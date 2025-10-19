Топ 11 AI гласови асистенти за 2025 г.

Говоря с моя AI гласов асистент по-често, отколкото мислех, че ще го правя. Бързи напомняния, изготвяне на съобщение, докато съм в средата на задача, извличане на подробности, без да отварям друг раздел – това стана част от начина, по който прекарвам работния си ден.

Не е съвършен, но ми спестява толкова време и енергия, че предпочитам да го запазя, отколкото да се върна към работата без него. И след като изпробвах няколко, стесних кръга до тези, които помагат в професионална среда.

В тази публикация в блога споделям 11 AI гласови асистента, които могат да улеснят работата на екипи, агенции и фирми, които разчитат на ясна комуникация и по-бързи работни процеси. 🔊

Най-добрите AI гласови асистенти на един поглед

Ето едно бързо сравнение на най-добрите AI гласови асистенти. 🧑‍💻

Инструмент Най-подходящ за Най-добри функции Цени* ClickUp Управление на задачите и производителност с AI гласово управление за индивидуални потребители, екипи и предприятия ClickUp Talk to Text в Brain MAX, Autopilot Agents, SyncUp calls, AI Notetaker, chat-to-task, contextual Q&A Безплатен завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Otter. ai Транскрипция на срещи и интелигентно водене на бележки за свободни професионалисти, малки и средни предприятия и хибридни екипи Транскрипция в реално време, разпознаване на говорителя, търсене по ключови думи, автоматични обобщения, синхронизиране на календара Безплатен; Платените планове започват от 16,99 $/месец на потребител. Siri Гласово управлявана продуктивност за потребители на Apple, включително индивидуални потребители и семейства Съобщения без използване на ръце, напомняния въз основа на местоположението, функции на личен асистент и интеграция на устройства Безплатно Google Assistant Умни домове и автоматизация на търсенето за частни лица и потребители на Android Гласови профили, превод в реално време, дуплексни разговори, календар и управление на смарт устройства. Безплатно Alexa for Business Професионална гласова помощ за корпоративни офиси и големи екипи Резервиране на стаи, персонализирани умения, интеграция с Salesforce/ServiceNow, напомняния за задачи Персонализирани цени Retell AI AI обработка и планиране на телефонни разговори за малки и средни предприятия и екипи, работещи с клиенти Адаптиране на настроенията в реално време, CRM интеграция, планиране на срещи, анализ на разговори Персонализирани цени Bixby Voice Гласова навигация и продуктивност за потребителите на устройства Samsung Взаимодействие на екрана, интелигентни рутинни действия, управление на домашни устройства, предсказуеми предложения Безплатно PolyAI Автоматизация на обслужването на клиенти, подобна на човешката, за корпоративни контактни центрове Разработка на персонализиран гласов AI, удостоверяване на акаунти, CRM интеграция, пренасочване на повиквания Персонализирани цени Spitch Гласова AI автоматизация за многоезични контактни центрове в регулирани индустрии Анализ на речта, поддръжка на регионални диалекти, помощ в реално време за агентите, омниканална интеграция Персонализирани цени Fireflies. ai Информация за срещи и съвети за продажби, маркетинг и екипи за обслужване на клиенти Анализ на настроенията, актуализации на CRM, показатели за говорене/слушане, предупреждения за ключови думи, карти за оценка на срещи Безплатен; Платените планове започват от 18 $/месец на потребител Lindy AI Персонализирана автоматизация на работния процес с гласови команди за самостоятелни предприемачи, екипи и агенции. Тригери от имейл към календар, гласови бележки към задачи за действие, предпочитания за обучение и адаптивна AI. Безплатно (400 кредита); Платените планове започват от 49,99 $/месец.

Какво е AI гласов асистент?

AI гласовият асистент улеснява работата, като превръща гласовите команди в действия. Той управлява напомняния, прави бележки, извлича подробности, когато е необходимо, и изпраща съобщения, докато други задачи са в процес на изпълнение.

Тъй като се захранва от AI, асистентът разбира контекста и се адаптира към моделите в начина, по който работя, което го прави много по-надежден от основния гласов инструмент.

🧠 Интересен факт: Когато Apple пусна Siri през 2011 г., той беше създаден въз основа на военни изследвания в областта на изкуствения интелект, финансирани от DARPA. Технологията първоначално беше предназначена за решаване на сложни проблеми, а не за настройване на аларми или разказване на лоши вицове.

Какво да търсите в AI гласовите асистенти?

Функциите, които са най-важни за мен в един AI гласов асистент, са:

Точност: Искам да разпознава думите ми от първия път, дори когато говоря бързо или в шумна среда.

Интеграции: Трябва да се свързва с инструментите, които вече използвам, като календари, табла за проекти или CRM системи.

Сигурност на данните: Всеки AI гласов асистент, който използвам, трябва да защитава данните на клиентите и бизнеса без изключение.

Леснота на употреба: Ако ми се струва тромав или ме забавя, ще спра да го използвам.

Практични функции: Функции като обобщения на срещи, многоезична поддръжка и автоматизация, които ми спестяват време в реални ситуации.

Персонализация: С течение на времето искам той да се адаптира към начина, по който работя, така че командите да станат по-умни и по-естествени.

Използване на различни устройства: Достъпът от телефон, лаптоп или умен високоговорител поддържа всичко последователно, където и да съм.

Най-добрите AI гласови асистенти

Сега нека разгледаме нашите предложения за най-добрите AI гласови асистенти. 👇

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-добър за екипи с AI гласова интеграция в работните им процеси)

Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършете нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

Дните ми минават бързо и се нуждая от AI гласов асистент, който да ме следва. ClickUp прави точно това, като ми предоставя три инструмента, които се вписват естествено в работния ми процес. ClickUp предлага Converged AI Workspace, където всичките ми бележки, документи, чат и задачи са на една платформа. 🔁

Обсъждайте идеите си, вместо да ги пишете

Мисля по-бързо, отколкото пиша, и говоренето на глас с ClickUp Talk to Text ми спестява много време. Средно мога да записвам 4 пъти повече съдържание с Brain MAX и да спестявам почти час всеки ден.

