10 nejlepších nástrojů pro dokumentaci API pro softwarové týmy v roce 2025

API jsou životně důležitou součástí moderního vývoje softwaru. API požadavky a API volání umožňují vývojářům rychle integrovat různé systémy a služby a vytvářet komplexní aplikace s bezprecedentní rychlostí a agilitou.
Vzhledem k velkému množství dostupných API je však pro vývojáře bez kvalitní dokumentace API náročné držet krok se všemi specifikacemi API. Právě zde přichází na řadu software pro dokumentaci API. Tyto nástroje pomáhají vývojářům porozumět API a efektivněji je využívat, aniž by museli trávit hodiny prohledáváním dokumentace.
V tomto článku prozkoumáme výhody používání nástroje pro dokumentaci API a poskytneme komplexní přehled 10 nejlepších nástrojů na trhu.
Co je nástroj pro dokumentaci API?
Nástroj pro dokumentaci API (Application Programming Interface) je specializovaný software, který pomáhá vývojářům vytvářet, spravovat a zobrazovat komplexní a srozumitelné dokumenty API.
Nástroje pro dokumentaci API pomáhají softwarovým týmům definovat schopnosti, použití a očekávané výsledky API.
Pomáhají zvýšit transparentnost funkcí API, což umožňuje ostatním vývojářům rychleji a efektivněji porozumět API a integrovat je do svého vlastního softwaru.
Nástroje pro dokumentaci API často poskytují další funkce, jako je generování kódu, testovací prostředí a kontrola verzí, díky čemuž jsou nezbytné pro vývojový proces.
Co byste měli hledat v nástroji pro dokumentaci API?
Při výběru správného nástroje pro dokumentaci API je třeba zohlednit několik základních funkcí, včetně použitelnosti, úplnosti, spolupráce, automatizace a integrace.
- Použitelnost je nejvyšší prioritou: Nástroj pro dokumentaci API by měl být uživatelsky přívětivý, aby jej vývojáři mohli rychle pochopit a používat bez nutnosti dlouhého učení. Jako bonus hledejte interaktivní dokumentaci API.
- Důležitost úplnosti: Nástroj pro dokumentaci API by měl být schopen dokumentovat všechny aspekty funkčnosti API, od koncových bodů a metod až po příklady požadavků/odpovědí a chybové kódy.
- Spolupráce je klíčová: V týmovém prostředí potřebujete nástroj, který podporuje práci více uživatelů současně, s funkcemi jako editace v reálném čase a kontrola verzí, aby bylo možné vytvářet interaktivní dokumentaci API.
- Automatizace významně šetří čas: Hledejte nástroje, které nabízejí automatické generování kódu nebo funkce automatické aktualizace, aby byla dokumentace API vždy synchronizována s nejnovější verzí API.
- Zvažte integrační možnosti: Hledejte nástroj API, který se hladce integruje do vašeho stávajícího procesu dokumentace, včetně IDE, systémů správy zdrojového kódu a nástrojů pro testování API.
Zvážení těchto faktorů při výběru nástroje pro dokumentaci API vám pomůže najít ten, který nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu.
10 nejlepších nástrojů pro dokumentaci API, které můžete použít
V této části se podíváme na 10 nejlepších nástrojů pro dokumentaci API, které lze použít v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp poskytuje několik nástrojů pro dokumentaci API přizpůsobených potřebám softwarových týmů a vývojářů.
S ClickUp Docs můžete snadno vytvářet, organizovat a spravovat dokumentaci API na jednom místě. Využívá funkce, jako je bohatá editace, vnořené stránky a spolupráce v reálném čase, díky nimž je dokumentace softwarových vývojových projektů hračkou.
ClickUp AI Assistant zefektivňuje proces dokumentace API pomocí funkcí, jako je automatické vytváření dokumentů, inteligentní návrhy a detekce chyb v reálném čase. Pomáhá vývojářům psát dobře strukturovanou dokumentaci API, snižuje manuální úsilí a zlepšuje kvalitu vaší dokumentace.
Platforma dále nabízí jedinečnou funkci pro vytváření dokumentace kódu ClickUp, která usnadňuje porozumění a údržbu vaší kódové základny. Tato funkce je obzvláště užitečná při používání softwaru Team Project Management Software od ClickUp pro projekty, kde je jasná a stručná dokumentace kódu zásadní.
