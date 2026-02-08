Как да използвате изкуствения интелект за мрежова сигурност през 2026 г.

Не ви липсват сигнали. Липсва ви време да ги сортирате.

Алармите се нуждаят от контекст, преди да можете да предприемете действия. Това означава извличане на данни от логове, модели на трафик и предишни инциденти от различни инструменти. Докато се извършва тази работа, реакцията се забавя и опашката продължава да нараства.

Можете да автоматизирате части от този поток. Но по-трудната част е да знаете как да ги приложите. Според PwC, пропуските в знанията и уменията бяха основните пречки за внедряването на изкуствен интелект в операциите по сигурността през изминалата година.

В тази статия се разглежда как да използвате AI за мрежова сигурност в ежедневните работни процеси, като се започне с преглед на сигналите и се премине към разследване и последващи действия. Ще видите също как поддържането на тази работа в ClickUp дава на вашия екип едно място, където да обработва инциденти, без да е необходима дълбока експертиза в областта на автоматизацията. ⬇️

Какво е изкуствен интелект за мрежова сигурност?

Изкуственият интелект за мрежова сигурност се отнася до системи, които анализират мрежовата активност и помагат за откриване, разследване и реагиране чрез машинно обучение и автоматизация.

Прилагате го, когато ръчната проверка не може да се справи с обема на логовете, трафика и поведението на потребителите, генерирани от вашата мрежа. Вместо да разчита само на фиксирани правила или известни сигнатури за заплахи, AI оценява моделите и отклоненията въз основа на нормалното функциониране на вашата среда.

Когато дейността обхваща няколко системи, AI съпоставя тези сигнали в единен изглед, така че разследването започва с контекста, а не с несвързани сигнали.

Защо изкуственият интелект е от съществено значение за мрежовата сигурност?

Необходимостта от изкуствен интелект се проявява, когато прегледът и реакцията не могат да следват темпото на мрежовата активност.

Вашата среда генерира непрекъснати логове, трафик и действия на потребители, а атакуващите използват автоматизация, за да действат по-бързо, отколкото позволява ръчното разследване. С увеличаването на обема, прегледът по подразбиране се забавя. Вие проверявате сигналите по-късно и губите възможността да реагирате навреме.

Тази разлика се увеличава с разширяването на средата. Добавяте облачни услуги, отдалечен достъп и свързани устройства, но запазвате същия процес на разследване. Всяка нова точка на вход добавя още елементи за преглед, докато екипът ви продължава да работи със същото темпо.

Предимствата на изкуствения интелект в киберсигурността се проявяват в този момент, защото той променя начина, по който се извършват прегледите и приоритизирането под натиск:

AI поема ранната работа по преглед, като анализира активността, групира свързаните сигнали и определя първоначален приоритет, преди анализаторите да се включат.

Той изучава базовото поведение на потребителите, устройствата и системите и сигнализира за отклоненията, когато те се появят, като идентифицира навреме възникващите заплахи.

Той оценява дейността в контекста и не позволява на фалшивите положителни резултати да изместват реалните инциденти надолу в опашката, за да се намали шума от сигналите.

🔍 Знаете ли, че... Gartner съобщава, че 62% от организациите са претърпели поне една атака с фалшиви профили през последните 12 месеца, включваща социално инженерство или автоматизирано използване на процеси.

Как работи изкуственият интелект в мрежовата сигурност

AI в киберсигурността не е единична система, която взема решения изолирано. Това е набор от техники, които се появяват на различни етапи от откриването, разследването и реагирането.

Откриване на аномалии и анализ на поведението

AI използва два общи подхода, за да научи как изглежда нормалната активност във вашата среда:

Анализът на поведението на потребители и субекти (UEBA) проследява поведението на потребителите и системите във времето. Той подчертава дейности като влизания в необичайни часове, достъп до непознати ресурси или проследява поведението на потребителите и системите във времето. Той подчертава дейности като влизания в необичайни часове, достъп до непознати ресурси или прехвърляне на данни , които излизат извън нормалния модел.