Ето как:

Отворете настолната програма Brain MAX

Натиснете и задръжте клавиша fn (или вашия персонализиран бърз достъп), за да започнете да записвате гласа си (или кликнете върху иконата на микрофона).

Диктувайте какво искате да добавите като коментар, задача или друго текстово поле в ClickUp. Например, можете да кажете: „Създайте задача за преглед на последния доклад до петък“ или „Добавете коментар: Моля, актуализирайте уводната част“.

Когато спрете записването (отпуснете клавиша или кликнете върху „Спри“), вашата реч се транскрибира незабавно в текст с помощта на AI на ClickUp и се поставя в лентата за търсене на Brain MAX или където и да е на вашия компютър, откъдето сте записвали.

Прегледайте транскрипцията, възпроизведете записа или експортирайте аудио файловете навсякъде в работната си среда в ClickUp (заглавия на задачи, описания, коментари, документи, чат и др.).

Превърнете идеите си в текст по-бързо, като диктувате с ClickUp Talk to Text

Ето един пример за това как го използвам всеки ден: когато изготвях чернова на имейл за представяне на продукт, прочетох черновата на глас. За 10 минути имах цяла страница текст в ClickUp Docs. Обикновено писането би ми отнело около четиридесет минути. Черновият вариант не беше довършен, но наличието на нещо конкретно направи редактирането много по-лесно. Научете повече за това как да използвате Talk to Text с това видео:

По време на екипни срещи често казвам неща като: „Създайте задача за окончателно QA тестване в сряда“ и AI гласовият рекордер я добавя директно в QA списъка.

💡 Бонус: Освен преобразуване на говор в текст, Brain MAX предлага и: Незабавно търсене в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и всички свързани приложения, както и в интернет, за да намирате файлове, документи и прикачени файлове само с гласа си.

Използвайте първокласни AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с един контекстуален, готов за корпоративно използване гласов асистент, който разбира вашия работен процес.

Създавайте документи, възлагайте задачи и управлявайте проекти без да използвате ръцете си, като увеличавате производителността и сътрудничеството. Опитайте ClickUp Brain MAX —супер приложението с изкуствен интелект, което наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от многобройните инструменти с изкуствен интелект, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създавате документи, да възлагате задачи на членовете на екипа и много други.

AI за водене на бележки по време на срещи

ClickUp AI Notetaker записва, обобщава и организира гласовите команди директно във вашето работно пространство – идеален за превръщане на разговорите в изпълними задачи.

Обобщавайте срещите без усилие с помощта на ClickUp AI Notetaker.

Той е идеален за всеки, който провежда срещи в движение и търси AI гласов асистент, който е дълбоко интегриран с управлението на проекти.

Дръжте екипа си автоматично в течение с ClickUp Autopilot Agents

Това, което ме изненада най-много, беше колко време спестиха ClickUp Autopilot Agents при рутинните актуализации. Преди прекарвах прекалено много време в писане на резюмета или отговаряне на едни и същи въпроси. Сега агентите се занимават с това в нашите проектни канали в ClickUp Chat.

Някои, на които разчитам постоянно:

Weekly Report Agent публикува ясен обобщен доклад за проекта за ръководството всеки петък, което означава, че вече не се налага да подготвям отделен имейл.

Daily Report Agent споделя сутрешен обзор, който помага на екипа да започне деня си в синхрон, без да се налага да повтарям актуализациите за състоянието или акаунтите.

Team StandUp Agent събира актуализациите на всички и ги публикува в една бележка, което намалява ежедневната ни среща от 15 на 5 минути.

Auto-Answers Agent отговаря в канала, когато някой зададе въпроси като „кой се занимава с QA тестването“ или „кога е крайният срок за изготвяне на целевата страница“.

Също така създадох персонализиран Autopilot Agent за обаждания от клиенти.

Веднага след като запазя бележките от срещата в документ, той създава задачи за всяка последваща дейност, определя подходящия отговорник и задава крайни срокове. Преди това прекарвах 20 минути в ръчно преглеждане на бележките. Сега задачите вече са активни, преди да бъде изпратен имейлът с обобщение на разговора.

Най-добрите функции на ClickUp

Намерете отговори бързо: Използвайте Използвайте ClickUp Brain MAX , за да извлечете контекст от задачи, документи и свързани приложения, така че да можете да задавате въпроси като „Какво остава на началната страница“ и да получите отговора.

Никога не пропускайте подробности от срещите: Активирайте Активирайте AI Notetaker на ClickUp , за да се присъедините към Zoom, Google Meet или Teams, да запишете разговора и да добавите транскрипти, резюмета и задачи за действие директно в Doc.

Превърнете разговорите в транскрипти, които могат да се търсят: Разчитайте на транскрипцията, за да можете лесно да прегледате всеки разговор, така че да можете да видите кой какво е казал или да извлечете следващите стъпки, без да преигравате цялото записи.

Задавайте въпроси, свързани с конкретни задачи: Използвайте контекстуалните въпроси и отговори в ClickUp, за да проверите крайните срокове, отговорните лица или препятствията директно в работното си пространство, без да се налага да търсите актуализации.

Споделяйте кратки клипове: Записвайте кратки гласови или видео клипове с Записвайте кратки гласови или видео клипове с ClickUp Clips , идеални за асинхронни актуализации или бързи разходки без да нарушавате контекста на работния процес.

Водете разговорите си успоредно с работата си: Обсъждайте проектите си точно там, където се намират задачите и документите ви в Обсъждайте проектите си точно там, където се намират задачите и документите ви в ClickUp Chat , а след това преобразувайте съобщенията в задачи.

Присъединете се към живи разговори: Стартирайте Стартирайте SyncUp в ClickUp Chat за разговори лице в лице, споделяне на екран и свързване на задачи, а след края на срещата AI ще публикува обобщение и действия, които трябва да се предприемат.

