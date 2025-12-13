Как да автоматизирате общуването в LinkedIn с AI за по-добро взаимодействие

Проучване за състоянието на контактите в LinkedIn установи, че екипите по продажбите все още пренебрегват LinkedIn за проучване на B2B пазара. Над 90% от техните изходящи усилия все още се насочват към имейли, докато LinkedIn остава на заден план.

Средният процент на отговори на студени имейли е 5,1%. Директните съобщения в LinkedIn получават над 10,3%, което е двойно по-голямо ангажиране.

Вашите лица, вземащи решения, вече са активни в LinkedIn. Защо тогава да не третирате LinkedIn като основния си канал за комуникация?

За целта трябва да се запознаете с автоматизацията в LinkedIn – изпращане на заявки за свързване, планиране на последващи действия и проследяване на ангажираността.

По-долу ви показваме как да автоматизирате общуването в LinkedIn с помощта на изкуствен интелект.

Шаблонът за план за действие на ClickUp за работа с контакти централизира работния процес на кампанията ви на едно място. Цветово кодираните статуси, етикетите на отделите и флаговете за приоритет правят вашия процес лесен за четене. Идеален, когато работите с персонализирани съобщения в стотици LinkedIn акаунти.

Защо общуването в LinkedIn все още работи

Ето защо LinkedIn продължава да доминира в генерирането на B2B лийдове:

Прецизно таргетиране: Можете да таргетирате хора, които отговарят на профила на вашия идеален клиент, като използвате филтри за длъжност, размер на компанията, индустрия и географско местоположение, вместо да гадаете демографски данни, както при други платформи.

Среда с висока мотивация: Хората влизат в LinkedIn специално за кариерни и бизнес цели, така че са по-отворени към подходящи бизнес възможности в сравнение с това, когато преглеждат Instagram или Facebook за забавление.

По-високи проценти на отговор: Средният процент на приемане на покани в LinkedIn е 37%, което ви дава възможност да изградите връзки и да се ангажирате с потенциалните си клиенти.

Богати поведенчески данни: Прегледите на профила, ангажираността с публикациите, промените в работата и актуализациите на компанията предоставят сигнали в реално време за интереса на потенциалните клиенти и подходящия момент.

По-строги ограничения за автоматизация: LinkedIn поставя дневни ограничения за връзки, за да предотврати спам контактите и ви принуждава да се фокусирате върху качеството, а не върху количеството.

🤯 Знаете ли, че... LinkedIn има над 1,2 милиарда членове в 200 страни и региони по целия свят. чрез LinkedIn

Какво ви е необходимо, преди да автоматизирате комуникацията в LinkedIn

Автоматизацията в LinkedIn работи най-добре, когато имате подходяща основа. Ето защо, преди да започнете да автоматизирате контактите си, ето няколко основни неща, които трябва да знаете.

Разберете правилата на LinkedIn

Не е възможно да се свържете с всеки ICP наведнъж. Ето правилата на LinkedIn, които трябва да знаете, за да избегнете ограничения на акаунта си и да поддържате последователна комуникация.

Действие Безплатен LinkedIn Premium LinkedIn Sales Navigator Седмични заявки за връзка До 100 (препоръчително 80) До 100 До 100 Седмични заявки за връзка (висок SSI) Н/Д До 200 До 200 Ограничение за съобщения за заявки за връзка 200 символа 300 символа 300 символа Съобщения за заявки за връзка (бележки) 5–10 на месец Неограничено (в рамките на седмичните лимити) Неограничено (в рамките на седмичните лимити) Седмичен лимит за изпращане на директни съобщения ~100 съобщения ~150 съобщения ~150 съобщения Дължина на съобщението 8000 символа 8000 символа 8000 символа Размер на прикачения файл 20 MB 20 MB 20 MB

Ако пренебрегнете тези ограничения, рискувате да бъдете блокирани временно или постоянно.

👀 Знаете ли, че... На 6 март 2025 г. две големи платформи за продажби – Apollo.io и Seamless.ai – изчезнаха от резултатите от търсенето в LinkedIn като част от мерките срещу извличането на данни чрез разширения за Chrome.

