Топ 10 конкуренти и алтернативи на Okta за управление на идентичността през 2025 г.

Okta е голямо име в света на управлението на идентичността благодарение на солидната си система за еднократно влизане, многофакторна автентификация и инструменти за жизнения цикъл на потребителите.

Това е една от най-популярните платформи за управление на сигурен достъп и защита на чувствителни данни.

Но въпреки своите предимства, цените на Okta могат да бъдат високи при мащабиране. Процесът на настройка е сложен, а възможностите за персонализиране и интеграция са донякъде ограничени. Ако това са пречки за вас, имате други опции.

Има няколко мощни алтернативи на Okta, които предлагат по-голяма гъвкавост, изгодни цени и функции, съобразени с вашите нужди.

В този блог ще разгледаме най-добрите алтернативи на Okta – от богати на функции корпоративни решения до гъвкави опции с отворен код – за да ви помогнем да намерите подходящия инструмент за управление на идентичността и достъпа за вашата организация.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Okta?

Изборът на която и да е алтернатива на Okta не е най-добрият ход.

Около 90% от компаниите съобщават, че корпоративните им идентификационни данни са се появили в Stealer log, още преди да се случи нарушение. Това е тревожен сигнал.

За да избегнете подобни проблеми и да подобрите цялостната си сигурност, се нуждаете от решение за управление на достъпа, което отговаря на всички необходими изисквания, като например:

Леснота на използване и внедряване: Осигурява лесна настройка и управление без нужда от екип от експерти, с изчистен потребителски интерфейс и интуитивен административен панел, който подобрява ежедневните операции.

Мащабируемост: Поддържа растежа на вашия бизнес, независимо дали имате 50 или 5000 потребители, като същевременно поддържа разходите под контрол.

Сигурност и съответствие: Осигуряване на надеждна многофакторна автентификация, контрол на достъпа на потребителите въз основа на роли, Осигуряване нанадеждна многофакторна автентификация, контрол на достъпа на потребителите въз основа на роли, аудитни регистри , криптиране на данни, усъвършенствано откриване на заплахи, маркиране на регистри за кражба и съответствие с SOC 2, HIPAA и GDPR.

Поддръжка на SSO и федерация: Възможност за безпроблемно еднократно влизане и федерация на идентичности чрез стандарти като SAML и OIDC, като се поддържа централизирано управление на удостоверяването.

Интеграции: Свържете се безпроблемно с вашите технологии – HR системи, облачни платформи и инструменти за продуктивност – като използвате предварително създадени конектори и API, за да сведете до минимум ръчната работа.

Персонализация и гъвкавост: Възможност за фина настройка на потребителските потоци, екраните за вход и политиките за достъп, за да се приспособят по-добре към вашата бизнес логика.

Удобство за разработчиците: Предоставя API, SDK и ясна документация в подкрепа на създаването на персонализирани системи Предоставя API, SDK и ясна документация в подкрепа на създаването на персонализирани системи за управление на работния процес и вграждането на функции за идентичност във вашите приложения.

Прозрачни цени: Предлагаме ясни и гъвкави ценови модели – за предпочитане на базата на използване или на нива – заедно с опционални добавки, така че да плащате само за това, от което се нуждаете.

👀 Знаете ли, че... Атаките с злонамерен софтуер са се увеличили с 58%. Ако все още не сте инвестирали в софтуер за управление на идентичността и достъпа (IAM), сега е моментът да го направите.

10-те най-добри алтернативи на Okta на един поглед

Ето кратко представяне на най-добрите алтернативи на Octa, въз основа на тяхната структура, основни функции и цени.

Инструменти Най-подходящо за Основни функции Цени Ping Identity SaaS предприятия Защита на идентичността на клиентите, откриване на заплахи с помощта на изкуствен интелект, оторизация на персонала и контрол на достъпа Цените започват от 3 долара на месец на потребител. SailPoint Средни и големи предприятия Автоматизирано предоставяне на достъп, инструменти за RBAC и управление на устройства Персонализирани цени OneLogin Средни предприятия Управление на жизнения цикъл на идентичността, задвижвано от изкуствен интелект, SmartFactor Authentication и дълбока интеграция с HR системи. Платените планове започват от 6 долара на месец; персонализирани цени за предприятия. Auth0 Стартиращи компании и независими разработчици Персонализирани потоци за вход и логика за удостоверяване, както и поддръжка на множество рамки и езици. Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия Microsoft Azure AD Предприятия, използващи екосистемата на Microsoft Политики за условен достъп, удостоверяване без парола с FIDO2, биометрично удостоверяване и идентифициране на заплахи Безплатно; Платените планове започват от 0,00325 $/MAU. JumpCloud Средни и големи предприятия Сигурност без доверие, ограничени във времето разрешения и централизирано прилагане на политики Платените планове започват от 11 долара на месец; индивидуални цени за предприятия. Keycloak Предприятия Самостоятелно хостинг, LDAP и Active Directory интеграция, както и персонализирани потоци за вход Персонализирани цени CyberArk Средни и големи предприятия Защита на привилегировани акаунти, AI агенти за маркиране, съхранение на пароли и ротация Персонализирани цени ManageEngine Хибридни ИТ екипи Мониторинг на активността при влизане и генериране на отчети за използване Платените планове започват от 104 $/месец. Cisco Duo Предприятия Устойчива на фишинг многофакторна автентификация, адаптивни политики за достъп и проверка на състоянието на устройствата Безплатно; Платените планове започват от 3 $/месец

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

10-те най-добри алтернативи на Okta

Сега вече знаете какво да търсите, преди да изберете решение за управление на достъпа.

