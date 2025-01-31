8 най-добри алтернативи на Tome AI за вашите презентации

Подготвяте ли се за презентацията на живота си? Или може би сте уморени да прекарвате часове в дизайн на презентации и просто се нуждаете от по-добра платформа.

Решението: инструменти за презентации с изкуствен интелект (AI).

Каквото и да кажете, AI инструментите спестяват много време при създаването на визуално привлекателни презентации – и не е лошо, че много от тях създават зашеметяващи слайдове с професионално качество само за няколко минути. ✨

Tome AI е популярна опция за шаблони за презентации, задвижвани от изкуствен интелект, но не е подходяща за всеки. В този наръчник ще ви покажем как да откриете най-добрите алтернативи на Tome AI, както и списък с нашите любими алтернативи на Tome AI.

Какво е Tome AI и как работи Presentation AI?

Tome AI е повече от обикновен софтуер за презентации в PowerPoint (PPT). Той се представя като алтернатива на „презентации, документи и начални страници“. Мислете за него като за мултимедийна платформа, която може да се споделя и използва изкуствен интелект, за да създава атрактивни и професионални презентации.

Макар Tome AI да е популярно решение, то със сигурност не е единствената опция на пазара. Много платформи използват AI за презентации, за да:

Автоматизирайте създаването на слайдове: Просто дайте няколко указания на изкуствения интелект и той ще ви предложи оформление, дизайн и визуални елементи, които най-добре отговарят на целите на вашата презентация.

Креативно създаване: Кой има време да създава персонализирани графики? Кой има време да създава персонализирани графики? Визуалните AI инструменти създават висококачествени персонализирани изображения за секунди (разбира се, с подходящите AI команди ).

Оптимизирайте съдържанието: Ако имате съществуваща презентация, някои AI инструменти ще я анализират и ще предложат предложения за нейното подобряване (това е магията на кодирането и езиковите модели!).

Адаптирайте се към аудиторията и тона: Не сте сигурни дали презентацията ви има подходящия тон? AI инструментите анализират оформлението и съдържанието на презентацията ви, за да предложат промени, които ще резонират по-добре с аудиторията ви.

Ако не сте убедени в Tome AI, не се притеснявайте – има десетки алтернативи на Tome AI, от които да избирате. ?️

Как да изберете най-добрите алтернативи на Tome AI за вашите презентации

AI е навсякъде. Как да изберете подходящата алтернатива на Tome AI, за да създавате професионални презентации? И коя от тях е най-добрият AI инструмент за създаване на впечатляващи презентации?

Свободни сте да изберете тази, която най-много ви харесва, но се уверете, че сте избрали инструмент за презентации, който отговаря поне на следните изисквания:

Автоматизация на оформлението и дизайна: Изборът на оформление на презентацията, дизайн на слайдовете и подходящ шрифт отнема много време. Най-добрите алтернативи на Tome автоматизират оформлението и дизайна на всеки слайд.

Създаване на графики: AI инструменти като AI инструменти като Midjourney генерират изображения от прости чат команди. Други инструменти дори създават инфографики и анимации. Обикновено създаването им отнема много време, така че колкото по-добре вашият AI инструмент се справя с визуализациите, толкова повече време ще спестите ⏱️

Създаване на съдържание: Знаем, че сте опитен писател, но Знаем, че сте опитен писател, но създаването на съдържание отнема време – а то е нещо, от което имате недостиг. Потърсете AI инструмент за презентации, който да ви помогне да очертаете, напишете и оптимизирате текста на презентацията за минути.

Интеграции: Не би ли трябвало изкуственият интелект да ви улеснява живота? Потърсете решение, което се интегрира с технологичния стек, който вече използвате, за да оптимизирате работния си процес и най-накрая да се справите с задачите си ✅

8 най-добри алтернативи на Tome AI

Търсите няколко алтернативи на Tome AI? Ето нашите осем най-добри предложения – плюс един неочакван бонус кандидат – за създаване на впечатляващи презентации. ?

