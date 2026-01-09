Най-добрите алтернативи на Comet Browser, които да опитате през 2026 г.

Съвременните браузъри вече не са пасивни прозорци към интернет. Те са центрове за продуктивност, AI копилоти, асистенти за изследвания и инструменти за защита на личните данни, събрани в едно.

Comet Browser се опита да предефинира това преживяване, но за много потребители неговият AI слой все още изглежда по-скоро експериментален, отколкото незаменим.

Ето защо в това ръководство се разглеждат най-добрите алтернативи на Comet Browser, които предлагат по-умни AI възможности и по-добра производителност.

Защо да изберете алтернативи на Comet Browser

Макар потребителите да харесват концепцията за браузър, който поставя изкуствения интелект на първо място, в Comet, на практика често я намират за не толкова революционна.

Ето някои от ограниченията на инструмента:

Липса на интеграции : Предлага ограничени native връзки с платформи за управление на проекти, документация и сътрудничество, което създава неудобства за потребителите, които разчитат на тясно свързани работни процеси.

Ограничени възможности за персонализиране : Не предоставя подробен контрол върху разширенията, оформлението, преките пътища или автоматизацията.

Непостоянна производителност: Причинява проблеми със стабилността и производителността за потребители, които разчитат на множество раздели, разширения или работни процеси, подпомагани от изкуствен интелект.

Няма вградена система за продуктивност: Липсват функции за управление на задачи, проследяване на цели, AI агенти, синхронизация на контекста между устройствата и др.

Алтернативи на Comet Browser на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Най-добри функции Цени* Arc Browser Организирано, модерно сърфиране с интуитивно разделяне на работните пространства Пространства за множество контексти на сърфиране, вертикална странична лента с раздели, командна лента за бърза навигация Безплатно Google Chrome Скорост, надеждност и широка поддръжка на разширения Безпроблемна синхронизация между устройства, огромна екосистема от разширения, интегрирани услуги на Google Безплатно Microsoft Edge Copilot Производителност с помощта на изкуствен интелект и интеграция с Microsoft 365 Вграден Copilot за създаване и обобщаване на съдържание, Immersive Reader, колекции за запазване на проучвания и бележки Безплатно SigmaOS Мултитаскинг и организация на работния процес за потребители, ориентирани към продуктивността Работни пространства, подобни на проекти, Look It Up за обобщения от различни източници, Command-Hover прегледи Безплатно; Професионалните планове започват от 20 $/месец Brave Browser Силна защита на личните данни и блокиране на реклами Brave Shields, интегрирани частни прозорци Tor, вграден Brave Talk за частни видеоразговори, Leo AI асистент Безплатно; Персонализирано ценообразуване DuckDuckGo Browser Строга поверителност по подразбиране и нулево проследяване на данни Блокиране на тракери, криптирано търсене, бутон Fire за изчистване на данните с едно кликване Безплатно; Професионалните планове започват от 9,99 $/месец. Dia Browser Минималистично сърфиране без разсейване с лека AI интеграция Вертикален интерфейс с раздели, персонализиран тон на AI асистента, AI omnibox за команди на естествен език Безплатно; Професионалните планове започват от 20 $/месец Opera Neon Креативен, експериментален интерфейс с вградена AI автоматизация Визуални балонни раздели, AI инструменти (Chat, Do, Make), вградена система за съобщения, изскачащ видео плейър, заснемане на снимки на уеб страници 19,90 $ Zen Browser Чисто и изтънчено ежедневно сърфиране с персонализация Компактен режим за минимализъм, вграден PDF редактор, оптимизирано за производителност сърфиране Безплатно Vivaldi Широки възможности за персонализиране и контрол от страна на напредналите потребители Регулируеми разположения на раздели, разделен екран, персонализиране на теми и жестове Безплатно Arc Search Бързи отговори, базирани на изкуствен интелект, за проучвания и четене Browse for Me обобщение, автоматично архивиране на раздели, оптимизиран изглед за четене Безплатно

Как правим преглед на софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Най-добрите алтернативи на Comet Browser, които можете да използвате

Нека разгледаме подробно най-добрите алтернативи на браузъра Comet 🔍

1. Arc Browser (най-подходящ за организирано и модерно сърфиране)

чрез Arc Browser

Ако сте от хората, които в момента имат отворени около 47 раздела, Arc Browser може да е добър избор. Една от страхотните му функции е Spaces. Това са специални работни пространства, които разделят контекста на сърфирането ви по ясен начин. Отделете едно за работа, едно за лични проекти и едно за странична дейност, която искате да развивате. Всяко пространство има свои раздели, отметки и дори теми.

