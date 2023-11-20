Anyword vs. Jasper: Který AI asistent pro psaní je nejlepší?

Anyword i Jasper jsou nástroje pro psaní textů založené na umělé inteligenci, ale který z nich je lepší v porovnání Anyword vs. Jasper?
V tomto průvodci porovnáme obě aplikace, abychom zjistili, která z nich je lepší, pokud jde o tvorbu obsahu, hlas značky a marketingové kampaně. Zjistěte, který AI nástroj pro psaní a marketing je pro vás lepší, nebo zda je pro vás ideální spíše náš bonusový návrh. 🎉
Co je Anyword?
Anyword je platforma pro psaní s využitím umělé inteligence, která byla navržena s ohledem na potřeby marketingových lídrů a agentur. Tento nástroj se silně opírá o koncept zlepšování marketingových kampaní pomocí umělé inteligence, ať už jde o tvorbu obsahu nebo korektury.
Tento nástroj pro tvorbu obsahu je skvělou volbou pro týmy, které se chtějí zaměřit na generování potenciálních zákazníků, obsahový marketing nebo optimalizaci pro vyhledávače (SEO). 🔍
Funkce Anyword
Anyword nabízí intuitivní editor blogů, jak se od nástroje pro psaní založeného na umělé inteligenci dá očekávat. Kromě toho má platforma také editor založený na datech, který pomáhá s tvorbou digitálních reklam, nástroj pro kopírování webových stránek a nástroj pro kopírování inteligence, který vám poskytne více přizpůsobených a pro značku relevantních výstupů.
Podívejme se blíže na vynikající prvky Anyword, abychom je mohli porovnat s nabídkou Jasper.
1. Generování obsahu pomocí umělé inteligence
Anyword má marketingovým týmům a SaaS společnostem co nabídnout, pokud jde o generování obsahu pomocí umělé inteligence.
Využijte funkci editoru Anyword založenou na datech a vytvořte pomocí svých cílů a marketingových dat působivější marketingové texty. Získejte prediktivní skóre výkonu pro své reklamy na Facebooku, vstupní stránky a popisky na Instagramu a poté pomocí návrhů založených na umělé inteligenci zajistěte, aby byly pro vaši cílovou skupinu atraktivnější.
Pro týmy, které chtějí vytvářet blogy, existuje speciální nástroj. Pomocí průvodce blogem můžete nejen generovat samotný obsah, ale také nastavit vlastní klíčová slova pro optimalizovanější text a získat návrhy titulků. K dispozici je také vestavěná kontrola plagiátů, takže se nemusíte obávat problémů s autorskými právy.
2. Hlas značky
Anyword dokáže analyzovat a ohodnotit váš obsah podle vašich cílů, což usnadňuje dosažení cíle a udržení konzistentního hlasu vaší značky.
V Anyword si můžete nastavit vlastní pravidla pro značku a nepovolené výrazy a aplikace bude sledovat tón obsahu v centrálním hubu značky. Pomocí vestavěné funkce cílové skupiny můžete přesně určit profily svých zákazníků a přizpůsobit jim svůj obsah, a to pokaždé.
3. Marketingové kampaně
Díky umělé inteligenci zabudované do platformy můžete vytvářet, optimalizovat a dále rozšiřovat své marketingové kampaně.
Místo ručního A/B testování stovek textů použijte umělou inteligenci Anyword k ohodnocení a doporučení obsahu, který bude ve vašich testech pravděpodobně nejúčinnější. Zjistěte, jak si váš reklamní text vede, a to na první pohled, abyste mohli při navrhování a nasazování marketingových kampaní činit chytřejší rozhodnutí.
Použijte Anyword k optimalizaci svých kampaní i mimo sociální média. Vytvářejte texty pro obsahové marketingové kampaně, optimalizujte předměty e-mailů a pište landing pages zaměřené na konkrétní osoby.
