10 softwarů pro mapování hodnotového toku, které zlepší procesy v roce 2025

Engineering Team
31. ledna 2025

Vizualizace, analýza a optimalizace – to jsou základní principy pro zdokonalení vašich provozních procesů.

Mapování hodnotového toku je základem strategií Lean a Six Sigma, které vám pomáhají odhalit úzká místa, omezit neefektivitu a maximálně využít váš pracovní postup. Bez mapování hodnotového toku byste se mohli potýkat s vážnými problémy v oblasti řízení a pracovních postupů.

Co je mapování hodnotového toku?

V nedávném průzkumu mezi 500 vedoucími pracovníky, včetně vedoucích pracovníků v oblasti IT a obchodu, 42 % respondentů uvedlo, že používá software pro mapování hodnotového toku. Očekává se, že do roku 2024 tento počet vzroste na 70 %.

Ale který software si vybrat? Která značka nabízí funkce, které potřebujete? A jak najít ten, který splňuje požadavky vašeho týmu?

V tomto blogovém příspěvku vám pomůžeme vybrat software pro mapování hodnotového toku, který odpovídá vašemu rozpočtu a potřebám.

Co byste měli hledat v softwaru pro mapování hodnotového toku?

Než se pustíte do výběru nejlepšího softwaru pro správu a mapování hodnotového toku, zde jsou základní funkce, na které byste se měli zaměřit:

  • Vizualizace provozu: Váš mapovací software by měl vytvářet podrobné vizuální mapy vašich procesů, které pokrývají všechny kroky až po dodání vašeho produktu nebo služby.
  • Analýza dat: Schopnost zpracovávat a analyzovat data pomocí integrovaných nástrojů je zásadní. Pomáhá vám shromažďovat statistiky o dobách cyklů, generování potenciálních zákazníků, dobách konverze a dalších metrikách výkonu, abyste mohli vylepšit své procesy.
  • Spolupráce a komunikace: Nezbytnou funkcí Value Stream Mapping je možnost snadné spolupráce členů týmu a oddělení na sdíleném rozhraní.
  • Simulace a plánování: Některé softwarové nástroje pro mapování hodnotového toku mohou provádět simulace na základě shromážděných dat, aby zlepšily rozhodování. Můžete tak posoudit potenciální dopad změn před jejich aplikací v reálném světě.
  • Integrační schopnosti: Váš nástroj pro mapování hodnotového toku by měl vašemu týmu umožňovat používat další nezbytné produkty. Měl by nabízet základní integrace, které usnadňují práci s dalšími obchodními nástroji.

10 nejlepších softwarových nástrojů pro mapování hodnotového toku, které můžete použít v roce 2024

1. ClickUp

ClickUp Whiteboard Process Mapping
Vytvářejte vztahy mezi úkoly pomocí funkce Mind Map v ClickUp a vizualizujte tak proces projektu.

Pomocí ClickUp navrhujte pracovní postupy s praktickými funkcemi, jako jsou tabule, myšlenkové mapy, automatizace a četné šablony.

Virtuální tabule ClickUp (ClickUp Whiteboards) chytře proměňuje nápady v koordinované akce na sdíleném rozhraní. Spolupracujte a brainstormujte v reálném čase prostřednictvím tohoto sdíleného plátna.

Myšlenkové mapy v ClickUp
Vytvářejte vztahy mezi úkoly pomocí funkce Mind Map v ClickUp a vizualizujte tak proces projektu.

ClickUp Mind Maps vám dává úplnou kontrolu nad vaší kreativitou. Zaznamenejte si nápady a nakreslete souvislosti mezi nimi a úkoly. Funkce drag-and-drop celý proces výrazně usnadňuje. Sdílejte své koncepční mapy s členy týmu a umožněte tak lepší spolupráci.

Nejlepší funkce ClickUp

ClickUp Professional Value Stream Maps
  • Šablony ClickUp Whiteboard : Koordinujte nápady a pracovní postupy. Můžete brainstormovat, vytvářet strategie, čmárat, kreslit a tvořit donekonečna a vše propojit se svým pracovním postupem.
  • ClickUp Mind Mapping: Uspořádejte si své nápady a naplánujte úkoly pomocí funkce Mind Map v ClickUp. Vytvořte propojení mezi všemi uzly a vizualizujte svůj pracovní postup pomocí pohodlného systému drag-and-drop.
  • ClickApps: Přizpůsobte ClickUp pomocí integrací ClickApps tak, aby vyhovoval vašim projektovým nebo týmovým potřebám v oblasti řízení práce, spolupráce, organizace a reportingu.
  • Hladká spolupráce: Automaticky synchronizujte své tabule, myšlenkové mapy, procesní mapy a Kanban karty na jednotné platformě.
  • Podrobné reporty a analýzy: Sledujte své projekty a časové plány pomocí podrobných reportů ClickUp.