Нека разгледаме някои конкуренти на Okta, които отговарят на изискванията. Ще сравним техните функции, ограничения, цени и всичко останало, за да ви помогнем да намерите подходящата платформа.

1. Ping Identity (най-доброто решение за защита на идентичността на клиентите за SaaS платформи)

чрез Ping Identity

Около 94% от организациите заявяват, че клиентите им няма да купуват от тях, ако не успеят да защитят адекватно личните им данни. Докато Okta осигурява солидна защита на идентичността, Ping Identity прави още една крачка напред с управлението на идентичността и достъпа на клиентите. Тя предлага прецизен контрол на достъпа, удостоверяване, съобразено с риска, и адаптивна MFA, което ви помага да защитите данните на клиентите на всеки етап, без да компрометирате потребителското преживяване.

За разлика от Okta, Ping ви дава по-голяма гъвкавост при внедряването на вашия идентификационен стек. Независимо дали е на място, в облака или в хибридни среди, той е идеален за SaaS предприятия с комплексни инфраструктурни нужди.

Ping поддържа също така еднократно влизане, удостоверяване без парола, федерация на идентичности (SAML, OIDC) и управление на идентичността на персонала. Архитектурата, базирана на API, го прави изключително адаптивен и лесно съобразим с други корпоративни приложения.

Най-добрите функции на Ping Identity

Лесно интегриране с API, стари системи и модерни приложения

Откривайте заплахи в реално време с анализи, базирани на изкуствен интелект

Опростете работните процеси, свързани с идентичността, с отворен API

Прилагайте политики в реално време във всички точки на достъп до идентичността както за клиенти, така и за служители.

Поддържайте децентрализирана идентичност, за да дадете на потребителите по-голям контрол над данните им и да предложите безпроблемно еднократно влизане в различни приложения и платформи.

Ограничения на Ping Identity

Функциите Ping Authorize и Ping Directory могат да изглеждат доста сложни.

Синхронизацията на достъпа в реално време често е по-бавна в сравнение с други конкуренти на Okta.

Цени на Ping Identity

Клиент:

Необходимо: От 35 000 долара/година

Плюс: От 50 000 долара/година

Работна сила:

Essential: 3 USD/месец на потребител

Плюс: 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Ping Identity

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Ping Identity?

Едно ревю в G2 казва:

Една от най-полезните функции, които открих в ping indentity, е, че предоставя на потребителя множество решения за SaaS (Security as a Service). Продуктите на ping identities като ping federate, ping access, ping directory и ping id са продукти, с които съм работил и които намирам за много лесни за използване от администраторите.

Една от най-полезните функции, които открих в ping indentity, е, че предоставя на потребителя множество решения за SaaS (Security as a Service). Продуктите на ping identities като ping federate, ping access, ping directory и ping id са продукти, с които съм работил и които намирам за много удобни за администраторите.

2. SailPoint (Най-доброто решение за автоматизиране на разрешенията за достъп и предоставянето на потребителски права)

чрез SailPoint

Докато Okta се отличава в управлението на достъпа и удостоверяването на потребителите, SailPoint прави още една крачка напред с автоматизацията на периодичната сертификация на достъпа. Тя гарантира, че потребителите имат подходящи нива на достъп по всяко време, което ви помага да отговорите на изискванията за съответствие.

SailPoint автоматизира и процесите по назначаване и напускане на потребители, за да се осигурят навременни и точни промени в достъпа, когато потребители се присъединяват, преместват се или напускат вашата компания. Получавате и усъвършенствано моделиране и управление на роли за прецизен контрол над разрешенията на потребителите, така че достъп да имат само оторизирани потребители.

Най-добрите функции на SailPoint

Управлявайте идентичностите на потребителите в облачни и локални системи

Автоматизирайте предоставянето и отнемането на достъп

Оптимизирайте ефективното управление на достъпа за всички потребители и наложете строго управление на идентичността с контрол, базиран на политики.

Провеждайте редовни прегледи на достъпа, за да гарантирате съответствие и да откривате и реагирате на рисковете, свързани с достъпа, в реално време.

Моделирайте и присвоявайте роли с усъвършенствани RBAC инструменти

Поддържайте управлението на устройствата, като свържете идентичностите с крайните точки и поддържайте съответствие с разширени отчети и контроли за одит на ИТ съответствие.

Ограничения на SailPoint

Потребителите съобщават за по-бавни отговори от техническия екип, което може да доведе до затруднения.

В рецензиите се отбелязват някои проблеми с кеша на този инструмент.

Цени на SailPoint

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SailPoint

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за SailPoint?

