Ако вашата CRM система е активна и функционира, защо понякога изглежда, че вашият екип се занимава с въвеждане на данни, за да си изкарва прехраната?

Това е проблемът, който CRM автоматизацията трябва да реши. Търговските представители трябва да продават, поддръжката трябва да приключва случаите, а операциите трябва да подобряват системата. Не да копират бележки в полета, да преписват едни и същи имейли за проследяване или да търсят актуализации в записите.

Това е целта на Salesforce Einstein Copilot.

В това ръководство ще разгледаме как да използвате Salesforce Einstein Copilot за автоматизация на CRM, включително примери за употреба и настройка.

Какво е Salesforce Einstein Copilot?

чрез Salesforce Einstein Copilot

Salesforce Einstein Copilot (сега Agentforce) е разговорният AI асистент на Salesforce за CRM работа, създаден да отговаря на въпроси, да генерира съдържание и да предприема действия в приложенията на Salesforce, използвайки команди на естествен език. Той е предназначен за екипи по продажби, обслужване и маркетинг, които са уморени да прекарват дните си в ръчно актуализиране на CRM.

🌼 Знаете ли, че: Приблизително 64% от предприятията, които инвестират в AI за CRM, казват, че виждат измерима възвръщаемост на инвестициите през първата година, което означава, че тези инструменти често се изплащат бързо, когато са свързани с реални работни процеси като оценяване на потенциални клиенти, прогнозиране и последващи действия.

Как работи Einstein Copilot за автоматизация на CRM

На високо ниво Einstein Copilot работи, като има предвид три стъпки:

Въвеждате подсказка: задавате въпрос или давате команда на задавате въпрос или давате команда на обикновен английски , точно както бихте направили с колега. Например: „Напишете имейл до Джейн Доу относно подновяването на договора й“. Copilot интерпретира вашите намерения: Изкуственият интелект анализира вашата заявка, за да разбере какво искате да постигнете. След това идентифицира конкретните „действия“, които трябва да изпълни, за да свърши работата. Copilot обработва заявката и я изпълнява: извлича подходящия контекст от вашите данни и метаданни в Salesforce (а когато е свързан, и от Data Cloud или други източници), след което изпълнява поисканите действия.

В по-добра светлина, двете основни концепции, които го правят да работи, са заземяване и действия. Значение:

Основа: Einstein Copilot се основава на конкретните данни на вашата организация – вашите акаунти, контакти и възможности в Salesforce Data Cloud. Това гарантира, че отговорите, които дава, са подходящи и точни за вашия бизнес.

Действия: Това са предварително създадени умения, които Copilot може да използва, като „обобщаване на акаунт“ или „актуализиране на възможност“. Той може дори да свърже няколко действия, за да обработи по-сложни заявки, като същевременно спазва сигурността на данните ви и разрешенията на потребителите чрез нивото на доверие на Salesforce.

📖 Прочетете още: Amazon Q срещу Copilot

Ключови функции на Einstein Copilot за автоматизация на CRM

Сега, когато вече знаете как работи, нека разгледаме конкретните видове ръчна работа, които може да ви спести.

Библиотека с действия и многоетапно изпълнение: Einstein Copilot може да задейства предварително създадени действия като обобщаване на запис, актуализиране на полета, създаване на последващи действия, а също така може да свърже няколко действия, за да изпълни дадено искане.

Автоматизация, задвижвана от Flow: За автоматизация на CRM можете да внедрите автоматизацията на Salesforce Flow в Copilot, като използвате действия на агенти. Това означава, че Copilot може да изпълнява същата логика на процесите, която вече използвате за маршрутизиране, одобрения, актуализиране на данни и създаване на последващи действия, но инициирана чрез естествен език, за да За автоматизация на CRM можете да внедрите автоматизацията на Salesforce Flow в Copilot, като използвате действия на агенти. Това означава, че Copilot може да изпълнява същата логика на процесите, която вече използвате за маршрутизиране, одобрения, актуализиране на данни и създаване на последващи действия, но инициирана чрез естествен език, за да автоматизира повтарящи се задачи

Персонализирани теми, които съответстват на вашите работни процеси: Администраторите могат да адаптират асистента към конкретни бизнес процеси, като дефинират персонализирани теми с подходящи инструкции и действия, които принадлежат към тази тема.

Предпазни мерки за автоматизация: Einstein Trust Layer е позициониран като слой за сигурност около генеративната AI, включващ нулево съхранение на данни с външни доставчици на модели, механизми за защита на данните като маскиране и регистриране или мониторинг на взаимодействията.

