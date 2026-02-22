10-те най-добри инструмента за политически кампании за 2026 г.

В 23:47 ч. някой в чата на кампанията пуска съобщение: „Някой актуализира ли списъка с избирателите?“ Три минути по-късно идва друг отговор: „Кой документ използваме сега?“

Към полунощ половината от екипа работи по различни версии, а денят на изборите наближава.

Ето как изглеждат политическите кампании зад кулисите: бързи решения, късни нощи и постоянна борба за съгласуваност между хората, данните и съобщенията.

Инструментите за политически кампании са се намесили, за да запълнят тази празнина. От управлението на доброволци и операции на терен до проследяване на обхвата на избирателите, набиране на средства, комуникации и вътрешна координация, софтуерът се е превърнал в гръбнака на съвременните кампании.

В този наръчник разглеждаме 10 от най-добрите инструменти за политически кампании – тези, на които екипите на кампаниите могат да разчитат, когато нещата станат напрегнати и залогът е висок. 📈

Инструментите за политически кампании помагат на кандидатите, мениджърите на кампании и организациите за защита на интереси да координират контактите с избирателите, да управляват доброволците, да проследяват даренията и да комуникират с поддръжниците.

Провеждането на кампания често означава, че трябва да се справяте с десетки променящи се елементи, като графици за агитация, бази данни с дарители, координация на доброволци, логистика на събития и отчети за съответствие. Това води до разпръскване на работата: фрагментиране на работните дейности в множество несвързани инструменти, където се губи важна информация.

Тези инструменти се използват от кандидати на всички нива, от местни училищни съвети до федерални избори, както и от политически комитети, групи за защита на каузи и организатори на граждански инициативи.

Съвременният софтуер за управление на политически кампании еволюира, за да включва интеграция на файлове с данни за избирателите, предсказуема аналитика, текстови съобщения между равнопоставени лица и насочване към избиратели, задвижвано от изкуствен интелект, с цел максимално оползотворяване на ограничените бюджети и доброволческите часове.

📮 ClickUp Insight: 92% от специалистите в областта на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачите на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Изборът на неподходящ инструмент за вашата кампания може да доведе до загуба на време и пари, като принуди екипа ви да работи по строги работни процеси, които не отговарят на вашите нужди. Това чувство на неудовлетвореност се засилва с наближаването на крайните срокове, доброволците получават противоречиви сигнали и вие не можете да разширите дейността си, когато това е най-важно.

Ето основните критерии, които трябва да оцените:

Интеграция на файлове с избиратели: Платформата свързва ли се с държавните файлове с избиратели или национални бази данни като VoteBuilder или L2? Безпроблемният достъп до данните за избирателите елиминира ръчното импортиране и поддържа актуалността на вашата таргетираност.

Мултиканална комуникация: Потърсете вградени или интегрирани функции за изпращане на текстови съобщения, разпращане на имейли и телефонно банкиране, за да достигнете до избирателите, където и да се намират.

Управление на доброволци: Функции като планиране на смени, разпределение на задачи и проверка в реално време поддържат гладкото протичане на вашите операции на терен.

Съответствие и отчитане: Кампаниите трябва да проследяват даренията и разходите за подаване на документи към Федералната избирателна комисия (FEC) или държавната избирателна комисия; автоматизираните инструменти за съответствие намаляват грешките и риска от одит.

Мащабируемост и лекота на използване: Трябва да може да се справи с нарастващия брой доброволци и контакти с избиратели без проблеми с производителността, а новите членове на екипа трябва да станат продуктивни бързо.

AI и възможности за автоматизация: Съвременните кампании се възползват от Съвременните кампании се възползват от AI-базирано насочване към избирателите , автоматизирано разпределяне на задачи и предсказуема аналитика, които помагат за ефективното разпределяне на ресурсите.

🧠 Интересен факт: Кампаниите от верандата някога бяха основна стратегия: кандидати като Уорън Г. Хардинг по време на изборите в САЩ през 1920 г. оставаха у дома си и позволяваха на поддръжниците си да идват при тях, вместо да пътуват из страната. Този стил с ниска мобилност наблягаше на взаимодействието с местните избиратели и личния контакт много преди да съществуват дигиталните кампании.