1. Приложение Gamma

Чрез Gamma

Gamma се представя като различен тип AI за презентации. Не е необходимо да правите никакво форматиране или дизайн – просто дайте указания на AI и Gamma ще се погрижи за останалото.

Ако се нуждаете от малко вдъхновение, разгледайте готовите шаблони на Gamma. Налични са само 20, но те би трябвало да ви дадат достатъчно добра отправна точка, за да задействате AI инструмента и да създадете презентация от най-високо ниво. ⭐

Най-добрите функции на Gamma:

Gamma предлага уникална платформа, задвижвана от чат, без използване на ръце.

Създавайте документи, презентации и дори целеви страници

Преобразувайте цял проект с едно кликване

Ограничения на Gamma:

Някои потребители казват, че биха искали още няколко теми.

Други хора казват, че подсказките само с текст не са достатъчни, така че все пак се налага да правят ръчна работа по дизайна.

Гама цени:

Безплатно

Плюс: 8 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно

Pro: 16 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии на Gamma:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

2. Beautiful. ai

Beautiful. ai е генеративна AI платформа, специализирана в презентации и пич декове. Тя включва множество шаблони за графики, списъци, слайдове и визуализации, така че можете да създадете персонализирано AI деко за минути.

Тази алтернатива на Tome AI предлага опции за индивидуални потребители и екипи, което я прави идеална както за стартиращи компании, така и за малки предприятия с няколко служители.

Най-добрите функции на Beautiful.ai:

Създавайте слайдове, обсъждайте идеи и генерирайте текст и изображения с DesignerBot.

Прикачете текстови документи, за да предоставите на DesignerBot повече контекст.

Обобщете дългите транскрипти в няколко точки за нула време.

Beautiful. ai ограничения:

Някои хора имаха проблеми с отмяната на безплатните си пробни версии и все пак им бяха начислени такси.

Други потребители биха искали да има начин да импортират PowerPoint слайдове или готови презентации от Google Slides в Beautiful. ai

Цени на Beautiful.ai:

Pro: 12 $/месец, фактурира се ежегодно

Екип: 40 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Beautiful. ai оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 70 рецензии)

3. Опростено

Чрез Simplified

Simplified е солиден AI инструмент за презентации, който създава професионални презентации за минути. Но ние обичаме тази алтернатива на Tome, защото предлага много повече от просто слайдове за презентации.

Тази AI платформа включва инструменти за графичен дизайн, AI писател на съдържание, видео редактор и аниматор, и дори инструмент за управление на социални медии.

Той има по малко от всичко, така че ако това е целта ви, опростете всичко с Simplified.

Опростени най-добри функции:

Създавайте страници за електронна търговия, презентации, публикации в социалните медии и много други с помощта на изкуствения интелект.

Създавайте презентации с изображения, текст и оформление за секунди

Персонализирайте шрифта, цвета, изображенията и аудиото според вашите предпочитания.

Опростени ограничения:

Някои опростени инструменти имат строги ограничения за броя символи.

Някои потребители биха искали Simplified да има повече шаблони.

Опростено ценообразуване:

Безплатен дизайн

Design Pro: 6 $/месец за едно работно място

Дизайнерски бизнес: 10 долара на месец за пет места

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Опростени оценки и рецензии:

G2: 4,6/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 160 рецензии)

4. SlidesAI

Чрез SlidesAI

Използвате ли Google Slides? Ако да, ще се радвате да научите, че SlidesAI се интегрира чудесно с него. Това означава, че е лесно да създавате AI-базирани слайдове за секунди, без да напускате Google акаунта си.

И не се притеснявайте, потребители на PowerPoint. SlidesAI скоро ще бъде пуснат за Microsoft! ?

Най-добрите функции на SlidesAI:

Създавайте презентации с проста текстова подсказка

Някои бета потребители имат достъп до функцията „Тема за презентация“, където просто предоставяте тема, а SlidesAI се грижи за останалото.

