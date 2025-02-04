10 nejlepších alternativ MongoDB pro softwarové týmy v roce 2025

Ještě nedávno se všechny aspekty podnikání spravovaly pomocí ručně psaných tištěných kopií, ale svět se změnil. S tolika online podniky se každý den generují obrovské množství dat. Naštěstí již úložný prostor není omezen na zaprášené archivní místnosti, ale všechna tato data je stále třeba bezpečně ukládat a spravovat v databázi. ?️
Právě zde přichází na řadu MongoDB a řada alternativ MongoDB.
MongoDB Atlas je bezpečný systém pro správu databází, který ukládá data v dokumentech namísto statických sloupcích a řádcích. Tento typ databáze je flexibilní, škálovatelný a rychle přístupný odkudkoli, protože datová platforma je distribuována napříč třemi různými cloudy – AWS, Google Cloud a Azure.
Zní to skvěle, že? Ale pokud MongoDB nenabízí nástroje, které potřebujete, nebo se nevejdou do vašeho rozpočtu, existuje spousta dalších možností.
Ujasněme si, co hledat v alternativě k MongoDB, a poté identifikujme některé možné kandidáty, které by mohly lépe vyhovovat vašemu podnikání. Jako bonus vám také představíme další nástroj, který zjednodušuje procesy vývoje softwaru – protože zlepšování procesů je vždy správná cesta. ✨
Co byste měli hledat v alternativě k MongoDB?
Rozhodli jste se, že chcete prozkoumat některé alternativy k MongoDB. Kde byste měli začít?
Vaše konkrétní potřeby v oblasti datových skladů a správy softwarových projektů budou záviset na vašem podnikání, ale zde je několik funkcí a vlastností, na které byste se měli zaměřit:
- Skvělý poměr cena/výkon – a pokud najdete kvalitní bezplatný databázový software, tím lépe.
- Vynikající zabezpečení dat, které zajistí bezpečnost všech vašich obchodních a zákaznických informací ?
- Škálovatelnost, díky které váš systém snadno zvládne větší a složitější datové sady v závislosti na růstu vaší firmy.
- Cloudové datové centrum zajišťující vysokou dostupnost po celou dobu ?️
- Ukládání v dokumentech JSON (JavaScript Object Notation), takže je snadné je číst a udržovat a zároveň jsou efektivní pro API a webové aplikace.
- Buď relační databáze jako MySQL (strukturovaný dotazovací jazyk) od Oracle, která má tabulkový design, nebo nerelační databáze (databáze NoSQL), která má design založený na dokumentech – ačkoli některé alternativy MongoDB zvládají obojí.
- Nástroje pro správu projektů vývoje softwaru, které zefektivní vaše pracovní postupy
- Nástroje AI, které se postarají o opakující se procesy a ulehčí vám práci
- Software pro kritickou cestu, který za vás spravuje úkoly, časové osy a závislosti
10 nejlepších alternativ MongoDB, které můžete použít
Nyní, když máte představu o některých funkcích a vlastnostech, které můžete v systému pro správu databází potřebovat, je čas prozkoumat některé alternativy MongoDB. Každá z těchto možností nabízí některé skvělé funkce, ale také určitá omezení, a při výběru je dobré věnovat pozornost oběma stranám mince. ⚖️
1. Redis
Redis je populární open-source databáze NoSQL. Její datová struktura v paměti podporuje řadu datových typů, včetně hashů, tříděných sad, řetězců, seznamů a dalších, a flexibilní datový model dokáže zpracovat téměř jakýkoli případ použití. #️⃣
Tato vysoce výkonná alternativa k MongoDB vám poskytuje rychlý přístup k datům, což vám umožňuje vytvářet aplikace v reálném čase s vysokou propustností a nízkou latencí. Nabízí také lineární škálovatelnost, takže můžete využívat tolik zdrojů, kolik chcete.
Nejlepší funkce Redis
- Použijte C, C++ nebo Rust k vytvoření vlastních rozšíření, která podporují další funkce.
