Как да качите PDF файл в Gemini през 2026 г.

Преписването на AI анализи от PDF файл в имейлите и чатовете ви е огромна загуба на време.

Особено когато екипът ви вече се бори с 275 прекъсвания на ден. Последното, от което някой от нас се нуждае, е ръчната работа по преместване на данни между раздели.

Това ръководство ви показва как да качвате PDF файлове в Gemini за незабавен анализ. И най-важното – как да прехвърлите тези данни в ClickUp, за да може екипът ви да действа въз основа на тях. 😊

Как да качите PDF файл в Gemini стъпка по стъпка

Независимо дали използвате настолен компютър или бързате между срещи на телефона си, ето как да качите документите си в Gemini.

В интернет

Интерфейсът за настолни компютри е най-гъвкав, особено ако работите с множество файлове или ги изтегляте от облачно хранилище.

Достъп до Gemini: Отидете на Отидете на gemini.google.com и влезте в профила си

Намерете инструмента за прикачване: Потърсете иконата Добави файлове (скрепката) в лентата с подсказки

Изберете източника си: Качете PDF файл директно от компютъра си или изберете Drive, за да изтеглите документи от Google Drive

Забележка: За да работи интеграцията с Drive, може да се наложи да активирате „Google Workspace“ в Настройки > Разширения в Gemini.

Изпратете: Добавете конкретни инструкции, като например „обобщете раздела за бюджета“ — и кликнете върху Изпратете

💡Съвет от професионалистите: Ускорете процеса, като плъзнете и пуснете PDF файла директно в прозореца за чат от която и да е папка на вашия работен плот.

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват изкуствен интелект за личните си задачи, но над 50% се въздържат да го използват на работното място. Кои са трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения относно сигурността. Но какво ще стане, ако изкуственият интелект е вграден във вашата работна среда и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това възможно. Той разбира команди на обикновен език, като решава и трите проблема, свързани с внедряването на AI, и същевременно свързва чата, задачите, документите и знанията ви в цялото работно пространство. Освен това можете да получите достъп до множество AI модели, включително Gemini и ChatGPT, от интерфейса на Brain. Намерете отговори и информация, без да се налага да превключвате между раздели!

На мобилни устройства (Android и iOS)

Идеално за преглед на отчети или проекти на договори, когато сте далеч от работното си място.

Стартирайте приложението: Отворете приложението Gemini на вашето устройство

Прикачете документа си: Натиснете иконата Добави файлове (+) в прозореца за чат

Изберете вашия PDF файл: Изберете Файлове, за да получите достъп до локалното хранилище на телефона си, или Drive за вашите файлове в облака

Анализирайте: Въведете заявката си и натиснете стрелката Изпрати, за да започнете анализа

Самото качване е бързо. Истинското предизвикателство за повечето екипи е превръщането на генерираната от ИИ информация от този PDF файл в конкретни действия. Получавате отлично резюме, но то остава затворено в прозореца на чата, без връзка с вашите проекти.

👀 Нашето предложение: Използването на конвергентно AI работно пространство като ClickUp може да премахне тази разпръснатост на работата. То обединява вашите задачи, документи и цели в едно споделено работно пространство, вградено с вграден AI.

Но първо е полезно да разберете как можете да използвате Gemini в пълния му потенциал. ⬇️

Какви типове и размери файлове поддържа Gemini?

Може да бъде разочароващо, когато подготвяте документ за анализ, а качването се провали без ясна причина.

Това често се случва, защото файлът е прекалено голям, е в неподдържан формат или сте достигнали лимита за качване. Принудени сте да започнете отначало, да търсите конвертори на файлове или да се опитвате да разделите документа си, което забавя работния ви процес.

Ако знаете тези ограничения предварително, няма да губите време с конвертори на файлове или ненужно разделяне на документи. Ето как:

Документи PDF, DOCX, TXT, RTF До 100 MB Най-подходящ за задълбочени анализи и обобщения Данни и таблици CSV, XLSX До 100 MB Идеален за откриване на тенденции и почистване на данни Изображения JPG, PNG, WebP, HEIC До 100 MB Използвайте за извличане на текст или визуални описания Аудио MP3, WAV, AAC, FLAC До 100 MB Идеален за транскрибиране на срещи или подкасти Видео MP4, MOV, WMV, WebM До 2 GB Поддържа до 1 час видеоматериал за анализ с изкуствен интелект

💡Съвет от професионалист: Качете до 10 файла наведнъж, за да може Gemini да сравнява информацията в различни документи или набори от данни.

