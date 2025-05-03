Най-добрият софтуер за OCR за извличане на данни и автоматизация през 2025 г.

Знаете ли, че Reddit използва OCR софтуер, за да подобри своите възможности за търсене? Този потребител на Reddit експериментира и потвърди, че функцията за търсене на Reddit използва оптично разпознаване на символи (OCR технология) за извличане на текст от изображения.

OCR технологията е от решаващо значение за бизнеса, както за съдържанието, така и за SEO.

Предприятията обработват огромни количества сканирани документи, PDF файлове и изображения, които често съдържат фрагментирана информация. За да се гарантира, че ръководните екипи могат бързо да имат достъп до данните и да ги анализират, вместо да губят време в разшифроване на съдържанието, фирмите трябва да извличат текст от тези формати.

Въпреки това, основните OCR решения може да не са достатъчни за нуждите на предприятието. Нужен ви е най-добрият OCR софтуер, за да постигнете по-висока точност и ефективност, но на кои можете да се доверите?

Този блог разяснява всичко. Прочетете го, за да разберете.

Какво трябва да търсите в софтуера за OCR?

Когато избирате най-добрия софтуер за OCR за бизнес или корпоративно използване, имайте предвид следните ключови фактори:

Потърсете OCR двигател с мощно разпознаване на текст на различни езици, особено ако работите със сканирани документи в различни формати. Поддръжката на ръчно написан текст също е плюс ✅

OCR решението трябва да се интегрира с форматите на Microsoft Office, PDF файлове с възможност за търсене и друг бизнес софтуер ✅

Водещата OCR технология използва софтуер за машинно обучение и интелигентно разпознаване на символи, за да подобри точността с течение на времето ✅

Софтуерът за OCR, подходящ за предприятия, трябва да предлага персонализирани работни процеси, които позволяват на фирмите да сравняват документи, да сканират таблици и да обработват различни фактури с минимални ръчни усилия ✅

Ако работите с чувствителни документи, като болнични записи или застрахователни плащания, уверете се, че OCR работата се обработва по сигурен начин, с възможност за локално внедряване ✅

10-те най-добри софтуера за OCR

След обширни тестове на продуктите и проучвания на пазара, тези инструменти са най-добрият OCR софтуер, наличен днес.

Нека разгледаме техните силни и слаби страни, за да ви помогнем да изберете подходящото OCR решение за вашия бизнес.

1. Adobe Acrobat Pro DC (най-добър за управление на PDF файлове на корпоративно ниво)

чрез Adobe Acrobat Pro DC

Фирмите, които работят със сканирани правни документи, други файлове и големи обеми текстови изображения, често се сблъскват с трудности при търсенето в тях.

Adobe Acrobat Pro DC позволява на екипите да извличат текст, да редактират PDF файлове и да се интегрират безпроблемно с бизнес софтуер с OCR технология.

Звездата на шоуто е неговият OCR двигател, задвижван от изкуствен интелект, който осигурява висока точност при разпознаването на текст. Adobe Acrobat Pro DC предлага също така възможности за сравняване на документи, редактиране и електронно подписване, за да опрости обработката на документи.

Най-добрите функции на Adobe Acrobat Pro DC

Преобразувайте сканирани документи и изображения в редактируеми PDF файлове с възможност за търсене .

Експортирайте PDF файлове във формати на Microsoft Office, като запазите целостта на форматирането.

Използвайте инструменти, базирани на изкуствен интелект, за обобщаване и анализ на документи.

Достъп до разширени функции за редактиране и сравняване на документи за сигурно боравене с данни.

Предлагайте сигурни електронни подписи и сътрудничество в облака, за да опростите одобренията и работните процеси.

Ограничения на Adobe Acrobat Pro DC

Изисква платен абонамент, което го прави по-малко бюджетно в сравнение с някои безплатни OCR софтуери.

Има сложен интерфейс, който може да отнеме време на новите потребители да се научат да го използват.

Изпитва забавяне на производителността при работа с много големи сканирани файлове с изображения.

