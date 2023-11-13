10 podcastů o projektovém řízení, které musíte v roce 2025 poslouchat

Chcete si během cestování doplnit nějaké znalosti? Podcasty jsou skvělým způsobem, jak se na cestách dozvědět prakticky cokoli, od vašich koníčků přes novinky až po popkulturu.
Pokud ale chcete víc než jen nejnovější drby tohoto týdne, zvažte posílení svých dovedností přihlášením se k odběru podcastu o projektovém řízení. ?️
Tento pečlivě sestavený seznam 10 nejlepších podcastů o projektovém řízení z roku 2024 ocení jak vedoucí pracovníci, tak členové týmů. Podcasty v našem žebříčku top 10 pokrývají vše od podrobných detailů procesu certifikace PM až po tipy pro projektové řízení.
Podělíme se dokonce o tipy, jak tyto triky implementovat, aby projektoví manažeři mohli z těchto podcastů vytěžit co nejvíce.
10 nejlepších podcastů o projektovém řízení
Ať už cestujete do práce, skládáte prádlo nebo jen potřebujete zvukovou kulisu při práci, tyto podcasty o projektovém řízení jsou povinnou poslechovou záležitostí. Zapojte sluchátka, zapojte mozek a poslouchejte tyto podcasty, abyste se posunuli na vyšší úroveň.
1. Podcast Projectified od Project Management Institute
Project Management Institute (PMI) je jednou z nejuznávanějších certifikačních organizací v oblasti projektového řízení. Nabízí certifikace Project Management Professional (PMP)®, Certified Associate in Project Management (CAPM)® a Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™, které dokazují, že se ve svém oboru opravdu vyznáte.
Ať už se připravujete na tyto certifikace nebo jen hledáte netradiční strategie projektového řízení, podívejte se na podcast Projectified Podcast od PMI. V tomto podcastu jsou rozhovory s vedoucími pracovníky společností z žebříčku Fortune 500 i malých start-upů, takže se dozvíte něco ze všeho.
PMI také hostí podcastovou sérii PM Point of View od Kendalla Lotta, která sdílí podrobnější tipy pro projektové manažery.
Mimochodem, poslechem tohoto podcastu získáte body profesního rozvoje (PDU), takže je to výhodné pro všechny.
Podcasty v kostce
- K dispozici na: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher
- Průměrná délka: 25 minut
- PDU: Ano
2. Projektové řízení Happy Hour
Kate Anderson a Kim Essendrup moderují podcast Project Management Happy Hour. Používají přístup založený na případových studiích a v každé epizodě se zaměřují na jednu běžnou výzvu v oblasti projektového managementu.
Poslední epizody se zabývají následujícími tématy:
- Restrukturalizace
- Poučení z neúspěchů projektů
- Řízení změn
- Syndrom podvodníka
- Zlepšení procesů
PDU můžete získat také poslechem tohoto podcastu. Pokud se vám líbí Kate a Kim, tato dvojice nabízí osobní networkingové akce a kurzy, které vám pomohou prohloubit vaše znalosti v oblasti projektového managementu.
Podcasty v kostce
- K dispozici na: webových stránkách, Apple Podcasts
- Průměrná délka: 45 minut
- PDU: Ano
3. Manage This
Andy Crowe a Bill Yates moderují podcast Manage This, který vydává nové epizody každý první a třetí úterý v měsíci. Mají také působivou zásobu epizod, takže se jedná o nejlepší podcast o projektovém řízení, který si můžete vychutnat.
Většina epizod se zaměřuje na běžné výzvy v oblasti projektového řízení. Nedávné epizody se zabývají:
- Smlouvy
- Dokumentace
- Styly vedení
- Případové studie z reálného života
Máte otázku, na kterou ještě neodpověděli? Pošlete Andyho a Billa e-mail s vaší otázkou; možná na ni odpoví v některé z budoucích epizod.
