11 nejlepších alternativ k Vanta pro automatizaci procesů v roce 2025

Od rafinovaných podvodníků po náhodná porušení předpisů – digitální bezpečnost a dodržování předpisů nikdy nebyly důležitější. Nevýhoda? Bez strukturovaných procesů a nástrojů je těžké splnit požadavky na dodržování předpisů.
Vanta je oblíbené řešení pro automatizaci kontrol dodržování předpisů a bezpečnosti, ale není vhodné pro všechny podniky. Naštěstí existuje na trhu spousta alternativ k Vanta. Ať už chcete automatizovat procesy nebo zefektivnit kontroly bezpečnosti, správná bezpečnostní platforma zajistí bezpečnost a dodržování předpisů ve vaší malé nebo střední firmě. ✅
V tomto kompletním průvodci najdete seznam funkcí, které by neměly chybět v žádném softwaru pro dodržování předpisů, a také našich 11 oblíbených alternativ k Vanta v roce 2024 (a bonusového uchazeče!).
Co byste měli hledat v alternativách k Vanta?
Vanta je platforma pro správu dodržování předpisů, která využívá automatizaci k sjednocení řízení rizik a zefektivnění bezpečnostních kontrol. Většina konkurentů Vanta nabízí vše výše uvedené a ještě něco navíc. Hledejte software s těmito funkcemi, abyste zůstali na špici v oblasti dodržování předpisů:
- Pokrytí rámce shody: Nejprve hledejte platformu, která podporuje bezpečnostní rámce, které dodržujete. Mezi běžné možnosti patří SOC 2, GDPR, ISO 27001, HIPAA a PCI DSS. Široké pokrytí je sice fajn, ale ujistěte se, že platforma opravdu ví, co dělá – někdy je lepší zvolit specializovanou platformu než univerzální.
- Automatizační funkce: Správná automatizace zefektivňuje správu dodržování předpisů a bezpečnostní kontroly. Hledejte software pro správu dodržování bezpečnostních předpisů, který podporuje automatizovaný sběr důkazů, hodnocení rizik, bezpečnostní dotazníky a další funkce.
- Monitorování a reportování v reálném čase: Musíte monitorovat stav zabezpečení a dodržování předpisů v reálném čase. Solidní alternativy k Vanta zahrnují funkce nepřetržitého skenování a reportování, aby vaše firma byla připravena na audit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Integrace: Hledejte alternativy k Vanta, které jsou již integrovány s vašimi stávajícími platformami SaaS, API a dalšími obchodními nástroji. To výrazně usnadní synchronizaci dat v rámci celé vaší firmy. Pokud chcete vlastní připojení, můžete vždy použít integrační software, jako je Zapier, ale nativní integrace jsou vždy chytrou první volbou.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Jistě, bezpečnostní týmy jsou technicky zdatné, ale proč komplikovat dodržování předpisů víc, než je nutné? Hledejte platformu s intuitivním a uživatelsky přívětivým rozhraním, která urychlí návratnost investic.
11 nejlepších alternativ k Vanta pro rok 2024
Pokud se snažíte zlepšit kybernetickou bezpečnost a dodržování předpisů, rozhodně nejste sami. Stále více malých a středních podniků se obrací na platformy pro dodržování předpisů, aby ochránily svá data, zákazníky a reputaci. Toto je 11 nejlepších alternativ k Vanta v roce 2024 pro malé a střední podniky.
1. Scytale
Scytale je novým lídrem v oblasti dodržování předpisů a řízení rizik a jednou z nejlepších alternativ Vanta pro podniky napříč odvětvími a jakékoli velikosti. Tato cloudová platforma se ve velké míře opírá o automatizaci založenou na umělé inteligenci, která zjednodušuje zdlouhavé a komplikované pracovní postupy související s dodržováním předpisů.
Scytale je vybaveno tak, aby řešilo prakticky jakékoli riziko díky poradenství specializovaného odborníka na dodržování předpisů, který zajišťuje připravenost na audit a schopnost podporovat více než tucet rámců. Tato podpora – spolu s rozsáhlým seznamem integrací a bezpečnostních funkcí – eliminuje administrativně náročné pracovní úkoly a šetří firmám drahocenný čas, přičemž se nemusí tolik starat o bezpečnost, rizika a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Scytale
- Podporuje více než 15 rámců, jako jsou SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS a další.
