10 nejlepších alternativ Brexu v roce 2025 (recenze a ceny)

Engineering Team
29. ledna 2025

Brex je platforma SaaS, která poskytuje firemní karty a software pro správu výdajů středním a velkým společnostem financovaným rizikovým kapitálem. Ve své platformě využívá algoritmy založené na umělé inteligenci k odhalování podvodů, přijímání rozhodnutí na základě dat, správě peněžních toků a poskytování řešení přizpůsobených potřebám podniků.

Brex však nemusí vyhovovat požadavkům všech podniků, zejména těch menších. A proto je potřeba najít vhodnou alternativu.

Probereme tedy nejlepší alternativy k Brexu, které pomohou malým podnikům se správou firemních výdajů.

Co byste měli hledat v alternativách Brexu?

Platformy pro správu výdajů nabízejí mnoho funkcí. Zde jsou nejdůležitější funkce, které byste měli zvážit před výběrem:

  • Dashboardy: Pro snadnou navigaci a rychlý přístup k vašim výkazům výdajů
  • Mobilní aplikace: Spravujte a kontrolujte své karty, výdaje a splatné platby odkudkoli.
  • Automatizovaný schvalovací proces: Zrychlete pracovní postupy nastavením denních limitů výdajů nebo předem schválených částek, abyste měli jistotu, že budete mít k dispozici auditní stopu.
  • Digitální zachycení účtenek: Ušetřete čas při zaznamenávání výdajů a snižte riziko ztráty účtenek díky funkcím, jako je technologie optického rozpoznávání znaků (OCR).
  • Sledování ujetých kilometrů: Pro automatický výpočet ujetých kilometrů na základě zákonů dané země pro společnosti a týmy, které často cestují.
  • Reporting a analytika v reálném čase: Podporujte informovaná rozhodnutí pro vaše podnikání a výdaje.

10 nejlepších alternativ Brexu pro rok 2024

Nyní, když víte, na co se zaměřit při výběru ideálního řešení pro správu výdajů, podívejme se na nejlepší alternativy Brexu v roce 2024.

1. Harvest

Harvest
prostřednictvím Harvest

Harvest je aplikace pro sledování času, která je ideální pro malé týmy a firmy.

Pomáhá vám sledovat čas strávený na projektech napříč všemi platformami. Můžete jej propojit s dalšími obchodními aplikacemi a integracemi, jako jsou Asana a Slack.

Harvest vám umožňuje vytvářet faktury, inkasovat platby a integrovat se s účetním softwarem, jako je Xero a QuickBooks.

Nejlepší funkce Harvest

  • Sledujte čas na všech platformách: v prohlížeči, na počítači i v mobilu.
  • Přiřaďte rozpočty k projektům a sledujte jejich využití.
  • Analyzujte náklady a časovou náročnost pomocí nástrojů pro reporting.
  • Zefektivněte fakturaci integrací online plateb z PayPal a Stripe.

Omezení Harvest

  • Účty bez administrátorských práv musí všechny informace zadávat ručně.
  • Sledování minulých změn je obtížné, protože nezohledňuje změněné sazby v historii.

Ceny Harvest

  • Harvest: zdarma
  • Harvest Pro: 12 $/měsíc za jedno místo

Hodnocení a recenze Harvest

  • G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
  • Capterra: 4,6 (více než 500 recenzí)

2. BILL Spend & Expense

Bill Dashboard
prostřednictvím Bill Spend & Expense

BILL Spend & Expense pomáhá automatizovat výkaz výdajů, rozpočty a zpracování náhrad.

Nabízí automatickou funkci pro vytváření výkazů výdajů a šetří čas ručním zadáváním výpisů z kreditních karet. Pomáhá také vytvářet samostatné karty pro každé předplatné s přizpůsobenými limity.

Díky softwaru pro správu výdajů a virtuálním kartám získáte přehled o výdajích zaměstnanců v reálném čase a ochráníte se před podvody. Uživatelé oceňují schopnost tohoto nástroje přizpůsobit se různým platebním možnostem.

