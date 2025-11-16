10-те най-добри CRM софтуера за салони за управление на резервации и клиенти

Предоставянето на услуги в салона е изкуство. Но да се справяте с резервациите, да помните предпочитанията на клиентите и да координирате графиците на персонала? Това е работа на пълен работен ден.

Имате нужда от надежден софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите, който може да автоматизира резервациите, да изпраща напомняния, да съхранява историята на услугите и покупките на клиентите и да поддържа всичко да работи гладко като прясно изсушена коса.

В тази статия сме събрали най-добрите CRM софтуери за салони, които ще ви помогнат да поддържате резервациите и отношенията с клиентите. Ще получите и съвети как да изберете подходящия CRM за вашия салон, за да се сбогувате с двойните резервации и забравените последващи действия и да посрещнете доволни клиенти и по-спокойно себе си.

🔎 Знаете ли, че... Световният рекорд на Гинес за най-голям фризьорски салон по брой места се държи от Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Бразилия) с 227 места. Представете си колко е оживено там в натоварен ден!

Най-добрите CRM софтуери за салони на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Основни функции Цени* ClickUp Всичко в едно за работата на салона и сътрудничеството в екипа Профили на клиенти, планиране на срещи, автоматизация, табла, проследяване на времето, изцяло контекстно-ориентирана изкуствена интелигентност Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Fresha Получаване на онлайн резервации от нови клиенти Пазар за салони, маркетингови проучвания, проследяване на поведението на клиентите Безплатен; Възможност за персонализиране Invoay Усъвършенствано управление на запасите CRM кампании, автоматизация на WhatsApp, биометрично проследяване Платените планове започват от 69 долара. Zenoti 24/7 онлайн резервации Автоматични списъци с чакащи, двойни приложения, вграден POS Персонализирани цени Phorest Управление на няколко филиала на салона Синхронизация на няколко местоположения, POS, програма за лоялност Персонализирани цени Salon 360 Управление на разходите на салона Проследяване на комисионни, CRM анализи, ефективност на персонала Персонализирани цени Zoho Bookings Предоставяне на автономия на персонала на салона График на персонала, ограничения за резервации, повтарящи се услуги Платените планове започват от 6 долара. Рози Начинаещи собственици на салони Регистрация от тротоара, RosyPay, POS, качване на изображения Платените планове започват от 39 долара. Vagaro Поддържане на подробна база данни с клиенти Профили на клиенти, формуляри, продажби на стоки, пазар Персонализирани цени Pipedrive Персонализиране на процеса за вашия салон Процес на продажбите, автоматизация, табла за управление Персонализиране на процеса за вашия салон

Какво трябва да търсите в софтуера за CRM за салони?

Около 80% от бизнеса използват CRM софтуер за отчитане на продажбите и автоматизация на процесите, а салоните също се включват в тази тенденция.

Ето основните CRM компоненти, които трябва да има избраната от вас система за управление на салона.

Резервации : Предлага онлайн резервации, автоматични напомняния и синхронизиране на календара. Безпроблемна система, която поддържа столовете ви пълни и клиентите ви доволни.

Съхранение на историята на клиента : Проследява минали услуги, история на покупките, предпочитания и специални бележки. Дори запомнянето на любимия цвят на косата или тип масаж може да повиши ангажираността и лоялността.

Системи за плащане : Интегрира се с POS, поддържа множество опции за плащане и автоматизира фактурирането. Гладките транзакции означават по-малко чакане и по-голяма ефективност.

Управление на персонала : разпределя срещите, проследява работното време и предотвратява презапълването на графиците и преумората. Потърсете вградена функция за мониторинг на производителността, за да поддържате екипа си в добра форма.

Автоматизация на маркетинга: Изпраща целеви имейли, SMS промоции и оферти за програми за лоялност. Помага ви да поддържате връзка с клиентите и да увеличите броя на повторните посещения.

Управление на запасите: Следи нивата на запасите и изпраща напомняния за поръчка на нови. Няма да се налага повече да оставате без важни продукти по време на работа.