Един рецензент на Capterra казва:

Харесват ми проактивните функции като нарушения на политиките и многослойни одобрения при заявка. Реактивните контроли като сертифицирането са полезни дотолкова, доколкото потребителите се ангажират. Не се мащабира добре за големи среди или когато данните не са 100% чисти. Например, имаме много несвързани акаунти и това не се обработва добре за сертифицирането.

Харесват ми проактивните функции като нарушения на политиките и многослойни одобрения при заявка. Реактивните контроли като сертифицирането са полезни дотолкова, доколкото потребителите се ангажират. Не се мащабира добре за големи среди или когато данните не са 100% чисти. Например, имаме много несвързани акаунти и това не се обработва добре за сертифицирането.

🧠 Интересен факт: Около 52% от идентифицираните уязвимости са свързани с първоначалните точки за достъп. Ето защо е от решаващо значение да се упражнява строг контрол върху създаването, управлението и деактивирането на потребителските идентичности.

3. OneLogin (Най-доброто за управление на жизнения цикъл на идентичността)

чрез OneLogin

OneLogin е солидна алтернатива на Okta, особено ако искате по-силно управление на жизнения цикъл на потребителите с лесен за използване интерфейс. Той предлага динамично предоставяне на потребителски права, автоматично отнемане на права и синхронизиране на директории в реално време както в облачни, така и в локални системи.

Инструментът интегрира тясно своите инструменти за сигурност на жизнения цикъл с HR системи, което прави назначаването и напускането на служители безпроблемно и сигурно.

Той също така подобрява управлението на достъпа с SmartFactor Authentication, което надхвърля стандартната MFA, като оценява надеждността на устройството, местоположението и поведението на потребителя. Вграденият Vigilance AI следи активността при влизане в реално време, за да открива и реагира на заплахи за идентичността, докато адаптивното прилагане на политики помага за подобряване на сигурността, без да забавя работата на вашия екип.

Най-добрите функции на OneLogin

Оптимизирайте достъпа с еднократно влизане във всички приложения и устройства

Сигурно управление на привилегирован достъп с контрол на достъпа въз основа на роли и аудитни регистри

Опростете предоставянето и отнемането на права на потребителите с автоматизирани работни процеси.

Намалете натоварването на ИТ отдела, като сведете до минимум ръчните заявки за достъп и одобренията.

Подобрете готовността за съответствие с вградени отчети и прегледи на достъпа.

Ограничения на OneLogin

Може да се наложи да използвате разширения за някои разширени административни функции.

Функциите за многофакторна автентификация (MFA) понякога могат да бъдат нестабилни.

Цени на OneLogin

Разширено: 6 $/месец на потребител

Професионална версия: 12 USD/месец на потребител

Експерт: 21 $/месец на потребител

B2B идентичност: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OneLogin

G2: 4. 4/5 (280+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

Какво казват реалните потребители за OneLogin?

В рецензия на G2 се казва:

Потребителският интерфейс е лесен за използване и разполага с всички функции, които могат да помогнат на вашата организация да постигне целите си в областта на SSO. Освен това, той разполага с някои много полезни функции, като SSO за настолни компютри и smarthooks, които могат да осигурят добавена стойност и да подобрят потребителското преживяване.

Потребителският интерфейс е лесен за използване и разполага с всички функции, които могат да помогнат на вашата организация да постигне целите си в областта на SSO. Освен това, той разполага с някои много полезни функции, като SSO за настолни компютри и smarthooks, които могат да осигурят добавена стойност и да подобрят потребителското преживяване.

🌳 Алтернативи с отворен код на Okta Алтернативи с отворен код на Okta Мислите да се откажете от комерсиалните решения за управление на идентичността и достъпа (IAM) като Okta в полза на нещо с отворен код? Това е фантастична идея, ако търсите повече контрол, гъвкавост и искате да се сбогувате с повтарящите се лицензионни такси. Има някои наистина солидни опции с отворен код, които могат да се справят с всичко – от основна автентификация до сложни корпоративни нужди. Например, Keycloak е широко популярен избор, предлагащ надеждна еднократна автентификация (SSO), многофакторна автентификация (MFA) и изчерпателни функции за управление на потребители, подкрепени от силна общност и Red Hat. След това има Authentik, който бързо набира популярност благодарение на своя модерен подход, гъвкав дизайн и лекота на използване, което го прави идеален за самохостинг на идентичност. А ако разработвате модерни, облачни приложения, особено с микроуслуги, Zitadel е мощен конкурент с фокус върху сигурността и мащабируемостта. Не забравяйте, че макар отвореният код да ви дава невероятна свобода, това означава също, че вие сами ще отговаряте за хостинга, поддръжката и подкрепата на системата.

4. Auth0 (Най-доброто за персонализирана автентификация за разработчици)

чрез Auth0

Злоумишлениците извършват 11,5 атаки на минута, а с достъп до изходния код, инфраструктурата и критичните системи, разработчиците са високоценни цели. Избраната от вас платформа за управление на достъпа трябва да има функции, насочени към разработчиците, а Okta може да не отговаря на това изискване.

