10 nejlepších alternativ Homeworkify pro studenty v roce 2025

Stresuje vás hromada domácích úkolů, která se vám hromadí? Chápeme vaše pocity.
Řešení složitých úkolů je opravdu náročné. Právě v takových případech přicházejí na řadu nástroje umělé inteligence, jako je Homeworkify.
Ať už jste na střední škole nebo studujete technický obor, Homeworkify vám pomůže odevzdat náročné úkoly včas. ⏰
Pro některé uživatele však Homeworkify selhává, pokud jde o úplnou přesnost v předmětech STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika). Naštěstí existuje spousta dalších možností.
Zatímco jste byli zaneprázdněni řešením domácích úkolů, my jsme pro vás vyhledali 10 nejlepších alternativ k Homeworkify.
Pojďme se na to podívat!
Co byste měli hledat v alternativách Homeworkify?
Než si vyberete alternativu k Homeworkify, stanovte si cíle ohledně předmětů, na které se chcete zaměřit, akademických zdrojů, ke kterým chcete mít přístup, a nástrojů, které nejlépe vyhovují vašemu stylu učení. Stejně důležité je zvážit, jak vybraná platforma hodnotí akademickou integritu.
Zde je shrnutí klíčových bodů, které musíte mít na paměti:
- Vzdělávací standardy: Ujistěte se, že platforma splňuje požadované vzdělávací standardy a je v souladu se všemi platnými předpisy.
- Jednoduché a snadno použitelné rozhraní: Chcete plynulejší uživatelský zážitek? Vyberte si platformu, která je intuitivní a snadno ovladatelná.
- Integrace se stávajícími nástroji: Platforma, která se integruje s vašimi stávajícími nástroji, jako je systém pro správu výuky (LMS) a oblíbené nástroje pro zvýšení produktivity, je lepší volbou než platforma, která tyto integrace nepodporuje.
- Ceny a recenze: Vyberte si alternativu, která je cenově dostupná (bez skrytých poplatků) a má mnoho pozitivních recenzí od široké škály uživatelů ?
- Možnosti spolupráce: Je užitečné pracovat s platformou, která vám umožňuje spolupracovat s ostatními studenty a týmy pomocí nástrojů, jako jsou sdílené dokumenty, diskusní fóra a sledování pokroku.
- Kompatibilita: Pokud pracujete s více zařízeními, zaregistrujte se na platformě, která je kompatibilní se smartphony, tablety a vaším preferovaným operačním systémem a prohlížečem.
- Bezpečnost: Vyberte si alternativu s robustními bezpečnostními funkcemi, zejména pokud na platformě sdílíte citlivé informace ?
10 nejlepších alternativ Homeworkify, které můžete použít
Homeworkify je sice dobrým poskytovatelem řešení domácích úkolů, ale několik dalších alternativ k Homeworkify může poskytovat podobné služby s dalšími výhodami, jako jsou cvičení, podrobná vysvětlení, řešení krok za krokem, pronájem fyzických učebnic, online doučování, interaktivní učení, příprava na testy a silná akademická podpora.
Zde je seznam 10 nejlepších alternativ Homeworkify.
1. Chegg
Chegg je oblíbená online vzdělávací platforma, která nabízí služby od řešení domácích úkolů až po pronájem učebnic. Může se pochlubit rozsáhlou online knihovnou zdrojů a také online doučovacími službami. Poskytuje také nástroje pro psaní textů založené na umělé inteligenci, portál pro hledání práce a stáží a pomůcky pro přípravu na zkoušky.
Chegg je alternativa k Homeworkify, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a nabízí řešení domácích úkolů, podrobné vysvětlení složitých pojmů a individuální lekce. Je tedy vhodná pro noční sovy i ranní ptáčata, kteří touží po interaktivním učení. Mezi její klíčové vlastnosti patří uživatelsky přívětivé rozhraní a nákladová efektivita.