Системите за откриване и реагиране в мрежата (NDR) наблюдават мрежовия трафик. Те търсят признаци за странично движение, комуникация за командване и контрол или данни, които напускат мрежата неочаквано.

Този подход не разчита на предварително дефинирани сигнатури. Откриването се основава на поведението, което позволява да се откриват невиждани досега заплахи, без да се чака актуализирането на правилата.

Автоматизирано реагиране на заплахи

След като активността превиши прага на достоверност, реакцията не е необходимо да чака ръчно действие. Системите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да задействат предварително определени действия, за да ограничат въздействието, докато разследването продължава.

ClickUp Automations поддържа това, като ви позволява да създавате работни потоци за реагиране, използвайки AI конструктор с прост език. Вие описвате какво трябва да се случи, когато са изпълнени определени условия, и автоматизацията се конфигурира директно в съответното пространство, папка или списък. Това улеснява превръщането на правилата за реагиране в изпълнение без скриптове или персонализирани инструменти.

Обичайните реакции включват изолиране на компрометиран крайни пункт, блокиране на подозрителен IP адрес или деактивиране на акаунт, който показва признаци на превземане. При действия с по-висок риск реакцията може да бъде спряна за одобрение от анализатор, така че автоматизацията подкрепя решенията, без да отнема контрола.

Това съкращава времето между откриването и ограничаването, което е от най-голямо значение при бързи атаки.

Предсказуема анализа и приоритизиране на заплахите

AI се използва и преди възникването на инциденти. Моделите анализират исторически данни за атаки и информация за външни заплахи, за да идентифицират кои рискове са най-релевантни за вашата среда.

Вместо да третира всяка уязвимост по един и същи начин, AI помага да се приоритизират проблемите въз основа на вероятността от експлоатация и въздействието, което биха имали. Това пренасочва усилията към отстраняване на най-важните пропуски, вместо да се преследват изолирани оценки за сериозност.

Езиков анализ за откриване на фишинг

Много атаки започват с комуникация, а не със зловреден софтуер. Обработката на естествен език се използва за анализ на съдържанието на имейли и съобщения за признаци на социално инженерство.

Тези системи гледат отвъд ключовите думи. Те оценяват тон, структура и намерение, включително признаци за спешност, модели на имитация и заявки, които не съответстват на нормалното поведение при комуникация. Това прави откриването по-ефективно срещу опитите за фишинг и компрометиране на бизнес имейли, които избягват очевидните индикатори.

Традиционна мрежова сигурност срещу сигурност, базирана на изкуствен интелект

Традиционните средства за контрол като защитни стени, подписи и предварително дефинирани правила все още изпълняват важна функция, особено по отношение на известни заплахи и прилагане на политики. Проблемът възниква, когато дейността не съответства на очакванията на тези правила или когато обемът на информацията надхвърля възможностите на хората да я обработят навреме.

AI не замества традиционната сигурност. Тя променя начина, по който се извършват откриването и реагирането, когато моделите са неясни, сигналите са фрагментирани или скоростта е по-важна от абсолютната сигурност.

Aspect Традиционна сигурност Сигурност, задвижвана от изкуствен интелект Откриване Базирани на правила, управлявани от сигнатури Базирани на поведението и моделите Покритие на заплахи Основно известни заплахи Известни и нови модели на активност Адаптация Ръчни актуализации Непрекъснато учене и настройка Мащабиране Ограничено от капацитета за преглед Обработва големи обеми данни Реагиране Ръчно или забавено Автоматизирано или почти в реално време Фалшиви положителни резултати По-високо с фиксирани прагове Намалено с оценка, съобразена с контекста

На практика използвате и двете заедно. Традиционните контроли ви защитават от известни заплахи. AI намалява ръчната проверка, групира свързани дейности и ускорява реакцията, когато поведението излиза извън известните модели.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Представяме ви ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминираха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

Примери за използване на изкуствен интелект в мрежовата сигурност

Следните примери за използване на изкуствен интелект в киберсигурността съответстват на точки в работния процес, където човешката проверка забавя работата, било то поради голям обем или разпръснат контекст в различни системи.