Освен това Arc се отказва изцяло от хоризонталните раздели в полза на вертикална странична лента, която ви позволява да виждате какво има във всеки раздел.

Command Bar подобрява навигацията и контрола с търсене в стил Spotlight за цялостното ви преживяване при сърфиране. С един клавишен комбинация можете незабавно да прескочите към всеки отворен раздел, закачена страница, отметка или действие на браузъра.

Най-добрите функции на Arc Browser

Отворете мини браузър за бързо търсене, без да прекъсвате текущия си работен процес с Little Arc .

Персонализирайте уебсайтовете с помощта на Boosts , които ви позволяват да променяте визуално и функционално външния вид и поведението на страниците.

Провеждайте визуални мозъчни бури с помощта на Easels – пространства, подобни на бяла дъска, за бележки, екранни снимки и дизайнерски елементи.

Ограничения на Arc Browser

Това е предимно приложение, насочено към настолни компютри, като Mac версиите са значително по-добри от Windows версиите по отношение на функции и стабилност.

Цени на Arc Browser

Безплатно

Оценки и рецензии за Arc Browser

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... „Частното сърфиране “ беше въведено за първи път от Safari на Apple през 2005 г. Години по-късно Chrome и Firefox последваха този пример.

2. Google Chrome (най-добър по отношение на скорост и поддръжка на разширения)

чрез Google Chrome

Google Chrome предлага огромна екосистема от разширения за браузъра, като неговата основа Chromium осигурява съвместимост между платформите и чести актуализации на сигурността. Понякога тази надеждност е точно това, от което се нуждаете.

Библиотеката с разширения на платформата обхваща всичко: блокиране на разсейващи фактори, добавяне на бележки към PDF файлове и дори автоматизиране на повтарящи се задачи. Неговият уеб магазин предлага хиляди решения, изпитани в действие от милиони потребители (не е чудно, че потребителите казват „Просто го потърси в Google, нали?“).

Синхронизацията между устройствата също е безпроблемна. Вашите раздели, отметки, пароли и история ви следват навсякъде. А ако сте разработчик, DevTools на Chrome предлага разширени инструменти за отстраняване на грешки, анализ на производителността, проверка на мрежата и тестване на адаптивния дизайн.

Най-добрите функции на Google Chrome

Прехвърляйте раздели или целия си работен плот директно към Chromecast или смарт телевизори за лесно сътрудничество.

Получете вградена защита от фишинг и зловреден софтуер, пясъчник, автоматични актуализации и предупреждения за нарушаване на пароли.

Насладете се на интегрираните услуги на Google, като Google Translate за незабавен превод на страници и Google Safe Browsing , който ви предупреждава за опасни сайтове в реално време.

Ограничения на Google Chrome

Неговият мениджър на пароли не може да прави разлика между пароли и OTP, което прави онлайн плащанията неефективни.

Цени на Google Chrome

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Chrome

G2: 4,7/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google Chrome?

Според рецензент на Capterra:

Има много приложения за сърфиране, но най-много ми харесва Chrome заради неговата простота и лесен за използване интерфейс. Харесва ми функцията за сърфиране с раздели, отметките, мощната лента за търсене, Chrome Excel в търсенето, което улеснява намирането на нужната информация...

Има много приложения за сърфиране, но най-много ми харесва Chrome заради неговата простота и лесен за използване интерфейс. Харесва ми функцията за сърфиране с раздели, отметките, мощната лента за търсене, Chrome Excel в търсенето, което улеснява намирането на нужната информация...

🧠 Интересен факт: Google Chrome стартира през 2008 г. с комикс! Google пусна 38-страничен илюстриран комикс, в който обяснява как работи Chrome. Ето как изглеждаше: чрез Google Books

📚 Прочетете още: Най-добрите разширения за Chrome за продуктивност

3. Microsoft Edge (най-добър за продуктивност с помощта на изкуствен интелект)

чрез Microsoft Edge

Microsoft Edge Copilot съчетава скоростта и съвместимостта на Edge, базиран на Chromium, с вградена генеративна AI, фокусирана върху продуктивността. Страничната лента предоставя помощ в реално време за обобщаване на страници, генериране на съдържание, отговаряне на въпроси и автоматизиране на уеб-базирани задачи. Тя се интегрира дълбоко с пакета Microsoft 365 за бизнес продуктивност.

