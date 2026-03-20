Проучването на McKinsey установи, че 51% от анкетираните от организации, използващи изкуствен интелект, казват, че техните компании вече са наблюдавали поне едно негативно последствие от него, а близо една трета съобщават за последствия, свързани с неточност на изкуствения интелект. Това прави момента на предаване на работата много по-важен.

И това е така, защото трудното рядко е изграждането на самия работен процес. Трудното е да се реши къде трябва да се намеси човешката преценка, какъв контекст трябва да се предава при предаването на задачите и как да се поддържа процесът в движение, без да се създават закъснения.

В тази публикация ще разгледаме 10 безплатни шаблона за работни процеси с човешко участие, какво ви помага да структурирате всеки от тях и как да изберете подходящата конфигурация за вашия екип.

Най-добрите шаблони за работни процеси с човешко участие на един поглед

Какво представлява работният процес с човешко участие?

Работният процес с човешко участие е процес, при който автоматизацията или изкуственият интелект извършват част от работата, но човек се намесва в важни моменти, за да прегледа, одобри, коригира или насочи следващите стъпки. С други думи, системата не работи изцяло на автопилот – тя спира, за да даде възможност за човешка преценка там, където точността, безопасността, качеството или отчетността са от значение.

На практика това обикновено изглежда така:

Работният процес продължава въз основа на това решение

Системата генерира резултат или препоръчано действие

Човек го проверява, редактира или одобрява/отхвърля

📌 Типични сценарии за HITL включват: Ескалации от клиенти: Ботът обработва въпросите от първо ниво, докато операторът се намесва при сложни или деликатни проблеми

Преглед на съдържанието: ИИ изготвя чернова, а човек я одобрява преди публикуване

Осигуряване на качеството: Автоматизацията сигнализира за потенциални дефекти, а човек потвърждава или отхвърля сигнала

Одобрение на разходи: Системата автоматично препраща заявките над определен праг към мениджър за преглед

10 шаблона за работни процеси с човешко участие за вашия екип

Тези шаблони за работни процеси с човешко участие обхващат широк спектър от приложения – от контрол на качеството и преглед на проекти до одити на процеси и календари за съдържание. Всеки от тях е безплатен, персонализируем и създаден, за да ви помогне да включите контролни точки за човешка намеса точно там, където вашият работен процес се нуждае от тях.

Тъй като всички те се намират в ClickUp, можете да ги свържете с мощни автоматизации и изкуствен интелект за по-интелигентно и по-бързо координиране на работния процес.

Нека да разгледаме:

1. Шаблон за списък за проверка на качеството в ClickUp

Когато изкуственият интелект, автоматизацията или друга система за първоначална проверка извършва първоначалната обработка, шаблонът за контролен списък за качество на ClickUp предоставя на човешките проверяващи място, където да инспектират резултата. Освен това те могат да класифицират проблема, да запишат забележки и да решат дали той е одобрен, се нуждае от допълнително одобрение или трябва да бъде маркиран за по-нататъшни действия.

Това е полезно, когато един проект съдържа много точки за преглед и всяка от тях изисква собствено решение. Можете да проследявате елементите от списъка за проверка в рамките на основния проект, да наблюдавате напредъка както на ниво елемент, така и на ниво проект, и да запазите окончателното решение, свързано с разглеждания въпрос.

Защо ще харесате този шаблон:

Преглед въз основа на степента на сериозност: Маркирайте проблемите като „Критични“, „Сериозни“ или „Незначителни“, за да разграничите това, което изисква незабавно човешко внимание, от това, което може да почака

Ясен процес на одобрение: Използвайте Използвайте персонализираните статуси на ClickUp , като „В очакване на одобрение“, „Одобрено“ и „Ново одобрение“, за да запазите етапите на преглед видими от проверката до окончателното одобрение

Вграден регистър за преглед: Записвайте напредъка, датите на одобрение, бележките и резултатите в един и същ контролен списък, което значително улеснява проследяването и отчетността

✅ Идеално за: ръководители на QA и оперативни екипи, които преглеждат резултатите, маркирани от AI, преди окончателното одобрение или пускане.