Omezení ClickUp

  • Uživatelé si možná budou muset chvíli zvykat na rozhraní.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Ceny na míru
  • ClickUp AI je integrován do všech placených tarifů za 5 $ za pracovní prostor.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)

2. Creately

Creately Whiteboard
prostřednictvím Creately

Creately je univerzální vizualizační nástroj, který nabízí pokročilé diagramy, nekonečné plátno pro brainstorming a spolupráci v reálném čase. Vytvářejte diagramy jako profesionál s 70 standardy diagramů a více než 1000 tvary a spojkami pro rychlé vytváření diagramů.

Vytvářejte intuitivní mapy hodnotového toku, více úkolů a toků, vytvářejte vlastní databáze a ukládejte své nápady na jednom místě.

Nejlepší funkce Creately

  • Pokročilé diagramy a tabule: Vytvářejte komplexní diagramy, myšlenkové mapy a vývojové diagramy, abyste získali jasný přehled o svých obchodních procesech.
  • Infinite Canvas: Pracujte na jediném plátně s nekonečným prostorem pro všechny vaše nápady. Přetahujte prvky libovolně bez omezení.
  • Spolupráce v reálném čase: Zobrazte textové kurzory a ukazatele myši ve stejném pracovním prostoru jako členové vašeho týmu, abyste mohli snadno spolupracovat.
  • Centralizované úložiště dat: Přetáhněte datové prvky z prakticky jakéhokoli zdroje dat přímo na plátno a připravte je pro vizuální interakci.

Omezení Creately

  • Je třeba více návodů pro nové uživatele.
  • Načítání příliš velkého množství dat do diagramů zpomaluje nástroj.
  • Omezené možnosti přizpůsobení

Ceny Creately

  • Bezplatná verze s omezenou funkčností
  • Osobní verze: 5 $/měsíc na uživatele
  • Verze pro firmy: 89 $/uživatel za měsíc
  • Verze pro podniky: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Creately

  • G2: 4,4/5 (více než 1 070 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 160 recenzí)

3. SmartDraw

SmartDraw
prostřednictvím SmartDraw

SmartDraw kombinuje vytváření diagramů, whiteboarding a analýzu dat na jednom místě, což usnadňuje spolupráci.

SmartDraw je známý svou snadnou použitelností a univerzálností, díky čemuž je vhodný pro různé aplikace. Díky svým výkonným nástrojům pro kreslení CAD je nejvhodnější pro architektonické, stavební a jiné komplexní návrhové šablony.

Nejlepší funkce SmartDraw

  • Diagramming AI: Vizualizujte své provozní procesy pomocí vestavěné automatizace. Upravujte své diagramy bez narušení propojení.
  • Nástroje pro kreslení CAD: Po zahájení kreslení použijte v případě potřeby architektonické, metrické nebo vlastní měřítko pro změnu měřítka.
  • Systém vrstev: Naplánujte složité stavební diagramy s návrhy elektroinstalace, vodovodního potrubí nebo klimatizace pomocí integrovaného systému vrstev SmartDraw.
  • Data to Diagram Converter: Vytvářejte vizuální grafy z jakéhokoli zdroje dat, jako je Github, AWS atd.

Omezení SmartDraw

  • Chybí uživatelské rozhraní s dotykovou obrazovkou.
  • Proces licencování a instalace vyžaduje další zefektivnění.
  • Vyžaduje více přizpůsobení, například tvary a objekty.

Ceny SmartDraw

  • Individuální verze: 9,95 $/uživatel za měsíc
  • Verze pro týmy: 8,25 $/uživatel za měsíc
  • Verze webu: 2 995 $ ročně

Hodnocení a recenze SmartDraw

  • G2: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
  • Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)

4. Microsoft Visio

Microsoft Visio
prostřednictvím Microsoft Visio

Visio nabízí připravené šablony a přizpůsobitelné tvary pro snadné mapování hodnotového toku. Zvyšte produktivitu svého podnikání díky spolupráci na profesionálních diagramech a zlepšete své rozhodování a vizualizaci dat.

Visio upřednostňuje přístupnost pro širší publikum a využívá funkce jako Narrator a Accessibility Checker. Narrator pomáhá uživatelům tím, že čte obsah diagramů, zatímco Accessibility Checker pomáhá zajistit, aby diagramy splňovaly standardy přístupnosti.