Анализи и отчети : Генерира отчети за приходите, резервациите и най-добре представящите се услуги. Помага за вземането на решения, основани на данни, като проправя пътя към по-добри : Генерира отчети за приходите, резервациите и най-добре представящите се услуги. Помага за вземането на решения, основани на данни, като проправя пътя към по-добри стратегии за управление на клиентите

Мобилен достъп : Осигурява достъп чрез мобилно приложение, базирано на облак. Управлявайте салона си по всяко време и от всяко място.

Интеграции: Синхронизира се с вашия уебсайт, социални медии, маркетингови инструменти и счетоводен софтуер. Създава безпроблемна система за управление на всичко – от резервации до финанси.

🧠 Интересен факт: Марта Матилда Харпър, канадска предприемачка, открива първия модерен салон за красота в Рочестър, Ню Йорк, през 1891 г. Тя е и пионер в идеята за франчайзинг на салоните си!

10-те най-добри CRM софтуера за салони

За да ви улесним в избора, ето списък с 10-те най-добри CRM софтуера за салони. Ще ви запознаем с техните функции, ограничения и цени, както и с оценки и рецензии, за да можете да намерите този, който най-добре подхожда на вашия салон.

1. ClickUp (Най-добър за цялостни операции на салона и сътрудничество в екипа)

Адаптирайте работните процеси в салона с ClickUp CRM

Управлението на салон изисква повече от творчество – то изисква координация, последователност и връзка. Тук на помощ идва ClickUp. Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp ви позволява да създадете CRM за салон, който отговаря точно на вашите нужди, независимо дали управлявате резервации, проследявате продажби или персонализирате обслужването на клиентите.

С ClickUp CRM, базиран на изкуствен интелект, можете да генерирате подробни отчети, да комуникирате с клиентите си и да се свържете с други инструменти, които вече използвате. ClickUp ви позволява да организирате CRM с помощта на пространства, папки и списъци. Можете да създавате списъци за потенциални клиенти, контакти, клиенти и сделки (пакети услуги или членства). Всеки клиент или потенциален клиент се представя като задача, което улеснява проследяването на всяко взаимодействие и възможност.

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете подробни профили на клиенти и история на услугите. Дръжте всички подробности за клиентите на една ръка разстояние. Съхранявайте информация за контакти, история на срещите, предпочитания и обратна връзка в един организиран изглед. Персонализирайте всяко взаимодействие и проследявайте подробностите, които печелят трайна лоялност на клиентите.

Управлявайте графиците директно с ClickUp Tasks и времеви линии. Лесно планирайте, препланирайте и проследявайте срещите, а след това автоматизирайте напомнянията, за да намалите броя на неявките и да увеличите задържането на клиентите.

Улеснете планирането на срещите с ClickUp Tasks

Проследявайте уникални подробности като предпочитани стилисти, формули за боядисване на коса, алергии или лоялност, използвайки персонализираните полета на ClickUp. Можете също да групирате клиентите по тип услуга, честота на посещенията или обща сума на разходите, за да персонализирате офертите и комуникацията.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като изпращане на напомняния за срещи, маркиране на клиенти, които не са се появили, или обобщаване на седмичната продажбена дейност. AI агентите могат да бъдат конфигурирани да работят по график или при определени събития, което спестява време и намалява ръчната работа.

ClickUp Calendar ви предоставя ясна визуализация на вашите резервации и ви помага да планирате незаетите срещи за нула време.

Свържете календара си в ClickUp, за да виждате и планирате срещите си визуално.

Гледайте това видео, за да разберете как календарът на ClickUp, базиран на изкуствен интелект, ви позволява да планирате автоматично работата си👇🏼

Елиминирайте повтарящите се задачи. Настройте ClickUp Automations, за да изпращате автоматично потвърждения за срещи, поздравления за рожден ден или съобщения за проследяване. Превърнете клиентите от нови потенциални клиенти в лоялни редовни клиенти, без да мръднете пръст.

