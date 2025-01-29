10 nejlepších alternativ Brexu v roce 2025 (recenze a ceny)

Brex je platforma SaaS, která poskytuje firemní karty a software pro správu výdajů středním a velkým společnostem financovaným rizikovým kapitálem. Ve své platformě využívá algoritmy založené na umělé inteligenci k odhalování podvodů, přijímání rozhodnutí na základě dat, správě peněžních toků a poskytování řešení přizpůsobených potřebám podniků.
Brex však nemusí vyhovovat požadavkům všech podniků, zejména těch menších. A proto je potřeba najít vhodnou alternativu.
Probereme tedy nejlepší alternativy k Brexu, které pomohou malým podnikům se správou firemních výdajů.
Co byste měli hledat v alternativách Brexu?
Platformy pro správu výdajů nabízejí mnoho funkcí. Zde jsou nejdůležitější funkce, které byste měli zvážit před výběrem:
- Dashboardy: Pro snadnou navigaci a rychlý přístup k vašim výkazům výdajů
- Mobilní aplikace: Spravujte a kontrolujte své karty, výdaje a splatné platby odkudkoli.
- Automatizovaný schvalovací proces: Zrychlete pracovní postupy nastavením denních limitů výdajů nebo předem schválených částek, abyste měli jistotu, že budete mít k dispozici auditní stopu.
- Digitální zachycení účtenek: Ušetřete čas při zaznamenávání výdajů a snižte riziko ztráty účtenek díky funkcím, jako je technologie optického rozpoznávání znaků (OCR).
- Sledování ujetých kilometrů: Pro automatický výpočet ujetých kilometrů na základě zákonů dané země pro společnosti a týmy, které často cestují.
- Reporting a analytika v reálném čase: Podporujte informovaná rozhodnutí pro vaše podnikání a výdaje.
10 nejlepších alternativ Brexu pro rok 2024
Nyní, když víte, na co se zaměřit při výběru ideálního řešení pro správu výdajů, podívejme se na nejlepší alternativy Brexu v roce 2024.
1. Harvest
Harvest je aplikace pro sledování času, která je ideální pro malé týmy a firmy.
Pomáhá vám sledovat čas strávený na projektech napříč všemi platformami. Můžete jej propojit s dalšími obchodními aplikacemi a integracemi, jako jsou Asana a Slack.
Harvest vám umožňuje vytvářet faktury, inkasovat platby a integrovat se s účetním softwarem, jako je Xero a QuickBooks.
Nejlepší funkce Harvest
- Sledujte čas na všech platformách: v prohlížeči, na počítači i v mobilu.
- Přiřaďte rozpočty k projektům a sledujte jejich využití.
- Analyzujte náklady a časovou náročnost pomocí nástrojů pro reporting.
- Zefektivněte fakturaci integrací online plateb z PayPal a Stripe.
Omezení Harvest
- Účty bez administrátorských práv musí všechny informace zadávat ručně.
- Sledování minulých změn je obtížné, protože nezohledňuje změněné sazby v historii.
Ceny Harvest
- Harvest: zdarma
- Harvest Pro: 12 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6 (více než 500 recenzí)
2. BILL Spend & Expense
BILL Spend & Expense pomáhá automatizovat výkaz výdajů, rozpočty a zpracování náhrad.
Nabízí automatickou funkci pro vytváření výkazů výdajů a šetří čas ručním zadáváním výpisů z kreditních karet. Pomáhá také vytvářet samostatné karty pro každé předplatné s přizpůsobenými limity.
Díky softwaru pro správu výdajů a virtuálním kartám získáte přehled o výdajích zaměstnanců v reálném čase a ochráníte se před podvody. Uživatelé oceňují schopnost tohoto nástroje přizpůsobit se různým platebním možnostem.
Nejlepší funkce BILL Spend & Expense
- Vytvářejte automatizované výkaz výdajů bez nutnosti porovnávat výpisy z kreditních karet.