- Nabízí konkrétní řešení pro různá odvětví a případy použití, včetně odborníků na dodržování předpisů, penetračního testování, startupů a GRCaaS.
- Integruje se s mnoha dalšími pracovními nástroji, které zefektivňují vaše procesy dodržování předpisů, včetně GitHub, Slack, Google Workspace, Okta a ClickUp – a další jsou na cestě.
- Automatizované monitorování kontrol, sběr důkazů a generátor přizpůsobených zásad pro startupy
- Chat v aplikaci pro komunikaci s týmem a centrum oznámení pro rychlé sladění všech bezpečnostních aktualizací.
Omezení Scytale
- Příležitostné chyby, včetně zpoždění při nahrávání nebo prohlížení větších souborů
- Neexistuje funkce exportu do souboru CSV nebo Excel.
- Omezené integrace CI/CD (další jsou však v přípravě)
- Scytale nenabízí bezplatnou verzi ani bezplatnou zkušební verzi.
Ceny Scytale
- Kontaktujte společnost Scytale pro všechny informace o cenách.
Hodnocení a recenze Scytale
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5 recenzí)
2. Drata
Drata usnadňuje nastavení efektivního programu dodržování předpisů pouhými několika kliknutími. Automaticky shromažďuje důkazy, takže se můžete rozloučit s dobou ručního pořizování screenshotů. Spolehněte se na Drata, která zaznamenává všechny důkazy, kontroly a dokumenty na jednom místě, aby vám poskytla úplný přehled, který vás připraví jak na audity, tak na reálné bezpečnostní hrozby. ?
Nejlepší funkce Drata
- Data má více než 85 nativních integrací.
- Chraňte citlivé informace pomocí přístupových oprávnění založených na rolích
- Drata podporuje více než 17 rámců, včetně NIST CSF a CCPA.
- Používáte vlastní rámec? Přidejte jej do Drata a vytvořte vlastní ovládací prvky pro své potřeby v oblasti dodržování předpisů.
Omezení Drata
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma ukládá dokumenty podle zaměstnanců, což může ztěžovat vyhledávání informací.
- Ostatní říkají, že integrace Drata občas selhává.
Ceny Drata
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Drata
- G2: 4,9/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
3. Sprinto
Sprinto je spolehlivá alternativa k Vanta pro technologické společnosti, které potřebují podporu při bezpečnostních auditech. Poskytuje vám programy dodržování předpisů schválené auditory, které provedou váš tým šablonovým procesem zabezpečení a auditu. Už se nikdy nemusíte bát, že něco zanedbáte: Sprinto vyplňuje úkoly související s auditem, stanovuje jejich priority a upozorňuje váš tým, aby vše pokračovalo podle plánu.
Nejlepší funkce Sprinto
- Sprinto podporuje více než 12 bezpečnostních rámců, včetně CMMC, PIPEDA a FedRamp.
- Sprinto vám poskytuje přístup k odborníkům na bezpečnost a dodržování předpisů, kteří zodpoví všechny vaše dotazy.
- Integruje hodnocení rizik, kontroly kontrol a bezkontaktní audity s automaticky generovanými důkazy.
- Připravte se na další audit bez stresu s mezinárodními auditorskými partnery společnosti Sprinto v Indii, Velké Británii, USA a Izraeli.
Omezení Sprinto
- Sprinto je určeno pro technologické společnosti, takže není vhodné pro všechna odvětví.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby Sprinto nabízelo více praktických zdrojů a dokumentace.
Sprinto ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sprinto
- G2: 4,8/5 (více než 690 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (4 recenze)
4. Scrut
Tato alternativa k Vanta se specializuje na hodnocení a monitorování rizik. Scrut sice dodržuje standardní bezpečnostní rámce, ale vyniká svými přizpůsobenými programy pro zabezpečení informací. Nejenže vám dává svobodu přizpůsobit si bezpečnost a dodržování předpisů, ale platforma také obsahuje integrované pracovní postupy pro snadnější správu projektů.