Nejlepší funkce Chegg
- Půjčujte si učebnice a další zdroje místo jejich nákupu.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně zdrojů, jako jsou studijní průvodce, podrobné návody k řešení, služby otázek a odpovědí a další výukové materiály.
- Dokončete úkoly a získejte odborné znalosti v široké škále předmětů napříč specializačními úrovněmi prostřednictvím individuálních lekcí s odborníky.
- Připravte se na konkurenceschopné zkoušky, jako jsou SAT, ACT a GRE, s přizpůsobenými studijními materiály a cvičnými kvízy a testy.
- Prodejte své použité učebnice
Omezení Chegg
- Většina zdrojů je sice na krátkou dobu k dispozici zdarma, ale nakonec za ně budete muset zaplatit.
- Nabídka fyzických i online učebnic je omezená a ne vždy se jedná o nejnovější verze.
Ceny Chegg
- Chegg Study: 14,95 $/měsíc
- Chegg Study Pack: 19,95 $/měsíc
- Chegg Math Solver: 9,95 $/měsíc
- Chegg Writing: 9,95 $/měsíc
Recenze a hodnocení Chegg
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
2. Brainly
Brainly je platforma pro společné učení, která využívá síť peer-to-peer pro řešení domácích úkolů a online tutoriály. Jelikož se v podstatě jedná o platformu pro sdílení znalostí, mohou se studenti navzájem propojit a podporovat se na své vzdělávací cestě.
Jedinečný komunitní model Brainly umožňuje uživatelům odpovídat na akademické otázky zveřejněné ostatními uživateli. Odpovědi jsou monitorovány učiteli a dalšími odborníky na dané téma z hlediska obsahu, kvality a přesnosti.
Platforma pokrývá tradiční školní předměty, jako je matematika, přírodní vědy a historie, stejně jako předměty na úrovni univerzity a vysoké školy, včetně medicíny, práva a inženýrství.
Kromě online formátu otázek a odpovědí pro učení nabízí platforma také materiály, jako jsou studijní průvodce.
Nejlepší funkce Brainly
- Spojte se s ostatními studenty a získejte různé názory a podrobné odpovědi na širokou škálu témat.
- Získejte odměny a odznaky za svou účast a přínos.
- Prohlédněte si hodnocení odpovědí a řešení od uživatelů a odborníků.
- Učte se v jazyce podle svého výběru
- Přístup k online nástroji z různých zařízení, jako jsou smartphony a tablety.
Omezení Brainly
- Přesnost a kvalita odpovědí může být problematická, protože uživatelé mohou poskytovat zavádějící a neúplné informace.
- Menší počet účastníků v určitých akademických předmětech může ovlivnit kvalitu odpovědí.
- Subjektivní povaha odpovědí může vést k nejasnostem.
Ceny Brainly
- Zdarma
- Brainly Plus: Individuální ceny
- Brainly Tutor: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Brainly
- G2: 4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 25 recenzí)
3. Khan Academy
Khan Academy je nezisková online vzdělávací platforma, jejímž cílem je nabídnout bezplatné vzdělání světové úrovně studentům a učitelům po celém světě. Najdete zde online kurzy, studijní materiály a výuková videa k různým předmětům, jako je historie, ekonomie, matematika, programování atd.
Tato online vzdělávací platforma nabízí adaptivní a personalizovaný přístup k učení, který vám umožní učit se vlastním tempem. Současně platforma sleduje potřeby uživatelů, aby mohla přizpůsobovat obsah a sledovat pokrok pro efektivní učení.
Khan Academy se zaměřuje také na učitele a pedagogy a nabízí jim nástroje a zdroje, které jim pomohou zlepšit jejich výukové zkušenosti. Khan Academy také poskytuje průvodce pro samostudium založený na umělé inteligenci, Khanmigo, který funguje jako tutor pro studenty a asistent pro učitele.
Nejlepší funkce Khan Academy
- Získejte přístup k vzdělávacím zdrojům a studijním materiálům prestižních univerzit a institutů.
