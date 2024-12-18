10 алтернативи и конкуренти на Microsoft Access 2025

Microsoft Access (известен още като MS Access) е мощна система за бази данни, която събира, управлява и съхранява всички видове данни. Тя може да анализира огромно количество информация и да създава отчети, така че не е изненада, че е популярна част от пакета Microsoft Office.

Но нито един инструмент за бази данни не е съвършен. Няма да намерите такъв, който да отговаря на всички изисквания на всеки човек и бизнес. Ако базата данни на Microsoft Access не ви удовлетворява, има много алтернативи.

Този наръчник представя 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Microsoft Access за 2025 г. Време е да откриете подходящата система за управление на бази данни за вас и вашия екип. 🏆

⏰ 60-секундно резюме Алтернативите на Microsoft Access могат да отговорят на различни нужди и ефективно да подобрят процесите по управление на бази данни. Започнете да експериментирате с тези опции, за да подобрите възможностите си за управление на данни. ClickUp: Интуитивен, безкодов облачен инструмент с гъвкав изглед на таблици и широки възможности за интеграция.

MongoDB: Отворена платформа за разработчици, която ефективно обработва JSON в различни езици за програмиране.

DBeaver: Универсален инструмент за управление на бази данни с поддръжка на множество източници на данни, безплатна и платена версия.

OpenOffice Base: Безплатна опция за изтегляне, подходяща за физически лица и корпорации с поддръжка на много потребители.

Airtable: Комбинира разработката на приложения и оптимизацията на работния процес, позволява създаването на персонализирани приложения с функции с малко код.

TeamDesk: Платформа без код за създаване на персонализирани бази данни, проектирана за мащабируемост и лесна употреба.

Google Sheets: Поддържа сътрудничество и редактиране в реално време от всяко устройство.

Axisbase: Предлага лесен за използване интерфейс за лесно управление на бази данни.

SQLite: Самостоятелен, без сървър, двигател за бази данни за ефективно пакетиране на приложения

Какво трябва да търсите в алтернативите на Microsoft Access?

За да намерите най-добрите алтернативи на Microsoft Access, обмислете вашите нужди, оценете функциите и претеглете плюсовете и минусите на по-добрите опции за системи за управление на релационни бази данни.

При избора на 10-те най-добри алтернативи на Microsoft Access, ние търсихме следното:

Анализирайте по-добре с таблата за управление на ClickUp Използвайте функцията за детайлно разглеждане в таблата на ClickUp, за да променяте или актуализирате задачите в диаграмата за безпроблемно редактиране.

10-те най-добри алтернативи на Microsoft Access за използване през 2025 г.

Готови ли сте да намерите алтернатива на Microsoft Access, която отговаря на всички нужди на вашия бизнес? Да започваме! 🤩

Започнете с ClickUp Table View Създайте перфектната база данни с ClickUp Table View

ClickUp е инструмент, базиран в облака, и отлична алтернатива на MS Access. Както повечето конкуренти на Microsoft Access, ClickUp се отличава в проследяването и организирането на информация. Това е решение без код с интуитивен потребителски интерфейс, което може да функционира като настолна, мобилна или уеб приложение за въвеждане на данни с достъп за много потребители.

ClickUp Table View е идеалният избор за този вид работа – той създава светкавични таблици и предлага мощни функции за създаване на визуални бази данни. Използвайте го за управление на бюджети, запаси, информация за клиенти и други за големи и малки предприятия.

Ще намерите полезни шаблони за бюджет и инвентар (заедно с много други), които улесняват управлението на данни и ресурси. Освен това, подпомаганата от изкуствен интелект документация на проектите в ClickUp може да води бележки, да пише резюмета и да проследява важна информация от вашите срещи, за да не се налага вие да го правите. 😎

📮ClickUp Insight: 30% от нашите респонденти разчитат на AI инструменти за проучване и събиране на информация. Но има ли AI, която да ви помогне да намерите онзи изгубен файл на работа или онзи важен Slack thread, който сте забравили да запазите? Да! AI-базираното Connected Search на ClickUp може да търси незабавно в цялото съдържание на вашето работно пространство, включително интегрирани приложения на трети страни, извличайки информация, ресурси и отговори. Спестете до 5 часа седмично с разширеното търсене на ClickUp!

ClickUp ви позволява също да импортирате и експортирате данни от Excel и CSV и предоставя актуализации в реално време за членовете на екипа.

Най-добрите функции на ClickUp:

Интеграция с над 1000 други инструмента, включително Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome и Google Assistant.