Интеграцията му в предприятието го отличава от Comet. Edge Copilot се включва в съществуващите бизнес работни процеси. Ако вашата компания работи с инструменти на Microsoft, този AI браузър става част от вашата екосистема.

Той може да създава чернови на имейли в Outlook, да създава отчети, използвайки данните на вашата компания, да извлича информация от SharePoint документи и да оптимизира работата с интелигентни преки пътища. Получавате всичко това, като същевременно спазвате политиките за сигурност и съответствие на корпоративно ниво.

Най-добрите функции на Microsoft Edge

AI Copilot , достъпен от специална странична лента в Edge. Използвайте изкуствен интелект за продуктивност , като създавате, обобщавате и анализирате съдържание с вградения, достъпен от специална странична лента в Edge.

Активирайте Immersive Reader за четене без разсейване, като опростявате уеб страниците в изчистени формати.

Организирайте проучвания, изображения и бележки, синхронизирайте ги между устройствата си и ги експортирайте в Word или Excel с функцията Collections .

Ограничения на Microsoft Edge

Понякога се блокира по време на определени задачи (скриптове)

Цени на Microsoft Edge

Безплатно

Оценки и рецензии за Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (над 320 отзива)

Capterra: 4,3/5 (540+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Edge?

От рецензент на G2:

Това, което намирам за най-полезно, е колко бързо работи като търсачка. Повечето устройства, които използвам, по подразбиране използват друг браузър, така че трябва умишлено да избирам Edge, но като цяло имам само положителни преживявания с него.

Това, което намирам за най-полезно, е колко бързо работи като търсачка. Повечето устройства, които използвам, по подразбиране използват друг браузър, така че трябва да избирам Edge умишлено, но като цяло имам само положителни впечатления от него.

Жертва ли сте на разрастването на работата? Гледайте това видео, за да видите как можете да съберете цялата си работа на едно място и да спестите часове всяка седмица ⏰

4. Sigma OS (Най-добър за мултитаскинг и организация на работния процес)

чрез Sigma OS

Sigma OS оптимизира вашето преживяване при сърфиране с мултитаскинг и оптимизация на работния процес. Той организира работните пространства като табло за проекти, което ви позволява да групирате раздели като задачи, да превключвате между „сесии“ и дори да настроите разделите да се затварят автоматично след приключване.

Вместо да разчитате на изкуствен интелект, който да ви води при сърфирането, той ви предоставя специални инструменти, с които да поддържате организация и да останете фокусирани. Плавният преход ви позволява да преминавате безпроблемно между задачи и проекти, използвайки интерфейс, ориентиран към клавиатурата. С постоянен контекст, разделите се държат по-скоро като задачи, отколкото като временни страници.

Освен това, фокусираните върху продуктивността бързи клавиши, интелигентното групиране на раздели и мощното разглеждане на разделен екран го правят добър избор за заети професионалисти.

Най-добрите функции на Sigma OS

Използвайте Look it up , за да съставите изчерпателни обобщаващи страници от множество уеб източници.

Получавайте предварителен преглед на линковете с Command-Hover за бърз поглед, без да се налага да отваряте нови раздели.

Персонализирайте визуализацията с помощта на Magic Theme, която съчетава цветовете на браузъра ви с текущия уебсайт за естетични екранни снимки.

Ограничения на Sigma OS

Инструментът не поддържа обширните библиотеки с разширения, налични в Chrome или Edge.