- Vytvořte samostatné karty pro každé předplatné s limitem.
- Sledujte výdaje z vlastní kapsy a žádosti o proplacení pomocí mobilního nahrávání účtenek a push notifikací pro schvalování.
Omezení výdajů a nákladů BILL
- Předplatné virtuální karty nelze resetovat dříve než první pracovní den v měsíci.
- Neexistuje možnost automaticky rozdělit opakující se poplatky do více rozpočtů.
Ceny BILL Spend & Expense
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace BILL Spend & Expense
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 400 recenzí)
3. Rippling
Rippling nabízí možnost proplácet zaměstnancům výdaje v jejich místní měně a poskytovat zprávy v jakémkoli jazyce.
Můžete vytvořit schvalovací řetězec založený na rolích, který se automaticky přizpůsobí změnám ve vašem podnikání.
Software pro správu výdajů rychle vytváří přizpůsobené zásady a šetří čas při ručních revizích.
Nejlepší funkce Rippling
- Okamžitě odhalte nesrovnalosti v účtenkách, i když jsou v různých jazycích.
- Vytvořte schvalovací řetězec založený na rolích, který se automaticky aktualizuje podle změn ve vašem podnikání.
- Získejte přístup k podrobným zprávám o výdajích každého člena týmu.
Omezení Rippling
- Pomalá odezva při implementaci reportů
Ceny Rippling
- Cena začíná na 7 $/měsíc na uživatele.
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 900 recenzí)
4. Spendesk
Spendesk je cloudové řešení pro správu výdajů typu „sedm v jednom“, které pomáhá firmám spravovat platby faktur, mzdy, firemní karty a další.
Pomáhá vytvářet digitalizované výkaz výdajů bez papírování, díky čemuž je proces proplácení výdajů zaměstnancům rychlý a snadný.
Platforma využívá technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) ke skenování a ukládání nahraných faktur nebo účtenek. Můžete ji integrovat s aplikacemi třetích stran, jako jsou Xero, Slack a Netsuite.
Nejlepší funkce Spendesk
- Sledujte správu výdajů pomocí virtuálních a fyzických karet.
- Digitalizujte výkaz výdajů pro snadné proplácení výdajů zaměstnanců bez papírování.
- Nastavte limity výdajů společnosti a schvalování předběžných plateb.
- Automatizujte úkoly, jako je extrakce DPH, odsouhlasení účtenek a alokace výdajových účtů.
Omezení služby Spendesk
- Drahé pro malé podniky
- Ačkoli je ovládací panel uživatelsky přívětivý, nastavení firemního bankovního účtu je náročné.
Ceny Spendesku
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Spendesk
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
5. Clearco
Clearco pomáhá e-commerce firmám spravovat faktury a platby. Podporuje všechny vaše náklady na skladové zásoby, marketing, právní a finanční poplatky, dopravu a logistiku.
Je oceňována pro svůj všestranný a uživatelsky přívětivý ovládací panel. Platforma podporuje čtyři měny: EUR, CAD, USD a GBP.
Nejlepší funkce Clearco
- Jako technologický startup můžete získat kapitál v podobě kapitálového poplatku.
- Nabízí možnost půjčky až do výše 20 milionů dolarů.
- Žádná kontrola úvěrové bonity pro firmy, které fungují šest a více měsíců.
Omezení Clearco
- K dispozici pouze pro e-commerce a SaaS podniky.
- Funguje pouze pro korporace nebo LLC.
Ceny Clearco
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clearco
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
6. Zoho Expense
Zoho Expense je webová mobilní aplikace, která spravuje služební cesty a výdaje. Automatizuje cestovní výdaje a vykazování.
Integrací cloudových aplikací nastavuje sledování účtenek s možností automatického skenování. Ukládá vaše kopie po celou dobu životnosti a zajišťuje bezpečné sledování času.
