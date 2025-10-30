10 най-добри примера за използване на ChatGPT в съвременните работни места

HR никога не е имал толкова много задачи – и толкова малко време, за да ги изпълни. Между замразяването на наемането на нови служители, натиска за задържане на настоящите и нарастващите изисквания за прозрачност, от HR екипите се изисква да постигат повече с по-малко.

Ето защо много от тях се обърнаха към изкуствения интелект – не за да заменят преценката си, а за да си върнат времето. Според доклад на Gartner, основният начин, по който HR екипите използват изкуствения интелект днес, е за автоматизиране на административни задачи – повтарящата се работа, която тихо отнема цели дни.

ChatGPT, например, може да изготви описания на длъжности, да обобщи данни от проучвания или да организира сесии за обучение за минути. Когато се използва ефективно, той помага на HR да пренасочи фокуса си от администрация към стратегия, от преследване на документи към формиране на култура.

Въпросът не е дали изкуственият интелект има място в HR. Въпросът е как да го използвате отговорно, за да постигнете резултати.

В този наръчник ще научите:

Защо HR екипите възприемат ChatGPT

Примери за реално приложение (с подсказки, които можете да копирате)

На какво да обърнете внимание

И как да стигнете още по-далеч с ClickUp Brain, изкуствения интелект, създаден за целия ви HR работен процес.

Да се заемаме.

Защо HR трябва да използва ChatGPT?

ChatGPT дава предимство на HR там, където е важно: време на цикъла, последователност и яснота. Превръща бавните, ръчни работни процеси в първи чернови и структурирани резюмета, намалява времето за изпълнение от дни до минути и стандартизира езика, като същевременно запазва човешкия фактор.

Въздействието се проявява във всички ежедневни работни процеси – наемане, въвеждане в работата, обратна връзка и др. 👇

1. Премахва хаосаЕкипите по човешки ресурси прекарват часове в писане на описания на длъжности, политики и имейли за ангажираност от нулата. ChatGPT автоматизира тези повтарящи се чернови, позволявайки на професионалистите да се фокусират върху хората, а не върху формулировките.

2. Поддържа последователност в комуникациятаОт писма с оферти до вътрешни актуализации, AI гарантира, че всяко съобщение звучи като идващо от една и съща компания, а не от десет различни гласа. За растящи екипи с много заинтересовани страни тази последователност изгражда доверие и професионализъм.

3. Прави включването нещо естественоChatGPT помага за преработване на длъжностните характеристики и политиките в неутрален по отношение на пола и достъпен език, като премахва фините предубеждения, преди те да достигнат до кандидатите. Все пак, човешката проверка остава от съществено значение за запазване на нюансите и съответствието.

4. Дава идеи, а не само резултатиКогато HR се нуждае от нова програма за обучение, формат за оценка на представянето или преработена политика за социални придобивки, ChatGPT помага да се преодолее блокирането на празната страница. Той предлага структурирани отправни точки, което позволява на екипите да се съсредоточат върху преценката, а не върху черновите.

5. Синтезира решения в движениеНуждаете се от бързо обобщение на интервюта при напускане или балансиран списък с плюсове и минуси преди промяна в политиката? ChatGPT обработва шума и извежда моделите, предоставяйки на HR по-бърза и по-ясна информация за по-добри решения.

Това не са крайни случаи на употреба – това са малки промени, които освобождават HR отдела, за да може да отделя повече време за формиране на стратегия, култура и растеж, вместо да се занимава с документация.

Това са само отправните точки. В следващата секция ще се задълбочим в реални примери за използване в областта на човешките ресурси, включително и някои, които вероятно все още не сте обмисляли.

👀 Знаете ли, че... Макар почти 92% от анкетираните от McKinsey компании да са заявили, че планират да увеличат инвестициите си в изкуствен интелект, само 1% от лидерите определят компаниите си като зрели в спектъра на внедряване. В този контекст „зрели“ означава, че изкуственият интелект е напълно интегриран в работните им процеси и допринася за бизнес резултатите.

10 мощни примера за използване на ChatGPT за HR екипи

Нека разгледаме наистина полезни примери за използване на ChatGPT в областта на човешките ресурси, които могат да трансформират и оптимизират ежедневната ви работа и процесите в областта на човешките ресурси.

И да, включили сме подсказки, които можете да използвате директно, заедно с предложени екранни снимки за всяка от тях.

Знаете как протича сезонът на оценките: трябва да напишете обратна връзка за повече от 10 служители, а вие се взирате в празен екран и нямате никакво време. Общите коментари не са достатъчни, но персонализирането на всеки един от тях отнема часове.

Ето къде ChatGPT може да ви улесни като ваш асистент за писане. Просто споделете ролята, целите и няколко ключови действия, и той генерира обратна връзка от служителите, която е конкретна, персонализирана, балансирана и съобразена с тона.