Prozkoumejte nejlepší funkce
- Bezpečně spolupracujte s pen-testery, auditory a členy týmu pomocí hotových pracovních postupů Scrut.
- Vyberte si z více než 70 integrací
- Scrut nabízí dashboardy v reálném čase pro rychlý přehled
- Spravujte všechna aktiva, dodavatele, zaměstnance a procesy v jediném přehledu
Omezte omezení
- Někteří uživatelé by si přáli, aby Scrut nabízel více automatizací.
- Jiní tvrdí, že existují problémy s uživatelským rozhraním.
Scrut ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Prostudujte hodnocení a recenze
- G2: 4,9/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 190 recenzí)
5. UpGuard
UpGuard je robustní alternativa k Vanta, která nabízí řešení pro hodnocení rizik dodavatelů, bezpečnostní hodnocení, reportování, detekci úniků a dokonce i nástroj AI pro automatické vyplňování hodnocení dodavatelů. UpGuard má mnoho klíčových funkcí, ale je nejznámější pro správu rizik třetích stran. Pokud jsou ve vašich systémech dodavatelé nebo smluvní partneři, UpGuard zajistí, že všichni budou dodržovat pravidla.
Nejlepší funkce UpGuard
- Zefektivněte řízení rizik dodavatelů pomocí funkce AI Autofill, která umožňuje rychlejší sběr dotazníků.
- Použijte UpGuard BreachSight k monitorování narušení bezpečnosti dat.
- UpGuard Vendor Risk kontroluje rizika spojená s externími dodavateli
- Integruje se s Jira, Slack a ServiceNow.
Omezení UpGuard
- Někteří uživatelé tvrdí, že ceny jsou poměrně vysoké.
- Jiní by si přáli, aby platforma nabízela více hromadných akcí.
Ceny UpGuardpricing
- Starter: 18 999 $/rok
- Professional: 39 999 $/rok
- Firemní: 89 999 $/rok
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze UpGuard
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
6. Secureframe
Secureframe nabízí dva produkty: Secureframe Comply pro automatizaci dodržování předpisů a Secureframe Trust pro zabezpečení dat a důvěru zákazníků. Vyzkoušejte Secureframe AI pro automatizaci pokynů pro zprostředkování, provádění hodnocení rizik a psaní politik v souladu s předpisy. ?
Nejlepší funkce Secureframe
- Vyberte si z více než 200 integrací
- Dashboardy Secureframe měří váš pokrok v oblasti dodržování předpisů pro rámce jako SOC 2 nebo ISO 27001.
- Secureframe zahrnuje integrované školení zaměstnanců a sledování certifikací.
- Automatizujte hodnocení rizik pomocí nástroje Secureframe AI Risk Management.
Omezení Secureframe
- Někteří uživatelé tvrdí, že Secureframe stále vyžaduje dohled, což snižuje úsporu času, kterou byste normálně získali díky AI a automatizaci.
- Jiní tvrdí, že proces správy dodavatelů je složitý a obtížně zvládnutelný.
Secureframe ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Secureframe
- G2: 4,7/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 5/5 (4 recenze)
7. OneTrust
Důvěra je vše, a proto se OneTrust tak silně zaměřuje na bezpečnost a dodržování předpisů jako na faktory budující důvěru. Tato alternativa k Vanta přichází se čtyřmi cloudovými řešeními: Ochrana soukromí a správa dat, Etika a dodržování předpisů, GRC a zajištění bezpečnosti a ESG a udržitelnost.
Nejlepší funkce OneTrust
- Požádejte OneTrust, aby vyhledal a zabezpečil data ve vašich systémech.
- Nastavte a spravujte program ESG v rámci OneTrust
- Sledujte rizika dodavatelů a závazky ESG v portálu OneTrust.
- OneTrust podporuje program pro otevřenou komunikaci, který pomáhá strukturovat interní řízení etiky.
