15-те най-добри безплатни инструмента за проучвания, които трябва да използвате през 2026 г.

Можете да проведете перфектно проучване и все пак да не научите нищо.

Екипите постоянно събират обратна връзка, но твърде често резултатите остават в електронна таблица или табло, без да се предприемат последващи действия.

Днешните безплатни инструменти за проучвания решават този проблем. Те предлагат логически преходи, брандиране и анализи в реално време без платените бариери, които преди ги блокираха.

Това ръководство разглежда 15-те най-добри безплатни инструмента за проучвания, с които можете бързо да превърнете отговорите в практически решения.

Ето един бърз поглед върху най-добрите инструменти за проучвания, преди да се впуснем в подробности.

Инструмент Най-подходящ за Най-добри функции Цени* ClickUp Продуктови екипи, HR, маркетинг и мултифункционални екипи, управляващи множество формуляри за попълване Размер на екипа: Самостоятелен → Предприятие Събирайте отговори, задействайте работни процеси, AI прозрения, персонализирано брандиране, вградени форми, унифицирано работно пространство Безплатен завинаги, възможност за персонализиране за предприятия Google Forms Бързи, без излишни екстри вътрешни анкети, тестове в класната стая и планиране на събития Размер на екипа: Индивидуални лица → Малки екипи Вградете формуляри, разбъркайте въпросите, ограничете достъпа, ограничете отговорите, създайте преки пътища Безплатно SurveyPlanet Преподаватели, неправителствени организации и новосъздадени фирми, които провеждат чести цикли на обратна връзка Размер на екипа: Малък → Среден Неограничен брой въпроси/отговори, шаблони, многоезичност, анонимни отговори, двойна визуализация Платени планове от 20 $/месец Tally Създатели, стартиращи компании и самостоятелни професионалисти, които искат минималистични, елегантни форми Размер на екипа: Самостоятелни → Малки екипи Блок редактор, без воден знак, неограничен брой отговори, персонализирани домейни, скрити полета, Stripe, защита с парола Платени планове от 29 $/месец Jotform Екипи в областта на здравеопазването, образованието и предприятията, които се нуждаят от структурирано събиране на данни с пикселна точност Размер на екипа: МСП → Предприятие Над 10 000 шаблона, условна логика, плащания, HIPAA, електронни подписи, офлайн режим, над 100 интеграции Платени планове от 39 $/месец SurveyMonkey Екипи по човешки ресурси, маркетинг и продукти, които провеждат официални проучвания или проучвания, свързани с нормативното съответствие Размер на екипа: Всички размери Анализ на настроенията, споделяне чрез QR/SMS, бенчмарки, логика на оценяване, многоезичност, достъп въз основа на роли Платени планове от 18 $/месец Typeform Маркетинг специалисти, дизайнери и творци, които се нуждаят от изпипани, интерактивни анкети, съответстващи на бранда Размер на екипа: Самостоятелен → Средно голям Потребителски интерфейс с един въпрос, логически преходи, извикване на отговори, частично запазване, вграждане, VideoAsk Платени планове от 29 $/месец Zoho Survey Екипи, които вече работят в екосистемата на Zoho Размер на екипа: МСП → Предприятие Вградени интеграции на Zoho, съвместимост с GDPR, многоезичност, офлайн режим, оценяване, тригери за имейли, кръстосани отчети Платени планове от 6 $/месец Cognito Forms Оперативни екипи, счетоводители и полеви служители, които се нуждаят от динамични формуляри за данни с много изчисления Размер на екипа: МСП → Средни Предварително попълнени данни, повтарящи се секции, криптирано съхранение, сигурни портали, PDF файлове, разширени изчисления Платени планове от 19 $/месец forms. app Малки предприятия + свободни професионалисти, които се нуждаят от формуляри, подходящи за мобилни устройства Размер на екипа: Самостоятелен → МСП Дизайн, ориентиран към мобилни устройства, формуляри за поръчки, одобрения, известия, калкулатори, адаптивни шаблони Платени планове от 25 $/месец Qualtrics Предприятия и изследователски екипи, които провеждат напреднали проучвания на CX/EX/пазара Размер на екипа: Предприятие Сложна логика, разклоняване, вградени данни, многоканално споделяне, AI анализи, табла, SAP/Salesforce интеграции Персонализирани цени LimeSurvey Академични + публични екипи с технически умения и ограничени бюджети Размер на екипа: МСП → Предприятие Отворен код, самохостинг, многоезичен, логически скриптове, офлайн режим, експортиране в SPSS/R, управление на панели Платени планове от 9 $/месец Sogolytics Екипи в областта на човешките ресурси, здравеопазването, финансите и държавната администрация, които се нуждаят от строга сигурност и съответствиеРазмер на екипа: Средно голям → Голям Сигурност на предприятието, 360° обратна връзка, бенчмаркинг, работни процеси, табла, криптиране, одитни следи Платени планове от 25 $/месец SoSci Survey Изследователи в областта на психологията, образованието и социалните науки Размер на екипа: Академична общност Скриптова логика, рандомизация, квоти, контролиран достъп, съответствие с изискванията на ЕС, академични интеграции Платени планове от 57 $/месец Formbricks SaaS екипи + разработчици, за които поверителността е на първо място, събиращи обратна връзка в приложението Размер на екипа: Стартиращ бизнес → Предприятие Микропроучвания в приложението, самохостинг, съответствие с GDPR/CCPA, проследяване на сесии, SDK, AI анализ, неограничен брой места Платени планове от 49 $/месец

Безплатно не означава непременно ограничено – особено ако събирате обратна връзка, която влияе на вземането на решения. Ето на какво да обърнете внимание, когато избирате надежден софтуер за проучвания без разходи:

Високи или неограничени ограничения на въпросите : Избягвайте инструменти, които ограничават броя на въпросите, които можете да зададете.

