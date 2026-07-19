Claude Skills за маркетинг: Как да превърнете стратегията на вашата марка в изкуствен интелект, който я изпълнява

Уменията на Claude превръщат стратегията на вашата марка в правила, които изкуственият интелект следва при всеки чернови вариант. Това е важно, защото инструментите за писане, базирани на изкуствен интелект, имат документиран проблем с еднообразието.

Преглед на над 130 проучвания, публикуван в списанието „Trends in Cognitive Sciences“, установи, че резултатите от езиковите модели се доближават до най-често срещаните модели в данните, използвани за обучението им. Тъй като марките използват едни и същи инструменти за изкуствен интелект, те създават един и същ глас.

Умението на Claude предотвратява това. То зарежда вашите гласови правила, позициониране и формати в черновия вариант, преди моделът да напише и една дума. Тъй като гласът и контекстът принадлежат на вас, конкурентите не могат да стигнат до същия резултат, използвайки същия инструмент.

Това ръководство ви показва как да създадете умения на Claude за маркетинг и как изкуственият интелект, който вече познава вашата работна среда, може да развие идеята още повече.

Накратко: Умението на Claude е папка с инструкции, справочни файлове и скриптове, които Claude зарежда самостоятелно, когато дадена задача съответства на описанието ѝ, така че да пише в стила на вашата марка по един и същ начин всеки път. Създайте такова умение в момента, в който сте обяснили три пъти на изкуствения интелект едни и същи правила за стил или формат. Рекламните текстове, брифингите за кампании и бюлетини са очевидните първи кандидати. Един маркетолог, който работи самостоятелно по единични задачи, може да се справи с отделен Skill в claude.ai. Екип, затрупан от несъвместими инструменти, ще постигне повече, ако консолидира работата си там, където изкуственият интелект може да действа върху текущи кампании. Това ръководство обхваща и двете ситуации.

Какво представляват уменията на Claude?

Едно умение на Claude е папка с инструкции, която Claude зарежда самостоятелно, когато се появи подходяща задача. Всяко умение се нуждае от един файл: SKILL.md. Файлът започва с кратък блок, наречен YAML frontmatter, който съдържа името на умението, описание кога да се използва и инструкциите. Умението може също да включва референтни файлове и скриптове.

Anthropic създаде Skills, за да може Claude да изпълнява дадена задача по един и същ начин всеки път. За маркетинговия екип тази задача е да пише в стила на вашата марка: правилата за тон, забранените фрази, аргументите за стойност и форматите, които рецензентите очакват.

Anthropic пусна Skills през октомври 2025 г. През декември същата година те публикуваха формата като отворен стандарт. Създайте такъв и той ще работи в claude.ai, Claude API, Cowork и Claude Code.

Как работят уменията на Claude?

Уменията на Claude работят чрез постепенно разкриване. Claude зарежда всеки слой на дадено умение само когато задачата го изисква:

При стартиране: Claude предварително зарежда само името и описанието на всеки инсталиран Skill

При съвпадение: Когато вашето запитване съответства на описанието, Клод чете пълния файл SKILL.md на съответния Skill.

При поискване: Ако файлът SKILL.md сочи към допълнителни файлове, като например пълното ви ръководство за стил, Claude ги отваря само когато задачата изисква такава подробност

Слоевете съществуват, защото знанията за марката са твърде обширни за един-единствен промпт. Правила за глас, рамки за съобщения, факти за продуктите, юридически безопасни формулировки: заедно те надхвърлят това, което един промпт може да побере. Умението поддържа SKILL.md кратък. Дълбочината се съдържа в референциални файлове, които се зареждат само когато е необходимо.

Описанието има по-голямо значение от всеки друг елемент, защото то определя дали Skill-ът изобщо ще се активира. Описание като „помощ със съдържанието“ никога няма да проработи. Описание като „използвайте, когато потребителят поиска рекламен текст, целева страница или имейл, написани в стила на нашата марка“ ще генерира персонализирано маркетингово съдържание.

Skills работят и извън чата. Те се изпълняват в Claude Code и в Claude Cowork – десктоп приложението, което чете вашите реални файлове и изпълнява многоетапни задачи на заден план. Например, екипът за растеж на Anthropic създаде работен процес за Google Ads в Claude Code. Той използва Skills за поддържане на тона на марката и точността на продуктите, след което събира 15 заглавия и 4 описания за всяка реклама в CSV файл, който екипът преглежда и качва.

Каква е разликата между уменията на Claude, подсказките, агентите и MCP?

Една „умение“ (Skill) учи Клод как да изпълнява повтаряща се задача, докато „подсказката“ (prompt) е еднократна инструкция. Агентът с изкуствен интелект е система, която самостоятелно изпълнява многоетапни задачи. MCP, съкращение от Model Context Protocol, свързва Клод с външни инструменти като Google Ads или HubSpot.

Четирите се допълват взаимно, вместо да си конкурират.

Слой Какво представлява Кога да го използвате Подсказка Еднократна инструкция, която въвеждате в чата Имате бърза задача, която няма да се повтаря Умение Папка, която учи Клод как да изпълнява повтаряща се задача в стила на вашата марка Често създавате едни и същи материали: брифинги за кампании, варианти на реклами, целеви страници Агент Система, която самостоятелно изпълнява многоетапни работни процеси Искате работният процес да се изпълни от начало до край, без да се налага да проверявате всяка стъпка MCP сървър Директна връзка между Claude и външен инструмент Claude се нуждае от актуални данни от Google Ads, GA4, HubSpot или вашата CMS

Skills и MCP често се бъркат. MCP сървърът предоставя достъп на Claude: той свързва Claude с вашия акаунт в Google Ads, данните от GA4 или CMS. По този начин Claude може да чете и записва реални данни, вместо да работи с копирани файлове.