Визуализирайте състоянието на вашия бизнес с един поглед. Следете резервациите, задържането на клиенти, най-добре представящите се стилисти и тенденциите в приходите с помощта на ClickUp Dashboards. Вземайте по-интелигентни, подкрепени с данни решения с лекота.

Нямате време да записвате ръчно всеки час? Ние ще ви помогнем. Веднага щом постъпи онлайн резервация, просто кажете на ClickUp Brain типа услуга, името на клиента и часа на срещата – той ще ви изготви организиран списък със задачи за секунди.

Намерете лесно свободни места в календара си, като помолите ClickUp Brain да създаде графика ви.

Персонализираните услуги увеличават приходите с 10% до 15%. Когато отделите време да съобразите офертите си с предпочитанията на клиентите си, те определено ще го забележат.

Но за да го направите, се нуждаете от организирана база данни с клиенти – а това е лесно да се направи с шаблоните за продажби и CRM на ClickUp.

Например, шаблоните за CRM на ClickUp ви позволяват да визуализирате цялата си работа, информация за клиентите, крайни срокове и всичко останало.

Получете безплатен шаблон Следете ценната информация за клиентите си с шаблона ClickUp CRM.

Използвайте го, за да:

Организирайте данните за клиентите на едно място, за да ви е по-лесно да намирате информация.

Оптимизирайте комуникацията и поддръжката на клиентите

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да освободите време за по-сложни дейности.

Извличайте полезни заключения от данните за клиентите, за да персонализирате преживяванията им.

Управлението на последователни срещи може да бъде трудно, но ClickUp ви помага и в това. Настройте напомняния за резервации или оставете ClickUp Brain да го направи за вас. А ако сте далеч от лаптопа си? Няма проблем! Можете да настройвате и редактирате напомняния директно от мобилния си телефон.

Най-добрият софтуер за управление на салони трябва да се интегрира безпроблемно с вашите технологии, като ви дава пълна картина на вашите операции. ClickUp Integrations се синхронизира с над 300 платформи, включително популярни CRM системи.

Най-добрите функции на ClickUp

Настройте автоматични напомняния за срещи, актуализирайте статуса на задачите или разпределяйте членовете на екипа въз основа на типа услуга с над 50 тригера за действие.

Проследявайте времето, необходимо за всяка услуга, с ClickUp Project Time Tracking

Събирайте данни за клиентите с формулярите на ClickUp, които се въвеждат директно в софтуера за управление на вашия салон.

Създавайте и проследявайте задачи за инвентаризация на продукти, задавайте напомняния за повторни поръчки и следете нивата на запасите – всичко това в ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Леко затруднение при усвояването за начинаещи, които използват платформата за първи път

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 казва:

Обичам начина, по който ClickUp организира и планира ежедневните ми задачи. Ако имате повтарящи се срещи или задачи на седмична или двуседмична база, можете да ги въведете в ClickUp и да получите отлична видимост на работния си график. Става още по-добре, когато имате колеги на борда и можете да координирате и делегирате отговорности за определени задачи. За мен възможността да отбелязвам задачите, докато ги изпълнявам всеки ден, ми дава приятно усещане за напредък и запис на резултатите ми всеки ден.

Обичам начина, по който ClickUp организира и планира ежедневните ми задачи. Ако имате повтарящи се срещи или задачи на седмична или двуседмична база, можете да ги въведете в ClickUp и да получите отлична видимост на работния си график. Става още по-добре, когато имате колеги на борда и можете да координирате и делегирате отговорности за определени задачи. За мен възможността да отбелязвам задачите, докато ги изпълнявам всеки ден, ми дава приятно усещане за напредък и запис на резултатите ми всеки ден.

2. Fresha (Най-добър за получаване на онлайн резервации от нови клиенти)

чрез Fresha

Fresha се отличава като софтуер за управление на салони, който е отличен в управлението и привличането на клиенти. В допълнение към основните CRM функции, като планиране на срещи и проследяване на историята на клиентите, той предлага вграден пазар, където потенциалните клиенти могат да открият вашите услуги и да резервират срещи директно.