📌 Пример: Да предположим, че преглеждате резултатите на един мениджър по продажбите. Искате да оцените неговите приходи, лидерски умения и комуникативни способности. Вместо да пишете от нулата, дайте тази подсказка на ChatGPT: „Напишете коментар за оценка на представянето на мениджър по продажбите, който е надхвърлил целите за приходите за второто тримесечие, наставлявал двама нови членове на екипа и подобрил времето за реакция на клиентите. Бъдете професионални, признателни и конкретни по отношение на ролята. ”

чрез ChatGPT

Ето, ChatGPT предоставя текст с обратна връзка, който изглежда наистина персонализиран.

Можете дори да поставите данни за служителите, като обобщения на целите или самооценки, в ChatGPT и да го помолите да подчертае силните страни, а след това да генерира коментари въз основа на това.

2. Създаване на персонализирани 30-60-90-дневни планове за въвеждане в работата

Въвеждането на нови служители често се превръща в основен списък с задачи, включващ настройка на устройства, попълване на документи за HR, достъп до Slack, и това е всичко. Често новите служители са оставени сами да разберат как стават нещата.

Въпреки това, за да бъде въвеждането в работата успешно, са необходими структура, етапи и яснота от самото начало.

ChatGPT ви спасява в този случай. Можете да въведете само длъжността, няколко ключови отговорности и очакванията на мениджъра. Той ви предоставя изчерпателен 30-60-90-дневен план за въвеждане на новите служители, за да ги подготви за успех.

📌 Пример: Да предположим, че току-що сте наели специалист по маркетинг на съдържание. Искате той да наблюдава през първия месец, да допринася през втория и да поеме отговорност през третия. Кажете на ChatGPT – „Създайте план за въвеждане в работата за 30-60-90 дни за нов специалист по маркетинг на съдържание. През първите 30 дни той трябва да се запознае с инструментите и процесите. До 60-ия ден трябва да допринася за кампаниите. До 90-ия ден трябва да управлява самостоятелно проекти за съдържание. Направете го структуриран и лесен за ползване.“

чрез ChatGPT

Той ще генерира поетапен план за въвеждане в работата с:

Фокусни области за седмицата

Задачи или контролни точки

Участие на мениджъра + приятел

Инструменти за проучване

Можете също да създадете шаблони за различни роли, като например продажби, HRBP, разработчик, и да ги използвате отново с малки промени.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони и формуляри за HR, с които да подобрите вашите HR процеси

👀 Знаете ли? Анализ на Bloomberg установи, че AI инструменти за наемане на персонал като ChatGPT понякога могат да отразяват пристрастия при класифицирането на автобиографии. Ето защо водещите HR екипи съчетават скоростта на AI с човешки надзор, като използват инструменти като ChatGPT за подпомагане на изготвянето и прегледа на автобиографии, а не за вземане на решения.

3. Превръщане на интервютата при напускане в теми, които могат да бъдат приложени на практика

Интервютата при напускане са златна мина за честна обратна връзка. Те съдържат точните прозрения, от които се нуждаете, за да подобрите задържането на служителите, да подобрите лидерството или да се справите с токсичната динамика в екипа. Но това е полезно само ако имате време да седнете, да ги прочетете всички и да извлечете по-дълбоките модели.

С ChatGPT можете да превърнете разпръснатите отзиви от въпросите в интервютата при напускане в ясни теми. Можете да му предоставите множество отговори при напускане, като текст от формуляри, индивидуални обобщения или дори съобщения в Slack, и да го помолите да:

Намерете общи теми

Идентифицирайте основните причини за напускане

Подчертайте проблемите, свързани с мениджърите, в сравнение с конфликтите, основани на ролите

Предложете модели за различни HR отдели или длъжности.

Той може дори да предложи как да се действа по всеки въпрос, като например „Обмислете проверка на ниво над подчинените“ или „Преразгледайте диапазона на възнагражденията за ролята X“.

Това помага, когато подготвяте доклади за ръководството или планирате инициативи за задържане на персонала.

📌 Пример: Имате 5 бележки от служители, които са напуснали през последното тримесечие. Някои споменават „липса на растеж“, други казват „микромениджмънт“, а един отбелязва „липса на обратна връзка“. Поставяте ги в ChatGPT и го молите да обобщи основните причини. „Обобщете следните 5 бележки от интервюта при напускане. Идентифицирайте повтарящи се теми, причини за напускане и предложете действия, които ръководителите на HR могат да предприемат, за да разрешат тези проблеми. ” (След това поставете анонимната обратна връзка под подсказката. )

чрез ChatGPT

Можете също да помолите ChatGPT да разграничи личните от системните проблеми. Например:

чрез ChatGPT

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони и въпроси за интервюта при напускане за HR екипи

4. Написване на проекти за политики за приобщаване с неутрален по отношение на пола и достъпен език

Политиките за човешките ресурси често звучат остарели, сложни или неволно пристрастни, като използват изрази като:

„Председател“ вместо „председател“

„Той/тя“ вместо „те“

Или дълги, сложни параграфи, които приличат повече на правни декларации, отколкото на насоки.