Navíc sdílí robustní bezpečnostní opatření s aplikacemi Microsoft 365, včetně správy práv k informacím.

Nejlepší funkce Microsoft Visio

  • Pokročilé diagramy: Získejte přístup k široké nabídce předem připravených šablon pro mapování hodnotového toku, základních diagramů a šablon, které můžete použít k vytvoření srozumitelných vizuálních reprezentací.
  • Visio JavaScript Mashup AP: Přístup k webovým diagramům Visio, jejich stránkám a tvarům a jejich zpracování přímo na jejich webových stránkách.
  • Doplňky Microsoft Office: Propojte diagramy, které vytvoříte v aplikaci Visio, s dalšími oblíbenými produkty společnosti Microsoft. Pracujte s nimi přímo z aplikace Microsoft Teams, vkládejte diagramy do dashboardů Power BI, automaticky provádějte obchodní pracovní postupy pomocí Power Automate, integrujte je s aplikacemi Excel, Powerpoint, Word a mnoha dalšími.

Omezení Microsoft Visio

  • Žádná bezplatná verze ani zkušební verze
  • Pro některé uživatele neintuitivní
  • Relativně strmá křivka učení
  • Žádné mobilní mapování hodnotového toku online

Ceny Microsoft Visio

  • Plán 1: 5 $/uživatel/měsíc
  • Plán 2: 15 $/uživatel/měsíc

Hodnocení a recenze Microsoft Visio

  • G2: 4,2/5 (více než 650 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 3050 recenzí)

5. EdrawMax

Upravitelná šablona bublinové mapy od Edrawmax
prostřednictvím EdrawMax

EdrawMax je komplexní nástroj pro tvorbu diagramů. Zaměřuje se na využití umělé inteligence k vytváření, analýze a simulaci působivých vizualizací.

EdrawMax upoutal pozornost mnoha podniků díky svým inteligentním knihovnám symbolů, kompatibilitě s více formáty a inteligentní umělé inteligenci.

Nejlepší funkce EdrawMax

  • AI Diagramming: Zjednodušte proces vytváření diagramů pomocí umělé inteligence. Různé funkce AI, jako je AI Diagramming, AI Analysis, AI Chat, AI Copywriting, AI OCR atd., se spojují a vytvářejí plynulé virtuální prostředí pro vaše týmy.
  • Kompatibilita s více formáty: Podporuje více relevantních formátů souborů, jako jsou Visio (VSSX), Excel, PowerPoint, Word, PDF, HTML, GIF, TIFF, JPG a další.
  • Inteligentní knihovny symbolů: Vytvářejte mapy hodnotového toku a vylepšujte diagramy pomocí předem připravených knihoven symbolů. Tuto funkci můžete dále přizpůsobit importováním vlastních symbolů pro mapování hodnotového toku.
  • Možnosti automatického rozvržení: Upravte vzhled svých diagramů jediným kliknutím. Uspořádejte objekty pomocí speciálního nástroje Guideline Tool.

Omezení EdrawMax

  • Zbytečně komplikovaný vícestupňový proces exportu diagramů
  • Měly by obsahovat více knihoven ikon připravených k okamžitému použití.
  • Někteří uživatelé měli potíže s formátováním textu a obrázků a s tiskem.

Ceny EdrawMax

  • Omezená bezplatná zkušební verze
  • Pololetní plán: 55,2 $ za uživatele
  • Roční plán: 79,2 $ za uživatele
  • Doživotní plán: 171,5 $ za uživatele
  • Doživotní balíček 187,2 $ za uživatele

Hodnocení a recenze EdrawMax

  • G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)

6. Miro

Miro
prostřednictvím Miro

Miro se prezentuje jako inovativní tvůrce vizuálních pracovních prostorů.

Pomáhá uživatelům uvolnit jejich kreativitu tím, že poskytuje mnoho forem vizualizační pomoci a možností spolupráce, které vám umožní vytvářet intuitivní a profesionální mapy hodnotového toku.

Nejlepší funkce Miro

  • Infinite Canvas: Pracujte bez omezení ve svém kreativním pracovním prostoru a na nekonečném plátně.
  • Inovativní widgety: Vylepšete svůj proces vizualizace pomocí rozmanitého výběru widgetů Miro, včetně lepících poznámek, per volného tvaru, tvarů, šipek a inteligentních nástrojů pro kreslení.
  • Funkce pro spolupráci: Spolupracujte pomocí funkcí, jako jsou vložená videa, chat a komentáře, snadné sdílení obrazovky a sledování kurzoru v reálném čase.
  • Více integrací: Zefektivněte svůj pracovní postup pomocí oblíbených a relevantních integrací, jako jsou Slack, Jira, Google Drive, Sketch a další.