Тази двойна функционалност оптимизира клиентското преживяване, като помага на вашия салон да привлича нови клиенти и едновременно с това ефективно да управлява съществуващите. Безпроблемната интеграция на инструменти за маркетинг и резервации на Fresha може да спести време и да повиши както задържането на клиенти, така и растежа.

Най-добрите функции на Fresha

Привлечете нови клиенти на пазара на красота и уелнес

Идентифицирайте най-ефективните си маркетингови кампании и канали

Проследявайте поведението, предпочитанията и моделите на резервации на клиентите с CRM отчети.

Ограничения на Fresha

На някои потребители се начисляват такси за резервации, направени чрез пазара, дори ако срещата по-късно бъде отменена.

Изисква интеграция с POS система на трета страна за транзакциите.

Цени на Fresha

Безплатно

Допълнителни платени функции

Оценки и рецензии за Fresha

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 звезди (над 1430 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fresha?

Един потребител на G2 казва:

Обичам колко лесно се използва за запазване на часове и организиране на времето ми за мен и клиентите ми. Регистрацията беше много бърза и работи безпроблемно, когато за първи път отворих бизнеса си.

Обичам колко лесно се използва за резервиране на срещи и организиране на времето ми за мен и клиентите ми. Регистрацията беше много бърза и работи безпроблемно, когато за първи път отворих бизнеса си.

👀 Знаете ли, че... Бизнесите отбелязват средно 27% увеличение на приходите си, когато използват онлайн системи за резервации.

3. Invoay (Най-добър за напреднало управление на запасите)

чрез Invoay

Когато комуникирате редовно с клиентите си, дори когато те нямат насрочена сесия, вие изграждате силни взаимоотношения с тях и повишавате лоялността им. Софтуерът за управление на салони на Invoay е идеален за това. С платформата можете да автоматизирате получаването на фактури, да споделяте редовни актуализации за най-добрите си оферти и много други.

Системата предлага и усъвършенствано управление на запасите, за да сте сигурни, че винаги разполагате с необходимите продукти.

Най-добрите функции на Invoay

Управлявайте производителността, графиците и присъствието на служителите с интегрирано биометрично проследяване.

Автоматизирайте CRM кампании , взаимодействие с клиенти и напомняния в WhatsApp

Създавайте пакети и членски планове, включително персонализирани промоции и ваучери за подаръци, според предпочитанията на клиентите.

Ограничения на Invoay

Липсват опции за персонализиране за уникални CRM работни процеси в салона.

Някои потребители са съобщили за чести прекъсвания на връзката, неправилни изчисления и проблеми с графика, което показва потенциални проблеми със стабилността.

Цени на Invoay

Начало: 69 $/месец

Grow: 99 $/месец

Разширете: 149 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Invoay

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Invoay?

Едно ревю в TrustPilot казва:

Тяхното софтуерно решение разполага с почти всички функции, от които един салон се нуждае. От фактуриране, SMS маркетинг (обратна връзка, препоръки, бонус точки) до отчети (загубени клиенти, повторно посещение, нови клиенти) и какво ли още не

Тяхното софтуерно решение разполага с почти всички функции, от които един салон се нуждае. От фактуриране, SMS маркетинг (обратна връзка, препоръки, бонус точки) до отчети (загубени клиенти, повторно посещение, нови клиенти) и какво ли още не

📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат изкуственият интелект да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, изкуственият интелект трябва да може да: разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти имат една или две от тези стъпки. ClickUp обаче помага на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планирането, задвижвано от изкуствен интелект, където задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нива на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

4. Zenoti (Най-добър за онлайн резервации 24/7)

чрез Ze n oti

59% от хората казват, че са разочаровани от това, че трябва да чакат на линия, за да си запазят час, а почти един на всеки пет намира за неудобно да чака работното време, за да си запише час.