ChatGPT помага за пренаписването на фирмените политики на ясен, приобщаващ и неутрален по отношение на пола език. Можете да въведете съществуващата си политика (например политиката за отпуск по майчинство или POSH насоките) и да помолите ChatGPT да:

Препишете го на включващ, неутрален по отношение на пола език.

Опростете тона за по-добра четимост

Разделете дългите клаузи на обобщения, които са лесни за разбиране от служителите.

Дори го преведете на конкретно ниво на четене (например 8-ми клас) за по-голяма достъпност.

📌 Пример: Да предположим, че актуализирате политиката си за бащинство и в нея все още фигурират изрази като „бащите имат право на...“. Въведете следния текст в ChatGPT: „Пренапишете тази политика за отпуск по майчинство в неутрален по отношение на пола и приобщаващ език. Направете тона ясен, приятелски и лесен за разбиране от всички служители. ”(Поставете съществуващото съдържание на политиката под текста. )

чрез ChatGPT

5. Обобщаване на резултатите от дългите проучвания сред служителите в 5 основни извода

Ръководителите на HR отделите прекарват седмици в изготвяне на анкети за служителите и събиране на обратна връзка за ангажираността, DEI, ефективността на лидерството и др. Отговорите се натрупват бързо. Изведнъж се озовавате с стотици неструктурирани коментари, без да имате време да ги обработите всички.

ChatGPT превръща хаоса в яснота. Поставете отговорите от отворените анкети, по теми (например „обратна връзка от мениджъра“) или всички заедно, и помолете ChatGPT да:

Идентифицирайте най-често повтарящите се теми

Подчертайте настроението (положително/неутрално/отрицателно)

Обобщете проблемите в ясни точки

Предложете следващи стъпки или области за действие

Дори можете да разделите моделите по отдели, ако включите тагове.

📌 Пример: Да предположим, че току-що сте провеждали годишното си проучване за ангажираността и отвореният въпрос е бил: „Какво бихме могли да направим, за да подобрим вашето преживяване на работното място?“ Получили сте 145 отговора. Вместо да ги групирате и обобщавате ръчно, ги въвеждате в ChatGPT: „Обобщете следните 145 отговора от анкетата в 5 основни теми. Класифицирайте ги по тон (положителен, отрицателен, неутрален) и предложете 2 следващи стъпки, които HR може да предприеме, за да реши основните проблеми. ” (Поставете необработените отговори под подсказката. )

чрез ChatGPT

А ако го помолите, той може дори да ги превърне в резюме под формата на слайдове.

чрез ChatGPT

📉 Ще замести ли ChatGPT работните места в областта на човешките ресурси? 72% от директорите по човешки ресурси на компаниите от Fortune 500 очакват изкуственият интелект да замести работните места в рамките на 3 години, макар че не смятат, че той ще замести напълно всички специалисти по човешки ресурси. Тази промяна не се състои в замяната на емпатията с автоматизация, а в предефиниране на областите, в които хората добавят най-голяма стойност. ChatGPT и подобни инструменти ще автоматизират повтарящи се задачи, като изготвяне на документи, сортиране на данни и управление на отговори. Това, което остава и е най-важно, са разговорите, които изискват доверие, преценка и грижа. Изкуственият интелект може да поеме някои функции на HR, но ролята на човека ще се развива, а не ще изчезне.

6. Брейнсторминг на идеи за L&D сесии въз основа на OKR на компанията

Вероятно сте чували това от ръководството: „Трябва да повишим квалификацията си през това тримесечие. ” Или по-лошо: „Можем ли да съгласуваме някои обучителни сесии с OKR на компанията ни?”

Но когато седнете да планирате календара за обучение и развитие, идеите не винаги идват лесно. ChatGPT ви помага да превърнете OKR в възможности за обучение. Всичко, което трябва да направите, е да въведете тримесечните OKR на вашата компания или дори опростени бизнес цели. ChatGPT може да:

Предложете подходящи теми за обучение и развитие, съобразени с вашия конкретен пример за OKR

Адаптирайте обучителните сесии според екипа или функцията

Предложете формати (например семинари, микрообучение, взаимно обучение).

Добавете потенциални заглавия на сесии, резултати и дори идеи за разчупване на леда.