Auth0 – вече част от Okta, но все още функционираща независимо – предлага подход, по-ориентиран към разработчиците, отколкото нейната компания майка. Мощните API и гъвкавите SDK позволяват на вашите екипи от разработчици безпроблемно да интегрират идентичността в своите приложения, без да компрометират потребителското преживяване и сигурността. Докато Okta е по-ориентирана към предприятията и по-ригидна, Auth0 предоставя на разработчиците инструменти и свобода да създават сигурни потоци за удостоверяване за конкретните си случаи на употреба.

Този софтуер предлага и други надеждни функции за сигурност, като откриване на аномалии, защита от ботове и предотвратяване на брут-форс атаки. Тези инструменти ви помагат да блокирате проактивно заплахите, преди те да ескалират.

Най-добрите функции на Auth0

Създавайте персонализирани потоци за вход с мощни API и SDK и защитете приложенията с опции за вход без парола, биометрични и социални опции за вход.

Персонализирайте логиката за удостоверяване на автентичността, като използвате правила и действия.

Откривайте и блокирайте заплахи с вградена функция за откриване на аномалии, защита от ботове и други вградени предпазни мерки за сигурност на данните.

Управлявайте приложения с много потребители с изолирани хранилища за потребители

Категоризирайте потребителите с разширена сегментация на потребителите и маркиране на метаданни.

Интегрирайте бързо идентичността с поддръжка на множество езици и рамки

Мащабирайте удостоверяването в глобални приложения с висока наличност

Ограничения на Auth0

Безплатните и по-ниските планове имат строги ограничения на API.

Синхронизирането с интеграции на трети страни може да бъде сложно

Цени на Auth0

B2B До 25 000 MAU: Безплатно завинаги Essential: 150 $/месец Professional: 800 $/месец Enterprise: Персонализирана цена

До 25 000 MAU: Безплатно завинаги

Необходимо: 150 $/месец

Професионална версия: 800 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

B2C До 25 000 MAU: Безплатно завинаги Essential: 35 $/месец Professional: 240 $/месец Enterprise: Персонализирана цена

До 25 000 MAU: Безплатно завинаги

Essential: 35 $/месец

Професионална версия: 240 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

До 25 000 MAU: Безплатно завинаги

Необходимо: 150 $/месец

Професионална версия: 800 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

До 25 000 MAU: Безплатно завинаги

Essential: 35 $/месец

Професионална версия: 240 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Auth0

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 120 отзива)

Какво казват реалните потребители за Auth0?

Един рецензент на Capterra пише:

Сигурност, в смисъл на много сигурност. Не се наложи да кодирам ръчно функции като API ограничения, многофакторна автентификация и други подобни. Всичко беше готово за употреба. Цената. Съжалявам, но ако сравня цената на Auth0 за стартиращ бизнес, бих препоръчал по-евтина опция за тестване. Всичко е наред с Auth0, освен цената.

Сигурност, в смисъл на много сигурност. Не се наложи да кодирам ръчно функции като API ограничения, многофакторна автентификация и други подобни. Всичко беше готово за употреба. Цената. Съжалявам, но ако сравня цената на Auth0 за стартиращ бизнес, бих препоръчал по-евтина опция за тестване. Всичко е наред с Auth0, освен цената.

👀 Знаете ли, че идентичностите на машините вече надвишават идентичностите на хората в съотношение 80 към 1.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (Най-подходящо за компании, които използват екосистемата на Microsoft)

Microsoft Azure Active Directory (понастоящем Microsoft Entra ID) се откроява като водеща платформа за сигурност на идентичността с по-голяма интеграция в корпоративните екосистеми в сравнение с Okta. Подкрепен от стабилната облачна инфраструктура на Microsoft, този софтуер позволява безпроблемно еднократно влизане (SSO), многофакторна автентификация и условен достъп, вградени в Microsoft 365, Azure и Windows среди.

За разлика от Okta, Microsoft Azure Active Directory е част от по-широка платформа за сигурност и производителност. Тя предлага и детайлни политики за условен достъп и адаптивна автентификация, базирана на риска. Тази алтернатива на Okta е особено подходяща, ако вече използвате екосистемата на Microsoft.

Най-добрите функции на Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Прилагайте политики за условен достъп въз основа на риска за потребителите и устройствата в реално време и автоматизирайте предоставянето на потребителски права, прегледите на достъпа и работните процеси през целия жизнен цикъл.

Използвайте удостоверяване без парола с FIDO2, биометрични данни и Microsoft Authenticator.

Наблюдавайте и реагирайте на заплахи за идентичността с помощта на Microsoft Defender и Sentinel.

Интегрирайте се дълбоко с Microsoft 365, за да отключите хакове на Microsoft Teams , като сигурен гостуващ достъп и разрешения за конкретни приложения.

Опростете спазването на нормативните изисквания с вградени инструменти за отчитане и управление.

Ограничения на Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Достъпът до пълния набор от функции е ограничен, ако инструментите на Microsoft не са вашата основна екосистема.

Малките предприятия могат да се почувстват претоварени от прекалено многото функции.