Podcasty v kostce
- K dispozici na: webových stránkách, Podurama, Apple Podcasts
- Průměrná délka: 40 minut
- PDU: Ano
4. Lidé a projekty
Můžeme celý den mluvit o KPI a technologii, ale když přijde na věc, projektové řízení je o řízení lidí. Andy Kaufman moderuje podcast People and Projects, který se zaměřuje na podrobnosti řízení sebe sama i lidí ve vašem týmu. ?????
Najdete zde skvělé postřehy pro vedoucí pracovníky a nejnovější epizody se dotýkají témat jako:
- Řízení nízké energie
- Emoční inteligence
- Vedení
- Nábor
- Řízení času
Poslechem podcastu People and Projects také získáte PDU v oblastech obchodní prozíravosti, power skills a způsobů práce pro PMI Talent Triangle®. Jedná se rozhodně o jeden z podcastů o projektovém řízení, který v tomto seznamu nesmíte vynechat.
Podcasty v kostce
- K dispozici na: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast
- Průměrná délka: 30 minut
- PDU: Ano
5. Podcast o projektovém managementu
Cornelius Fichtner, PMP, CSM, moderuje podcast s jednoduchým názvem Project Management Podcast. V tomto pořadu jsou rozhovory s úspěšnými projektovými manažery, kteří se podělí o své tipy pro úspěch. Například známý „líný“ projektový manažer Peter Taylor sdílí zajímavé tipy pro delegování úkolů.
Líbí se nám praktický průvodce „Start Here“, který vám pomůže nainstalovat podcast a rychle se zorientovat. Poslední epizody se zabývají tématy jako:
- Školení PM
- Zkouška PMP a certifikace projektového managementu
- AI pro projektové řízení
- Datová gramotnost
Stejně jako u ostatních podcastů o projektovém řízení v tomto seznamu můžete získat 60 PDU poslechem 15 epizod podcastu The Project Management Podcast.
Podcasty v kostce
- K dispozici na: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify
- Průměrná délka: 40 minut
- PDU: Ano
6. 5minutový podcast
Nemáte hodinu času na poslech podcastu? Chápeme to, stejně jako moderátor podcastu Ricardo Vargas, který vytvořil pravděpodobně nejkratší podcast o projektovém řízení na světě. V podcastu 5 Minutes Podcast sdílí rychlé a praktické tipy pro:
- Projektové řízení
- Obchodní agilita
- Řízení rizik
Od roku 2007 bylo zveřejněno více než 645 podcastů, takže máte k dispozici spoustu pětiminutových epizod, do kterých se můžete ponořit. Ricardo sdílí obecné tipy k tématům, jako je řízení změn a řízení rizik, a také krátké případové studie o úspěšných i neúspěšných projektech.
Epizody jsou krátké, ale poslechem dostatečného počtu z nich získáte PDU. Použijte Ricardův nástroj pro vytváření zpráv o PDU, abyste rychle vygenerovali zprávu pro snadné odeslání.
Podcasty v kostce
- K dispozici na: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts
- Průměrná délka: 5 minut
- PDU: Ano
7. Projektový management Paradise
Projektové řízení možná nezní jako ráj – není to jako popíjet chladný drink na tropické pláži. Ale podcast Project Management Paradise si klade za cíl přiblížit práci projektového manažera co nejvíce ráji. ?️
Tento podcast o projektovém řízení přináší rozhovory s odborníky z celého světa. Vychází jen několikrát za měsíc, ale poslední epizody se zabývají následujícími tématy:
- AI
- Odvětvové trendy v oblasti obrany, letectví a biofarmacie
- Duševní odolnost
- Rozmanitost
- Digitální transformace
Mimochodem, pokud jste zkušený odborník na projektové řízení a máte co říct, můžete se přihlásit jako host do pořadu. Hledají odborníky v oblastech:
- Projektové řízení
- Řízení změn
- PM software
- Řízení času
- Inovace
- Vedení
- Firemní kultura
Možná to bude trvat několik měsíců, než se dostanete do programu, ale je to skvělá příležitost pro každého, kdo se chce prosadit ve světě projektového managementu.