Omezení OneTrust
- Několik uživatelů uvádí, že je obtížné integrovat OneTrust s jinými řešeními.
- Ostatní říkají, že OneTrust nemá tolik funkcí jako jiné alternativy k Vanta.
OneTrust ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze OneTrust
- G2: 4,2/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (20 recenzí)
8. AuditBoard
„Audit“ je součástí názvu, takže můžete věřit, že AuditBoard je solidní alternativou k Vanta pro organizace zaměřené na dodržování předpisů. Tato platforma se specializuje na kolaborativní řízení rizik a pomáhá vám identifikovat více potenciálních rizik a zprostředkovat jejich řešení, než vůbec dojde k problému.
Nejlepší funkce AuditBoard
- AuditBoard automatizuje analytiku, generování obsahu a interakce v oblasti IT bezpečnosti, programů ESG a dalších.
- Vytvářejte vlastní analytické panely pomocí nástroje AuditBoard pro tvorbu panelů bez nutnosti programování.
- Umělá inteligence platformy nabízí inteligentní doporučení, oznámení a automatizaci pracovních postupů.
- AuditBoard nabízí integraci bez nutnosti programování pro AWS, Google Cloud, Slack a další.
Omezení AuditBoard
- Někteří lidé tvrdí, že AuditBoard má pomalou zákaznickou podporu.
- Jiní tvrdí, že jeho ovládací panely nejsou příliš uživatelsky přívětivé.
AuditBoard ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze AuditBoard
- G2: 4,7/5 (více než 840 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 260 recenzí)
9. SecurityScorecard
Čím větší je vaše útočná plocha, tím více musíte proaktivně plánovat proti hrozbám. Naštěstí vám SecurityScorecard poskytuje strukturovaný proces pro zvýšení viditelnosti pomocí jednotných informací o hrozbách a rizicích. Spravujte rizika, mějte přehled o nejnovějších kybernetických rizicích a dokumentujte náležitou péči, abyste byli vždy připraveni na audit. ?
Nejlepší funkce SecurityScorecard
- Potřebujete pojištění proti kybernetickým útokům? SecurityScorecard pro vás porovná pojistné krytí a sazby.
- Získejte kontrolu nad svými dodavateli a dodavatelským řetězcem pomocí řešení pro správu kybernetických rizik od třetích stran.
- Hodnocení SecurityScorecard urychlují dotazníky týkající se dodržování předpisů
- Pomocí senzorů SecurityScorecard si vytvořte vlastní přizpůsobené modely rizik.
Omezení SecurityScorecard
- Někteří lidé tvrdí, že SecurityScorecard je drahý.
- Jiní tvrdí, že k řízení dodavatelů IT je třeba přistupovat jednotně, což však ne vždy funguje.
Ceny SecurityScorecardpricing
- Zdarma
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze SecurityScorecard
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (8 recenzí)
10. Hyperproof
Hyperproof je alternativou k Vanta, která zjednodušuje složitost dodržování více rámců zabezpečení a dodržování předpisů. Nejenže obsahuje funkce pro správu dodavatelů, zabezpečení a dodržování předpisů, ale Hyperproof má dokonce i nástroj pro správu auditů, který zefektivňuje spolupráci auditorů.
Nejlepší funkce Hyperproof
- Hyperproof podporuje více než 70 frameworků.
- Centrálně spravujte, vyhodnocujte a sledujte rizika
- Hyperproof mapuje kontroly napříč rámci, aby rychle identifikoval mezery.
- Rychle zkontrolujte stav auditu, aniž byste opustili Hyperproof.
Omezení Hyperproof
- Někteří uživatelé uvádějí, že musí otevřít několik záložek, aby získali představu o skutečném výkonu Hyperproof.
- Jiní tvrdí, že platforma může být chybová.
Hyperproof ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hyperproof hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (35+ recenzí)
11. Egnyte
Provozujete své podnikání převážně v cloudu? Pokud ano, potřebujete Egnyte, a to hned. Tato alternativa k Vanta kombinuje spolupráci na obsahu, dodržování předpisů, bezpečnost a ochranu osobních údajů v jednom přehledném balíčku. Jedná se o spolehlivý nástroj, který vám pomůže rychle získat kontrolu nad vaším cloudovým obsahem.