📮ClickUp Insight: 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа седмично, а 19% смятат, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа. Дори и тези малки спестявания на време се натрупват: само два часа спестени седмично се равняват на над 100 часа годишно – време, което може да бъде посветено на творчество, стратегическо мислене или личностно развитие. 💯 С AI агентите на ClickUp и ClickUp Brain можете да автоматизирате работните процеси, да генерирате актуализации на проекти и да превърнете бележките си от срещи в практически следващи стъпки – всичко това в рамките на една и съща платформа. Няма нужда от допълнителни инструменти или интеграции – ClickUp ви предоставя всичко необходимо за автоматизиране и оптимизиране на работния ви ден на едно място. 💫 Реални резултати: RevPartners намалиха разходите си за SaaS с 50% чрез консолидиране на три инструмента в ClickUp – получавайки обединена платформа с повече функции, по-тясно сътрудничество и единен източник на информация, който е по-лесен за управление и мащабиране.

Как да настроите Einstein Copilot в Salesforce

Започването с нов инструмент може да ви се стори трудно, затова нека ви разведем през процеса на настройка на Einstein Copilot.

Но първо се уверете, че разполагате с необходимото.

🎯 Списък с предварителни изисквания: Salesforce Enterprise, Unlimited или Developer Edition

Права на системния администратор или делегиран достъп за настройка

Data Cloud е активиран за подобрено заземяване на данните

Конфигуриран Einstein Trust Layer

След като потвърдите предварителните изисквания, започнете процеса на настройка.

Стъпка 1: От вашата Salesforce организация намерете страницата „Настройки“

Стъпка 2: Използвайте полето „Бързо търсене“, за да потърсите „Einstein Copilot“ и отворете страницата за настройки.

Стъпка 3: Сега активирайте функцията за вашата организация. Това е главният превключвател, който активира асистента.

чрез Trailhead

Стъпка 4: Решете кой ще използва Copilot. Можете да присвоите разрешения на конкретни потребителски профили или да създадете специален набор от разрешения, за да предоставите достъп.

Стъпка 5: В инструмента за създаване на команди вече можете да персонализирате начина, по който Copilot отговаря. Всъщност можете да създавате персонализирани команди, които използват терминологията на вашата компания и са съобразени с вашите конкретни бизнес процеси.

Стъпка 6: Преди да пуснете Copilot в цялата си организация, винаги го тествайте в тестова среда. Това ви позволява да отстраните всички проблеми и да усъвършенствате подсказките си, без да засягате реалните данни.

Стъпка 7: След успешно тестване, внедрете Copilot във вашата производствена среда. Съберете обратна връзка от вашите потребители и продължете да добавяте персонализирани действия и да усъвършенствате команди, за да направите асистента още по-полезен с течение на времето.

Примери за използване на Einstein Copilot за автоматизация на CRM

Einstein Copilot предоставя най-голяма полза, когато го прилагате в ежедневните работни процеси на вашия екип.

Въпреки че функциите са впечатляващи сами по себе си, тяхната стойност се състои в това, че решават конкретни, повтарящи се проблеми, които забавят работата на всеки отдел. Различните екипи могат да го използват по следните начини. 👇

Търговски екипи

Тук изкуственият интелект може да помогне за намаляване на времето, което търговските представители прекарват в поддръжка на CRM и въвеждане на данни, като обобщава сметки и възможности, записва резултатите от разговорите и превръща следващите стъпки в актуализации. Освен това ускорява последващите имейли, които отразяват контекста на сделката и историята на клиента, така че контактите остават уместни.

Финансови екипи

Einstein Copilot може да обобщи подробностите за потенциалните клиенти от минали взаимодействия, да идентифицира липсващи полета за съответствие и да предложи подходящ начин за последващи действия. Може да изготви проект за контакт, който се позовава на заявените цели на клиента, предпочитанията му по отношение на риска и пригодността на продукта. За съветници и вътрешни продажби той също така препоръчва най-подходящото следващо действие (насрочване на разговор за пригодност, изискване на документи или препращане към лицензиран специалист) въз основа на контекста на CRM.

Екипи за търговия на дребно и електронна търговия

Изкуственият интелект използва сигнали като поведение в количката, чатове за обслужване и история на поръчките, за да идентифицира купувачите, които са най-склонни да направят покупка. С този контекст, последващите действия могат да се позовават на разгледаните продукти, наличността и ограниченията за доставка. От страна на обслужването, сроковете за поръчките и причините за връщане се обобщават, преди представителят да отговори. Това улеснява предоставянето на решения, съобразени с политиката, с по-малко съобщения.