Персонализиран дизайн и брандиране : Настройвайте цветове, лога и шрифтове без воден знак.

Логически разклонения и модели за прескачане : задавайте по-умни въпроси въз основа на предишни отговори

Опции за експортиране и анализи : Достъп до необработени данни и табла, за да разберете резултатите

Мобилно съобразено оформление : Уверете се, че анкетите и формулярите изглеждат добре на всяко устройство.

Без натрапчиви реклами или лога : Поддържайте чист и без отвличащ вниманието интерфейс.

Интеграции на инструменти : Лесно синхронизиране с Google Sheets, Slack, CRM и други

Щедри ограничения за данни : Някои инструменти ограничават отговорите или съхранението на данни в безплатните планове.

Удобен интерфейс: изчистеният конструктор спестява време и намалява трудностите.

Подходящият инструмент улеснява създаването, споделянето и действията по анкетите, без да се налага да плащате прекалено рано.

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека се запознаем с инструментите, които отговарят на вашите изисквания:

1. ClickUp (най-подходящ за формуляри, интегрирани в работния процес)

Превърнете отговорите в действия с ClickUp Forms, които се свързват директно с вашите работни процеси.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Вградената функция ClickUp Forms не само събира отговори от анкети, но и дава тласък на действията.

Можете да създавате формуляри за всичко – от събиране на потенциални клиенти и доклади за грешки до вътрешни заявки и анкети. Всеки отговор може автоматично да се превърне в задача, да се възложи на подходящия човек, да се определи приоритет въз основа на отговорите и да се задействат последващи действия – не се изисква ръчно сортиране.

Използвайте ClickUp AI, за да извличате незабавни данни от формулярите.

Резултатите от формулярите се прехвърлят директно в таблата на ClickUp. Тези табла включват AI Insight Cards, прогнозни тенденции, предупреждения за аномалии и диаграми, генерирани автоматично от ClickUp Brain.

ClickUp Automations превръща отговорите във формуляри в работни процеси. В момента, в който някой изпрати отговор, задачата може да бъде маркирана, насочена към правилния етап и показана на правилния човек, така че екипът ви да прекарва по-малко време в сортиране и повече време в отговаряне.

Например, „спешните“ подадени формуляри могат да бъдат възложени на конкретен собственик и автоматично преместени в етап „Приоритет“, докато „обратната връзка“ отива в списък с неразгледани формуляри за преглед.

Вместо ръчно да конфигурирате тригери и условия, можете да опишете автоматизацията на прост английски език – „Когато отговорът на анкетата е маркиран като спешен, присвойте го на CX и добавете краен срок“ – и ClickUp Brain ще изгради целия работен процес за вас.

Изберете от над 200 предварително създадени шаблона за автоматизация на ClickUp, за да започнете бързо.

Формулярите лесно се персонализират с вашата марка и поддържат качване на файлове, като екранни снимки или видеоклипове. Можете също да приемате публични или анонимни отговори – идеално за обратна връзка от клиенти или проучвания на настроенията – и да ги интегрирате с инструменти като CRM, платформи за електронна поща или бази данни чрез Zapier или Make.

⭐ Променящ правилата на играта Разширените AI възможности на ClickUp – ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT и Super Agents – го правят отличен избор за управление на анкети. Повечето инструменти за анкети спират до „събиране на обратна връзка“. Истинската полза е превръщането на отговорите в решения и последващи действия, без да се налага да експортирате нищо или да преследвате хората. Превърнете необработените отговори в четлив доклад бързо: Използвайте ClickUp Brain , за да обобщите документ и да извлечете ключовите изводи за секунди, така че вашите заключения да са ясни и да могат да се споделят веднага.

Получете анализ и маршрутизиране в един поток: ClickUp AI Agents може да консолидира обратната връзка, да изпълнява анализ на настроенията и да генерира аналитични отчети, след което да маршрутизира резултатите към правилните собственици.

Превърнете „прозрението“ автоматично в „работа“: същите агенти могат да създават последващи задачи въз основа на резултатите от проучването и да ги изпълняват, така че нищо да не забави работата след изготвянето на отчета.