- Sledujte své úkoly a lekce
- Učte se vlastním tempem díky bezplatným službám.
- Učte se ve svém preferovaném jazyce
- Připravte se na standardizované testy, jako jsou SAT, LSAT, MCAT a další, s pomocí specializovaných zdrojů.
- Učte se prostřednictvím gamifikace. Získejte odznaky a body za důslednost a zdokonalování svých dovedností.
Omezení Khan Academy
- Omezené pokrytí specializovaných předmětů
- Žádné živé individuální interakce s odborníky a učiteli
- Žádná podpora offline učení
- Studenti musí být technicky zdatní, aby mohli platformu používat.
Ceny Khan Academy
- Zdarma
Hodnocení a recenze Khan Academy
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 25 recenzí)
4. Crazy for Study
Crazy for Study se popisuje jako důvěryhodný vzdělávací vyhledávač. Tato online vzdělávací platforma nabízí pomoc s řešením domácích úkolů, dokončováním úkolů a otázkami z učebnic.
Kromě rozsáhlé knihovny studijních materiálů máte také přístup ke studijním průvodcům a můžete kontaktovat odborníky, kteří vám pomohou s řešením úkolů z různých předmětů. Crazy for Study nabízí více než 50 milionů řešení domácích úkolů na svém uživatelsky přívětivém rozhraní.
Můžete také získat podrobné vysvětlení a návody k řešení složitých otázek z učebnic, které sestavili odborníci na dané téma.
Crazy for study – nejlepší funkce
- Získejte řešení jedinečných úkolů pro vysokou školu
- Obraťte se na odborníky s doktorátem ve vašem oboru a získejte řešení úkolů, která splňují standardy vzdělávacích institucí.
- Požádejte o pomoc s řešením domácích úkolů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Blázen do studijních omezení
- Žádná offline řešení, jako jsou služby půjčování učebnic.
- Přesnost a hloubka řešení je důležitá
- Řešení nejsou uživatelům doručována okamžitě.
Šílené ceny za studium
- Zdarma
- Měsíční tarif: 14 $
- Čtvrtletní plán: 29,85 $.
- Roční plán: 78 $
Blázen do hodnocení a recenzí studia
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Studypool
Studypool je online vzdělávací platforma založená na klasickém formátu otázek a odpovědí, která však disponuje také rozsáhlou online knihovnou. Jedná se o jeden ze studijních nástrojů, který nabízí videa, chat a další interaktivní nástroje pro zlepšení uživatelského zážitku při učení.
Funguje to takto: Na webové stránce můžete zveřejnit svůj úkol nebo otázku k domácím úkolům a obdržet nabídky od kvalifikovaných lektorů, kteří jsou ochotni vám pomoci. To znamená, že si můžete vybrat vhodné lektory a určit cenu, kterou chcete zaplatit za každý vyřešený úkol.
Kromě otázek a odpovědí k domácím úkolům tento cenný nástroj pomáhá studentům s videonávody, osobním doučováním, databází poznámek, průvodci knihami a stipendii.
Pokrývá různá témata, od základních matematických a přírodovědných předmětů po programování, raketovou vědu, humanitní vědy a kreativní psaní. Lektoři na této platformě mají různou úroveň odborných znalostí a zahrnují učitele, vysokoškolské profesory a držitele doktorátů.
Nejlepší funkce Studypool
- Získejte přístup k více než 30 milionům studijních dokumentů, které vám pomohou s úkoly a domácími pracemi.
- Získejte odborné znalosti v různých specializovaných oborech, jako je geologie, matematika a design webových stránek.
- Připravte se na náročné standardizované testy, jako jsou SAT.
- Komunikujte s odborníky na dané téma v individuálních videohovorech.
Omezení Studypool
- Žádné offline půjčovny
- Doručení řešení trvá dlouho.
- Žádná podpora více jazyků
Ceny Studypool (předplatné Notebank)
- Měsíční tarif: 19,95 $
- Čtvrtletní plán: 29,85 $.