🧠 Интересен факт: DeepMind създаде AI агент, който надмина човешкия рекорд във всички 57 игри за Atari 2600. Да, всички 57. Той се наричаше Agent57, което по някакъв начин е едновременно много техническо и много аркадно.

2. Шаблон за преглед на дизайна в ClickUp

Креативните екипи често се сблъскват с проблема, че обратната връзка се губи в имейли или нишки в Slack, което води до объркващи цикли на ревизия и забавени одобрения. Шаблонът за преглед на дизайна на ClickUp насочва дизайнерските ресурси през структурирани етапи на обратна връзка и одобрение, като обхваща първоначалния преглед, заявките за ревизия и окончателното одобрение на едно място.

Защо ще харесате този шаблон:

Организирана проверка: Съхранявайте резюме на проверката, статуса, целта, линка към черновата и контекста на задачата в един Съхранявайте резюме на проверката, статуса, целта, линка към черновата и контекста на задачата в един документ в ClickUp , като всички работят от една и съща отправна точка

Ясно разпределение на отговорността за обратната връзка: Присвойте конкретни коментари на съответния дизайнер, рецензент или одобряващ с помощта на функцията Присвойте конкретни коментари на съответния дизайнер, рецензент или одобряващ с помощта на функцията „Присвоени коментари“ в ClickUp

Видими етапи на вземане на решения: Преминавайте през етапите „За изпълнение“, „В процес“, „За преглед“, „Нуждае се от преработка“ и „Готово“, като статуса на човешкия преглед е лесно достъпен на всеки етап

✅ Идеално за: Ръководители на творчески екипи и екипи за дизайн, които преглеждат черновите, създадени с помощта на изкуствен интелект, преди окончателното одобрение.

3. Шаблон за списък за проверка на тестовете за приемане от потребителите в ClickUp

3. Шаблон за списък за проверка на тестовете за приемане от потребителите в ClickUp

Автоматизираните тестове са чудесни за откриване на регресии в кода, но не могат да ви кажат дали дадена нова функция се възприема добре от потребителя. Шаблонът за списък за проверка на тестовете за приемане от потребителите в ClickUp помага да се провери дали софтуерът ви отговаря на изискванията и осигурява добро потребителско преживяване, преди да бъде пуснат в експлоатация.

Защо ще харесате този шаблон:

Валидиране, ориентирано към човека: Предоставете на тестерите структурирана среда, в която да потвърждават използваемостта, крайните случаи и поведението в реални условия, които автоматизираните скриптове често пропускат

Ясни записи от тестовете: Проследявайте тестовите случаи, очакваните резултати, действителните резултати, задачите на тестерите и статуса в един работен процес, който екипът ви може да прегледа бързо

По-бързо ескалиране на бъгове: Препращайте неуспешните тестове към инженерната триаж с Препращайте неуспешните тестове към инженерната триаж с ClickUp Automations , което осигурява гладко предаване и премахва излишните ръчни стъпки

✅ Идеално за: Продуктови екипи, които извършват окончателни проверки за приемане от човека преди пускането на дадена функция.

👀 Знаете ли, че... 88% от мениджърите, анкетирани от PwC, заявиха, че планират да увеличат бюджетите, свързани с изкуствения интелект, поради появата на агентен изкуствен интелект.

4. Шаблон за процеси и процедури на ClickUp

Поддържането на актуални и достъпни стандартни оперативни процедури (SOP) е постоянно предизвикателство. Но, както вече споменахме, остарялата документация може да доведе до проблеми със съответствието или до непоследователна работа!

Шаблонът за процеси и процедури на ClickUp ви помага да записвате стандартни оперативни процедури с вградени стъпки за преглед и одобрение. По същество първият проект се създава от изкуствен интелект, след което се препраща към човек, като преминава през няколко стъпки за одобрение в различни отдели. Това гарантира, че вашата документация е винаги актуална и точна.