Релационни бази данни без код със стандартизирани етикети и категории, показвани в организирани таблици, без необходимост от познания по кодиране или скриптове, за просто управление на бази данни с достъп за много потребители и функции за сътрудничество за мултифункционални екипи

Отзивчивите, интуитивни таблици улесняват управлението на задачите и организирането на данни в големи количества.

ClickUp API ви позволява да създавате персонализирани интеграции към системи за управление на бази данни като MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker и други.

Планът Free Forever е достъпен за всички потребители и включва повечето функции, които бихте искали за въвеждане на данни.

Ограничения на ClickUp:

Не разполага с SQL за комуникация с други бази данни без персонализирани интеграции.

Някои потребители съобщават за необходимост от обучение (решава се с помощта на уроци)

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4. 7/5 (8300+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. MongoDB

чрез MongoDB

MongoDB е универсална платформа за бази данни с отворен код, която помага на разработчиците да използват пълния потенциал на софтуера и данните. Тя предлага най-доброто от традиционните бази данни, съчетано с мащаба, производителността и гъвкавостта, които изискват съвременните приложения.

MongoDB запазва в JSON формат, свързва се с JDBC драйвери и работи с популярни езици за програмиране, включително Java, Python, C#, Ruby и други. 👾

Най-добрите характеристики на MongoDB:

Налични като софтуер за изтегляне или като онлайн база данни.

Полезни както за фронтенд, така и за бекенд разработка

Ограничения на MongoDB:

Безплатната опция включва само 512 MB памет в сравнение с други алтернативи на MS Access.

Не поддържа разширени анализи и обединяване като SQL бази данни.

Някои потребители съобщават за затруднения при настройката с функциите за въвеждане на данни.

Цени на MongoDB:

Без сървър: 0,10+ долара/милион четения

Специализирана: 57+ долара на месец

Shared Cluster: 0+ долара на месец

Оценки и рецензии за MongoDB:

G2: 4,5/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

3. DBeaver

чрез DBeaver

DBeaver е многофункционален инструмент, проектиран да работи с всички източници на данни. Той предлага безплатна версия с основни функции, за да направи управлението на данни по-достъпно. Платената версия ви позволява да разглеждате, обработвате и администрирате всички източници на данни в облака, SQL и NoSQL.

С над 100 мощни функции, DBeaver прави работата по-ефективна и може да се адаптира към нуждите както на технически, така и на нетехнически потребители. Той разполага и с мениджър на задачи, който автоматизира ежедневната работа, за да можете да се съсредоточите върху важните неща.

Най-добрите функции на DBeaver:

Опростеният потребителски интерфейс предлага високо ниво на производителност и изгледа на често търсените бази данни в мащабирано състояние.

Безплатните и платените потребители имат достъп до CloudBeaver, уеб-базирана система за управление на бази данни, готова за работа в облак.

DBeaver Portable е система за управление на релационни бази данни, която можете да носите със себе си навсякъде чрез мобилни устройства.

DBeaver Community е безплатен универсален инструмент за бази данни с основна поддръжка за релационни бази данни като MySQL, SQL Server, PostgreSQL и Teradata.

Ограничения на DBeaver:

Безплатната версия (DBeaver Community) няма достъп до няколко функции, които са налични в версиите DBeaver Pro (например достъп до Oracle).

В рецензиите се споменават някои проблеми с честите актуализации и бавните заявки за по-големи масиви от данни в сравнение с други алтернативи на MS Access.

Цени на DBeaver:

DBeaver Community: Безплатна

Individual Enterprise: 25 $/месец

Екип: 1600+ долара/година

Оценки и рецензии за DBeaver:

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

4. OpenOffice Base

чрез OpenOffice Base

OpenOffice Base е безплатна алтернатива на Microsoft Access, която можете да изтеглите за толкова членове на екипа, колкото желаете. Тя може да се използва за всякакви цели без ограничения и функционира като пълноценна система за управление на десктоп бази данни.

OpenOffice Base също е проектиран да отговаря на нуждите на потребителите, вариращи от физически лица, които проследяват лични колекции, до големи корпорации. Той предлага вградена поддръжка за мулти-потребителски бази данни като MySQL, PostgreSQL и Adabas D.

Най-добрите характеристики на OpenOffice Base:

Инсталиране и поддръжка за локални и SaaS потребители

Потребителските интерфейси работят на всички настолни операционни системи, включително Microsoft Windows, Apple MacOS и Linux.

Възстановете загубени данни и създайте безпроблемни резервни копия, за да запазите файловете си в безопасност.

Най-новата версия на OpenOffice Base е винаги безплатен софтуер, без необходимост от фактури, месечни такси или софтуерни одити.