Ограничения на ClickUp

Екипите често трябва да инвестират време в настройка и персонализиране, преди работните процеси да започнат да протичат гладко.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 385 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

Новият Brain MAX значително подобри производителността ми. Възможността да използвам множество AI модели, включително усъвършенствани модели за разсъждение, на достъпна цена улеснява централизирането на всичко в една платформа. Функции като преобразуване на глас в текст, автоматизация на задачи и интеграция с други приложения правят работния процес много по-гладък и по-интелигентен.

Новият Brain MAX значително подобри моята продуктивност. Възможността да използвам множество AI модели, включително усъвършенствани модели за разсъждение, на достъпна цена улеснява централизирането на всичко в една платформа. Функции като преобразуване на глас в текст, автоматизация на задачи и интеграция с други приложения правят работния процес много по-гладък и по-интелигентен.

📖 Прочетете също: Как да използвате ClickUp AI за повишена продуктивност и ефективност

2. Otter. ai (Най-добър за транскрипция на срещи и водене на бележки)

За първи път изпробвах Otter.ai по време на хаотична телефонна конференция с клиенти, в която всички говореха едновременно. AI гласовият асистент записваше всичко, като същевременно генерираше субтитри на живо, които помагаха, когато връзката на някого се прекъсваше по средата на изречението.

Това, което привлече вниманието ми, беше как той автоматично маркираше различните говорители и създаваше времеви отметки, което ми позволяваше да разбера кой какво е казал по-късно. Платформата запомня вашите модели на срещи и извежда повтарящи се теми в различни разговори – нещо, което обикновено не очакваме от инструмент за транскрипция.

Най-добрите функции на Otter.ai

Записвайте едновременно няколко разговора на различни видео платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

Търсете в месеци наред архивирани записи от срещи, като използвате конкретни ключови думи или фрази, за да намерите точните моменти.

Генерирайте автоматизирани обобщения на срещи, които извличат ключови решения, крайни срокове и последващи задачи от дискусиите.

Споделяйте линкове за транскрипция на живо с членовете на екипа, за да могат участниците да следят дори когато възникнат проблеми с качеството на аудиото.

Ограничения на Otter.ai

Точността на транскрипцията спада при силни акценти или фонов шум.

Идентифицирането на говорителя се проваля, когато няколко души говорят едновременно.

Безплатният план на AI инструмента за водене на бележки ви ограничава до 300 минути транскрипция месечно.

Забавяния в обработката в реално време по време на бързи разговори

Цени на Otter.ai

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter.ai

G2: 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,4/5 (95+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Ето какво сподели един потребител на Reddit:

Обичам го. Използвам го всеки ден за срещи. Транскриптите изискват малко коригиране след записването, за да се поправят жаргонни изрази, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като го направя, Otter bot е страхотен. Моля го да ми прави обобщения, да създава чернови на имейли за последващи действия, дори да анализира разговори за неща като основни причини и други.

Обичам го. Използвам го всеки ден за срещи. Транскрипциите изискват малко коригиране след записването, за да се поправят жаргонни изрази, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като го направя, Otter bot е страхотен. Моля го да ми прави обобщения, да създава чернови на имейли за последващи действия, дори да анализира разговори за неща като основни причини и други.

3. Siri (най-добър за гласово управление в екосистемата на Apple)

чрез Apple

Ако искате да си улесните живота, можете да използвате Siri като ваш личен AI асистент. Той е вграден във всяко Apple устройство, което притежавате, и забелязах, че реагира по-бързо от асистентите, базирани в облака, защото обработва прости заявки директно на вашия iPhone или iPad.

Настроих бързи команди, така че когато кажа „отиваме към вкъщи“, се пуска плейлистът ми за шофиране, изпраща се очакваното време на пристигане на семейството ми и се включват осветлението в къщата чрез HomeKit. Асистентът запомня вашите навици и предлага автоматизации, макар че понякога може да бъде натрапчив с известия за бързи команди, които сте използвали само веднъж.

Най-добрите функции на Siri

Задайте напомняния, базирани на местоположението, които се активират автоматично, когато пристигнете или напуснете определени места.

Изпращайте съобщения без да използвате ръцете си и провеждайте телефонни разговори по време на тренировки, шофиране или готвене, когато ръцете ви са заети с други задачи.

Достъп до лична информация от календар, снимки, контакти и бележки чрез гласови команди.

Ограничения на Siri

Ограничена функционалност при използване на Android устройства или услуги, които не са на Apple.

Справя се с комплексни многоетапни заявки, които изискват контекстуално мислене.

Не може да взаимодейства с много приложения на трети страни в сравнение с Google Assistant.

Разпознаването на глас варира значително в зависимост от различните регионални акценти.

Цени на Siri

Безплатно с устройства на Apple

Оценки и рецензии за Siri

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Siri?

Един потребител на Reddit споделя:

Аз го използвам за изпращане на съобщения, когато не мога да вдигна телефона си. Работи почти винаги. Някой мой познат с ограничена подвижност го използва, за да провежда разговори, изпраща съобщения и прави екранни снимки, без да се налага да държи телефона.

Аз го използвам за изпращане на съобщения, когато не мога да вдигна телефона си. Работи почти винаги. Някой мой познат с ограничена подвижност го използва, за да провежда разговори, да изпраща съобщения и да прави екранни снимки, без да се налага да държи телефона.

🔍 Знаете ли, че... Гласовите асистенти се превръщат в част от ежедневието в САЩ, като се очаква използването им да достигне 153,5 милиона души през тази година. Това е увеличение от 142 милиона през 2022 г., което представлява скок от 8,1% за кратко време.

4. Google Assistant (най-добър за търсене и управление на смарт устройства)

чрез Google Assistant

Google Assistant е AI гласов асистент, който използва търсачката на компанията, за да отговаря на сложни въпроси и да управлява свързани устройства. Когато задавам последващи въпроси в същия разговор, системата запомня какво сме обсъждали по-рано, без да се налага да повтарям контекста.