Една функция „Skill“ казва на Claude какво да прави с този достъп, с вашия глас, като следва предварително зададени правила.

Така че, ако свържете Claude с Google Ads чрез MCP, той може да извлече резултатите за заглавията от миналия месец. Той все още не познава гласа на вашата марка или правилата за броя на символите. Тази информация се съдържа в умението.

Какви са ползите от създаването на маркетингов Skill в Claude?

Създаването на Skill предлага четири предимства: отличавате се от останалите, циклите на преглед са по-кратки, гласът остава, когато хората напуснат, и ресурсът се подобрява с времето.

Откройте се, докато интернет се изпълва с еднообразие: Съдържанието, създадено от ИИ, вече залива интернет, но по-голямата част от него никога не се класира в търсачките или не се цитира. Graphite установи, че Съдържанието, създадено от ИИ, вече залива интернет, но по-голямата част от него никога не се класира в търсачките или не се цитира. Graphite установи, че 86% от статиите, класирани в Google , са написани от хора. За статиите, цитирани от ChatGPT и Perplexity, цифрата е 82%. Отличителният стил на писане печели мястото в класацията. Един Skill поддържа резултатите от вашия ИИ достатъчно прецизни, за да попаднете в тези печеливши 14%. И можете да го създадете за едно следобед

По-кратки цикли на преглед: Когато редакторът ви отбелязва един и същ проблем със стила на изразяване при всеки преглед, поправката идва твърде късно. Умението коригира тези грешки, преди те да стигнат до черновата. То елиминира повтарящите се редакции, които отнемат цяла седмица от времето на редактора, така че всеки преглед протича по-бързо

Вашият стил остава, дори когато хората си тръгнат: Когато най-добрият ви автор си вземе отпуск или напусне, стандартът, който е поддържал, обикновено си тръгва заедно с него. Качеството на текстовете ви спада, докато някой не запълни празнината. Умението поддържа този стандарт, независимо кой пише черновите. Третата чернова на новоназначения служител отговаря на същите изисквания, както и тази на най-добрия ви автор.

Ресурсът се подобрява с времето: Подсказката губи всякаква стойност в момента, в който затворите раздела. Умението запазва всяка корекция, която въведете в него. То работи по-добре на шестия месец, отколкото на първия ден. Това го превръща в единствената част от настройката на вашия Подсказката губи всякаква стойност в момента, в който затворите раздела. Умението запазва всяка корекция, която въведете в него. То работи по-добре на шестия месец, отколкото на първия ден. Това го превръща в единствената част от настройката на вашия AI работен процес , която се натрупва, вместо да се нулира

Да се измъкнете от еднообразието е само половината от работата Вграждането на вашия глас в Skill е добър инстинкт. Това ви отличава от средното ниво в бранша. Но да звучите по-различно ви прави забележими само веднъж. Да звучите като себе си всеки път е това, което кара хората да ви запомнят. Работата на Института „Еренберг-Бас“ – групата, стояща зад книгата How Brands Grow – показва едно просто нещо: хората разпознават една марка по едни и същи няколко сигнала, показвани отново и отново. Професор Джени Романюк посочва източник на хаос, който повечето екипи пропускат: противоречивите сигнали, излъчвани от самата марка. Казано по-просто, когато непрекъснато се променяте, вие се конкурирате със себе си за внимание. Например, когато „Тропикана“ смени познатата си опаковка с по-изчистена, клиентите вече не можеха да открият кашона на рафтовете. Продажбите спаднаха с около 26 милиона долара, преди старият дизайн да се завърне месец по-късно. Вашият глас е актив на марката, за който важи същото правило. Всеки път, когато се отклонява, губите разпознаваемост. Ръководството за гласа може да опише целевата аудитория, но не може да поддържа последователност, когато десет души пишат едновременно. Но Skill се справя отлично с поддържането на тази последователност. Това не само ви отличава от конкурентите, но и ви помага да останете верни на себе си във всеки вариант, така че разпознаваемостта ви се усилва, вместо да се размива. Този вид последователност, при скоростта, с която изкуственият интелект ви позволява да публикувате днес, е единственото нещо, което един промпт никога не може да ви даде.

Кои маркетингови работни процеси са подходящи за уменията на Claude?

Девет маркетингови работни потока се вписват най-добре в уменията на Claude: SEO и оптимизация на търсенето чрез изкуствен интелект, платени реклами, управление на съдържанието, целеви страници, имейл, планиране на маркетингови кампании, потребителско съдържание и сценарии за видео, анализи и социални медии. Всеки от тях се повтаря по фиксиран начин, което е ключовият критерий.

Ако сте обяснявали три пъти на изкуствен интелект как звучи гласът на вашата марка или какъв е форматът на брифинга за съдържанието, тази информация трябва да бъде включена в Skill.