Защо ще харесате този шаблон:

Ясни етапи на документиране: Преминавайте всеки процес през етапите „Изследване“, „Документиране“, „За одобрение“, „За преразглеждане“ и „В действие“, като статуса на прегледа е видим с един поглед

Вградена структура за одобрение: Назначете заинтересовани страни и одобряващи лица директно в работния процес, като запазите човешката проверка свързана с конкретния процес, който се документира

Организация по отдели: Групирайте процедурите по екипи като „Човешки ресурси“, „Поддръжка“ и „Верига на доставки“, което улеснява управлението на големи обеми документация

✅ Идеално за: Оперативни мениджъри и отговорници за процеси, които документират работни потоци с голям обем преглед, преди да ги публикуват за различните екипи.

🎥 Искате ли да създадете свои собствени работни процеси с човешко участие с помощта на AI Agent? Гледайте това видео, за да разберете как.

5. Шаблон за диаграма на процесите в ClickUp

Когато проектирате нов автоматизиран работен процес, може да е трудно да си представите къде може да възникнат проблеми или къде е необходима човешка намеса. Този визуален шаблон за диаграма на работния процес в ClickUp ви помага да начертаете работните си процеси, точките за вземане на решения и прехвърлянията, за да можете ясно да видите къде да вмъкнете контролни точки за човешка намеса.

Защо ще харесате този шаблон:

По-добро планиране на изключенията: Определете пътища за отхвърляне, точки за ескалация и алтернативни маршрути, преди работният процес да влезе в действие, за да намалите изненадите по-късно

Визуално представяне на работния процес: Изградете целия процес на Изградете целия процес на ClickUp Whiteboards (визуална табло, задвижвано от изкуствен интелект), където всяка стъпка, разклонение и предаване на задачи е лесно за проследяване

Ясни роли: Разпределете отговорностите между екипите или заинтересованите страни, което ви помага да видите точно кой отговаря за всеки етап от работния процес

✅ Идеално за: Проектанти на процеси, които създават работни потоци с човешко участие с множество прехвърляния и точки за одобрение.

📮 ClickUp Insight: 36% от анкетираните посочват, че опасенията относно доверието и сигурността са основната причина, поради която се колебаят да използват повече AI агенти. В повечето случаи потребителят не знае къде се намира агентът, до какво има достъп или как се управляват действията му, след като започне да работи. Супер агентите са създадени като потребители от първи клас в рамките на регулирана работна среда. Те наследяват същите разрешения на ниво потребител като вашия екип, което гарантира ясен и контролиран достъп от първия ден. Всяко действие, което предприемат, се записва в реално време, а при решения с голямо значение човек остава в цикъла за одобрение. Интелигентността може да действа по-бързо, като работи в строги рамки, на които екипите разчитат за сигурност и отчетност.

6. Шаблон за одит и подобряване на процесите в ClickUp

Одитът на съществуващите работни процеси с цел откриване на пречки често е ръчен, отнемащ време процес, който се отлага за неопределено време. За щастие, шаблонът за одит и подобряване на процесите на ClickUp предоставя рамка за одит на вашите процеси, идентифициране на неефективности и проследяване на действията за подобряване.

Комбинирайте ги с таблата на ClickUp, за да наблюдавате тенденциите при одитите, отворените проблеми и напредъка по тях на по-високо ниво.

Защо ще харесате този шаблон:

Ясна система за оценка на одита: Маркирайте констатациите като „В съответствие“, „Възможност за подобрение“ и др., за да улесните четенето на приоритетите

Организирани по области на одит: Прегледайте проблемите в категориите „Процес“, „Ресурси“ и „Управление“, което помага на екипите да видят къде се намира истинският проблем

Създадени за последващи действия: Присвойте на всеки констатация отговорник и краен срок с Присвойте на всеки констатация отговорник и краен срок с ClickUp Tasks , като свържете работата по подобряването с първоначалния одит

✅ Идеално за: мениджъри по качеството и оперативни екипи, които преглеждат работни процеси, проверени от хора, и проследяват коригиращите действия след одити.

