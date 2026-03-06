11 най-добри AI агенти за потребители без познания по програмиране през 2026 г.

AI агентите вече не са предназначени само за инженерни екипи.

Дори екипите без технически познания вече могат да създават мощни AI агенти, които квалифицират потенциални клиенти, управляват работни процеси, анализират данни и вземат решения. Всичко това без да пишат нито една линия код или да настройват сложна инфраструктура.

Можете да проектирате агенти, използвайки визуални конструктори, подсказки на естествен език и интеграции от типа „plug-and-play“ с инструментите, които вече използвате.

В тази публикация в блога разглеждаме най-добрите AI агенти за потребители без код, които помагат за организиране на многоетапни работни процеси и намаляване на ръчната работа.

Какво трябва да търсите в най-добрите AI агенти за потребители без познания по програмиране?

За екипите без код изборът на платформа за AI агенти рядко се основава на това колко интелигентен звучи агентът в демото. Важното е дали този агент може да работи надеждно, след като стане част от ежедневната работа.

Веднага щом AI агентите преминат от експериментална фаза и започнат да се занимават с реални задачи и работни процеси, няколко практически изисквания започват да имат много по-голямо значение от суровата интелигентност, като например:

Агентът трябва да е лесен за настройка, без да създава нестабилна логика, която с времето става трудна за управление.

Агентът трябва да работи в същата система, в която вече се намират вашите задачи, документи, данни и работни процеси.

Екипите трябва да имат ясна представа за това, какво е направил агентът, какво го е задействало, както и да имат възможност да се намесят, без да преструктурират работните процеси.

Агентът трябва да поддържа оркестриране на работния процес без микроуправление и ръчно проследяване.

👀 Знаете ли, че... 30% от хората казват, че най-голямото им разочарование от AI агентите е, че те звучат уверено, но грешат. Именно затова надеждността и осведомеността за контекста са от значение. Търсете AI агенти, които са основани на контекста на работното пространство, показват прозрачни действия и позволяват на вашия екип да се включи, когато е необходимо.

Най-добрите AI агенти за потребители без познания по програмиране на един поглед

Ето кратко представяне на най-добрите AI агенти за потребители без познания по програмиране и в какво са най-добри.

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* (USD/потребител/месец) ClickUp Супер агенти, контекст на работното пространство в реално време, конструктор на агенти с естествен език без кодиране, Enterprise Search, табла с AI карти, вградени автоматизации Екипи без познания по програмиране, които искат AI агенти, вградени в работните им процеси Безплатно завинаги; Налични са персонализации за предприятия Zapier Agents Zapier Central агентски конструктор, верижно свързване, памет, настройка на естествен език, уебхукове, OpenAI интеграции, над 8000+ приложения, Slack и Sheets интеграция Основатели и маркетинг специалисти, автоматизиращи работни процеси между приложения Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29,99 $/месец. Направете Създател на сценарии, интеграция с OpenAI, блокове памет, планиране, над 3000 приложения, условна логика Визуални мислители, които създават усъвършенствани автоматизации с логика „плъзгане и пускане” Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10,59 $/месец. Relevance AI Създател на агенти с верижно свързване, памет, векторно търсене, функции за сътрудничество в екип Екипи за операции/AI, търсещи гъвкави работни процеси с AI агенти, базирани на API Наличен е безплатен план; платените планове започват от 349 долара на месец. n8n Визуален конструктор, самохостинг, JavaScript възли, MCP оркестрация, над 500 интеграции, одобрения от хора, резервна логика Разработчици, които искат отворена AI оркестрация и контрол Платените планове започват от 24 € на месец. Flowise AI LangChain UI с функция „плъзгане и пускане“, вградени/векторни бази данни, памет, локално внедряване, стрийминг на данни в реално време Инженерни екипи, които се нуждаят от агенти с визуален конструктор Наличен е безплатен план; платените планове започват от 35 долара на месец. Stack AI Интерфейс в стил електронна таблица, памет, подсказки за разклоняване, шаблони, въвеждане на формуляри, интеграции със Slack, Gmail Екипи, които искат да създадат вътрешни AI потоци с прост потребителски интерфейс Наличен е безплатен план; платените планове започват от 199 долара на месец. Copilot Studio Чат интерфейс, създаване на формуляри, памет, уеб скрейпинг и действия, API, резервен вариант за човешка намеса, анализи, създаване на потоци без код. Нетехнически екипи, които създават AI в стил Copilot за уеб и чат задачи Персонализирани цени LangFlow LangChain визуален канвас, памет, OpenAI, Gemini, поддръжка на Claude, експортиране към FastAPI, поддръжка на HuggingFace/Google инструменти Разработчици, които искат да експериментират с LangChain визуално Персонализирани цени Budibase Интелигентни форми, таблици с данни, AI тригери в приложения, достъп въз основа на роли, поддръжка на PostgreSQL/MySQL/MongoDB, Slack и интеграция с имейл. Вътрешни разработчици на инструменти, които се нуждаят от AI във формуляри, таблици и бази данни Отворен код; Персонализирани цени Lindy AI Готови агенти за Gmail/Календар, UX с приоритет на чата, памет, вериги за разсъждения, CRM интеграции, планиране, документи и уеб обобщения. Професионалисти, които използват AI агенти на базата на чат за работни задачи Безплатен пробен период; Платените планове започват от 49,99 $ на месец.