Дръжте всички в течение без ръчно изготвяне на обобщения: Автоматизиран AI агент за обобщаване може да превърне текущите данни в кратки обобщения, така че заинтересованите страни да останат информирани с много по-малко разходи за отчитане. може да превърне текущите данни в кратки обобщения, така че заинтересованите страни да останат информирани с много по-малко разходи за отчитане. Ето един поглед към ClickUp BrainGPT @work👇 ClickUp BrainGPT идентифицира повтарящи се проблеми, разпознава положителната обратна връзка и предлага практически следващи стъпки. AI не спира дотук; можете да търсите във формуляри, отговори, задачи, документи, чатове, табла и прикачени файлове за секунди. ClickUp Enterprise Search автоматично извлича контекст от цялото ви работно пространство, така че никога да не губите представа за това как вашият екип действа въз основа на данните от анкетите.

Всичко това води до реални резултати. Екипите, които използват ClickUp, спестяват до един час на ден на всеки служител, което води до 12% повишение на ефективността.

Организации като Stanley Securities са намалили времето за отчитане с над 50% благодарение на работни процеси, свързани с формуляри, които правят данните достъпни и използваеми.

Най-добрите функции на ClickUp

Прегледайте собствениците на формуляри, броя на подадените формуляри и свързаните работни процеси от централизирания Forms Hub.

Започнете с готови шаблони за обратна връзка, ИТ заявки и приемане – или създайте свои собствени с пълен контрол върху оформлението, логиката и тригерите на работния процес.

Споделяйте формуляри чрез линк или ги вградете в уебсайтове, уикита или портали – идеално за центрове за помощ, целеви страници или случаи на употреба, свързани с клиенти.

Използвайте падащи менюта, качване на файлове, дати, оценки и други, за да създавате формуляри за доклади за грешки, обратна връзка, потвърждения за участие и други.

Съпоставяйте отговорите от анкетите с полета като регион или въздействие върху приходите за по-лесно филтриране, отчитане и сегментиране на таблото.

Новият Forms Hub ви предоставя контрол на корпоративно ниво върху достъпа до формуляри, разрешенията, анализите и видимостта на подадените формуляри. Можете да проследявате обема на отговорите, да контролирате кой може да преглежда или редактира данните във формулярите и да вграждате формуляри във външни или вътрешни портали с по-строго управление.

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучение може да бъде малко висока за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 казва:

Clickup на настолен компютър е изключително лесен за използване и интуитивен, с нови вградени AI контроли, които ви помагат, ако се загубите. Възможността да създавате формуляри, да управлявате задачи, календарни елементи и срещи прави ClickUp абсолютно задължителен за всеки растящ малък бизнес. В допълнение, новата функция за чат прави външните чат приложения като Slack или Teams остарели и ненужни за тези, които искат да намалят броя на приложенията, които използват.

Clickup на настолен компютър е изключително лесен за използване и интуитивен, с нови вградени AI контроли, които ви помагат, ако се загубите. Възможността да създавате формуляри, да управлявате задачи, календарни елементи и срещи прави ClickUp абсолютно задължителен за всеки растящ малък бизнес. В допълнение, новата функция за чат прави външните чат приложения като Slack или Teams остарели и ненужни за тези, които искат да намалят броя на приложенията, които използват.

2. Google Forms (най-подходящ за бързи анкети без излишни екстри)

чрез Google Forms

Ако вече сте част от екосистемата на Google, Google Forms е идеален за потребители, които искат да създават анкети с минимална настройка. Това е напълно безплатен инструмент за създаване на анкети, разработен от Google.

Простият интерфейс на инструмента, който не изисква кодиране, и вградената интеграция с инструментите на Google Workspace го правят идеален за вътрешна обратна връзка, проучвания за удовлетвореността на клиентите, тестове в класната стая или планиране на събития. Можете да започнете веднага, като използвате готови шаблони, или да създадете от нулата с основни типове въпроси като въпроси с множествен избор, падащи менюта и кратки отговори.

Най-добрите функции на Google Forms

Създайте анкета в Google Forms и я вградете директно в уебсайтове или интранет за по-лесно участие.

Ограничете достъпа до формуляра до конкретни потребители или домейни за вътрешни анкети.

Задайте ограничения за отговорите и затваряйте формулярите автоматично след достигане на лимит.

Използвайте клавишни комбинации и инструменти за бързо дублиране, за да ускорите създаването на формуляри.

Ограничения на Google Forms

Google Forms предлага безплатна основна условна логика , но няма разширена логика за прескачане, оценяване и табла за анализи в реално време, каквито се предлагат в платените инструменти.

Инструментите за отчитане са ограничени

Цени на Google Forms

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Forms

G2 : 4,6/5 (Google Workspace, над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google Forms?

Един рецензент на Capterra казва:

Google Forms е полезно и ефективно решение за основни и средни нужди. Може би не е най-модерният инструмент, но е подходящ за по-голямата част от ежедневните функции на HR отдела.

Google Forms е полезно и ефективно решение за основни и средни нужди. Може би не е най-модерният инструмент, но е подходящ за по-голямата част от ежедневните функции на HR отдела.