Statistiky podcastů
- K dispozici na: Spotify, iTunes, Stitcher
- Průměrná délka: 30 minut
- PDUS: Ano
8. Podcast Digitální projektový manažer
The Digital Project Manager je zdroj informací o všem, co souvisí s projektovým managementem. Je ideální pro začátečníky, kteří potřebují tipy pro životopis, komunitu a často kladené otázky.
Ani jejich podcast není k zahození. Podcast Digital Project Manager se zabývá kombinací teorie a praxe projektového managementu a poskytuje vám praktické tipy, jak zefektivnit svůj pracovní den a strukturovat svou kariéru tak, abyste dosáhli úspěchu.
Některé z nejnovějších epizod podcastů o projektovém řízení se zabývají následujícími tématy:
- Mentorství od kolegů
- Agilní pracovní modely
- Budování kariéry
- Výběr softwaru pro projektové řízení
Pokud jste profesionál v oblasti projektového řízení a chcete se posunout o krok dál, Digital Project Manager nabízí také minikurzy, certifikační programy, pracovní nabídky a možnosti členství.
Podcasty v kostce
- K dispozici na: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher
- Průměrná délka: 30 minut
- PDU: Nejasné
9. The PMO Squad
PMO Squad je poradenská společnost v oblasti projektového řízení, která také provozuje jeden z nejlepších podcastů o projektovém řízení. Podcast Project Management Office Hours vysílá dvakrát měsíčně nové epizody zaměřené na:
- Neurověda
- Řízení změn
- Veřejné vystupování
- Vedení
Ale nejde o podcast pro babičky. PMO Squad pravidelně diskutuje o tématech souvisejících s projektovým managementem, jako je tanec s ohněm a stand-up komedie.
A co je nejlepší, PDU získáte jen za poslech. Šedesát minut obsahu odpovídá jednomu PDU, takže pokud si poslechnete více než 100 epizod Office Hours, dosáhnete požadovaného minima v žádném okamžiku.
Podcasty v kostce
- K dispozici na: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio
- Průměrná délka: 1 hodina
- PDU: Ano
10. Agile Uprising
Agilní projektové řízení má své vlastní specifické rysy. Podcast o projektovém řízení Agile Uprising je povinnou poslechovou záležitostí, pokud řídíte agilní tým.
Tento podcast se podrobně zabývá vším, co souvisí s agilitou, leanem, UX/designem, leadershipem a vývojem softwaru. Většina epizod obsahuje rozhovory s odbornými lídry, generálními řediteli a dalšími projektovými profesionály. Podcast má střídající se seznam moderátorů, takže máte možnost vyslechnout si názory široké škály profesionálů.
Nedávné epizody se zabývají tématy jako:
- Produktivita
- Tipy pro agilní přístup
- Trendy v oboru
- Organizační změna
Pokud máte zájem o diskusi s moderátory a komunitou, Agile Uprising má také bezplatný kanál Discord.
Podcasty v kostce
- K dispozici na: iTunes, Stitcher
- Průměrná délka: 50 minut
- PDU: Nejasné
Začněte implementovat projektové řízení do svého pracovního postupu
Projektové řízení se neustále mění. Poslech nejlepších podcastů o projektovém řízení vám pomůže zlepšit vaše dovednosti a udržet si přehled o nejnovějších trendech. Nezapomeňte ale to, co jste se naučili, také aplikovat! Začleňte projektové řízení do svého pracovního postupu a zlepšete tak efektivitu, produktivitu a kvalitu práce.
Nejlepší způsob, jak přidat projektové řízení do svého každodenního pracovního postupu, je pomocí nástroje PM, jako je ClickUp. Týmy projektového řízení používají ClickUp ke spolupráci, sledování metrik a zrychlení pracovních postupů. S ClickUpem můžete spravovat projekty podle svých představ na 100% přizpůsobitelné platformě, která je přizpůsobena tomu, jak váš tým preferuje pracovat. ?