Създавайте презентации на английски и 100 други езика

Ограничения на SlidesAI:

SlidesAI понастоящем е достъпно само за Google Slides.

Някои потребители казват, че SlidesAI се затруднява да създава качествени изображения.

Цени на SlidesAI:

Основно: Безплатно

Pro: 10 $/месец

Премиум: 20 $/месец

Оценки и рецензии за SlidesAI:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Canva

Чрез Canva

Canva е инструмент за графичен дизайн, който едва ли се нуждае от представяне. Но знаете ли, че тази популярна платформа е и интелигентна алтернатива на Tome AI?

Бета версията на функцията Magic Design на Canva е безплатен AI инструмент, който черпи вдъхновение от интелигентни шаблони и ги персонализира въз основа на вашите указания.

Започнете от празна презентация или качите свои медийни файлове, въведете подсказка и сте готови да започнете. ?

Най-добрите функции на Canva:

Създайте свои собствени шаблони, които да използвате отново и отново.

AI генераторът на изображения на Canva създава уникални изображения за вашата презентация.

Въведете идея за съдържание и Magic Design ще използва изкуствен интелект, за да попълни слайдовете с изображения и текст.

Ограничения на Canva:

Magic Design понастоящем е бета функция.

Някои от изображенията, генерирани от Canva, са „кошмарни“, затова прегледайте внимателно всички изображения.

Цени на Canva:

Безплатно

Pro: 119,99 $/потребител на година

Екипи: 300 долара/година за екип от пет души

Оценки и рецензии за Canva:

G2: 4,7/5 (над 4200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 11 380 рецензии)

6. Decktopus

Чрез Decktopus

Инструментът с очарователното име Decktopus е алтернатива на Tome, която може да създаде презентация само с заглавие. Разбира се, може да искате да добавите повече контекст. Но Decktopus може да работи с толкова информация, колкото сте готови да му предоставите. ?

Най-добрите функции на Decktopus:

Персонализирайте презентациите с теми, шрифтове и цветове, които пасват на вашата марка.

Търсете изображения мигновено с инструмента Decktopus Image & Icon Finder.

Проследявайте всички бележки към презентациите в инструмента Slide Notes Maker.

Ограничения на Decktopus:

Някои функции са ексклузивни за плана Pro и не са достъпни в плана Business.

Някои потребители казват, че биха искали Decktopus да предлага повече оформления.

Цени на Decktopus:

Pro AI: 7,99 $/месец на потребител

Бизнес AI: 29,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Decktopus:

G2: 4,7/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 рецензии)

7. ChatGPT

Чрез ChatGPT

ChatGPT на OpenAI обърна света с главата надолу през 2022 г., което доведе до широко разпространение на AI инструментите. Днес можете да използвате GPT-3 безплатно, за да генерирате идеи и текстове за вашите презентации.

Сега, ще генерира ли ChatGPT изображения и слайдове за вас? Не.

Но той може да ви помогне да измислите конспекти, заглавия на презентации и теми за обсъждане.

Ако нямате нищо против да използвате шаблон от друг сайт и се нуждаете от помощ с основното съдържание на това, което искате да кажете, ChatGPT е чудесен вариант.

Най-добрите функции на ChatGPT:

Създавайте заглавия на слайдове, конспекти, теми за обсъждане и други с помощта на простия интерфейс на чатбота.

Помолете за съвет относно облеклото си за презентацията – чухме, че ChatGPT има изненадващо добър усет за стил за робот ?

Оценете SEO силата на текста си

Ограничения на ChatGPT:

Трябва да създадете свои собствени визуализации и презентации

ChatGPT понякога се срива и изпитва забавяния.