Nejlepší funkce Zoho Expense
- Sledujte zálohy a zprávy s vysokou mírou přizpůsobení pro rychlé a efektivní procesy.
- Přizpůsobte formuláře pro vytváření výdajů a vyberte pole, která chcete vyplnit při zadávání výdajů.
- Můžete využít možnosti nahrávání více měn.
Omezení Zoho Expense
- Naučte se to i jako začátečník
- Příležitostné přerušení provozu platformy
Ceny Zoho Expense
- Zdarma: Až pro 3 uživatele
- Standard: 3 $/měsíc na uživatele
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Expense
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
7. Moss
Moss poskytuje firemní karty pro start-upy a digitální společnosti.
Limity jednotlivých karet můžete upravovat v reálném čase z vašeho ovládacího panelu. K dispozici je také možnost nastavit výdajové limity pro každou kartu. Uživatelé oceňují platformu za to, že mají výdaje, faktury a karty na jednom místě.
Umožňuje vám nastavit automatizované administrativní úkoly s různými kategoriemi do pracovního postupu vaší společnosti, včetně sazby DPH a nákladového střediska.
Nejlepší funkce Moss
- Můžete získat neomezený počet debetních a kreditních karet.
- Získejte až 0,4 % cashback za fyzické i virtuální karty.
- Integrujte s ERP a účetním softwarem, jako jsou XERO, DATEV a Exact Online.
Omezení Moss
- Nižší cashback než u jiných softwarů pro správu výdajů
- Vyžaduje pomoc týmu při nastavení demo účtu a finančního účtu.
Ceny Moss
- Čipové karty: Individuální ceny
- Plán na míru: Individuální ceny
- Kompletní správa výdajů: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Moss
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
8. Concur
Concur nabízí integrovaný a automatizovaný software pro správu výdajů, který sleduje výdaje pomocí umělé inteligence a dat v reálném čase.
Můžete interpretovat data a získávat přehledné zprávy. Tento nástroj vám umožňuje odhalit chyby, jako jsou duplicity a činnosti, které nejsou v souladu s firemními zásadami, prostřednictvím vašeho dashboardu.
Platforma nabízí demo verzi bez nutnosti zadávání údajů o kreditní kartě.
Nejlepší funkce Concur
- Sledujte analýzu výdajů a reporting pomocí účetních nástrojů s umělou inteligencí a strojovým učením.
- Vytvářejte a kategorizujte výdajové položky pomocí umělé inteligence.
- Nahrajte účtenky přímo do výkazů výdajů
- Automaticky vypočítávejte DPH a směnné kurzy pro mezinárodní cesty.
Omezení Concur
- K dispozici je příliš mnoho možností pro odhad konečné ceny.
- Restartuje proces, aby opravil některé problémy, které se vyskytly během procesu.
Ceny Concur
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Concur
- G2: 4/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1900 recenzí)
9. Tribal Credit
Tribal Credit je firemní karta pro start-upy a malé a střední podniky (SME).
Monitoruje a analyzuje vaše podnikání v reálném čase prostřednictvím vašeho dashboardu. Dashboard se aktivuje, když poskytnete výpisy z bankovního účtu za poslední tři měsíce, zakládací listinu vaší společnosti a vaše daňové identifikační číslo.
Tato platforma pro správu výdajů je známá tím, že nabízí obchodní úvěry až do výše 1 000 000 $.
Nejlepší funkce Tribal Credit
- Máte možnost získat bezpečné karty vydané v místní měně.
- Sledujte výdaje v reálném čase pomocí pokročilých nástrojů
- Získejte přístup k relevantním slevám a příležitostem k navazování kontaktů jako součást globálních komunit start-upů.