📌 Пример: Да предположим, че една от вашите OKR е „Подобряване на междуфункционалното сътрудничество за ускоряване на сроковете за доставка“. Отворете ChatGPT и въведете следния текст: „OKR-ите на нашата компания за този тримесечен период се фокусират върху подобряване на междуфункционалното сътрудничество и отчетността на екипа. Предложете 5 идеи за L&D сесии, съобразени с тези цели, включително заглавия, формати и резултати на сесиите.“

чрез ChatGPT

След като сте избрали идея за сесия, можете да задълбочите знанията си с ChatGPT:

чрез ChatGPT

👀 Знаете ли, че... Над 88% от организациите са загрижени за задържането на служителите. Според анкетираните, предоставянето на възможности за обучение е стратегия №1 за задържане на служителите. AI инструменти като ChatGPT могат да подсилят инициативите за обучение и развитие на HR, като предлагат персонализирани програми за обучение и създават реалистични симулации за обучение.

7. Създаване на шаблони за взаимно признание между колеги, базирани на ценностите на компанията

Признанието повишава морала, изгражда екипна култура и подобрява задържането на служителите. Но повечето признания са или твърде общи („Страхотна работа!“), или идват само от преките мениджъри.

Това, от което наистина се нуждаете, са похвали от колеги, които отразяват как хората се представят на работа, а не само какво правят. А ако тези похвали са свързани с ценностите на вашата компания, още по-добре, защото те пряко допринасят за повишаване на удовлетвореността на служителите във всички екипи.

ChatGPT помага на вашия екип да се признава по-значимо. Можете да го използвате, за да генерирате шаблони за съобщения за признание на служителите въз основа на:

Конкретни ценности на компанията (напр. „Ориентираност към клиента“, „Склонност към действие“, „Инклузивност“)

Действията или приносът на даден човек

Тон (лек, сърдечен или формален)

Формат (публикация в Slack, имейл, коментар в HR инструмент)

Това улеснява служителите да пишат тези съобщения, без да се замислят прекалено много или да им се изчерпи вдъхновението.

📌 Пример: Да предположим, че една от вашите ценности е „Изключителна отговорност“. Член на екипа е останал да поправи бъг в продукта преди демонстрация пред клиент. Искате колегите да признаят това, но те не са сигурни как да го формулират. Вие предоставяте на ChatGPT стойността и ситуацията. „Създайте съобщение за признание от колеги в стила на Slack за член на екипа, който е проявил „изключителна отговорност“, като е останал до късно, за да поправи критична грешка преди демонстрация пред клиент. Съобщението трябва да бъде приятелско, автентично и ясно свързано със стойността.“

чрез ChatGPT

💡 Професионален съвет: Докато самостоятелният AI инструмент изисква да въвеждате контекст и да превключвате ръчно между приложенията, ClickUp Brain работи директно във вашето работно пространство, елиминирайки необходимостта от ръчно превключване. Той автоматично извлича релевантни подробности от задачи, цели и документи на компанията, така че съобщенията за признание са свързани с реалната работа и ценностите – съгласно контекста на HR.

📮 ClickUp Insight: Само 7% от професионалистите разчитат основно на изкуствен интелект за управление и организация на задачите. Това може да се дължи на факта, че инструментите са ограничени до конкретни приложения като календари, списъци със задачи или приложения за електронна поща. С ClickUp същата изкуствена интелигентност захранва вашата електронна поща или други комуникационни работни потоци, календар, задачи и документация. Просто попитайте: „Какви са моите приоритети днес?“. ClickUp Brain ще претърси цялото ви работно пространство и ще ви каже точно какво ви предстои, въз основа на спешността и важността. По този начин ClickUp обединява 5+ приложения в едно супер приложение!

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за планове за набиране на персонал за специалисти по подбор на персонал

8. Създаване на въпроси за поведенческо интервю, съобразени с ролята и културата

Наемането на персонал не се отнася само до уменията, а и до осигуряването на подходяща работна култура. Въпреки това повечето мениджъри се затрудняват да формулират подходящи въпроси за поведението, а рядко има време да ги адаптират за всяка длъжност.

ChatGPT може да генерира стратегически въпроси за интервю, които са съобразени както с ролята, така и с културата на вашата компания, като ви помага да оцените характеристики като отговорност, адаптивност и комуникативност. Просто въведете ролята, длъжността, няколко отговорности и ценностите на вашата компания или характеристиките на културата на екипа, и той ще генерира поведенчески въпроси за интервю, които проучват:

Собственост

Стил на комуникация

Адаптивност

Справяне с конфликти

Съгласуване на ценностите

Можете дори да го помолите да маркира всеки въпрос с характеристиката, която разкрива, което е чудесно за обучението на нови интервюиращи.

