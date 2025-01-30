10 nejlepších softwarů pro sledování uživatelů v roce 2025 (recenze a ceny)

Společnosti se více zaměřují na svůj největší zdroj poznání – své zákazníky. Moderní podniky se při zlepšování porozumění uživatelům ve velké míře spoléhají na software pro sledování zákazníků.
Software pro sledování zákazníků nebo uživatelů umožňuje produktovým a marketingovým týmům podrobně studovat cestu zákazníka, od jeho preferencí v jednotlivých kontaktních bodech až po to, kdy a jak opouští prodejní trychtýř.
Společnosti pak tyto údaje využívají k přijímání klíčových obchodních rozhodnutí, vytváření nových funkcí nebo revizi svých sdělení.
Ve skutečnosti je vývoj produktů „řízený uživateli“ dnes široce praktikovaným jevem, který pomáhá podnikům personalizovat vztahy se zákazníky a stát se více zákaznicky orientovanými.
Co je sledování uživatelů?
Sledování uživatelů je proces shromažďování, ukládání a analýzy údajů o chování uživatelů. Když uživatelé procházejí vaši aplikaci nebo webové stránky, můžete pomocí nástrojů sledovat jejich chování.
Nástroje pro sledování uživatelů obvykle shromažďují informace týkající se:
- Webová analytika, která zahrnuje zobrazení stránek, akviziční kanály a délku relací
- Analýza chování, včetně názorů uživatelů, zapojení uživatelů a zkušeností s produkty
- Testování uživatelů, jako je výzkum použitelnosti, rozhovory s uživateli a správa publika
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování uživatelů?
Stejně jako u většiny softwaru závisí vaše rozhodnutí o koupi do značné míry na vašich požadavcích a obchodních cílech. Existují však některé základní věci, na které se musíte zaměřit.
- Funkce: Nejprve si ujasněte, jaké uživatelské analytické údaje chcete sledovat – výkonnost webových stránek, zkušenosti s produkty, chování uživatelů nebo vše. Na základě toho vyberte nástroj, který splňuje vaše konkrétní požadavky.
- Přesnost: Nepřesné nebo zavádějící zprávy vedou k nesprávným rozhodnutím. Proveďte důkladnou kontrolu přesnosti dat generovaných softwarem pro sledování uživatelů.
- Ochrana osobních údajů: Ujistěte se, že vámi vybraný software respektuje soukromí uživatelů, splňuje všechny platné předpisy na ochranu osobních údajů, anonymizuje data a vyžaduje souhlas uživatelů.
- Škálovatelnost: Vyberte si software, který se bude přizpůsobovat růstu vašeho podnikání a zvládne měnící se potřeby.
- Použitelnost: To poslední, co potřebujete, je neohrabané, zastaralé uživatelské rozhraní nebo komplikovaná navigace. Otestujte, zda je platforma pro testování uživatelů intuitivní a snadno nastavitelná.
- API a integrace: Ujistěte se, že vámi vybraný nástroj hladce spolupracuje s ostatními technologiemi, které používáte.
10 nejlepších softwarů pro sledování uživatelů
Ačkoli je dnes na trhu několik nástrojů pro sledování uživatelů, zde je náš přehled 10 nejlepších z nich.
1. Dynatrace
Jedinečnost společnosti Dynatrace spočívá v tom, jak dobře integruje sledování uživatelů s vašimi nástroji BizOps a DevOps.
Toto řešení poskytuje IT týmům monitorování infrastruktury, testování aplikací, zabezpečení a sledovatelnost na úrovni kódu. Poskytuje také obchodním týmům monitorování uživatelů v reálném čase, analýzu chování uživatelů a analýzu přijetí funkcí.
Nejlepší funkce Dynatrace
- Sledujte svou infrastrukturu, aplikace, servery a uživatele z jednoho místa.
- Analyzujte chování uživatelů napříč lokalitami, prohlížeči a typy zařízení.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, tržby a trendy pomocí kontextových údajů o uživatelích.
- Vysledujte příčinu hrozeb a incidentů
Omezení Dynatrace
- Mnoho nových uživatelů hlásí strmou křivku učení.
- Chybí možnosti přizpůsobení ihned po instalaci
- Někteří uživatelé mohou považovat tento software za drahý.