- Efektivní dotazování datových struktur a datových modelů
- Využijte řadu nástrojů Redis k odhalování podvodů v okamžiku, kdy k nim dochází.
- Můžete být v klidu, protože automatický systém převzetí služeb při selhání Redis zajistí bezpečnost vašich dat i v případě selhání primárního serveru.
Omezení Redis
- Spotřeba dat je vysoká, protože Redis používá denormalizaci ke zlepšení výkonu čtení.
- Data jsou uložena v paměti RAM, takže kapacita úložiště může být omezena dostupností paměti RAM.
Ceny Redis
- Zdarma
Hodnocení a recenze Redis
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
2. MarkLogic
Tato alternativa k MongoDB propojuje a spravuje data a metadata a pomáhá vám interpretovat jejich význam, čímž vám poskytuje užitečné informace. Využívá agilní principy k urychlení integrace dat a zjednodušuje vaši architekturu, takže vaši vývojáři pracují z jediné datové služby.
Elastická multimodelová databáze MarkLogic vám také umožňuje spravovat různé druhy dat – například dokumenty, klíčové hodnoty, relační data, časové řady nebo geoprostorová data – z více databází.
Nejlepší funkce MarkLogic
- Využijte bezkódový metadatový engine MarkLogic k dodání kontextu vašim podnikovým datům ?
- Rychlý přístup k datům a jejich správa, škálovatelnost podle potřeby
- Neustále vylepšujte své datové modely a klasifikační strategie pomocí analytických a revizních nástrojů.
- Zajistěte bezpečnost svých dat pomocí pokročilých bezpečnostních funkcí na úrovni vládních standardů, včetně pokročilého šifrování a řízení přístupu na základě rolí.
Omezení MarkLogic
- Uživatelské rozhraní by sneslo vylepšení, aby bylo interaktivnější.
- Někteří uživatelé by uvítali větší flexibilitu v organizaci a zobrazení dat.
Ceny MarkLogic
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MarkLogic
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
3. Cassandra
Apache Cassandra je open-source distribuovaná databáze NoSQL, která zpracovává velká data a nabízí vynikající odolnost proti chybám. Díky nízké latenci, vysoké dostupnosti a lineární škálovatelnosti je jednou z nejlepších alternativ k MongoDB.
Systém odolný proti poruchám replikuje data napříč několika datovými centry, čímž je chrání před výpadky a eliminuje prostoje. A protože každý uzel v replikačním clusteru funguje samostatně, jsou i úzká místa minulostí. ?
Nejlepší funkce Cassandry
- Rychlé a snadné nasazení Cassandry na více serverech
- Získejte rychlý přístup ke svým datům díky integrovanému ukládání do mezipaměti.
- Využijte flexibilní návrh schématu a přizpůsobte systém vývoji svých aplikací.
- Vyberte si mezi asynchronní a synchronní replikací pro vaše aktualizace.
Omezení Cassandry
- Cassandra nenabízí všechny obvyklé funkce databáze SQL.
- Vzhledem k velkému množství dat jsou někdy ovlivněny rychlost transakcí a správa paměti.
Ceny Cassandry
- Zdarma
Hodnocení a recenze Cassandry
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
4. Firestore
Firestore je plně spravovaná databáze dokumentů NoSQL. Nabízí živou synchronizaci a offline režim, díky čemuž je ideální pro vývoj webových nebo mobilních aplikací v reálném čase.
Dotazovací engine vám pomáhá provádět ACID transakce (transakce s atomicitou, konzistencí, izolací a trvanlivostí) s vašimi daty, což vám poskytuje velkou flexibilitu při strukturování těchto dat.
Nejlepší funkce Firestore
- Přizpůsobte pravidla ověřování dat a zabezpečení tak, aby vyhovovaly vašim obchodním potřebám.
- Snadno škálujte bezserverovou databázi podle toho, jak roste vaše firma.
- Pokud jste novým zákazníkem, získáte kredit v hodnotě 300 $, který můžete utratit.