Ето как се сравняват 10-те най-добри инструмента за политически кампании:

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp * Цялостно планиране и изпълнение на кампании и автоматизация, базирана на изкуствен интелект Бели дъски за планиране на кампании, Super Agents за автономни работни процеси, табла за видимост в реално време, ClickUp Brain за контекстуална изкуствена интелигентност, документи, автоматизации, формуляри. Безплатно завинаги; Персонализирани цени за предприятия NationBuilder Организиране на общността с интегриран CRM, уебсайт и набиране на средства Унифицирани профили на поддръжници, шаблони за политически уебсайтове, разпращане на имейли и текстови съобщения, сегментиране въз основа на ангажираност Стартово ниво от 41 $/месец; Про от 179 $/месец; Предприятие по поръчка NGP VAN Демократични и прогресивни кампании, които се нуждаят от достъп до файлове с данни за избирателите Файл с избиратели VoteBuilder, приложение за агитация MiniVAN, събиране на средства в съответствие с FEC, проследяване на територии и контакти Персонализирани цени Aristotle Campaign Manager Непартийни кампании, които се нуждаят от данни за избирателите + съответствие Национални и щатски файлове с избиратели, CRM за дарители, автоматизирани отчети за съответствие с FEC/щатските изисквания Персонализирани цени i360 Републикански и консервативни кампании Национален регистър на избирателите, прогнозно моделиране, офлайн приложение за агитация, таргетиране на дигитални реклами Персонализирани цени Catalist Прогресивни организации, фокусирани върху инфраструктурата за данни и анализи Национален списък на гласоподавателите, модели за прогнозиране на избирателната активност и убеждаване, съпоставяне и обогатяване на списъци На базата на членство Нов/Режим Кампании за застъпничество и ангажиране на избирателите Действия по имейл/телефон/туит към вашия представител, автоматично съпоставяне на представители, вграждане в уеб Безплатен план; Платен от 44 $/месец RunningMate (Civitech) Кандидати, които се явяват за първи път Лесно насочване към избирателите, управление на доброволците и интерактивни карти Персонализирани цени Impactive Организиране на взаимоотношенията чрез мрежи от поддръжници Импортиране на контакти, съпоставяне на избиратели, геймифицирано общуване, класации От 50 $/месец; Персонализирано за предприятия Daisychain Цифрово организиране и персонализирано общуване, задвижвани от изкуствен интелект Автоматизирани SMS/имейл пътувания, унифицирани график на поддръжниците, централизирана пощенска кутия Персонализирани цени

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Имате нужда от инструмент, който се адаптира към уникалния хаос на кампанията, а не такъв, който го усилва.

Най-добрите инструменти за политически кампании свързват вашата работа с избирателите, набирането на средства, координацията на доброволците и отчитането на съответствието в една единна система.

Ето най-добрите инструменти, които подобряват оперативната ефективност. ✨

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и AI автоматизация)

На първо място в списъка ни е ClickUp, първото в света конвергентно AI работно пространство. Планирането, изпълнението, видимостта и интелигентността са обединени тук, което намалява разпространението на инструменти и избягва объркването.

За бързоразвиващи се екипи като политическите кампании, тази конвергенция е от значение. Независимо дали координирате сто доброволци или управлявате програма в няколко щата, ClickUp се адаптира към вашия работен процес, вместо да ви налага строга структура.

Нека разгледаме как можете да планирате кампания с ClickUp:

Визуално планиране на кампании с ClickUp Whiteboards

Стратегията на кампанията има много подвижни части в началото: карти на избирателните райони, приоритети по въпросите, скици на сегментите на избирателите, последователности на общуването, йерархии на съобщенията... Всичко започва като мозъчна буря.

Премахнете разминаването между стратегическите сесии и ежедневната работа по кампанията с ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards предоставя на вашия екип споделено визуално пространство, където можете да скицирате идеи, да групирате теми и да начертаете цялостната картина на кампанията, преди да преминете към нейното изпълнение.

Например, вашите екипи за комуникации и работа на терен в сесия за планиране на живо. На бяла дъска те изготвят карта за сегментиране на избирателите, свързват ключови задачи за достигане до избирателите в ClickUp с всеки сегмент и прикачват чернови на съобщения в Docs. След това веднага превръщат сегментите с най-висок приоритет в структурирани списъци, които се превръщат в изпълними задачи.

Създайте кампанията си с ClickUp:

Получете автономни AI съотборници с ClickUp Super Agents

Натоварените кампании включват рутинна тежка работа, включително проследяване, ежедневни обобщения, отчети за напредъка, регистриране на доброволците и седмични обобщения на дейностите.

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси в кампаниите без човешки надзор с ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents са AI съотборници, вградени във вашето работно пространство с контекст за вашата кампания, така че да могат да изпълняват многоетапни работни процеси автономно и да се учат в хода на работата. Те могат да се задействат ръчно или да се настроят да работят денонощно.