Цени на Adobe Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC : 14,99 $/месец на потребител

Acrobat Pro DC : 23,99 $/месец на потребител

Enterprise : Индивидуални цени

Добавка AI Assistant: 4,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Adobe Acrobat Pro DC

G2 : 4,5/5 (над 3450 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4080 отзива)

Какво казват реалните потребители за Adobe Acrobat Pro DC?

От потребител на G2:

Полезен инструмент за създаване, модифициране и организиране на PDF документи е Adobe Acrobat. Той е индустриален стандарт за PDF софтуер и предлага множество функции, които отговарят на различни изисквания.

Полезен инструмент за създаване, модифициране и организиране на PDF документи е Adobe Acrobat. Той е индустриален стандарт за PDF софтуер и предлага множество функции, които отговарят на различни изисквания.

2. ABBYY FineReader PDF (най-добър за усъвършенствано OCR и конвертиране на документи)

чрез ABBYFinReader PDF

Разгледайте всеки форум и ще видите търсенето на техническа поддръжка за многоезично разпознаване на текст OCR.

ABBYY FineReader PDF отговаря на горните изисквания, като в допълнение предлага водещ в бранша OCR двигател, задвижван от изкуствен интелект, който гарантира извличане и редактиране на текст с висока точност.

С функциите си за сравняване на документи, пакетно преобразуване, оптично разпознаване на думи и усъвършенствана автоматизация, екипите могат да обработват големи обеми хартиени документи, превръщайки ги в формати, които могат да се търсят и редактират.

Най-добрите функции на ABBYY FineReader PDF

Преобразувайте сканирани PDF файлове и изображения в редактируеми документи с възможност за търсене и висока точност на OCR.

Поддържа 198 езика , включително сложни азбуки като кирилица и азиатски символи.

Сравнявайте документи, за да откривате промени между различните версии.

Автоматизирайте обработката на документи в голям мащаб с инструменти за пакетно преобразуване .

Създавайте PDF формуляри за попълване и активирайте цифрови подписи за оптимизирани работни процеси.

Ограничения на ABBYY FineReader PDF

Цената на абонамента може да бъде скъпа за физически лица в сравнение с алтернативите за еднократна покупка.

Борба с нискокачествени сканирани документи, изискващи ръчни корекции за сложно форматиране

Интерфейсът не е толкова интуитивен, колкото при някои конкуренти, което прави процеса на обучение по-труден.

Цени на ABBYY FineReader PDF

FineReader Standard : 16 USD/месец на потребител

FineReader Corporate : 24 USD/месец на потребител

FineReader за Mac: 69 USD/година на потребител

Оценки и рецензии за ABBYY FineReader PDF

G2 : 4,5/5 (286+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (426+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ABBYY FineReader PDF?

Ето какво каза един потребител на Reddit:

Основният ми инструмент в Windows беше ABBYY FineReader, един невероятен (но патентован и само за Windows) софтуер, който автоматично разпознава оформлението на всичко, което се опитвам да прочета, разделя го на страници, изправя ги, изтрива полетата и разпознава текста.

Основният ми инструмент в Windows беше ABBYY FineReader, един невероятен (но патентован и само за Windows) софтуер, който автоматично разпознава оформлението на всичко, което се опитвам да прочета, разделя го на страници, изправя ги, изтрива полетата и разпознава текста.

3. Tesseract OCR (Най-подходящ за разработчици и ентусиасти на отворения код)

чрез Tesseract OCR

За разлика от традиционния OCR софтуер с графичен интерфейс, Tesseract е инструмент с командна линия. Това го прави идеален за разработчици, изследователи и експерти по автоматизация, които искат пълен контрол върху извличането на текст от изображения.

Освен това, това е напълно безплатно решение с отворен код под лиценз Apache 2.0. Първоначално разработен от Hewlett-Packard и по-късно поддържан от Google, Tesseract поддържа над 100 езика и се интегрира с Python, C++ и други програмни езици.

Най-добрите функции на Tesseract OCR

Разпознавайте текст на над 100 езика , включително арабски, кирилица и азиатски шрифтове.

Поддържа различни формати на изходни файлове, като TXT, PDF, OCR и TSV .