Ceny Anyword
- Starter: 39 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Data-Driven: 79 $/měsíc pro až tři uživatele
- Podnikání: Od 349 $/měsíc pro až tři uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Jasper AI?
Jasper (někdy známý jako Jasper AI a dříve nazývaný Jarvis) se popisuje jako „AI kopilot pro podnikové týmy“ a vyvinul se z nástroje pro psaní textů založeného na umělé inteligenci v komplexní marketingovou platformu.
Jasper AI nyní zahrnuje nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, datovou inteligenci a zrychlení marketingových kampaní. 📊
Funkce Jasper AI
Stejně jako Anyword je i Jasper AI navržen s ohledem na týmy pracující s daty. Jedná se o platformu, kterou lze použít nejen k generování textů několika kliknutími, ale také k vytváření zpráv, které jsou v souladu s vašimi cíli a hlasem vaší značky.
Zde je přehled toho, jak si Jasper AI vede v těchto klíčových oblastech výkonu.
1. Generování obsahu pomocí umělé inteligence
Jasper AI začínal jako nástroj pro psaní blogů a obsahu a tyto funkce zůstávají i nadále silnou stránkou tohoto nástroje. Vyvinul se však v nástroj, který je ideální pro psaní vysoce kvalitního obsahu a dlouhých textů.
Týmy mohou Jasper používat k vytváření obsahu a textů pro různé účely, včetně textů pro webové stránky, obsahu blogů a popisků nebo textů pro sociální média. K zadávání, psaní a úpravám textů můžete použít vestavěný editor dokumentů.
Analyzujte své dlouhé texty ve srovnání s konkurencí pomocí volitelné integrace SurferSEO a použijte kontrolu plagiátů, abyste se ujistili, že váš text není příliš podobný textům jiných autorů.
Jasper AI je také skvělý nástroj pro vytváření obsahu pro jiné kanály. Většina nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci má omezený počet šablon. Tento nástroj vám však umožňuje vybrat si z více než 50 šablon a vytvořit obsah pro vaše marketingové e-maily, reklamní kampaně Google, příspěvky na sociálních médiích a vstupní stránky.
Pomocí editoru textu s jedním kliknutím můžete upravit tón svého textu a provádět vylepšení přímo při psaní.
2. Hlas značky
Udržování jednotného tónu a osobnosti značky v celém textu je zásadní a Jasper Brand Voice vám tento proces může zjednodušit.
Začleňte Jasper AI do svého stylového průvodce, identity značky, databáze produktů a webových stránek společnosti, abyste mohli generovat ještě personalizovanější texty. Platforma tyto údaje využije nejen k přizpůsobení generování obsahu pomocí umělé inteligence, ale také ke kontrole nesrovnalostí ve vašem obsahu.
3. Marketingové kampaně
Díky přístupu Jasperu k marketingovým kampaním můžete vytvořit celé sbírky obsahu na základě jednoho briefu.
Napište stručný popis v Jasper AI nebo nahrajte již existující a použijte jej k vytvoření obsahu kampaně pro více kanálů. Funkce Instant Magic vám umožní během chvilky vygenerovat texty pro různé účely – od tiskových zpráv a případových studií po scénáře pro TikTok a popisy produktů pro e-commerce.
Spolupracujte s členy týmu při práci na kampaních pomocí sdílení dokumentů a štítků stavu. Sdílejte své nápady na kampaně také se zainteresovanými stranami, abyste mohli získat souhlas s klíčovými prvky ještě před jejich nasazením.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 39 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Týmy: 99 $/měsíc pro až tři uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Anyword vs. Jasper AI: Porovnání funkcí
Anyword a Jasper AI jsou užitečné softwarové nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci, určené pro podnikatele a autory obsahu, kteří chtějí generovat nápady, vysoce kvalitní obsah a optimalizované texty pro webové stránky a marketingové kampaně.