Ceny Dynatrace
- Sledování skutečných uživatelů: 0,00225 $ za relaci
Hodnocení a recenze Dynatrace
- G2: 4,5/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (45+ recenzí)
2. Datadog
Datadog je cloudová služba pro monitorování aktivity uživatelů, která poskytuje kompletní přehled o tom, jak uživatelé interagují s vaším webem a aplikací na přední i zadní straně.
Datadog, vytvořený pro IT manažery a inženýry, poskytuje monitorování skutečných uživatelů a infrastruktury. Pomáhá podnikům získat přehled o chování uživatelů a zároveň jim poskytuje bezpečné prostředí.
Datadog vám také umožňuje provádět simulace, abyste otestovali uživatelské cesty v různých prohlížečích a odhalili chyby a závady.
Nejlepší funkce Datadog
- Sledujte chování uživatelů v reálném čase v prohlížečích i na mobilních zařízeních.
- Vizualizujte data pomocí vlastních grafů, dashboardů a reportů.
- Získejte upozornění na všechny incidenty a vytvořte automatické reakce.
- Identifikujte příčinu základních webových vitálních funkcí, jako je pomalá rychlost načítání.
Omezení Datadog
- Nedostatečná hloubka a podrobnost reportů
- Testování mobilních aplikací je omezené
- Platforma je relativně drahá.
- Problémy s zákaznickou podporou
Ceny Datadog
- RUM: Cena začíná na 1,50 $ za 1000 relací za měsíc.
- RUM a Session Replay: Ceny začínají na 1,80 USD za 1000 relací za měsíc.
Hodnocení a recenze Datadog
- G2: 4,3/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
3. Solarwinds Security Event Manager
Solarwinds Security Event Manager není typický software pro sledování uživatelů vytvořený pro produktové nebo marketingové týmy. Jedná se spíše o nástroj DevOps určený pro IT manažery s důrazem na bezpečnost.
Solarwinds Security Event Manager sleduje chování uživatelů a analyzuje podezřelé chování nebo hrozby pro váš web nebo infrastrukturu online podnikání. K jeho použití potřebujete určité technické a programátorské znalosti.
Kromě toho vám Solarwinds Security Event Manager také pomáhá sledovat aktivitu zaměstnanců na firemních aktivech a zařízeních.
Nejlepší funkce Solarwinds
- Automatizujte detekci hrozeb a reakci na ně, když se spustí běžné alarmy.
- Využijte vestavěné šablony reportů k dodržování předpisů jako PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP a HIPAA.
- Analyzujte svou IT infrastrukturu z hlediska bezpečnostních incidentů a zranitelností.
Omezení Solarwinds
- Vytváření upozornění může být zdlouhavý proces.
- K implementaci jsou zapotřebí lidé s technickými dovednostmi nebo IT manažeři.
- Omezené možnosti úložiště
Ceny Solarwinds
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Solarwinds
- G2: 4,0/5 (65+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Kissmetrics
Kissmetrics je platforma pro analýzu chování uživatelů, která podnikům nabízí komplexní sadu funkcí pro sledování chování jednotlivých uživatelů. Je to jedna z mála platforem, která se zaměřuje na korelaci mezi chováním uživatelů a výnosy.
Jako veterán v oboru poskytuje Kissmetrics řadu reportů vhodných pro podnikání, jako jsou trychtýře, rozdělení aktivit podle výnosů a cesty zákazníků.
Nejlepší funkce Kissmetrics
- Získejte přehled o svých příjmech, celkové hodnotě zákazníka a míře odchodu zákazníků.
- Sledujte využití funkcí, aktivní uživatele, zobrazení stránek, vrácení peněz a další.
- Pomocí surových dat a dotazů SQL podrobně prozkoumejte chování uživatelů.
- Analyzujte pracovní postupy funkcí a zjistěte, kde uživatelé opouštějí web.
Omezení Kissmetrics
- Shrnování dat a vytváření reportů může být náročné.
- Přizpůsobení může být složité
- Platforma má tendenci se pomalu načítat, když zpracovává velký počet událostí.
Ceny Kissmetrics
- Platba podle skutečného využití: Ceny začínají na 0,0025 USD za událost.
- Stříbro: 199 $ měsíčně
- Gold: 499 $ měsíčně
- Platinum: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Kissmetrics
- G2: 4,1/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Crazy Egg
Crazy Egg je snadno použitelný software pro sledování návštěvníků webových stránek s funkcemi, jako jsou zprávy o návštěvnosti, záznamy a zprávy o chování. Platforma má omezené funkce vložené do přehledného uživatelského rozhraní, což z ní činí dobrou volbu pro začátečníky a malé podniky.