Оптимизирайте профила си в LinkedIn

Важно е да изградите своя личен бранд в LinkedIn, който да подчертава вашите умения и разказва вашата уникална история.

Ето кратък списък за оптимизиране на личния ви профил и този на компанията:

Личен профил Страница на компанията ✅ Професионална снимка ✅ Заглавие, ориентирано към стойността ✅ Пълна секция с опит (с измерими резултати) ✅ Препоръки ✅ Публикации, с които вашите потенциални клиенти могат да се ангажират ✅ Висококачествено лого✅ Ясен слоган/ценностна предложения на компанията✅ Последни новини и публикации на компанията✅ Акцент върху продуктите и услугите✅ Информация за контакт и линк към уебсайта

👀 Знаете ли, че... Ангажираността в LinkedIn се е увеличила с 30% на годишна база през 2024 г., което е повече от всяка друга платформа за социални медии.

Определете профила на идеалния си клиент (ICP)

Не можете да изпращате заявки на всеки. Първо, има ограничение за броя на поканите, които можете да изпратите седмично, и второ, няма да спечелите нищо, ако се свържете с хора, които не са ви необходими.

Преди да разширите обхвата си в LinkedIn, трябва да познавате хората, с които планирате да се свържете – вашия идеален клиентски профил (ICP).

Ето няколко въпроса, които можете да зададете, за да получите много конкретно разбиране за вашия ICP:

В какъв вид компании работят вашите идеални потенциални клиенти?

Какви длъжности заемат най-добрите ви клиенти?

Какви проблеми се опитват активно да решат?

Вашето решение е насочено към стартиращи компании или към големи предприятия?

Какви инструменти вече използват, които допълват вашите услуги?

Къде се намират тези компании/хора от географска гледна точка?

Колкото по-точно е определението за вашата потребителска персона, толкова по-добре ще можете да намерите потенциални клиенти, които са тясно свързани с вашето предложение.

👀 Знаете ли, че... LinkedIn Intro беше пуснато през октомври 2013 г. като функция за iOS, която вмъкваше информация от LinkedIn профила в заглавията на имейлите. Само няколко месеца по-късно, през февруари 2014 г., то беше закрито поради нарастващи опасения за сигурността и поверителността, свързани с начина, по който получаваше достъп до данните от имейлите. чрез TechCrunch

Как да автоматизирате общуването в LinkedIn с помощта на изкуствен интелект

Мащабирането на обхвата в LinkedIn е сложно.

Ако действате прекалено бързо, рискувате да ви наложат ограничения на акаунта. Ако действате прекалено бавно, вашите възможности ще се изчерпят. Изкуственият интелект ви позволява да персонализирате генерирането на потенциални клиенти в LinkedIn в голям мащаб. Ето какво ви дава възможност да направите:

Изключително релевантни съобщения, създадени за секунди с помощта на изкуствен интелект за копирайтинг

Автоматизирани последващи действия, които все още изглеждат човешки

Всички потенциални клиенти се проследяват на едно място

Нека да видим как можете да автоматизирате общуването в LinkedIn с помощта на AI постепенно.

1. Задайте цели на кампанията

Какво се опитвате да постигнете с автоматизацията на LinkedIn?

Това може да бъде резервиране на разговори за откриване, за да стимулирате директни разговори с потенциални клиенти. Или да промотирате ресурс с съдържание и да накарате хората да изтеглят ръководство. Или да увеличите плътността на мрежата и да увеличите връзките в нишата ICP или индустрията.

Каквато и да е целта ви, определете я.

След това определете измерими цели. Защото без цифри вашата автоматизация няма какво да оптимизира.

Как ClickUp може да ви помогне?

Използвайте шаблона за план за действие на ClickUp, за да структурирате кампанията си за достигане до потенциални клиенти с ясни цели и измерими резултати.

Използвайте шаблона за план за действие на ClickUp, за да структурирате кампанията си за достигане до потенциални клиенти с ясни цели и измерими резултати.