Gemini чете PDF файлове в оригиналния им формат, така че не е нужно да се мъчите да ги конвертирате. Въпреки това, начинът, по който е създаден вашият PDF файл, определя колко полезна информация ще получите от анализа:

Нативни PDF файлове (избираем текст): Ако можете да маркирате текста с курсора, Gemini може да го прочете перфектно. Това води до най-точните резюмета и позволява на изкуствения интелект да цитира конкретни страници или раздели с висока прецизност

Сканирани PDF файлове (изображения на текст): Gemini използва Gemini използва оптично разпознаване на символи (OCR), за да извлича текст от сканирани документи. То работи добре при чисти документи, но ако сканираният документ е размазан или съдържа ръчно написани бележки, може да се появят пропуски в данните

Всъщност, дори при успешно качване, Gemini има ограничение колко информация може да запамети наведнъж. Това може да се нарече и неговият контекстен прозорец.

Представете си го като краткосрочната памет на изкуствения интелект. Докато моделите Pro и Ultra могат да обработват до 1 милион токена (около 1500 страници), нивото „Basic“ е по-ограничено. Ако му подадете обемно техническо ръководство, изкуственият интелект може да започне да забравя началото на документа, докато стигне до края.

💡Съвет от професионалист: Използвайте конкретни указания като „Фокусирай се върху финансовите прогнози в глава 4“, за да насочите вниманието на изкуствения интелект точно там, където ви е нужно, вместо да го оставите да се изгуби в море от данни от 500 страници.

Какво можете да правите с PDF файлове в Gemini

След като качите PDF файла, може да се изкушите просто да попитате: „Обобщи това“. Въпреки че това работи, то не предоставя толкова голяма полза, колкото очаквате. Ако екипът ви се задоволява само с основни обобщения, вие все още извършвате ръчен анализ.

За да спестите време, третирайте PDF файла си като база данни с възможност за търсене. Ето някои от най-ефективните начини за извличане на данни:

Извличане на конкретни данни: Превърнете хаотичен документ в подреден формат, като зададете въпроса: „Избройте всички крайни срокове, споменати в този договор, под формата на списък с точки“.

Сравнете вътрешни раздели: Открийте несъответствия, като зададете: „Сравнете „Обхват на работата“ на страница 3 с „Резултати“ на страница 12 и маркирайте всички несъответствия“

Опростете сложните проучвания: Отидете направо на същността с: „Обобщете заключенията от тази техническа статия в пет ключови точки за маркетингов екип без технически познания“

Генерирайте незабавни последващи действия: Превърнете бележките от срещите в действия, като зададете: „Напишете имейл за последващи действия до клиента въз основа на решенията, взети в това резюме“

Одит на задачите по проекта: Изградете ясен план за Изградете ясен план за действие с „Идентифицирайте всяка задача, възложена на оперативния екип, и предложете ниво на приоритет за всяка от тях“

Току-що сте създали перфектен списък със задачи или блестящо резюме на проекта – и сега какво?

В момента тази информация е затворена в прозореца на чата. Няма бутон „Изпрати към таблото на проекта“, което означава, че се връщате към ръчното копиране и поставяне, което се опитваме да избегнем. Това е празнината, в която добрите идеи умират: пространството между страхотната информация от изкуствения интелект и споделената база от знания, която вашият екип използва.

Как да качите и анализирате няколко PDF файла едновременно

В повечето случаи важната информация не се съдържа в един документ, а в връзките между пет. Но ръчното превключване между прозорците, за да откриете тези модели, е сигурен начин да пропуснете важни детайли.

Възможността на Gemini да обработва до 10 файла наведнъж ви позволява да извършвате анализ на различни документи за секунди, откривайки противоречия или теми, за които на човек би му отнело часове да ги намери. Когато качвате няколко файла наведнъж, можете да преминете от просто четене към стратегия на високо ниво:

Сравнение на доставчици: Качете три различни оферти и задайте въпроса: „Създайте таблица, в която се сравняват цените, сроковете и нивата на поддръжка на тези три доставчика“.

Синтез на проучвания: Качете пет отраслови доклада и задайте въпроса: „Идентифицирайте общите тенденции в тези документи и подчертайте областите, в които данните противоречат“.