📮 ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашето проучване показва, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

3. SurveyPlanet (Най-добър за неограничени безплатни анкети)

чрез SurveyPlanet

Имате нужда да проведете няколко проучвания, без да се притеснявате за ограниченията на въпросите или отговорите? SurveyPlanet може да ви помогне. Неговият щедър безплатен план включва неограничен брой проучвания, въпроси и респонденти. Това го прави идеален за преподаватели, неправителствени организации и новосъздадени фирми, които провеждат чести кампании за обратна връзка.

Най-добрите функции на SurveyPlanet

Приложете предварително написани шаблони за анкети по теми като човешки ресурси, образование или пазарно проучване.

Използвайте разклоняване на въпросите и логика за пропускане (план Pro), за да насочвате респондентите въз основа на отговорите им.

Създайте анонимно проучване на няколко езика с ясни настройки за поверителност.

Прегледайте анкетите както като участник, така и като администратор, за да проверите потока и форматирането.

Ограничения на SurveyPlanet

Безплатният план не предлага персонализиране на брандинга и логически разклонения.

Няма вградени аналитични табла – данните трябва да се преглеждат или експортират ръчно.

Цени на SurveyPlanet

Безплатно

Pro : 20 $/месец

Enterprise: 350 $/годишно

Оценки и рецензии за SurveyPlanet

G2 : 4. 1/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за SurveyPlanet?

Един рецензент на G2 казва :

Харесва ми, че SurveyPlanet не само ви позволява да разберете кой участник е дал коя обратна връзка, което ви помага да се справите с пропуските, но и показва данните в графики и визуализации, за да ви улесни да видите резултатите.

Харесва ми, че SurveyPlanet не само ви позволява да разберете кой участник е дал коя обратна връзка, което ви помага да се справите с пропуските, но и показва данните в графики и визуализации, за да ви улесни да видите резултатите.

💡 Професионален съвет: Вместо да пресявате десетки задачи, генерирани от анкети, просто попитайте: „На какво трябва да се фокусирам първо?“ ClickUp Brain анализира спешността, зависимостите и въздействието, за да покаже незабавно най-важната работа.

4. Tally (най-подходящ за прости формуляри в стила на Notion)

чрез Tally

Tally прави създаването на формуляри изключително лесно благодарение на своя блок-базиран редактор. Просто въвеждате и структурирате формуляра си като документ – без тромаво плъзгане и пускане, без претрупана интерфейс.

Въпреки че е безплатен, той прескача водите знаци и ви дава достъп до неограничен брой подадени отговори, персонализирани домейни, известия за отговори и дори клавишни комбинации за ускоряване на работата.

Най-добрите функции на Tally

Създавайте формуляри мигновено с помощта на редактора на Tally, който преобразува автоматично въведеното от вас в структурирани въпроси.

Добавете скрити полета и персонализирани променливи, за да персонализирате отговорите или да проследявате източниците на препратки.

Събирайте плащания чрез Stripe директно във вашата форма с плана Pro.

Получавайте незабавно известия по имейл и Slack, когато бъде подаден нов отговор.

Генерирайте начални въпроси с помощта на изкуствен интелект въз основа на целта на проучването.

Ограничения на Tally

Не поддържа сложна логика на анкетите, освен основните условни полета.

Липсват вградени аналитични функции; разчита на интеграция с инструменти като Google Sheets или Airtable.

Цени на Tally

Безплатно

Pro : 29 $/месец

Бизнес: 89 $/месец

Преброяване на оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (25+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Tally?

Един рецензент на G2 казва:

Документацията е изчерпателна, а формулярът може да бъде публикуван на няколко езика, което го прави отличен избор за различни видове бизнес.

Документацията е изчерпателна, а формулярът може да бъде публикуван на няколко езика, което го прави отличен избор за различни видове бизнес.

🧠 Интересен факт: Net Promoter Score (NPS), разработен от Фред Райххелд през 2003 г., революционизира обратната връзка с клиентите, като задава един прост въпрос: „Колко вероятно е да ни препоръчате на приятел?“ Днес това е една от най-широко използваните метрики в проучванията на клиентското преживяване.

5. Jotform (Най-добър за професионални формуляри с висока степен на персонализация)

чрез Jotform

За екипи, които се нуждаят от перфектен дизайн и дълбока функционалност, Jotform предлага един от най-мощните инструменти за създаване на формуляри на пазара. Той поддържа над 10 000 шаблона, разширена условна логика, интеграции за плащания и съответствие с HIPAA.

Инструментът за създаване чрез плъзгане и пускане позволява пълен контрол върху оформлението, брандирането и поведението на формуляра. Можете да създадете всичко – от сложни формуляри за попълване до работни процеси за регистрация с одобрения, качване на файлове и изчисления в реално време.

Най-добрите функции на Jotform

Автоматизирайте работните процеси за одобрение, за да преглеждате, приемате или отхвърляте подадени заявки чрез персонализирана логика.

Интегрирайте с над 100 приложения, включително CRM, инструменти за проекти и платформи за съхранение в облак.

Настройте условни имейли и автоматични отговори въз основа на данните от рейтинговите скали на анкетата.

Събирайте електронни подписи с юридически обвързващи полета

Активирайте режим киоск или събиране на данни офлайн за използване на място без интернет

AI прозрения и обобщаващи карти, които подчертават ключовите резултати без ръчен анализ.