Цени на Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Първите 50 000 MAU: Безплатно

Премиум 1 (повече от 50 000 MAU): 0,00325 $/MAU

Premium 2 (повече от 50 000 MAU): 0,01625 $/MAU

Оценки и рецензии за Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)?

Едно ревю в G2 казва:

Той е много полезен в процесите на управление на потребители и контрол на домейни в нашата компания. Освен това е много лесен за интегриране с различни системи. Например, може да се интегрира с O365 чрез създаване на политика.

Той е много полезен в процесите на управление на потребители и контрол на домейни в нашата компания. Освен това е много лесен за интегриране с различни системи. Например, може да се интегрира с O365 чрез създаване на политика.

6. JumpCloud (Най-доброто решение за внедряване на модел за сигурност „нулево доверие“)

чрез JumpCloud

Злоупотребата с привилегировани идентификационни данни е причина за 74% от всички нарушения на сигурността на данните. JumpCloud помага за намаляване на този риск с модел за сигурност от типа „нулево доверие“. Той непрекъснато проверява идентичността на потребителя, състоянието на устройството и контекста на достъпа, преди да предостави разрешения, като по този начин намалява риска от атака на всеки етап.

В сравнение с по-изолирания подход на Okta към идентичността, JumpCloud обединява управлението на потребителите, сигурността на устройствата и контрола на достъпа в една единствена платформа, базирана в облака. Вашият ИТ екип получава пълна видимост и контрол без допълнителна сложност.

JumpCloud също така опростява сигурния достъп на доставчиците с подробни, ограничени във времето разрешения и централизирано прилагане на политики. Освен това, управлението на крайни точки на различни платформи (Windows, macOS, Linux) прави JumpCloud основен конкурент на Okta за хибридни среди.

Най-добрите функции на JumpCloud

Управлявайте потребители, устройства и достъп от една единствена конзола, базирана в облака.

Активирайте поддръжка на различни платформи за Windows, macOS и Linux системи.

Осигурете сигурна отдалечена авторизация с подробни разрешения, базирани на роли, и права за достъп на потребители.

Оптимизирайте достъпа на доставчиците с ограничени във времето идентификационни данни и одитни следи.

Интегрирайте SSO и MFA в облачни и локални приложения

Автоматизирайте предоставянето и отнемането на права на потребителите в различните услуги

Прилагайте унифицирани политики за всички устройства за инсталиране на кръпки, криптиране и съответствие с изискванията

Ограничения на JumpCloud

Първоначалната настройка може да бъде сложна, ако нямате много опит с софтуер за управление на достъпа.

Предварително конфигурираните настройки за еднократно влизане не винаги са точни и се нуждаят от корекции.

Цени на JumpCloud

Управление на устройства: 11 USD/месец на потребител

SSO: 13 USD/месец на потребител

Core Directory: 15 USD/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

За MSP: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за JumpCloud

G2: 4,5/5 (над 3200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за JumpCloud?

Едно ревю в G2 казва:

Използвам Jumpcloud като централизирано IAM решение за управление на достъпа до приложения и устройства и съм работил интензивно по внедряването на приложения, за да активирам SSO функционалността, която позволява на потребителите да имат гладък и стабилен достъп до функциите.

Използвам Jumpcloud като централизирано IAM решение за управление на достъпа до приложения и устройства и съм работил интензивно по внедряването на приложения, за да активирам SSO функционалността, която позволява на потребителите да имат гладък и стабилен достъп до функциите.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

7. Keycloak (Най-доброто решение за самостоятелно хостинг на вашето решение за управление на идентичността и достъпа)

чрез Keycloak

Един от най-големите недостатъци на Okta е неговата негъвкавост, която затруднява персонализирането. Keycloak, от друга страна, е платформа за управление на достъпа с отворен код, която предлага голяма гъвкавост и пълно самохостинг без обвързване с доставчик и лицензионни такси. Тя е подходяща за организации, които искат контрол, икономичност и сигурност в напълно самоуправляема среда.

Тази платформа за управление на достъпа се интегрира безпроблемно с LDAP и Active Directory, поддържа персонализирани доставчици на идентичност и адаптира потоците за вход и потребителските интерфейси според вашите нужди.

Най-добрите функции на Keycloak

Внедрете стандартни протоколи като OAuth2, OpenID Connect и SAML.

Приложете многофакторна автентификация за допълнителна сигурност

Персонализирайте потоците за вход, темите и потребителските интерфейси

Управлявайте потребители, роли и разрешения чрез централна административна конзола.

Поддържайте социално влизане с доставчици като Google, Facebook и Twitter.

Разположете го на място или в която и да е облачна среда за пълен контрол.

Автоматизирайте предоставянето на потребителски права с посредничество и федерация на идентичности

Разширете функционалността с помощта на персонализирани плъгини и REST API

Ограничения на Keycloak

Има стръмна крива на обучение за настройка и персонализиране.

Може да се наложи да се обърнете към вътрешни експерти за управление и поддръжка.

Цени на Keycloak

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Keycloak

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Keycloak?