Zajímavou funkcí Crazy Egg je „Snapshots“ (Snímky), která vám poskytuje pět zpráv pro každou vstupní stránku – teplotní mapy, mapy posouvání, konfety, překryvné zprávy a seznamové zprávy. Tyto snímky lze porovnávat, exportovat a sdílet s ostatními členy týmu.
Nejlepší funkce Crazy Egg
- Získejte všechny základní funkce pro analýzu webových stránek, jako jsou heatmapy, scrollmapy a sledování chyb.
- Porozumějte chování uživatelů, jako je sledování kliknutí, sledování frustrace a pohyb myši.
- Analyzujte klikatelné prvky, jako jsou odkazy, tlačítka a dokonce i formuláře.
Omezení Crazy Egg
- Funkce reportování je poměrně omezená.
- Relativně drahé
Ceny Crazy Egg
- Základní: 29 $ měsíčně
- Standard: 49 $ měsíčně
- Plus: 99 $ měsíčně
- Pro: 249 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Crazy Egg
- G2: 4,2/5 (108 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (82 recenzí)
6. Matomo
Matomo (dříve Piwik) je open-source alternativa k populárním nástrojům pro webovou analytiku, jako jsou Google Analytics a Hotjar, pro sledování návštěvníků webových stránek. Matomo je také jedním z mála nástrojů pro sledování uživatelů webových stránek, který poskytuje on-premise řešení a 100% vlastnictví dat.
Jako jeden z mála open-source nástrojů pro sledování návštěvníků webových stránek mohou uživatelé Matomo vstoupit do prosperující komunity marketérů a vývojářů, kde mohou odpovídat na otázky a poskytovat rady týkající se analýzy zákazníků a průzkumu trhu.
Nejlepší funkce Matomo
- Využijte heatmapy, trychtýře, analýzy reklam a další nástroje, abyste lépe porozuměli výkonu svého webu.
- Vlastněte 100 % dat shromážděných na platformě
- Získejte přesné zprávy bez vzorkování dat
- Získejte přehled o tom, jak návštěvníci webových stránek reagují na váš audio a video obsah.
Omezení Matomo
- Nelze integrovat s platformami Google Marketing Platforms.
- Nástroj Matamo pro lokální instalaci je složitý.
- Přizpůsobení a vizualizace dat mohou být náročné.
Ceny Matomo
- On-Premise: Zdarma
- Cloud: 19 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Matomo
- G2: 4,2/5 (85+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (55+ recenzí)
7. AppDynamics
AppDynamics, který se používá především pro monitorování infrastruktury, nabízí několik klíčových funkcí pro sledování uživatelů. Patří mezi ně zprávy o používání webových stránek, monitorování prohlížečů a mobilních zařízení koncových uživatelů a míry konverze.
Nástroj pro sledování návštěvníků lze také použít jako software pro monitorování zaměstnanců v interních případech použití.
AppDynamics také nabízí syntetické monitorování pro odstraňování závad a chyb, což uživatelům umožňuje monitorovat jejich webové stránky ze zadní strany, aby zajistili plynulý a bezproblémový uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce AppDynamics
- Sledujte svůj web, aplikaci a infrastrukturu na jedné platformě.
- Optimalizujte své digitální prostředí díky podrobným informacím o cestě zákazníka.
- Získejte aktualizace hlášení incidentů v reálném čase
- Sledujte, co se děje na frontendu a backendu vašeho webu.
Omezení AppDynamics
- K obsluze je nutná znalost JavaScriptu a školení o platformě.
- Většina funkcí je pro malé a střední podniky zbytečná.
- Může být časem nákladné
Ceny AppDynamics
- Monitorování infrastruktury: 6 $/měsíc za jádro CPU
- Premium: 6 $/měsíc za jádro CPU
- Enterprise: 33 $/měsíc za jádro CPU
- Enterprise for SAP: 50 $/měsíc za jádro CPU
- Sledování skutečných uživatelů: 0,06 $/měsíc za 1000 tokenů
- Cisco Secure Application: 13,75 $/měsíc za jedno jádro CPU
Hodnocení a recenze AppDynamics
- G2: 4,3/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
8. Google Analytics
Google Analytics je celosvětově nejznámější software pro sledování uživatelů webových stránek, a to z dobrého důvodu. Je součástí platformy Google Marketing Platform, má jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní a co je nejdůležitější, je zcela zdarma.