📌 Пример: Наемате ръководител на отдел „Обслужване на клиенти“. Търсите човек с емпатия, ясна комуникация и способност да успокоява напрегнати ситуации. Вие задавате на ChatGPT: „Генерирайте 5 въпроса за поведенческо интервю за ръководител на отдел „Обслужване на клиенти“. Фокусирайте се върху комуникацията, емпатията, разрешаването на конфликти и съгласуването на ценностите с култура, ориентирана към клиента.“

чрез ChatGPT

Можете също да помолите ChatGPT да форматира резултата в карта за оценка на интервюто, например:

чрез ChatGPT

Или генерирайте проучвателни последващи въпроси въз основа на всеки отговор. Това превръща вашите интервюта от добри в световна класа с минимална подготовка.

🏁 Чеклист с въпроси за поведенческо интервю за HR специалисти 1. Подготовка преди интервюто Съпоставяйте всяка компетентност с реални поведения, които искате да разкриете.

Преразгледайте ценностите и културните декларации на вашата компания, за да откриете припокриващи се черти.

Изберете 1–2 критични инцидента или предизвикателства, които са често срещани в тази роля.

Подгответе комбинация от въпроси, специфични за ролята и културата. 2. Основни области на поведенчески въпроси За решаване на проблеми и вземане на решения „Разкажете ми за случай, в който сте се сблъскали с проблем без ясно решение. Как подходихте към него?“ За сътрудничество и комуникация „Опишете случай, в който сте работили с човек, чийто стил е бил много различен от вашия.

9. Предоставяне на коучинг на мениджърите в реално време и насоки за конкретни ситуации

Новите мениджъри често поемат отговорност, преди да получат насоки. Когато настъпят трудни моменти, много от тях в крайна сметка търсят подходящите думи в интернет. ChatGPT може да действа като треньор в реално време, като им помага да се подготвят за трудни разговори, да усъвършенстват тона си и да изготвят обмислени съобщения с обратна връзка, за да могат да ръководят с яснота и увереност.

Можете да го използвате за:

Симулирайте сценарии за разговори 1:1 (например „как да разговаряте с член на екипа, който е в отбранителна позиция“).

Играйте ролеви игри с трудни разговори, като предупреждения за представянето, разговори за забавяне на заплатата или уволнение на някого.

Препишете грубите бележки на езика на коучинга

Предложете теми за разговор и корекции в тона

Предоставяйте рамки като SBI (Ситуация–Поведение–Въздействие) или Радикална откровеност.

📌 Пример: Нов мениджър трябва да се справи с нередовното присъствие на член на екипа с висока производителност. Той иска да прозвучи твърдо, но и подкрепящо. Вместо да се паникьосват или да изпращат студено съобщение в Slack, те пускат това в ChatGPT: „Как да кажа на един високопроизводителен служител, че късното му влизане в системата влияе на ритъма на екипа, без да го демотивирам?“

чрез ChatGPT

10. Създаване на кариерни пътища за растеж въз основа на съществуващите описания на длъжностите

Служителите често се чувстват затруднени, когато не знаят как изглежда растежът, а повечето организации не разполагат с ясно очертани пътища. ChatGPT ви помага да изградите ролеви кариерни стълбици за минути, които са ясни, амбициозни и съобразени с развитието на уменията, което го прави полезно допълнение към вашите усилия за планиране на човешките ресурси.

Ето какво трябва да предоставите:

Настоящата длъжност + отговорности

Всички известни позиции от по-високо ниво (или дори „предложете роли от по-високо ниво“)

По избор: умения, които вашата организация цени (например комуникативни умения, отговорност, критично мислене, анализ на данни)

ChatGPT може да генерира:

Логична кариерна пътека (напр. младши PM → PM → старши PM → продуктов мениджър)

Необходими умения на всяко ниво

Сертификати или вътрешни възможности за тяхното придобиване

Предложения за видове проекти, които съответстват на етапите на растеж

Това помага да свържете всяка стъпка от пътя с ценни умения, които вашите служители могат да развият, като по този начин изградите дългосрочна лоялност. Също така, съгласувайте всеки етап с конкурентни стандарти за заплащане, за да задържите най-добрите таланти и да поддържате прозрачност по отношение на възнагражденията.

📌 Пример: Да предположим, че имате сътрудник по успеха на клиентите, който иска да се развива, но не е сигурен дали да се насочи към продажбите, управлението на клиентски сметки или операциите. Дайте на ChatGPT следната задача: „Въз основа на ролята на сътрудник по успеха на клиентите, предложете 2–3 възможни кариерни пътя. За всеки път избройте следващото ниво на длъжността, ключовите умения, които трябва да се развият, и препоръчителните проекти или опит, които трябва да се придобият.

чрез ChatGPT

Можете да го използвате за обучение на служители, подкрепа на мениджъри в индивидуални разговори или дори за изграждане на първата си вътрешна кариерна рамка.