Защо ще харесате този шаблон:

Поставете си цели за това, което трябва да се направи всеки ден

Добавете етикети за приоритет към всяка задача, добавете отговорник и състоянието на напредъка.

Добавете начални и крайни дати за кампаниите, за да не излизате от графика.

Включете сложността на задачите и коментари за всички заинтересовани страни.

2. Създайте база данни с потенциални клиенти

Имате нужда от добре дефиниран списък с потенциални клиенти. Защо?

AI може да персонализира, оценява и подрежда съобщенията по-ефективно, когато основните ви данни са организирани.

Започнете с ICP филтрите си и определете кого всъщност искате да достигнете: длъжности, индустрии, размер на компаниите и региони. Използвайте LinkedIn Sales Navigator, за да стесните списъка си още повече, като използвате сигнали за висока степен на интерес, като например:

Хора, които са публикували наскоро

Промени в ролите през последните 90 дни

Компании с ръст на персонала или финансирането

Екипи, които наемат хора за роли, които вашият продукт решава

Обогатете списъка си с основна информация. Тя включва заглавието, последните публикации, информация за компанията и сигнали за проблемни области, за да персонализирате съобщенията по смислен начин.

Как ClickUp може да ви помогне?

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете единен източник на информация за вашите активи за контакти: дефиниции на ICP, рамки за съобщения, правила за автоматизация, логика за сегментиране на потенциални клиенти.

Създайте шаблони за контакти, SOP и списъци за проверка на кампании в Clickup Docs.

Можете да вграждате маркери, таблици, изображения, връзки и дори табла, за да форматирате документацията си точно както искате.

Всички членове на вашия екип могат да си сътрудничат. Маркирайте другите с коментари, подчертавайте обратната връзка и дори преобразувайте текста директно в задачи, за да можете да проследявате действията, свързани с вашите идеи.

💡 Професионален съвет: Използвайте LinkedIn Sales Navigator, за да получите препоръки за потенциални клиенти въз основа на запазените си търсения. Вашите търговски екипи могат да намерят и да се свържат с подходящи потенциални клиенти чрез разширено филтриране, което надхвърля основните възможности за търсене на безплатната версия.

3. Създайте персонализирани съобщения за контакти

Общите студени имейли имат 2,8% процент на отговор.

Добавете малко персонализация и процентът на отговорите скача до 6,5%. В същото проучване 73% от лицата, вземащи решения, заявяват, че са по-склонни да отговорят на непознати съобщения, когато ги усещат като лични.

Накратко, персонализираните съобщения получават повече отговори. За да увеличите шансовете си да получите отговор в LinkedIn, следвайте тези прости стъпки:

Посочете нещо конкретно: скорошна публикация, промяна в длъжността или актуална информация за компанията.

Ограничете съобщението до 2–3 изречения с една ясна цел.

Предложете нещо полезно (прозрение, ресурс, перспектива), преди да помолите за време.

Ръчното персонализиране на всички тези съобщения е като състезание с времето.

Използвайте AI инструменти, за да автоматизирате тази стъпка.

Как ClickUp може да ви помогне?

ClickUp Brain улеснява персонализацията.

Този AI разбира цялата ви система за контакти, тъй като се намира в ClickUp. Този AI инструмент разполага с контекст от вашите списъци, задачи, документи, CRM полета и бележки.

Това означава, че той може да генерира съобщения за контакти, резюмета и последващи задачи въз основа на вашия действителен работен процес, а не на общи предположения.

AI асистентът обобщава публикациите в LinkedIn, извлича специфичните за ролята проблеми и извлича ключови детайли, които можете да използвате в съобщението си.

След това използвайте BrainGPT, за да пренапишете вашето съобщение за контакти в различни тонове, да създадете кратки версии от 2–3 изречения или да генерирате различни гледни точки (основани на стойност, на проблем, на прозрение). Тествайте тези варианти, за да видите кои от тях резонират с всеки ICP.

Напишете чернови на имейли за входящи продажби, които отговарят на често срещани възражения и предлагат социално доказателство, като използвате ClickUp Brain.

Не забравяйте да човекоподобните съдържанието, генерирано от изкуствения интелект, и да добавите личен отпечатък към съобщението, като намекнете за своята личност.

Идеите могат да ви хрумнат в неочаквани моменти – веднага след като прочетете публикацията на потенциален клиент, по време на разговор по телефона или докато преглеждате вашите проекти.

Въвеждането на всичко на ръка ви забавя. Въведете: Talk-to-Text на ClickUp. С Talk-to-Text можете:

Автоматично маркирайте колеги, задачи или документи, докато диктувате, като използвате контекстно-зависими @споменавания и връзки.

Създайте си личен речник, който автоматично попълва имена на продукти, акроними и най-често използвани думи, за да звучи диктуваният текст като ваш собствен.

Превърнете гласовите бележки в структуриран текст и ги задайте като задачи

Достъп до ChatGPT, Claud, Gemini и други AI модели без да сменяте приложенията – намаляване на разрастването на AI

Поддържайте CRM в LinkedIn организирано с незабавно гласово въвеждане

BrainGPT може също да извършва уеб търсене от същия прозорец, без да напускате работната си среда.

24% от работниците казват, че повтарящите се задачи им пречат да вършат по-значима работа, а други 24% смятат, че уменията им не се използват пълноценно. Това означава, че почти половината от работната сила се чувства творчески блокирана и недооценена. ClickUp помага да се върне фокусът върху работата с голямо въздействие с лесни за настройка AI агенти, автоматизиращи повтарящи се задачи въз основа на тригери. Например, когато дадена задача е маркирана като завършена, AI агентът на ClickUp може автоматично да зададе следващата стъпка, да изпрати напомняния или да актуализира статуса на проекта, освобождавайки ви от ръчното проследяване.

4. Изберете вашия технологичен стек

Автоматизацията в LinkedIn не се извършва с един инструмент. Различни инструменти се занимават с конкретни части от процеса на контакти. Например:

Инструменти Цел Инструменти за намиране на потенциални клиенти LinkedIn Sales Navigator автоматизира проучването на LinkedIn за вас. Използвайте го, за да намерите профили в LinkedIn въз основа на вашите ICP критерии, като длъжности, размер на компанията, отрасъл и филтри за местоположение. Инструменти за извличане на данни Някои от най-добрите инструменти за автоматизация на LinkedIn, като Phantombuster Lusha , претърсват профилите в LinkedIn и извличат полезна информация като имейл адреси, телефонни номера, данни за компании и скорошна активност. Инструменти за контакти Expandi и Dripify ви позволяват да изпращате персонализирани съобщения за контакти и да създавате автоматизирани последователности за проследяване, които се задействат въз основа на отговорите на потенциалните клиенти. Инструменти за анализ на ефективността Използвайте инструменти за ангажираност в LinkedIn, като Shield Analytics Taplio , за да проследявате показателите на кампанията си, като процент на приемане на връзки, процент на отваряне на съобщения и данни за конверсия, за да видите какво работи. Инструменти за проследяване на активността Lead Delta и WeConnect следят ангажираността на потенциалните клиенти с вашия профил, съдържание и съобщения, за да ви помогнат да определите приоритетите си за последващи действия.

Когато започвате да използвате LinkedIn за контакти, не се нуждаете от цял набор от технологии. Вместо това ви е необходимо едно централизирано работно пространство, от което да управлявате процеса.

Как ClickUp може да ви помогне?

ClickUp, конвергентното AI работно пространство, обединява всички ваши данни за контакти. Това включва данни за контакти, документи с ICP критерии, шаблони за съобщения, данни за потенциални клиенти и показатели за ефективност.

Импортирайте обогатени данни от инструментите за автоматизация на LinkedIn в ClickUp. BrainGPT може да обобщи тези данни за всеки потенциален клиент, да подчертае проблемните точки и да извлече теми за разговор за съобщенията за контакти.