Oba nástroje fungují dobře, ale existuje jasný vítěz, pokud jde o tyto klíčové funkce? 🏆
1. Generování obsahu pomocí umělé inteligence
Anyword i Jasper dobře zvládají tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence. Disponují specializovanými nástroji pro psaní a úpravy obsahu a speciálně navrženými šablonami pro psaní obsahu, které usnadňují generování textů pro konkrétní účely.
Úpravy obsahu generovaného umělou inteligencí jsou na obou platformách plynulé, takže si text můžete před publikováním přizpůsobit. Díky vestavěným nástrojům pro kontrolu plagiátů nemusíte platit navíc za další nástroj, abyste se ujistili, že váš obsah je bezchybný.
2. Hlas značky
Ačkoli se Anyword i Jasper silně zaměřují na zachování hlasu značky, tato funkce se jeví jako více rozvinutá v Jasperu.
Inteligence značky Jasper je cítit v celém nástroji a možnost nahrát pokyny pro značku a katalog produktů společnosti vám dává výhodu, pokud jde o použití umělé inteligence k generování textů zaměřených na značku.
3. Marketingové kampaně
Anyword i Jasper AI mají funkce, které usnadňují vytváření a nasazování marketingových kampaní.
Anyword vyniká v používání dat k určení nejlepších strategií a textů, zatímco Jasper Instant Magic umožňuje týmům rychle vytvářet obsah na základě jednoho briefu. Týmy, které preferují analytický přístup ke své kampani, mohou upřednostňovat Anyword, zatímco týmy, které dávají přednost rychlosti, mohou při srovnání nástrojů pro psaní s umělou inteligencí shledat, že jim více vyhovuje Jasper.
Anyword vs. Jasper na Redditu
Nejlepší způsob, jak najít ten správný softwarový nástroj, je často poslechnout si názory jiných uživatelů, a k tomu je ideálním místem Reddit. Co si tedy uživatelé Redditu myslí o Anyword vs. Jasper? 🤖
Ukázalo se, že o těchto dvou marketingových a sociálních médiích AI nástrojích se toho moc nemluví. Našli jsme však vlákno o alternativách Jasperu, které obě aplikace vykreslilo v dobrém světle a zdůraznilo vestavěný optimalizátor obsahu Anyword.
Podobného výsledku můžete dosáhnout s aplikací Jasper, ale budete potřebovat plugin SurferSEO.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Anyword a Jasper
Pokud jde o Jasper vs. Anyword, není jasný vítěz. Máme však pro vás zajímavou alternativu – ClickUp.
Věříme, že ClickUp je vynikajícím kandidátem, pokud jde o hodnocení nejlepších nástrojů pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí. Díky funkcím jako ClickUp AI, ClickUp Docs a ClickUp Tasks je snadné pochopit, proč si tolik marketingových a podnikových týmů vybírá ClickUp pro podporu svých kampaní.
1. ClickUp AI
Ačkoli je ClickUp AI relativně nový, již nyní způsobuje rozruch ve světě nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci. 🌊
ClickUp AI funguje jako váš asistent využívající umělou inteligenci, první svého druhu. Použijte tento nástroj umělé inteligence k zefektivnění pracovních postupů, zjednodušení procesů a rychlému a rozsáhlému generování obsahu.
ClickUp AI vám umožní pracovat rychleji. Úkol, který vám dříve trval 30 minut, nyní zvládnete za méně než minutu. Analyzujte dlouhé texty a vytvořte přesné shrnutí pro své marketingové zprávy, upravujte a vylepšujte texty pomocí vestavěného editoru a formátujte svůj obsah dokonale pouhými několika kliknutími.
Požádejte ClickUp AI, aby vám pomohl s marketingovými úkoly, a ušetřete tak nejen čas, ale také vnesete do procesu trochu kreativity navíc. Vytvářejte kvalitní nápady na marketingové strategie, pojmenovávejte funkce produktů, plánujte marketingové akce, vytvářejte uživatelské průzkumy a vymýšlejte poutavé marketingové slogany během chvilky.