👀 Знаете ли? Според проучване на SHRM, сред основните приоритети на служителите при вземането на решения за кариерно развитие са: Финансови награди и компенсации

Баланс между работата и личния живот и времето, прекарано с семейството

Възможности за професионално израстване и развитие

Ограничения при използването на ChatGPT в областта на човешките ресурси

ChatGPT може да постигне много, но не може да замести преценката на HR, емоционалната интелигентност или експертния опит в областта на съответствието. Ето няколко неща, на които да обърнете внимание:

Липсва контекст без ясни данни: Ако не предоставите подробности за ролята, динамиката на екипа или съответните данни за човешките ресурси, ChatGPT ще ви даде общи предложения по подразбиране.

Не е юридически надеждно: Избягвайте да използвате черновите на ChatGPT за договори, политики или документи, свързани с нормативното съответствие, без да ги прегледате. Винаги карайте вашия юридически екип да проверява съдържанието, преди да го споделяте извън компанията.

Може да отразява скрити предубеждения: Тъй като се учи от исторически данни, ChatGPT понякога може да възпроизвежда предубеждения при наемането на персонал или задачи, свързани с производителността. Използвайте го за подкрепа на решенията, а не за вземането им.

Това повдига въпроси относно сигурността на данните: тъй като ChatGPT работи на външни сървъри, въвеждането на чувствителна информация – като жалби, медицински досиета или подробности за възнаграждения – може да представлява риск за поверителността, ако не се борави внимателно с нея.

Той не може да замести емоционалната интелигентност: ChatGPT може да ви помогне да пишете с емпатия, но не разбира емоционалните нюанси. В деликатни случаи като съкращения или планове за подобряване на производителността, разчитайте първо на човешката преценка.

Мислете за ChatGPT като за ваш партньор в изготвянето на проекти, а не като за човек, който взема решения. Той може да ускори работата, но последната дума винаги трябва да бъде на HR.

⚡ Бонус: Ако работите в областта на човешките ресурси и се чудите как да интегрирате изкуствения интелект в работните си процеси по правилния начин, от наемането на персонал до управлението на производителността, тези високо оценени курсове по изкуствен интелект за професионалисти в областта на човешките ресурси могат да ви помогнат да подобрите уменията си.

Алтернативи на ChatGPT в областта на човешките ресурси

ChatGPT е чудесен за генериране на бързи идеи, но HR се нуждае от нещо повече от чатбот. За реално подобрение на HR процесите, където можете да възлагате задачи, да проследявате работните потоци и да сътрудничите между екипите, ClickUp превръща тази рамка в реалност.

Това е приложение за всичко, свързано с работата, и разполага с софтуер за HR работни процеси, който поддържа ключови HR функции като наемане, въвеждане в работата, производителност и актуализиране на политиките на едно място. ClickUp разбира целия жизнен цикъл на вашата работа:

Той знае за какви позиции набирате кадри

Шаблоните за въвеждане, които сте запазили

Предстоящите цикли на производителност

Политиките и процедурите във вашите документи

Крайните срокове, отговорните лица и работните процеси в екипа ви

Лесно се справяйте с наемането, въвеждането в работата и развитието на служителите с ClickUp HR.

Сега си представете, че съчетавате този работен контекст с мощна, вградена изкуствена интелигентност. С ClickUp Brain екипите по човешки ресурси получават AI-задвижван копилот, който опростява наемането, въвеждането в работата, актуализирането на политиките и др.

ClickUp Brain също така защитава чувствителните данни на служителите. Той спазва разрешенията за работната среда, поддържа SSO и предлага подробни одитни следи – никога не се използват данни за обучение на AI модели.

🧩 Ето какво споделя един потребител на ClickUp в G2: Обожавам да използвам ClickUp! Управлението на билети, документи и цялата свързана информация никога не е било толкова лесно и безпроблемно. Всичко, от което се нуждая, е на едно място, структурирано по начин, който просто има смисъл. Едно от най-големите предимства за нас: всеки нов служител, който се присъединява от други платформи – особено Jira – веднага забелязва колко интуитивен е ClickUp. Кривата на обучение е почти несъществуваща. Те бързо осъзнават колко по-лесно, по-бързо и просто по-добре е да се работи с ClickUp в сравнение със старите инструменти. ClickUp наистина промени начина, по който организираме и управляваме работата. Чувства се по-леко, по-умно и по-удобно за ползване, но все пак достатъчно мощно, за да се справя с комплексни работни процеси. За нас това не е просто инструмент – това е повишаване на производителността, което всички искрено се наслаждават да използват. Обожавам да използвам ClickUp! Управлението на билети, документи и цялата свързана информация никога не е било толкова лесно и безпроблемно. Всичко, от което се нуждая, е на едно място, структурирано по начин, който просто има смисъл. Едно от най-големите предимства за нас: всеки нов служител, който се присъединява от други платформи – особено Jira – веднага забелязва колко интуитивен е ClickUp. Кривата на обучение е почти несъществуваща. Те бързо осъзнават колко по-лесно, по-бързо и просто по-добре е да се работи с ClickUp в сравнение със старите инструменти. ClickUp наистина промени начина, по който организираме и управляваме работата. Чувства се по-леко, по-умно и по-удобно за ползване, но все пак достатъчно мощно, за да се справя с комплексни работни процеси. За нас това не е просто инструмент – това е повишаване на производителността, което всички искрено се наслаждават да използват.