Omezení Miro

  • Uživatelské rozhraní i uživatelská zkušenost (UI a UX) jsou neintuitivní.
  • Počet předem připravených šablon pro mapování hodnotového toku je poměrně omezený.
  • Export do formátu PDF je někdy chybový.
  • Integrace snímků PowerPointu může být obtížná
  • Bylo nahlášeno, že funkce hlasování obsahuje chyby.

Ceny Miro

  • Vždy bezplatná omezená verze
  • Základní tarif: 8 $ za člena za měsíc
  • Verze pro firmy: 16 $ za člena za měsíc,
  • Verze pro podniky: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Miro

  • G2: 4,8/5 (více než 5200 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 1390 recenzí)

7. MindMeister

SWOT analýza Mindmeister ve formátu myšlenkové mapy

prostřednictvím MindMeister

MindMeister je software pro mapování hodnotového toku, který se zaměřuje na vytváření myšlenkových map. Vytvářejte a společně upravujte myšlenkové mapy v reálném čase, což podporuje efektivní brainstorming a rozhodování.

Platforma podporuje přístupnost díky uživatelsky přívětivému designu, díky čemuž může každý snadno přispívat do kreativního procesu.

Nejlepší funkce MindMeister

  • Základy mindmappingu: Vytvářejte mindmapy pro své procesy pomocí funkcí, jako jsou rozvržení map hodnotových toků se smíšenými hodnotami, prezentace, šablony, propojení, krásné motivy atd.
  • Možnosti stylizace: Buďte kreativní díky mnoha možnostem stylizace, které MindMeister nabízí, jako je individuální stylizace témat, stylizace čar, barvitelné obrázky a emodži, syntaxe Markdown atd.
  • Funkce pro spolupráci: Sdílejte, komentujte a prohlížejte starší verze map, abyste mohli společně brainstormovat nápady.
  • Integrace: MindMeister se integruje s MeisterTask, MeisterNote, Embedded Media, Google Workspace, MS Teams atd.

Omezení MindMeister

  • Zákaznický servis reaguje velmi pomalu
  • Mnoho uživatelů navrhlo, aby bezplatný tarif zahrnoval více funkcí.
  • Placené verze mohou mít flexibilnější platební plány.
  • Větší mapy jsou trochu obtížnější na orientaci.

Ceny MindMeister

  • Extrémně omezená bezplatná verze
  • Osobní verze: 3,50 $ za uživatele a měsíc
  • Pro verze: 5,50 $ za uživatele a měsíc
  • Verze pro firmy: 8,50 $ za uživatele a měsíc

Hodnocení a recenze MindMeister

  • G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 280 recenzí)

8. GitMind

GitMind

prostřednictvím GitMind

GitMind poskytuje uživatelům nový přístup k tvorbě informačních diagramů a myšlenkových map pomocí umělé inteligence. Vyvažuje funkčnost a estetiku a poskytuje optimální pracovní postup pro vizualizaci dat.

Tento nástroj se vyznačuje velkou kreativitou, což je patrné z některých názvů, které si zvolil pro své funkce.

Nejlepší funkce GitMind

  • Jemná rovnováha: Estetika a kinematika – GitMind se zaměřuje na obojí. Vizuální reprezentace, jako jsou myšlenkové mapy, vývojové diagramy, organizační schémata, diagramy UML a plavecké dráhy, lze pomocí tohoto softwaru snadno vytvářet a provádět.
  • Společná zpětná vazba: Vytvářejte vizualizace, které mohou vaši kolegové prohlížet, komentovat a poskytovat přesnou zpětnou vazbu, čímž efektivně zefektivníte svůj pracovní postup.
  • Integrace AI: Využijte výkonné nástroje AI od GitMind, včetně AI Docs, editoru fotografií v chatu, nástroje pro psaní titulků a převodu řeči na text, a posuňte svou vizualizaci na vyšší úroveň.

Omezení GitMind

  • Aspekty témat uživatelského rozhraní mohou být trochu problematické.
  • Omezený výběr šablon

Ceny GitMind

  • Základní bezplatná verze
  • Tříletý plán bez předplatného: 2,47 $ za uživatele a měsíc
  • Roční plán: 4,08 $ za uživatele za měsíc
  • Měsíční tarif: 9 $ za uživatele a měsíc

Hodnocení a recenze GitMind

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

9. Lucidchart

Lucidchart Diagram toku dat
prostřednictvím Lucidchart

Lucidchart je dynamická platforma, která zjednodušuje složité myšlenky pomocí intuitivních vizualizací a umožňuje vašemu týmu společné brainstormingy.