Sledujte cíle
Proč oddělovat cíle projektu od každodenní práce? ClickUp spojuje vaše cíle a úkoly do jedné platformy, aby bylo jejich sledování jednodušší.
Vytvořte si vlastní dashboard pro každý projekt, člena týmu, úkol – cokoliv vás napadne. Sledujte číselné metriky, cíle, pravda/nepravda a další cíle. Své cíle můžete nechat soukromé nebo je sdílet se svým týmem, aby všichni viděli jejich průběh v reálném čase na jednom místě.
Pracujte rychlostí blesku s ClickUp AI
Projektový management je jako pasení koček. Potřebujete veškerou pomoc, kterou můžete dostat, takže použijte ClickUp AI k delegování opakujících se, nudných úkolů a uvolněte si čas na to, co je důležité.
ClickUp AI je jedinečný nástroj umělé inteligence přizpůsobený vaší práci projektového manažera. Požádejte jej, aby vytvořil časový plán projektu, vygeneroval briefy nebo napsal text. Generuje akční položky z poznámek ze schůzek, shrnuje text a bleskově upravuje texty.
ClickUp AI je lepší než lidský asistent, protože se automaticky integruje s našimi úkoly, projekty a cíli a zajišťuje tak neuvěřitelně snadné pracovní postupy.
Vyberte si z 10 přizpůsobitelných zobrazení
Některá softwarová řešení pro projektové řízení vás nutí prohlížet úkoly jejich způsobem. Víme, že každý projektový manažer je jiný, a proto ClickUp nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení.
Jedním kliknutím zobrazte své úkoly podle:
- Ganttův diagram
- Tabule (Kanban)
- Časová osa
- Pracovní zátěž
- Box
- Aktivita
- Myšlenková mapa
- Mapa
Nemůžete být všude najednou, ale tento vizualizační nástroj vám umožní snadno přehlédnout všechny projekty, úkoly, termíny a pracovní vytížení zaměstnanců. ?
Spolupracujte v reálném čase
Asynchronní práce není vždy praktická. Když záleží na vteřinách, použijte ClickUp Whiteboards ke spolupráci s týmem v reálném čase. Tato virtuální tabule pojme všechny vaše velké nápady a dá vám prostor je vylepšovat, dokud nebudou dokonalé.
Až přijde čas vše realizovat, nemusíte svou práci znovu kopírovat: ClickUp převede tabule na projekty nebo úkoly pouhým kliknutím.
ClickUp Docs také podporuje spolupráci v reálném čase v cloudu. Dokumenty se propojují s vašimi pracovními postupy, takže můžete svou práci propojit se svými úkoly.
Do Dokumentů můžete dokonce přidat widgety, abyste mohli aktualizovat pracovní postupy, stavy a další informace, aniž byste museli opustit editor Dokumentů.
Ušetřete čas s šablonami ClickUp
Formátování dokumentů zabere příliš mnoho času. Zbavte se opakující se práce a vytvořte šablonu ClickUp pro svůj projekt. Existuje šablona pro téměř vše, včetně projektových kanceláří (PMO).
Stáhněte si šablony pro akční plány, agendy, sledování KPI, úvodní schůzky a mnoho dalšího.
Podpořte svůj projektový tým správným softwarem
Pravidelné poslouchání podcastů zlepší vaše dovednosti v oblasti projektového řízení. Pokud hledáte nové pořady, které si můžete poslechnout při ranní cestě do práce, podcasty o projektovém řízení v tomto průvodci jsou pro vás to pravé.
Až budete potřebovat skutečně realizovat velké nápady, které jste se naučili, použijte ClickUp. Dodáváme projektům tolik potřebnou dávku rozumu tím, že kombinujeme veškerou vaši práci – a tím myslíme veškerou – na jednom místě.
Přesvědčte se sami: Vytvořte si nyní zdarma svůj pracovní prostor ClickUp.