- Integrujte s dalšími nástroji, jako jsou Firebase, Cloud Functions a BigQuery.
Omezení Firestore
- Někteří uživatelé hlásí, že změny dat se neprojeví vždy okamžitě.
- Tato alternativa k MongoDB funguje na základě systému platby podle skutečného využití, který je poměrně složitý a může se prodražit, pokud ho nebudete pečlivě sledovat.
Ceny Firestore
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Firestore
- G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10 recenzí)
5. RethinkDB
Tato alternativa k MongoDB je open-source databáze, která upřednostňuje vytváření aplikací v reálném čase. Díky nejmodernějšímu úložnému enginu, distribuované architektuře a optimalizované vyrovnávací paměti je to vysoce výkonná databáze.
Využijte sekundární indexování RethinkDB k rychlému načítání dat. Spouštějte agregační funkce na rozsáhlých datových sadách napříč více servery. A snadno škálujte na více strojů podle toho, jak vaše podnikání roste.
Ačkoli společnost, která založila RethinkDB, ukončila v roce 2016 svou činnost, tento software je nyní součástí Linux Foundation a je vyvíjen komunitou. ?
Nejlepší funkce RethinkDB
- Začněte rychle s intuitivní a snadno použitelnou platformou.
- Získejte okamžité aktualizace při každé změně dat, protože jsou odesílány do aplikací v reálném čase.
- Prohledávejte dokumenty JSON pomocí libovolného dotazovacího jazyka, včetně Java, Python a Ruby.
- K monitorování a správě databázového systému použijte webovou administrační konzoli.
Omezení RethinkDB
- Protože RethinkDB již není provozován žádnou společností, nedostává pravidelné aktualizace a vylepšení.
- Není k dispozici mnoho aktuálních recenzí, což ztěžuje posouzení současné účinnosti systému.
Ceny RethinkDB
- Zdarma
Hodnocení a recenze RethinkDB
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
6. PostGreSQL
PostGreSQL je dobře zavedená relační databáze. Její vývoj byl zahájen v roce 1986 na Kalifornské univerzitě v Berkeley v rámci projektu POSTGRES a platforma je nyní bezplatná a open source.
Tato alternativa k MongoDB, navržená pro vývojáře a správce dat, pomáhá spravovat strukturovaná i polostrukturovaná data v prostředí odolném proti chybám. Integruje se s několika nástroji ETL (extrahovat, transformovat, načíst), jako jsou Panoply, Switch a Blendo, pro přesun dat do a ze systému PostGreSQL.
Nejlepší funkce PostGreSQL
- Využijte širokou škálu funkcí SQL pro transakce, dotazy a dodržování ACID ✅
- Snadno vytvářejte rozšíření a přizpůsobte databázi svým potřebám.
- Můžete si být jisti, že integrita dat je vždy zajištěna pomocí spouštěčů, omezení a cizích klíčů.
- Spouštějte PostGreSQL na většině hlavních operačních systémů, včetně Microsoft Windows, Linux, OpenBSD a MacOS.
Omezení PostGreSQL
- Instalace a konfigurace systému PostGreSQL je poměrně složitá, takže budete pravděpodobně potřebovat odborné znalosti.
- Vzhledem k jejich odlišným strukturám není snadné migrovat z databáze NoSQL do PostgreSQL.
Ceny PostGreSQL
- Zdarma
Hodnocení a recenze PostGreSQL
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
7. DynamoDB
Amazon DynamoDB je plně spravovaná, bezserverová, nerelační databáze, která poskytuje vysoký výkon a rychlost. Vaše data jsou vždy v bezpečí, protože jsou šifrována, ať už jsou v klidu nebo v pohybu, a jsou průběžně zálohována, takže je lze v případě potřeby snadno obnovit.
Díky své vynikající schopnosti zpracovávat požadavky – a své ceně – je tato alternativa k MongoDB vhodná pro rozsáhlé, globálně distribuované datové aplikace. ?