Цени на Sigma OS

Безплатно

Personal Pro: 20 $/месец

Personal Max: 30 $/месец

Оценки и рецензии за Sigma OS

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

📮 ClickUp Insight: 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа седмично, а 19% смятат, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа. Дори и тези малки спестявания на време се натрупват: само два часа спестени седмично се равняват на над 100 часа годишно – време, което може да бъде посветено на творчество, стратегическо мислене или личностно развитие. 💯 С AI агентите на ClickUp и ClickUp Brain можете да автоматизирате работните процеси, да генерирате актуализации на проекти и да превърнете бележките си от срещи в практически следващи стъпки – всичко това в рамките на една и съща платформа. Няма нужда от допълнителни инструменти или интеграции – ClickUp ви предоставя всичко необходимо за автоматизиране и оптимизиране на работния ви ден на едно място. 💫 Реални резултати: RevPartners намалиха разходите си за SaaS с 50% чрез консолидиране на три инструмента в ClickUp, получавайки унифицирана платформа с повече функции, по-тясно сътрудничество и единен източник на информация, който е по-лесен за управление и мащабиране.

5. Brave Browser (най-добър за силна защита на личните данни и блокиране на реклами)

чрез Brave Browser

Вашите данни са навсякъде. Всеки уебсайт ви проследява и дори създава профил на вашите навици при сърфиране. Brave блокира рекламите, проследяващите устройства и бисквитките на трети страни по подразбиране.

Без скриптове за проследяване и рекламни мрежи, които се зареждат на заден план, страниците се показват бързо. Инструментът използва и усъвършенствани защити на личните данни, като рандомизация на отпечатъци и HTTPS Everywhere.

Освен това, той се предлага с Leo, свързан AI асистент, който обработва заявките локално, когато е възможно. По този начин получавате AI информация, без да изпращате историята на сърфирането си другаде.

Най-добрите функции на Brave Browser

Защитете личните си данни с Brave Shields, който по подразбиране блокира реклами, тракери и отпечатъци.

Сърфирайте анонимно, използвайки частни прозорци с интегриран достъп до Tor.

Провеждайте частни видеоразговори чрез Brave Talk, който е директно интегриран в браузъра.

Ограничения на браузъра Brave

Агресивното му блокиране понякога прекъсва сайтове, които искат да ви проследяват.

Цени на браузъра Brave

Безплатно

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Brave Browser

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 340 отзива)

Какво казват реалните потребители за браузъра Brave?

Ето какво споделя един потребител на G2:

Най-много ми харесва функцията „без реклами“ на Brave, която прави сърфирането по-чисто. Потребителският му интерфейс е много добър, изчистен и лесен за използване, което прави навигацията много проста. Освен това помага и за бързо сърфиране.

Най-много ми харесва функцията „без реклами“ на Brave, която прави сърфирането по-чисто. Потребителският му интерфейс е много добър, изчистен и лесен за използване, което прави навигацията много проста. Освен това, той помага и за бързо сърфиране.

📚 Прочетете още: Най-добрите AI разширения за Chrome за повишаване на ежедневната продуктивност

6. DuckDuckGo (най-добър за строга поверителност по подразбиране)

чрез DuckDuckGo

Браузъри като Comet изискват значителен достъп до данни, за да работят добре. Браузърът DuckDuckGo не се вписва в този модел.

Той е ангажиран с поверителността, като по подразбиране блокира проследяващите устройства, криптира търсенето и осигурява анонимно сърфиране. За разлика от други браузъри, той никога не запазва историята на търсенето или данните на потребителя и се интегрира с HTTPS Everywhere, за да гарантира сигурни връзки.

Блокиращият реклами модул на браузъра автоматично премахва натрапчивите елементи, а таблото за поверителност ви помага да следите проследяването на сайта в реално време. На уебсайтовете се присвоява проста оценка за поверителност (A–F), така че можете бързо да видите доколко даден сайт зачита поверителността на потребителите и да решите дали искате да продължите да го разглеждате.

Най-добрите функции на DuckDuckGo

Изчистете данните за сърфиране незабавно с едно натискане на бутона Fire Button , който изтрива бисквитките, историята и тракерите.

Активирайте Global Privacy Control (GPC) , който е стандарт за поверителност, който автоматично сигнализира на уебсайтовете да не проследяват или споделят вашите данни.

Използвайте Bangs Shortcuts , за да търсите или да преминавате директно към хиляди конкретни уебсайтове с бърза команда.

Ограничения на DuckDuckGo

Остарял интерфейс и липса на усъвършенствани инструменти в сравнение с други браузъри, което прави търсенията по-малко релевантни.

Цени на DuckDuckGo

Безплатно

Абонаментна услуга „четири в едно“: 9,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за DuckDuckGo

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за DuckDuckGo?