Всеки от тях показва къде AI намалява конфликтите при вземането на решения, без да замества съществуващите контроли или да изисква цялостна автоматизация.

Управление на идентичността и достъпа (IAM): сигнализира за злоупотреба с удостоверения за достъп, като идентифицира невъзможни пътувания, необичайно време за влизане в системата или мащабни опити за попълване на удостоверения за достъп, преди достъпът да се разпространи по-нататък.

Откриване и реагиране на крайни точки (EDR): Следи поведението на процесите и активността на файловете, за да засече изпълнението на зловреден софтуер, модели на криптиране на ransomware или неразрешени фонови процеси на устройствата на потребителите.

Сигурност в облака: проследява промените в конфигурацията, проследява промените в конфигурацията, използването на API и движението на данни между услугите, за да открие дейности, които излизат извън рамките на очакваното поведение в облачните среди.

Анализ на мрежовия трафик: Анализира моделите на трафика, за да идентифицира комуникацията за командване и контрол, страничното движение и изтичането на данни, включително дейности, скрити в криптиран трафик.

Разследване на инциденти: Съпоставя свързани събития, възстановява хронологията и разкрива вероятните основни причини, така че разследването да не започва от сурови логове, когато възникне инцидент.

Управление на уязвимостите: Приоритизира уязвимостите въз основа на вероятността за експлоатация и експозицията в конкретната ви среда.

Откриване на вътрешни заплахи: Открива промени в поведението, които могат да indicar компрометиране на акаунт или злонамерена вътрешна дейност, като необичайни модели на достъп или промени в използването на данни.

💡 Професионален съвет: Само 29% от предприятията обучават персонал, който не е свързан с сигурността, да поема роли, свързани със сигурността. Приемането е ограничено, дори когато инструментите са налични. Можете да запълните част от тази празнина оперативно с ClickUp University. Анализатори, ИТ екипи и съпътстващи роли могат да научат как работят работните процеси при инциденти, документацията и координацията на реакциите в ClickUp. Тази обща основа улеснява повече хора да подкрепят работата по сигурността, без да се налага да имат задълбочени познания по откриване или автоматизация.

Предизвикателства при използването на изкуствен интелект за мрежова сигурност

AI променя начина, по който работите в областта на сигурността, но не замества необходимостта от структура, управление на данните или ясни операции. Когато разчитате повече на AI за мрежовата сигурност и мониторинг, пропуските в съответствието, собствеността и работния процес стават първите ограничения, с които се сблъсквате.

Качество и обхват на данните

AI зависи от последователни и надеждни данни. Ако логовете са непълни, забавени или лошо нормализирани, качеството на откриването спада и сигналите губят контекста си.

✅ Как да го поправите: Стандартизирайте източниците на логове на ранен етап, дефинирайте необходимите полета с данни и проверете обхвата, преди да разширите автоматизацията.

Отклонение от модела

Поведението на вашата мрежа се променя с времето. Когато добавяте нови приложения, променяте моделите на достъп или работните процеси, моделите, които някога са работели добре, губят точността си, освен ако не ги наблюдавате и преобучавате редовно.

✅ Как да го поправите: Следете непрекъснато ефективността на откриването и преобучавайте моделите като част от редовните операции по сигурността, а не като еднократна задача.

Пропуски в интеграцията

Инструментите за изкуствен интелект се нуждаят от достъп до съществуващите системи за сигурност, за да могат ефективно да съпоставят дейностите. Когато интеграциите са частични или нестабилни, сигналите остават изолирани и разследването се забавя.