Omezení Tribal Credit
- Pomalé vyhodnocování výdajů týmu
- Neznámé možnosti sledování a reportování
Ceny Tribal Credit
- Zdarma
Hodnocení a recenze Tribal Credit
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Není uvedeno
10. Ramp
Ramp poskytuje řešení pro správu firemních karet a výdajů speciálně navržená pro finanční týmy středních podniků.
Umožňuje nastavit připomenutí splátek a chybějících položek a také automatické blokování potenciálně podezřelých transakcí.
Tento software vytváří přizpůsobené pracovní postupy s přednastavenými šablonami rozpočtu. Můžete také nastavit automatické limity a požadavky na předkládání u všech svých firemních karet.
Nejlepší funkce Ramp
- Nastavte si připomenutí splátek, chybějících položek a automatického zablokování karet v případě podezřelých transakcí.
- Integrujte přímo s aplikacemi třetích stran, jako je Asana.
- Získejte přístup k údajům v reálném čase, abyste se vyhnuli překročení rozpočtu.
- Vytvářejte zprávy generované umělou inteligencí pro přesnou analýzu
Omezení Ramp
- Dlouhá doba zpracování
Ceny Ramp
- Ramp: 0 $/měsíc na uživatele
- Ramp Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Ramp Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Ramp
- G2: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
Další nástroje pro správu financí
Zatímco Brex a podobné softwary pro správu výdajů se zabývají finančními úkoly a zprávami, platformy pro správu projektů, jako je ClickUp, se zaměřují na správu úkolů a spolupráci mezi členy týmu, aby bylo možné projekty hladce dokončit s maximální produktivitou.
ClickUp
Využijte šablony pro správu financí od ClickUp k efektivnímu řízení svých finančních úkolů. S těmito šablonami budou vaše finanční týmy snadno sledovat finanční KPI, spravovat své účty a počítat své zisky a výdaje.
Spravujte finance a výdaje pomocí ClickUp
Stačí se zaregistrovat do ClickUp Finance Management Templates. Použijte tuto šablonu na prostor nebo složku, na které chcete pracovat. Přidejte příslušné členy týmu a váš pracovní prostor je připraven.
ClickUp také pomáhá sledovat a spravovat vaše klienty pomocí sdílených zpráv vytvořených pomocí softwaru ClickUp pro správu účetních projektů.
Pomocí tohoto nástroje budete také moci sledovat a spravovat rozpočty projektů pro klienty pomocí tabulek uspořádaných do vizuální databáze. Tyto tabulky vám umožňují propojovat úkoly, připojovat nebo vkládat libovolné dokumenty a exportovat data.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pracujte s přizpůsobenými šablonami pro správu financí
- Sledujte a spravujte účty a zprávy klientů pomocí nástroje pro správu účetnictví a financí, automatizace a připomenutí od ClickUp.
- Vytvářejte a sdílejte podrobné zprávy s časovým sledováním zdrojů pomocí přehledných tabulek.
- Spravujte faktury, upomínky plateb a další pomocí přehledných dashboardů.
- Automatizujte účetní úkoly pro reporting, spolupráci týmu a přidělování úkolů.
- Využijte více než 1000 integračních možností s časovým sledováním, cloudovým úložištěm, vývojáři a kalendářem.
Omezení ClickUp
- Žádné extra kredity ani odměny za používání ClickUp
- Naučná křivka pro nové uživatele
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Kombinujte správu výdajů s nástroji pro správu financí
Výběr správné alternativy k Brexu závisí na potřebách vašeho týmu a podnikání. Specializované nástroje vyhoví vašim jedinečným potřebám. Nástroje jako ClickUp vám však pomohou udržovat vaše zaměstnance a klienty v obraze se všemi informacemi a spravovat více projektů.
Maximálních výsledků dosáhnete, když zefektivníte své procesy na jednom místě. Díky funkcím, jako je spolupráce na úkolech, integrace a přizpůsobení pracovních postupů, se ClickUp zaměřuje na řešení různých aspektů řízení vašich finančních projektů. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!?