Екипи за пътувания и хотелиерство

Copilot организира жалбите, като извлича подробности за резервациите и класифицира типа на проблема. С готово кратко резюме на случая, ескалацията става по-лесна за рецепцията и екипите за поддръжка. Препоръките за възстановяване могат да се съобразят с правилата за лоялност, съхранени в профила на госта. Усилията за допълнителни продажби остават актуални, тъй като добавките се предлагат въз основа на историята на пътуванията и целта на пътуването.

Ограничения при използването на Einstein Copilot за автоматизация на CRM

Няма перфектен инструмент и е важно да разберете ограниченията на Einstein Copilot, за да имате реалистични очаквания. Осъзнаването на тези ограничения ви помага да планирате по-ефективно внедряването и да избегнете разочарования.

Зависимост от качеството на данните: Einstein Copilot е толкова добър, колкото са данните във вашата Salesforce организация. Ако Einstein Copilot е толкова добър, колкото са данните във вашата Salesforce организация. Ако качеството на данните ви е лошо – с непълни, остарели или неточни записи – отговорите на изкуствения интелект ще бъдат твърде

Зависимост от екосистемата на Salesforce: Инструментът е проектиран да работи изключително в рамките на екосистемата на Salesforce. Това е чудесно за задачи в CRM, но създава „сляпо петно“, когато работата преминава към други платформи, като инструменти за управление на проекти или приложения за комуникация.

Персонализираните действия изискват конфигуриране: Предварително създадените действия са полезни, но за да автоматизирате уникалните работни процеси на вашата компания, администраторът ще трябва да инвестира време в създаването и конфигурирането на персонализирани действия.

Съображения относно лицензирането: Einstein Copilot обикновено е допълнителен продукт, което означава, че вероятно ще изисква допълнителна инвестиция в допълнение към стандартните ви лицензи за Salesforce.

Алтернативи на Einstein Copilot за автоматизиране на CRM работните процеси

AI, вграден в CRM, помага в Salesforce, но вашият работен процес рядко свършва там. Когато сделката бъде сключена, следващите стъпки преминават към въвеждане, внедряване, финансиране и поддръжка в други инструменти.

И точно тук започва да се натрупва работата. Екипите започват да превключват приложенията, само за да намерят най-новите данни за клиентите, бележките за предаване и собствениците за следващите действия.

Въведете ClickUp, конвергентно AI работно пространство, което решава този проблем, като събира задачите, документите, разговорите, отчетите и AI на едно място, така че CRM дейността да може да задейства и проследява работата, която се извършва навсякъде другаде.

За начало можете да използвате софтуера ClickUp CRM, за да създадете гъвкава система за управление на контакти, акаунти и сделки в същото работно пространство, в което вече се извършва изпълнението. Той е проектиран така, че да ви позволява да съхранявате данни за клиенти, да ги свързвате директно със задачи и документи и да автоматизирате последващите действия и актуализации на сделките – с помощта на изкуствен интелект.

Управлявайте контакти, акаунти и сделки в работната си среда с софтуера ClickUp CRM

Сега нека разгледаме по-подробно какво включва тази CRM настройка:

Превърнете CRM успехите в ясни предавания с ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да превърнете успеха в готов за внедряване преход в работната си среда.

Brain работи с контекста, който вече е запечатан в ClickUp, включително задачи и документи, и може да обобщава дълги низове, да изготвя актуализации и да помага за оформянето на следващите стъпки, без да се губят никакви подробности.

Превърнете успехите в готови за внедряване предавания, като обобщавате контекста и изготвяте следващите стъпки с ClickUp Brain

Например, отворете задачата за предаване и въведете @My Brain, за да генерирате лично резюме на контекста на клиента, бележки за обхвата, рисковете и отворените въпроси, след което го поставете в нишката за екипа.

ClickUp Brain поддържа и създаването на подзадачи директно в ClickUp, което помага да разделите предаването на собствена, проследима работа в момента, в който сделката бъде потвърдена.

🚀 Предимството на ClickUp: Използвайте ClickUp Brain MAX като ваш AI спътник на работния плот! Отворете Brain MAX и изпълнете едно запитване, което извлича информация от ClickUp, свързаните ви приложения и интернет, след което използвайте Talk-to-Text, за да записвате следващите стъпки, докато говорите. ​​ Ако използвате разширението за Chrome, закрепете го и дръжте Brain MAX достъпен в страничния панел, докато четете CRM запис или статия за помощ. Това улеснява обобщаването на това, което разглеждате, и записването на действия, без да напускате страницата.

Изпълнявайте последващи действия на автопилот с ClickUp Super Agents и ClickUp Automations.