След като определите ритъма на кампанията си, можете да конфигурирате Super Agent да изготвя седмични отчети за дейността ви въз основа на потока от дейности. Той събира информация за изпълнените задачи, докладите на доброволците, просрочените задачи и подчертава промените от миналата седмица. Резултатът е готово за представяне обобщение.

Създайте своя първи Super Agent:

Визуализирайте напредъка на кампанията с таблата за управление на ClickUp.

Таблото на ClickUp ви дава възможност да виждате в реално време всичко, което е важно: ангажираността на доброволците, посещаемостта на събитията, напредъка по задачите, крайните срокове и резултатите от комуникациите. То може да включва диаграми, статистики за оперативни показатели, баланс на натоварването, проследяване на просрочени задачи и др. – конфигурирани според нуждите на вашия екип.

Добавете персонализирани карти, за да проследявате това, което е важно за вашата кампания, с таблата на ClickUp

Например, можете да създадете табло „Field Ops“, което показва колко обаждания до избиратели са били направени, на колко врати е било почукано, кои региони са зад целите и на кои доброволци все още не са възложени последващи действия. Когато нещо се отклони от плана през миналата седмица, всички го виждат незабавно.

Разберете подробностите за кампанията с ClickUp Brain

ClickUp Brain е вашият вграден контекстуален AI асистент, който разбира всичко за вашето работно пространство: задачи, коментари, документи, бели дъски и др. Той е проектиран да отговаря на контекстуални въпроси, да изготвя обобщения и да предприема действия, които отразяват реалното състояние на работата, вместо да дава общи AI резултати.

ClickUp Brain за политическа кампания

Ето няколко примера за въпроси, които можете да зададете:

Обобщете нашите 3 основни цели за кампанията за второто тримесечие въз основа на стратегическия документ и текущите задачи.

Пренапишете тази реч, за да резонира по-добре с нерешителните градски избиратели, като същевременно запазите основната ни позиция непроменена.

Обяснете за какво отговарят екипът на терен, дигиталният екип и екипът за връзки с медиите през тази седмица.

Изгответе план за бърза реакция въз основа на тази гореща новина и нашите съществуващи документи с позиция.

Генерирайте ежедневна актуализация, използвайки днешните завършени и блокирани задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте повтарящите се задачи: Спестете часове ръчна работа, като създадете персонализирани тригери, които управляват кампанията ви на автопилот с Спестете часове ръчна работа, като създадете персонализирани тригери, които управляват кампанията ви на автопилот с ClickUp Automations

Събиране на данни: Събирайте заявки за доброволци, потвърждения за участие в събития и обратна връзка от избиратели чрез персонализирани формуляри, които се въвеждат директно във вашата система за задачи с Събирайте заявки за доброволци, потвърждения за участие в събития и обратна връзка от избиратели чрез персонализирани формуляри, които се въвеждат директно във вашата система за задачи с ClickUp Forms.

Централизирайте документацията: Поддържайте целия си екип в синхрон, като съхранявате планове за кампании, теми за обсъждане и материали за обучение в Поддържайте целия си екип в синхрон, като съхранявате планове за кампании, теми за обсъждане и материали за обучение в ClickUp Docs

Свържете се с инструменти на трети страни: Интегрирайте платформи за електронна поща, CRM, социални приложения, SMS инструменти, календари и други, за да обедините работата с избирателите, социалното ангажиране и системите за доброволци в единен работен процес с ClickUp Integrations

Централизирайте вземането на решения: Обединете търсенето, автоматизацията и създаването на съдържание в различните приложения и работния си контекст, като елиминирате ClickUp Brain MAX. Обединете търсенето, автоматизацията и създаването на съдържание в различните приложения и работния си контекст, като елиминирате разрастването на изкуствения интелект

Предимства

Работното пространство „всичко в едно“ елиминира разпръскването на инструменти и превключването между контексти

AI възможностите ускоряват вземането на решения и създаването на съдържание

Гъвкавата структура се адаптира към всякакви по размер кампании, от местни до щатски

Недостатъци

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да разгледат пълния набор от функции.

Мобилното приложение все още не е на нивото на пълните възможности на настолната версия.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Рецензент от G2 хвали ClickUp:

Най-полезното в ClickUp е, че той наистина управлява цялата ни агенция. Използваме ClickUp през целия ден за управление на задачи, Super Agents, вътрешна комуникация в екипа, календари с съдържание, документация, проследяване на кампании и много други. За нас това не е просто инструмент за управление на проекти, а нашата операционна система. Супер агентите са огромно предимство. Тъй като целият ни работен процес се извършва в ClickUp, агентите могат да поддържат почти всичко, от което се нуждаем. Те ни помагат да работим по-бързо, да мислим по-ясно и да изпълняваме задачите по-ефективно, без да преминаваме от един инструмент в друг.

