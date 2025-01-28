10 nejlepších softwarových nástrojů PRINCE2 pro řízení projektů v roce 2025

Existuje mnoho dobře prozkoumaných přístupů k úspěšnému řízení projektů a jednou z nejpopulárnějších metodik řízení projektů jsou projekty v kontrolovaném prostředí, neboli PRINCE2. Tento procesní přístup se zaměřuje na rozdělení vašeho projektu do jasně definovaných, kontrolovatelných fází, přičemž důraz je kladen na organizaci.
Proto jsou nástroje pro řízení projektů, které vám pomáhají udržovat pořádek a řídit jednotlivé fáze, klíčové pro úspěšnou implementaci metodiky PRINCE2.
Naštěstí pro tento účel existují softwarové platformy PRINCE2. Ne všechny nástroje a platformy PRINCE2 jsou však stejné a je třeba vědět, jaké softwarové funkce byste měli hledat, abyste našli nejlepší software PRINCE2 pro vaše potřeby v oblasti řízení projektů.
Co jsou nástroje PRINCE2?
Nástroje PRINCE2 jsou specializované softwarové programy pro řízení projektů, které projektovým manažerům a jejich týmům umožňují efektivně implementovat strategii řízení projektů PRINCE2.
Metoda má sedm klíčových principů:
- Udržujte trvalou obchodní opodstatněnost s definovanými přínosy, náklady a riziky.
- Využijte zkušenosti získané z předchozích projektů ke zlepšení budoucích výsledků.
- Vytvořte jasně definované role a odpovědnosti v rámci projektového týmu.
- Plánujte, sledujte a řídte projekt po jednotlivých fázích.
- Eskalujte problémy na vyšší úroveň vedení, ale pouze v případě, že tým nesplňuje předem stanovená kritéria.
- Zaměřte se na řízení dodávky produktu se specifickými požadavky a jasným rozsahem projektu.
- Přizpůsobte metody PRINCE2 konkrétnímu projektu a jeho pracovnímu postupu.
Software PRINCE2 usnadňuje těchto sedm fází tím, že poskytuje strukturovaný rámec pro řízení projektů, ve kterém mohou spolupracovat vedoucí týmu a všichni členové projektu. Tento rámec zajišťuje kontrolované prostředí, které odpovídá standardům řízení projektů PRINCE2.
Co byste měli hledat v nástrojích PRINCE2?
Metodika řízení projektů PRINCE2 je velmi specifická, proto hledejte nástroj, který se dobře integruje se sedmi fázemi této metodiky nebo vám alespoň dává možnost tak učinit sami.
Mezi funkce nástrojů pro řízení projektů, které jsou v souladu s principy PRINCE2, patří:
- Soulad s metodikou PRINCE2: Nástroj by měl integrovat sedm principů PRINCE2 a zajistit, aby projektové prostředí bylo v souladu s touto metodikou.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Tento nástroj budou používat projektoví manažeři a členové týmu s různými technickými dovednostmi. Měl by být dostatečně snadný na ovládání a používání pro všechny a mělo by být jasné, která uživatelská role má odpovědnost za kterou část projektu.
- Přizpůsobitelnost: Projektové prostředí se bude u každého projektu lišit. Nástroj, který se snadno přizpůsobí pracovnímu postupu týmu, bude užitečný zejména při eskalaci problémů a řízení dodávek produktů.
- Spolupráce: Členové projektu by měli hladce spolupracovat. Projektová rada by měla členům týmu umožnit přehled o jejich úkolech a efektivní komunikaci a také přenos poznatků z předchozích projektů.
- Reporting a analytika: PRINCE2 klade důraz na plánování a monitorování v každé fázi, proto potřebujete důkladný přehled o postupu. Nástroj by měl generovat reporty, které vám to usnadní.
- Integrace: Dokončení komplexního projektu závisí na více než jen na softwaru pro řízení projektů. Každý nástroj v sadě by měl být integrován se softwarem PRINCE2, aby byla zajištěna synchronizace dat.
10 nejlépe hodnocených softwarových platforem PRINCE2 pro řízení projektů
Pokud jste profesionál v oblasti řízení projektů a hledáte nástroje kompatibilní s PRINCE2, deset produktů v tomto seznamu vám pomůže zúžit vaše hledání.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro řízení projektů s výkonnými funkcemi, které jsou v souladu s celým rámcem PRINCE2. Projektový manažer může vytvářet podrobné projektové plány, stanovovat milníky a spravovat závislosti pomocí strukturovaného přístupu, který vyžaduje PRINCE2.