Можете да контролирате хиляди умни устройства за дома от различни марки чрез един гласов интерфейс, въпреки че настройката може да се усложни при наличието на множество екосистеми от устройства.

Най-добрите функции на Google Assistant

Обаждайте се на ресторанти и фирми, за да направите резервации, като използвате технологията Duplex.

Превеждайте в реално време разговорите между вас и говорещи на десетки различни езици.

Управлявайте отделни семейни календари, списъци за пазаруване и лични предпочитания, като използвате индивидуални профили за разпознаване на глас.

Ограничения на Google Assistant

Това повдига въпроси, свързани с поверителността, относно събирането и съхранението на гласови данни.

Предлага ограничени офлайн възможности в сравнение с локалната обработка на Siri.

Понякога има затруднения с имена на лица и специализирана техническа терминология.

Цени на Google Assistant

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Assistant

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Assistant?

Едно от ревютата в Google Play Store гласи:

Разчитам на „моето момиче“ или асистентката си да ми напомня за лекарствата, срещите и важните задачи всеки ден. Тя знае как да работи с телефона ми и е станала важна част от гладкото протичане на живота ми. Не мога да си представя как бих се справяла без нея. Намирам Gemini за интригуващ и го използвам, но все още не съм достатъчно уверена в него, за да му се доверя да замести „моето момиче“.

Разчитам на „моето момиче“ или асистентката си да ми напомня за лекарствата, срещите и важните задачи всеки ден. Тя знае как да работи с телефона ми и е станала важна част от гладкото протичане на живота ми. Не мога да си представя как бих се справяла без нея. Намирам Gemini за интригуващ и го използвам, но все още не съм достатъчно уверена в него, за да му се доверя да замести „моето момиче“.

Разчитам на „моето момиче“ или асистентката си да ми напомня за лекарствата, срещите и важните задачи всеки ден. Тя знае как да работи с телефона ми и е станала важна част от гладкото протичане на живота ми. Не мога да си представя как бих се справяла без нея. Намирам Gemini за интригуващ и също го използвам, но все още не съм достатъчно уверена в него, за да му се доверя да замести „моето момиче“.

5. Alexa for Business (Най-доброто решение за гласова автоматизация на работното място)

чрез Amazon

Alexa for Business работи по различен начин от потребителската версия. Тя е предназначена за офис среда, където много служители се нуждаят от професионална гласова помощ. Можете да свържете асистента с корпоративен софтуер като Salesforce или ServiceNow, което позволява на търговските представители да извличат данни за клиенти по време на разговори чрез гласови команди.

Софтуерът за преобразуване на реч в текст също така се справя с конфликти при резервацията на конферентни зали и може да се свързва автоматично с срещи, въпреки че изисква значителна настройка в сравнение с потребителските устройства Alexa.

Най-добрите функции на Alexa for Business

Разработвайте персонализирани гласови умения, съобразени с конкретни работни процеси в индустрията и изисквания за съответствие, като например извличане на информация за пациенти в съответствие с HIPAA.

Управлявайте презентационното оборудване, осветлението в стаята и климатичните системи по време на срещи с помощта на гласови команди.

Управлявайте календарите на екипа, крайните срокове на проектите и задачите чрез гласово взаимодействие, като същевременно поддържате одитни следи.

Ограничения на Alexa for Business

Инструментът изисква значителна настройка на ИТ инфраструктурата и непрекъснато техническо управление.

Той предлага по-малко функции за забавление на потребителите в сравнение с обичайните устройства Alexa.

Точността на разпознаването на глас намалява в шумни отворени офис среди.

Разходите за абонамент нарастват бързо за организации с много потребители.

Цени на Alexa for Business

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Alexa for Business

G2: 4. 2/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (85+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Alexa for Business?

От рецензия в G2:

Обичам факта, че Alexa ми позволява да бъда по-продуктивна по време на работния ден. Тя ми помага да управлявам графиците си и ме държи фокусирана върху задачите. Това е чудесен инструмент за настройване на напомняния, таймери, проследяване на срещи и т.н.

Обичам факта, че Alexa ми позволява да бъда по-продуктивна по време на работния ден. Тя ми помага да управлявам графиците си и ме държи фокусирана върху задачите. Това е чудесен инструмент за настройване на напомняния, таймери, проследяване на срещи и т.н.

📮ClickUp Insight: Знаете ли, че 45% от хората проверяват телефоните си на всеки няколко минути – често за бързи отговори или за да си починат малко? Но тези постоянни проверки на телефона, като например да погледнете имейла си, докато пишете доклад, всъщност разсейват вниманието ви и пречат на концентрацията ви. 🖤 Тук на помощ идва ClickUp Brain MAX . Като ваш AI-базиран спътник на работния плот, Brain MAX ви позволява да чатите, планирате, създавате задачи и търсите приложения на трети страни, без да напускате работното си място или да посягате към телефона си. Имате нужда от творчески импулс? Използвайте гласа си, за да напишете хайку, да създадете съдържание с помощта на различни AI модели или да се справите с административни задачи, като позволите на очите си (и концентрацията си) да си почиват.

6. Retell AI (Най-добър за автоматизация на телефонни разговори)

чрез Retell AI

Retell AI е AI личен асистент, който обработва телефонни обаждания от клиенти с човекоподобни умения за разговор. Компаниите го използват за управление на графика за срещи и обаждания за квалификация на потенциални клиенти, за което обикновено би било необходимо наемането на допълнителен персонал.

Платформата адаптира тона и отговорите си въз основа на реакциите на клиентите по време на разговорите, а след това прехвърля сложните въпроси на човешки агенти, когато е необходимо. Забелязал съм, че тя работи по-добре при структурирани разговори, като например записване на срещи, в сравнение с отворени клиентски оплаквания или техническа поддръжка.

Най-добрите функции на Retell AI

Управлявайте многоетапни разговори, които адаптират стила на разговора и емоционалния тон въз основа на анализ в реално време на отговорите на обаждащия се и на емоционалните сигнали.