7. Шаблон за ефективно създаване на процеси в ClickUp

7. Шаблон за ефективно създаване на процеси в ClickUp

Проектирането на нов процес от нулата без ясна рамка е сигурен път към неясни роли и хаотично внедряване. Но не и с шаблона „ClickUp Create Process Efficiently“. Той ви води през процеса на проектиране на нови процеси, като отразява всички необходими стъпки, роли, зависимости и етапи на одобрение, преди да преминете към реално изпълнение.

Защо ще харесате този шаблон:

Планиране с няколко изгледа: Превключвайте между Превключвайте между изгледите на ClickUp , като „Общ преглед на процеса“, „Диаграма на Гант“, „Диаграма SIPOC“ и „Карта на процеса“, докато работният процес придобива форма

Ясно представяне на зависимостите: Използвайте Използвайте зависимостите между задачите в ClickUp , за да покажете кои стъпки са блокирани от по-ранна работа и да запазите последователността на внедряването

По-добри първи чернови: Използвайте Използвайте ClickUp Brain , за да генерирате начални стъпки на процеса, да доусъвършенствате описанията и да превърнете грубите бележки в по-полезен начален план

✅ Идеално за: Отговорници за процеси, които проектират нови работни потоци, преди да ги предадат за изпълнение.

8. Шаблон за интеграция на софтуера ClickUp

Управлението на проект за софтуерна интеграция означава да следите техническите изисквания, задачите по разработката и одобренията на заинтересованите страни, често чрез множество инструменти. Шаблонът за софтуерна интеграция на ClickUp централизира целия процес – от проследяване на изискванията и разработката до управление на тестването и одобренията за пускане в експлоатация.

Защо ще харесате този шаблон:

Ясни контролни точки за човешка намеса: Използвайте статуси като „Нуждае се от въвеждане на данни“, за да маркирате точните точки, където човек трябва да прегледа, потвърди или одобри следващата стъпка

Прозрачност на процесите по тип интеграция: Поддържайте работните потоци за данни, системи и процеси разделени, което улеснява насочването на правилния проблем към правилния екип

Стъпка по стъпка проследяване на предаването: Записвайте последователни задачи като избор на доставчик, потвърждение на покупка и заявки за плащане в един списък, вместо да ги разпръсквате в различни инструменти

✅ Идеално за: мениджъри по внедряване, които създават работни потоци за интеграция с етапи на одобрение, проверки за изключения и предаване на задачи между екипи.

9. Автоматизация на имейли с шаблон на ClickUp

Шаблонът „Автоматизация на имейли с ClickUp“ ви помага да създадете работен процес за имейли, който все пак включва ясни контролни точки за човешка намеса. Използвайте го, за да документирате какво задейства имейла, какви данни се включват и кога точно член на екипа трябва да прегледа, одобри или поеме контрола, преди да бъде изпратена чувствителна информация.

Защо ще харесате този шаблон:

Вградени етапи за преглед: Добавете ясни стъпки за одобрение (текст, получатели, време) преди да активирате автоматизацията

Определяне на обработката на изключения: Опишете подробно какво се случва, когато клиент отговори, подаването на формуляр изглежда рисковано или заявката трябва да бъде ескалирана

Чеклист за повторяема настройка: Запишете точните стъпки на създаване (тригер, условия, променливи полета), за да могат колегите ви да възпроизвеждат автоматизацията последователно

✅ Идеално за: Мениджъри по операции за успех на клиентите, които създават имейли за въвеждане и подновяване, които изискват одобрения и ръчни стъпки за проследяване.

10. Шаблон за редакционен календар на ClickUp

AI е чудесно средство за генериране на идеи за съдържание или първи чернови, но вашите редактори осигуряват важния човешки допир, като проверяват качеството, одобряват окончателните версии и планират съдържанието, за да го съобразят със стратегията на вашата марка. Шаблонът за редакционен календар на ClickUp включва етапите на производствения процес на съдържанието (идея → чернова → преглед → публикуване), полета за отговорни лица, крайни срокове и календар за публикуване.