Най-полезното в ClickUp е, че той наистина управлява цялата ни агенция. Използваме ClickUp през целия ден за управление на задачи, Super Agents, вътрешна комуникация в екипа, календари с съдържание, документация, проследяване на кампании и много други. За нас това не е просто инструмент за управление на проекти, а нашата операционна система. Супер агентите са огромно предимство. Тъй като целият ни работен процес се извършва в ClickUp, агентите могат да поддържат почти всичко, от което се нуждаем. Те ни помагат да работим по-бързо, да мислим по-ясно и да изпълняваме задачите по-ефективно, без да преминаваме от един инструмент в друг.

2. NationBuilder (Най-доброто за организиране на общности)

чрез NationBuilder

NationBuilder се позиционира като система за организиране на общности, която комбинира CRM, създаване на уебсайтове, имейл маркетинг и обработка на дарения. Тя предлага интегриран подход, при който данните за поддръжниците се прехвърлят безпроблемно между вашия уебсайт, имейл списъци и дейности за достигане до аудиторията.

Базата данни „Nation“ на платформата служи като център за цялата информация за поддръжниците, проследявайки всяко взаимодействие – от посещения на уебсайта до дарения и участие в събития. Този подход към профилите помага на кампаниите да разберат ангажираността на поддръжниците във времето и да сегментират обхвата си съответно.

NationBuilder включва и вградени шаблони за уебсайтове, инструменти за управление на имейл кампании и разпращане на текстови съобщения, което намалява необходимостта от персонализирано разработване.

Най-добрите функции на NationBuilder

Създавайте унифицирани профили за поддръжници, включително дарения, събития, доброволци и история на ангажираността за целеви контакти.

Предлага политически шаблони, които се свързват директно с базата данни за автоматични CRM актуализации от регистрации и дарения.

Изпращайте целеви съобщения до сегменти от поддръжници въз основа на историята на ангажираността, местоположението или персонализирани етикети.

Предимства

Мощни функции за организиране на общности

Шаблони, специфични за политиката

Включва множество функции, които ви помагат да избегнете главоболията, свързани с интеграцията.

Недостатъци

Ограничена интеграция на файлове с данни за избирателите

Персонализирането на уебсайта може да се усеща като ограничение

Висока крива на обучение за екипи, които не са запознати с платформата

Цени на NationBuilder

Стартово ниво: От 41 $/месец

Pro: От 179 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NationBuilder

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra:

Какво казват реалните потребители за NationBuiler?

Ето какво казва един рецензент на G2:

NationBuilder е едно гише за CRM, уебсайт и транзакции с кредитни карти. Обикновено тези процеси са сложни и фрагментирани, но NationBuilder ви позволява да започнете работа често за часове, а не за дни или седмици... Понякога търсенията и груповите актуализации са тромави. Споделянето в социалните медии изостава от текущите тенденции. Подкастингът и RSS биха били полезни

NationBuilder е едно гише за CRM, уебсайт и транзакции с кредитни карти. Обикновено тези процеси са сложни и фрагментирани, но NationBuilder ви позволява да започнете работа често за часове, а не за дни или седмици... Понякога търсенията и груповите актуализации са тромави. Споделянето в социалните медии изостава от текущите тенденции. Подкастингът и RSS биха били полезни

🧠 Интересен факт: Президентските избори в САЩ през 1952 г. бележат повратна точка в медиите, когато телевизионните новинарски мрежи, по-специално CBS, използват UNIVAC I (Universal Automatic Computer) за да предскажат изхода от надпреварата между Дуайт Д. Айзенхауер и Адлай Стивънсън.

3. NGP VAN (Най-доброто за демократични и прогресивни кампании)

чрез NGP VAN

NGP VAN е доминиращият доставчик на технологии за кампании на Демократическата партия и прогресивни организации в Съединените щати. Платформата комбинира достъп до файлове с данни за избирателите чрез VoteBuilder, инструменти за набиране на средства чрез NGP и възможности за дигитална организация, което я прави предпочитан избор за кампании, провеждани в рамките на екосистемата на Демократическата партия.

Интерфейсът за файлове предоставя достъп до файловете на избирателите в щата, обогатени с данни за потребителите, моделирани резултати и история на контактите от предишни кампании. Организаторите на терен го използват, за да разпределят територията, да създават списъци с посещения и да записват контактите с избирателите. Силата на платформата идва от мрежовите ефекти и интегрираните инструменти за управление на списък за съответствие, който помага да се избегнат санкции от Федералната избирателна комисия (FEC).