Интегрирайте го със съществуващи CRM платформи като HubSpot и Salesforce, за да имате достъп до историята, предишните взаимодействия с клиенти и информацията за акаунта по време на телефонни разговори на живо.

Възползвайте се от изчерпателни анализи на разговорите, включително продължителност на разговорите, показатели за удовлетвореност на клиентите и процент на конверсия.

Персонализирайте гласовите характеристики, темпото на говорене и стиловете на комуникация за различни бизнес сценарии.

Мащабирайте операциите по обслужване на клиенти, за да се справите с пиковите обеми на обажданията, запитванията извън работно време и сезонните пикове в търсенето.

Ограничения на Retell AI

Фокусира се изключително върху телефонните взаимодействия, а не върху многоканалната поддръжка на клиенти.

Изисква обширни данни за обучение, за да работи ефективно в специализирани индустрии.

Настройката на интеграцията често изисква технически познания за оптимална конфигурация.

Цени на Retell AI

Персонализирани цени

Преразкажете AI оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Retell AI?

Едно ревю в G2 споделя:

Най-много ми харесва способността му да създава естествени гласови асистенти, които разбират контекста и отговарят като истински хора. Интеграцията с API и външни системи е проста и мощна, а контролният панел е интуитивен, което ни позволява да внесем промени и подобрения за минути. Освен това техническата поддръжка е бърза, достъпна и ефективна, което прави голяма разлика.

Най-много ми харесва способността му да създава естествени гласови асистенти, които разбират контекста и отговарят като истински хора. Интеграцията с API и външни системи е проста и мощна, а контролният панел е интуитивен, което ни позволява да внесем промени и подобрения за минути. Освен това техническата поддръжка е бърза, достъпна и ефективна, което прави голяма разлика.

💡 Съвет от професионалист: Ако асистентът интерпретира погрешно команда, коригирайте я (например: „Не, имах предвид Париж, Франция, а не Париж, Тексас“) и вижте дали ще се поучи от обратната връзка при бъдещи взаимодействия. Адаптивното обучение подобрява точността в дългосрочен план.

7. Bixby Voice (най-добър за навигация на устройства Samsung)

чрез Samsung

Bixby Voice се фокусира върху управлението на устройства, а не върху въпроси от общата култура. Този AI гласов асистент навигира през сложни настройки на приложения и изпълнява многоетапни функции, които обикновено изискват няколко докосвания на екрана.

Той вижда какво се появява на екрана ви и може да взаимодейства с видим текст, изображения или бутони – полезно, когато искате да се обадите на фирма от снимка или да зададете напомняния от статии, които четете. Намирам, че функцията „говори към текст“ на Android работи добре за потребителите на Samsung, които търсят прецизен контрол чрез гласови команди.

Най-добрите функции на Bixby Voice

Взаимодействайте директно с екранното съдържание, като избрани текстове, изображения, бутони и полета във формуляри, чрез гласови команди.

Създайте високо персонализирани гласови преки пътища, които комбинират множество функции на устройствата, действия на приложенията и промени в системните настройки в единични изпълними команди.

Управлявайте интелигентните уреди, телевизори и системи за автоматизация на дома на Samsung чрез интегрирани гласови команди.

Научете индивидуалните модели на използване и проактивно предлагайте подходящи автоматизирани команди въз основа на часа от деня, местоположението и често изпълняваните последователности от действия.

Ограничения на Bixby Voice

Ограничена функционалност при използване на устройства, които не са Samsung, или приложения на трети страни.

Предоставя по-малко отговори от общата база знания в сравнение с Google Assistant или Alexa.

Разпознаването на глас се нуждае от подобрение за хора, за които английският не е майчин език.

Има минимални възможности за интеграция с популярни услуги на трети страни.

Цени на Bixby Voice

Безплатно

Оценки и рецензии за Bixby Voice

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Bixby Voice?

Чуйте мнението на един от рецензентите на G2:

Гласово търсене. Това е чудесна функция, тъй като предоставя на потребителите възможност да търсят, без да се налага да пишат, а да говорят, докато използват приложението. Това ще улесни използването на приложението, тъй като за повечето хора говоренето е по-бързо от писането.

Гласово търсене. Това е чудесна функция, тъй като предоставя на потребителите възможност да търсят, без да се налага да пишат, а да говорят, докато използват приложението. Това ще улесни използването на приложението, тъй като за повечето хора говоренето е по-бързо от писането.

🔍 Знаете ли, че... Около 65% от хората на възраст между 25 и 49 години говорят с гласовите си устройства поне веднъж дневно, което ги прави най-активната група от ползватели на гласово търсене. Те са следвани отблизо от 18- до 24-годишните, а след тях са потребителите над 50 години.

8. PolyAI (Най-добър за автоматизация на обслужването на корпоративни клиенти)

чрез PolyAI

PolyAI е специализиран в разговори, които карат другите гласови ботове да се провалят. Когато чух AI гласовия асистент да се справя с процеса на удостоверяване на клиент, честно казано не можах да разбера, че не е човек, докато представителят не го спомена след това.

Платформата разбира контекста, когато клиентите казват неща като „Обадих се вчера по същия въпрос“. Това, което ме изненада, беше, че те не продават софтуер, който да конфигурирате сами. Вместо това екипът на PolyAI създава гласовия асистент за вас, което прилича повече на наемане на консултантска фирма, отколкото на закупуване на продукт.

Най-добрите функции на PolyAI

Внедрете AI агенти за разговори, които се справят със сложни многоетапни взаимодействия с клиенти, като удостоверяване на акаунти и спорове относно плащания.

Интегрирайте го със съществуващите CRM, фактуриращи и операционни системи, за да имате достъп до информация за акаунта в реално време и да актуализирате записите по време на разговори с клиенти на живо.

Мащабирайте операциите по обслужване на клиенти по време на пиковите периоди или извън работното време, без да компрометирате качеството на разговорите или показателите за удовлетвореност на клиентите.