Един рецензент на Capterra каза:

Той е изцяло фокусиран върху поверителността на потребителите. 100%. Много ми харесва факта, че има опция за свързване с различни домейни по целия свят, а също и бутон с пламък, който изтрива (и имам предвид наистина изтрива) информацията, така че човек може да преминава от един домейн на друг.

Той е изцяло фокусиран върху поверителността на потребителите. 100%. Много ми харесва факта, че има опция за свързване с различни домейни по целия свят, а също и бутон с пламък, който изтрива (и имам предвид наистина изтрива) информацията, така че човек може да преминава от един до друг.

Фокусиран върху дизайна и опита

7. Dia Browser (най-подходящ за минималистична употреба без разсейване)

чрез Dia Browser

Dia Browser е разработен за потребители, които искат прост интерфейс, но и да запазят усъвършенстваните функции за продуктивност. Получавате вертикални раздели, управление на работното пространство и клавишни комбинации, но в минималистичен пакет.

Системата Skills на инструмента ви позволява да използвате AI, за да обобщавате автоматично статии, да съставяте чернови на имейли с вашия стил, да генерирате учебни ръководства или да изпълнявате специализирани задачи. Можете да се самообучавате или да искате обяснения и да решавате задачи по всякаква тема, докато сърфирате. Освен това, личността и тонът на AI чатбота могат да бъдат персонализирани, за да съответстват на вашия стил.

Разговорите, историята и други лични данни се криптират и съхраняват локално. На доверени партньори се изпраща само минималната информация, необходима за отговор.

Най-добрите функции на Dia Browser

Взаимодействайте незабавно с AI разговори, вградени в разделите за бързи отговори.

Write for me на AI браузъра, които са достъпни директно при писане. Ускорете създаването на съдържание с предложенията за текстна AI браузъра, които са достъпни директно при писане.

Създавайте бързо цитати, флаш карти, резюмета и бюджети с вградените AI преки пътища.

Ограничения на браузъра Dia

Той е достъпен само за macOS с Apple Silicon (M1 и по-нови версии), което ограничава достъпа на потребителите на Windows и Linux.

Цени на Dia Browser

Безплатно

Pro: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за браузъра Dia

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Префиксът „www“, който все още виждаме в URL адресите днес, всъщност е опционален. Той е просто конвенция за именуване, а не техническо изискване.

8. Opera Neon (най-подходящ за творчески, експериментален интерфейс)

чрез Opera Neon

Следващият в списъка ни е Opera Neon. Това е цифров асистент, задвижван от изкуствен интелект, който служи и като браузър. Платформата разполага с креативен и експериментален интерфейс, изграден около инструменти за автоматизация на браузъра. Тя включва Chat, Do, и Make (няколко AI асистента) , които позволяват на потребителите да участват в разговори, да автоматизират уеб задачи и да създават приложения, които могат да се споделят директно в браузъра.

Интерфейсът също е различен. Разделите се появяват като балони, оформлението е визуално завладяващо и всичко изглежда динамично. Инструментът може да работи по задачите дори когато потребителят е офлайн, благодарение на своята облачна интелигентност.

Най-добрите функции на Opera Neon

Комуникирайте директно в браузъра с интегрирана система за съобщения

Извършвайте няколко задачи едновременно, като гледате видеоклипове в изскачащи прозорци, докато продължавате да сърфирате.

Заснемайте и запазвайте бързо снимки на уеб страници за справка или споделяне.

Ограничения на Opera Neon

Непоследователни или липсващи стандартни клавишни комбинации

Цени на Opera Neon

Стандартен: 19,90 $

Оценки и рецензии за Opera Neon

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Терминът „браузър война “ е измислен през 90-те години на миналия век по време на съперничеството между Netscape Navigator и Internet Explorer. *Тогава Netscape беше доминиращият браузър с над 80% пазарен дял. Но когато Microsoft включи Internet Explorer безплатно във всеки Windows PC, конкуренцията стана по-ожесточена.

9. Zen Browser (най-добър за чисто и изтънчено ежедневно сърфиране)

чрез Zen Browser

Zen Browser е предназначен за потребители, които ценят изчистената естетика и безпроблемното ежедневно сърфиране. Интерфейсът е минималистичен, така че можете да се съсредоточите върху важните задачи с плавни преходи и изчистени ленти с инструменти. Получавате режим на четене, бързо добавяне на отметки и фини интеграции за продуктивност.