Ето какво обхваща всеки клъстер:

SEO, GEO и AEO: Един Skill може да извърши технически одит, да генерира схема и да оптимизира страници, за да бъдат цитирани от AI търсачките. Той се свързва чрез MCP с Search Console или инструмент за проследяване на позициите

Платени реклами: Умението за рекламни текстове генерира заглавия и описания на реклами, като всяко от тях е предварително проверено спрямо ограниченията на Google за броя символи. Те също така се редуват по различни аспекти като ползи, доказателства и възражения

Управление на съдържанието: Умението за съдържание изготвя чернови за блогове, създава брифинги, преобразува един дълъг материал в бюлетин и публикации за социалните мрежи и премахва следите от изкуствения интелект. Всичко това се случва в съответствие с вашата структура и стил. То поддържа календара ви пълен, без да се налага ръчна работа

Целеви страници и уеб дизайн: Умението генерира маркетингова страница или микросайт за кампания съобразно вашата система за дизайн, вместо да използва общ шаблон. Умението генерира маркетингова страница или микросайт за кампания съобразно вашата система за дизайн, вместо да използва общ шаблон. Claude Design добавя визуалното платно, в което е вградена вашата система за брандиране, и го експортира в PDF, PPTX или Canva

Имейл маркетинг: Умението за имейл маркетинг Умението за имейл маркетинг създава последователности за жизнения цикъл , варианти на теми на писмата и текстове за кампании, съобразени с вашата логика за сегментиране и тон. Съчетайте го с MCP връзка към вашата платформа за изпращане, за да може Claude да работи с реални данни от списъка

Планиране на кампании и GTM: Един кратък „Skill“ превръща идеята, изразена в едно изречение, в пълен бриф с разделите, които заинтересованите страни очакват. Той също така маркира неизвестните като отворени въпроси, вместо да измисля отговори

Потребителско съдържание и видео: Умението за сценарии се занимава с обяснителните клипове за продукти и рекламните сценарии в стил „потребителско съдържание“, като приспособява всеки от тях към вашите правила за уловка, темпо и продължителност. То поема повтарящите се елементи, така че екипът ви да отделя време на идеите, които правят видеото интересно

Аналитика, атрибуция и CRO: Умението за аналитика извършва одит на конверсиите или диагностицира спад в показателите съгласно установена методология. То превръща неясната констатация „трафикът е спаднал“ в списък с приоритетни мерки за отстраняване на проблема

Социална и лична марка: Социалният „Skill“ създава публикации в LinkedIn, текстове за разпространение в различни канали и текстове от името на основателя, като всеки от тях е с подходящ тон и дължина за съответния канал

Кратък преглед: Коя функция да създадете първо?

Започнете с реда, който съответства на най-често повтарящата се задача.

Пример за приложение Започнете с това Комбинирайте го с Текстове, съобразени с бранда, навсякъде Умение „Глас на марката“ Налични изходни материали и списък със забранени фрази Рекламни текстове за Google/RSA в голям мащаб Умение „Рекламен текст“ Свързване на MCP с Google Ads и скрипт за експортиране в CSV Видимост при търсене с изкуствен интелект Умение GEO/AEO Свързване на MCP с Search Console и умение за схема с често задавани въпроси Блог и поток от съдържание Умение „Управление на съдържанието“ Един човечен подход и вашият шаблон за бриф Целеви страници и визуални елементи за кампании Claude Дизайн Умението „Глас на марката“ и вашата система за дизайн Превърнете идеята в брифинг за кампания Бриф за кампания – умение Шаблон за маркетингов план и проекти Превърнете един ресурс в много Умение за преработване на съдържание Умение „Глас на марката“ и правила за формат по канали Имейли за жизнения цикъл и кампании Умение за имейл Свързване на MCP с вашия ESP и вашите правила за сегментиране Диагностицирайте спад в показателите Умение за аналитика/CRO Свързване на MCP с GA4 и файл с методология за CRO

Една категория не се вписва: Стратегия и вкус. Умението няма да определи позиционирането ви и не може да прецени дали резултатът ще намери отклик сред аудиторията ви.

Разглеждайте всеки чернови вариант на Claude като отправна точка и усъвършенствайте всеки резултат в съответствие с това, което знаете за целевата си аудитория. За да получите качествени резултати, предоставете на агента най-добрите си ресурси. По този начин резултатът ще отговаря на очаквания стандарт, а не на средния.

Как да създадете „Skill“ на Claude за маркетинг: 6 лесни стъпки

Създайте маркетингов Skill в шест стъпки: изберете повтаряща се задача, напишете файла SKILL.md, добавете правила за марката, разделите дългото съдържание на свързани файлове, тествайте върху реален бриф и коригирайте неточностите.

Преди да създадете: проверете какво вече съществува Не е необходимо винаги да започвате от празен файл. Три места, които си заслужава да проверите първо: Собственият маркетингов плъгин на Anthropic. Разработен от самата компания и най-близкото нещо до стартово комплектче: команди като /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit и /email-sequence. Подходящ за да видите как изглежда добре изграден Skill

Библиотеката с подсказки на Anthropic. Изпитани в практиката подсказки за единични задачи (варианти на теми за имейли, обобщения на интервюта), които можете да включите в инструкциите на даден Skill

Репозитории на общността в GitHub. Има големи колекции, някои от които с десетки хиляди звезди. Полезни са като структурна справка, но рядко като готови ресурси

За да създадете своя собствена, следвайте тези стъпки:

Стъпка 1: Изберете една повтаряща се задача

Подходящият първи Skill произтича от работа, която вече повтаряте. Прегледайте последните си чатове с изкуствен интелект и открийте задачата, при която постоянно вмъквате един и същ контекст. Дадена задача е готова да се превърне в Skill, ако тези три условия са изпълнени:

Вие сте задали на изкуствения интелект едни и същи правила за глас или формат поне три пъти

Структурата остава фиксирана, докато входните данни се променят

Писмен списък с задачи може да помогне на новоназначен служител да усвои задачата

Рекламните текстове, брифингите за кампании и бюлетините отговарят на всички три критерия, тъй като форматите и правилата им остават непроменени от една партида към следващата. Стратегията за позициониране не издържа теста с контролния списък, защото тя променя формата си с всяко решение. Повтарящата се работа се прехвърля в умението, а преценката остава в ръцете на вашия екип.