Безплатна алтернатива на MS Access

Ограничения на OpenOffice Base:

Някои рецензии съобщават за необходимост от обучение при преминаване от Microsoft Access.

Остарелите графики не могат да се мерят с днешните конкуренти на Microsoft Access.

Цена на OpenOffice Base:

Безплатни

Оценки и рецензии за OpenOffice Base:

G2: 4. 1/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 400 рецензии)

5. Airtable

чрез Airtable

Airtable създава приложения, поддържа уникални работни процеси и улеснява екипите да споделят данни. Тя позволява на екипите да моделират своите данни, да дефинират взаимоотношенията между наборите от данни и да създават персонализирани изгледи, съобразени с техните проекти.

Екипите могат да използват Airtable, за да развиват софтуера си в съответствие с променящите се цели или пазари и да увеличат прозрачността на данните за сътрудниците, заинтересованите страни и мениджърите. Има безплатна версия, която можете да опитате, преди да инвестирате в платен план. 🤸

Най-добрите функции на Airtable:

Създавайте работни процеси и модернизирайте бизнеса си с платформата за разработка на приложения с ниско ниво на кодиране.

Използвайте функции без код за нетехнически специалисти, за да оптимизирате работните процеси с помощта на релационни бази данни.

Използвайте вградени AI компоненти и динамична AI функционалност, за да свършите работата си по-бързо.

Организирайте и споделяйте важната бизнес информация, използвайки релационни бази данни, които се синхронизират в реално време с други системи.

Ограничения на Airtable:

Някои рецензии споменават проблеми, свързани с отнемането на много време при импортирането на проекти.

Някои потребители споменават липсата на функции за дизайн и персонализиране.

Цени на Airtable:

Безплатни

Плюс: 12 долара на месец на потребител

Предимства: 24 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Airtable:

G2: 4. 6/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

6. TeamDesk

чрез TeamDesk

TeamDesk е инструмент за създаване на бази данни в облака с ниско ниво на кодиране, който позволява на потребителите да създават персонализирани бази данни, отговарящи на конкретните нужди на бизнеса. Потребителите получават неограничено пространство за съхранение на данни, записи и поддръжка без допълнителни разходи, което е идеално за малките предприятия.

Системата TeamDesk ви позволява да персонализирате данните си и да модифицирате приложенията си според нуждите си. Изпробвайте я с безплатната пробна версия, преди да се ангажирате с плащане за план.

Най-добрите функции на TeamDesk:

Създавайте персонализирани бази данни без технически познания, използвайки платформата без код.

Адаптирайте използваните от вас системи за бази данни, за да отговарят на процесите, на които разчита вашият бизнес.

Персонализирайте лесния за използване интерфейс, за да отговори на нуждите на вашия екип.

Създавайте мощни релационни бази данни, които отговарят на нуждите на компании от всякакъв размер.

Ограничения на TeamDesk:

Някои отзиви съобщават за проблеми със забавяне във функциите за задаване на въпроси/отговори.

Потребителите съобщават за стръмна крива на обучение, въпреки липсата на езици за кодиране.

Цени на TeamDesk:

Starter: 49 $/месец

Team: 99 $/месец

Enterprise: 249 $/месец

Оценки и рецензии за TeamDesk:

G2: 4. 7/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (40+ отзива)

7. SingleStore

чрез SingleStore

SingleStore е унифицирана разпределена SQL база данни в реално време, проектирана за скорост и мащабируемост. Тя комбинира транзакционни и аналитични работни натоварвания, за да елиминира ненужното преместване на данни и да поддържа изискващи работни натоварвания.

SingleStore работи на трите големи облака и е създаден за технически подготвени разработчици и архитекти. Използвайте безплатната пробна версия, за да видите какво мислите, преди да похарчите пари за неговите услуги.

Най-добрите характеристики на SingleStore:

Оптимизирайте базата си данни, за да спестите време с ниска латентност при изпълнението на заявки

Използвайте разпределена инфраструктура за данни в облака, за да захранвате модерните приложения на вашия бизнес.

Мащабирайте архитектурата на данните си и преодолейте пречките с модерен дизайн на базата данни.

Консолидирайте данните си в една база данни, за да елиминирате разрастването, да намалите разходите и да минимизирате сложността.

Ограничения на SingleStore:

Някои рецензии съобщават за проблеми при стрийминг анализи на големи масиви от данни с API отговори за по-малко от секунда.

Липсата на инкрементални резервни копия е причинила проблеми на някои потребители.

Цени на SingleStore:

Стандартен: 0,80+ долара/час

Премиум: 1,60+ долара/час

Специализирана: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SingleStore:

G2: 4. 5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

8. Google Sheets

чрез Google Sheets

Google Sheets е елемент от Google Workspace за създаване на онлайн таблици. Той позволява сътрудничество в реално време от всяко устройство, което е идеално за големи или отдалечени екипи.