Сега нека разгледаме как ClickUp Brain подкрепя реални HR сценарии.

Вече знаете колко изтощително и непоследователно може да бъде подбирането на кандидати, особено когато различните мениджъри по наемане търсят различни неща. В по-широкия процес на привличане на таланти тази непоследователност ви забавя и създава риск да пропуснете подходящия кандидат. ClickUp Brain, като ваш софтуер за оценка на кандидатите, ви помага да ускорите подбирането на кандидати, като събира AI на едно място, където вече се намират вашите изисквания за работата, бележките от интервютата и мненията на екипа.

Можете да:

Поставете или прикачете автобиографии на кандидати за работа в рамките на задачата.

Използвайте изкуствен интелект, за да обобщите всеки един от тях с ключови предимства, предупредителни знаци и сигнали за културно съответствие.

Можете дори да го помолите да сравни двама потенциални кандидати въз основа на приоритетните критерии за работата.

И тъй като работи в рамките на вашата работна среда ClickUp, той разбира вашия процес на набиране на персонал, обратната връзка от вашия екип и дори ценностите на вашата компания (ако сте ги документирали в ClickUp Docs или ClickUp Tasks ).

Лесно съхранявайте документи за назначаване и напускане в подходящите папки с помощта на ClickUp Docs.

Например: Можете да попитате Brain: „Обобщете пригодността на този кандидат за позицията Growth Marketing Manager. Фокусирайте се върху лидерския опит и опит в SaaS.“

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате резюмета на кандидатите, които вашите HR специалисти могат да препратят на подходящия екип за преглед.

📮 ClickUp Insight: Един на всеки пет служители казва, че ако знае кога ще бъдат взети решенията, това би му помогнало да работи по-бързо. Въпреки това, в забързания ден, комуникацията относно сроковете често се пропуска. ClickUp Brain решава този проблем, като действа като ваш AI-задвижван помощник. Той автоматично събира актуализации от задачи, теми и документи, като предоставя ежедневни обобщения, резюмета на решения и коментари. За да не се налага да преследвате хора (или информация).

💡 Професионален съвет: Ако сте между две последователни интервюта или просто предпочитате да говорите, вместо да пишете, функцията за преобразуване на реч в текст на Brain Max прави това още по-лесно. Просто изкажете мислите си, например „Обобщи автобиографията на този кандидат и подчертай опита му в ръководенето на екип“, и Brain Max ще я транскрибира и организира за вас.

Подгответе интервюта с по-умни, специфични за ролята въпроси.

Изкуственият интелект променя начина, по който компаниите наемат служители – от по-интелигентни описания на длъжностите до автоматизирано подбиране и контактиране с кандидати.

🎥 В това видео ще научите как специалистите по подбор на персонал използват изкуствен интелект, за да спестят време, да намалят пристрастията и да наемат подходящите таланти по-бързо.

ClickUp Brain ви помага да генерирате въпроси за интервю, свързани с поведението и конкретната длъжност, въз основа на описанието на длъжността, ценностите на компанията и критериите за наемане, без да напускате работното си място.

Примерна подсказка: „Създайте 5 въпроса за поведението на маркетинг мениджър, които оценяват лидерските качества, междуфункционалното сътрудничество и инициативността.“

И тъй като всичко това се намира в ClickUp, можете да прикачите въпросите към задачите за интервю, да ги възложите на членовете на комисията и да проследявате обратната връзка.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp AI Notetaker, който автоматично се включва в разговорите ви, записва аудио или видео и съхранява всичко в частни ClickUp Docs. След разговора се генерира: Транскрипт с възможност за търсене

Интелигентно обобщение на срещата

Категоризирани действия

Списък с лектори, ключови решения и следващи стъпки

Автоматизирайте въвеждането в работата с персонализирани планове за всяка длъжност.

Докато ChatGPT помага при изготвянето на планове за въвеждане на нови служители, ClickUp Brain отива още по-далеч, като създава персонализирани 30-60-90-дневни планове и ги включва директно в практически работни процеси.

Можете да:

Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате поетапно съдържание за въвеждане в работата въз основа на ролята, целите на екипа и културата.