Стъпка 2: Напишете файла SKILL.md

Създайте папка и добавете един файл SKILL.md. Той се състои от три части:

Име: Дайте на умението кратко и конкретно име, например име на марката-рекламен текст

Описание: Опишете тригера с едно изречение, например Използвайте, когато потребителят поиска да напише или актуализира рекламен текст, имейл или текст за целева страница в стила на марката

Инструкции: Напишете правилата на прост език под предговора

Отделете най-голяма част от усилията си на описанието, защото само то определя дали умението ще се активира. Напишете го с изразите, които екипът ви използва в реалните заявки. Ако колегите ви питат за „обновяване на RSA“, докато вие пишете „рекламен текст“, описанието трябва да съдържа и двете.

Стъпка 3: Добавете контекста на вашата марка

Изтеглената „Skill“ съдържа общи правила, а общите правила генерират точно този стандартен текст, от който сте искали да се измъкнете, когато сте създавали „Skill“-а. Заменете ги с материал, с който разполага само вашият екип:

Правила за тон, написани като команди, например „пишете във второ лице“

Списък с забранени думи, фрази и твърдения, които вашата марка никога не използва

Вашите ценностни предложения, изразени с думите, които използва най-добрият ви копирайтър

Две или три публикувани статии, които предават правилно тона на марката

Копирайте от истинския си стилов наръчник, вместо да го обобщавате от памет. Обобщението запазва правилата, които помните, но пропуска подробностите, а именно подробностите са това, което прави гласа ви уникален.

Съвет от професионалист: Ако управлявате една марка, вградете нейния стил на общуване в умението. Ако управлявате няколко, запазете умението като общо и вместо това заредете контекста на марката в проект на Claude, така че едно умение да обслужва всички марки.

Стъпка 4: Разделяне на дълги файлове

Един Skill се развива, докато го захранвате с корекции, а файлът SKILL.md, който превишава един екран, забавя всичко. Когато вашият файл стигне дотам, разделите го на свързани части:

SKILL. md съхранява тригера, основните правила и връзките към останалата част

references/style-guide.md съдържа пълната информация за стила и форматирането

references/product-facts.md съдържа проверени твърдения, цени и описания на функциите

references/examples.md съдържа най-успешните ви текстове от миналото, сортирани по тип ресурс

Claude отваря всеки файл, към който се прави препратка, само когато задачата изисква такава дълбочина. Вашето запитване за рекламен текст зарежда правилата за брой символи и пропуска ценовата таблица, така че умението остава бързо, независимо колко знания съдържа.

Стъпка 5: Тествайте върху реален бриф

Изпробвайте „Skill“-а върху непълно оформена заявка за кампания, в която липсват подробности и все още е налице натискът на крайния срок. Чистият пример скрива пропуските, но реалният бриф разкрива възможностите за подобрение.

Обърнете внимание на два отделни провала:

Умението никога не се е активирало, което означава, че описанието не съответства на вашата формулировка. Разширете го и добавете текста на заявката, която не е била изпълнена

Умението се активира, но гласът се отклони, което означава, че в инструкциите има пропуск. Добавете конкретното правило, което е довело до отклонението

Когато поставяте диагноза, разграничавайте двете неща. Да давате инструкции за поправка, когато проблемът е в описанието, е загуба на един ход, а обратното – загуба на два.

Стъпка 6: Включете корекциите обратно

Умението се усъвършенства с употребата, а цикълът е кратък. Когато резултатът не съответства на бранда, кажете на Клод какво не е наред, коригирайте черновия вариант ръчно и след това въведете тази корекция в умението или в примерите към него.

С всеки цикъл добавяте още една част от преценката си към файла. Следващият чернови вариант започва с усъвършенствана логика, което намалява още повече редакциите и временните решения.

Как да споделяте маркетинговите умения в екипа си

Маркетинг екипите споделят уменията на Claude по три начина: чрез директно изпращане на архивирани папки с умения, чрез вградената функция за споделяне в плановете „Team“ и „Enterprise“ на Claude или чрез споделено хранилище в GitHub.

Директното изпращане е подходящо за външни партньори, вграденото споделяне – за вътрешни екипи, а GitHub – за библиотеки, които се нуждаят от преглед и история на версиите. Решаващият фактор е кой се нуждае от библиотеката на вашата марка и колко често тя се променя.

Вариант 1: Архивирайте и изпратете

Един Skill е папка, така че можете да го компресирате и да го изпратите по имейл или чрез Slack. Получателят го качва в настройките си за Claude, като това работи при всеки план.

За да изпратите Skill:

Намерете папката „Skill“ на вашия компютър. Тя трябва да съдържа файл с име SKILL.md

Отворете страничната лента на конкретната папка с умения и кликнете върху Изтегли

Изтегляне на ZIP папката с уменията на Claude

За да качите получен Skill:

Отворете Claude и отидете в Настройки

Изберете Възможности и се уверете, че опцията „Изпълнение на код и създаване на файлове“ е активирана, тъй като Skills не работят без нея

Активиране на изпълнението на код и създаването на файлове за уменията на Claude

Отидете в Персонализиране , след това в „Умения“

Изберете Качи умение и изберете ZIP файла

Качване на папка „Skills“ в Claude

Използвайте този подход, когато възлагате Skill за гласа на марката на фрийлансър или партньорска агенция. Избягвайте го в рамките на екипа, защото всяка актуализация на ръководството за гласа означава нов zip файл, ново качване и липса на информация за това кой управлява текущата версия. Маркетинговите Skills се променят по-често от повечето други, тъй като кампаниите, рекламните послания и фактите за продуктите се променят ежемесечно. Проблемът с актуализациите засяга тази категория по-силно, отколкото другите.