Персонализирайте гласовите характеристики и потока на разговора специално за вашата индустрия, гласа на вашата марка и протоколите за обслужване на клиенти.

Ограничения на PolyAI

Високи начални разходи за внедряване и текущи такси за управлявани услуги

Ограничени възможности за самообслужване при персонализирането, тъй като повечето конфигурации изискват сътрудничество с екипа за професионални услуги на PolyAI.

Ефективността на гласовия асистент зависи в голяма степен от качеството на първоначалните данни за обучение и непрекъснатото наблюдение на разговорите от техническите екипи.

Цени на PolyAI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PolyAI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за PolyAI?

Едно ревю в G2 споделя:

Страхотен екип от професионалисти, които работят с вашата компания, за да създадат персонализирано решение, подобряващо потребителското преживяване. Екипът на PolyAI ще използва данни и анализи, за да открие възможности за непрекъснато усъвършенстване (както в областта на опита, така и в търговската сфера), подпомагайки вашата компания да се развива и расте.

Страхотен екип от професионалисти, които работят с вашата компания, за да създадат персонализирано решение, подобряващо потребителското преживяване. Екипът на PolyAI ще използва данни и анализи, за да открие възможности за непрекъснато усъвършенстване (както в областта на опита, така и в търговската сфера), подпомагайки вашата компания да се развива и расте.

чрез Spitch

Открих Spitch, докато работех с финансова компания, която се нуждаеше от гласов AI, способен да обработва обаждания на различни езици и диалекти. Този AI гласов асистент се фокусира върху автоматизирането на контактни центрове едновременно по гласови и текстови канали.

Той автоматизира гласовите и текстовите взаимодействия, намалява времето за обработка и подобрява клиентското преживяване във всички канали. Асистентът Spitch се справя със сложни изисквания за съответствие за регулирани индустрии и поддържа регионални диалекти, с които други гласови платформи се борят.

Въпреки това, без подходяща техническа поддръжка, кривата на обучение за мениджърите на контактни центрове може да бъде стръмна.

Най-добрите функции на Spitch

Анализирайте 100% от разговорите с клиенти, използвайки усъвършенствани анализи на речта, за да идентифицирате тенденции в настроенията, нарушения и възможности за подобрение.

Поддържа множество езици и регионални диалекти, включително специализирани варианти, които другите платформи за гласови AI не могат да обработват или разбират точно.

Осигурете помощ на агентите в реално време по време на разговори с клиенти с персонализирани отговори, информация за политиките и препоръки за най-добрите следващи действия.

Ограничения на Spitch

Интеграцията с по-стари системи за контактни центрове може да изисква персонализирана разработка и постоянна техническа поддръжка.

Потребителите понякога съобщават за проблеми с точността

Месечните разходи за абонамент могат да станат скъпи при големи нужди от производство на съдържание.

Цени на Spitch

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Spitch

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Spitch?

В рецензия на Gartner се казва:

Решението SPITCH може да бъде интегрирано в нашата системна среда и адаптирано към нашите изисквания за рекордно кратко време. Резултатите и качеството на компонента за изкуствен интелект бяха впечатляващи. Възвръщаемостта на инвестицията беше постигната още от първия ден на производство.

Решението SPITCH може да бъде интегрирано в нашата системна среда и адаптирано към нашите изисквания за рекордно кратко време. Резултатите и качеството на компонента за изкуствен интелект бяха впечатляващи. Възвръщаемостта на инвестицията беше постигната още от първия ден на производство.

🧠 Интересен факт: През 2018 г. Google Duplex шокира публиката, когато резервира час за подстригване изцяло по телефона. Изкуственият интелект говореше с „ъм“ и паузи толкова естествено, че рецепционистката нямаше представа, че не е истински човек.

10. Fireflies. ai (Най-добър за информация и анализи от срещи)

Започнах да използвам Fireflies.ai, когато екипът ми по продажбите се нуждаеше от обяснение защо някои потенциални клиенти губеха интерес след първоначалните разговори. Този AI инструмент за обслужване на клиенти ми помогна да разбера, че доминирах разговорите с клиентите и не задавах достатъчно въпроси за проучване.

Получавате карти за оценка на разговорите, които разбиват промените в настроенията по време на разговорите и подчертават моментите, в които ангажираността на потенциалните клиенти е спаднала.

Сега мога да прегледам как различните членове на екипа се справят с възраженията и да споделя успешни подходи за разговори с по-новите търговски представители.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Създайте библиотеки с разговори, които категоризират обажданията по отрасъл, размер на сделката или тип резултат, за да можете да проучите успешните модели на продажби.

Следете споменаванията на конкурентите във всички записани разговори и съставяйте разузнавателни доклади, показващи как потенциалните клиенти сравняват вашия продукт с алтернативите.

Задействайте автоматични CRM актуализации, когато по време на разговори с клиенти се споменават конкретни ключови думи като „одобрен бюджет“ или „лице, вземащо решения“.

Измервайте съотношението между говорене и слушане за отделните членове на екипа и давайте препоръки за обучение въз основа на анализи и показатели за ангажираност.

Ограничения на Fireflies. ai

Точността на транскрипцията се влошава при лошо качество на аудиото или прекалено силен фонов шум.

При записването и съхранението на поверителни бизнес разговори възникват съображения, свързани с поверителността.

Ограничени възможности за персонализиране на форматите на обобщенията и категоризацията на информацията

Понякога се сблъсква с техническа терминология и специфичен за индустрията жаргон.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Предприятие: 39 $/месец на потребител

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 700 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

В рецензия на Capterra се казва:

Намирам софтуера за лесен за използване и достъпен. Протоколите са толкова добри, колкото и тези, изготвени от човек, с допълнителния бонус от аудио/видео запис, транскрипция и някои приятни екстри.