Funkce pro spolupráci a správu úkolů umožňují členům týmu mít definované role a zároveň se podílet na celkových cílech a postupu projektu. Dashboardy v reálném čase vám umožňují sledovat individuální pokrok pomocí přizpůsobitelných zobrazení, takže se můžete soustředit na každou fázi vašeho projektu.
Funkce sledování času zajišťuje dodržování harmonogramu projektů a perfektně zapadá do zaměření PRINCE2 na řízení mezifází. Plánování také umožňuje efektivní přidělování zaměstnanců, což může zlepšit řízení dodávek produktů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Závislosti a milníky pro řízení fází projektu
- Zprávy a analýzy pro udržení trvalé obchodní opodstatněnosti
- Výkonné nástroje pro tvorbu dokumentů k vytvoření dokumentace pro zahájení projektu
- Vlastní stavy a pracovní postupy pro efektivní řízení fází
- Ganttovy diagramy a časové osy pro plánování projektů
Omezení ClickUp
- Rozhraní může být zpočátku matoucí.
- Mobilní aplikace mají ve srovnání s desktopovou verzí omezené funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. OpenProject
Tato open-source a vysoce přizpůsobitelná platforma je určena pro týmy, které chtějí začlenit různé metodiky řízení projektů. OpenProject pracuje s klasickými, agilními nebo hybridními projekty, včetně PRINCE2. Klade velký důraz na bezpečnost dat a jako open-source projekt také na transparentnost softwaru. Nástroj ukládá projektová data v kontrolovaném prostředí, což vám umožňuje rozhodnout, s kým budete informace sdílet.
Týmy pro řízení projektů mohou využívat nástroje Agile, Scrum a Kanban, které se hodí pro jejich preferovaný pracovní postup, a Team Planner je užitečným způsobem, jak přidělovat úkoly a organizovat všechny členy týmu.
Nejlepší funkce OpenProject
- Otevřená, přizpůsobitelná a rozšiřitelná platforma
- Šablony a pracovní balíčky PRINCE2 pro lepší dodržování rámce
- Plány a časové osy pro plánování a vizualizaci fází projektu
- Integrované sledování a řízení úkolů
- Spolupráce v reálném čase na textových dokumentech a schůzkách
Omezení OpenProject
- Složité počáteční nastavení
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Postrádá pokročilé funkce, které najdete v jiných nástrojích pro řízení projektů.
Ceny OpenProject
- Zdarma
- Základní: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 13,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 19,50 $/měsíc na uživatele
- Firemní: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze OpenProject
- G2: 3,7/5 (22 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
3. Wrike
Tento univerzální nástroj pro řízení projektů vám pomůže zefektivnit pracovní procesy napříč odděleními. Cílem Wrike je centralizovat práci, abyste mohli dohlížet na úkoly a udržet výstupy projektu na správné cestě, zatímco procházíte různými fázemi metody PRINCE2.
Wrike nabízí řadu automatizačních funkcí, které snižují náročnost pracných úkolů a umožňují členům týmu soustředit se na klíčovou fázi projektu. Funkce pro spolupráci udržují celý tým soustředěný na úkoly a spolupracující v průběhu projektu. Díky přizpůsobitelným dashboardům a pracovním postupům lze Wrike snadno přizpůsobit konkrétnímu projektu.
Nejlepší funkce Wrike
- Přizpůsobitelné panely a pracovní postupy
- Integrace s širokou škálou nástrojů třetích stran
- Ganttovy diagramy pro vizuální plánování projektů
- Spolupráce a úprava dokumentů v reálném čase
- Podrobné reporty a analýzy
Omezení Wrike
- Nepřehledné rozhraní s mnoha funkcemi
- Přizpůsobení může vyžadovat vyšší úroveň tarifu.
- Příležitostné chyby
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc
- Podnikání: 24,80 $/měsíc
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)
4. MindManager
MindManager je více než jen nástroj pro řízení projektů; je to vizuální platforma, která transformuje nápady do organizovaných struktur, jako jsou myšlenkové mapy, vývojové diagramy a časové osy. Kromě funkcí PRINCE2 nabízí také výkonné funkce pro brainstorming.