Персонализирайте OCR чрез обучение и фина настройка за специфични нужди.

Обработвайте различни формати на изображения като PNG, JPEG и TIFF.

Ограничения на Tesseract OCR

Без графичен потребителски интерфейс – изисква опит с командния ред

Точността на OCR зависи от качеството на изображението, което изисква предварителна обработка за постигане на най-добри резултати.

Не е подходящ за начинаещи или за тези, които търсят решение от типа „plug-and-play“.

Ограничена поддръжка за разпознаване на ръчен текст, което го прави по-малко ефективен за определени типове документи.

Цени на Tesseract OCR

Безплатно

Оценки и рецензии за Tesseract OCR

G2 : 4,4/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. OmniPage Ultimate (Най-подходящ за фирми, които се нуждаят от автоматизация на OCR за големи обеми)

чрез OmniPage Ultimate

Затрупани ли сте с документи? OmniPage Ultimate е създаден за фирми, които работят с големи количества документи, които трябва да бъдат превърнати в файлове, които могат да се търсят, редактират и споделят.

Той ви спестява време чрез автоматизиране на всеки процес, независимо дали става дума за дигитализиране на договори, фактури или правни документи, с OCR на корпоративно ниво, пакетна обработка и интеграция в облака.

Най-добрите функции на OmniPage Ultimate

Обработвайте едновременно големи обеми файлове с автоматизирани работни процеси.

Осигурете превъзходна точност на OCR с поддръжка на над 120 езика .

Работете с всички основни типове документи, включително PDF, Word, Excel и ePub .

Поддържа скенери, мобилно заснемане и интеграции в облака като Dropbox и SharePoint.

Подобрете възможностите за търсене в PDF файлове с eDiscovery Assistant

Ограничения на OmniPage Ultimate

Скъп в сравнение с конкурентите, което го прави по-малко достъпен за физически лица.

Сложен интерфейс, който може да изисква обучение за ефективно използване

Ограничен до Windows – не е съвместим с Mac

Цени на OmniPage Ultimate

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за OmniPage Ultimate

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за OmniPage Ultimate?

Един потребител на Capterra каза:

Най-важната характеристика на OmniPage Ultimate е, че генерира висококачествени извличания на текст от различни източници, които използваме, включително PDF файлове и графики/сканирани документи.

Най-важната характеристика на OmniPage Ultimate е, че генерира висококачествени извличания на текст от различни източници, които използваме, включително PDF файлове и графики/сканирани документи.

5. Readiris 17 (Най-подходящ за физически лица и малки предприятия, които се нуждаят от многоезичен OCR)

чрез Readiris

Опитвали ли сте някога да извличате текст от документ, само за да разберете, че той е на език, с който вашият софтуер не може да се справи? Ето тук Readiris 17 блести.

Създаден за многоезични професионалисти и фирми, този OCR инструмент, базиран на изкуствен интелект, може да разпознава над 130 езика, включително сложни азбуки като арабската и кирилицата.

Освен OCR, Readiris 17 предлага и основни функции за редактиране на PDF файлове, което ви позволява да обединявате, анотирате и защитавате вашите документи, без да се налага да превключвате между различни инструменти. Дори ви позволява да добавяте гласови анотации към вашите PDF файлове.

Най-добрите функции на Readiris 17

Конвертирайте сканирани PDF файлове, изображения и документи в редактируеми Word, Excel и PDF формати.

Обработвайте ефективно големи обеми документи с пакетна обработка.

Редактирайте PDF файлове с вградени инструменти за обединяване, добавяне на бележки и защита на файлове.

Четете баркодове и QR кодове за бързо извличане на данни

Ограничения на Readiris 17

Точността на OCR зависи от качеството на сканирането – изображения с ниско качество могат да доведат до грешки.

Липсват разширени функции за редактиране на PDF файлове в сравнение с конкурентите

Може да изисква много ресурси, което забавя по-старите компютри.