Най-добрите AI агенти за потребители без познания по програмиране

След като приключихме с общата информация, нека преминем към подробностите.

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които искат AI агенти без кодиране, вградени в работните им процеси)

Настройте персонализирани Autopilot агенти в ClickUp, без да пишете нито една линия код.

Повечето самостоятелни AI агенти могат да отговарят на команди или да задействат работни процеси. Това, с което се затрудняват, е обработката на контекстуални решения и изпълнението на многоетапни задачи, когато става въпрос за реална работа.

AI възможностите на ClickUp не са просто добавени към вашия стак. Те са вградени директно в същата платформа, в която се намират вашите задачи, документи, чат, табла и работни процеси. Това позволява на агентите да работят със структурирани работни обекти като задачи, собственост, крайни срокове и зависимости, а не само с сурови тригери или събития в приложенията.

Ето как изглежда това на практика:

ClickUp Super Agents: Създавайте автономни агенти, които разпознават контекста, без да пишете код.

ClickUp Super Agents са AI съотборници, които не изискват кодиране. Те непрекъснато наблюдават работното ви пространство, анализират случващото се и действат въз основа на вашите инструкции и променящия се контекст.

Супер агентите могат:

Работете с многоетапни работни процеси като анализиране на данни от кампании, създаване на брифинги, възлагане на задачи, актуализиране на показатели и споделяне на обобщения.

Управлявайте повтарящи се оперативни модели, като проследяване на проекти, последващи действия или работни процеси, свързани със съдържанието.

Действайте проактивно като автономни AI съотборници , вместо да чакате ръчни команди.

Проектирайте свои собствени AI агенти в ClickUp, без да пишете нито една линия код.

Можете да изберете Super Agent, който вече знае как да изпълнява обичайни задачи, и да го персонализирате за вашия работен процес.

Например:

Агентът за управление на проекти проследява етапите, отбелязва закъсненията и подтиква забавената работа.

Work Breakdown Agent превръща сложните цели в структурирани задачи с отговорници и крайни срокове.

Brand Voice Agent пренаписва съдържанието, използвайки определени указания за тон в Docs и Tasks.

Агентите се адаптират, използвайки контекста на работното пространство в реално време. Те разбират задачите, зависимостите, собствеността, коментарите и приоритетите, което им позволява да:

Задействайте последващи действия, ако дадена задача не е напреднала от няколко дни или ако зависимост блокира последващата работа.

Създавайте или актуализирайте задачи, когато са изпълнени условията, за да намалите ръчното предаване и да поддържате изпълнението в движение.

Разпределяйте отговорностите автоматично, когато дадена задача отговаря на определени критерии, като ниво на приоритет, тип клиент, регион, баланс на натоварването и др.

Това е особено полезно за нетехнически екипи, защото замества ръчната проверка и проследяване с изпълнение, управлявано от агенти, което не изисква кодиране или външна инфраструктура.

По-скоро визуален тип? Гледайте това стъпка по стъпка ръководство за създаване на вашия първи Super Agent в ClickUp.

ClickUp Brain: Получете AI асистент, който работи във вашето работно пространство.

ClickUp Brain е контекстният слой, който прави AI значим, особено за агентите. Той свързва всеки ъгъл на вашето работно пространство (задачи, документи, чат, коментари, зависимости, табла), така че AI да може да разсъждава с пълна видимост.

За екипите това означава:

Контекстуално разбиране: Попитайте „Какво е блокирано в момента?“ или „Какво се промени тази седмица?“ и получите отговори, основани на данни от реалната работа.

Незабавно генериране на задачи: Преобразувайте бележки от срещи или дискусии в структурирани задачи с отговорници и крайни срокове без ръчна настройка.

Интелигентно планиране: Приоритизирайте работата, като получавате предложения въз основа на крайни срокове и просрочени задачи в работното си пространство.

Интегрирана гъвкавост на моделите: Изберете между няколко AI модели (например ChatGPT, Gemini) в зависимост от нуждите на задачата си.

⭐ Бонус: ClickUp Brain MAX разширява интелигентността на работното пространство отвъд браузъра. Това ви позволява да: Търсете в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, свързани приложения и дори в интернет от едно място.

Използвайте Talk to Text , за да диктувате, задавате въпроси, създавате задачи, генерирате документация и разпределяте работа без да използвате ръцете си.

Заменете разпръснатите AI инструменти с една контекстуална система, която работи с пълно познаване на вашето работно пространство. Вместо да превключвате между ChatGPT, Claude, Gemini и други инструменти за търсене, Brain MAX централизира AI в една единствена среда, готова за използване в предприятията, пряко свързана с вашите проекти и данни. Намалете разрастването на AI, като същевременно ускорите изпълнението и го направите по-свързано с ClickUp Brain MAX.