Вариант 2: Споделяне в Claude (планове „Team“ и „Enterprise“)

Claude разполага с вградена функция за споделяне в плановете „Team“ и „Enterprise“. Можете да споделите умение с конкретни колеги или с цялата си организация, а собствениците могат да разпратят умението до всички едновременно.

Преди някой да може да споделя, собственикът на организацията трябва да активира функцията:

Отидете в „Настройки на организацията“, след това в „Умения“

Активирайте „Изпълнение на код и създаване на файлове“, след което активирайте Skills

За да позволите на членовете да споделят помежду си, активирайте превключвателите за споделяне в същия раздел, тъй като споделянето е изключено по подразбиране

За да споделите създаден от вас Skill:

Отидете в Персонализиране , след това в „Умения“

Отворете създадения от вас Skill и изберете Сподели

Въведете имена или имейл адреси, или споделете с цялата организация

За да разпространите даден Skill в цялата организация (само за собственици):

Отидете в „Настройки на организацията“, след това Умения

В раздела „Умения за организация“ изберете Добави и изберете ZIP файла

Умението достига до всички веднага, като е активирано по подразбиране

Това е подходящата настройка по подразбиране за вътрешен маркетингов екип. Умението „Гласът на марката“ е единственият ресурс, който всеки маркетолог трябва да използва по един и същ начин, а предоставянето от собственика е единственият начин, при който никой не може да пропусне качването или да изостане с версията.

Вариант 3: Споделено хранилище в GitHub

Съхранявайте всеки „Skill“ като папка в едно хранилище в GitHub – това е споделена папка за проекта, която проследява всяка промяна. Членовете на екипа изтеглят синхронизирано копие и получават пълната библиотека на марката, а промените преминават през преглед, преди да стигнат до някого.

Маркетингът възлага конкретна задача на етапа на преглед: когато някой актуализира предложенията за стойност в умението за гласа на марката, второ лице одобрява промяната, преди тя да бъде изпратена към изходните данни на всеки маркетолог. Две правила поддържат реда в библиотеката:

Добавете ред с версията (# Version: 1. 3) в началото на всеки файл SKILL.md и го увеличавайте при всяка промяна, за да не се случи двама колеги да използват без да знаят различни версии на гласа на марката

Поддържайте хранилището като частно. Маркетинговият Skill кодира гласа, позиционирането и непубликувани факти за продукта, които не бихте искали да станат обществено достояние

Използвайте този път, ако екипът ви използва различни инструменти, се нуждае от верига за одобрение при промени в марката или вече работи в Claude Code.

Коя да изберете? Предаване на Skill на външен партньор: архивирайте го. Стандартизиране на вътрешен екип по план „Team“ или „Enterprise“: споделете го вътре в Claude. Управление на нарастваща библиотека на марката с преглед и история: използвайте GitHub. Една възможност важи за всичките три пътеки. Уменията са комбинируеми, което означава, че Claude може да зареди вашето умение за глас на марката и вашето умение за формат на имейл заедно в една и съща задача, така че библиотеката работи като система, независимо от това как я разпределяте.

4 маркетингови умения, които си струва да създадете първо с Claude

Четири умения на Claude обхващат по-голямата част от повтарящата се работа на маркетинговия екип: умение за гласа на марката, умение за рекламни текстове, умение за брифинг на кампании и умение за преработване на съдържание.

Всеки от тях произтича от работен процес, който екипите вече изпълняват всяка седмица. И всеки следва една и съща структура: файл SKILL.md с описание на тригера, както и референтните файлове, които носят дълбочината на вашата марка.

Ето как изглежда всеки от тях на практика.

1. Умение „Гласът на марката“

Пример за „глас на марката“ с Claude Skills за маркетинг

Екип от шест души създава текстове за реклами, имейли и социални медии, като всеки текст трябва да има един и същ тон. Всяка заявка за текст задейства този Skill, а файлът SKILL.md съдържа четири компонента, които извършват работата:

Референтен материал: Две или три публикувани статии, които отразяват правилно тона на марката, в файл с примери с линкове

Описание на тригера: Редът, който активира умението, например Използвайте, когато потребителят пише или редактира текстове, насочени към клиентите на марката

Правила за тона: Вашите гласови команди, изразени като инструкции: лице, дължина на изреченията, ритъм

Списък със забранени думи: Думите, изразите и твърденията, които вашата марка никога не използва

Какво е решаващо: Референтният текст. Claude съпоставя примерите по-надеждно, отколкото следва описаните правила. Умение с прилагателни за тон, но без реални примери, ви дава приблизителна представа за вашия стил, а не самия стил. Предимството: Всички останали Skills тук го зареждат като слой. Създайте го първо и всеки следващ Skill ще наследи гласа, вместо да го повтаря. Това е основата, върху която се гради останалата част от библиотеката ви.