Nejlepší funkce Egnyte
- Bezpečně sdílejte soubory a spolupracujte s jakýmkoli schváleným uživatelem v reálném čase.
- Egnyte zjednodušuje správu přístupu v jednom přehledném panelu.
- Detekujte interní a externí hrozby a rychle vytvořte akční plán.
- Egnyte podporuje správu obsahu z více zdrojů v několika úložištích.
Omezení Egnyte
- Úložné limity Egnyte někdy překážejí
- Někteří uživatelé hlásí pomalé reakce zákaznické podpory.
Egnyte ceny
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise Lite: Ceny na vyžádání
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Egnyte
- G2: 4,4/5 (940+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (95+ recenzí)
Další nástroje pro dodržování předpisů
11 alternativ k Vanta, které jsme zde uvedli, vám jistě pomůže při auditu nebo při odstraňování hrozeb. Nejsou to však jediné možnosti pro vaši sadu nástrojů pro dodržování předpisů. Platformy jako ClickUp nabízejí mnoho robustních řešení pro automatizaci úkolů, projektů a procesů v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů.
ClickUp
Zapomíná váš tým provádět pravidelné úkoly související s bezpečností? Nebo možná zanedbává některé projekty? Ať už je vaším problémem v oblasti produktivity cokoli, ClickUp je tu, aby vám pomohl.
Úkoly ClickUp vám poskytují úplnou flexibilitu při přizpůsobování projektů podle vašich představ. Sledujte týmové chaty, soubory a požadavky na rámec pro každý projekt v jednom jednoduchém zobrazení v ClickUp.
A co je nejlepší, ClickUp Automations vám usnadní automatizaci větší části vaší pracovní zátěže. Máme více než 100 předinstalovaných automatizací bez nutnosti programování, které vám zjednoduší den, od předávání úkolů až po změny stavu.
Jistě, jsme nejoblíbenějším řešením pro správu projektů na světě, ale to neznamená, že bychom zanedbávali bezpečnost. Bezpečnost ClickUp je vždy na prvním místě. Dodržujeme normy SOC 2, GDPR, HIPAA a ISO 27001 a provádíme pravidelné automatické bezpečnostní kontroly, abychom zajistili rovnováhu mezi výkonem a bezpečností.
ClickUp je hostován výhradně na AWS a do platformy jsou zabudovány komplexní bezpečnostní a soukromé funkce. Disponujeme dokonce špičkovým zabezpečením datového centra a pro naše webové aplikace používáme šifrování TLS 1. 2. Víme však, že i interní kontroly mohou něco přehlédnout, a proto ClickUp využívá také třetí stranu pro pravidelné testování penetrace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Potřebujete sepsat bezpečnostní dokumentaci nebo připravit strategii pro příští audit? Použijte šablonu ClickUp, abyste práci urychlili.
- ClickUp AI umí psát, shrnovat nebo upravovat texty ve vašich šablonách a dokumentech, abyste mohli pracovat lépe a rychleji.
- Pomocí ClickUp Goals můžete sledovat svůj pokrok v nápravných opatřeních, plnění kontrolních seznamů pro audity a dalších činnostech.
- Přestaňte se obávat, že něco zanedbáte, a nechte vše proběhnout automaticky díky automatizaci ClickUp.
Omezení ClickUp
- Funkce jako ClickUp AI jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže si dejte trochu času, abyste se s platformou seznámili.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Zefektivněte obchodní procesy a ušetřete čas s Clickup
11 platforem pro automatizaci dodržování předpisů v tomto seznamu vám jistě pomůže s bezpečnostními kontrolami a audity, ale nemohou zvládnout vše. Když nastane čas opustit složitý proces ve prospěch bezdotykové práce, sáhněte po ClickUp. ✨
Kombinujeme bezproblémové používání all-in-one platformy s časově úspornými výhodami automatizace, umělé inteligence, šablon a dalších funkcí. Přesvědčte se sami: Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp.