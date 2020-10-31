Как да използвате ClickUp, за да зададете цели за вашия екип

Екипът на ClickUp има редовна седмична рутина, която винаги спазваме.

Задаваме седмични цели за това, което правим през съответната седмица.

Всеки член на екипа изброява 4 до 5 цели, които иска да постигне, и да направи напредък в тази посока.

Те отразяват най-важните ни приоритети за седмицата.

През седмицата актуализираме целите си с това, върху което сме работили, и с постигнатия напредък.

Преди правехме това с комбинация от Slack и Google Sheets... но после ни хрумна по-голяма идея:

Ами ако поставим целите и OKR-ите директно в ClickUp и не разчитаме на друг софтуер за OKR?

По този начин нашата компания ще бъде съгласувана във всички аспекти – с големите цели на компанията и с ключовите резултати, които искаме да постигнем.

Добра новина: и вие можете да го използвате!

ClickUp добави тази функция, защото на пазара нямаше подходящ инструмент за свързване на цели и задачи.

В версията на OKR на ClickUp вие задавате цели и след това всички задачи, които искате да изпълните, за да реализирате тази цел.

„Единственият начин да следиш целите си в момента е да използваш електронна таблица или специално приложение за целите (което е много скъпо и е насочено към големи компании). Искахме да има начин не само да следим традиционните цели в ClickUp, но и неща като спринтове – където можем да свързваме задачи от различни места“, каза Зеб Евънс, главен изпълнителен директор и съосновател на ClickUp.

Целите на ClickUp носят яснота

Ето как работи. В всяка секция с цели членовете на екипа могат да изброят името, описанието и крайните срокове.

След това екипите могат да използват ClickUp, за да изброят конкретни цели и дори да ги свържат с дадена задача.

Можете дори да използвате полето за описание, за да изясните целите си и да добавите подкрепящи подробности.

Задайте си цели

ClickUp Goals ви позволява също да задавате числови цели, завършени задачи, вярно/невярно или валутна цел.

След това екипите могат да видят кой е поставил цели за какво и как очакват да ги постигнат.

Ако работите самостоятелно или искате да си поставите индивидуални цели, тогава задайте целите си като „Частни“ в началото.

След като сте определили целите си, сте готови да се заловите за работа.

Бонус: Повишете нивото на целите си, като си поставите SMART цели! 💜

Как използваме целите в ClickUp?

Един от начините, по които използваме целите в ClickUp, е чрез определяне на седмични карти за оценка.

Това са нашите основни инициативи за седмицата и това, което се надяваме да постигнем.

„Създаването на седмична таблица с резултати е най-ефективната ми тактика за избягване на прокрастинирането и определяне на приоритети. Задавам си предизвикателни (но реалистични) очаквания и ги разделям на по-малки части всеки ден, за да се уверя, че всичко ще бъде свършено. Вместо да ходя на работа безцелно, таблицата ми дава ежедневно усещане за целта, която трябва да постигна“, казва София Камински, ръководител на екипа за успех на клиентите в ClickUp.

Много често това включва отговаряне на определен брой заявки за помощ, редактиране на няколко начални страници на уебсайтове или стартиране на нова система за фактуриране или анализи.

Целите трябва винаги да са измерими, което може да означава разделяне на проектите на по-малки задачи и след това опит да се завърши определен брой задачи за седмицата.

Можем също да използваме целите, за да ни помогнат да планираме по-големи инициативи, като амбициозни приходи или маркетингови цели, и да видим какъв ефект имат те върху крайния резултат.

С помощта на седмични карти за оценка знаем върху какво работи всеки човек и можем да видим дали това съответства на по-големите цели и инициативи на компанията.

Това е още един мотивиращ фактор, който ни помага да се концентрираме върху най-важното.

Бонус: HR SMART цели

Заключение: Винаги помнете да свързвате целите си с по-голяма цел.

Целите не трябва да съществуват във вакуум.

Вашият екип трябва да вижда как неговите задачи и проекти допринасят за цялостната картина.

За тази цел Goals в ClickUp може да ви помогне да определите вашите проекти.

Ако знаете какво се опитвате да постигнете, е по-лесно да създадете нещо, което има значение, отколкото да съществува само защото трябва да направите нещо.

Вместо това, започнете с целта на компанията и след това създайте проекти и задачи, които да ви помогнат да я постигнете.

Целите и задачите на вашия екип трябва винаги да бъдат съгласувани с целите на компанията – и сега ClickUp Goals ви позволява да направите това на едно място, за цялата организация.