Най-добрите функции на NGP VAN

Достъп до файлове на избирателите в щата с прогнозни модели и демографски данни, за да се намали работата на агитаторите и да се генерират списъци с телефони.

Оставете NGP да се занимава с обработката на даренията с вградени отчети за съответствие с FEC, което намалява административната тежест на изискванията за финансиране на кампаниите.

Използвайте мобилното приложение MiniVAN, което позволява на агитаторите да имат достъп до списъци с адреси и да записват контакти офлайн, като синхронизират данните, когато връзката се възстанови.

Предимства

Ненадминати данни за избирателите за прогресивни кампании

Интеграцията на екосистемата намалява изолираността на данните

Стандарт в бранша, намалява времето за обучение на опитен персонал

Недостатъци

Обслужва изключително демократични и прогресивни организации.

Интерфейсът може да изглежда остарял в сравнение с модерните SaaS платформи.

Достъпът често изисква принадлежност към партия или организация.

Цени на NGP VAN

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NGP VAN

G2: 4/5 (70+ отзива)

Capterra:

Какво казват реалните потребители за NGP VAN?

От рецензия в G2:

Всички избиратели са достъпни и информацията за тях обикновено е актуална. Основните функции като бързо търсене и прости списъци и територии обикновено работят добре... При напреднало използване има много пречки за постигане на целите. В момента се боря да се уверя, че когато списъците се отпечатват за контакт с избирателите, агитаторите могат да отбележат адекватно дали избирателят никога не е бил контактуван, дали е враждебен или особено ако е заплашителен.

Всички избиратели са достъпни и информацията за тях обикновено е актуална. Основните функции като бързо търсене и прости списъци и територии обикновено работят добре... При напреднало използване има много пречки за постигане на целите. В момента се боря да се уверя, че когато списъците се отпечатват за контакт с избирателите, агитаторите могат да отбележат адекватно дали избирателят никога не е бил контактуван, дали е враждебен или особено ако е заплашителен.

4. Aristotle Campaign Manager (Най-подходящ за надпартийни кампании, които се нуждаят от данни за избирателите)

чрез Аристотел

Aristotle предоставя политически данни и технологии за кампании от десетилетия, обслужвайки кампании от целия политически спектър. Той комбинира достъп до файлове с данни за избирателите, управление на дарителите и отчети за съответствие за кампании, които се нуждаят от надеждни данни без ограничения на екосистемата.

Възможностите на платформата за данни за избирателите включват достъп до национални и щатски файлове за избиратели с демографски наслагвания, данни за потребителите и прогнозно моделиране. Кампаниите могат да създават целеви групи за достигане до избирателите и да проследяват историята на контактите в множество комуникационни канали.

Aristotle обслужва кампании, независимо от партийната принадлежност, което го прави подходящ избор за републикански, демократични и независими кандидати.

Най-добрите функции на Aristotle Campaign Manager

Достъп до национални файлове с данни за избирателите, включващи демографски, потребителски и моделиращи данни, за да изградите целеви избирателни групи.

Гарантирайте спазването на изискванията на FEC и държавата с автоматизирано проследяване на даренията и генериране на отчети, като намалите административната тежест на изискванията за финансиране на кампаниите.

Проследявайте историята на даренията, идентифицирайте потенциалните големи дарители и управлявайте каналите за набиране на средства с интегрирана CRM функционалност.

Предимства

Непартийната платформа обслужва всички кампании

Подробната история на данните предоставя исторически контекст

Интегрираните инструменти за съответствие намаляват риска от одит

Недостатъци

Интерфейсът може да изглежда остарял в сравнение с по-новите платформи.

Прозрачността на цените е ограничена; изисква консултация с търговския отдел.

По-малката потребителска общност означава по-малко споделени ресурси

Цени на Aristotle Campaign Manager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Aristotle Campaign Manager

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra:

Какво казват реалните потребители за Aristotle Campaign Manager?

Ето една гледна точка от първа ръка:

Прост интерфейс, но поддържа много функции, като например различни аспекти на финансите... Изискванията на някои от функциите са прекалено обширни

Прост интерфейс, но поддържа много функции, като например различни аспекти на финансите... Изискванията на някои от функциите са прекалено обширни

🔍 Знаете ли, че... По време на президентската кампания в САЩ през 2008 г. екипът на Барак Обама създаде специална социална платформа, наречена My.BarackObama.com , която позволяваше на поддръжниците да се организират, да се обаждат на избирателите и да координират действията си по начини, които дотогава бяха невъзможни.