Jako software pro sledování aktivity uživatelů sleduje Google Analytics data o chování uživatelů v reálném čase i historická data a může marketérům pomoci pochopit cestu zákazníka po webových stránkách.
Mezi klíčové funkce patří sledování návštěvnosti (celkový počet návštěv, zobrazení jednotlivých stránek, jedineční návštěvníci), analýza publika (demografické údaje, zájmy, používaná zařízení), sledování konverzí (akviziční kanál, odeslané formuláře, kliknutí) a další.
Google Analytics také poskytuje přizpůsobené přehledy a integraci s ostatními službami Google, aby mohli marketéři spravovat všechna svá data z jedné platformy zákaznické databáze.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Vytvářejte vlastní dashboardy pro sledování konkrétních obchodních cílů a KPI.
- Začněte během několika minut s bezkódovým sledováním
- Vylepšete své zprávy, reklamy a webové stránky pomocí informací o publiku z Google Analytics.
- Integrujte zdarma s BigQuery a vytvářejte prediktivní publikum pomocí ML.
Omezení služby Google Analytics
- Žádný přístup k nezpracovaným uživatelským datům
- Žádná zákaznická podpora v bezplatném tarifu
- Vzorkování dat může vést k nepřesnostem
- Placený tarif je velmi drahý.
Ceny služby Google Analytics
- Zdarma
- Google Analytics 360: 12 500 USD měsíčně (nebo 150 000 USD ročně)
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (7760+ recenzí)
9. Hotjar
Hotjar je platforma pro získávání poznatků o zkušenostech s produkty, která poskytuje podrobnou analýzu chování uživatelů.
Software Hotjar pro sledování návštěvníků zahrnuje nástroje pro sledování návštěvníků, jako jsou teplotní mapy a záznamy relací, nástroje pro zpětnou vazbu, jako jsou formuláře a průzkumy, a nástroje pro výzkum uživatelů, jako je správa publika a testování použitelnosti.
Podniky obvykle používají Hotjar a Google Analytics, aby přidaly kontext k chování publika a zjednodušily rozhodovací procesy.
Například záznamy relací z Hotjar lze použít k pochopení, proč má konkrétní vstupní stránka vysokou míru okamžitého opuštění v Google Analytics.
Nejlepší funkce Hotjar
- Analyzujte výkonnost svého webu pomocí heatmap a procentuálních údajů o posouvání stránky.
- Zaznamenejte důležité videoukázky nebo poznatky z experimentů.
- Pomocí záznamů relací můžete sledovat cestu svých uživatelů a odhalit překážky.
- Sledujte trendy v chování pomocí přizpůsobených přehledů
Omezení Hotjar
- Bezplatný tarif nabízí omezený počet zobrazení stránek a nahrávání relací, což může být pro weby s vysokou návštěvností limitující.
- Data z heatmap jsou agregovaná a nejsou k dispozici v reálném čase.
- Implementace a nastavení experimentů je časově náročný proces.
Ceny Hotjar
- Základní: Navždy zdarma
- Plus: 32 $ měsíčně
- Podnikání: 80 $ měsíčně
- Rozsah: 171 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
10. UserTesting
Na rozdíl od některých jiných nástrojů pro sledování uživatelů v tomto seznamu je UserTesting postaven na principu „lidských postřehů“ – uživatelé aktivně hledají publikum, které otestuje jejich produkt nebo službu, místo aby pouze sledovali příchozí návštěvníky.
UserTesting může pomoci produktovým týmům (výzkumníkům UX, produktovým manažerům a návrhářům UI) testovat a ověřovat prototypy nebo funkce. Marketingové týmy zase mohou lépe porozumět reakcím publika na jejich webové stránky a sdělení.
UserTesting se může pochlubit rozsáhlou sítí uživatelů, kterou mohou podniky využít k testování svých produktů a webových stránek. Pokud to však nefunguje, mohou na platformu přivést své vlastní publikum.
UserTesting poskytuje také další služby s přidanou hodnotou, jako je strategie a poradenství v oblasti UX, testování přístupnosti a další.