Ограничения на Jotform

Някои потребители съобщават, че формулярите със сложна логика може да се зареждат бавно.

Ценовите разлики между нивата могат да бъдат значителни за малки екипи.

Цени на Jotform

Starter: Безплатен

Бронз : 39 $/месец

Silver : 49 $/месец

Gold : 129 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jotform

G2 : 4,7/5 (над 3600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jotform?

Един рецензент на Capterra казва:

Много харесвам JotForm, с него е много лесно да се създават формуляри. Ние го използваме, за да получаваме обратна връзка за събития и продукти. Въпреки че има ограничение от 100 подадени формуляра на месец, безплатната версия все пак е много полезна.

Много харесвам JotForm, с него е много лесно да се създават формуляри. Ние го използваме, за да получаваме обратна връзка за събития и продукти. Въпреки че има ограничение от 100 подадени формуляра на месец, безплатната версия все пак е много полезна.

👀 Знаете ли, че повечето хора не се притесняват да попълват анкети, ако вярват, че компанията действително ще предприеме действия въз основа на обратната връзка, която са предоставили.

6. SurveyMonkey (най-добър за обратна връзка и анализ на корпоративно ниво)

чрез SurveyMonkey

SurveyMonkey предлага разширени възможности за разклоняване, многоезична поддръжка и подробни анализи за екипи, които се занимават с комплексни анализи на анкети. Той се използва често от екипите по човешки ресурси, маркетинг и продукти, за да проследяват тенденциите и настроенията във времето.

Той поддържа и сравнение с еталонни показатели, което позволява на компаниите да измерват резултатите си спрямо стандартите в бранша.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Анализирайте отговорите с отворен текст, като използвате анализ на настроенията и извличане на ключови думи.

Разпространявайте анкети чрез различни канали, включително SMS, вградени уебсайтове и QR кодове.

Персонализирайте пътищата за отговор с усъвършенствани логически и модели за оценяване.

Активирайте многоезични анкети с автоматично управление на превода

Ограничения на SurveyMonkey

Разширени AI анализи (настроения, клъстериране) са достъпни в платените нива.

Опциите за персонализирано брандиране в по-ниските планове са ограничени.

Цени на SurveyMonkey

Безплатно

Team Advantage : 32 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Team Premier : 92 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 10 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за SurveyMonkey?

Един рецензент на G2 казва:

SurveyMonkey позволява на нашите нетехнически колеги да създават изпипани, подходящи за мобилни устройства анкети за минути. Богатата библиотека с шаблони за въпроси и логика на разклоняване означава, че рядко се налага да създаваме от нулата, а таблото за анализи в реално време прави споделянето на информация със заинтересованите страни почти мигновено...

SurveyMonkey позволява на нашите нетехнически колеги да създават изпипани, подходящи за мобилни устройства анкети за минути. Богатата библиотека с шаблони за въпроси и логика на разклоняване означава, че рядко се налага да създаваме от нулата, а таблото за анализи в реално време прави споделянето на информация със заинтересованите страни почти мигновено...

7. Typeform (Най-добър за интерактивни и модерни формуляри)

чрез Typeform

За марки, които дават приоритет на потребителското преживяване и дизайна, Typeform използва изчистен интерфейс с по един въпрос наведнъж, който прилича повече на разговор, отколкото на типично проучване.

Силните логически възможности и интеграции с инструменти като HubSpot, Slack и Notion съответстват на визуалната му привлекателност. Това го прави подходящ за генериране на лийдове, събиране на обратна връзка, тестове и потоци за въвеждане – особено когато ангажираността в въпросите на проучването за потребителското преживяване и процентът на попълване са от най-голямо значение.

Най-добрите функции на Typeform

Проектирайте с логически преходи и изчисления, за да персонализирате потока на анкетата в реално време.

Вградете формуляри в уеб страници, като запазите отзивчивостта и верността на дизайна.

Събирайте частични отговори автоматично, като намалявате въздействието на отпадането

Използвайте отговорите за препратка, за да се позовавате на по-ранни отговори в по-късни въпроси.

Интегрирайте с видео чрез VideoAsk за интерактивно събиране на данни лице в лице.

Ограничения на Typeform

Ограничен брой отговори при безплатните и основните планове

Разширените функции за брандиране са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Typeform

Безплатно

Основен : 29 $/месец

Плюс : 59 $/месец

Бизнес : 99 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Typeform

G2 : 4,5/5 (870+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (920+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform?

Един рецензент на G2 казва:

Интерфейсът е елегантен, лесен за използване и привлекателен за респондентите. Условната логика и интеграциите правят работните процеси безпроблемни.

Интерфейсът е елегантен, лесен за използване и привлекателен за респондентите. Условната логика и интеграциите правят работните процеси безпроблемни.

🧠 Интересен факт: Инструментите за проучвания не винаги са били цифрови. Първият голям пробив в събирането на данни на голям мащаб се случи през 1890 г., когато Херман Холерит използва перфокарти за обработка на данни от преброяването на населението в САЩ, което съкрати с години ръчното преброяване. Днешните платформи за анкети, задвижвани от изкуствен интелект, правят същото нещо в много по-голям мащаб: превръщат суровите отговори в прозрения за секунди, вместо за месеци.