Nejlepší funkce DynamoDB
- Získejte rychlý přístup k datům díky ukládání do mezipaměti
- Sledujte provoz a analytické údaje, abyste získali poznatky, které vám pomohou doladit vaše aplikace.
- Vyberte si mezi cenovými modely On-Demand Capacity a Provisioned Capacity a automaticky škálujte nahoru nebo dolů v závislosti na výkyvech vašich obchodních potřeb.
- Integrujte s dalšími nástroji AWS, jako jsou Amazon Redshift nebo Amazon S3, a také s Panoply.
Omezení DynamoDB
- Pokud nejste příliš zběhlí v používání SQL, čeká vás strmá křivka učení.
- Jelikož se jedná o produkt AWS, musíte být na platformě AWS, abyste jej mohli používat.
Ceny DynamoDB
- Kontaktujte nás ohledně cen nebo použijte kalkulačku cen AWS.
Hodnocení a recenze DynamoDB
- G2: 4,4/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (19+ recenzí)
8. ArangoDB
Tato alternativa k MongoDB je open-source grafová databáze NoSQL. Flexibilní datový model podporuje integraci dat napříč dokumenty, grafy a klíčovými hodnotami v jediném enginu. To znamená, že můžete plynule pracovat s různými typy dat, čímž se sníží počet databázových technologií, které vaše firma potřebuje spravovat.
ArangoDB nabízí vysokou dostupnost a fulltextový vyhledávač pro efektivní vyhledávání dokumentů. Vynikající bezpečnostní funkce zajišťují neustálou ochranu vašich dat. ?
Nejlepší funkce ArangoDB
- Pracujte s jednotným dotazovacím jazykem podobným SQL, AQL, ve všech integrovaných datových modelech.
- Využijte grafické funkce k analýze a správě komplexních, propojených dat z různých entit.
- Pomocí Dockeru můžete snadno dodávat aplikace Arango na různé platformy.
- Získejte poznatky z různých druhů dat a zvyšte tak hodnotu svého podnikání.
Omezení ArangoDB
- Budete se muset naučit jazyk AQL, ale pokud znáte SQL, nemělo by to trvat příliš dlouho.
- Někteří uživatelé mají pocit, že správa přístupu není tak detailní, jak by si přáli.
Ceny ArangoDB
- Vyberte si mezi balíčkem On-Demand nebo předplaceným balíčkem Committed, který nabízí slevy.
Hodnocení a recenze ArangoDB
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4/5 (1 recenze)
9. OrientDB
OrientDB je open-source distribuovaná grafová databáze s funkcemi orientovanými na dokumenty a objekty. Je ideální pro modelování složitých datových vztahů mezi různými typy dat, a to vše na jedné platformě.
Tato alternativa k MongoDB, nyní podporovaná společností SAP, je vysoce výkonná a snadno škálovatelná.
Nejlepší funkce OrientDB
- K načítání a správě dat používejte dotazy podobné SQL.
- Nabídněte pokročilé vyhledávací funkce pomocí fulltextového vyhledávání OrientDB.
- Zajistěte integritu dat pomocí transakcí ACID
- Snadno škálujte svou databázi podle růstu provozu a datových sad ?
Omezení OrientDB
- Zvládnutí jeho enginu True Graph může chvíli trvat.
- Někteří uživatelé zaznamenali problémy s kompatibilitou s jinými nástroji.
Ceny OrientDB
- Zdarma
Hodnocení a recenze OrientDB
- G2: 3,9/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
10. CouchDB
Apache CouchDB je navržen pro správu databází všech velikostí, od malých po obrovské. Protokol Couch Replication Protocol umožňuje používat vaše data offline a snadno je přenášet mezi globálně distribuovanými serverovými clustery, webovými prohlížeči a mobilními telefony. ?
Tato dokumentově orientovaná alternativa k MongoDB nabízí spolehlivost a vysoký výkon a podporuje bezpečné ukládání dat a rychlé a efektivní vyhledávání dat. Používá datový formát JSON a protokol HTTP, což zajišťuje kompatibilitu s jiným softwarem, který je také používá.
