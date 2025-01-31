10 softwarů pro mapování hodnotového toku, které zlepší procesy v roce 2025

Vizualizace, analýza a optimalizace – to jsou základní principy pro zdokonalení vašich provozních procesů.
Mapování hodnotového toku je základem strategií Lean a Six Sigma, které vám pomáhají odhalit úzká místa, omezit neefektivitu a maximálně využít váš pracovní postup. Bez mapování hodnotového toku byste se mohli potýkat s vážnými problémy v oblasti řízení a pracovních postupů.
Co je mapování hodnotového toku?
V nedávném průzkumu mezi 500 vedoucími pracovníky, včetně vedoucích pracovníků v oblasti IT a obchodu, 42 % respondentů uvedlo, že používá software pro mapování hodnotového toku. Očekává se, že do roku 2024 tento počet vzroste na 70 %.
Ale který software si vybrat? Která značka nabízí funkce, které potřebujete? A jak najít ten, který splňuje požadavky vašeho týmu?
V tomto blogovém příspěvku vám pomůžeme vybrat software pro mapování hodnotového toku, který odpovídá vašemu rozpočtu a potřebám.
Co byste měli hledat v softwaru pro mapování hodnotového toku?
Než se pustíte do výběru nejlepšího softwaru pro správu a mapování hodnotového toku, zde jsou základní funkce, na které byste se měli zaměřit:
- Vizualizace provozu: Váš mapovací software by měl vytvářet podrobné vizuální mapy vašich procesů, které pokrývají všechny kroky až po dodání vašeho produktu nebo služby.
- Analýza dat: Schopnost zpracovávat a analyzovat data pomocí integrovaných nástrojů je zásadní. Pomáhá vám shromažďovat statistiky o dobách cyklů, generování potenciálních zákazníků, dobách konverze a dalších metrikách výkonu, abyste mohli vylepšit své procesy.
- Spolupráce a komunikace: Nezbytnou funkcí Value Stream Mapping je možnost snadné spolupráce členů týmu a oddělení na sdíleném rozhraní.
- Simulace a plánování: Některé softwarové nástroje pro mapování hodnotového toku mohou provádět simulace na základě shromážděných dat, aby zlepšily rozhodování. Můžete tak posoudit potenciální dopad změn před jejich aplikací v reálném světě.
- Integrační schopnosti: Váš nástroj pro mapování hodnotového toku by měl vašemu týmu umožňovat používat další nezbytné produkty. Měl by nabízet základní integrace, které usnadňují práci s dalšími obchodními nástroji.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro mapování hodnotového toku, které můžete použít v roce 2024
1. ClickUp
Pomocí ClickUp navrhujte pracovní postupy s praktickými funkcemi, jako jsou tabule, myšlenkové mapy, automatizace a četné šablony.
Virtuální tabule ClickUp (ClickUp Whiteboards) chytře proměňuje nápady v koordinované akce na sdíleném rozhraní. Spolupracujte a brainstormujte v reálném čase prostřednictvím tohoto sdíleného plátna.
ClickUp Mind Maps vám dává úplnou kontrolu nad vaší kreativitou. Zaznamenejte si nápady a nakreslete souvislosti mezi nimi a úkoly. Funkce drag-and-drop celý proces výrazně usnadňuje. Sdílejte své koncepční mapy s členy týmu a umožněte tak lepší spolupráci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Šablony ClickUp Whiteboard : Koordinujte nápady a pracovní postupy. Můžete brainstormovat, vytvářet strategie, čmárat, kreslit a tvořit donekonečna a vše propojit se svým pracovním postupem.
- ClickUp Mind Mapping: Uspořádejte si své nápady a naplánujte úkoly pomocí funkce Mind Map v ClickUp. Vytvořte propojení mezi všemi uzly a vizualizujte svůj pracovní postup pomocí pohodlného systému drag-and-drop.
- ClickApps: Přizpůsobte ClickUp pomocí integrací ClickApps tak, aby vyhovoval vašim projektovým nebo týmovým potřebám v oblasti řízení práce, spolupráce, organizace a reportingu.
- Hladká spolupráce: Automaticky synchronizujte své tabule, myšlenkové mapy, procesní mapy a Kanban karty na jednotné platformě.