ClickUp Automations: Справяйте се с повтарящи се задачи в работната си среда ClickUp

ClickUp Automations ви предоставя безкодов конструктор за настройка на тригери и условия, така че екипът ви да отделя по-малко време за рутинни задачи.

Активирайте необходимата ви автоматизация или използвайте AI, за да адаптирате правилата към вашия работен процес.

Можете да създадете тези правила сами, да използвате предварително създадени шаблони или дори да позволите на AI на ClickUp да ги настрои за вас. Нетехническите екипи могат лесно да:

Създайте правила, базирани на тригери (например „Когато статуса се промени на X, присвойте на Y“).

Автоматизирайте напомняния за просрочени задачи под формата на известия или имейли.

Синхронизирайте действия (например преместване на задача и уведомяване на заинтересованите страни) без писане на скриптове.

Най-добрите функции на ClickUp

Вижте какво всъщност се случва във вашите проекти. Използвайте Използвайте таблата на ClickUp AI карти , за да проследявате напредъка в реално време и бързо да откривате рисковете, преди да се превърнат в забавяния.

Записвайте информация от срещи, без да мръднете и пръст. Използвайте Използвайте ClickUp AI Notetaker , за да записвате разговори, да обобщавате ключови моменти и да превръщате решенията в задачи, които остават свързани с вашата работа.

Превърнете разговорите в действие. Сътрудничество в Сътрудничество в ClickUp Chat , където Autopilot Agents могат да следят дискусиите и да отговарят на въпроси, използвайки контекста на работната среда.

Търсете в цялата си работна екосистема. Намирайте задачи, документи, коментари и файлове от свързани инструменти като Google Drive, GitHub, Jira и Figma с Намирайте задачи, документи, коментари и файлове от свързани инструменти като Google Drive, GitHub, Jira и Figma с ClickUp Enterprise Search

Ограничения на ClickUp

Дълбочината и широкият обхват на функциите могат да го направят прекалено сложен и по-малко интуитивен за нови потребители, особено за тези, които тепърва започват да използват автоматизация и AI функции.

Цени на ClickUp

Оценки и ревюта за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво каза един рецензент на G2 за ClickUp:

Много ценя постоянните иновации на ClickUp и това, че се фокусира върху AI. AI Super Agent е мощен и ви позволява да конфигурирате рутинни задачи много бързо. Намирам шаблоните за полезни по време на процеса на настройка, въпреки че изискват много време и усилия, за да бъдат настроени правилно.

Много ценя постоянните иновации на ClickUp и това, че се фокусира върху AI. AI Super Agent е мощен и ви позволява да конфигурирате рутинни задачи много бързо. Намирам шаблоните за полезни по време на процеса на настройка, въпреки че изискват много време и усилия, за да бъдат настроени правилно.

📮 ClickUp Insight: 24% от работниците казват, че повтарящите се задачи им пречат да вършат по-значима работа, а други 24% смятат, че техните умения не се използват пълноценно. Това означава, че почти половината от работната сила се чувства творчески блокирана и недооценена. 💔 ClickUp помага да се върне фокусът върху работата с голямо въздействие с лесни за настройка AI агенти, автоматизиращи повтарящи се задачи въз основа на тригери. Например, когато дадена задача е маркирана като завършена, Super Agents на ClickUp могат автоматично да зададат следващата стъпка, да изпратят напомняния или да актуализират статуса на проекта, освобождавайки ви от ръчното проследяване. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, прекарано в изготвянето на отчети, с 50% или повече с помощта на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

2. Zapier Agents (най-добрият избор за автоматизиране на над 8000 приложения с AI)

чрез Zapier

Zapier ви позволява да създавате AI агенти, като опишете какво искате на обикновен английски език или като започнете с готови шаблони. Вие определяте целта, избирате приложенията, които може да използва, и той ги превръща в работещ агент. Той не се ограничава до строги правила от типа „ако това → тогава онова“, а разбира намерението и може да се справя с вариации и крайни случаи, без да е необходимо да задавате всяко условие.

Инструментът се свързва с над 8000 приложения, така че агентите могат да актуализират вашата CRM система, да изпращат персонализирани имейли, да създават задачи в инструменти за управление на проекти и автоматично да синхронизират информацията в цялата ви система.

Агентите могат също да извличат данни на живо от инструменти като Google Drive, Notion или Airtable, да търсят в интернет за проучвания и да събират контекст, преди да предприемат действие. А с разширението за Chrome можете дори да работите директно върху уеб страници, като маркирате текст и незабавно го обобщавате или превеждате, където и да сърфирате.

Най-добрите функции на Zapier Agents

Развийте съществуващите си Zaps, като добавите AI мислене към автоматизациите, които вече сте създали.

Позволете на агентите да си прехвърлят работата, така че един агент да може да предава задачи на друг, което ще направи вашата настройка по-скоро като екип, който работи заедно.

Групирайте агентите в Pods, за да можете да ги организирате по екипи, като например Продажби или Маркетинг, и да управлявате всичко по-лесно.