Персонализирайте браузъра си изцяло, като използвате фонови цветове, теми, градиенти, размери на елементите и разположение на елементите. Освен това платформата ви позволява да импортирате персонализиран CSS чрез User Chrome Files, за да промените функционалността на браузъра си отвъд стандартната.

Zen Mods са леки, създадени от потребители разширения, които разширяват както дизайна, така и функционалността. Това ви дава често актуализирани, създадени от потребители добавки, които подобряват както дизайна, така и използваемостта. Друга отличителна функция е Zen Glance, която ви позволява да преглеждате бързо връзки с наслагващи се прозорци за многозадачност и проучване.

Най-добрите функции на Zen Browser

Използвайте Компактен режим , за да скриете страничната лента с раздели, когато не е необходима.

Оптимизирайте производителността с по-ниска употреба на памет и по-добра термична ефективност в сравнение с конкурентите.

Редактирайте PDF файлове с вграден редактор, който предлага инструменти за добавяне на бележки, вмъкване на изображения и интуитивен интерфейс.

Ограничения на браузъра Zen

Zen Browser няма мобилна версия, което ограничава непрекъснатостта за потребителите, които разчитат на синхронизиране между устройствата.

Цени на Zen Browser

Безплатно

Оценки и рецензии за Zen Browser

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Разглеждането с раздели, функцията, която ви позволява да държите отворени няколко уеб страници в едно прозорец, датира от 1994 г., когато малко известен браузър, наречен InternetWorks (от BookLink Technologies), за първи път въведе идеята чрез Multiple Document Interface (MDI).

10. Vivaldi (най-добър за значителна персонализация и контрол)

чрез Vivaldi

Докато Comet е AI асистент, който върши нещата за вас, Vivaldi ви предоставя набор от инструменти, с които можете да създадете точно това, от което се нуждаете. Това е солиден инструмент за потребители, които търсят дълбока персонализация и детайлен контрол над всеки аспект на сърфирането.

Можете да настроите почти всичко, включително пренареждане на разпределението на разделите (хоризонтално или вертикално), подреждане на разделите за групирани работни процеси и разделяне на екрана с подреждане на разделите. Настройте цветовите теми, бързите клавиши за навигация и дори конфигурирайте жестовете за движение.

Освен това инструментът включва вграден панел за бележки, инструмент за екранни снимки, календар и имейл клиент. Докато Comet използва подход, при който изкуственият интелект е на първо място, Vivaldi ви предоставя елементите, необходими за ръчно създаване на вашата среда за сърфиране.

Най-добрите функции на Vivaldi

Гарантирайте си поверителност, като блокирате тракерите, контролирате синхронизирането на данни и се откажете от анализите.

Оптимизирайте производителността, като преминавате в режим на хибернация неизползваните раздели, за да намалите използването на паметта и процесора.

Запазете цели прозорци на браузъра за преглед или възстановяване по-късно с функцията за моментални снимки.

Ограничения на Vivaldi

Потребителите се оплакват, че браузърът замръзва при сърфиране в режим на инкогнито.

Цени на Vivaldi

Безплатно

Оценки и рецензии за Vivaldi

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Vivaldi?

От потребител на Capterra:

Мисля, че най-добрата функция на този браузър е управлението на разделите, които можете да премествате където пожелаете.

Мисля, че най-добрата функция на този браузър е управлението на разделите, които можете да премествате където пожелаете.

Браузър, задвижван от изкуствен интелект

11. Arc Search (най-добър за бързи отговори, базирани на изкуствен интелект)

чрез Arc Search

Arc Search е мобилен браузър от Arc Browser. Той се фокусира върху едно нещо: да ви помогне да намерите и разберете информацията бързо. Функцията Browse for Me обобщава знания от цялата мрежа, предоставяйки кратки отговори в опростена странична лента.

Платформата интегрира и усъвършенствани AI модели, които обработват заявките в разговорна форма, филтрират резултатите по релевантност и предлагат бързи връзки за по-задълбочено проучване.

Основната разлика с Comet е, че Arc Search е инструмент за изследване, а не за изпълнение на задачи. Това го прави ценен за изследователи, студенти и всеки, който чете задълбочено онлайн.

Най-добрите функции на Arc Search

Обобщавайте уеб страници с Pinch to Summarize , което съкращава дълги статии в кратки, генерирани от изкуствен интелект прегледи.

Участвайте в разговори на естествен език с помощта на Call Arc, което ви позволява да имате гласови AI взаимодействия, имитиращи телефонно обаждане.

Автоматично архивиране на стари раздели, за да поддържате браузъра си подреден

Ограничения на Arc Search

При работа с прекалено много раздели или уеб приложения, изискващи много ресурси, могат да възникнат проблеми с производителността.

Цени на Arc Search

Безплатно

Arc Search оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Автоматизирайте действията на уеб браузъра си с ClickUp

Днес работата не функционира добре.

Нашите проекти, знания и комуникация са разпръснати в различни, несвързани инструменти, които ни забавят.

ClickUp намалява разрастването на инструментите, като комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Ето как ClickUp обединява всичко, от което се нуждаете:

Въведете уеб в работното си пространство

Разширението ClickUp Chrome ви позволява да събирате информация от всяка точка в интернет и да я прехвърляте в работната си среда ClickUp.

Превърнете историята на сърфирането си в полезна информация с разширението за Chrome на ClickUp.

Да предположим, че четете статия с идеи за следващата си кампания. Няма нужда да сменяте контекста, просто можете да:

Добавете страницата в отметките и я превърнете в и я превърнете в задача в ClickUp с заглавие, URL адрес и екранна снимка.

Проследявайте времето директно от браузъра си, докато търсите информация или пишете

Заснемайте и добавяйте бележки към екранни снимки , включително рисуване, замъгляване или маркиране, преди да ги прикачите към коментар.

Добавяйте бележки или напомняния, като използвате синхронизирания си ClickUp Notepad , достъпен от всяка страница.

Прикачете имейли от Gmail директно към задачите, за да останат вашата пощенска кутия и работното ви пространство свързани.

🔍 Знаете ли, че... В ранните браузъри от 90-те и началото на 2000-те години адресната лента беше предназначена строго за въвеждане на пълен URL адрес. Въвеждането на заявка, която не е URL адрес, като „котки“, водеше до грешка или неуспешна навигация. Функционалността се промени, когато адресната и търсещата лента се обединиха, известни като „омнибокс “ в Google Chrome.

Добавете продуктивност, задвижвана от изкуствен интелект

С помощта на разширението на ClickUp за Chrome сте запазили тази интересна статия за кампанията, превърнали сте я в задача, прикачили сте бележки и дори сте проследили времето, прекарано в проучвания.

И сега какво? ClickUp Brain, AI-базираният асистент на платформата, превръща тази информация в действие.

Помолете ClickUp Brain да анализира съдържанието, което добавяте в отметките си, докато сърфирате.

Интелигентните функции за търсене незабавно извличат важната информация от вашите запазени страници, свързани документи и свързани задачи, като ви предоставят контекстуално резюме без ръчно търсене.

Идеите, които записвате с разширението за Chrome, се превръщат в стратегии, планове и изпипана комуникация. Освен това ClickUp Brain е създаден с корпоративно ниво на защита на личните данни, така че вашите данни остават в безопасност.

Освен това софтуерът за невронни мрежи автоматично генерира задачи, подзадачи и отговорници, като дори попълва графиците или актуализира напредъка в работата.

Ето какво казва Челси Бенет, мениджър по ангажираност с марката в Lulu Press, за ClickUp:

Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я обичаме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp буквално всеки ден, за всичко. Тя е много полезна за нашия творчески екип и направи работния им процес по-добър и по-ефективен.

Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я обичаме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp буквално всеки ден, за всичко. Тя е много полезна за нашия творчески екип и направи работния им процес по-добър и по-ефективен.

Автоматизирайте работните процеси, които работят за вас

Събрали сте информация, изготвили сте план за кампания с ClickUp Brain и сте разпределили задачите. Сега е време да поддържате гладкото протичане на работния процес без постоянни проверки с ClickUp Automations.

Задействайте действия като промени в статуса, задаване на задачи, имейли и известия въз основа на правила като „Когато задачата бъде преместена в „В процес“, задайте я на X“. Можете да избирате от предварително създадени шаблони, за да започнете бързо, или да персонализирате свои собствени многоетапни автоматизирани работни процеси.