- Podrobné reporty a analýzy: Sledujte své projekty a časové plány pomocí podrobných reportů ClickUp.
Omezení ClickUp
- Uživatelé si možná budou muset chvíli zvykat na rozhraní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp AI je integrován do všech placených tarifů za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Creately
Creately je univerzální vizualizační nástroj, který nabízí pokročilé diagramy, nekonečné plátno pro brainstorming a spolupráci v reálném čase. Vytvářejte diagramy jako profesionál s 70 standardy diagramů a více než 1000 tvary a spojkami pro rychlé vytváření diagramů.
Vytvářejte intuitivní mapy hodnotového toku, více úkolů a toků, vytvářejte vlastní databáze a ukládejte své nápady na jednom místě.
Nejlepší funkce Creately
- Pokročilé diagramy a tabule: Vytvářejte komplexní diagramy, myšlenkové mapy a vývojové diagramy, abyste získali jasný přehled o svých obchodních procesech.
- Infinite Canvas: Pracujte na jediném plátně s nekonečným prostorem pro všechny vaše nápady. Přetahujte prvky libovolně bez omezení.
- Spolupráce v reálném čase: Zobrazte textové kurzory a ukazatele myši ve stejném pracovním prostoru jako členové vašeho týmu, abyste mohli snadno spolupracovat.
- Centralizované úložiště dat: Přetáhněte datové prvky z prakticky jakéhokoli zdroje dat přímo na plátno a připravte je pro vizuální interakci.
Omezení Creately
- Je třeba více návodů pro nové uživatele.
- Načítání příliš velkého množství dat do diagramů zpomaluje nástroj.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Creately
- Bezplatná verze s omezenou funkčností
- Osobní verze: 5 $/měsíc na uživatele
- Verze pro firmy: 89 $/uživatel za měsíc
- Verze pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1 070 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 160 recenzí)
3. SmartDraw
SmartDraw kombinuje vytváření diagramů, whiteboarding a analýzu dat na jednom místě, což usnadňuje spolupráci.
SmartDraw je známý svou snadnou použitelností a univerzálností, díky čemuž je vhodný pro různé aplikace. Díky svým výkonným nástrojům pro kreslení CAD je nejvhodnější pro architektonické, stavební a jiné komplexní návrhové šablony.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Diagramming AI: Vizualizujte své provozní procesy pomocí vestavěné automatizace. Upravujte své diagramy bez narušení propojení.
- Nástroje pro kreslení CAD: Po zahájení kreslení použijte v případě potřeby architektonické, metrické nebo vlastní měřítko pro změnu měřítka.
- Systém vrstev: Naplánujte složité stavební diagramy s návrhy elektroinstalace, vodovodního potrubí nebo klimatizace pomocí integrovaného systému vrstev SmartDraw.
- Data to Diagram Converter: Vytvářejte vizuální grafy z jakéhokoli zdroje dat, jako je Github, AWS atd.
Omezení SmartDraw
- Chybí uživatelské rozhraní s dotykovou obrazovkou.
- Proces licencování a instalace vyžaduje další zefektivnění.
- Vyžaduje více přizpůsobení, například tvary a objekty.
Ceny SmartDraw
- Individuální verze: 9,95 $/uživatel za měsíc
- Verze pro týmy: 8,25 $/uživatel za měsíc
- Verze webu: 2 995 $ ročně
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
4. Microsoft Visio
Visio nabízí připravené šablony a přizpůsobitelné tvary pro snadné mapování hodnotového toku. Zvyšte produktivitu svého podnikání díky spolupráci na profesionálních diagramech a zlepšete své rozhodování a vizualizaci dat.
Visio upřednostňuje přístupnost pro širší publikum a využívá funkce jako Narrator a Accessibility Checker. Narrator pomáhá uživatelům tím, že čte obsah diagramů, zatímco Accessibility Checker pomáhá zajistit, aby diagramy splňovaly standardy přístupnosti.
Navíc sdílí robustní bezpečnostní opatření s aplikacemi Microsoft 365, včetně správy práv k informacím.