Zenoti решава този проблем, като позволява онлайн резервации 24/7. Той включва и функция за управление на списъка с чакащи, така че ако има отказ, мястото може да бъде запълнено бързо, което помага да се намали загубеното време и приходи.

Най-добрите функции на Zenoti

Двойни приложения за резервации от франчайз и от страна на клиента

Автоматичната листа на чакащите запълва празнините от отменени в последния момент резервации

Вграден POS за гладки, централизирани плащания

Ограничения на Zenoti

Софтуерът е доста сложен и може да се окаже прекалено труден за начинаещи.

Някои потребители са имали чести сривове и бъгове, особено в мобилното приложение.

Цени на Zenoti

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zenoti

G2: 4. 4/5 звезди (190+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zenoti?

Един рецензент на Capterra пише:

Zenoti е чудесна система за резервации и управление на клиенти. Хубаво е да имате комуникация с клиенти, онлайн резервации, срещи, плащания, маркетинг и обратна връзка, всичко на едно място.

Zenoti е чудесна система за резервации и управление на клиенти. Хубаво е да имате комуникация с клиенти, онлайн резервации, срещи, плащания, маркетинг и обратна връзка, всичко на едно място.

5. Phorest (Най-добър за управление на няколко салонни клона)

чрез Phorest

Phorest се отличава с контрол на множество локации и проследяване на запасите в реално време, което го прави идеален за собственици на салони, които управляват няколко клона. Неговата сигурна POS система централизира данните за приходите, така че можете да следите приходите във всички локации, без да се налага да сменяте платформи.

Можете също да управлявате графиците на персонала и наличностите на продуктите по местоположение, което ви помага да намалите загубите и да планирате покупките по-ефективно. Освен това, профилите на клиентите и точките за лоялност се синхронизират автоматично, което гарантира последователно обслужване на клиентите във всеки клон.

Най-добрите функции на Phorest

Комуникирайте директно с клиента чрез WhatsApp API

Предлагайте директни онлайн резервации от Google Търсене и Карти

Управлявайте резервациите и фактурирането на едно място от всички ваши салони.

Ограничения на Phorest

По-високите ценови нива може да не са подходящи за по-малки салони или самостоятелни професионалисти.

Понякога се наблюдава забавяне в мобилното приложение по време на пиковите часове.

Времето за отговор на поддръжката може да варира в зависимост от местоположението и нивото на абонамента.

Цени на Phorest

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Phorest

G2: 4. 4/5 (35+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (380+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Phorest?

Едно ревю в G2 казва:

Обичам това, че е по-прост от календара на моя iPhone. Мога да видя всичките си срещи за деня и всичките си колеги. Мога просто да добавям екстри, за да персонализирам услугата, и да добавям време, ако желая. Изключително лесен за използване и гениален!

Обичам това, че е по-прост от календара на моя iPhone. Мога да видя всичките си срещи за деня и всичките си колеги. Мога просто да добавям екстри, за да персонализирам услугата, и да добавям време, ако искам. Изключително лесен за използване и гениален!

6. Salon 360 (Най-добър за управление на разходите на салона)

чрез Salon 360

Ако искате да получите по-добър контрол над финансите на вашия салон, Salon 360 може да бъде полезна опция. Наред със стандартните функции като онлайн резервации и автоматизирана комуникация, той предлага инструменти за проследяване на продажбите и мониторинг на производителността на персонала.

Софтуерът включва и проследяване на разходите и комисионните, така че можете да следите какво влиза и излиза. Тази прозрачност улеснява управлението на бизнес разходите, без да се чувствате претоварени.

Най-добрите функции на Salon 360

Създайте онлайн каталог на вашите услуги

Проследявайте отработените часове и производителността, за да управлявате справедливо стимулите и комисионните на персонала.