8. Zoho Survey (Най-подходящ за екипи, които вече използват екосистемата Zoho)

чрез Zoho Survey

Zoho Survey се вписва естествено в пакета Zoho, като предлага надеждна опция за екипи, които вече използват Zoho CRM, Zoho Campaigns или Zoho Analytics.

Той е предназначен за фирми, които търсят инструмент за проучвания от среден клас с прилични възможности за персонализиране, логика и отчети – всичко това подкрепено от вградени интеграции в съществуващата им платформа.

Най-добрите функции на Zoho Survey

Задействайте имейл кампании чрез Zoho Campaigns въз основа на резултатите от анкетите.

Настройте кръстосани таблични проучвателни отчети и анализ на тенденциите в Zoho Analytics.

Използвайте оценки и персонализирани променливи, за да сегментирате автоматично респондентите.

Споделяйте анкети във Facebook, Twitter или като изскачащи прозорци за по-широк обхват.

Събирайте офлайн отговори в мобилни приложения, дори без интернет

Ограничения на Zoho Survey

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял в сравнение с по-новите инструменти.

Някои потребители съобщават за забавяне на производителността при големи масиви от данни на респонденти.

Цени на Zoho Survey

Безплатно

Основен : 9 $/месец

Плюс : 35 $/месец

Pro: 49 $/месец

Enterprise: 109 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 440 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Survey?

Един рецензент на Capterra казва:

Страхотен инструмент за проучвания, много пълен и лесен за използване. Бих го препоръчал на всички потребители на Zoho One.

Страхотен инструмент за проучвания, много пълен и лесен за използване. Бих го препоръчал на всички потребители на Zoho One.

9. Cognito Forms (Най-добър за напреднали събиране на данни и изчисления)

чрез CognitoForms

Cognito Forms е подходящ за случаи на употреба, които надхвърлят основната обратна връзка, като например оценки на разходи, регистрации за събития или вътрешни отчети. Той комбинира логика на формуляри, изчисления и условно форматиране, за да поддържа по-сложни работни процеси.

Особено полезен за оперативни екипи, счетоводители и полеви услуги, той ви позволява да създавате динамични, базирани на данни формуляри без кодиране.

Най-добрите функции на Cognito Forms

Предварително попълнете данни от предишни подадени формуляри, за да подобрите потребителското си преживяване.

Използвайте повтарящи се секции, за да записвате няколко вписвания в едно подаване.

Съхранявайте записите с криптиране и достъп чрез сигурни портали.

Персонализирайте PDF файлове за печатни документи като разписки или сертификати.

Ограничения на Cognito Forms

Кривата на обучение за напреднали функции е по-висока от средната.

Ограничен визуален стил в сравнение с инструменти като Typeform

Цени на Cognito Forms

Безплатно

Pro : 19 $/месец

Екип : 39 $/месец

Enterprise: 129 $/месец

Оценки и рецензии за Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Cognito Forms?

Един рецензент на Capterra казва:

Страхотен и мощен формуляр, интегрира се със Zapier и мога да проследявам посетителите с Google Analytics. Гладко преживяване.

Страхотен и мощен формуляр, интегрира се със Zapier и мога да проследявам посетителите с Google Analytics. Гладко преживяване.

10. forms. app (Най-доброто за мобилни формуляри с автоматизация)

Създаден с оглед на простота и мобилност, forms. app е идеален за потребители, които се нуждаят от бързо създаване, споделяне и управление на формуляри, особено от мобилно устройство.

Тази софтуерна платформа за автоматизация на формуляри улеснява споделянето на формуляри чрез социални медии, уебсайтове или WhatsApp и дори позволява основни процеси на одобрение без необходимост от техническа настройка.

forms. app най-добри функции

Приемайте поръчки или резервации чрез продуктови полета

Автоматизирайте потоците на одобрение с персонализирани промени в статуса за подадените заявки.

Проследявайте и управлявайте отговорите чрез известия, за да сте в крак с новостите в реално време.

Използвайте полетата на калкулатора за ценообразуване или логика на оценяване във формуляра.

Експортирайте данните от формулярите в подробни отчети или визуални табла за бърз поглед върху информацията.

Получете AI помощ за дизайна на въпросите

ограничения на приложението forms.

Поддръжката на персонализирани домейни е достъпна само при платени планове.

Гъвкавостта на дизайна е по-ограничена в сравнение с по-висококачествените инструменти за форми.

Цени на приложението forms.

Безплатно

Основен : 25 $/месец

Pro : 35 $/месец

Премиум: 99 $/месец

Формуляри. Оценки и рецензии на приложения

G2 : 4,5/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 240 отзива)

Какво казват реалните потребители за forms. app?

Един рецензент на G2 казва:

С Forms. App не сме имали нужда от индивидуално обслужване на клиенти. Хората могат лесно да попълнят нашите анкети, без да се свързват с нас, и считам, че това е по-добро преживяване за тях.