ClickUp navíc nabízí předem připravené šablony, jako je šablona API Plant SOP Template od ClickUp, které lze přizpůsobit vašim individuálním potřebám. Nástroje ClickUp pro vývojáře nabízejí komplexní funkce a možnosti, díky čemuž jsou vynikající volbou pro správu dokumentace API a projektů vývoje softwaru.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vysoce přizpůsobitelná platforma vám umožňuje přizpůsobit software potřebám vašeho týmu.
- Vynikající spolupráce na dokumentech a plánech, takže vy a váš tým můžete dokumentaci vyvíjet společně.
- Škálovatelné a vytvořené tak, aby rostly společně s vaším týmem
Omezení ClickUp
- Omezené nástroje a funkce v bezplatném tarifu
- Navigace je poněkud složitá, zejména pro ty, kteří s projektovým řízením začínají.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: doplněk za 5 $ k jakémukoli placenému tarifu
ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 566+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 796+ recenzí)
2. apiDOC
apiDOC je efektivní nástroj pro dokumentaci API, který automaticky generuje vysoce kvalitní dokumentaci z anotací API ve vašem zdrojovém kódu. Zjednodušuje proces a zároveň zajišťuje přesnost, srozumitelnost a plynulou navigaci pro vývojáře.
Nejlepší funkce apiDOC
- Automatické generování dokumentace API
- Správa verzí pro dokumentaci API
- Podpora Markdownu v dokumentaci API
Omezení apiDOC
- Omezené možnosti přizpůsobení dokumentace API
- Nepodporuje některé složité typy API
- Relativně malá komunita uživatelů
Ceny apiDOC
- N/A
Hodnocení a recenze apiDOC
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Postman
Postman je vysoce ceněná platforma API, která vývojářům poskytuje komplexní funkce pro testování, dokumentaci a spolupráci.
Jedinečná výhoda nástroje Postman spočívá v jeho uživatelsky přívětivém rozhraní a robustních testovacích funkcích.
Vývojáři, kteří hledají rozsáhlé nástroje pro testování API, mohou upřednostnit Postman před jinými nástroji API.
Nejlepší funkce Postman
- Skvělé pro vývojáře, kteří potřebují robustní funkce pro rozsáhlé dokumentační potřeby.
- Snadné použití s přehledným a uživatelsky přívětivým rozhraním
- Umí testovat, ukládat a exportovat/sdílet nové koncové body
Omezení nástroje Postman
- Někdy není jasné, proč API selže.
- Přidává hlavičky k požadavkům, které mohou někdy vést k chybám backendového API.
- Nativní vyhledávač by mohl být vylepšen.
Ceny Postman
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Postman
- G2: 4,6/5 (1 118+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (455+ recenzí)
4. ReDocly
ReDocly je platforma pro dokumentaci API, která pomáhá softwarovým týmům vytvářet, publikovat a udržovat vysoce kvalitní dokumentaci. Podporuje OpenAPI 3.0 a 2.0 a dokáže generovat dokumentaci API v různých formátech, včetně HTML, Markdown a PDF.
Funkce dokumentace API ReDocly zahrnují:
- Automatické generování kódu
- Interaktivní konzole API
- Funkce pro spolupráci
ReDocly je nejvhodnější pro softwarové týmy, které potřebují vytvářet a udržovat vysoce kvalitní dokumentaci API. Je také dobrou volbou pro týmy, které potřebují spolupracovat na dokumentaci.
Nejlepší funkce ReDocly
- Komplexní funkce dokumentace API
- Snadné nastavení a použití, i pro týmy, které s dokumentací API teprve začínají.
- Nabízí cenové plány, které vyhovují potřebám týmů všech velikostí.
Omezení ReDocly
- Nabízí některé možnosti přizpůsobení dokumentace API, ale nejsou tak rozsáhlé jako u některých jiných nástrojů.
- Nepodporuje všechny složité typy API, jako jsou API, které používají webhooky nebo mají více mechanismů ověřování.
- Má relativně malou komunitu uživatelů ve srovnání s některými jinými nástroji pro dokumentaci API.
Ceny ReDocly
- Starter: zdarma
- Základní: 69 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 300 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ReDocly
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. DapperDox
DapperDox je open-source platforma pro dokumentaci API, která pomáhá softwarovým týmům generovat, publikovat a udržovat vysoce kvalitní dokumentaci. Podporuje OpenAPI 3.0 a 2.0 a dokáže generovat dokumentaci API v různých formátech, včetně HTML, Markdown a PDF.