Nejlepší funkce Microsoft Visio
- Pokročilé diagramy: Získejte přístup k široké nabídce předem připravených šablon pro mapování hodnotového toku, základních diagramů a šablon, které můžete použít k vytvoření srozumitelných vizuálních reprezentací.
- Visio JavaScript Mashup AP: Přístup k webovým diagramům Visio, jejich stránkám a tvarům a jejich zpracování přímo na jejich webových stránkách.
- Doplňky Microsoft Office: Propojte diagramy, které vytvoříte v aplikaci Visio, s dalšími oblíbenými produkty společnosti Microsoft. Pracujte s nimi přímo z aplikace Microsoft Teams, vkládejte diagramy do dashboardů Power BI, automaticky provádějte obchodní pracovní postupy pomocí Power Automate, integrujte je s aplikacemi Excel, Powerpoint, Word a mnoha dalšími.
Omezení Microsoft Visio
- Žádná bezplatná verze ani zkušební verze
- Pro některé uživatele neintuitivní
- Relativně strmá křivka učení
- Žádné mobilní mapování hodnotového toku online
Ceny Microsoft Visio
- Plán 1: 5 $/uživatel/měsíc
- Plán 2: 15 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Visio
- G2: 4,2/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3050 recenzí)
5. EdrawMax
EdrawMax je komplexní nástroj pro tvorbu diagramů. Zaměřuje se na využití umělé inteligence k vytváření, analýze a simulaci působivých vizualizací.
EdrawMax upoutal pozornost mnoha podniků díky svým inteligentním knihovnám symbolů, kompatibilitě s více formáty a inteligentní umělé inteligenci.
Nejlepší funkce EdrawMax
- AI Diagramming: Zjednodušte proces vytváření diagramů pomocí umělé inteligence. Různé funkce AI, jako je AI Diagramming, AI Analysis, AI Chat, AI Copywriting, AI OCR atd., se spojují a vytvářejí plynulé virtuální prostředí pro vaše týmy.
- Kompatibilita s více formáty: Podporuje více relevantních formátů souborů, jako jsou Visio (VSSX), Excel, PowerPoint, Word, PDF, HTML, GIF, TIFF, JPG a další.
- Inteligentní knihovny symbolů: Vytvářejte mapy hodnotového toku a vylepšujte diagramy pomocí předem připravených knihoven symbolů. Tuto funkci můžete dále přizpůsobit importováním vlastních symbolů pro mapování hodnotového toku.
- Možnosti automatického rozvržení: Upravte vzhled svých diagramů jediným kliknutím. Uspořádejte objekty pomocí speciálního nástroje Guideline Tool.
Omezení EdrawMax
- Zbytečně komplikovaný vícestupňový proces exportu diagramů
- Měly by obsahovat více knihoven ikon připravených k okamžitému použití.
- Někteří uživatelé měli potíže s formátováním textu a obrázků a s tiskem.
Ceny EdrawMax
- Omezená bezplatná zkušební verze
- Pololetní plán: 55,2 $ za uživatele
- Roční plán: 79,2 $ za uživatele
- Doživotní plán: 171,5 $ za uživatele
- Doživotní balíček 187,2 $ za uživatele
Hodnocení a recenze EdrawMax
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
6. Miro
Miro se prezentuje jako inovativní tvůrce vizuálních pracovních prostorů.
Pomáhá uživatelům uvolnit jejich kreativitu tím, že poskytuje mnoho forem vizualizační pomoci a možností spolupráce, které vám umožní vytvářet intuitivní a profesionální mapy hodnotového toku.
Nejlepší funkce Miro
- Infinite Canvas: Pracujte bez omezení ve svém kreativním pracovním prostoru a na nekonečném plátně.
- Inovativní widgety: Vylepšete svůj proces vizualizace pomocí rozmanitého výběru widgetů Miro, včetně lepících poznámek, per volného tvaru, tvarů, šipek a inteligentních nástrojů pro kreslení.
- Funkce pro spolupráci: Spolupracujte pomocí funkcí, jako jsou vložená videa, chat a komentáře, snadné sdílení obrazovky a sledování kurzoru v reálném čase.