С Forms. App не сме имали нужда от индивидуално обслужване на клиенти. Хората могат лесно да попълнят нашите анкети, без да се свързват с нас, и считам, че това е по-добро преживяване за тях.

11. Qualtrics (Най-добър за корпоративни проучвания и клиентско преживяване)

чрез Qualtrics

Известен с дълбочината и прецизността си, Qualtrics е създаден за големи предприятия, които провеждат сложни проучвания на пазара или програми за управление на опита. Той поддържа усъвършенствани методологии като съвместен анализ, Net Promoter Score (NPS) и проследяване на жизнения цикъл на служителите – всичко това при строго спазване на стандартите за съответствие и сигурност на данните.

Най-добрите функции на Qualtrics

Създавайте анкети, използвайки усъвършенствана логика, разклонения и вградени работни потоци за данни.

Използвайте многоканално разпространение, включително имейл, SMS, приложения за прехватване и др.

Визуализирайте тенденциите в обратната връзка с усъвършенствани табла и разрешения, базирани на роли.

Използвайте анализи, базирани на изкуствен интелект, за да извлечете настроения, намерения и ключови теми.

Автоматизирайте тригери и работни процеси въз основа на обратна връзка в реално време.

Получете прогнозни данни, базирани на изкуствен интелект, и автоматизиран текстов анализ.

Ограничения на Qualtrics

Кривата на обучение е стръмна за новите потребители.

Премиум функциите са достъпни само в по-високите корпоративни планове.

Цени на Qualtrics

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Qualtrics

G2 : 4. 4/5 (над 4200 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Qualtrics?

Един рецензент на G2 казва:

Той предлага мощни функции за създаване на персонализирани анкети и задълбочен анализ на данните. Логическите инструменти и таблата за отчети ни помагат да идентифицираме модели и да подобрим стратегията в различни екипи.

Той предлага мощни функции за създаване на персонализирани анкети и задълбочен анализ на данните. Логическите инструменти и таблата за отчети ни помагат да идентифицираме модели и да подобрим стратегията в различни екипи.

👀 Знаете ли, че 84% от лидерите в областта на обслужването и поддръжката на клиенти считат данните и анализите за клиентите за „много или изключително важни“ за постигането на целите си. Именно затова събирането на правилната информация чрез анкети е по-важно от всякога.

12. LimeSurvey (Най-подходящ за академични и нестопански изследователи)

чрез LimeSurvey

LimeSurvey е инструмент за проучвания с отворен код, който се радва на добра репутация в академичните и публичните среди. Той предлага максимална гъвкавост и контрол за екипи с технически познания и ограничен бюджет. Персонализираният хостинг, многоезичната поддръжка и логическите скриптове го правят солиден избор за проекти, изискващи интензивни проучвания.

Най-добрите функции на LimeSurvey

Поддържайте събиране на данни офлайн чрез интеграции на трети страни.

Експортирайте данни в SPSS, R и Excel за разширени анализи.

Управлявайте панели с участници и анонимизирайте отговорите по сигурен начин.

Ограничения на LimeSurvey

Интерфейсът изглежда остарял и може да бъде неинтуитивен.

Изисква повече техническа настройка в сравнение с търговските инструменти.

Цени на LimeSurvey

Basic : 39 $/месец

Expert : 36 $/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес : 105 $/месец (фактурира се ежегодно)

Корпоративни клиенти: Персонализирани цени (фактуриране на годишна база)

Оценки и рецензии за LimeSurvey

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,4/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за LimeSurvey?

Един рецензент на Capterra казва:

Полезен инструмент за проучвания. Но не е лесен за тези, които нямат опит в програмирането. Прекарах време във форума, за да намеря решения. За щастие експертите във форума са много отзивчиви.

Полезен инструмент за проучвания. Но не е лесен за тези, които нямат опит в програмирането. Прекарах време във форума, за да намеря решения. За щастие експертите във форума са много отзивчиви.

13. Sogolytics (Най-подходящ за индустрии, подчинени на строги нормативни изисквания, и екипи по човешки ресурси)

чрез Capterra

Sogolytics е специализирана в сигурни инструменти за проучвания на корпоративно ниво с функции, полезни за поверителни проучвания за ангажираността на служителите, обратна връзка от пациенти и проследяване на настроенията на клиентите.

Той поддържа и автоматична анонимност, силно криптиране и одитни следи, което го прави идеален избор за регулирани индустрии, които дават приоритет на целостта на данните, наред с събирането на обратна връзка.

Най-добрите функции на Sogolytics

Провеждайте 360° програми за обратна връзка с вградени шаблони и анализи.

Активирайте автоматизирано сравняване с данни от индустрията или исторически данни.

Създавайте PDF отчети и табла, готови за преглед от ръководството или борда на директорите.

Ограничения на Sogolytics

По-малко опции за персонализиране на дизайна за брандиране

Цените могат да бъдат високи за по-малките организации.

Цени на Sogolytics

Безплатен Pro

Плюс: 99 $/месец

Pro : 199 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Sogolytics

G2 : 4,6/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,7/5 (730+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Sogolytics?