Jelikož ClickUp AI existuje v rámci ekosystému ClickUp, může změnit způsob, jakým pracujete. Vytvářejte marketingové kampaně bleskovou rychlostí, pište propagační e-maily, vytvářejte zprávy o marketingových kampaních a připravujte obsahové přehledy během několika okamžiků. Kromě marketingu může ClickUp AI podpořit váš pracovní den ve všech funkcích – od řízení projektů po plánování zdrojů.
2. ClickUp Docs
ClickUp není jen uživatelsky přívětivý asistent pro psaní využívající umělou inteligenci. Je to plně vybavená platforma, která vám nabízí jedno místo pro ukládání nápadů, psaní obsahu a spolupráci s ostatními prostřednictvím ClickUp Docs. 📝
Používejte ClickUp Docs pro každý krok marketingového procesu. Vytvářejte programy pro schůzky týkající se kampaní, plánujte svou práci pomocí šablony kalendáře obsahu, sdílejte marketingové zprávy se zainteresovanými stranami a vytvořte interní wiki nebo knihovnu zdrojů pro vše, co se týká obsahu.
Pracujte v reálném čase se členy svého týmu a freelancery a označujte je, abyste upoutali jejich pozornost. Zanechávejte komentáře, přiřazujte úkoly a přeměňujte textové řádky na praktické úkoly, které můžete v průběhu času sledovat.
Začleňte ClickUp Docs do svého pracovního postupu a zefektivněte celý svůj marketingový proces. Pište obsah, ukládejte nápady, spolupracujte s ostatními a organizujte všechny své zdroje na jednom místě.
3. Úkoly ClickUp
Kromě organizace vašich aktiv a využití umělé inteligence k tvorbě úspěšného obsahu je ClickUp vynikající nástroj, který vašemu týmu pomůže zůstat na správné cestě. Použijte ClickUp Tasks, aby každý nesl odpovědnost a bylo snazší dosáhnout cílů vaší kampaně. ✅
ClickUp Tasks vám pomůže udržet pořádek bez námahy. Plánujte, organizujte a spolupracujte na různých projektech pomocí našeho softwaru pro správu úkolů, který lze přizpůsobit tak, aby dokonale vyhovoval vašim potřebám. Využijte naše šablony GTD a tipy pro zvýšení produktivity, abyste měli pořádek a pracovali efektivněji.
Zajistěte spolupráci při správě úkolů pomocí integrovaných komentářových vláken a více přiřazených osob. Proměňte komentáře v akční položky a předejděte zmatkům přidáním sdílených záznamů obrazovky, které mohou členové týmu sledovat.
Rozdělte velké úkoly marketingové kampaně na menší, lépe splnitelné úkoly, které můžete postupně odškrtávat. Vytvářejte úkoly a podúkoly a pomocí závislostí podpořte strukturu a zrychlete práci v rámci projektu. Přidejte opakující se úkoly pro opakovatelné akce a využijte celý systém k zefektivnění práce marketingového týmu.
Plánujte a realizujte marketingové kampaně s nejlepšími nástroji pro psaní založenými na umělé inteligenci
Porovnání Jasper a Anyword není snadné. Oba nástroje pro tvorbu obsahu mají co nabídnout týmům, které chtějí rozšířit své marketingové aktivity, přičemž základem je data a inteligence. Anyword má o něco více funkcí založených na datech, zatímco funkce Jasper usnadňují vytváření a nasazování aktiv během několika okamžiků.
S tolika softwarovými nástroji na trhu nejde jen o souboj Anyword vs. Jasper. Možná je na čase zvážit jednoho z nejlepších konkurentů obou nástrojů pro tvorbu obsahu, ClickUp.
Díky funkcím jako ClickUp AI a všem nástrojům pro správu projektů a kampaní, které byste mohli potřebovat, může být právě tou platformou, kterou hledáte. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a zjistěte, jak se může stát vaším motorem poháněným umělou inteligencí. ✨