2. Умение за рекламен текст

Пример за рекламен текст с Claude Skills

Сега си представете маркетолог, специализиран в резултатност, който обновява адаптивните реклами в търсачката на всеки няколко седмици. Заявка с данни за кампанията и ключови думи задейства умението, а компонентите си разпределят задачите:

Правила за ограничение на броя символи: Строгите ограничения – 30 символа за заглавие и 90 за описание – се проверяват преди публикуване

Чеклист за ъглите: Комбинацията, от която се нуждае всеки рекламен набор, като например ползи, социално доказателство, призив за действие (CTA) и заглавия, отговарящи на възраженията

Забранени твърдения: Твърденията за продукта, които правният отдел не е одобрил, съхранявани в файл с факти, достъпен чрез линк

Формат за експортиране: Структурата на колоните в CSV файла, която вашата рекламна платформа очаква

Какво е от решаващо значение: Ограниченията за броя символи трябва да се спазват. Умение, което третира 30 символа като ориентир, ви връща заглавия, които сте съкратили ръчно, което отново ви налага ръчна работа. Предимството: Това премахва най-бавната част от производството на реклами. Щом ограниченията и ъглите на заснемане бъдат зададени в „Skill“-а, с едно действие преминавате от празна страница към пълен набор от реплики, готови за преглед. Все пак всеки текст се одобрява от човек, преди да бъде публикуван.

3. Умение „Бриф за кампания“

Пример за бриф за кампания с Claude Skills

След това вземете един маркетинг мениджър, който превръща грубите идеи в брифинги, готови за заинтересованите страни. Идея от едно изречение задейства „Skill“-а, а структурата се погрижава за останалото:

Шаблон на раздела: Заглавията, които вашите заинтересовани страни очакват, в реда, в който ги четат

Задължителни полета: Данните, без които нито един бриф не може да функционира, като например целева аудитория, бюджетен ред и показател за успех

Правило за заместващите символи: Инструкцията да се маркират неизвестните като отворени въпроси, вместо да се измислят отговори

Предишни брифинги: Два убедителни примера в прикачен файл, така че дълбочината и тонът да съответстват на одобреното по-рано

Какво е решаващо: Правилото за заместващите символи. Без него „Skill“-ът измисля отговори, за да попълни празните полета. А измислена цифра за бюджет, която изглежда реална, е по-лоша от празно поле, което някой знае как да попълни. Ползата: Това ви спестява най-много време. Една приблизителна идея се превръща в структуриран бриф, готов за представяне пред заинтересованите страни, за минути. А правилото за „запълващите елементи“ гарантира честност относно това, което все още не е ясно.

4. Умение за пренасочване

Пример за пренасочване на уменията на Claude

Накрая, помислете за екип за съдържание, който превръща всеки дългоформатен материал в съдържание за цяла седмица в различните канали. Една публикация в блога или стенограма от уебинар задейства „Skill“-а, а компонентите определят всеки резултат:

Формати на каналите: Конкретните формати, които избирате, като например рубрика в бюлетин и нишка, като за всеки от тях има правила за дължина

Правила за извличане: Какво да извлечете от източника, например най-впечатляващата статистика за бюлетина

Гласови бележки за всеки канал: Как тонът се променя в зависимост от канала, докато гласът на марката остава същият

Умението „Гласът на марката“: Заредено заедно с останалите, тъй като уменията се съставят за една и съща задача

Какво е решаващо: Колко точно описвате формата на всеки канал. Неясна задача като „Напишете няколко публикации в социалните мрежи“ води до общи и неясни резултати. Кажете на умението, че искате три публикации в LinkedIn, всяка с по-малко от 150 думи и всяка базирана на едно твърдение от източника, и ще получите съдържание, което можете да планирате за публикуване така, както е. Предимството: Те умножават вече свършената от вас работа, така че не се налага да финансирате ново производство. Това е и мястото, където композицията се проявява на практика: един Skill поддържа тона, докато друг преобразува структурата.

Как ClickUp управлява маркетинговите работни процеси на едно място

Създаване на брифинг за маркетингова кампания в ClickUp Brain

ClickUp ви предоставя същото поведение на „Skill“ в работната среда, където вече се намират вашите кампании, брифинги и екип. Вместо да създавате Markdown файл и да го разпространявате като ZIP файл, вие обучавате изкуствения интелект на вашия процес само веднъж, а той запазва тази информация за всички членове на екипа.

Ето какво работи добре специално за маркетинговите Skills:

Научете работните си процеси на ClickUp Brain, без да се налага да ги въвеждате отново

Използвайте специалната функция „Умения“ в ClickUp Brain. Опишете повтарящ се работен процес с прости думи, например: „Напишете рекламен текст в стила на нашата марка, като спазвате тези правила и формат.“ Brain запазва тази инструкция.

Следващия път, когато някой от екипа поиска тази задача, Brain я изпълнява по същия начин. Когато някой коригира резултата, Brain запазва тази корекция за бъдещи изпълнения. Това е същият итеративен цикъл като в Стъпка 6, но вие никога не създавате файл SKILL.md.

Освен това, за разлика от Claude, не е необходимо да добавяте свързани референтни файлове в папката на „Скил“-а. Тъй като вашият стилов наръчник, информацията за продуктите и брифингите за кампаниите се съхраняват в ClickUp Docs, Brain ги използва директно, когато генерира съдържание. По този начин можете да сте сигурни, че изкуственият интелект винаги черпи информация от актуалната версия. Никой не преразпределя папката, когато се променят позиционирането или изтече валидността на дадено твърдение.

Предоставете контекста на вашата марка на „Супер агентите“

Получавайте текстове за кампании или брифинги, като @споменете Super Agent. Това е AI-съотборник, който приема инструкции, тригери и знания чрез инструмент за създаване на съдържание на обикновен език.