Проектирана за фирми от всякакъв размер, тя разполага с функции като вградени шаблони, условно форматиране и обобщаващи таблици, които улесняват управлението на бази данни. Използвайте личната версия, за да я тествате безплатно.

Най-добрите функции на Google Sheets:

Сътрудничество по данни отвсякъде, използвайки всяко устройство с екипи от всякакъв размер

Ускорете работните си процеси с функциите за интелигентно попълване и предложения за формули, за да намалите грешките и да получите по-бързи резултати.

Свържете безпроблемно Google Sheets с други приложения на Google за интеграция и подобрено сътрудничество

Качете таблици от Microsoft Excel в Google Sheets, за да редактирате и персонализирате бази данни на уеб-базирана платформа за съвместна работа.

Ограничения на Google Sheets:

В рецензиите се споменават проблеми с липсата на специализирана поддръжка на клиенти и бавното време за реакция.

Потребителите съобщават за затруднения при изтеглянето на документи като Excel файлове.

Цени на Google Sheets:

Лично: Безплатно

Basic: 6 USD/месец на потребител, плащани ежегодно

Business Standard: 12 долара на месец на потребител, плащани ежегодно

Business Plus: 25 USD/месец на потребител, плащани ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Sheets:

G2: 4. 6/5 (над 40 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 12 000 рецензии)

9. Axisbase

чрез Axisbase

Axisbase е безплатен десктоп сървър за бази данни с пълна функционалност, който може да проследява всякаква информация, от която се нуждае вашият бизнес. Той е сравним с други офис инструменти за бази данни като Filemaker и Microsoft Access и сървъри за бази данни като Microsoft SQL Server Express.

Axisbase е безплатна за много потребители и не предлага платени планове. Освен това, тя е платформа, която може да се изтегли, и не разчита на функционалност, базирана на браузър. 💎

Най-добри характеристики на Axisbase:

Насладете се на интуитивния потребителски интерфейс, който е проектиран да бъде лесен за научаване и използване.

Създавайте менюта, критерии за въвеждане на данни и подробни отчети без технически познания по програмиране.

Научете се да работите с безплатни уроци, създадени да ускорят процеса на обучение.

Спестете време, като избягвате индекси, първични ключове, компресиране, нулеви стойности и други сложни концепции за бази данни.

Ограничения на Axisbase:

Някои рецензии посочват, че потребителският интерфейс изглежда малко остарял и би могъл да се подобри с актуализация.

Не е мащабируема за сървърни ферми и следователно не е идеална за фирми, които очакват натоварване над един сървър.

Цени на Axisbase:

Безплатни

Оценки и рецензии на Axisbase:

G2: 3. 9/5 (10+ отзива)

Capterra: Н/Д

10. SQLite

чрез SQLite

SQLite е безплатна софтуерна библиотека и SQL база данни. Тя е проектирана да бъде самостоятелна, без сървър и транзакционна, без да изисква никаква конфигурация. Служи и като формат на приложни файлове и предлага множество таблици, тригери, индекси и изгледи в един дисков файл.

Този вграден SQL двигател за бази данни функционира като библиотека на езика C и работи на почти всяко устройство. Той предлага стабилност на различни платформи и функционалност без сървър, което е идеално за много компании.

Най-добрите характеристики на SQLite:

Свободно копирайте съществуващи бази данни между 32-битови и 64-битови системи

Лесно пакетирайте малки релационни бази данни заедно с приложения на всички устройства

Започнете без конфигуриране, настройка и администриране, за да спестите време и пари на вашия бизнес.

Изберете от няколко нива на поддръжка на SQLite Pro, когато вашият екип се нуждае от помощ и поддръжка.

Ограничения на SQLite:

Отзивите сочат, че тя не е идеална за мащабни приложения поради липса на мрежов достъп.

Не позволява дистанционна работа и не е подходяща за много глобални екипи.

Цени на SQLite:

Безплатни

Оценки и рецензии за SQLite:

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Бъдете една крачка напред с алтернативите на Microsoft Access

Сред тези 10 алтернативи на Microsoft Access ще намерите това, от което се нуждаете, независимо дали сте начинаещ без технически познания или ръководите опитен екип от професионалисти, които се разбират от технологии. Намерете подходящата за вас опция, подобрете работния си процес и издигнете работата си с бази данни на ново ниво! 🎢

Готови ли сте да започнете да тествате различните опции? Започнете с най-добрия избор и опитайте ClickUp безплатно.