MindManager obsahuje funkce, které lze přizpůsobit potřebám projektového plánování každého, od jednotlivců až po velké podniky. MindManager se integruje s mnoha dalšími oblíbenými obchodními aplikacemi, čímž ještě více rozšiřuje svou funkčnost.
Nejlepší funkce MindManageru
- Pokročilé nástroje pro mind mapping pro brainstorming a plánování
- Integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou MS Office a SharePoint
- Časové osy projektů a Ganttovy diagramy
- Správa úkolů a zdrojů
- Vizuální značky pro sledování postupu projektu
Omezení MindManageru
- Není tak bohatý na funkce jako jiné specializované nástroje pro řízení projektů.
- Uživatelské rozhraní by mohlo být intuitivnější.
- Omezené funkce pro spolupráci
Ceny MindManageru
- Profesionální: 169 $/rok
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze MindManager
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (69 recenzí)
5. Praxie
Praxie je platforma pro digitální transformaci založená na umělé inteligenci, která dokáže plně digitalizovat podnik za nižší cenu než jiné podnikové softwary. Můžete automatizovat rutinní funkce, takže se projektový tým může soustředit na důležité úkoly. Produkt klade velký důraz na přizpůsobení, takže můžete snadno nastavit projektové prostředí tak, aby se soustředilo na konkrétní metodiky řízení projektů PRINCE2.
Funkce reportování v reálném čase poskytují data, která podporují pokračující obchodní opodstatnění projektu. Nástroje pro spolupráci podporují komunikaci mezi členy projektu.
Nejlepší funkce Praxie
- Snadné použití s průvodcem během celého procesu
- Dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil jakémukoli pracovnímu postupu
- Díky reportům a dashboardům jsou složité informace snadno srozumitelné.
- Pěkná sbírka předem připraveného obsahu
Omezení Praxie
- Funkce exportu může být problematická.
- Některé možnosti přizpůsobení jsou obtížně použitelné.
- Chybějící funkce jiných produktů
Ceny Praxie
- Navždy zdarma
- Pro Templates: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Prémiové aplikace: 24,95 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Praxie
- Capterra: 4,1/5 (12 recenzí)
6. Celoxis
Celoxis je další komplexní nástroj pro řízení projektů. Můžete vytvořit dynamický projektový plán, který se automaticky aktualizuje podle měnících se podmínek a udržuje celkový cíl projektu na správné cestě. Pokročilá funkce reportingu vám umožňuje vytvořit zprávu o stavu projektu, která zajistí, že obchodní případ bude v souladu s projektem.
Celoxis nabízí nástroje pro správu zdrojů, které pomáhají s kontrolou nákladů, předcházejí rozpočtovým deficitům a předčasnému ukončení projektů.
Nejlepší funkce Celoxis
- Komplexní funkce pro řízení projektů
- Přizpůsobitelné panely a reporty
- Řízení rizik a sledování problémů
- Finanční řízení, včetně sledování výdajů a rozpočtování
- Široká škála integrací
Omezení Celoxis
- Zastaralé uživatelské rozhraní ve srovnání s konkurencí
- Strmá křivka učení
- Komplexní přizpůsobení
Ceny Celoxis
- Cloud: 22,50 $/měsíc
- On-Premise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Celoxis
- G2: 4,3/5 (78 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
7. FunctionFox
Kreativní profesionálové jsou primární cílovou skupinou FunctionFox. Obsahuje funkce, jako je sledování časových rozvrhů a monitorování rozpočtu, které jsou v souladu s principy obchodního zdůvodnění přístupu PRINCE2.
FunctionFox rozděluje projekt na praktické seznamy úkolů a Ganttovy diagramy, takže projektový tým může snadno sledovat průběh projektu a sladit priority všech zúčastněných. Díky silnému zaměření na řízení dodávek produktů může FunctionFox pomoci týmu dokončit projekt včas a v souladu s požadavky na kvalitu.