Подготовка за среща: Качете предстоящата си дневна ред заедно с бележките от последните три срещи и попитайте: „Кои са нерешените задачи от предишните сесии, които трябва да обсъдим днес?“

Резюмета за въвеждане: Качете поредица от вътрешни Качете поредица от вътрешни стандартни оперативни процедури (SOP) и задайте: „Създайте 30-дневен списък за проверка за новоназначен служител въз основа на тези документи“

Процесът е същият като при качването на един файл, но преди да натиснете „Изпрати“, избирате няколко документа. След като всички са заредени, можете да задавате въпроси, които обхващат целия набор. Това ви позволява да преминете от обикновен анализ на документи към истинско управление и синтез на знания.

Въпреки тази усъвършенствана възможност обаче основното предизвикателство остава. Разполагате с данните, но екипът ви все още работи в табла за проекти, Slack и електронни таблици. Това е „AI Sprawl“ — постоянното преминаване между несвързани инструменти, за да споделите информация, обсъдите плюсовете и минусите и накрая вземете решение.

Дори и най-умният AI анализ губи стойността си, ако остане затворен в раздела на браузъра, вместо да бъде част от работния процес на вашия екип в реално време.

Как да използвате Gemini PDF Insights в ClickUp

Качването на PDF файл в Gemini ви позволява бързо да извличате резюмета, задължения и задачи за действие. Но тази информация често остава в прозореца на чата. Вашият екип все още трябва да копира резултатите в документи, ръчно да създава задачи и да обяснява отново контекста в работната среда на проекта.

Тази допълнителна стъпка забавя процеса.

ClickUp е конвергентно AI работно пространство, което ви помага да превърнете информацията от Gemini в задачи, които екипът ви може да проследява и изпълнява.

Достъп до Gemini от работното ви пространство в ClickUp

Проблемът не започва с това, което Gemini може да направи. Той започва с това, къде го използвате.

Ако Gemini работи в отделен прозорец, всяка информация, която генерира, трябва да се копира ръчно в работното ви пространство. Това означава копиране на обобщения, възстановяване на контекста и подновяване на динамиката всеки път, когато сменяте инструментите. С течение на времето тази празнина превръща бързите резултати от AI в бавно изпълнение.

ClickUp премахва тази празнина. С ClickUp Brain можете да получите достъп до Gemini директно в работното си пространство, заедно с вашите документи, задачи и чат. Вместо да експортирате анализите и да ги преработвате, можете да ги генерирате, усъвършенствате и да действате въз основа на тях на същото място, където вече работи вашият екип.

Използвайте множество LLM от един интерфейс с ClickUp Brain

Това променя изцяло работния процес.

Можете да анализирате PDF файл, да задавате последващи въпроси и веднага да превърнете резултата в документ, задача или структуриран работен процес, без да напускате ClickUp. Контекстът остава непроменен, работата остава свързана и нищо не се губи между инструментите.

Получавате не само по-бърз анализ, но и непрекъснатост. Информацията не остава изолирана. Тя преминава директно към изпълнение.

Превърнете резюметата на Gemini в споделена документация с ClickUp Docs

След като Gemini генерира обобщение на вашия PDF файл, поставете го в ClickUp Docs, за да създадете постоянен, структуриран справочник за вашия екип. Вместо да оставяте информацията заровена в чат, Docs ви позволява да превърнете тези обобщения в организирани бази от знания, които вашият екип може да преглежда, редактира и доразвива с течение на времето.

Той позволява също така вложени страници и богато форматиране, което го прави полезен за съхранение и поддържане на информация като обобщения на договори, изследователски бележки и анализ на политики.

Можете също така да вградите допълнителни ресурси директно в документа. Например, добавете оригиналния PDF файл, екранни снимки, таблици или блокове с код, за да може екипът ви да прегледа изходния материал заедно с генерираното от AI резюме.

Docs поддържа и сътрудничество в реално време с редактиране и коментари. Членовете на екипа могат да маркират части, да оставят обратна връзка или да тагват колеги за разяснения, без да прехвърлят дискусията в друг инструмент.

Например, ако Gemini анализира договор с доставчик, можете да съхраните обобщението в ClickUp Doc и да го структурирате в раздели като Ключови задължения, Крайни срокове и Изисквания за съответствие. Оригиналният PDF файл може да бъде прикачен директно към документа за бърза справка.

Оттам можете да свържете документа със съответното работно пространство на проекта. Всеки, който преглежда проекта, може да получи достъп до анализа на източника, поддържащите файлове и текущата дискусия, без да се налага да търси в множество приложения.