Nejlepší funkce UserTesting
- Proveďte testy použitelnosti a získejte zpětnou vazbu od skutečných lidí.
- Přidejte a spravujte vlastní publikum na platformě
- Využijte umělou inteligenci k lepšímu pochopení sentimentu uživatelů nebo anomálií v jejich chování během testování.
- Využijte vestavěné integrace k synchronizaci dat z výzkumu uživatelů s ostatními technologiemi, které používáte.
Omezení UserTesting
- V závislosti na zaměření vaší společnosti může být obtížné získat relevantní publikum, které by váš produkt otestovalo.
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za poněkud neintuitivní.
- Cena může být pro malé a střední podniky příliš vysoká, zejména pro ty, které mají více uživatelských profilů.
Ceny UserTesting
- Bezplatná zkušební verze na vyžádání
- Základní informace: Ceny na míru
- Pokročilé: Ceny na míru
- Ultimate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UserTesting
- G2: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
Další nástroje CRM
Nyní, když jste si vybrali jeden nebo více nástrojů pro sledování uživatelů a nastavili své očekávání, je dalším krokem překlenutí propasti mezi chováním uživatelů, analytikou a řízením vztahů se zákazníky (CRM).
Nástroje CRM se integrují s vaším softwarem pro sledování a pomáhají vám segmentovat zákazníky, personalizovat komunikaci, provádět prediktivní experimenty a dokonce i hodnotit vaše potenciální zákazníky.
Nástroje CRM, jako je ClickUp, vás přiblíží vašim zákazníkům a pomohou vám lépe porozumět vaší uživatelské základně.
ClickUp
Ačkoli je ClickUp široce používán pro své funkce správy produktů, jeho marketingové a CRM schopnosti z něj činí preferovanou volbu pro marketéry a produktové manažery.
Zde je několik způsobů, jakými ClickUp změní rozhodování a podpoří růst podnikání:
- Synchronizujte své cíle v oblasti analýzy webových stránek s ClickUP CRM a získejte ucelenější obraz o cestě svých zákazníků.
- Vytvořte úkol v ClickUp pokaždé, když je ve vašem softwarovém testovacím experimentu nahlášena chyba nebo incident.
- Upřednostněte vývoj funkcí v ClickUp na základě analýzy uživatelských dat, jako jsou sentiment, zpětná vazba a navigační vzorce.
- Přidejte důležité poznatky do svých dokumentů ClickUp a na pracoviště, aby k nim měl váš tým kdykoli přístup.
Kromě toho marketingoví specialisté také používají ClickUp AI k vytváření obsahových briefů na základě zpětné vazby od uživatelů a webové analytiky nebo k vytváření vizuálně přitažlivých analytických zpráv, které sdílejí s vedením společnosti.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte data o zákaznících a automatizujte komunikaci se zákazníky pomocí robustních CRM řešení a CRM šablon.
- Využijte ClickUp AI k brainstormingu nápadů na kampaně, vytváření obsahových briefů a dalším činnostem.
- Integrujte ClickUp s vašimi nástroji pro analýzu uživatelů a vytvořte jednotnou analytickou databázi.
- Pomocí přizpůsobených pracovních postupů, značek a filtrů segmentujte a definujte své analytické poznatky o uživatelích.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase nebo synchronizujte e-maily, tabule a dokumenty pro spolupráci.
- Přizpůsobte si své zákaznické zprávy pomocí více než 50 widgetů na ovládacím panelu.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k tomu, že ClickUp nabízí několik funkcí pro různé případy použití, od produktivity přes marketing až po řízení vztahů se zákazníky, může být naučit se jej používat poměrně náročné.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3900 recenzí)
- Gartner: 4,3/5 (více než 130 recenzí)
Zlepšete vztahy se zákazníky, podpořte růst tržeb a zisků
Software pro sledování zákazníků poskytuje informace z první ruky o tom, jaké jsou zkušenosti uživatelů s vaším webem nebo produktem. Produktové a marketingové týmy pak tyto informace využijí k vytvoření řešení, která potěší zákazníky a přimějí je k opakovaným nákupům.
Jakýkoli nástroj pro analýzu uživatelů uvedený v tomto seznamu vám pomůže lépe porozumět chování uživatelů. Integrujte software pro sledování uživatelů podle svého výběru s ClickUp a objevte nové možnosti v oblasti orientace na zákazníka.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a dozvíte se více!