Проследявайте всичко с табла и сигнали, за да виждате какво правят агентите и да се намесвате, когато нещо изисква внимание.

Ограничения на агентите на Zapier

Ограниченията за използване могат да се усещат като рестриктивни и да бъдат достигнати бързо при изпълнение на многоетапни или обемисти работни процеси.

Ограниченият контрол върху избора на AI модели намалява гъвкавостта за екипи, които искат по-задълбочена персонализация.

Цени на агентите на Zapier

Безплатно

Професионален : 29,99 $/месец

Екип : 103,50 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Zapier Agents

G2: 4,5/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier Agents?

Ето какво каза един рецензент в Reddit за Zapier Agents:

Използвал съм Zapier Agents и мисля, че е доста добра настройка... Смятам, че агентите са доста добри и наистина подобряват работния процес на компанията.

Използвал съм Zapier Agents и мисля, че е доста добра настройка... Смятам, че агентите са доста добри и наистина подобряват работния процес на компанията.

3. Make (Най-доброто за визуални работни процеси с AI възли за вземане на решения)

чрез Make

Make ви предоставя редактор в стил диаграма с функция „плъзгане и пускане” за създаване на AI агенти. Вместо да третирате AI като поредната стъпка в работния процес, можете да разгърнете агенти като основни лица, вземащи решения в рамките на вашата автоматизация.

Агентът чете въведената информация, решава какво трябва да се случи след това и предприема действия във всичките ви свързани инструменти.

За сложни работни процеси можете да насочвате потока на процеса, като използвате филтри и маршрути, така че агентът да реагира по различен начин в зависимост от ситуацията. Когато работите с големи количества данни, функции като итератори и паралелна обработка помагат за ефективното управление на задачите, като например обобщаване на десетки файлове едновременно.

Използвайте най-добрите функции

Свържете лесно различни AI модели, като OpenAI, Anthropic, Groq и Vertex AI, за да можете да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди и бюджет.

Настройте поведението на вашия агент, използвайки обикновен английски език, за да контролирате неговите цели, тон, ограничения и логика на вземане на решения, без да пишете никакъв код за бекенда.

Създайте агенти за многократна употреба и ги използвайте навсякъде, като дефинирате тяхната роля или инструкции и ги прилагате в множество работни процеси.

Направете ограничения

Сложните работни процеси могат да станат трудни за управление, тъй като визуалният конструктор може да се окаже объркващ, когато сценариите включват множество маршрутизатори, филтри или разклонени пътища.

Определете цените

Безплатно

План „Make“: 10,59 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Направете оценки и ревюта

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Make?

Ето какво каза един рецензент на Capterra за Make:

Make има лесен за разбиране и удобен за ползване интерфейс. С неговия редактор с функция „плъзгане и пускане“ можете да добавяте, свързвате и редактирате модули от широка гама инструменти, за да автоматизирате задачи като обобщения на имейли, актуализиране на съществуващи данни и много други. Има и нова функция AI Agents, включваща опция Human-in-the-Loop като допълнителна мярка за сигурност.

Make има лесен за разбиране и удобен за ползване интерфейс. С неговия редактор с функция „плъзгане и пускане“ можете да добавяте, свързвате и редактирате модули от широка гама инструменти, за да автоматизирате задачи като обобщения на имейли, актуализиране на съществуващи данни и много други. Има и нова функция AI Agents, включваща опция Human-in-the-Loop като допълнителна мярка за сигурност.

🚨 Статистическа информация: 46% от лидерите казват, че техните компании използват AI агенти за пълна автоматизация на работните процеси и процедури. Ако почти 1 от 2 организации вече се доверяват на агенти за основните работни процеси, истинското конкурентно предимство вече не е експериментирането, а надеждността, управлението и дълбоката интеграция на работните процеси.

4. Relevance AI (Най-подходящ за създаване на персонализирани AI агенти и AI екипи без кодиране)

чрез Relevance AI

Relevance AI ви позволява да създавате автономни AI агенти и дори екипи от агенти, които могат да изпълняват работни процеси и задачи, подобно на човешките работници. От един визуален табло можете да създавате специализирани агенти за продажби, поддръжка, проучвания или операции и да ги координирате като AI работна сила.

Агентите работят чрез архитектура, базирана на инструменти. Вие задавате модулни инструменти, като уеб търсене, заявки към бази данни, изпращане на имейли, актуализации на CRM, планиране на календара, а агентът решава кои от тях да използва и кога. Вместо да пишете скриптове за всяка стъпка, вие дефинирате възможностите и оставяте системата да се занимава с изпълнението им динамично.

Контролът и безопасността са вградени. Агентите могат да работят по график, да реагират на събития в реално време или да спират за одобрение от човек, когато е необходимо. Това създава баланс между автоматизацията и надзора, без да ограничава гъвкавостта.

Най-добрите функции на Relevance AI

Свържете се незабавно със своя стек с вградени интеграции и конектори за инструменти като Gmail, Slack, CRM, бази данни и външни API.