Цени на Readiris 17

Readiris 17 Pro (лиценз за 1 компютър с неограничен срок на валидност) : 69 USD

Readiris 17 Pro (4 PC Lifetime License) : 99 $

Readiris 17 Corporate (доживотна лицензия за 1 компютър) : 139 долара

Readiris 17 Corporate (5 PC Lifetime License): 199 $

Readiris 17 оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Readiris 17?

От потребител на G2:

Използвам Readiris от известно време. Много харесвам софтуера заради неговата добра способност да редактира документи във формат PDF и други. Той е създаден с принтер плъгин, който позволява да се конвертират документи от уеб страници и да се запазват като PDF.

Използвам Readiris от известно време. Много харесвам софтуера заради неговата добра способност да редактира документи във формат PDF и други. Той е създаден с принтер плъгин, който позволява да се конвертират документи от уеб страници и да се запазват като PDF.

6. VueScan (най-добър за възстановяване на стари скенери и сканиране с професионално качество)

чрез VueScan

VueScan предлага надеждна вградена функция за оптично разпознаване на символи (OCR), която ви позволява да конвертирате сканирани документи на над 30 езика в редактируем и търсим текст.

Независимо дали работите с печатни документи, книги, разписки или бизнес документи, възможностите за оптично разпознаване на маркировки на VueScan гарантират точно извличане на текстови данни без да е необходим допълнителен софтуер.

Освен това VueScan работи с над 7400 модела скенери, включително много от тях, които производителите вече не поддържат.

Най-добрите функции на VueScan

Поддържа формати TXT, PDF и Word.

Създавайте PDF файлове с текст, който може да се търси и копира .

Подобрете яснотата на текста с изправяне, намаляване на шума и настройка на контраста.

Използвайте инструменти, базирани на изкуствен интелект, за автоматично оцветяване, откриване на ориентация и разпознаване на типа медия.

Ограничения на VueScan

Интерфейсът е остарял – някои потребители го намират за тромав в сравнение с модерния софтуер за скенери.

Може да бъде прекалено сложно за начинаещи поради многото си напреднали настройки.

Някои потребители споделят смесени впечатления от обслужването на клиенти.

Цени на VueScan

Стандартна версия : 9,95 $/месец на потребител

Професионална версия: 19,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за VueScan

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. SimpleOCR (най-добър за безплатни основни OCR нужди)

чрез SimpleOCR

За тези, които се нуждаят от безплатно и лесно за използване OCR решение без сложни настройки, SimpleOCR е отличен избор.

Инструментът е идеален за потребители, които искат да преобразуват печатни документи в редактируем текст, без да плащат за скъп софтуер. За разлика от по-усъвършенстваните OCR инструменти, SimpleOCR е най-подходящ за чисти, висококачествени сканирани документи със стандартни шрифтове.

Тази безплатна опция се използва широко от домашни потребители, преподаватели и малки предприятия, които се нуждаят от OCR от време на време, без да е необходимо дълго обучение.

Най-добрите функции на SimpleOCR

Използвайте 100% безплатен OCR както за лични, така и за търговски цели.

Преобразувайте печатни документи в текст бързо и лесно

Работете с сканери, съвместими с TWAIN , за директно сканиране и OCR.

Достъп като безплатна програма или SDK за разработчици.

Ограничения на SimpleOCR

Проблеми с многоколонни оформления, таблици и нестандартни шрифтове

Разпознаването на ръчен текст е по-неточно от платените решения.

Липсват разширени функции като пакетна обработка и автоматизация.

За най-добри OCR резултати са необходими висококачествени сканирани документи.

Цени на SimpleOCR

Безплатно

Оценки и рецензии за SimpleOCR

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. GOCR (Най-добър за отворени източници и основни OCR задачи)

чрез GOCR

Търсите безплатен OCR инструмент с отворен код? GOCR е предназначен за потребители, които се нуждаят от основно разпознаване на текст без сложността на платения или патентован софтуер.

Този инструмент е лека програма, базирана на командния ред, която ефективно извлича текст от различни формати на изображения. Въпреки че GOCR не разполага с усъвършенстван анализ на оформлението, той все пак е подходящ за разработчици и потребители на Linux, които се нуждаят от просто и персонализирано OCR решение.