Цени на ChatGPT:

Безплатно

Плюс: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ChatGPT:

G2: 4,7/5 (над 330 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

8. Plus AI

Чрез Plus AI

Plus AI е инструмент за създаване на презентации в Google Slides, който работи като добавка към съществуващия ви акаунт в Google Slides. Кажете на Plus AI какъв вид презентация искате да създадете, добавете контекст и алгоритъмът ще се погрижи за всичко останало.

Както винаги, не забравяйте да редактирате текста, изображенията и оформлението, преди да ги представите пред света.

Плюс най-добрите функции на изкуствения интелект:

Лесно вмъкване на различни типове слайдове

Ремиксирайте съществуващи оформления, за да създадете нещо ново

Пренапишете текста, променете тона и обобщете текста с едно кликване.

Плюс ограниченията на изкуствения интелект:

Освен това AI няма много отзиви.

Някои потребители казват, че AI писателят не е много напреднал.

Плюс ценообразуване на изкуствения интелект:

Безплатно

Slides AI: 10 долара на месец на потребител

Pro: 25 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Плюс оценки и рецензии за изкуствения интелект:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Докато Tome AI и други платформи за презентации определено ще създадат привлекателни презентации само за няколко минути, инструментите за създаване на съдържание като ClickUp предлагат по-усъвършенствани AI функции за създаване на впечатляващо съдържание, което сключва сделки. ?

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Дали ClickUp е чистокръвен конкурент на Tome AI? Не. Но изслушайте ни.

Макар че не създаваме презентации, ние се занимаваме с много повече от това. Когато имате нужда да създадете съдържателни, ценни презентации, които привличат вниманието, изберете ClickUp.

ClickUp AI е универсален инструмент за управление на задачи, създаване на съдържание и сътрудничество. Просто въведете вашия случай на употреба и ClickUp ще генерира текст, специално пригоден за вашия случай. ? ✍️

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

Но това е само началото. ClickUp Docs интегрира задачите по вашите проекти, чатовете и AI писателя на едно място. ClickUp Whiteboards са идеални за мозъчна атака с екипа ви в реално време – лично или виртуално.

Когато сте доволни от Whiteboard, превърнете го в ClickUp Kanban Board, за да проследявате напредъка на екипа си.

О, и не ни карайте да започваме с шаблоните. ClickUp има стотици шаблони. Просто погледнете шаблона за презентации на ClickUp, за да видите бърз старт, който можете да използвате за следващата си блестяща презентация.

Само с едно кликване можете да намерите подходящ шаблон, който отговаря точно на вашите нужди.

Съчетайте вашите шаблони с ClickUp AI, за да преодолеете творческата блокада и без усилие да споделите вашите страхотни идеи със света. ?

Най-добрите функции на ClickUp:

ClickUp AI генерира специфично за работата съдържание за обслужване на клиенти, продажби, маркетинг, инженеринг, управление на проекти и много други.

Направете мозъчна атака за презентациите първо на бялата дъска и ги превърнете в презентация или проект само с няколко кликвания.

Свържете документи с презентациите си, за да добавите контекст към всеки слайд.

Ограничения на ClickUp:

ClickUp AI е достъпна само в платените планове.

Новите потребители понякога намират функциите на ClickUp за прекалено сложни в началото.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

ClickUp: Най-добрата алтернатива на Tome AI за заети професионалисти

Изкуственият интелект е бъдещето на презентациите. От стилове на изображения с изкуствен интелект до интелигентни предложения за съдържание, алтернативите на Tome AI, изброени тук, обещават да създават по-добри презентации за нула време.

Макар Tome AI да е мощен инструмент, има много други AI инструменти за дизайн на слайдове, с които можете да направите вашите слайдове зашеметяващи. ?

ClickUp е всеобхватна, базирана в облака работна платформа, която управлява вашите документи, бели дъски, шаблони и много други. Ако обичате да създавате презентации и просто се нуждаете от помощ с текста (прочетете: най-важната част от презентацията!), ние сме тук, за да ви помогнем.

Вижте силата на изкуствения интелект в действие: Опитайте ClickUp AI сега.