Интегрирайте персонализирани бази от знания, което позволява на агентите да се позовават безопасно на вътрешни документи и бази данни за специфични за домейна отговори, богати на контекст.

Разположете агенти в множество канали, превръщайки ги в джаджи за чат на живо, ботове или дори гласови асистенти с подход „напиши веднъж, разположи навсякъде“.

Ограничения на Relevance AI

Въпреки че се рекламират като без код, изграждането на стабилни или мултиагентни работни процеси все още изисква логическо мислене и разбиране на потоците от данни.

Цени на Relevance AI

Безплатно

Екип: 349 долара на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии за Relevance AI

G2: 4,3/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Relevance AI?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Relevance AI:

Оценявам факта, че разполага с над 9000 инструмента за интеграция, включително имейл, календар, CRM и таблици, които са полезни за нашия бизнес и ежедневие. Първоначалната настройка беше много лесна, благодарение на пазара с над 400 безплатни и платени AI агенти, готови за персонализиране.

Оценявам факта, че разполага с над 9000 инструмента за интеграция, включително имейл, календар, CRM и таблици, които са полезни за нашия бизнес и ежедневие. Първоначалната настройка беше много лесна, благодарение на пазара с над 400 безплатни и платени AI агенти, готови за персонализиране.

5. n8n (Най-доброто за самохостинг, автоматизация на работни процеси с изкуствен интелект с отворен код)

чрез n8n

n8n е платформа за автоматизация с отворен код, която можете да изпълнявате на собствения си сървър, като ви дава пълен контрол над данните ви. Изграждате работни процеси с помощта на визуален редактор с функция „плъзгане и пускане”. В рамките на тези работни процеси можете да създавате AI агенти, които да извличат данни от база данни, да актуализират CRM, да изпращат съобщения или да се свързват с външни услуги.

Когато автоматизацията ви стане по-сложна, можете да добавите условия (if/else логика), цикли, повторителни опити и резервни стъпки, за да се справите с различни сценарии. Агентите запомнят миналите взаимодействия и запазват контекста през различните сесии.

С над 500 интеграции и пълен достъп до API, вашите работни процеси могат да се свържат с почти всеки инструмент във вашия стек. А ако се нуждаете от повече гъвкавост, можете да вмъкнете JavaScript или Python, за да персонализирате логиката, комбинирайки простотата на безкодовия подход с по-задълбочен технически контрол, когато е необходимо.

Най-добрите функции на n8n

Проверявайте и отстранявайте грешките във всяка стъпка от изпълнението с подробни логове, видимост на входните/изходните данни, повторителни опити и проследяване на стъпките, за да можете да видите точно как се е държал вашият работен процес и AI агент.

Свържете външни AI инструменти, използвайки Model Context Protocol (MCP), за да се справяте с многоетапни задачи и усъвършенствана AI оркестрация

Вмъкнете стъпки за одобрение от човек преди чувствителни действия, за да поддържате контрол и да предотвратите нежелани актуализации или грешки в автоматизацията с голямо въздействие.

Ограничения на n8n

Малки грешки в конфигурацията могат да предизвикат прекомерно изпълнение или неочаквани разходи, особено в цикли или работни процеси за извличане на данни.

Цени на n8n

14-дневен безплатен пробен период

Стартово ниво: 24 €/месец (~28 $/месец)

Pro: 60 €/месец (~70 $/месец)

Бизнес: 800 €/месец (~936 $/месец)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и ревюта за n8n

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за n8n?

Ето какво каза един рецензент на G2 за n8n:

Използвам n8n за автоматизиране на ежедневни ръчни и повтарящи се задачи, което ми спестява много време и ми помага да планирам задачи с фиксирани срокове. Има огромно разнообразие от интеграции и почти всичко може да се автоматизира. Харесва ми да използвам различни AI агенти и да персонализирам системните подсказки, за да получа точни и очаквани резултати.

Използвам n8n за автоматизиране на ежедневни ръчни и повтарящи се задачи, което ми спестява много време и ми помага да планирам задачи с фиксирани срокове. Има огромно разнообразие от интеграции и почти всичко може да се автоматизира. Харесва ми да използвам различни AI агенти и да персонализирам системните подсказки, за да получа точни и очаквани резултати.

📌 Знаете ли, че... Днес автоматизацията осигурява измерима възвръщаемост на инвестициите. Сред компаниите, които използват AI агенти: 66% от потребителите отчитат повишена продуктивност

57% от потребителите отчитат спестяване на разходи

55% отговарят, че вземат решения по-бързо Това показва, че когато AI агентите преминат от пилотна фаза към производство, възвръщаемостта престава да бъде хипотетична и започва да се отразява в показателите за ефективност на агентите.

6. Flowise AI (Най-доброто за създаване без кодиране на персонализирани LLM приложения и чатботове)

чрез Flowise AI

Flowise предоставя визуален интерфейс за създаване на AI агенти и LLM работни процеси. Вместо да пишете код за оркестриране на бекенда, вие свързвате модели, подсказки, памет, векторни хранилища и инструменти като възли в поток с плъзгане и пускане.