Той автоматично актуализира вашия наръчник за контакти. Докато усъвършенствате последователностите си или откривате какво работи, AI се превръща във вашия асистент по документиране, пренаписвайки вашите SOP и шаблони за контакти.

Ето каква е разликата между традиционните инструменти за автоматизация на LinkedIn и конвергентното работно пространство:

Традиционен стек Конвергентна AI работна среда (ClickUp Brain) Връзките в LinkedIn са разпръснати в 6–10 инструмента (Sales Nav, електронни таблици, шаблони за съобщения, тракери) Всички проучвания за контакти, бележки за ICP, шаблони за съобщения и задачи са централизирани в един сигурен хъб на ClickUp. Загуба на контекст между приложенията — търсите информация в едно приложение, пишете съобщения в друго и проследявате напредъка в електронна таблица. AI асистентите и AI агентите действат с пълния контекст от вашите документи, CRM полета, задачи и последователности. Часове, изгубени в превключване между инструменти, актуализиране на таблици и ръчно синхронизиране на информация Таблото се актуализира автоматично в реално време със статуса на контактите, последващите действия и ефективността на съобщенията. Точкова AI решение без памет за минали съобщения или ICP правила AI е вграден във всички задачи, документи и разговори – пренася вашия ICP, шаблони и правила за персонализация навсякъде.

👀 Знаете ли, че... LinkedIn е забранен или строго ограничен в следните страни. Русия: Статус: Все още блокиран През ноември 2016 г. съд в Москва постанови, че LinkedIn трябва да бъде блокиран за нарушаване на руския закон за локализация на данни.Все още блокиран

Статус: Все още блокиран Статус: Все още блокиран Китай: LinkedIn закри Статус: LinkedIn вече не предлага пълния си набор от социални услуги и услуги за търсене на работа в Китай. LinkedIn закри основната си услуга в Китай и премина към ограничен модел.LinkedIn вече не предлага пълния си набор от социални услуги и услуги за търсене на работа в Китай.

Статус: LinkedIn вече не предлага пълния си набор от социални услуги и услуги за търсене на работа в Китай. Статус: LinkedIn вече не предлага пълния си набор от социални услуги и услуги за търсене на работа в Китай.

5. Настройте автоматизирани работни процеси

Връзките в LinkedIn не се изчерпват с изпращането на заявки за свързване. Трябва да проследявате отговорите и да поддържате постоянен контакт, за да превърнете потенциалните си клиенти в платежоспособни клиенти.

Когато управлявате контактите с стотици потенциални клиенти, няма как да се справите с всичко това ръчно. Имате нужда от автоматизирани с изкуствен интелект работни процеси, които продължават да функционират, дори когато не следите всеки отговор.

При автоматизирането обаче не забравяйте да конфигурирате следните ограничения:

Задайте ежедневни заявки за свързване

Изпращайте заявки за свързване на определени интервали

Изпращайте съобщения по време на работното време на потенциалните клиенти, за да максимизирате процента на отговорите и да изглеждате по-човечен.

Как ClickUp може да ви помогне?

С ClickUp Automations можете да създадете работни потоци без код, базирани на тригери, които се активират, когато потенциалните клиенти преминават през различни етапи. Те управляват вашата система за контакти на заден план.

Активирайте необходимата ви автоматизация или персонализирайте правилата чрез изкуствен интелект въз основа на вашите работни процеси.

Дефинирайте правила „ако това, то онова“ в Automations, които спестяват часове и елиминират пропуснати стъпки.

Например, можете да настроите автоматизация, която да прилага етикет „Свързан“, веднага щом потенциален клиент премине в статус „Приета връзка“, като по този начин поддържате CRM актуален.

Автоматизацията може да бъде свързана и с предстоящи крайни срокове, промени в отговорните лица или дори събития за отчитане на времето, като по този начин се гарантира, че задачите остават последователно маркирани.

⭐ Бонус: ClickUp Agents ви помагат да автоматизирате процесите още повече. За разлика от простите правила, базирани на тригери, Agents могат да изпълняват продължителни, многоетапни задачи от ваше име. Например, можете да създадете агент, който: Проверявайте списъка си с контакти в LinkedIn всяка сутрин.

Идентифицира потенциални клиенти, с които не е имало контакт в последните 3 дни.

Обобщава последното съобщение или бележка

Създава задача, наречена „Изпрати последващо съобщение 2 до [потенциален клиент]“.

Присвоява ви го с краен срок

6. Стартирайте, наблюдавайте и мащабирайте кампанията си за достигане до потребителите

Започнете кампанията си за достигане до потенциални клиенти в малък мащаб и тествайте нейната ефективност, преди да я разширите до целия си списък с потенциални клиенти.

По време на тестовата седмица следете следните ключови показатели:

Процент на приемане: Трябва да е над 30% за добре насочени потенциални клиенти; всичко по-ниско от това показва лошо насочване или слаби съобщения.

Прегледи на профила : Ако броят на прегледите след получаване на заявки е висок, но процентът на приемане е нисък, това предполага необходимост от оптимизиране на профила.

Процент на отговорите: Проследявайте колко от приетите връзки отговарят на първото ви съобщение за последваща връзка; стремете се към 15-20% процент на отговорите.

След като тестовата ви кампания покаже последователни резултати, постепенно я разширявайте.

Създайте множество варианти на успешни кампании. Тествайте различни индустрии, размери на компании или длъжности, като запазите доказаните си шаблони за съобщения и последователности на времето.

Как ClickUp може да ви помогне?

Използвайте таблата на ClickUp, за да видите върху какво вече работите и да го превърнете в диаграми и графики.

Таблото автоматично извлича данни от задачите и полетата, в които работите, за да създаде единна обща картина в работната ви среда.

Можете дори да създадете подробни вътрешни и външни табла за отчитане за всичките си акаунти. Главно табло за висшето ръководство и индивидуални табла за всички SDR.

Изберете от картите на таблото, за да персонализирате таблото според вашите нужди. Експортирайте ги в PDF формат и ги изпратете на съответните заинтересовани страни.

Получавайте незабавни AI обобщения и актуализации с ClickUp Dashboards

⚒️ Бърз трик: AI Cards ви предоставя информация в реално време, която се актуализира автоматично, директно в таблото за управление на ClickUp. В случая с общуването в LinkedIn това се превежда като: Добавете AI Executive Summary Card, за да получите актуална снимка на вашия процес на контакти (Свързан, Очаква отговор, Необходимо проследяване).

Добавете AI StandUp Card, за да видите ежедневните акценти, като потенциални клиенти, които са проявили интерес, забавени лийдове или просрочени последващи действия.

Използвайте AI Goal Card, за да се придържате към седмичните си цели: брой заявки за връзка, отговори или насрочени срещи. AI Cards извлича контекста от вашите задачи, статуси, персонализирани полета и бележки и ви предоставя обобщение на данните, подкрепено от AI.

👀 Знаете ли, че... Според Statista над 84% от B2B маркетолозите смятат, че LinkedIn предлага най-голяма полза за тяхната организация в сравнение с други платформи, като Facebook и Twitter.

Доказани подсказки за работа с LinkedIn

Как да избегнете общите заявки за връзка, които хората разпознават от километри?

Използвайте добре обмислени подсказки, така че всяко съобщение да е уместно и да ви помогне в усилията ви за привличане на потенциални клиенти.

Ето някои полезни указания.

🤖 Подсказки за заявки за връзка

Подсказка: Напишете бележка за връзка от 200 знака, която свързва моята причина за свързване с конкретен детайл от скорошна публикация на потенциалния клиент, инициатива на компанията или промяна в индустрията. Направете го да изглежда като наблюдение между колеги, а не като реклама.

Подсказка: Създайте кратко съобщение за връзка, в което споменете една необичайна подробност от профила на потенциалния клиент (например доброволческа дейност, страничен проект, нишова сертификация), за да покажете искрено внимание към детайлите. Избягвайте да предлагате нещо.

Ако сте начинаещ в използването на изкуствен интелект в продажбите, това видео ви показва инструментите, подсказките и шаблоните, които можете да включите в контактите си още днес.

🤖 Подсказки за съобщения при първо контакт

Подсказка: Напишете съобщение от 2–3 изречения, което използва прекъсване на модела (неочаквана похвала, прозрение или наблюдение), извлечено от дейността на потенциалния клиент или новини за компанията – нещо, което ги кара да се замислят.

Подсказка: Създайте въвеждащо съобщение, което да насочи разговора към текущите приоритети на потенциалния клиент въз основа на неговата роля и скорошни дейности. Направете го да звучи като заинтересованост, а не като контакт.

Подсказка: Пренапишете това съобщение в кратко и ясно начало, което се позовава на конкретна метрика, тенденция или промяна, свързана с ролята на потенциалния клиент.

🤖 Подсказки след взаимодействие

Подсказка: Напишете лично съобщение, което продължава разговора от последния им пост – добавете едно противоположно или алтернативно мнение, за да предизвикате по-задълбочен обмен, без да бъдете конфронтационни.

Подсказка: Създайте съобщение в отговор на тази публикация в LinkedIn, което подчертава нюанс, който потенциалният клиент не е споменал, но би оценил. Поддържайте разговорния тон и интелигентността.

🤖 Подсказки за последващи действия

Подсказка: Напишете последващо съобщение, което добавя нова стойност, вместо да повтаря първото съобщение. Извлечете една релевантна идея от индустрията на потенциалния клиент и я свържете по смислен начин с по-ранната си теза.

Подсказка: Създайте последващо съобщение, което предполага положителни намерения (те са заети), представя микро-прозрение и задава въпрос без натиск, на който биха се радвали да отговорят.

🤖 Подсказки, базирани на инсайти

Подсказка: Напишете съобщение, в което споделяте конкретна тенденция или сигнал, свързани с тяхната роля, подкрепени с един ред логика. Съобщението трябва да изглежда като нещо, което биха добавили в отметките си, а не като нещо, което биха игнорирали.

Подсказка: Създайте DM, основано на прозрения, което извлича микротенденция от последните 30 дни в тяхната индустрия и я представя като задълбочено наблюдение. Без продажби.

🤖 Подсказки за започване на разговор

Подсказка: Напишете директно съобщение, в което задавате добре обмислен, нишов въпрос, базиран на професионалния опит на потенциалния клиент, етапа, в който се намира компанията му, или скорошен успех – нещо, на което той би искал да отговори, защото показва истинска любознателност.

Подсказка: Напишете кратко въведение, което свързва един елемент от миналия им опит с нещо актуално, което се случва в тяхната индустрия днес.

Най-добри практики за работа с LinkedIn с помощта на изкуствен интелект

AI улеснява общуването в LinkedIn, но залогът е по-висок от всякога.

Всички имат достъп до едни и същи инструменти. Това означава, че ако не изпращате хиперперсонализирани съобщения, вашите контакти няма да бъдат забелязани.

1. Създавайте всяко съобщение в LinkedIn въз основа на реална информация

AI работи най-добре, когато има нещо конкретно, към което да се прикрепи. Захранете го с контекст от вашата целева аудитория, включително последните им публикации, промени в ролите, тенденции при наемането на персонал или други подробности, които сте събрали във вашия LinkedIn CRM.

Помолете го да генерира съобщение в LinkedIn, което отразява тези сигнали. С тези данни ще бъдете изненадани колко човечно звучи съобщението в LinkedIn.

2. Пазете LinkedIn профила си в безопасност, като спазвате ограниченията на LinkedIn

AI и платформите за автоматизация могат да направят вашата комуникация в LinkedIn безпроблемна, но алгоритъмът на LinkedIn наказва всяка дейност, която изглежда неестествена.

Спазвайте седмичните ограничения за покани, избягвайте внезапни пикове в съобщенията и разпределяйте активността през деня, за да имитирате нормалното поведение на потребителите.

