte své poslání, použijte nástroj jako ClickUp Goals k nastavení měřitelných cílů. Tento software pro stanovení cílů usnadňuje určování, přiřazování, správu a sledování cílů. Použijte jej k nastavení a sledování pokroku pomocí cílů SMART, KPI a OKR.
Začněte tím, že vytvoříte hlavní cíl pro společnost a všechna oddělení nebo týmy. Poté postupujte u každého týmu a jednotlivce a vytvořte dosažitelné cíle, které přispívají k hlavním cílům celé společnosti. Domluvte si schůzky s každým členem týmu, aby vám poskytli podněty ke konkrétním cílům a práci, která podle nich má největší dopad.
Uspořádejte obchodní cíle do složek, abyste viděli nejvyšší cíle nebo individuální cíle každého člena týmu. Funkce sledování pokroku přidává procentuální graf, který ukazuje, kolik úkolů bylo splněno pro dosažení cíle.
2. Stanovte krátkodobé cíle na čtvrtletní bázi
Účinné kaskádové cíle jsou kombinací krátkodobých a dlouhodobých cílů. Jakmile máte pro každého jednotlivce naplánované hlavní roční cíle, rozdělte je na čtvrtletní cíle. 🛠️
Použijte nástroj, jako jsou šablony pro stanovení cílů ClickUp, aby byla tato úloha rychlejší a snazší. Díky několika možnostem, ze kterých si můžete vybrat, nastavte cíle SMART, OKR, vyvážené scorecardy nebo kariérní cíle za polovinu času.
Můžete si naplánovat cíle na celý rok rozdělené do čtvrtletí, ale často je revidujte. V ideálním případě byste se měli na konci čtvrtletí sejít, abyste zhodnotili dokončenou práci a stanovili cíle pro další čtvrtletí, abyste zůstali na dobré cestě k dosažení širších cílů společnosti.
Rozlišujte mezi cíli a záměry – cíle jsou hlavní cíle, zatímco záměry pomáhají zaměstnancům pochopit, jak těchto cílů dosáhnout. Každý z nich hraje klíčovou roli při stanovování priorit správné práce v každém čtvrtletí.
3. Stanovte individuální a týmové cíle
Tento proces stanovování cílů opakujte pro každý tým a každého člena týmu. Zajistěte, aby měli při výběru cílů a úkolů slovo v rozhodovacím procesu. Nezapomeňte, že všechny projekty a úkoly by měly souviset s hlavním cílem společnosti a čtvrtletními cíli.
Pomocí ClickUp Priorities vytvořte pracovní postupy, které rozdělují práci podle důležitosti. Přidejte vlastní pole pro práci, která má největší dopad a vyžaduje nejméně úsilí. Pomocí barevného kódování snadno identifikujte úkoly, které lze snadno splnit, a ty, které budou mít největší účinek.
ClickUp Dependencies také usnadňuje identifikaci práce, která je blokována jiným úkolem. Tímto způsobem mohou mezifunkční týmy rychle zjistit, jakou práci musí vykonat, aby zabránily zpoždění pracovního toku pro zbytek společnosti.
4. Prověřujte cíle postupně odspodu nahoru
Jakmile stanovíte cíle pro každého jednotlivce, tým a společnost, budete chtít zkontrolovat, zda vše odpovídá vašemu strategickému plánu. Pracujte zdola nahoru – zkontrolujte všechny osobní, týmové a projektové cíle až po nejvyšší úrovně společnosti.
Všimněte si cílů, které nejsou v souladu s vaší obchodní strategií, nebo oblastí, které je třeba zlepšit. Předložte plán cílů vedení a klíčovým zainteresovaným stranám, aby bylo zajištěno jeho řádné posouzení.
5. Naplánujte kontroly a hodnocení výkonu
Stejně jako u většiny projektů nestačí je jen implementovat a zapomenout na ně. Klíčem k udržení strategických cílů a jejich přizpůsobení podle potřeby jsou pravidelné kontroly. Použijte kalendář ClickUp k sledování pokroku a plánování pravidelných kontrol. 💼
Kontroly nejsou jen příležitostí k přezkoumání výkonnostních cílů, ale také skvělou příležitostí k získání zpětné vazby a zlepšení retence zaměstnanců. Naplánujte si půl hodiny nebo hodinu na přezkoumání individuálních cílů a získání praktických poznatků.
Během schůzek zhodnoťte celkové cíle společnosti, cíle vedení a osobní pokrok. Rozhodněte se, zda je třeba stanovit nové cíle, abyste dosáhli vyšších cílů nebo se přizpůsobili změnám na trhu. Upravte cíle a harmonogramy na základě zpětné vazby od zaměstnanců a v případě potřeby nabídněte podporu.
Stanovte si cíle a dosáhněte jich rychleji s ClickUp
Ať už si stanovujete vlastní cíle k dosažení svých snů nebo řídíte tým pracující na splnění většího firemního poslání, kaskádové cíle vám mohou pomoci stanovit priority a dosáhnout vašich cílů. S pomocí výše uvedeného pětibodového průvodce si stanovíte dosažitelné a měřitelné cíle pro každou fázi procesu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte budovat efektivnější a motivovanější týmy. Díky funkci Cíle je vytváření cílů pro společnost i jednotlivé zaměstnance snadné. Navíc vám vestavěné pracovní postupy, správa úkolů a reportování poskytují informace o pokroku, abyste mohli své cíle dosáhnout rychleji.