Инструментът ви позволява също да изпълнявате няколко агенти с различни роли и да добавяте стъпки за одобрение от човек, когато е необходимо, така че някой да може да прегледа решенията, преди работният процес да продължи. С визуално отстраняване на грешки можете да видите всяка стъпка, която агентът предприема, така че винаги знаете как е стигнал до решението си и лесно можете да го подобрите.

След като агентът ви е готов, можете да го стартирате като API или да го вградите директно в уебсайт или приложение.

Най-добрите функции на Flowise AI

Превключвайте лесно между различни AI модели, като OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face или дори локални модели.

Персонализирайте своя агент с код, ако е необходимо, като добавите малки Python фрагменти, за да настроите или подобрите начина, по който работи даден компонент.

Тествайте и подобрявайте своя агент в реално време, като променяте подсказките или настройките и веднага виждате как се променят резултатите.

Ограничения на Flowise AI

Потребителите са съобщили за неочаквани грешки при валидирането на работните процеси, дори когато работят с прости или новосъздадени потоци.

Цени на Flowise AI

Безплатно

Стартово ниво: 35 $/месец

Pro: 65 $/месец

Оценки и ревюта на Flowise AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Flowise AI?

Ето какво каза един рецензент в Reddit за Flowise AI:

Flowise е много лесен за хостинг на локално ниво или за внедряване в облака, което улеснява започването. Тъй като е отворен и публично достъпен, броят на ресурсите и подкрепата от общността продължава да расте, което е полезно за по-новите разработчици. Потребителският интерфейс е интуитивен и добре организиран.

Flowise е много лесен за хостинг на локално ниво или за внедряване в облака, което улеснява започването. Тъй като е отворен и публично достъпен, броят на ресурсите и подкрепата от общността продължава да расте, което е полезно за по-новите разработчици. Потребителският интерфейс е интуитивен и добре организиран.

7. Stack AI (Най-доброто за AI агенти от корпоративно ниво с сигурност и съответствие)

чрез Stack AI

Stack AI е създаден за организации, които се нуждаят от сигурни и надеждни AI агенти, работещи в различните им бизнес отдели. Екипите могат да създават агенти, които се свързват сигурно с инструменти като CRM, ERP и вътрешни бази данни, като същевременно отговарят на стандарти за съответствие като SOC 2 и HIPAA.

Визуалният Workflow Builder ви позволява да плъзгате и пускате блокове, за да проектирате как агентът мисли и действа. Можете да свържете източници на данни, да изберете AI модели, да добавите памет и да интегрирате инструменти или API без да пишете код. Агентите могат да бъдат разгърнати като чатботове, форми, вътрешни инструменти или API крайни точки.

Инструментът включва и RAG пипалини с едно кликване, което позволява на агентите автоматично да индексират фирмени документи и да предоставят точни, подкрепени с цитати отговори, основани на реални данни.

Най-добрите функции на Stack AI

Свържете се безопасно с над 100 бизнес инструмента като SharePoint, Salesforce, Workday и персонализирани API, за да могат агентите да предприемат действия в различните инструменти във вашия технологичен стек.

Поддържайте сигурност на корпоративно ниво с достъп на базата на роли, съответствие с SOC 2 и опции за сигурно внедряване за регулирани компании.

Започнете бързо с готови шаблони и незабавни агенти, за да стартирате полезни асистенти или автоматизации на работни процеси.

Ограничения на Stack AI

Понякога производителността може да бъде непостоянна и има забележима крива на обучение за по-напредналите случаи на употреба.

Някои конектори или крайни случаи изискват обходни решения, с ограничена видимост в постъпковите логове и сравненията на версиите.

Цени на Stack AI

Безплатно

Стартово ниво: 199 $/месец

Екип: 899 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Stack AI

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Stack AI?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Stack AI:

При други платформи са необходими умения за кодиране, но Stack AI е платформа без кодиране, при която не се изискват познания по програмиране за създаване на мощни AI агенти. С няколко кликвания можете лесно да създадете различни работни процеси.

При други платформи са необходими умения за кодиране, но Stack AI е платформа без кодиране, при която не се изискват познания по програмиране за създаване на мощни AI агенти. С няколко кликвания можете лесно да създадете различни работни процеси.

🚨 Статистическа информация: Световният пазар на AI платформи без кодиране е оценен на 4,9 милиарда долара и се очаква да достигне 24,8 милиарда долара, като расте с 38,2% CAGR.

8. Microsoft Copilot Studio (Най-доброто за създаване на AI copilots в екосистемата на MS 365)

чрез Microsoft

Microsoft Copilot Studio е друг популярен AI агентски инструмент, който позволява на организациите да създават AI агенти от корпоративно ниво (по-рано наричани Power Virtual Agents) без обширно кодиране. Използвайки визуален редактор, екипите могат да проектират разговорни потоци, да автоматизират работни процеси, да се свързват с източници на данни и да се интегрират с API в екосистемата на Microsoft.