Nejlepší funkce BILL Spend & Expense

  • Vytvářejte automatizované výkaz výdajů bez nutnosti porovnávat výpisy z kreditních karet.
  • Vytvořte samostatné karty pro každé předplatné s limitem.
  • Sledujte výdaje z vlastní kapsy a žádosti o proplacení pomocí mobilního nahrávání účtenek a push notifikací pro schvalování.

Omezení výdajů a nákladů BILL

  • Předplatné virtuální karty nelze resetovat dříve než první pracovní den v měsíci.
  • Neexistuje možnost automaticky rozdělit opakující se poplatky do více rozpočtů.

Ceny BILL Spend & Expense

  • Zdarma

Hodnocení a recenze aplikace BILL Spend & Expense

  • G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
  • Capterra: 4,7 (více než 400 recenzí)

3. Rippling

Rippling
prostřednictvím Rippling

Rippling nabízí možnost proplácet zaměstnancům výdaje v jejich místní měně a poskytovat zprávy v jakémkoli jazyce.

Můžete vytvořit schvalovací řetězec založený na rolích, který se automaticky přizpůsobí změnám ve vašem podnikání.

Software pro správu výdajů rychle vytváří přizpůsobené zásady a šetří čas při ručních revizích.

Nejlepší funkce Rippling

  • Okamžitě odhalte nesrovnalosti v účtenkách, i když jsou v různých jazycích.
  • Vytvořte schvalovací řetězec založený na rolích, který se automaticky aktualizuje podle změn ve vašem podnikání.
  • Získejte přístup k podrobným zprávám o výdajích každého člena týmu.

Omezení Rippling

  • Pomalá odezva při implementaci reportů

Ceny Rippling

  • Cena začíná na 7 $/měsíc na uživatele.
  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Rippling

  • G2: 4,8/5 (více než 2 100 recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (více než 2 900 recenzí)

4. Spendesk

prostřednictvím Spendesk

Spendesk je cloudové řešení pro správu výdajů typu „sedm v jednom“, které pomáhá firmám spravovat platby faktur, mzdy, firemní karty a další.

Pomáhá vytvářet digitalizované výkaz výdajů bez papírování, díky čemuž je proces proplácení výdajů zaměstnancům rychlý a snadný.

Platforma využívá technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) ke skenování a ukládání nahraných faktur nebo účtenek. Můžete ji integrovat s aplikacemi třetích stran, jako jsou Xero, Slack a Netsuite.

Nejlepší funkce Spendesk

  • Sledujte správu výdajů pomocí virtuálních a fyzických karet.
  • Digitalizujte výkaz výdajů pro snadné proplácení výdajů zaměstnanců bez papírování.
  • Nastavte limity výdajů společnosti a schvalování předběžných plateb.
  • Automatizujte úkoly, jako je extrakce DPH, odsouhlasení účtenek a alokace výdajových účtů.

Omezení služby Spendesk

  • Drahé pro malé podniky
  • Ačkoli je ovládací panel uživatelsky přívětivý, nastavení firemního bankovního účtu je náročné.

Ceny Spendesku

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Spendesk

  • G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)

5. Clearco

Clearco
prostřednictvím Clearco

Clearco pomáhá e-commerce firmám spravovat faktury a platby. Podporuje všechny vaše náklady na skladové zásoby, marketing, právní a finanční poplatky, dopravu a logistiku.

Je oceňována pro svůj všestranný a uživatelsky přívětivý ovládací panel. Platforma podporuje čtyři měny: EUR, CAD, USD a GBP.

Nejlepší funkce Clearco

  • Jako technologický startup můžete získat kapitál v podobě kapitálového poplatku.
  • Nabízí možnost půjčky až do výše 20 milionů dolarů.
  • Žádná kontrola úvěrové bonity pro firmy, které fungují šest a více měsíců.

Omezení Clearco

  • K dispozici pouze pro e-commerce a SaaS podniky.
  • Funguje pouze pro korporace nebo LLC.

Ceny Clearco

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Clearco

  • G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)

6. Zoho Expense

Zoho Expense
prostřednictvím Zoho Expense

Zoho Expense je webová mobilní aplikace, která spravuje služební cesty a výdaje. Automatizuje cestovní výdaje a vykazování.

Integrací cloudových aplikací nastavuje sledování účtenek s možností automatického skenování. Ukládá vaše kopie po celou dobu životnosti a zajišťuje bezpečné sledování času.