Насочете го към вашия стилов наръчник в ClickUp Docs и той ще напише текстове за кампании или ще генерира брифинги, като използва този наръчник като източник на информация. Резултатът се превръща в задача с отговорник, статус и краен срок във вашия работен процес. Той не остава в прозореца за чат, чакайки да бъде копиран в системата за проследяване на проекти.

Гледайте това видео, за да създадете своя първи „Супер агент“:

Достъп до Claude и други езикови модели от едно работно пространство

С ClickUp Brain получавате Claude, GPT и Gemini в едно работно пространство, без отделни абонаменти. Можете сами да изберете модела или да оставите Brain да го избере въз основа на задачата. Това означава, че използвате същия механизъм за разсъждение на Claude, който задвижва самостоятелните Skills, заедно с други модели, от същото място, където се управляват вашите кампании.

Управлявайте цели работни потоци на едно място

Освен изкуствения интелект, ClickUp за маркетингови екипи се грижи за оперативната страна на маркетинга в същото работно пространство.

Автоматизирайте планирането на съдържанието, одобренията и предаването на задачи с над 100 готови автоматизации

Проследявайте ключовите показатели за ефективност (KPI) на кампаниите си в над 50 вида карти в таблото за управление на ClickUp , което се актуализира в реално време

Събирайте творчески заявки и ги насочвайте към подходящия работен процес с ClickUp Forms

Интегрирайте ги с всичките си обичайни инструменти, включително HubSpot, Slack, Figma и Google Drive, за да останат свързани данните, от които вашите Skills се нуждаят, за да действат

Честни ограничения. Brain е проектиран да работи в работната среда на ClickUp. Ако ви е необходим преносим Skill с персонализирани скриптове, който работи едновременно в claude.ai, API-то и Claude Code, може би ще предпочетете да го създадете извън ClickUp и да го поддържате там. За кого е подходящо. ClickUp е най-подходящ, когато вашият маркетинг екип вече управлява кампании, календари за съдържание и координация в едно работно пространство. Или когато искате да спрете да разделяте контекста между умение в Claude и инструмент за проследяване на проекти на друго място.

Ето как изглежда тази консолидация на практика: маркетинг мениджър, който управлява кампании, брифинги и AI работни потоци от едно работно пространство:

Често срещани грешки при маркетинговите умения (и как да ги поправите)

Шест грешки са причината за ниската ефективност на повечето маркетингови Skills: припокриващи се описания, примери, които противоречат на правилата, липса на упоменаване на марката навсякъде, неактуална информация за продукта, набори от правила, които забраняват всичко, и тестване въз основа на формулировките на един-единствен човек.

Ето как да ги откривате и да приключвате всяка от тях.

Два Skills претендират за едно и също заявка. Създавате Skill за гласа на марката, след това Skill за текст на имейл, и в описанията и на двата се споменава имейл. Сега Claude не може да разбере кой от тях отговаря за задачата, така че редът на изпълнение се променя всеки ден, а качеството ви се колебае заедно с него.

Решение: Дайте на всеки Skill собствена сфера на действие. Нека гласовият Skill отговаря за всички текстове, насочени към клиентите, а Skillът за имейли – за структурата, последователността и темите на имейлите. Добавете бележка в инструкциите му, че той работи успоредно с гласовия Skill, а не вместо него.

Правилата и примерите си противоречат, а примерите надделяват. Вашият SKILL.md забранява възклицателните знаци, но в една реална кампания, която сте поставили като пример, се използват два. Клод се осланя повече на това, което показвате, отколкото на това, което казвате, затова забранената практика продължава да се появява.

Поправка: Проверете всеки пример спрямо вашите правила, преди да го включите в пакета. Всеки от тях трябва или да спазва правилата, или да съдържа бележка от един ред, като знак, че е създаден преди въвеждането на правилото за изключване на възклицателните знаци. По този начин противоречието се превръща в повод за обучение.

Умението използва думата „ние“, но престава да работи, когато партньор го използва. Изрази като „нашият продукт“ и „нашият тон“ работят добре за един вътрешен екип. Прехвърлете умението към агенция, която обслужва три клиента, и Claude няма как да разбере коя марка имате предвид с „ние“.

Поправка: Посочвайте името на марката навсякъде, за да се запази характерният ѝ тон. Това не струва нищо вътрешно и гарантира яснотата на умението, когато то се прехвърля към фрийлансър или агенция.

Информацията за продуктите се добавя и след това изтича. Някой въвежда цените и описанията на функциите през март. Цените се променят през юни, а Skill продължава да вмъква старите цифри във всеки чернови вариант, в съвършен стил, характерен за марката. Това е по-лошо от липсата на информация, защото грешките се появяват като предварително одобрени.

Поправка: Разделете фактите от тона. Стабилните правила за тона остават в SKILL.md; променливите факти се преместват в един файл с факти за продукта, в който в началото се посочват отговорникът и датата на преглед. По този начин всеки може с един поглед да види дали срокът е изтекъл.

Всяко правило е „не прави“, така че Клод знае какво да избягва, но не и какво да прави. Умение, изградено от 20 забранени думи и без положителна насока, просто тласка Клод към общата посредственост. Това води точно до онази еднообразие, което се опитвате да премахнете.

Поправка: Съчетайте всяка забрана с нейния заместител. Не се ограничавайте само с премахването на „използвайте“, а му кажете да използва „използвайте“. Не му казвайте просто да избягва преувеличенията, а му кажете да посочи числото и да остави то да подкрепи твърдението. Стремете се към повече „прави“ отколкото „не прави“.