Неговият AI-първи разговорен двигател разчита на LLM-задвижвано разпознаване на намерения, а не на строги системи, базирани на правила, което позволява на агентите да разбират контекста и да отговарят динамично. Те могат да извличат релевантна информация от Microsoft Graph, Dataverse и вътрешни документи за по-голяма точност.

Агентите могат да работят автономно, използвайки тригери и структурирана логика. Например, те могат да наблюдават входящите имейли, да изготвят отговори, генерирани от AI, да актуализират записи и да изпълняват автоматично многоетапни работни процеси. Те работят и на заден план, могат да бъдат извиквани чрез Copilot Chat, когато е необходимо, или да прехвърлят разговорите към човек или канал на Teams въз основа на предварително определени условия.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot Studio

Интегрирайте безпроблемно, използвайки над 1000 предварително създадени конектора без код, за да свържете Microsoft и системи на трети страни като Salesforce, SAP и ServiceNow.

Създавайте визуално усъвършенствана логика с потоци от типа „плъзгане и пускане“, разклоняване, предаване на хора и тригери за автоматизация.

Разширете с инструменти за разработчици, когато е необходимо, като използвате API, SDK, Visual Studio, GitHub и .NET за по-задълбочена персонализация.

Ограничения на Microsoft Copilot Studio

Лицензирането и структурата на разходите могат да бъдат сложни и трудни за управление, особено при мащабиране в няколко среди или добавяне на премиум конектори.

Опциите за персонализиране могат да се усещат като ограничени, с периодично бавно изпълнение и стръмна крива на обучение за потребители без технически познания.

Цени на Microsoft Copilot Studio

Персонализирани цени

Оценки и ревюта за Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot Studio?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Microsoft Copilot Studio:

Харесвам Microsoft Copilot Studio, защото е лесно да се създават и персонализират AI copilots без да са необходими дълбоки технически познания. Интерфейсът с малко код и готовите шаблони позволяват бързо превръщане на идеите в работещи решения.

Харесвам Microsoft Copilot Studio, защото е лесно да се създават и персонализират AI copilots без да са необходими дълбоки технически познания. Интерфейсът с малко код и готовите шаблони позволяват бързо превръщане на идеите в работещи решения.

9. LangFlow (Най-доброто за визуално прототипиране на LangChain потоци и LLM приложения)

чрез LangFlow

С Langflow можете да създавате пълни AI системи, използвайки платно с функция „плъзгане и пускане“ с блокове като подсказки, памет, инструменти, извличащи устройства и LLM модели. Има и специален блок „Агент“, който определя най-добрия подход и изпълнява задачата внимателно от начало до край.

Един агент може да се превърне в инструмент, който друг агент може да използва, което ви помага да създадете многослойни или екипни работни процеси. Например, можете да създадете агент за проучване, който използва Web Search и Wolfram Alpha, а инструментът ще се занимава с процеса на разсъждение визуално.

За асистентите, базирани на знания, инструментът предлага вградена RAG поддръжка за основни векторни бази данни като Pinecone, Weaviate и Qdrant, заедно с гъвкави модули за памет за запазване на контекста.

Най-добрите функции на LangFlow

Експортирайте работните си процеси в Python и ги внедрете чрез API, за да преминете лесно от визуално изграждане към реално производство.

Персонализирайте и разширете платформата, използвайки нейния отворен код, за да можете да създавате свои собствени инструменти и да модифицирате компонентите според нуждите си.

Свържете се с корпоративни системи, използвайки MCP, и използвайте вградени усъвършенствани типове агенти , за да се справяте със сложни задачи, без да пишете персонализиран код.

Ограничения на LangFlow

Визуалният интерфейс може да изглежда сложен за начинаещи, особено за потребители, които очакват напълно опростено, plug-and-play изживяване без кодиране.

Цени на LangFlow

Персонализирани цени

Оценки и ревюта за LangFlow

G2 : Недостатъчно ревюта

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Budibase (Най-доброто за ускорено разработване на вътрешни инструменти с изкуствен интелект)

чрез Budibase

Визуалният интерфейс на Budibase ви позволява да проектирате приложения чрез плъзгане и пускане на екрани, форми, таблици и компоненти, без да пишете код. Можете също така да генерирате автоматично пълни приложения от вашите данни само с няколко кликвания.

С предварително създадени компоненти и шаблони на потребителския интерфейс, потребителите без технически познания могат лесно да създават административни панели, портали, табла и екрани за въвеждане на данни, които остават отзивчиви на всички устройства.

Автоматизацията на работните процеси може да бъде проектирана с множество стъпки, условия (логика „ако/тогава“), филтри и цикли. Действията могат да се задействат въз основа на събития или да се планират да се изпълняват периодично.

Най-добрите функции на Budibase

Свържете и автоматизирайте различни източници на данни като SQL, NoSQL, REST API и Airtable, като задействате работни процеси с вградени AI действия.

Прилагайте контрол на достъпа на базата на роли за AI, за да поддържате агентите в рамките на потребителските разрешения и ограниченията за данни.

Създавайте компоненти за многократна употреба и модулна логика, за да стандартизирате и мащабирате работните процеси, задвижвани от AI, в различните екипи.