Nejlepší funkce Zoho Expense

  • Sledujte zálohy a zprávy s vysokou mírou přizpůsobení pro rychlé a efektivní procesy.
  • Přizpůsobte formuláře pro vytváření výdajů a vyberte pole, která chcete vyplnit při zadávání výdajů.
  • Můžete využít možnosti nahrávání více měn.

Omezení Zoho Expense

  • Naučte se to i jako začátečník
  • Příležitostné přerušení provozu platformy

Ceny Zoho Expense

  • Zdarma: Až pro 3 uživatele
  • Standard: 3 $/měsíc na uživatele
  • Premium: 5 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 8 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Zoho Expense

  • G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)

7. Moss

Moss
prostřednictvím Moss

Moss poskytuje firemní karty pro start-upy a digitální společnosti.

Limity jednotlivých karet můžete upravovat v reálném čase z vašeho ovládacího panelu. K dispozici je také možnost nastavit výdajové limity pro každou kartu. Uživatelé oceňují platformu za to, že mají výdaje, faktury a karty na jednom místě.

Umožňuje vám nastavit automatizované administrativní úkoly s různými kategoriemi do pracovního postupu vaší společnosti, včetně sazby DPH a nákladového střediska.

Nejlepší funkce Moss

  • Můžete získat neomezený počet debetních a kreditních karet.
  • Získejte až 0,4 % cashback za fyzické i virtuální karty.
  • Integrujte s ERP a účetním softwarem, jako jsou XERO, DATEV a Exact Online.

Omezení Moss

Ceny Moss

  • Čipové karty: Individuální ceny
  • Plán na míru: Individuální ceny
  • Kompletní správa výdajů: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Moss

  • G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)

8. Concur

prostřednictvím Concur

Concur nabízí integrovaný a automatizovaný software pro správu výdajů, který sleduje výdaje pomocí umělé inteligence a dat v reálném čase.

Můžete interpretovat data a získávat přehledné zprávy. Tento nástroj vám umožňuje odhalit chyby, jako jsou duplicity a činnosti, které nejsou v souladu s firemními zásadami, prostřednictvím vašeho dashboardu.

Platforma nabízí demo verzi bez nutnosti zadávání údajů o kreditní kartě.

Nejlepší funkce Concur

  • Sledujte analýzu výdajů a reporting pomocí účetních nástrojů s umělou inteligencí a strojovým učením.
  • Vytvářejte a kategorizujte výdajové položky pomocí umělé inteligence.
  • Nahrajte účtenky přímo do výkazů výdajů
  • Automaticky vypočítávejte DPH a směnné kurzy pro mezinárodní cesty.

Omezení Concur

  • K dispozici je příliš mnoho možností pro odhad konečné ceny.
  • Restartuje proces, aby opravil některé problémy, které se vyskytly během procesu.

Ceny Concur

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze Concur

  • G2: 4/5 (více než 5000 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 1900 recenzí)

9. Tribal Credit

prostřednictvím Tribal Credit

Tribal Credit je firemní karta pro start-upy a malé a střední podniky (SME).

Monitoruje a analyzuje vaše podnikání v reálném čase prostřednictvím vašeho dashboardu. Dashboard se aktivuje, když poskytnete výpisy z bankovního účtu za poslední tři měsíce, zakládací listinu vaší společnosti a vaše daňové identifikační číslo.

Tato platforma pro správu výdajů je známá tím, že nabízí obchodní úvěry až do výše 1 000 000 $.

Nejlepší funkce Tribal Credit

  • Máte možnost získat bezpečné karty vydané v místní měně.
  • Sledujte výdaje v reálném čase pomocí pokročilých nástrojů
  • Získejte přístup k relevantním slevám a příležitostem k navazování kontaktů jako součást globálních komunit start-upů.

Omezení Tribal Credit

  • Pomalé vyhodnocování výdajů týmu
  • Neznámé možnosti sledování a reportování

Ceny Tribal Credit

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Tribal Credit

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Není uvedeno

10. Ramp

Ramp
prostřednictvím Ramp

Ramp poskytuje řešení pro správu firemních karet a výdajů speciálně navržená pro finanční týmy středních podniků.