Nejlepší funkce FunctionFox
- Sledování času a výdajů
- Plánování projektů a přidělování zdrojů
- Přizpůsobitelné šablony projektů
- Ganttovy diagramy pro vizuální časové osy projektů
- Podrobné reporty a analýzy
Omezení FunctionFox
- Zastaralé uživatelské rozhraní, které by mohlo být intuitivnější
- Omezené integrace třetích stran
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny FunctionFox
- Classic: 5 $/měsíc na uživatele
- Premier: 10 $/měsíc na uživatele
- Interní: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze FunctionFox
- G2: 4,3/5 (48 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
8. Ravetree
Ravetree je komplexní program pro řízení projektů, který poskytuje mnoho nástrojů pro efektivní implementaci metodiky PRINCE2 během vývoje projektu. Například funkce správy zdrojů vám poskytuje přehled o kapacitách na úrovni jednotlivců, týmů a organizace, což usnadňuje a urychluje přidělování úkolů dostupným zaměstnancům.
Šablony projektů usnadňují plánování a umožňují vám rychle vytvořit stručný přehled zahrnující vše od prvního kroku až po finální proces. Sledování času a výdajů pomáhá zajistit, že projekt zůstane životaschopný.
Nejlepší funkce Ravetree
- Agilní řízení práce s podporou metodik Scrum a Kanban
- Správa zdrojů a sledování času
- Ukládání souborů a správa digitálních aktiv
- Klientské portály pro lepší komunikaci
- Finanční sledování, včetně správy výdajů
Omezení Ravetree
- Složité počáteční nastavení
- Mobilní aplikace by mohly být robustnější
- Příležitostné chyby a závady
Ceny Ravetree
- 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ravetree
- G2: 4,1/5 (23 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (21 recenzí)
9. Zenkit
Zenkit je flexibilní nástroj pro řízení projektů, který vám umožní vytvářet projekty jednoduše, ale efektivně. Zenkit, známý svou přizpůsobivostí, vám umožňuje přepínat mezi různými zobrazeními, prezentovat data nejpohodlnějším způsobem a snadno se přizpůsobit sedmi principům PRINCE2.
Díky výkonné funkci spolupráce Zenkit můžete kontrolovat jednotlivé fáze a zajistit, aby se všichni soustředili na své úkoly. Členové týmu mohou zobrazit celkový plán projektu a svou roli v něm.
Nejlepší funkce Zenkit
- Flexibilní zobrazení včetně Kanban, seznamu, tabulky, kalendáře a myšlenkové mapy
- Vlastní pole a formuláře pro sběr dat
- Integrace s běžnými nástroji, jako jsou Slack a Google Calendar
- Škálovatelné pro rostoucí týmy
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
Omezení Zenkit
- Omezená funkčnost Ganttova diagramu
- Mobilní aplikace potřebuje vylepšit.
- Funkce pro vytváření zpráv by mohly být robustnější.
Ceny Zenkit
- Zdarma
- Navíc: 9 $/měsíc
- Podnikání: 25 $/měsíc
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Zenkit
- G2: 4,7/5 (81 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
10. Asana
Asana je jedním z největších a nejoblíbenějších nástrojů pro řízení projektů na trhu. Uživatelé jej milují pro jeho robustní sadu funkcí a uživatelsky přívětivé rozhraní.
Asana vám poskytuje všechny potřebné nástroje k definování zadání projektu a implementaci sedmi fází PRINCE2. Klíčovou funkcí je zobrazení časové osy, které poskytuje přehledný náhled na projektový plán a jeho průběh. Rozsáhlé funkce pro vytváření reportů usnadňují prezentaci obchodního případu projektu.
Nejlepší funkce Asany
- Řízení úkolů a projektů s přizpůsobenými pracovními postupy
- Časová osa pro plánování a Ganttovy diagramy
- Portfolia pro sledování více projektů
- Automatizace pro snížení manuální práce
- Integruje se s mnoha oblíbenými nástroji, jako jsou Slack a Google Drive.
Omezení Asany
- Drahé pro větší týmy nebo pokročilé funkce
- Přehledné rozhraní pro nové uživatele
- Funkce pro vytváření zpráv by mohly být robustnější.
Ceny Asana
- Zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Začněte s metodikou PRINCE2
Nyní, když jsme prozkoumali nejlepší dostupné softwarové produkty PRINCE2, zbývá už jen metodiku uvést do praxe. S komplexním nástrojem pro řízení projektů, jako je ClickUp, budete mít centralizované místo, kde můžete definovat zadání projektu, prezentovat a aktualizovat obchodní případ a implementovat všech sedm fází metodiky PRINCE2.
Nevěříte nám? Vyzkoušejte to sami. Vytvořte si bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte jeden z nejlepších nástrojů pro řízení projektů, které jsou dnes na trhu k dispozici.