- Roční plán: 59,40 $
Hodnocení a recenze Studypool
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
6. Quizlet
Quizlet, online vzdělávací platforma založená na umělé inteligenci, nabízí nástroje pro vytváření a sdílení digitálních kartiček. Studenti mohou tyto nástroje využít k převodu svých poznámek do personalizovaných kartiček, cvičných testů a kvízů.
Platforma také nabízí chatbota s umělou inteligencí, který komunikuje s uživateli v reálném čase a pomáhá jim připravit se na testy a dokončit školní úkoly. Tito AI tutori mohou také vytvářet cvičné testy, aby vyhodnotili, jak dobře studenti daný předmět ovládají.
Quizlet je relativně nová platforma, která stále rozšiřuje své služby. Podle dostupných informací se připravuje několik zajímavých funkcí, včetně sledování paměťového skóre, nástroje pro překonání tvůrčí krize a hudebních kartiček.
Nejlepší funkce Quizletu
- Okamžitá řešení
- Sledování pokroku
- Intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní, které je vhodné i pro začátečníky.
- Flashcards usnadňují zapamatování
Omezení Quizletu
- Absence živého doučování může být překážkou pro studenty, kteří hledají osobní přístup.
- Řešení založená na umělé inteligenci často postrádají hloubku a mohou být nepřesná.
- Žádná podpora více jazyků
Ceny Quizlet
- 7denní zkušební verze zdarma
- Quizlet Plus: 35,99 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Quizlet
- G2: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
7. Quizplus
Quizplus je pomocník s domácími úkoly, který studentům pomáhá také s přípravou na testy. Quizplus nabízí řadu funkcí a nástrojů, jako jsou cvičné kvízy, kartičky, pomoc s domácími úkoly a podrobné návody.
Můžete si vybrat z různých interaktivních kvízů dostupných pro různé předměty, abyste se lépe připravili na testy. K zapamatování důležitých témat můžete také použít kartičky.
Pokud se přihlásíte k odběru platformy, získáte kredity, které můžete použít k nákupům v aplikaci, jako jsou řešení kvízů, kartičky, podrobná řešení, vyhledávání OCR a vyhledávání AI.
Nejlepší funkce Quizplus
- Využijte funkce vyhledávání pomocí umělé inteligence a vyhledávání obrázků (OCR) k hledání odpovědí ve skenovaných papírových dokumentech, souborech PDF nebo obrázcích.
- Získejte přístup k přizpůsobeným studijním materiálům na základě vašeho kurzu, vzdělávací instituce nebo univerzity.
- Vylepšete své učení pomocí nových kvízů, které jsou pravidelně zveřejňovány.
Omezení Quizplus
- Absence online lektorů pro osobní živou interakci
- Nedostatek hlubšího porozumění, protože studijní materiály jsou omezené a mají formu kvízů.
- Jelikož jsou poskytovány pouze řešení z učebnic, nelze odpovědět na jedinečné otázky.
Ceny Quizplus
- 40 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quizplus
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. AcademicHelp
AcademicHelp je platforma pro recenze vzdělávacích služeb, která hodnotí různé online platformy a nástroje pro výuku a pomoc s domácími úkoly. Učitelé, profesoři a tým interních expertních uživatelů poskytují podrobnou zpětnou vazbu k různým poskytovatelům řešení domácích úkolů a jejich názory jsou shromažďovány na AcademicHelp.
Zahrnuje několik typů platforem, včetně těch, které nabízejí psaní esejí, psaní pomocí umělé inteligence a psaní disertačních prací, spolu s webovými stránkami pro výuku programování a nástroji pro kontrolu plagiátů.
Uživatelé mohou vyhledat platformu na AcademicHelp a poté se rozhodnout, která jim nejlépe vyhovuje.
Nejlepší funkce AcademicHelp
- Přečtěte si recenze zveřejněné uživateli na jiných populárních webových stránkách a sociálních sítích.