Защо ще харесате този шаблон:

Редакционен поток, базиран на статуса: Премествайте всеки ресурс през етапи като „Завърши“, „Проучване“ и „В чернова“, за да направите прехвърлянията от ИИ към човек видими

Вградени метаданни за съдържанието: Запазете датите на публикуване, каналите, типовете съдържание, авторите, редакторите и ключовите думи, свързани с всеки елемент, за Запазете датите на публикуване, каналите, типовете съдържание, авторите, редакторите и ключовите думи, свързани с всеки елемент, за по-ясни прегледи

Ясен контрол върху публикуването: Проследявайте какво се проучва, изготвя, редактира и чака за публикуване в един споделен изглед

✅ Идеално за: Мениджъри по управление на съдържанието, които управляват многоканални редакционни работни процеси с изготвяне на чернови с помощта на изкуствен интелект и човешка редакционна проверка.

Как да създадете работни процеси с човешко участие в ClickUp

И така, как всъщност се изгражда работен процес с човешко участие в ClickUp?

Нека да разгледаме:

Начертайте работния си процес: Започнете с определяне на частите от процеса, които могат да бъдат автоматизирани, и тези, които изискват човешка намеса за одобрения, прегледи или ескалации. Настройте етапите на задачите: Използвайте Използвайте персонализираните статуси на ClickUp , за да създадете визуален поток, който отразява всяка фаза от вашия работен процес – от автоматизираните стъпки до етапите на човешка проверка, като „Изисква одобрение“ или „Изискват се ревизии“. Добавете етапи за одобрение: Създайте автоматизации в ClickUp, които спират работния процес в критични моменти. Например, когато статуса на задачата се промени на „Нуждае се от преглед“, автоматизацията може автоматично да я възложи на съответния заинтересован Свържете ClickUp Brain: Позволете на изкуствения интелект да се заеме с тежките задачи по изготвяне на чернови, обобщаване или сортиране на работата. След това използвайте автоматизации, за да препратите генерирания от изкуствения интелект резултат към човек за окончателно решение Проследявайте и усъвършенствайте: Използвайте таблата на ClickUp, за да получите изглед в реално време на вашите HITL работни потоци. Наблюдавайте за затруднения, проследявайте времето за одобрение и вижте колко изключения се обработват, за да можете да правите корекции за Използвайте таблата на ClickUp, за да получите изглед в реално време на вашите HITL работни потоци. Наблюдавайте за затруднения, проследявайте времето за одобрение и вижте колко изключения се обработват, за да можете да правите корекции за подобряване на процеса , докато той се усъвършенства

Вградете контролни точки за човешка намеса в работния процес с ClickUp

Работният процес с човешко участие работи, защото добавя преценка там, където е най-важно.

Но това работи само когато процесът е ясен и лесен за изпълнение.

ClickUp ви помага да вземете шаблон и да го превърнете в реална операционна система. Можете да документирате работния процес, да зададете точки за преглед, да автоматизирате рутинните стъпки и да запазите видимостта на всяко предаване на задачи на едно място. С изкуствения интелект в работната среда можете също да обобщавате контекста, да подготвяте одобрения и да действате по-бързо, без да губите човешкия елемент.

Често задавани въпроси

Основната разлика е участието на човека. Работните процеси HITL (human-in-the-loop) ангажират хората в ключови моменти, за да преглеждат, одобряват, коригират или ескалират резултатите от изкуствения интелект, което ги прави по-подходящи за работа с по-висок риск или с много нюанси. Напълно автоматизираните работни процеси позволяват на системата да изпълнява задачите от начало до край без човешка намеса, което е по-бързо, но е най-подходящо за процеси с нисък риск, основани на правила.

Следва да използвате HITL работен процес за всеки процес, включващ творческа преценка, проверки за съответствие, обработка на изключения или решения с висок залог, при които контекстът е от решаващо значение и самото автоматизиране е твърде рисковано.

Да, ClickUp Brain поддържа работни процеси с човешко участие. Brain може да създава автоматизации на обикновен английски език, докато функциите за одобрение и автоматизация на ClickUp позволяват на екипите да прекъсват работата за преглед, да препращат задачите към подходящия одобряващ и да изискват одобрение, преди да се премине към следващата стъпка. Това означава, че Brain може да помага за генериране, обобщаване или задействане на действия, докато хората запазват контрола в ключови моменти на преглед.