Умението беше тествано въз основа на думите на създателя му и на никой друг. Авторът иска актуализиране на рекламния текст и умението се задейства всеки път. Колега от екипа иска да генерира няколко варианта на RSA, но нищо не се зарежда. Опасността: Claude не греши; просто отговаря общо, така че колегата получава правдоподобен чернови вариант, в който не е приложено нито едно от вашите правила.

Поправка: Преди пускането в употреба съберете от чата реалните формулировки на заявките на екипа ви за една седмица и тествайте описанието спрямо всички тях. След това добавете „указание“ към инструкциите, например да започва всеки чернови вариант с типа на ресурса и канала на първия ред, така че липсващото указание веднага да покаже, че умението не се е заредило.

Започнете с едно умение и създайте репозиторий

Уменията на Claude променят това, което изкуственият интелект знае за вашата марка. Без тях всеки модел се основава на едни и същи тренировъчни данни и генерира един и същ среден резултат. Щом започнете да ги използвате, моделът ще се основава на персонализиран тон, правила и аргументи при всяко използване.

Грешката, която повечето екипи правят, е да изтеглят пакет с общи Skills и да очакват по-добри резултати. Това просто замества една купчина посредственост с друга. Стойността идва от кодирането на вашата собствена преценка: тонът, който редакторът налага, реални казуси и доказана структура на съдържанието.

Започнете с ресурса, който създавате най-често. Вложете своя стил в един-единствен Skill. Тествайте го върху реален бриф. Поправете несъвършенствата и продължавайте да ги поправяте. Skill-ът става все по-усъвършенстван с всеки цикъл, защото натрупва вашите корекции, вместо да се нулира.

Ако искате изкуственият интелект, познанията за марката и вашите кампании да са на едно място още от първия ден, започнете да използвате ClickUp безплатно.

Често задавани въпроси за уменията на Claude за маркетинг

Как да създам умение за Claude без програмиране?

За да създадете умение на Claude без програмиране, създайте папка с един файл SKILL.md и добавете YAML frontmatter с име и описание, фокусирано върху тригера. След това напишете инструкциите си на прост език. Добавете истинския тон на вашата марка и два или три примера за ресурси. Накрая го тествайте с реален бриф и усъвършенствайте го там, където тонът не е подходящ.

Заслужава ли си да инсталирате маркетинговите умения на общността „Claude“ в GitHub?

Маркетинговите умения на общността Claude в GitHub са полезни като примерни модели. Но инсталирането на голям брой от тях обикновено води до създаването на общо съдържание, тъй като всяко едно от тях отразява преценката на непознат, а не тази на вашата марка. Публични хранилища като anthropics/skills показват как е структуриран файлът SKILL.md. Струва си да го проучите, преди да създадете свое собствено умение. По-добрият подход е да копирате структурата, а не съдържанието: създайте едно умение, натоварено с вашия собствен глас, ICP и забранени фрази.

Мога ли да запазя поверителността на фирмените данни за марката в даден Skill?

Да, можете да запазите поверителните данни за марката си в частен „Skill“. „Skill“ е набор от файлове, които контролирате, така че гласовите правила, позиционирането и непубликуваните факти за продуктите остават във вашето собствено работно пространство или хранилище. При плановете „Team“ и „Enterprise“ собствениците управляват с кого се споделя даден „Skill“. Съхранението на библиотеката в частно хранилище в GitHub я запазва вътрешна и добавя история на прегледите.

Дали Клод е най-добрият ИИ за маркетинг?

Няма един-единствен най-добър ИИ за маркетинг; подходящият вариант зависи от конкретната задача. Claude се използва широко за тази цел благодарение на способността си за задълбочен анализ на данните от кампаниите и дългия контекст, който може да съдържа пълно ръководство за марката. Освен това, поддръжката му за Agent Skills и MCP връзки към инструменти като Google Ads и HubSpot също помага. Обикновено основният фактор, който прави разликата, не е моделът, а дали знанията за вашата марка и работата ви се намират на едно и също място.

Кой модел на Claude трябва да използвате за маркетинг?

Използвайте най-мощния модел, който планът ви предлага, за всичко, свързано с гласови данни (текстове, брифинги, дългоформатно съдържание), тъй като той запазва най-добре контекста и ритъма на марката в дълги документи. По-леките модели са подходящи за бързи задачи с голям обем и ниска степен на риск, като например създаване на множество варианти на теми за имейли. Уменията работят по един и същ начин във всички тях, така че изборът на модел влияе върху качеството и цената, а не върху това дали умението ще работи.

Каква е разликата между умение на Claude и персонализиран GPT?

И двете съдържат инструкции за многократна употреба. Но умението на Claude се зарежда само в следните случаи: когато дадена задача съответства на описанието му, може да обединява скриптове и множество референтни файлове и работи в claude.ai, API-то и Claude Code като отворен стандарт. Персонализираният GPT остава в екосистемата на OpenAI и се конфигурира чрез единен набор от инструкции. За маркетинговите екипи практическото предимство е преносимостта и възможността да се прикачат пълни стилови ръководства като свързани файлове.

В кои планове на Claude работят уменията?

Skills работят в плановете Free, Pro, Max, Team и Enterprise, стига изпълнението на код и създаването на файлове да са активирани. Вградената функция за споделяне, при която собственикът разпространява един Skill в цялата организация, е ограничена до плановете Team и Enterprise. При другите планове споделянето става чрез архивиране на папката в ZIP файл и изпращането ѝ.