Намирам софтуера за лесен за използване и достъпен. Протоколите са толкова добри, колкото и тези, изготвени от човек, с допълнителния бонус на аудио/видео запис, транскрипция и някои приятни екстри.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

11. Lindy AI (Най-добър за персонализирана автоматизация на работния процес)

чрез Lindy AI

Този AI гласов асистент научава как работите и създава автоматизирани последователности, които отговарят на вашите гласови команди. Инструментът ме изненада, като предложи подобрения в работния процес, за които не бях се сетил, като например автоматично създаване на задачи по проекти, когато клиентите споменават конкретни резултати по време на разговори.

Можете да го научите на вашите предпочитания за комуникация; сега той знае, че предпочитам обобщения с точки пред параграфен формат за бележки от срещи. Оценявам това, че се адаптира към моя стил на говорене и запомня контекста от предишни разговори.

Процесът на обучение изисква търпение, но в крайна сметка ще имате асистент, който предвижда вашите нужди и се справя със сложни многоетапни процеси чрез прости гласови команди.

Най-добрите функции на Lindy AI

Свържете имейл системите с календарни приложения, за да планирате автоматично последващи срещи, когато се появят конкретни ключови думи като „следващи стъпки“ или „преглед на предложението“.

Записвайте и транскрибирайте гласови бележки по време на пътувания или разходки и ги превръщайте в структурирани задачи, актуализации на проекти или доклади.

Адаптирайте стиловете на отговор и автоматизацията непрекъснато въз основа на индивидуалната обратна връзка от потребителите, моделите на корекция и променящите се предпочитания за работния процес.

Ограничения на Lindy AI

Изисква значителна инвестиция от време, за да обучите AI според вашите специфични нужди.

Предлага по-малко предварително създадени интеграции в сравнение с утвърдените платформи за автоматизация на работните процеси като Zapier.

Може да има затруднения при изпълнението на задачи, които изискват творческа преценка или вземане на сложни решения.

Сложността на настройката може да затрудни потребителите без опит в техническата автоматизация.

Цени на Lindy AI

Безплатно (400 кредита/месец)

Pro: 49,99 $/месец за 5000 кредита

Бизнес: 199,99 $/месец (започва от 20 000 кредита/месец)

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Lindy AI

G2: 4,9/5 (над 105 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Lindy AI?

Според рецензия в Reddit:

Мога да си представя, че ще използвам Lindy AI, когато започна да изграждам маркетинговите агенти за новата си компания. Има много предимства, ако пренебрегнете опростената настройка. Мисля, че ще работи добре за справяне с ежедневните задачи чрез имейл/календар/Google документи, а много от моите маркетингови задачи ще изискват точно това.

Мога да си представя, че ще използвам Lindy AI, когато започна да изграждам маркетинговите агенти за новата си компания. Има много предимства, ако пренебрегнете опростената настройка. Мисля, че ще работи добре за справяне с ежедневните задачи чрез имейл/календар/Google документи, а много от моите маркетингови задачи ще изискват точно това.

💡 Съвет от професионалист: Опитайте с необичайни или нестандартни въпроси (например „Разкажи ми виц за баща“ или „Кой е любимият ти научнофантастичен филм?“), за да видите доколко личността на асистента съответства на вашето чувство за хумор или стил на общуване. Забавен или близък асистент може да направи ежедневната употреба по-приятна.

Как работят AI гласовите асистенти?

Когато говоря с моя AI гласов асистент, усещам, че реакцията е незабавна, но знам, че зад кулисите се случват много малки стъпки. Ето какво се случва зад кулисите:

Първата стъпка е гласът ми да бъде превърнат в текст чрез разпознаване на реч. След като това бъде направено, системата се опитва да разбере значението на думите ми.

Ако кажа „уреди разговор с Ария утре следобед“, той: Разпознава думите Разбира, че искам среща Проверява какво означава „утре следобед“ Идентифицира коя Ария имам предвид

Разпознава думите

Разбира, че искам среща

Проверява какво означава „утре следобед“

Идентифицира коя Aria имам предвид

Следва частта, която забелязвам при ежедневната употреба: асистентът решава какво действие да предприеме. Този механизъм за вземане на решения свързва моето искане с календара, електронната поща или мениджъра на задачи.

Ако нещо не е ясно, ще ви задам бърз допълнителен въпрос, преди да продължим напред.

След като това е направено, асистентът съставя отговор на прост език и ми го прочита. За мен това е като кратък разговор, но всъщност е комбинация от разпознаване на реч, разбиране на езика и генериране на отговор, което се случва за секунди.

Най-хубавото е, че с употребата той става все по-добър. С времето моят асистент научи, че „следобедна разговор с Ария“ обикновено означава актуализация за клиент, така че предлага и бележка в дневния ред. Тази малка подробност ми дава усещането, че той се адаптира към мен, а не обратното.

Разпознава думите

Разбира, че искам среща

Проверява какво означава „утре следобед“

Идентифицира коя Aria имам предвид

🔍 Знаете ли, че... Когато Microsoft пусна Cortana, те я кръстиха на името на AI герой от видеоигровата серия Halo. Феновете я обожаваха, но много мениджъри се притесняваха, че звучи „твърде странно” за бизнес потребителите.

Предимства на AI гласовите асистенти

Използвам AI гласовия си асистент най-често, когато не искам да губя концентрация. Няколко предимства се открояват:

Възможността да записвам напомняния и бележки, преди да ги забравя

Лесен достъп до календари, имейли и задачи без постоянно превключване между приложенията.

Резюмета и стенограми от срещи, които ми спестяват търсенето на подробности по-късно

Обработване на повтарящи се запитвания от клиенти, които иначе биха отнели голяма част от деня ми

Безпроблемна употреба на лаптопа, телефона и високоговорителя ми, за да не губя контекста.

Всичко това ме кара да се запитам: Този асистент уважава ли работния ми процес или създава конфликти? Ако създава конфликти, бързо се отказвам от него.

Предизвикателства и съображения при използването на AI гласови асистенти

Опитът ми с гласовите асистенти ми показа къде са техните недостатъци.