- Získejte přístup k hodnocení A*Help, které komplexně hodnotí produkty v oblasti vzdělávacích technologií, od objednávkových procesů, cen a platebních systémů až po nabízené slevy.
- Využijte diskusní fórum s otázkami a odpověďmi a zeptejte se interních odborníků na konkrétní otázky.
Omezení AcademicHelp
- Matoucí uživatelské rozhraní, které ztěžuje přístup k informacím
- Omezená podpora pro studenty a učitele ESL (angličtina jako druhý jazyk)
- Nedostatek chatů v reálném čase a interakcí s odborníky může studenty odradit od přístupu na platformu.
Ceny AcademicHelp
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze AcademicHelp
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Symbolab
Symbolab je online poskytovatel matematických řešení, který nabízí řešení pro všechny typy matematických problémů. Řešení jsou k dispozici v textové podobě nebo ve formě videonávodů a jsou velmi užitečná pro učitele a studenty po celém světě.
Tato oblíbená vzdělávací aplikace funguje také jako asistenční služba pro učitele, kteří chtějí zlepšit zážitek svých studentů ve třídě. Učitelé ji mohou použít k vytváření přizpůsobených kvízů a testů.
Studenti si mohou stáhnout „tahák“, který jim pomůže vyřešit obzvláště složité matematické úlohy, ať už se jedná o grafy, algebru, geometrii nebo slovní úlohy.
Nejlepší funkce Symbolab
- Snadná navigace na platformě díky jednoduchému uživatelskému rozhraní.
- Získejte podrobné řešení krok za krokem.
- Získejte přístup k nástrojům, jako jsou kalkulačky pro zlomky, logaritmické rovnice, parciální derivace a komplexní čísla, ale také pro osobní finance, měření při vaření a převodníky data a času.
- Pokud máte potíže se složitými matematickými pojmy, využijte vizuální nástroje.
- Využijte vícejazyčnou podporu
Omezení Symbolab
- Usnadňuje studentům kopírování odpovědí, aniž by pochopili, jak k řešení dospět.
- Bezplatná verze obsahuje příliš mnoho reklam.
Ceny Symbolab
- Zdarma
- Týdenní plán: 2,49 $
- Měsíční tarif: 6,99 $
- Roční předplatné: 29,99 $
Hodnocení a recenze Symbolab
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Course Hero
Course Hero je alternativou Homeworkify založenou na příspěvcích s více než 30 miliony studijních materiálů a zdrojů. Nabízí studijní průvodce, řešení domácích úkolů, řešení učebnic, poznámky, videa a vysvětlení k různým předmětům.
Platforma nabízí výukové materiály z ekonomie, psychologie, matematiky a účetnictví. Studenti vysokých škol mohou také využít odborné poradenství a individuální konzultace, které jsou na platformě k dispozici.
Nejlepší funkce Course Hero
- Získejte přístup ke studijním materiálům z prestižních programů a vysokých škol v USA, Velké Británii a Evropě, jako jsou Harvard University, Cambridge University, University of Notre Dame atd.
- Prozkoumejte zdroje rozsáhlé knihovny obsahu, která nabízí interaktivní formáty obsahu.
- Pomocí panelu aktivit získáte přehled o všech použitých zdrojích.
Omezení Course Hero
- Žádná podpora více jazyků
- Omezený přístup, protože některé funkce jsou placené, může být pro studenty příliš drahé.
- Chybí funkce pro sledování pokroku
Ceny Course Hero
- Zdarma
- Předplatné: od 39,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Course Hero
- G2: 3,4/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (10+ recenzí)
Další nástroje AI
Homeworkify a jeho alternativy usnadnily učení studentům napříč geografickými oblastmi a jazyky. Řešení pro pomoc s domácími úkoly však není zázračným lékem. Spárování s platformou pro správu projektů zaměřenou na studenty vám může pomoci znovu získat kontrolu nad chaosem studentského života.
K tomuto účelu je ClickUp vynikající volbou.