Nejlepší funkce DapperDox
- Umí automaticky generovat definice API ze specifikací OpenAPI.
- Podporuje bohaté funkce dokumentace, jako jsou Markdown, obrázky a diagramy.
- Usnadňuje týmům spolupráci na dokumentaci API.
Omezení DapperDox
- Možnosti přizpůsobení nejsou tak rozsáhlé jako u některých jiných nástrojů.
- nepodporuje všechny složité typy API, jako jsou API, které používají webhooky nebo mají více mechanismů ověřování
Ceny DapperDox
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze DapperDox
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Swagger UI
Swagger UI je open-source interaktivní generátor dokumentace pro RESTful API založený na specifikaci OpenAPI.
Swagger UI lze použít k generování dokumentace ze souboru specifikace OpenAPI nebo k prozkoumání a interakci s existujícím API. Generovaná dokumentace obsahuje informace o zdrojích, operacích, parametrech a odpovědích API. Obsahuje také interaktivní ukázky kódu a dokumentaci pro každý koncový bod.
Pokud je pro vás nejdůležitější snadné použití a široká škála funkcí, zvažte pro vytváření dokumentace API nástroj Swagger UI.
Swagger nabízí interaktivní ukázky kódu a dokumentaci pro každý koncový bod. Lze jej použít k generování dokumentace pro interní i externí publikum. Pro interní dokumentaci lze Swagger UI použít k tomu, aby vývojáři mohli API lépe poznat a používat. Pro externí dokumentaci lze Swagger UI použít k tomu, aby vývojáři získali komplexní přehled o API.
Swagger Hub vám umožňuje používat Swagger UI k generování dokumentace v různých formátech, včetně HTML, Markdown a PDF.
Swagger UI je výkonný a snadno použitelný nástroj pro vytváření dokumentace API. Je vhodný pro týmy všech velikostí a pro interní i externí dokumentaci.
Nejlepší funkce Swagger UI
- Kompatibilní s většinou populárních technologií
- Funguje dobře pro interní i externí dokumentaci.
- Interaktivní ukázky kódu a dokumentace pro každý koncový bod
Omezení Swagger UI
- Omezené možnosti přizpůsobení, tj. nelze přizpůsobit rozvržení ani motivy.
- Nepodporuje některé složité typy API
- Může běžet o něco pomaleji než konkurenční produkty.
Ceny Swagger UI
- Zdarma
Hodnocení a recenze Swagger UI
- G2: 4,5/5 (39+ recenzí)
- Capterra: N/A
7. Document360
Document 360 je znalostní platforma, která zjednodušuje tvorbu a správu nápovědy.
Nabízí funkce jako verzování, zákaznické portály a analytika, které podnikům umožňují poskytovat efektivní zákaznickou podporu. Díky intuitivnímu rozhraní a funkcím pro spolupráci je preferovanou volbou pro vytváření komplexní a uživatelsky přívětivé dokumentace.
Document360 poskytuje intuitivní nástroje pro vytváření komplexní dokumentace API s verzováním a analytikou.
Tento software je nejvhodnější pro firmy, které chtějí zlepšit zákaznickou podporu a spolupráci ve svých týmech.
Nejlepší funkce Document360
- Intuitivní nástroje pro komplexní dokumentaci API
- Pokročilé verzování pro efektivní správu obsahu
- Zákaznické portály pro lepší podporu a spolupráci
Omezení Document360
- Chybějící vestavěný editor kódu pro skriptování
- Omezené možnosti přizpůsobení pro branding
- Žádný offline přístup k dokumentům
Ceny Document360
- Zdarma
- Standard: 149 $/měsíc za projekt
- Profesionální: 299 $/měsíc za projekt
- Podnikání: 399 $/měsíc za projekt
- Enterprise: 599 $/měsíc za projekt
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (367+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (188+ recenzí)
8. Generátor OpenAPI
Open-source nástroj OpenAPI Generator vám umožňuje generovat dokumentaci, knihovny API klientů, serverové stuby a další pomocí OpenAPI Spec (v2, v3).
Tento software vám může ušetřit značné množství času při vývoji API a je obzvláště užitečný pro týmy, které potřebují podporovat více jazyků a frameworků.