✅ Как да го поправите: Започнете с интеграции, които поддържат работни потоци за разследване и реагиране от начало до край, а не изолирани резултати от откриването.

Ограничена обяснимост

Някои модели сигнализират за дейност, без да обясняват причината за това. Когато не можете да разберете защо системата е подала сигнал, прекарвате повече време в проверка и се колебаете да се доверите на автоматизираните действия.

✅ Как да го поправите: Използвайте работни процеси и модели, които разкриват сигналите и пътищата за вземане на решения, така че анализаторите да могат да проверят и да действат бързо.

Техники за противодействие

Нападателите активно тестват и се адаптират към системите за откриване. Постепенното замърсяване на данните и избягващото поведение могат да намалят ефективността на модела, ако не са налице предпазни мерки.

✅ Как да го поправите: Комбинирайте откриването на поведение с предпазни мерки като проверки за валидност, човешка проверка за действия с голямо въздействие и непрекъснато тестване на модели.

Умения и оперативна готовност

Използването на изкуствен интелект в операциите по сигурност изисква координация между екипите по сигурност, операции и данни. Пропуските в собствеността или експертния опит ограничават ползите от автоматизацията.

✅ Как да го поправите: Определете ясни отговорности за надзор на моделите, обработка на инциденти и последващи действия и интегрирайте решенията на изкуствения интелект в съществуващите работни процеси за сигурност, вместо да създавате отделен слой.

Най-добри практики за внедряване на изкуствен интелект в мрежовата сигурност

Получавате най-добри резултати от AI инструментите за киберсигурност, когато ги въведете с ясна цел и ги използвате като част от ежедневните си операции по сигурността.

Започнете с определен случай на употреба

Изберете конкретен проблем, който да решите, като например намаляване на инцидентите с фишинг или откриване на латерално движение. Приложете изкуствения интелект там, където резултатът е измерим, вместо да го активирате широко и да сортирате резултатите по-късно.

Създайте основа за данните

AI разчита на последователни входни данни. Преди внедряването проверете източниците на логовете си, за да потвърдите пълно покритие, точни времеви отметки и правилно обработване на данните, особено за чувствителна информация.

Планирайте интеграциите преди внедряването

Начертайте как резултатите от изкуствения интелект ще се влеят в съществуващите ви SIEM, SOAR и крайни инструменти. Откриването без ясен път към разследване и реакция добавя напрежение, вместо да го намалява.

Дръжте хората в течение

Определете предварително пътищата за ескалация. Решете кои действия могат да се изпълняват автоматично и кои изискват одобрение от анализатор, така че автоматизацията да подпомага реакцията, без да отнема контрола.

Проследявайте непрекъснато производителността

Следете точността на откриването, фалшивите положителни резултати и резултатите от реакциите във времето. Разглеждайте настройването на модела като постоянна оперативна задача, а не като стъпка от настройката.

Документиране и усъвършенстване на работните процеси

Създайте ръководства за работа с сигнали, генерирани от изкуствен интелект. Използвайте резултатите от разследванията, за да коригирате праговете, да подобрите логиката на корелацията и да затегнете стъпките за реагиране при промяна на условията.

Как ClickUp поддържа работни процеси за сигурност, подобрени с изкуствен интелект

С помощта на изкуствения интелект можете да определите кои сигнали заслужават внимание, но има едно сериозно предупреждение за това, което следва след това.

След като дадена сигнализация изисква действие, често разпределяте разследването и реакцията между различни инструменти. Преглеждате доказателствата в една система, обсъждате констатациите в чат, проследявате корективните мерки в друга система и по-късно съставяте доклади. Когато се включват повече хора, контекстът се разпръсква и скоростта на реакция спада, въпреки че откриването е свършило работата си.

ClickUp може да поддържа тази работа в един оперативен поток, вместо да я раздробява.