1. Точност и разбиране на контекста ❌

Дори най-добрите AI гласови асистенти могат да имат затруднения с акцентите, техническите термини или разграничаването на думи, които звучат подобно. Ако асистентът не разбере правилно датата или името на клиента, губя време да поправям грешките. Разпознаването на акцентите също остава неравномерно, което е разочароващо в разнообразни екипи.

2. Проблеми, свързани с поверителността и сигурността на данните 🚩

Гласовите данни са чувствителни – потребителите трябва да знаят как се съхраняват, обработват и защитават техните записи. Знаейки, че моите команди могат да бъдат съхранявани или преглеждани, възникват въпроси относно сигурността на управлението на моята информация.

Не всички AI асистенти се синхронизират безпроблемно с календари, мениджъри на задачи или платформи за сътрудничество, което може да ограничи тяхната полезност. Така че, ако асистентът не работи добре с моите инструменти за проекти или CRM, в крайна сметка аз самият трябва да свърша работата.

4. Прекомерна зависимост от автоматизацията 🚩

Макар AI да може да ускори нещата, е добре да се има предвид, че той не може да замести човешката преценка – особено в сложни или нюансирани разговори. В крайна сметка, той може да се погрижи за административните задачи, но не може да замести преценката, емпатията или нюансите в разговора с клиента.

💡 Професионален съвет: Винаги преглеждайте и редактирайте транскрипциите или резюметата, генерирани от AI, преди да ги споделите или да предприемете действия въз основа на тях. Дори най-умните гласови асистенти могат да интерпретират погрешно контекста или да пропуснат ключови детайли – вашата проверка гарантира точност и предотвратява недоразумения.

Бъдещи тенденции в AI гласовите асистенти

С все по-голямото навлизане на AI гласовите асистенти в начина, по който работим и общуваме, няколко нововъзникващи тенденции оформят тяхното бъдеще, правейки ги по-умни, по-персонализирани и по-необходими от всякога:

1. Масовото му приемане се ускорява 🏆

AI гласовите асистенти вече не са нишови инструменти – те бързо се превръщат в незаменими спътници на работното място. Всъщност, прогнозите показват, че до 2026 г. техният брой ще достигне 157,1 милиона. И не става въпрос само за удобство – тези инструменти започват да поемат реална когнитивна натовареност, като помагат на потребителите да обобщават срещи, да управляват задачи и да изготвят комуникации без ръчно въвеждане на данни.

2. Хипер-персонализация чрез AI обучение 🎯

Най-вълнуващата промяна? Персонализация. Последните проучвания върху персонализирани големи езикови модели ( LLMs) показват, че AI асистентите могат да се адаптират въз основа на вашия тон, стил на комуникация и поведенчески модели.

Това означава, че вместо да получавате общи чернови на имейли или обобщения на задачи, вашият асистент може да научи как формулирате последващи действия или приоритизирате задачи и да отрази това в резултатите си. Това ниво на персонализирано взаимодействие превръща опита от транзакционен в сътруднически.

3. Възходът на мултимодалните интерфейси 🚀

Наблюдаваме и скок в потребителското взаимодействие с AI гласовите асистенти. Бъдещето не е само гласово – то е мултимодално. Това означава комбиниране на глас, визуални елементи и допир в един безпроблемен интерфейс.

Представете си, че питате AI асистента си за актуална информация по проект и той ви отговаря не само с думи, но и с динамична диаграма или табло, което показва напредъка, рисковете и следващите стъпки. Този вид смесено взаимодействие е много по-близко до начина, по който си сътрудничим с колегите си, и позволява по-богато и по-бързо вземане на решения.

4. Гласови асистенти, които проактивно помагат 🔥

Следващото поколение гласови асистенти няма просто да чака команди – те ще предвиждат вашите нужди. Представете си, че вашият асистент ви напомня за задачи въз основа на повтарящо се поведение, предлага дневен ред за срещи въз основа на минали теми или автоматично изготвя обобщения след дълги гласови бележки.

Тази проактивна помощ, задвижвана от предсказващи AI модели, е огромен скок напред в сравнение с реактивните инструменти и ще предефинира продуктивността за години напред.

ClickUp Talk to Text е напълно отворен за вашите идеи

Опитах милион начини да следя всичко и, честно казано, повечето от тях не се задържат.

AI гласовият асистент започна да има смисъл за мен, защото се свързва директно с ClickUp. Всичко се озовава там, където вече работя, така че нямам лепящи се бележки, разхвърляни наоколо, или случайни гласови бележки, които никога повече няма да отворя.

Имало е много дни, в които съм тичал между разговори, казал съм нещо на глас и по-късно съм го открил в ClickUp, сякаш съм си спомнил да го запиша.

Той не ми се струва като поредният инструмент за управление, а по-скоро като някой, който тихо ме наблюдава, за да не загубя ума си.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси

1. Каква е разликата между гласов асистент и AI чатбот?

Гласовият асистент приема гласови команди и отговаря чрез реч, докато AI чатботът обикновено работи чрез текст. И двата използват AI, но гласовите асистенти се фокусират върху безръчни, говорими взаимодействия.

2. Кой AI гласов асистент е най-подходящ за многоезични потребители?

Много асистенти твърдят, че работят с няколко езика, но най-добрият вариант за работа е този, който се свързва с ClickUp. Независимо от езика, който използвам, ClickUp е мястото, където се съхраняват задачите, проектите и бележките, така че нищо не се губи при превода.

3. Работят ли AI гласовите асистенти офлайн?

AI гласовите асистенти работят офлайн за прости задачи като настройка на аларми или отваряне на приложения, но се нуждаят от интернет връзка за по-сложни задачи като търсене в интернет или извличане на актуализации в реално време.

4. Колко сигурни са данните, обработвани от AI гласовите асистенти?

Данните, обработвани от AI гласовите асистенти, обикновено са криптирани, но повечето асистенти изпращат вашите гласови данни в облака за обработка. Това прави сигурността зависима от политиките на доставчика и вашите настройки за поверителност.