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp с конкретни тригери и действия, за да поддържате работния си процес.

Направете следващата крачка в производителността на изкуствения интелект

Ако ClickUp Brain ви дава възможност да управлявате проектите си интелигентно, ClickUp BrainGPT ви предоставя AI център, който наистина мисли в цялото ви работно пространство. Той извлича отговори и контекст от всички ваши облачни и локални приложения, за да ви предостави едно фокусирано работно пространство.

Използвайте ClickUp BrainGPT, за да разберете по-добре работното си пространство.

Можете също да търсите в интернет чрез ClickUp Brain и BrainGPT, за да разберете всякаква информация в реално време.

Търсете в интернет с ClickUp BrainGPT

От информация за браузъра до реален напредък без загуба на контекст

AI браузърите са отлични в отговарянето на въпроси. Те обобщават страници, извеждат на повърхността важни информации и ви помагат да разберете по-бързо това, което четете.

Но след като затворите раздела, работата обикновено спира.

Някой все пак трябва да:

превърнете тази информация в задача

решете кой е собственикът

Продължавайте напред, когато нещата се променят

Тук на помощ идват Super Agents .

Super Agents живеят в ClickUp и действат като AI съотборници, които разбират контекста, който сте уловили по време на сърфиране. Вместо да ви молят да повторите това, което сте намерили, те продължават оттам, където браузърът ви е спрял.

Например:

Вие изрязвате информация от интернет → Super Agent я превръща в структурирани следващи стъпки

Вие маркирате дадена страница като важна → Super Agent проследява, когато свързаната с нея работа е блокирана.

Запазвате множество източници → Super Agent ги свързва в споделена актуализация или кратко резюме

Разликата е малка, но важна.

Браузърите ви помагат да консумирате информация. Супер агентите помагат на тази информация да се придвижи напред.

Без повторно обясняване. Без копиране и поставяне. Без загуба на контекст.

Намерете всички свои работни ресурси на едно място

Enterprise Search на ClickUp ви предоставя едно централно място, от което да търсите и получавате отговори в цялото си работно пространство. Той свързва вашите задачи, документи, чатове, срещи и дори свързани приложения на трети страни като Google Drive, Slack, Notion, Gmail и други, така че можете да намерите това, от което се нуждаете, без да се налага да търсите в всяка платформа поотделно.

Намерете всичко в работното си пространство с Enterprise Search

Интегрирайте сърфирането с работното си пространство в ClickUp

Ако има нещо, което сме научили от еволюцията на браузърите, то е, че скоростта, простотата и интелигентните интеграции печелят.

Докато Comet функционира като браузър с добавени AI функции, ClickUp е пълна платформа за продуктивност с интеграция с браузъра. Тя ви предоставя конвергентно AI работно пространство, което комбинира задачи, документи, сътрудничество, управление на работата и всички AI функции, които бихте могли да пожелаете (и още повече!).

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси

Да, Perplexity Comet е безплатен за повечето потребители, като всички основни функции са достъпни безплатно за Mac и Windows. Премиум абонаментът Perplexity Max отключва допълнителни възможности и разширени интеграции.

Някои от най-добрите уеб браузъри, фокусирани върху поверителността, са: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox и Tor Browser.

Leo AI на Brave, автоматизацията на работния процес на Arc Marx и AI на Microsoft Edge Copilot предлагат добър баланс между продуктивност и поверителност.

Интеграциите позволяват генерираните от браузъра обобщения, извлечени резултати от проучвания и уеб автоматизации да се попълват директно в задачите или събитията в календара на ClickUp. Това оптимизира работните процеси при управлението на цифрови проекти, като ви позволява да задействате автоматизации, да създавате документация и да синхронизирате бележки от срещи между браузърите.

Да, Microsoft Edge и Sigma OS могат да възпроизведат много от функциите на Comet. Ако обаче търсите цялостно управление на работния процес, базирано на изкуствен интелект, ClickUp е най-добрият избор.

Дайте приоритет на контрола на поверителността и прозрачността. Изборът за обработка на данни, възможността за контрол на паметта на изкуствения интелект и ясните политики са от решаващо значение. Функции за продуктивност като търсене от множество източници, вградено обобщаване и безпроблемна интеграция с платформи за управление на задачи като Clickup също са задължителни.