Един рецензент в Reddit казва:

Първоначалната настройка е малко досадна, но не е супер сложна. Никога не съм имал нужда да извършвам поддръжка след първоначалната инсталация/конфигурация. Използвам го от 3 години. Ще кажа, че стартирането (ако се наложи да рестартирате) е доста бавно, въпреки че не съм проучвал никакви HA настройки.

Първоначалната настройка е малко досадна, но не е супер сложна. Никога не съм имал нужда да извършвам поддръжка след първоначалната инсталация/конфигурация. Използвам го от 3 години. Ще кажа, че стартирането (ако се наложи да рестартирате) е доста бавно, въпреки че не съм проучвал никакви HA настройки.

📖 Прочетете също: Примери за работни процеси и случаи на употреба

чрез CyberArk

Около 68% от компаниите твърдят, че лошата синхронизация между софтуера за управление на идентичността, инструментите за сигурност и системите за сигурност отслабва способността им да откриват атаки. CyberArk запълва тази критична празнина, предлагайки по-силна алтернатива на Okta, като комбинира управлението на привилегирован достъп с усъвършенствана сигурност на идентичността.

Той се интегрира безпроблемно с широка гама от ИТ и инструменти за сигурност, като ви осигурява по-голяма видимост и контрол в цялата ви среда. Освен това, неговата мащабируема архитектура поддържа хибридни и облачни разгръщания, което го прави подходящ за развиващите се нужди на организацията.

Най-добрите функции на CyberArk

Защитете привилегированите акаунти с разширени функции за контрол на достъпа

Наблюдавайте и записвайте привилегировани сесии в реално време

Автоматизирайте откриването на заплахи и реакцията при злоупотреба с удостоверения за достъп

Сигурен отдалечен достъп за доставчици и трети страни с подробни разрешения

Използвайте сигурни AI агенти, за да сигнализирате и да се справите с всеки неоторизиран достъп в реално време.

Настройте съхранение и ротация на пароли за чувствителни акаунти

Ограничения на CyberArk

Системата за ротация на паролите често дава грешки.

Трудно е да се намерят конкретни процедури в контрола на продуктовата документация.

Цени на CyberArk

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CyberArk

G2: 4. 4/5 (190+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (20+ отзива)

Какво казват реалните потребители за CyberArk?

Един рецензент на Capterra пише:

Много е добре да имате всичките си акаунти и пароли централизирани по сигурен начин, страницата е много интуитивна и лесна за ползване. Не се случва често, но от време на време синхронизирането на паролите за няколко акаунта не работи и трябва да се свържем с екипа на Cyberark, за да го проверят.

Много е добре да имате всичките си акаунти и пароли централизирани по сигурен начин, страницата е много интуитивна и лесна за ползване. Не се случва често, но от време на време синхронизирането на паролите за няколко акаунта не работи и трябва да се свържем с екипа на Cyberark, за да го проверят.

🧠 Интересен факт: Най-често използваната парола в света все още е „123456“. Въпреки постоянните предупреждения за нейната уязвимост, тя се използва от над 23 милиона акаунта в световен мащаб.

9. ManageEngine (Най-подходящо за хибридни ИТ екипи)

чрез ManageEngine

ManageEngine интегрира управлението на устройства с достъпа до идентичност, осигурявайки безпроблемно управление на потребителите и крайните точки.

В допълнение към управлението на идентичността и достъпа, получавате еднократно влизане, многофакторна автентификация и подробни одитни следи. Поддържа хибридни среди с локални и облачни интеграции и предлага надежден контрол на достъпа въз основа на роли.

Можете дори да създадете персонализирани приложения с малко код за управление на сигурността и да ги внедрите на място.

Най-добрите функции на ManageEngine

Поддържайте хибридни ИТ среди с гъвкави опции за внедряване

Интегрирайте безпроблемно с Active Directory, Azure AD и LDAP

Наблюдавайте активността при влизане в системата и генерирайте подробни одитни отчети.

Приложете контрол на достъпа въз основа на роли, за да наложите принципа на минимални права

Ограничения на ManageEngine

Някои разширени задачи по конфигуриране, като интегриране на персонализирани плъгини, изискват повече документация и директна поддръжка.

Този софтуер за управление на идентичността е по-скъп от другите конкуренти на Okta.

Цени на ManageEngine

Професионална версия: Цена от 104 USD/месец за облак

Enterprise: Цена от 124 $/месец за облак

UEM : Започва от 139 $/месец за облак

Сигурност: Цена от 205 USD/месец за облак

(За локални инсталации са налични само годишни и безсрочни цени)

Оценки и рецензии на ManageEngine

G2: 4. 4/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (220+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ManageEngine?

В рецензия на G2 се казва:

Възможността му да автоматизира архивирането на конфигурацията гарантира съответствие и осигурява проследяване на промените в реално време в мрежовите устройства, а също така разполага с удобен за ползване интерфейс.

Възможността му да автоматизира архивирането на конфигурацията гарантира съответствие и осигурява проследяване на промените в реално време в мрежовите устройства, а също така разполага с удобен за ползване интерфейс.