5. I360 (Най-подходящ за републикански и консервативни кампании)

чрез i360

i360 служи като основна платформа за данни и технологии за републикански и консервативни кампании, предлагайки данни за избирателите, инструменти за агитация и възможности за дигитална реклама. Платформата предоставя достъп до национален файл с данни за избирателите, обогатен с потребителски данни и прогнозни модели, предназначени за консервативно таргетиране.

Възможностите на платформата в областта на науката за данни включват прогнозни модели за убеждаване на избирателите, вероятност за участие в изборите и позиции по различни въпроси, което помага на кампаниите да разпределят ресурсите си към избирателите, които са най-склонни да отговорят.

Най-добрите функции на i360

Достъп до национални файлове с данни за избирателите с оптимизирани за републиканците и консерваторите прогнозни модели.

Използвайте мобилното приложение, което работи офлайн и се синхронизира, когато връзката се възстанови, като позволява на екипите на терен да имат достъп до списъци с адреси и да записват контактите на избирателите на място.

Свържете данните за целевата аудитория с дигитални рекламни кампании в дисплейни, видео и свързани телевизори.

Предимства

Подробни данни и прогнозни модели за консервативни кампании

Интегрирана координация на кампании на място и в дигиталната среда

Видимост в реално време чрез табла за управление

Недостатъци

Обслужва изключително републикански и консервативни организации.

За достъп е необходима принадлежност към екосистемата.

Цените и условията не са публично достъпни.

Цени на i360

Персонализирани цени

i360 оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra:

Какво казват реалните потребители за i360?

Директно от потребител:

С i360 е толкова лесно да се обаждате на хора един след друг, благодарение на автоматизацията на телефонните обаждания. Също така е лесно да зададете нагласа, когато отивате на посещение в домовете на хората за политически кампании... Понякога приложението може да бъде малко бъгаво и да замръзва, когато добавите скрипт за оставяне на гласово съобщение.

С i360 е толкова лесно да се обаждате на хора един след друг, благодарение на автоматизацията на телефонните обаждания. Също така е лесно да зададете нагласа, когато отивате на посещение в домовете на хората за политически кампании... Понякога приложението може да бъде малко бъгаво и да замръзва, когато добавите скрипт за оставяне на гласово съобщение.

6. Catalist (Най-подходящ за прогресивни организации, фокусирани върху данните)

чрез Catalist

Catalist работи като доставчик на инфраструктура за данни за прогресивни организации, поддържайки национален файл с избиратели, който служи като основа за таргетиране и анализи. Вместо платформа за управление на кампании, тя предоставя слоя с данни, върху който се изграждат другите инструменти.

Базата данни съчетава регистрационните записи на гласоподавателите с потребителски данни, демографска информация и история на контактите. Моделът на членство в платформата означава, че данните, събрани от една организация, обогатяват файла за всички членове, подобрявайки точността на таргетирането с течение на времето.

Най-добрите функции на Catalist

Достъп до изчерпателна база данни с избиратели, обогатена с история на контактите от прогресивното движение.

Използвайте функции за прогнозно моделиране и анализи, които оценяват вероятността за участие и потенциала за убеждаване, като помагат на кампаниите да дадат приоритет на контакта с избирателите.

Сравнете списъците си с поддръжници с файла с избирателите, за да добавите регистрационни данни, актуализирате адреси и идентифицирате дубликати.

Предимства

Мрежовите ефекти подобряват качеството на данните с течение на времето

Усъвършенствани анализи за стратегии, базирани на данни

Основа за прогресивна инфраструктура за данни

Недостатъци

Моделът на членство изисква ангажимент от страна на организацията.

Липсват усъвършенствани инструменти, което прави интеграциите необходими

Обслужва изключително прогресивни организации

Цени на Catalist

На базата на членство

Оценки и рецензии на Catalist

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra:

Какво казват реалните потребители за Catalist?

Едно ревю го описва по следния начин:

Най-доброто нещо в Catalist.io е, че ви дава множество информации за всички платформи едновременно... Когато гледам таблото си, понякога ми се струва прекалено да бъда бомбардиран с толкова много данни и информации.

Най-доброто нещо в Catalist.io е, че ви дава множество информации за всички платформи едновременно... Когато гледам таблото си, понякога ми се струва прекалено да бъда бомбардиран с толкова много данни и информации.

🧠 Интересен факт: Макар че известният дебат между Кенеди и Никсън през 1960 г. често се цитира като първият голям телевизионен дебат, всъщност по-ранен телевизионен дебат от 1956 г. включваше две изтъкнати жени. Елинор Рузвелт и Маргарет Чейс Смит дебатираха от името на своите партии, което бележи ранното използване на телевизията като средство за кампания.