Превръщане на сигналите в проследими инциденти

Когато сигнал от изкуствен интелект изисква действие, той се нуждае от отговорност и място, където да се развива. В ClickUp всеки инцидент се превръща в задача, която обхваща целия цикъл на разследване и реагиране.

Тази задача в ClickUp действа като работен запис на инцидента. Документирате констатациите директно, докато преглеждате дейността, прикачвате логове и екранни снимки като доказателства и актуализирате статуса при промяна на сериозността. Задачата показва ясно кой е отговорен на всеки етап, така че никога не се налага да гадаете кой е отговорен от чат низовете или страничните билети.

Създавайте задачи в ClickUp в рамките на свързана екосистема за няколко секунди

Ето как те улесняват управлението на инциденти:

Задачите, свързани с инциденти, събират логове, екранни снимки и външни връзки на едно място, така че разследващите не се налага да преминават от един инструмент в друг, за да възстановят контекста.

Статусът и приоритетът на задачите отразяват текущото състояние на инцидента, което премахва неяснотите при предаването на задачи или смяната на смени.

Връзките между задачите свързват последващите коригиращи действия или мониторинг с първоначалния инцидент, така че реакцията не се ограничава само до ограничаване на инцидента.

Просто казано, задачите в ClickUp са в центъра на работното пространство и служат като отправна точка за всичко, което следва, а не просто като още един билет за управление.

Поддържане на процедурите и историята близо до реагирането в реално време

Всяка смяна на инструмент по време на инцидент носи разходи. Ако вашите ръководства и минали разследвания са извън работния процес за реагиране, вие плащате тези разходи многократно, докато часовникът продължава да тиктака.

ClickUp Docs съхранява наръчници за реагиране, контролни списъци за разследване и прегледи след инциденти, пряко свързани с задачата по инцидента. Анализаторите могат да отворят съответната процедура по време на реагирането на живо, да я следват стъпка по стъпка и да отбележат къде реалността се различава от документирания поток.

Запишете данните си в едно свързано пространство за бърз достъп с помощта на ClickUp Docs

Тези актуализации остават свързани с инцидента, което означава, че прегледът след инцидента започва с точен контекст, а не с паметта.

ClickUp Brain работи директно с задачите и документите по време на разследването. Той обобщава напредъка, извлича ключови решения от коментарите и изготвя актуализации за инцидента, използвайки дейностите по задачите в реално време. Вашият екип поддържа документацията актуална, докато реагира, вместо да възстановява събитията, след като инцидентът е затихнал.

Достъп до множество AI модели на цената на една с ClickUp Brain

Намаляване на предаването на инциденти при ескалиране

С развитието на инцидентите координацията обикновено се нарушава в преходните моменти. Често едновременно се променят степента на сериозност, собствеността и нуждите от видимост на заинтересованите страни.

ClickUp Automations се справя с тези преходи въз основа на състоянието на задачите, а не на ръчно проследяване:

Маркирането на инцидент като критичен автоматично актуализира приоритета и отговорността, така че ескалацията започва незабавно.

Завършването на ограничаването автоматично създава и свързва задачите за отстраняване и последващи действия с първоначалния инцидент.

Промяната на статуса или собствеността на задачата автоматично уведомява съответните заинтересовани страни, без да се разчита на странични съобщения.

Създайте автоматизация в ClickUp от съществуваща задача в ClickUp

Потребителските полета структурират данните за инцидентите по време на реагирането. Анализаторите актуализират тежестта, засегнатите системи, въздействието върху съответствието и статуса на разрешаването директно в задачата, докато работят. Отчетите и одитите отразяват това, което екипът е направил по време на инцидента, а не това, което някой е възстановил по-късно.

Поддържане на видимост по време на работа

Когато се случват няколко инцидента едновременно, видимостта се превръща в проблем при изпълнението. Ръководителите проявяват все по-голям интерес да видят какво се случва в момента, за да могат да коригират реакцията си, преди да се натрупат закъснения.