💟 Търсите най-добрите алтернативи на Okta за малки предприятия? За малките предприятия има няколко отлични алтернативи на Okta, които не са скъпи и са по-лесни за използване. JumpCloud е фантастична всеобхватна опция за управление на потребители, устройства и достъп от облака. Ако вече използвате Microsoft 365, Microsoft Entra ID (така се нарича Azure AD сега) е очевиден избор, защото се интегрира много добре. OneLogin често се нарича „Okta-lite“ и е по-лесен за настройка, идеален, ако работите предимно в облака. А ако търсите нещо наистина изгодно с добра сигурност, заслужава си да разгледате miniOrange или Duo Security за силна многофакторна автентификация.

10. Cisco Duo (Най-доброто за предотвратяване на фишинг атаки)

чрез Cisco Duo

Фишинг атаките, основани на удостоверения за самоличност, са се увеличили с 703% и разчитането само на Okta може да не е достатъчно, за да защитите бизнеса си. Имате нужда от решение за управление на идентичността, което да дава приоритет на предотвратяването на фишинг с управление на идентичността. Cisco Duo предлага точно това.

Duo е изключително лесен за използване и предлага устойчива на фишинг многофакторна автентификация. С поддръжка за FIDO2 и WebAuthn, Duo помага да се блокира достъпът, дори ако данните за достъп бъдат откраднати. Подкрепен от стабилната екосистема за сигурност на Cisco, той предлага и адаптивни политики за достъп, проверки на състоянието на устройствата и безпроблемна интеграция както с облачни, така и с локални приложения.

Най-добрите функции на Cisco Duo

Прилагайте адаптивни политики за достъп въз основа на риска, свързан с потребителите и устройствата.

Проверете състоянието на устройството, преди да предоставите достъп до приложението

Активирайте сигурно SSO в облачни и локални приложения

Лесно интегриране с VPN, RDP, облачни платформи и по-стари системи

Ограничения на Cisco Duo

Платформата разчита на външни доставчици на идентичност за пълни услуги по директории.

Основните отчети може да не са достатъчни за сложни изисквания за съответствие

Цени на Cisco Duo

Безплатно завинаги

Essentials: 3 USD/месец на потребител

Предимство: 6 USD/месец на потребител

Premier: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Cisco Duo

G2: 4,5/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (530+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Cisco Duo?

В рецензия на TrustRadius се казва:

Приложението за крайни потребители е много лесно за използване. Никога не сме получавали оплаквания от членове на екипа, които не са технически подготвени, че имат проблеми с използването на Cisco Duo. Общият административен контрол е добър, но бих предложил да се предостави по-голям контрол, като например възможност за настройка на персонализирани времеви ограничения за MFA уведомленията и времето за одобряването им, което би помогнало в случаи, когато потребителите се нуждаят от повече или по-малко време, за да отговорят.

Приложението за крайни потребители е много лесно за използване. Никога не сме получавали оплаквания от членове на екипа, които не са технически подготвени, че имат проблеми с използването на Cisco Duo. Общият административен контрол е добър, но бих предложил да се предостави по-голям контрол, като например възможност за настройка на персонализирани времеви ограничения за MFA уведомленията и времето за тяхното одобрение, което би помогнало в случаи, когато потребителите се нуждаят от повече или по-малко време за отговор.

📖 Прочетете също: Примери за въвеждане на нови служители за вашите новоназначени служители

Всички горепосочени конкуренти на Okta предлагат невероятни функции за управление на идентичността. Въпреки това, те не разполагат с цялостна рамка за управление на проекти за киберсигурност.

Вместо да се занимавате с множество инструменти за управление на идентичността, изберете ClickUp – приложението, което предлага всичко необходимо за работата.

С автоматизирани работни процеси, вграден изкуствен интелект, контрол на достъпа и персонализирани табла, платформата помага на организациите да управляват одити, реакции при инциденти, прегледи на достъпа и задачи, свързани с съответствието, всичко на едно място.

Той се интегрира безпроблемно с популярни инструменти като Slack, GitHub и Google Workspace, което го прави идеалния команден център за сигурна, мултифункционална работа в екип.

ClickUp Brain внася силата на изкуствения интелект във вашето работно пространство, улеснявайки управлението на задачите, свързани с идентичността, с бързина и яснота. То може незабавно да обобщи протоколите за сигурност, да генерира списъци за проверка при назначаване, да изготви отговори на заявки за достъп и да изведе ключови заключения от големи аудиторски регистри или документи с политики.

Обобщете контрола на достъпа и получите предложения за протоколи за сигурност с ClickUp Brain.

Можете дори да го помолите да ви предложи протоколи за сигурност и достъп според проектите, с които се занимавате. Ако нов служител се нуждае от достъп до чувствителни приложения, ClickUp Brain може автоматично да генерира списък за проверка според неговата длъжност, да маркира липсващи одобрения и дори да предложи разрешения с най-малко привилегии. Можете също да го използвате, за да идентифицирате потенциални заплахи във вашия работен процес и да получите информация за това как да съхранявате клиентската информация по сигурен начин.

Проследявайте задачите по сигурността и напредъка им с ClickUp Tasks.