Следете разходите и резултатите на клоновете и проследявайте конверсиите с отчети в реално време, за да коригирате CRM стратегията си

Ограничения на Salon 360

Малките салони могат да се претоварят с обширните функции

Цени на Salon 360

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Salon 360

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

🧠 Интересен факт: През Средновековието бръснарите не се занимавали само с подстригване. Те извършвали и хирургически операции, стоматологични процедури и дори кръвопускане! Ето защо класическият стълб на бръснаря е с червени и бели ивици, символизиращи кръв и превръзки.

7. Zoho Bookings (Най-добър за предоставяне на автономност на персонала на салона)

чрез Zoho Bookings

Zoho Bookings е CRM инструмент, който работи и като система за управление на салони. Той ви позволява да ограничите броя на резервациите и да намалите броя на отменените или пренасрочени в последния момент резервации.

Можете да посочите точните цени на услугите, за да дадете на клиентите пълна яснота относно разходите, преди да направят резервация. За да намалите броя на неявките, платформата ви позволява да събирате плащания предварително, като по този начин гарантирате, че времето и приходите ви са защитени, дори ако резервацията бъде отменена.

Най-добрите функции на Zoho Bookings

Задайте крайни срокове и решете колко онлайн резервации искате да имате на ден

Позволете на персонала да определя свои собствени графици и да управлява предстоящите срещи

Планирайте повтарящи се услуги и проследявайте наличностите за процедури с няколко сесии.

Ограничения на Zoho Bookings

Инструментът CRM за салони не предлага възможност за персонализиране

Справянето с лятното часово време може да бъде проблематично

Цени на Zoho Bookings

Базов: 6 $/месец на потребител

Премиум: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Bookings

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 звезди (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoho Bookings?

Един рецензент в G2 пише:

Изключително лесен за настройка за множество потребители, работещи в различно време, дори в различни часови зони. Лесен за настройка и персонализиране при неочаквани или планирани промени в графика.

Изключително лесен за настройка за множество потребители, работещи в различно време, дори в различни часови зони. Лесен за настройка и персонализиране при неочаквани или планирани промени в графика.

8. Rosy Salon Software (Най-добър за начинаещи собственици на салони)

чрез Rosy Salon Software

Стартирането на нов спа или фризьорски салон може да бъде предизвикателство, но Rosy Salon Software ви помага. С функцията за регистрация от тротоара и патентованата RosyPay, Rosy Salon Software е идеален за собственици на салони, които тепърва започват своето пътуване.

Софтуерът е достъпен и лесен за използване. Той включва основни инструменти като управление на запасите, комуникация с клиенти и вградена система за продажби (POS).

Най-добрите функции на Rosy Salon

Позволете на клиентите да се регистрират, когато са наблизо, за да уведомите незабавно стилиста.

Опростете обработката на кредитни карти с предварителни оторизации и транзакции с регистрирани карти.

Качвайте и редактирайте снимки на клиенти за бърза справка

Ограничения на Rosy Salon

Отчетите за препоръките не са достатъчно подробни

Платформата ограничава графика до 15-минутни интервали, което може да не е подходящо за всички видове услуги.

Цени на Rosy Salon

Цени от 39 $/месец

Възможни са персонализации

Оценки и рецензии за Rosy Salon

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 звезди (над 140 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Rosy Salon?

Едно ревю в G2 казва:

Харесвам простотата и гъвкавостта на системата, а освен това мога да я използвам както за служители, така и за независими изпълнители. Отзив, събран и публикуван на G2.com.

Харесвам простотата и гъвкавостта на системата, а освен това мога да я използвам както за служители, така и за независими изпълнители. Отзив, събран и публикуван на G2.com.

9. Vagaro (Най-добър за поддържане на подробна база данни с клиенти)

чрез Vagaro

Vagaro е преди всичко пазар за индустрията за уелнес и красота, който предлага и цялостен CRM софтуер за салони. Една от най-забележителните му характеристики са изключително подробните профили на клиентите, които ви помагат да следите предпочитанията, услугите и историята им.