Разделете плана на задачи, определете отговорни лица, поставете срокове и добавете зависимости.

Запазете го като шаблон за многократна употреба за бъдещи наеми.

Примерна подсказка: „Създайте 30-60-90-дневен план за въвеждане в работата на нов мениджър по успех на клиентите, фокусиран върху ангажираността на клиентите, системите за поддръжка и комуникацията между екипите.“

Създайте план за въвеждане в работата за 30-60-90 дни с ClickUp Brain.

Освен това, след като изкуственият интелект свърши тежкия труд, ClickUp Automations ви помага да действате въз основа на него. Например:

Автоматично присвояване на задачи за добре дошли на HR, IT и мениджърите по наемане на персонал

Планиране на срещи и проверки с колеги

Уведомявайте заинтересованите страни, когато всяка фаза от въвеждането в работата е завършена.

Проследявайте завършените задачи с вградените табла

Опростете работния си процес и автоматизирайте повтарящите се административни задачи с ClickUp Automations.

Използвайте ClickUp Docs и Wikis като единствен източник на информация за HR. ChatGPT може да изготвя проекти, но ClickUp гарантира, че всяка политика, процес и наръчник остават актуални, с препратки и достъпни за търсене от всеки член на екипа.

Самообслужване в областта на човешките ресурси, задвижвано от изкуствен интелект

Повтарящите се въпроси на служителите, като колко дни отпуск ми остават или къде е последната версия на нашата политика за работа от дома, могат да отнемат времето на вашия екип. ClickUp Brain + AI Agents превръщат вашето работно място в интелигентен център за самообслужване на служителите в областта на човешките ресурси.

Служителите могат:

Задавайте въпроси на естествен език

Получавайте незабавни, персонализирани отговори въз основа на длъжността или отдела

Разгледайте най-новите политики и предимства за служителите от вашето работно място.

Получавайте последващи предложения или връзки към свързани задачи или документи.

За разлика от обикновените чатботове, AI агентите на ClickUp не само отговарят на въпроси, но и свършват работа.

Да предположим, че един служител пита: „Мога ли да прехвърля неизползваните си отпуски за следващата година?“ AI агентът може:

Изтеглете най-новия документ с политиката

Създайте задача за регистриране на запитвания за отпуск

Уведомете HR, ако въпросът включва преглед на случай.

Добавете коментар с контекстуални указания от екипа по човешки ресурси.

Превърнете работния си процес в автопилот с ClickUp AI Agents

ClickUp AI агенти

AI Cards превръщат вашите HR данни в обобщения, отчети и анализи – от актуализации на броя на служителите до седмични срещи – така че да прекарвате по-малко време в събиране на информация и повече време в действие.

AI Cards превръщат вашите HR данни в обобщения, отчети и анализи – от актуализации на броя на служителите до седмични срещи – така че да прекарвате по-малко време в събиране на информация и повече време в действие.

Оптимизиране на обратната връзка при оценката на представянето

Тъй като цялата работа, от поставянето на цели и бележки 1:1 до актуализации на проекти, се извършва в ClickUp, ClickUp Brain може да генерира обратна връзка за производителността, основана на реални действия.

Примерна подсказка: „Дайте ми обратна връзка за представянето на Риан през второто тримесечие въз основа на нейните рутинни задачи и цели. ”

Задачи и цели на Риан за второто тримесечие:

Ръководих стартирането на лятната имейл кампания, която донесе с 12% повече потенциални клиенти в сравнение с първото тримесечие

Сътрудничество с екипа по дизайн за подобряване на началните страници – в резултат на което конверсиите се увеличават с 9%

Отговарях за изготвянето на двуседмични отчети за резултатите и представях заключенията пред ръководството

Очакваше се да бъде ментор на 1 младши член на екипа и да подобри делегирането

Цел: Подобряване на управлението на времето и намаляване с 30% на редакциите на съдържанието в последния момент

Тези примери показват как инструментите за човешки ресурси, базирани на изкуствен интелект, могат да направят работата ви по-бърза, по-умна и по-стратегическа.

Преосмислете ефективността на HR с ClickUp

Работата в областта на човешките ресурси е трудна. Вие се занимавате едновременно с наемане на персонал, въвеждане в работата, обратна връзка и култура. Макар ChatGPT да ви помага да работите по-бързо, все пак се нуждаете от много контекст и копиране и поставяне. Ето тук ClickUp променя играта.

Това е ценен инструмент, който разбира как работите. От обратна връзка, задвижвана от изкуствен интелект, до автоматизирано въвеждане и бележки от разговори в текст, ClickUp AI се интегрира безпроблемно в ежедневния ви HR работен процес. Така че, ако сте готови да правите по-умни и по-гладки HR ходове, е време да включите ClickUp в картината.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!