Mezi jeho přednosti patří AI Prompt Flow, podpora Androidu a automatizované vytváření diagramů. Tento software můžete použít k vytváření map obchodních procesů, mapování toku dat nebo organizování Scrum týmů.

Nejlepší funkce Lucidchart

  • Podpora pro Android: Aplikace Lucidchat pro Android jde proti proudu. Vytvářejte nové diagramy a upravujte ty stávající. Získejte kompletní přístup ke všem dokumentům a složkám Lucidcharts, ať jste kdekoli.
  • Spolupráce v reálném čase: Sdílejte své diagramy v rámci týmů i mezi nimi a získejte okamžitou zpětnou vazbu. Pokud se tak rozhodnete, může stejný soubor upravovat současně více lidí.
  • Snadný import: Importujte soubory Visio, Gliffy nebo OmniGraffle do Lucidchart a upravujte je bez omezení.
  • Automatické vytváření diagramů: Automaticky vytvářejte diagramy z nezpracovaných dat. Generujte sekvenční diagramy UML z textových značek, organizační schémata z CSV souborů, propojujte diagramy s Google Sheets atd.

Omezení Lucidchart

  • Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek působí trochu zastarale.
  • Chybí synchronizace s SharePointem a Microsoft Teams.
  • Žádné možnosti jednorázového nákupu
  • Mobilní zážitek není nejlepší

Ceny Lucidchart

  • Velmi omezená bezplatná verze
  • Individuální plán: 7,95 $ za uživatele a měsíc
  • Týmový plán: 9,00 $ za uživatele a měsíc
  • Plán pro podniky: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Lucidchart

  • G2: 4,5/5 (více než 4800 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)

10. Visual Paradigm

Visual Paradigm Online
prostřednictvím Visual Paradigm

Visual Paradigm je sada nástrojů pro návrh, analýzu a správu. Společně slouží především k podpoře řízení IT projektů.

Tyto nástroje podporují řadu formátů a návrhů, jako jsou UML, BPMN, ArchiMate, DFD, ERD, SoaML, SysML, CMMN atd. Díky tomu je tento software dobrou volbou pro specifické požadavky.

Nejlepší funkce Visual Paradigm

  • Specializované nástroje ADM: Provádějte činnosti ADM s minimálními požadavky na školení týmu a automaticky generujte výstupy TOGAF pomocí jedinečných nástrojů životního cyklu TOGAF ADM (Architecture Development Method) a dalších, jako jsou DoDAF, NAF a MODAF.
  • Analýza a návrh: Komplexní obchodní nástroje vám pomohou plánovat návrhy procesů pomocí BPNM, studovat a analyzovat pracovní postupy a dokumentovat vaše plány.
  • Scrum Process Canvas: Spravujte celý svůj projekt Scrum na jedné stránce. Provádějte akce v rámci mapy procesů a snadno generujte zprávy Scrum.
  • Funkce pro spolupráci: Stejně jako většina dobrých softwarů pro mapování hodnotového toku, i VP vám a vašemu týmu umožňuje pracovat na dokumentech současně.

Omezení Visual Paradigm

  • Často se uvádí, že spojovací prvky diagramů se chovají podivně.
  • Neintuitivní uživatelské rozhraní
  • Celkový vzhled a dojem ze softwaru je poměrně zastaralý.
  • Nástroje typu drag-and-drop často nefungují správně.

Ceny Visual Paradigm

  • Plán Modeler: 6 $ měsíčně nebo 99 $ za trvalý plán
  • Standardní tarif: 19 $ měsíčně nebo 349 $ za doživotní tarif
  • Plán Professional: 35 $ měsíčně nebo 799 $ za trvalý plán
  • Plán pro podniky: 89 USD měsíčně nebo 1999 USD za trvalý plán

Hodnocení a recenze Visual Paradigm

  • G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 15 recenzí)

Najděte nejlepší software pro mapování hodnotového toku právě pro vás!

Pokud jsou vaším cílem efektivita a snížení plýtvání, je pro vás softwarový nástroj pro mapování hodnotového toku tou správnou volbou. Mapy hodnotového toku neustále zlepšují vaše obchodní operace a umožňují transparentní komunikaci a spolupráci.

Pokud chcete sjednotit své týmy a pochopit, jak cenný může být software pro mapování hodnotového toku, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.