OpenAPI Generator šetří čas a úsilí tím, že automaticky generuje kód pro vaše API. Podporuje více než 50 jazyků a frameworků, což z něj činí oblíbenou volbu pro týmy všech velikostí, které chtějí generovat vysoce kvalitní kód, který se snadno čte a udržuje.
OpenAPI Generator je bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem.
Nejlepší funkce OpenAPI Generator
- Podporuje více jazyků a frameworků pro generování API klientů.
- Poskytuje přizpůsobitelné šablony pro generování kódu.
- Zajišťuje konzistentní dokumentaci API napříč platformami
Omezení generátoru OpenAPI
- Omezená podpora méně běžných programovacích jazyků
- Strmá křivka učení pro začátečníky
- Nekonzistentní aktualizace a vylepšení
Ceny OpenAPI Generator
- Zdarma
Hodnocení a recenze OpenAPI Generator
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Stoplight
Stoplight je pokročilý nástroj pro dokumentaci API, který pomáhá při efektivním navrhování, testování a nasazování API.
Díky svému vizuálnímu editoru a automatickým mock serverům zjednodušuje proces vývoje API a podporuje spolupráci.
Stoplight podporuje standardy OpenAPI a JSON Schema, takže je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele.
Pokud chcete zefektivnit proces vývoje API a zlepšit jeho kvalitu prostřednictvím společného návrhu a komplexního testování, Stoplight může být skvělou volbou!
Nejlepší funkce Stoplight
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní pro rychlé vytváření dokumentace API
- Funkce pro plynulou spolupráci při týmovém navrhování API
- Integrované testovací nástroje zajišťující robustní a spolehlivý výkon API
Omezení Stoplight
- Omezená přizpůsobitelnost pro pokročilé uživatele
- Nepodporuje jiné jazyky než angličtinu.
- Omezeno na online funkčnost
Ceny Stoplight
- Základní: 39 $/měsíc
- Startup: 99 $/měsíc
- Pro Team: 319 $/měsíc
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Stoplight
- G2: 4,4/5 (342+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (2+ recenze)
ClickUp vyniká jako jeden z nejlepších nástrojů pro dokumentaci API pro vývojáře
Nástroje pro dokumentaci API jsou nezbytnou součástí moderního vývojového ekosystému. Zjednodušují tvorbu, správu a dodávání dokumentů API, čímž zvyšují efektivitu a zlepšují uživatelský komfort.
V tomto průvodci jsme se zabývali několika nástroji pro dokumentaci API, ale co zbytek vaší práce? Vytvoření sady nástrojů pro vývoj a řízení projektů vám může pomoci vykonávat vaši práci lépe a rychleji.
Například software pro správu dokumentů vám pomůže udržet vaše dokumenty v pořádku a zajistí, že vám nic neunikne.
Pro ty, kteří se zabývají vývojem aplikací, může použití osvědčeného souboru nástrojů pro vývoj aplikací spolu s nejlepšími nástroji pro kódování AI výrazně přispět ke zefektivnění vaší práce. Můžete také zvážit využití mnoha šablon požadavků na produkty, které jsou na trhu k dispozici.
A pokud se zabýváte technickým psaním, zvažte použití softwaru pro technické psaní, který vám usnadní proces psaní a pomůže dosáhnout přesnějších výsledků.
Hledáte lepší způsob, jak dokumentovat své procesy? Šablony pro dokumentaci procesů vám mohou pomoci najít správný směr (a zároveň vám výrazně usnadnit život).
Pro ty, kteří řídí projekty, zvažte nejnovější strategie vývoje projektů, abyste zajistili hladký průběh, a zvažte vysoce výkonný software pro správu znalostí, který slouží k ukládání a organizování nashromážděných znalostí.
Správné nástroje pro dokumentaci API v kombinaci s dalšími užitečnými zdroji mohou výrazně zlepšit váš pracovní postup a výsledky projektů.
Jste připraveni vylepšit svůj vývojový proces? Vyzkoušejte ještě dnes ClickUp – komplexní nástroj pro správu projektů, který je speciálně přizpůsoben pro vývojáře, jako jste vy.
Ať už jde o dokumentaci API, správu projektů nebo optimalizaci pracovních postupů, ClickUp zajistí, že vše budete mít na dosah jednoho kliknutí. Nevyvíjejte jen tak, vyvíjejte chytřeji s ClickUp. Začněte s bezplatnou zkušební verzí ještě dnes!