Ограничения на Budibase

Ограниченията за размера на качваните файлове в някои самохостни конфигурации могат да ограничат AI работните процеси с голям обем документи.

Ограничена гъвкавост за напреднала JavaScript логика, което затруднява сложните трансформации или обработката на крайни случаи в сравнение с платформите, насочени към разработчици.

Цени на Budibase

Отворен код

Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Budibase

G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Budibase?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Budibase:

Budibase е много продуктивен и ефективен за разработването на приложения за нашата компания. Той ни помогна да създадем персонализирани приложения за клиентите и за офис употреба. Споделянето на данни чрез синхронизиране също е много сигурно. Най-впечатляващата функция е интерфейсът с плъзгане и пускане за създаване на персонализирани приложения. Не са необходими специални умения за създаване на вътрешни приложения за вашия екип.

Budibase е много продуктивен и ефективен за разработването на приложения за нашата компания. Той ни помогна да създадем персонализирани приложения за клиентите и за офис употреба. Споделянето на данни чрез синхронизиране също е много сигурно. Най-впечатляващата функция е интерфейсът с плъзгане и пускане за създаване на персонализирани приложения. Не са необходими специални умения за създаване на вътрешни приложения за вашия екип.

🤯 Интересен факт: 75% от мениджърите вярват, че AI агентите ще променят работното място повече, отколкото интернет.

11. Lindy AI (Най-добър за AI изпълнителни асистенти за автоматизиране на лични работни задачи)

чрез Lindy AI

Lindy AI е автономен виртуален асистент, който се занимава с рутинни професионални задачи във вашите приложения. Можете да чатите с него чрез iMessage, WhatsApp, Slack или уеб и да давате инструкции на обикновен английски език, като „Пренасрочи срещата ми в 15:00“ или „Напиши имейл за последващи действия“. Задвижван от GPT-4, инструментът управлява графици, имейли, списъци със задачи, срещи и други без ръчна настройка.

Можете да създавате персонализирани агенти за конкретни работни процеси, като квалифициране на потенциални клиенти или обработка на разходи, които се задействат автоматично и изпълняват многоетапни действия в свързани приложения. След като се задейства, агентът може да предприеме множество действия самостоятелно, като изпращане на съобщения, актуализиране на записи, планиране на събития, включване на колеги и др., докато задачата не бъде изпълнена.

Инструментът може също да се присъедини към разговори в Zoom или Teams, за да записва, транскрибира и генерира обобщени бележки с действия за изпълнение. Той поддържа гласови AI агенти за обработка на входящи и изходящи повиквания.

Най-добрите функции на Lindy AI

Свържете персонализирани бази от знания, така че агентите да използват вашите вътрешни документи, често задавани въпроси и данни за компанията, вместо общи AI отговори.

Персонализирайте отговорите с течение на времето, като адаптирате тона и последващите действия въз основа на минали взаимодействия.

Разширете работните процеси с AI Code Assistant, за да генерирате или отстранявате грешки в скриптове, без да се нуждаете от разработчици.

Интегрирайте с над 200 приложения като Gmail, Outlook, Slack, CRM, календари и Zoom, за да прехвърляте данни между инструментите автоматично.

Ограничения на Lindy AI

Някои потребители съобщават, че инструментът понякога може да спре да работи неочаквано, което може да прекъсне изпълняваните автоматизации и да наруши текущите работни процеси.

Потребителите споменават, че е трудно да проследят кои агенти се използват и от кого, което затруднява наблюдението на дейността в по-големи екипи.

Цени на Lindy AI

7-дневен безплатен пробен период

Pro : 49,99 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Lindy AI

G2 : 4,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Lindy AI?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Lindy AI:

Използвам Lindy AI от известно време и най-много ми харесва колко време ми спестява. Той се справя с повтарящи се задачи и планиране с изненадваща точност, което наистина ми помогна да намаля психическото си натоварване.

Използвам Lindy AI от известно време и най-много ми харесва колко време ми спестява. Той се справя с повтарящи се задачи и планиране с изненадваща точност, което наистина ми помогна да намаля психическото си натоварване.

Превърнете бизнес процесите в автономни работни процеси с ClickUp

AI агентите вече не са експериментални инструменти, които стоят встрани от вашия технологичен стек.

Те се превръщат в интегрирани сътрудници, които намаляват оперативните затруднения, без да се налага инженерна поддръжка.

Но с нарастването на популярността им едно нещо става ясно: интелигентността сама по себе си не е достатъчна. Имате нужда от агенти, които работят във вашите работни процеси, разбират контекста, вземат правилни решения и информират хората, когато е необходимо.

Супер агентите на ClickUp, задвижвани от ClickUp Brain, работят директно във вашето работно пространство. Тъй като разбират задачите, документите, приоритетите, зависимостите и разговорите, те действат в реален контекст и напредват в работата си точно както би го направил човешки съотборник.

Кажете сбогом на нестабилните автоматизации на агенти между платформи. Регистрирайте се в ClickUp още днес и автоматизирайте многоетапни процеси с надеждност.