Ако управлявате няколко LinkedIn акаунта в екипа си (за SDR, основатели или членове, които работят с клиенти), уверете се, че всеки акаунт спазва собствените си безопасни ограничения. Всеки акаунт трябва да поддържа свой собствен ритъм на изпращане, период на загряване и модел на ежедневна активност.

3. Използвайте инструмента за проучване на LinkedIn, за да подобрите точността

LinkedIn Sales Navigator или всеки друг инструмент за проучване на потенциални клиенти в LinkedIn трябва да ви помогне да достигнете до по-добри потенциални клиенти, а не до повече потенциални клиенти.

AI може да оценява потенциални клиенти, да извлича контекст и да открива положителни сигнали, когато вашите целеви данни са точни. Дори и най-добрата персонализация не може да поправи лош списък.

AI може да изготвя въведения, да обобщава профили, да преписва вашите съобщения и да създава микро-прозрения.

Внимавайте да не превърнете контактите си в спам. Използвайте инструментите за автоматизация на LinkedIn за проследяване, подреждане и обогатяване, но запазете логиката и тона на съобщенията човешки.

5. Съобразете всеки контакт с етапа, ролята и спешността на вашата целева аудитория

Ръководителите от висшето ръководство реагират на стратегията; мениджърите от средно ниво реагират на практичността; операторите реагират на конкретните детайли. Помолете AI да коригира тона, стойността и ъгъла в зависимост от това с кого говорите.

Изходящите контакти в LinkedIn работят най-добре, когато вашето съобщение съответства на текущите предизвикателства на потенциалния клиент.

6. Използвайте AI, за да проучите различни гледни точки

Когато автоматизирате проучването в LinkedIn, помолете AI да ви даде няколко версии на съобщението. Те могат да бъдат основани на прозрения, проблеми или противоположни мнения.

Определете най-силната идея и създайте хиперперсонализирано съобщение, което е по-вероятно да се открои в препълнената пощенска кутия.

Принцип Какво да направите Защо е важно Създавайте всяко съобщение въз основа на реална информация Използвайте изкуствен интелект в конкретен контекст: скорошни публикации, промени в длъжността, CRM бележки или положителни сигнали, за да генерирате персонализирани съобщения. Повече контекст = по-човешко, по-релевантно и по-качествено общуване. Спазвайте ограниченията на LinkedIn, за да поддържате сигурността на профила си Спазвайте естествените модели на активност в LinkedIn; разпределяйте действията; дайте на всеки акаунт собствено загряване и ритъм. Предотвратява сигнали, ограничения и защитава доставяемостта. Използвайте инструменти за проучване с цел точност, а не обем Използвайте Sales Navigator или вашия инструмент за проучване, за да прецизирате подходящите цели; оставете изкуственият интелект да оцени потенциалните клиенти и да извлече сигнали. Дори и най-добрата персонализация не може да поправи лош списък. Разглеждайте инструментите за автоматизация като помощници, а не като заместители Използвайте автоматизацията за проследяване, подреждане и обогатяване; запазете логиката и тона на съобщенията човешки. Избягва спам и поддържа автентичност. Съгласувайте контактите с ролята, етапа и спешността Помолете изкуствения интелект да коригира тона и подхода: стратегия за висшето ръководство, практичност за мениджърите, специфики за операторите. Релевантността увеличава вероятността за отговор. Използвайте изкуствен интелект, за да проучите различни гледни точки Създайте варианти (базирани на прозрения, проблеми, противоположни мнения) и изберете най-силната идея. Помага на вашето съобщение да се открои в препълнените пощенски кутии.

Оптимизирайте работата си в LinkedIn с ClickUp

Най-добрите съобщения в LinkedIn са тези, които изглеждат като че ли са изпратени от вас.

Инструментите за автоматизация на LinkedIn ви помагат да ги изпратите.

ClickUp ви помага да управлявате цялата система – вашите последователности, бележки, персонализирани куки, AI пренаписвания и последващи действия.

Какво ви пречи да автоматизирате контактите си в LinkedIn?