7. New/Mode (Най-подходящ за кампании за застъпничество и ангажиране на избирателите)

New/Mode се фокусира върху кампании за застъпничество и ангажираност на избирателите, а не върху изборната политика. Платформата позволява на организациите да създават многоканални действия за застъпничество, като имейли до законодатели или телефонни обаждания до длъжностни лица, които поддръжниците могат да предприемат с минимални усилия.

Силата на платформата се състои в това, че прави застъпничеството достъпно. Поддръжниците въвеждат адреса си и New/Mode автоматично идентифицира избраните от тях представители и препраща съобщенията по подходящ начин. За организации, занимаващи се със застъпничество по конкретни въпроси, и нестопански организации, платформата предоставя специално създадени инструменти, които липсват в общите платформи за кампании.

Нови/Най-добри функции

Създавайте кампании, които позволяват на поддръжниците да изпращат имейли, да се обаждат или да публикуват туитове до избраните от тях представители автоматично.

Идентифицирайте правилните представители въз основа на адресите на поддръжниците и автоматично насочете конкретни комитети или партии.

Добавете действия за застъпничество към вашия уебсайт или имейли, за да увеличите процента на участие.

Предимства

Създаден специално за застъпничество и ангажиране на избирателите

Опитът на поддръжниците с ниско ниво на триене увеличава участието

Гъвкаво внедряване на всеки уебсайт или имейл

Недостатъци

Ограничени функции за предизборни кампании, като интеграция на файлове с избиратели

Фокусирани върху застъпничеството, а не върху цялостното управление на кампаниите

По-малка платформа в сравнение с големите доставчици на политически технологии

Цени за нови/режим

Индивидуален: Безплатен завинаги

Grassroots: 44 $/месец

Екипи: 189 $/месец

Movement Builder+: Персонализирани цени

Нови/Модерни оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra:

Какво казват реалните потребители за New/Mode?

Според един рецензент:

Потребителският интерфейс на платформата V2 impact е много лесен за използване и има добре обмислен дизайн. Автоматичният избор на получатели въз основа на пощенски кодове е рядка функция в тази област.

Потребителският интерфейс на платформата V2 impact е много лесен за използване и има добре обмислен дизайн. Автоматичният избор на получатели въз основа на пощенски кодове е рядка функция в тази област.

чрез RunningMate

RunningMate е насочен към кандидати, които се явяват за първи път на изборите и се нуждаят от ефективни инструменти за кампании, без сложността и разходите на корпоративните платформи. Платформата опростява достигането до избирателите, агитирането и координацията на доброволците за кампании, които може да не разполагат с опитни политически оператори.

Civitech разработи RunningMate, за да намали бариерите за кандидатите, които се кандидатират за местни длъжности като училищни съвети или общински съвети, където ресурсите са ограничени.

Най-добрите функции на RunningMate от Civitech

Достъп до данни за избирателите и създаване на целеви списъци с контакти с лесен за използване интерфейс.

Управлявайте регистрациите на доброволци и разпределяйте смени за агитация без отделни инструменти за планиране.

Визуализирайте файловете на избирателите и нерегистрираните потенциални избиратели на интерактивни карти, за да дадете приоритет на районите с големи възможности.

Предимства

Достъпен за кандидати, които се явяват за първи път и за по-ниски постове

Намалете сложността и кривата на обучение

Интегрирана основна функционалност в една платформа

Недостатъци

Ограничени разширени функции в сравнение с платформите за предприятия

По-малка потребителска общност и по-малко споделени ресурси

Може да не е подходящ за по-големи кампании.

Цени на RunningMate от Civitech

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за RunningMate

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Преди появата на съвременните медии, предизборните кампании разчитаха на пътувания с влак. Кандидати като Уилям Дженингс Брайън използваха турнета с кратки спирки, при които влаковете спираха ежедневно в много градове, за да може кандидатът да говори директно пред тълпите и да изгради връзки с обикновените хора, които днес технологията се опитва да възпроизведе в цифров формат.

9. Impactive (Най-доброто за организиране на взаимоотношения чрез мрежи от поддръжници)

чрез Impactive

Impactive се фокусира върху организацията на взаимоотношенията: стратегията за мобилизиране на избирателите чрез личните им мрежи, а не чрез студени контакти. Платформата помага на кампаниите да се възползват от връзките, които поддръжниците вече имат, превръщайки всеки доброволец в потенциален организатор.