Един рецензент на G2 казва:

Гъвкавостта при анализиране на данните от анкетите и отчитането в различни изгледи е страхотна. Поддръжката е отлична.

Гъвкавостта при анализиране на данните от анкетите и отчитането в различни изгледи е страхотна. Поддръжката е отлична.

14. SoSci Survey (Най-подходящ за академични и психологически изследвания)

чрез SoSci Survey

SoSci Survey е предназначен за изследвания с голям обем данни в областта на психологията, образованието и социалните науки. Макар и да не е толкова изпипан визуално, той предлага несравнима гъвкавост при създаването на скриптове, рандомизация и контрол на респондентите.

Въпреки че се използва предимно в немскоговорящите региони, инструментът поддържа английски език и международно съответствие на данните.

Най-добрите функции на SoSci Survey

Скрипт за сложни логически условия и рандомизиране на въпросите

Контролирайте квотите за отговори, времето и достъпа на респондентите.

Съхранявайте данните си безопасно в съответствие с регулациите на ЕС.

Използвайте клавишни комбинации за по-бърза навигация и тестване.

Интегрирайте с академични набори от данни или външни панели

Ограничения на SoSci Survey

Интерфейсът е технически и няма опции за визуална персонализация.

Ограничени ресурси за поддръжка за англоговорящи потребители

Цени на SoSci Survey

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SoSci Survey

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

15. Formbricks (Най-добър за събиране на обратна връзка с отворен код и приоритет на поверителността)

чрез FormBricks

Идеален за SaaS екипи и разработчици, загрижени за поверителността, Formbricks позволява събиране на обратна връзка в приложението, без да изпраща потребителски данни към сървъри на трети страни. Като инструмент с отворен код, той също така предоставя пълен контрол върху хостинга, като по подразбиране гарантира съответствие с GDPR и CCPA.

Най-добрите функции на Formbricks

Записвайте микропроучвания в приложението в ключови моменти, като регистрация на клиенти , използване на функции или отказ.

Използвайте проследяване на базата на сесии, за да анализирате как се променя настроението по време на пътуването на потребителя.

Внедрете с интеграции на джаджи, удобни за разработчиците, които изискват минимални усилия от страна на фронтенда.

Ограничения на Formbricks

Изисква познания за настройка и хостинг от страна на разработчика.

Ограничена визуална персонализация в сравнение с търговските инструменти

Цени на Formbricks

Безплатно

Стартиращ : 49 $/месец

Scale & Enterprise : Персонализирани цени

Enterprise (самостоятелно хостинг): персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Formbricks

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Formbricks?

Един рецензент на G2 казва:

Това, което наистина ми харесва в Formbricks, е колко лесно се интегрира. Независимо дали използвате опция без код или SDK като React, настройката е бърза и гладка. Освен това платформата е изцяло фокусирана върху поверителността, напълно съвместима с GDPR и CCPA, а ако предпочитате, можете да я хоствате сами, което е страхотно

Това, което наистина ми харесва в Formbricks, е колко лесно се интегрира. Независимо дали използвате опция без код или SDK като React, настройката е бърза и гладка. Освен това платформата е изцяло фокусирана върху поверителността, напълно съвместима с GDPR и CCPA, а ако предпочитате, можете да я хоствате сами, което е страхотно

Анкети? ClickUp ги издига на по-високо ниво

От платформи с академично ниво до микропроучвания, които поставят на първо място поверителността, инструментите за проучвания, с които разполагате, са разнообразни и се развиват. Но ако търсите решение, което не само събира данни, но и прави следващата стъпка, превръщайки ги в изпълними задачи, ClickUp се откроява като най-добрият избор като цяло.

Платформата не се ограничава само до създаването на формуляри. ClickUp свързва отговорите от формулярите директно с работния процес на вашия екип, което ви позволява да възлагате задачи, да определяте приоритети, да проследявате статуса и да отговаряте – всичко това без да сменяте инструментите. Той е особено ефективен за екипи, които вече използват ClickUp за управление на проекти, което го прави наистина интегрирано преживяване от анкетата до изпълнението.

Готови ли сте да превърнете данните от анкетите в действие? Регистрирайте се в ClickUp и започнете да създавате по-умни работни процеси още днес.

Често задавани въпроси

Най-добрият безплатен инструмент за проучвания зависи от това, от което се нуждаете. Ако искате бърза настройка, Google Forms е прост вариант. Ако се нуждаете от проучвания, които се свързват с работни потоци (като превръщане на отговорите в задачи и насочване на последващи действия), инструмент като ClickUp с вградена автоматизация и табла е по-подходящ.

Да – много безплатни инструменти за проучвания вече включват основни функции като шаблони, базова логика, споделяне на връзки и експортиране. Най-често срещаните ограничения са ограниченията за отговори, контролът върху брандирането, разширената логика и дълбочината на отчетите.

Някои го правят, но много от тях запазват разширената логика за разклоняване/прескачане за платени планове. Ако вашето проучване се нуждае от сложна логика (различни пътища въз основа на отговорите), проверете ограниченията на логиката на безплатния план, преди да се ангажирате.