Най-добрите функции на GOCR

Използвайте напълно безплатен и отворен софтуер за OCR под GNU General Public License.

Работи на операционни системи Linux, Windows и OS/2.

Работете като самостоятелен инструмент с командна линия или го интегрирайте в друг софтуер.

Поддържане на множество езици за разпознаване на текст

Достъп до опростен графичен интерфейс (gocr. tcl) за по-лесна употреба

Ограничения на GOCR

Проблеми с комплексни шрифтове, ръчно написан текст и наклонени изображения

Не поддържа добре нелатинските азбуки.

Липсват разширени OCR функции като анализ на оформлението и форматиране на документи.

По-ниска точност в сравнение с модерните OCR двигатели

Цени на GOCR

Безплатно

Оценки и рецензии за GOCR

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Google Cloud Vision OCR (най-добър за OCR с изкуствен интелект и автоматизация в голям мащаб)

чрез Google Cloud Vision OCR

Търсите ефективността на Google? За бизнеса, който работи с големи обеми документи, изображения и ръчно написан текст, Google Cloud Vision OCR предлага точно това.

Основан на усъвършенстваните модели на Google за изкуствен интелект и машинно обучение, този инструмент надхвърля основните OCR функции, като предлага задълбочено извличане на текст, интелигентна обработка на изображения и безпроблемна интеграция с облачната екосистема на Google.

Независимо дали автоматизирате въвеждането на данни или извличате информация от сканирани документи, този инструмент ви помага да спестите време и да подобрите точността.

Най-добрите функции на Google Cloud Vision OCR

Използвайте OCR с изкуствен интелект с модели за дълбоко обучение за по-голяма точност.

Разпознавайте печатен, ръчно написан и многоезичен текст

Обработвайте големи обеми с пакетна обработка и OCR в реално време чрез API.

Интегрирайте с продуктите на Google Cloud като BigQuery, Cloud Storage и Vertex AI .

Обучавайте персонализирани модели с AutoML, за да подобрите точността

Гарантирайте съответствие и сигурност с поддръжка на множество региони.

Ограничения на Google Cloud Vision OCR

Необходима е разширена настройка (интеграция на API и стъпки за удостоверяване)

Може да бъде скъп за нужди от OCR с голям обем

Липсва вградено разпознаване на форматиране на шрифтове (например, получер, курсив)

Цени на Google Cloud Vision OCR

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Cloud Vision OCR

G2 : 4,4/5 (85+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

10. Microsoft Lens (най-подходящ за потребители на Microsoft и безпроблемна интеграция)

чрез Microsoft Lens

За тези, които вече използват Microsoft 365, OneDrive или други инструменти на Microsoft, Microsoft Lens (по-рано Office Lens) е отлично OCR решение за лесно сканиране, редактиране и организиране на документи.

Независимо дали дигитализирате бележки, бели дъски, визитки или печатни документи, Microsoft Lens предлага интелигентно изрязване, OCR възможности и синхронизация в облака.

Освен това, този инструмент е напълно безплатен, което го прави икономичен вариант за професионалисти, студенти и малки предприятия.

Най-добрите функции на Microsoft Lens

Интегрирайте безпроблемно с Microsoft 365, OneDrive и OneNote .

Изберете от няколко режима на заснемане (снимка, документ, бяла дъска, визитна картичка)

Активирайте автоматично изрязване и разпознаване на текст (OCR) за редактируеми Word и PDF файлове.

Експортирайте сканирани документи като Word, PowerPoint, PDF или JPEG

Безплатен достъп без скрити разходи или воден знак

Ограничения на Microsoft Lens

Ограничена езикова поддръжка на OCR за ръчно писан текст (само на английски език)

Без офлайн OCR възможности

Не е толкова усъвършенстван за пакетна обработка или OCR в корпоративен мащаб.

Случайни проблеми с качеството на изображенията, изискващи стабилни ръце за сканиране

Цени на Microsoft Lens

Безплатно

Оценки и рецензии за Microsoft Lens

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (265+ отзива)