Основната идея е, че хората са по-склонни да гласуват или да се включат като доброволци, когато бъдат помолени от някой, когото познават. Impactive дава възможност на поддръжниците да импортират своите контакти, да идентифицират гласоподавателите в своите мрежи и да изпращат персонализирани съобщения, като превръщат участието в игра, за да насърчат приятелско състезание.

Най-добрите функции на Impactive

Позволете на поддръжниците да импортират своите контакти и да идентифицират избирателите в личните си мрежи, с предложени съобщения за проследяване на обхвата.

Превърнете доброволчеството в игра с класации, значки и отборни състезания, които насърчават устойчивото участие на доброволците.

Улеснете поддръжниците да споделят съдържание от кампанията и призиви за действие в социалните си мрежи.

Предимства

Използва автентични взаимоотношения за по-голямо въздействие

Разширява обхвата чрез мрежи от поддръжници

Ангажиращото преживяване на доброволците поддържа мотивацията им

Недостатъци

Изисква съгласието на поддръжниците за споделяне на лични контакти

По-малко ефективен за кампании без силна база от поддръжници

Допълва, а не замества традиционните операции на терен

Ценообразуване на Impactive

Стандартен: 50 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Impactive

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Daisychain (Най-доброто за цифрово организиране и персонализирано общуване, базирано на изкуствен интелект)

чрез Daisychain

Daisychain оптимизира цифровата организация на прогресивни кампании чрез автоматизация, базирана на изкуствен интелект, и обединени данни за поддръжниците. Платформата свързва инструменти като ActBlue и Mobilize, позволявайки персонализирани SMS/имейл пътувания, задачи и проследяване.

Той набляга на мащабируемото 1:1 общуване чрез автоматизации, чар (персонализирани изображения) и пътеки, които водят поддръжниците през стъпките на ангажираността, а не чрез картиране на мрежата от равни на равни.

Най-добрите функции на Daisychain

Автоматизирайте персонализирани текстови съобщения/имейли с AI разговори и динамично съдържание за целенасочено общуване.

Обединете данни от различни източници в графики за цялостно проследяване на пътя на поддръжниците.

Разпределяйте задачи и следете отговорите чрез централизирана пощенска кутия с филтри и експортиране.

Предимства

Интегрира фрагментирани инструменти в работния си процес

Мащабира персонализираната организация без голям персонал

Усъвършенстваните автоматизации намаляват ръчния труд

Недостатъци

Изисква импортиране на данни/настройка за пълна функционалност.

По-малко акцент върху истинското общуване с колеги

Нововъзникваща платформа с по-малко присъствие на пазара

Ценообразуване на Daisychain

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Daisychain

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Думата „кандидат“ всъщност произлиза от латинското candidus, което означава „блестящо бяло“ и се отнася директно до специално избелените тоги (toga candida), носени като знак за честност и липса на корупция.

Необходимост във вашия набор от инструменти за кампании: ClickUp

Политическите кампании губят, когато стратегията се намира в един инструмент, данните от терен в друг, съобщенията в пощенската кутия на някого, а крайните срокове в главата на някого.

Ето тук ClickUp се превръща в гръбнака. Можете да визуализирате кампанията с помощта на Whiteboards и да автоматизирате повтарящите се задачи с Super Agents. Следете напредъка в реално време чрез Dashboards, докато усъвършенствате съобщенията и вътрешната координация с помощта на ClickUp Brain.

Ако разработвате модерна кампания и искате софтуер, който се адаптира толкова бързо, колкото и политиката, регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅

Може ли общ инструмент за управление на проекти като ClickUp да работи за политически кампании?

Да. Кампаниите са основно предизвикателства за управление на проекти с уникални ограничения. ClickUp се занимава с координацията на доброволците, планирането на събития и управлението на задачите, докато неговите AI възможности помагат за управлението на информационното претоварване, което е често срещано в бързоразвиващите се кампании.

Каква е разликата между CRM за кампании и софтуер за управление на кампании?

CRM системата за кампании се фокусира върху взаимоотношенията с поддръжниците и дарителите, като проследява взаимодействията и даренията. От друга страна, софтуерът за управление на кампании обхваща по-широки оперативни нужди, като разпределяне на задачи, график на доброволците и координация на терен.

Как изкуственият интелект променя управлението на политическите кампании?

AI вече захранва моделите за насочване към избирателите, автоматизира рутинните комуникации и помага на кампаниите да идентифицират модели в поведението на поддръжниците. Инструменти като ClickUp Brain предоставят AI помощ за ежедневните операции на кампанията, като изготвят планове за достигане до избирателите, приоритизират задачите и извеждат на преден план релевантна информация без ръчно търсене.