Pomůže vám organizovat a spravovat vaše akademické úkoly, plánovat hodiny a schůzky s profesory a sledovat termíny projektů a úkolů, abychom jmenovali alespoň některé z věcí, které vám mohou zachránit život.
Nástroje dostupné v ClickUp také pomáhají s úkoly, jako je pořizování poznámek, spolupráce s ostatními studenty na projektech a řízení postupu skupinových projektů.
Nástroje ClickUp pro studenty
Spolupráce a správa úkolů jsou hračkou, když používáte nástroje ClickUp pro studenty. Ačkoli tyto nástroje nemusí přímo nabízet odpovědi na otázky z domácích úkolů nebo pomoc s přípravou na zkoušky, pomohou vám lépe spravovat čas a zdroje během celého studia.
Například ClickUp vám pomůže spravovat vaše studijní povinnosti a kurzy na jednom místě.
Můžete použít Kanban Board v ClickUp k plánování svého rozvrhu, sledování úkolů a jejich organizování podle termínů. Úkoly můžete také synchronizovat se svým kalendářem.
Pokud jste součástí skupinového projektu, můžete členům týmu přidělovat úkoly a komunikovat pomocí ClickUp Chat.
Kromě běžných funkcí pro správu projektů můžete pomocí ClickUp AI změnit způsob, jakým spravujete poznámky a lekce. Dokončete dlouhé, nudné a opakující se úkoly během několika minut: ClickUp AI vám pomůže shrnout poznámky, stanovit priority úkolů a konsolidovat důležité lekce do krátkých úryvků.
Psaní poutavých esejí a osnov úkolů je nyní snazší – asistent AI je skvělým pomocníkem pro sdílení nápadů!
Šablony ClickUp pro studenty
K dispozici jsou také šablony, s nimiž můžete pracovat, abyste byli vždy o krok napřed, efektivně spolupracovali se členy svého týmu v reálném čase a sledovali svůj akademický pokrok. Zde jsou některé z nejužitečnějších šablon ClickUp pro studenty:
Šablona ClickUp Cornell Notes
Šablona Cornell Notes od ClickUp vám pomůže lépe organizovat vaše poznámky, abyste je mohli později použít ke studiu. Můžete zvýraznit klíčové body a rozdělit je do různých kategorií.
Šablona úkolů pro třídu ClickUp
Plánujte, organizujte a rozvrhujte své hodiny pomocí této šablony úkolů. Tato šablona vám také pomůže spravovat vaše akademické zdroje, včetně poznámek, úkolů a projektů pro každou hodinu, na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Informujte všechny členy týmu o postupu projektu pomocí vizuálních dashboardů ClickUp.
- Vytvářejte rychle shrnutí a poznámky pomocí umělé inteligence.
- Pomocí šablon můžete snadno a pohodlně spravovat výuku, plánovat rozvrh, spolupracovat s ostatními studenty a sledovat cíle a časové plány.
- Integrujte nástroje třetích stran, jako jsou e-maily a kalendáře, abyste dodrželi harmonogram a úzce spolupracovali s kolegy.
- Ukládejte si své studijní materiály na jedné platformě, místo abyste přecházeli z jedné aplikace do druhé.
Omezení ClickUp
- Omezený počet šablon, které pomáhají s projekty v rámci řízení kurzů
- Chybí podpora více jazyků
Ceny ClickUp
Recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ recenzí)
ClickUp jako váš partner pro správu kurzů a domácích úkolů
Jako student byste měli svůj čas věnovat studiu, a ne žonglování s nástroji a úkoly. Platformy jako Homeworkify a její alternativy vám skvěle pomohou spravovat domácí úkoly a vytvářet personalizované studijní plány.
Pokud však potřebujete nástroj, který vám usnadní den, zkrotí chaos v kurzech a pomůže vám soustředit se a udržet si přehled, abyste dosáhli svých akademických cílů, nehledejte nic jiného než ClickUp.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zvládněte celý studijní program, nejen domácí úkoly!