- Více integrací: Zefektivněte svůj pracovní postup pomocí oblíbených a relevantních integrací, jako jsou Slack, Jira, Google Drive, Sketch a další.
Omezení Miro
- Uživatelské rozhraní i uživatelská zkušenost (UI a UX) jsou neintuitivní.
- Počet předem připravených šablon pro mapování hodnotového toku je poměrně omezený.
- Export do formátu PDF je někdy chybový.
- Integrace snímků PowerPointu může být obtížná
- Bylo nahlášeno, že funkce hlasování obsahuje chyby.
Ceny Miro
- Vždy bezplatná omezená verze
- Základní tarif: 8 $ za člena za měsíc
- Verze pro firmy: 16 $ za člena za měsíc,
- Verze pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1390 recenzí)
7. MindMeister
prostřednictvím MindMeister
MindMeister je software pro mapování hodnotového toku, který se zaměřuje na vytváření myšlenkových map. Vytvářejte a společně upravujte myšlenkové mapy v reálném čase, což podporuje efektivní brainstorming a rozhodování.
Platforma podporuje přístupnost díky uživatelsky přívětivému designu, díky čemuž může každý snadno přispívat do kreativního procesu.
Nejlepší funkce MindMeister
- Základy mindmappingu: Vytvářejte mindmapy pro své procesy pomocí funkcí, jako jsou rozvržení map hodnotových toků se smíšenými hodnotami, prezentace, šablony, propojení, krásné motivy atd.
- Možnosti stylizace: Buďte kreativní díky mnoha možnostem stylizace, které MindMeister nabízí, jako je individuální stylizace témat, stylizace čar, barvitelné obrázky a emodži, syntaxe Markdown atd.
- Funkce pro spolupráci: Sdílejte, komentujte a prohlížejte starší verze map, abyste mohli společně brainstormovat nápady.
- Integrace: MindMeister se integruje s MeisterTask, MeisterNote, Embedded Media, Google Workspace, MS Teams atd.
Omezení MindMeister
- Zákaznický servis reaguje velmi pomalu
- Mnoho uživatelů navrhlo, aby bezplatný tarif zahrnoval více funkcí.
- Placené verze mohou mít flexibilnější platební plány.
- Větší mapy jsou trochu obtížnější na orientaci.
Ceny MindMeister
- Extrémně omezená bezplatná verze
- Osobní verze: 3,50 $ za uživatele a měsíc
- Pro verze: 5,50 $ za uživatele a měsíc
- Verze pro firmy: 8,50 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze MindMeister
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 280 recenzí)
8. GitMind
prostřednictvím GitMind
GitMind poskytuje uživatelům nový přístup k tvorbě informačních diagramů a myšlenkových map pomocí umělé inteligence. Vyvažuje funkčnost a estetiku a poskytuje optimální pracovní postup pro vizualizaci dat.
Tento nástroj se vyznačuje velkou kreativitou, což je patrné z některých názvů, které si zvolil pro své funkce.
Nejlepší funkce GitMind
- Jemná rovnováha: Estetika a kinematika – GitMind se zaměřuje na obojí. Vizuální reprezentace, jako jsou myšlenkové mapy, vývojové diagramy, organizační schémata, diagramy UML a plavecké dráhy, lze pomocí tohoto softwaru snadno vytvářet a provádět.
- Společná zpětná vazba: Vytvářejte vizualizace, které mohou vaši kolegové prohlížet, komentovat a poskytovat přesnou zpětnou vazbu, čímž efektivně zefektivníte svůj pracovní postup.
- Integrace AI: Využijte výkonné nástroje AI od GitMind, včetně AI Docs, editoru fotografií v chatu, nástroje pro psaní titulků a převodu řeči na text, a posuňte svou vizualizaci na vyšší úroveň.
Omezení GitMind
- Aspekty témat uživatelského rozhraní mohou být trochu problematické.
- Omezený výběr šablon
Ceny GitMind
- Základní bezplatná verze
- Tříletý plán bez předplatného: 2,47 $ za uživatele a měsíc
- Roční plán: 4,08 $ za uživatele za měsíc
- Měsíční tarif: 9 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze GitMind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Lucidchart
Lucidchart je dynamická platforma, která zjednodušuje složité myšlenky pomocí intuitivních vizualizací a umožňuje vašemu týmu společné brainstormingy.