Превърнете задачите в Gemini в задачи в ClickUp

Gemini може да извлича задачи за действие от дълги PDF файлове, но тези данни все пак трябва да се превърнат в проследима работа. Вместо да ги оставяте в чата, преместете тези задачи в ClickUp Tasks за структурирано управление на работния процес.

Всяка задача се превръща в ясна работна единица с контекста, от който екипът ви се нуждае, за да я изпълни. Можете да включите подробности като:

Собственик , отговорен за изпълнението на задачата

Краен срок , за да виждате кога изтичат сроковете

Поддържащи файлове или PDF файлове за справка

Актуализации на състоянието за проследяване на напредъка във времето

Например, ако Gemini идентифицира изискване като „Предоставяне на тримесечни отчети за съответствие“, можете да създадете задача, възложена на отговорния член на екипа, и да прикачите оригиналния договор или обобщението на Gemini за справка.

Спрете да разглеждате резултатите от Gemini като временни бележки и ги превърнете в структурирана работа с ClickUp Tasks

Задачите в ClickUp също се свързват директно с останалата част от работното ви пространство. Можете да ги свържете с документа в ClickUp, който съдържа обобщението на договора, да прикачите оригиналния PDF файл и да добавите коментари за сътрудничество в екипа. Това гарантира, че всеки, който работи по задачата, има незабавен достъп до пълния контекст.

Разширете информацията за документите с помощта на ClickUp Brain

След като информацията се намира в ClickUp, ClickUp Brain може да ви помогне да надхвърлите първоначалното резюме на Gemini и да извлечете по-задълбочени анализи от вашите документи. Можете да задавате въпроси на вградения изкуствен интелект директно във вашето работно пространство. Например:

„Обобщете основните задължения по този договор.“

„Създайте задачи от този раздел на документа.“

„Напишете имейл, в който обяснявате изискванията на екипа.“

Brain анализира съдържанието в вашите документи, задачи и коментари, за да генерира отговори, основани на данните от вашата работна среда. То също така помага на вашия екип да надгражда върху тях непрекъснато, докато проектът се развива.

💡Съвет от професионалист: След като информацията от PDF файла е в ClickUp, можете да създадете ClickUp Super Agents, които автоматично да се занимават с последващата работа. Например, един агент може да прегледа резюмето на документа, да извлече ключовите задължения, да възложи задачи на подходящите членове на екипа и дори да изпраща актуализации, когато наближават крайните срокове. Това превръща статичния анализ на документи в непрекъснат работен процес, при който изкуственият интелект активно помага за управлението на работата, свързана с документа.

Съхранявайте PDF файловете и анализите заедно

Едно от най-големите предизвикателства при анализа на документи с изкуствен интелект е фрагментацията. Оригиналният файл често се намира в едно приложение, обобщението, генерирано от изкуствения интелект – в друго, а задачите, създадени въз основа на тези данни – на трето място.

ClickUp ви помага да съхранявате цялата тази информация в едно работно пространство.

Можете да качите оригиналния PDF файл, да съхраните обобщението на Gemini в ClickUp Docs и да превърнете задачите за действие в задачи в ClickUp в рамките на същия проект. Това създава ясна верига от документ → анализ → изпълнение.

Всеки, който преглежда проекта, може бързо да намери изходния документ, анализа, генериран от изкуствен интелект, и последващата работа, без да сменя инструментите.

С течение на времето тази структура създава база от знания с възможност за търсене, в която документите, информацията и работата остават свързани. Вместо да търсите информация в множество приложения, екипът ви винаги знае къде се намира файлът, какво означава той и какво трябва да се направи след това.

Често задавани въпроси (FAQ)

Повечето неуспешни опити за качване се дължат на това, че файлът надвишава ограничението от 100 MB, PDF файлът е повреден или сте се опитали да качите повече от 10 файла наведнъж. Опитайте да компресирате файла или да се уверите, че е във валиден PDF формат, преди да опитате отново.

За да поддържате важните си документи и техните AI резюмета организирани, запазете ги в специално предназначено за целта работно пространство, като например ClickUp Docs. Gemini обработва файловете за текущия разговор, но не ги запазва дългосрочно във вашия Google акаунт.

Gemini използва оптично разпознаване на символи (OCR) за обработка на сканирани PDF файлове, но точността зависи от качеството на сканирането. За най-добри резултати използвайте PDF файлове с избираем текст, когато е възможно, тъй като това позволява на изкуствения интелект да чете съдържанието директно.