Umožňuje nastavit připomenutí splátek a chybějících položek a také automatické blokování potenciálně podezřelých transakcí.

Tento software vytváří přizpůsobené pracovní postupy s přednastavenými šablonami rozpočtu. Můžete také nastavit automatické limity a požadavky na předkládání u všech svých firemních karet.

Nejlepší funkce Ramp

  • Nastavte si připomenutí splátek, chybějících položek a automatického zablokování karet v případě podezřelých transakcí.
  • Integrujte přímo s aplikacemi třetích stran, jako je Asana.
  • Získejte přístup k údajům v reálném čase, abyste se vyhnuli překročení rozpočtu.
  • Vytvářejte zprávy generované umělou inteligencí pro přesnou analýzu

Omezení Ramp

  • Dlouhá doba zpracování

Ceny Ramp

  • Ramp: 0 $/měsíc na uživatele
  • Ramp Plus: 12 $/měsíc na uživatele
  • Ramp Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Ramp

  • G2: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)

Další nástroje pro správu financí

Zatímco Brex a podobné softwary pro správu výdajů se zabývají finančními úkoly a zprávami, platformy pro správu projektů, jako je ClickUp, se zaměřují na správu úkolů a spolupráci mezi členy týmu, aby bylo možné projekty hladce dokončit s maximální produktivitou.

ClickUp

Využijte šablony pro správu financí od ClickUp k efektivnímu řízení svých finančních úkolů. S těmito šablonami budou vaše finanční týmy snadno sledovat finanční KPI, spravovat své účty a počítat své zisky a výdaje.

Šablona pro správu financí ClickUp
S šablonou ClickUp Finance Management Template můžete centralizovat všechna svá finanční data a snadno je spravovat.

Spravujte finance a výdaje pomocí ClickUp

Stačí se zaregistrovat do ClickUp Finance Management Templates. Použijte tuto šablonu na prostor nebo složku, na které chcete pracovat. Přidejte příslušné členy týmu a váš pracovní prostor je připraven.

Přepínejte mezi praktickými zobrazeními ClickUp a uspořádejte své faktury během několika sekund.

ClickUp také pomáhá sledovat a spravovat vaše klienty pomocí sdílených zpráv vytvořených pomocí softwaru ClickUp pro správu účetních projektů.

Clickup pro účetnictví
Příklad pracovního prostoru pro správu projektů ClickUp pro účetní firmu

Pomocí tohoto nástroje budete také moci sledovat a spravovat rozpočty projektů pro klienty pomocí tabulek uspořádaných do vizuální databáze. Tyto tabulky vám umožňují propojovat úkoly, připojovat nebo vkládat libovolné dokumenty a exportovat data.

Přizpůsobte si svůj panel ClickUp pomocí více než 50 variant widgetů.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Pracujte s přizpůsobenými šablonami pro správu financí
  • Sledujte a spravujte účty a zprávy klientů pomocí nástroje pro správu účetnictví a financí, automatizace a připomenutí od ClickUp.
  • Vytvářejte a sdílejte podrobné zprávy s časovým sledováním zdrojů pomocí přehledných tabulek.
  • Spravujte faktury, upomínky plateb a další pomocí přehledných dashboardů.
  • Automatizujte účetní úkoly pro reporting, spolupráci týmu a přidělování úkolů.
  • Využijte více než 1000 integračních možností s časovým sledováním, cloudovým úložištěm, vývojáři a kalendářem.

Omezení ClickUp

  • Žádné extra kredity ani odměny za používání ClickUp
  • Naučná křivka pro nové uživatele

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)

Kombinujte správu výdajů s nástroji pro správu financí

Výběr správné alternativy k Brexu závisí na potřebách vašeho týmu a podnikání. Specializované nástroje vyhoví vašim jedinečným potřebám. Nástroje jako ClickUp vám však pomohou udržovat vaše zaměstnance a klienty v obraze se všemi informacemi a spravovat více projektů.

Maximálních výsledků dosáhnete, když zefektivníte své procesy na jednom místě. Díky funkcím, jako je spolupráce na úkolech, integrace a přizpůsobení pracovních postupů, se ClickUp zaměřuje na řešení různých aspektů řízení vašich finančních projektů. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!?