Nejlepší funkce CouchDB
- Snadná práce s velkými objemy volně strukturovaných dat
- Ukládejte svá data na vlastních serverech nebo u cloudových poskytovatelů podle svého výběru, abyste k nim měli přístup odkudkoli.
- Ušetřete šířku pásma a efektivně synchronizujte svá data tím, že budete přenášet pouze změny provedené od poslední replikace.
- Můžete být v klidu, protože relace a ověřování vždy maximalizují bezpečnost vašich dat.
Omezení CouchDB
- Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní není dostatečně přívětivé nebo intuitivní.
- Nelze provést full-stack vyhledávání, což může být frustrující.
Ceny CouchDB
- Zdarma
Hodnocení a recenze CouchDB
- G2: 3,9/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4/5 (3 recenze)
Další nástroje pro vývoj softwaru
Ačkoli jsou vývoj aplikací a ukládání dat velmi důležité, nejsou jedinými prvky vývoje softwaru. K plánování a správě celého projektu potřebujete také vynikající software pro správu projektů, nejlépe bezplatný.
Což nás přivádí k ClickUp.
ClickUp
ClickUp není přímou alternativou k MongoDB – místo toho se stará o všechno ostatní. ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity s výjimečnými funkcemi pro správu projektů. Je ideální pro správu softwarových týmů, zefektivňuje agilní pracovní postupy a zlepšuje spolupráci napříč celou organizací.
Začněte hned s průvodcem ClickUp Ultimate Software Development Template Guide. Ten vás provede všemi aspekty procesu vývoje softwaru, od vytvoření plánu až po sledování a správu chyb. ?️
Automaticky vytvářejte úkoly a poté je sledujte a spravujte pomocí několika různých formátů, včetně zobrazení Gantt, Board nebo List. Udržujte svůj tým na správné cestě pomocí vizuálního plánu, který jasně ukazuje priority a závislosti, a připomínejte všem termíny pomocí automatických oznámení.
Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence urychlují tvorbu jakéhokoli typu dokumentů, jako jsou projektové briefy, časové osy nebo e-maily pro váš tým. Shrnují také poznámky z jednání, automaticky identifikují úkoly k provedení a pomáhají vám generovat názvy pro softwarové funkce, které vytváříte. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps k brainstormingu a zahájení procesu plánování.
- Vyberte si z mnoha přizpůsobitelných šablon ClickUp, které vám ušetří hodiny přemýšlení a formátování.
- Ukládejte veškerou dokumentaci k projektům přímo na platformě, abyste měli vše na jednom místě.
- Komunikujte se svým týmem prostřednictvím sdílených dokumentů, komentářů přidaných k úkolům nebo chatů v reálném čase.
- Získejte kompletní přehled o svém projektu díky přizpůsobitelnému projektovému panelu, který zvýrazňuje pokrok i případné problémy, takže v případě potřeby můžete rychle zareagovat.
- V závislosti na vašich případech použití integrujte řadu nástrojů pro vývoj softwaru, jako jsou ClickUp API, GitHub, Sentry a Figma.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí může být pro nové uživatele trochu náročné se s nimi seznámit.
- Mobilní aplikace zatím nedosahuje úrovně desktopové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Najděte si ideální kombinaci databázové služby a správy projektů
Úspěšné řízení softwarového projektu vyžaduje kombinaci výjimečných schopností projektového managementu, silné podpory databáze a nervů ze železa. Vyberte si databázi z řady alternativ MongoDB – nebo použijte samotný MongoDB. Ale ani nepomýšlejte na řízení projektu bez přidání ClickUp do vaší softwarové sestavy. ?
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, který zefektivňuje všechny fáze vašeho projektu, od brainstormingu a plánování po realizaci, monitorování a úspěšné dokončení. ?
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a využijte veškerou podporu, kterou potřebujete k snadnému dosažení svých cílů v oblasti vývoje softwaru.