ClickUp Super Agents управляват многоетапния процес, който започва в момента, в който се появи CRM дейност. Те са вашите AI съотборници (точно като необичайни колеги), които се занимават с рутинни последващи действия, постъпващи заявки и задачи – всичко в контекста.

А най-хубавото е, че можете да конфигурирате тези агенти според нуждите си, с инструкции, тригери, инструменти и знания, за да се уверите, че те остават в съответствие с вашите процеси.

Справяйте се със сложни работни процеси с ClickUp Super Agents

Съчетайте това с ClickUp Automations, за да направите процесите си още по-плавни. Автоматизацията може да актуализира статуси, да задава крайни срокове и да насочва задачите през подходящите етапи в хода на работата.

Актуализирайте статуси, задавайте крайни срокове и разпределяйте работата по етапи с ClickUp Automations

Например, когато задача за въвеждане премине в състояние „Готов за стартиране“, автоматизацията може да стартира Super Agent.

Агентът може да състави най-новата информация за клиента от документи и история на задачите, да изготви кратко резюме, да създаде необходимите подзадачи за изпълнение и финансиране и да маркира подходящите собственици за преглед. Това ви осигурява последователен работен процес, който се адаптира към всеки нов клиент, дори когато екипът е зает.

⚡Архив с шаблони: Използвайте шаблона ClickUp Advanced CRM, ако искате да се справяте с комплексни процеси! Използвайте го, за да получите пълна CRM структура, включително 22 персонализирани статуса на ClickUp и персонализирани полета на ClickUp, готови за CRM, като „Индустрия“ и „Длъжност“. Шаблонът остава лек при ежедневна употреба, като същевременно поддържа по-задълбочена сегментация и последващи работни потоци, когато се нуждаете от повече подробности.

Получавайте отчети, базирани на изкуствен интелект, директно в таблото за управление на ClickUp.

Използвайте AI карти, за да добавите AI-базирани отчети директно към вашите ClickUp табла. Тези карти ви предоставят специално място, където можете да изпълните AI подсказване спрямо работните данни във вашето работно пространство, а след това да запазите резултата видим заедно с вашите съществуващи показатели.

С картите и таблата на ClickUp, задвижвани от изкуствен интелект, необходимата ви информация е винаги достъпна.

Най-гъвкавата опция е AI Brain картата, която ви позволява да изпълнявате персонализирани команди. Можете да формулирате команди около CRM операции, като „Обобщи новите сделки за тази седмица и изброи задачите за следващата стъпка по собственик“ или „Изтегли прехвърляния на акаунти, които нямат крайни срокове, и маркирай тези, които са изложени на риск“.

Създайте CRM автоматизация, която вашият екип действително използва с ClickUp

AI асистентите като Einstein Copilot могат да ви спестят много от CRM задачите. Но екипите, които извличат най-голяма полза, правят едно нещо добре: третират автоматизацията като работен процес.

Това означава чисти данни, ясни правила и последователни навици за подсказване в целия екип. Защото целта не е „повече AI“. Целта е по-малко кликвания и повече време за клиентите.

Когато искате автоматизацията да достигне вашия CRM и да отиде отвъд него, изберете ClickUp. Записвайте процеси и наръчници в документи, проследявайте изпълнението на задачите и използвайте AI, за да следите напредъка. А след това добавете и автоматизации и интеграции!

Започнете безплатно с ClickUp и превърнете автоматизацията на CRM в система, която вашият екип може действително да използва. ✅

Често задавани въпроси

Einstein Copilot е създаден специално за данни и работни потоци на Salesforce CRM, докато Microsoft Copilot работи в приложенията на Microsoft 365, като Outlook и Teams. Правилният избор зависи от това къде се намират най-важните данни и ежедневната работа на вашия екип.

Einstein Copilot работи в рамките на платформата Salesforce, но можете да свържете Salesforce с инструменти за управление на проекти като ClickUp, използвайки native integrations. Това ви позволява да синхронизирате CRM данните с работните процеси на вашите проекти, като предоставяте на екипите ви видимост както върху записите на клиентите, така и върху извършваната работа.

Цената на Einstein Copilot варира в зависимост от версията на Salesforce и обикновено се предлага като допълнителна лицензия. За да получите най-точна цена, трябва да се свържете директно с Salesforce, за да получите оферта въз основа на конкретната конфигурация и броя потребители във вашата организация.

Основните ограничения включват зависимостта от висококачествени данни в организацията ви в Salesforce и факта, че работи само в екосистемата на Salesforce. Освен това автоматизирането на уникални бизнес процеси изисква администраторска конфигурация на персонализирани действия.