Mezi jeho přednosti patří AI Prompt Flow, podpora Androidu a automatizované vytváření diagramů. Tento software můžete použít k vytváření map obchodních procesů, mapování toku dat nebo organizování Scrum týmů.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Podpora pro Android: Aplikace Lucidchat pro Android jde proti proudu. Vytvářejte nové diagramy a upravujte ty stávající. Získejte kompletní přístup ke všem dokumentům a složkám Lucidcharts, ať jste kdekoli.
- Spolupráce v reálném čase: Sdílejte své diagramy v rámci týmů i mezi nimi a získejte okamžitou zpětnou vazbu. Pokud se tak rozhodnete, může stejný soubor upravovat současně více lidí.
- Snadný import: Importujte soubory Visio, Gliffy nebo OmniGraffle do Lucidchart a upravujte je bez omezení.
- Automatické vytváření diagramů: Automaticky vytvářejte diagramy z nezpracovaných dat. Generujte sekvenční diagramy UML z textových značek, organizační schémata z CSV souborů, propojujte diagramy s Google Sheets atd.
Omezení Lucidchart
- Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek působí trochu zastarale.
- Chybí synchronizace s SharePointem a Microsoft Teams.
- Žádné možnosti jednorázového nákupu
- Mobilní zážitek není nejlepší
Ceny Lucidchart
- Velmi omezená bezplatná verze
- Individuální plán: 7,95 $ za uživatele a měsíc
- Týmový plán: 9,00 $ za uživatele a měsíc
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 4800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
10. Visual Paradigm
Visual Paradigm je sada nástrojů pro návrh, analýzu a správu. Společně slouží především k podpoře řízení IT projektů.
Tyto nástroje podporují řadu formátů a návrhů, jako jsou UML, BPMN, ArchiMate, DFD, ERD, SoaML, SysML, CMMN atd. Díky tomu je tento software dobrou volbou pro specifické požadavky.
Nejlepší funkce Visual Paradigm
- Specializované nástroje ADM: Provádějte činnosti ADM s minimálními požadavky na školení týmu a automaticky generujte výstupy TOGAF pomocí jedinečných nástrojů životního cyklu TOGAF ADM (Architecture Development Method) a dalších, jako jsou DoDAF, NAF a MODAF.
- Analýza a návrh: Komplexní obchodní nástroje vám pomohou plánovat návrhy procesů pomocí BPNM, studovat a analyzovat pracovní postupy a dokumentovat vaše plány.
- Scrum Process Canvas: Spravujte celý svůj projekt Scrum na jedné stránce. Provádějte akce v rámci mapy procesů a snadno generujte zprávy Scrum.
- Funkce pro spolupráci: Stejně jako většina dobrých softwarů pro mapování hodnotového toku, i VP vám a vašemu týmu umožňuje pracovat na dokumentech současně.
Omezení Visual Paradigm
- Často se uvádí, že spojovací prvky diagramů se chovají podivně.
- Neintuitivní uživatelské rozhraní
- Celkový vzhled a dojem ze softwaru je poměrně zastaralý.
- Nástroje typu drag-and-drop často nefungují správně.
Ceny Visual Paradigm
- Plán Modeler: 6 $ měsíčně nebo 99 $ za trvalý plán
- Standardní tarif: 19 $ měsíčně nebo 349 $ za doživotní tarif
- Plán Professional: 35 $ měsíčně nebo 799 $ za trvalý plán
- Plán pro podniky: 89 USD měsíčně nebo 1999 USD za trvalý plán
Hodnocení a recenze Visual Paradigm
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
Najděte nejlepší software pro mapování hodnotového toku právě pro vás!
Pokud jsou vaším cílem efektivita a snížení plýtvání, je pro vás softwarový nástroj pro mapování hodnotového toku tou správnou volbou. Mapy hodnotového toku neustále zlepšují vaše obchodní operace a umožňují transparentní komunikaci a spolupráci.
Pokud chcete sjednotit své týmy a pochopit, jak cenný může být software pro mapování hodnotového toku, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.