Освен това, с ClickUp Tasks можете автоматично да създадете списък със задачи за протоколите, предложени от ClickUp Brain, с едно кликване. Добавете отговорници и етикети за приоритет, задайте крайни срокове и лесно проследявайте напредъка. Можете дори да добавите списъци за проверка и подзадачи, за да се уверите, че всеки малък детайл от процеса на управление на идентичността е взет под внимание.

Уморени сте да изпълнявате едни и същи задачи за проверка отново и отново? ClickUp Automations може да ви освободи от тях с над 50 тригера за действие. Можете да използвате AI агенти за управление на работния процес или да го направите ръчно.

💟 Бонус: Ако искате наистина да интегрирате AI във вашите вътрешни работни процеси за обслужване на клиенти, имате Brain Max! Това мощно приложение за настолни компютри, което се инсталира на вашето устройство, обединява AI, търсене и автоматизация във всички ваши работни приложения. Кажете сбогом на хаоса от несвързани AI инструменти – това е новата ера на контекстуалната AI. С ClickUp Brain елиминирате разрастването на изкуствения интелект и повишавате производителността с гласови команди, унифицирано търсене във всички приложения и незабавно създаване на персонализирани отчети. То облекчава когнитивната ви натовареност и показва рисковете и отчетите без забавяне, така че можете да работите по-умно и по-бързо от всякога.

Тъй като ClickUp Brain обработва чувствителни вътрешни данни, е от решаващо значение самата платформа да отговаря на най-високите стандарти за сигурност, а ClickUp отговаря и на това изискване.

С SOC 2 Type II съвместимост, GDPR готовност, криптиране на корпоративно ниво и контрол на достъпа, ClickUp Security е напълно надеждна. Така че можете да сте спокойни, знаейки, че вашите работни процеси за управление на идентичността и AI-базираните анализи остават сигурни и напълно защитени.

Сътрудничество по планове за управление на идентичността с ClickUp Docs

Но има и още. Можете да централизирате документацията си за киберсигурност с ClickUp Docs, за да сътрудничите по план за управление на идентичността. Вашият екип може да пише съдържание, да добавя банери, да маркира потребители, да редактира стратегии и да коментира в реално време.

Имате въпроси или идеи за плана за управление на идентичността на вашата организация? Използвайте ClickUp Chat, за да го обсъдите с подходящите заинтересовани страни, точно там, където се извършва вашата работа. Тази функция включва вградени AI агенти, които ще извлекат всякаква необходима информация директно в отворения чат, така че не е нужно да преминавате от един прозорец в друг.

Получавайте отговори по-бързо с AI агентите на ClickUp

Не сте сигурни откъде да започнете с управлението на идентичността или откриването на ИТ заплахи? ClickUp ви предлага безплатни, готови за употреба шаблони. Шаблонът за доклад за сигурността на ClickUp, например, ви позволява да оцените задачите по управление на идентичността и сигурността на данните и лесно да създавате изчерпателни доклади.

Получете безплатен шаблон Визуализирайте и управлявайте всичките си протоколи за ИТ сигурност с шаблона за ИТ сигурност на ClickUp.

Ще ви бъде полезен и IT Security Template на ClickUp. Той ви позволява да планирате, визуализирате и приоритизирате вашите инициативи за сигурност на едно място. Можете да проследявате производителността, използването и съответствието на системата, както и да настройвате контрола на достъпа и нивата на сигурност според нуждите. Освен това улеснява координацията между екипите, така че всички да са в синхрон по отношение на протоколите за сигурност.

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Шика Чатурведи, бизнес анализатор, Cedcoss Technologies Private Limited, казва:

Работи добре с гъвкава методология и също така работи перфектно за управление на клиенти. За ефективно управление на ежедневните задачи и TO_DO. Може да създава различни пространства за работа по различни сценарии, като проблеми/подобрения, разработка и др. Неговият табло е толкова атрактивно и спестяващо време, че спестява много време и ефективен анализ.

Работи добре с гъвкава методология и също така работи перфектно за управление на клиенти. За ефективно управление на ежедневните задачи и TO_DO. Може да създава различни пространства за работа по различни сценарии, като проблеми/подобрения, разработка и др. Неговият табло е толкова атрактивно и спестяващо време, че спестява много време и ефективен анализ.

📖 Прочетете също: Как да създадете списък за проверка на внедряването на SaaS

Осигурете сигурността на всеки работен процес и сътрудничеството с ClickUp

Макар Okta да остава основен играч в управлението на идентичността, много алтернативи предлагат специализирани предимства, като устойчива на фишинг автентификация с Cisco Duo, архитектура с нулево доверие чрез JumpCloud и гъвкаво самохостинг чрез Keycloak.

Но осигуряването на идентичността е само половината от битката. Трябва също така да защитите вашите съвместни работни процеси около нея. С вградения AI на ClickUp, сигурност на корпоративно ниво и усъвършенствани инструменти за управление на проекти, вашите ИТ и сигурност екипи могат да се справят с всичко, от одити на достъпа до задачи по съответствие, по сигурен и ефективен начин.

Искате да подобрите стратегията си за управление на идентичността? Регистрирайте се в ClickUp и поемете контрола над всяка задача, свързана със сигурността, с увереност.