С това ниво на персонализация можете да повишите ангажираността на клиентите, да предложите персонализирани преживявания и да увеличите лоялността им.

Най-добрите функции на Vagaro

Поддържайте подробни записи за клиентите с снимки, история на услугите, предпочитания и минали покупки.

Създавайте и изпращайте персонализирани формуляри, анкети и декларации, които се запазват в профилите на клиентите за лесен достъп.

Настройте управлението на запасите въз основа на изискванията на клиентите и продавайте ексклузивни продукти на пазара.

Ограничения на Vagaro

Ограничени функции за отчитане в сравнение с други системи за управление на салони

Ценовата структура може да бъде скъпа за по-малките салони или бизнеси.

Цени на Vagaro

Едно място:

Цени от 24 $/месец

Няколко местоположения:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vagaro

G2: 4. 6/5 (260+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Vagaro?

Един рецензент на G2 казва:

Обичам как Vagaro съчетава функционалност и плавност – съхранява графици, SOAP бележки и клиентски записи на едно място, без да изглежда тромаво.

Обичам начина, по който Vagaro съчетава функционалност и плавност – съхранява графици, SOAP бележки и клиентски записи на едно място, без да изглежда тромаво.

10. Pipedrive (Най-добър за персонализиране на процеса за вашия салон)

чрез Pipedrive

Pipedrive, традиционно CRM, служи и като мощен софтуер за управление на салони. Той ви позволява лесно да планирате сесии и да персонализирате вашия продажбен процес според нуждите си. С усъвършенстваното управление на запасите можете ефективно да проследявате продуктите и нивата на запасите.

Софтуерът автоматизира комуникацията с клиентите, спестявайки ви време и гарантирайки, че клиентите ви са информирани.

Най-добрите функции на Pipedrive

Създайте продажбени канали, които отразяват специфичното пътуване на клиентите

Автоматизирайте комуникацията с клиентите чрез имейли и SMS

Проследявайте показателите за ефективността на салона, процента на задържане на клиентите и тенденциите в приходите в козметичната индустрия с визуални табла и подробни отчети.

Ограничения на Pipedrive

Трябва да преминете към плана Advanced, за да интегрирате имейл функционалността.

Липсват специфични за бранша функции, като управление на запасите, пригодено за козметични продукти.

Това може да бъде прекалено сложно за собствениците на малки салони поради неговите усъвършенствани CRM функции и стръмна крива на обучение.

Няма директна POS интеграция за гладка обработка на транзакциите в салона.

Цени на Pipedrive

Lite: 19 $/месец на потребител

Растеж: 34 $/месец на потребител

Премиум: 64 долара /месец на потребител

Ultimate: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive?

В едно ревю на G2 се чете:

Харесва ми колко лесен за използване е Pipedrive, дори за хора, които не са технически експерти. Визуалният канал за продажби ми помага да видя с един поглед точно къде се намира всяка сделка, а персонализираните етапи означават, че мога да го адаптирам, за да отговаря на различни работни процеси.

Харесва ми колко лесен за използване е Pipedrive, дори за хора, които не са технически експерти. Визуалният канал за продажби ми помага да видя с един поглед къде точно се намира всяка сделка, а персонализираните етапи означават, че мога да го адаптирам, за да отговаря на различни работни процеси.

Преобразете своя салон с ClickUp

Управлението на салон изисква повече от обикновен CRM софтуер. Той трябва да предлага система, която се занимава с всичко – от управление на резервациите до проследяване на продажбите. Макар че много CRM инструменти предлагат страхотни функции, често се налага да правите компромиси в някои аспекти.

Искате да опростите внедряването на CRM? ClickUp е перфектният избор за обединяване на всичките ви операции. Управление на задачи? Да. Автоматизирани работни процеси? Да. Персонализирани табла? Разбира се!

Независимо дали проследявате срещи, маркетингови кампании или графици на персонала, ClickUp се адаптира към вашите процеси до степен, която никой друг софтуер за управление на салони не може.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и поемете контрола над дейността на вашия салон!