Таблото на ClickUp черпи информация от същите задачи, които вашият екип използва за разследване и реагиране на инциденти. Когато анализаторите актуализират статуса, собствеността или сериозността на задачите, таблото се актуализира заедно с тях. Вашият екип избягва ръчното проследяване, а ръководството вижда реакциите в реално време, вместо забавени обобщения.

Преобразувайте сложни показатели в организирани визуални данни с таблата за управление на ClickUp

Таблото поддържа активна реакция, като прави критичните сигнали видими:

Покажете всички активни инциденти, групирани по тежест и статус, така че отговорните за реагирането да могат да видят кои проблеми изискват най-спешно внимание, без да отварят отделни задачи.

Откривайте блокирани инциденти, като извличате информация директно от състоянията на задачите и зависимостите, което помага на екипите да се намесят, преди работата по реагирането да се забави незабелязано.

Отразявайте собствеността и натоварването с помощта на задачи в реално време, което улеснява преразпределянето на усилията, когато едновременно възникнат няколко инцидента.

Комбинирайте данните за инциденти с задачи за отстраняване и последващи действия, така че екипите да могат да видят дали работата по ограничаването на инцидента действително напредва или се чака по-нататъшни действия.

Таблото на ClickUp черпи информация директно от данните за задачите и персонализираните полета, така че изгледът се актуализира при промяна на инцидентите. Вашият екип пропуска отделния работен процес по отчитане, а ръководителите виждат точно какво се случва, докато работата по реагирането все още е в ход.

ClickUp Brain разширява тази видимост, когато възникнат въпроси по време на отговора. Водещите могат да задават директни въпроси за състоянието на инцидента или натоварването и да получават отговори въз основа на същите данни от таблото, които вече се използват.

С други думи, вие коригирате реакцията, докато работата е в ход, вместо да откривате пропуски, след като инцидентите вече са останали в миналото.

💡 Професионален съвет: По време на реагиране на инциденти вашият екип взема бързи решения, но проследяването на задачите изостава. Когато оставяте тези решения в чата, вашият екип пропуска последващите действия. ClickUp Chat ви позволява да превръщате съобщенията в задачи незабавно, да присвоявате собственици и да поддържате видима всяка следваща стъпка.

Превърнете реакцията при нарушения на сигурността в повтарящ се работен процес

След инцидент все пак трябва да довършите работата. Трябва да възложите последващи действия, да документирате промените и да приложите тези решения в следващия отговор. В такъв случай фрагментираните работни процеси забавят следващото разследване, още преди то да е започнало.

ClickUp ви предоставя свързана екосистема, за да затворите този цикъл. Вие управлявате инциденти, решения, документация и последващи действия в един работен процес, така че нищо не зависи от паметта или не изисква по-късно почистване.

Започнете да използвате ClickUp безплатно и създайте работен процес за реагиране на инциденти, на който екипът ви може да разчита дълго след отстраняването на предупреждението.

Често задавани въпроси

AI за киберсигурност използва AI инструменти за защита на вашите мрежи, докато AI сигурността се фокусира върху защитата на AI моделите от атаки като отровяване или манипулиране на данни.

Нетехническите екипи се възползват от по-безопасна работна среда, намален риск от фишинг и по-ясна комуникация по време на инциденти, свързани със сигурността, тъй като инструментите за работни процеси ги информират без технически жаргон.

AI е тук, за да подпомага специалистите по сигурност, а не да ги замества, като се занимава с повтарящи се задачи, така че те да могат да се съсредоточат върху стратегическа работа, която изисква човешка преценка и експертиза.

Бъдещето на изкуствения интелект в киберсигурността включва по-тясна интеграция между инструментите за сигурност и бизнес работните процеси, с по-удобни за потребителя интерфейси и подобрена автоматизация на рутинните решения за сигурност.