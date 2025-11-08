11 най-добри алтернативи на SurveySparrow за по-интелигентна обратна връзка и ангажираност

Вероятно вече влагате цялото си сърце и душа в бизнеса си, но как да разберете дали клиентите ви получават това, от което се нуждаят?

Това е просто: Вие искате обратна връзка. Това е един от най-лесните начини да усъвършенствате продуктите си, да подобрите услугите си и да предоставите по-добро обслужване на клиентите.

SurveySparrow е надежден инструмент за много компании, маркетинг специалисти и изследователи за събиране и анализ на важни данни за клиентите. Но ако търсите нещо с повече възможности за персонализиране, по-добри цени или разширени аналитични функции, имате няколко опции.

Ние събрахме 11 от най-добрите алтернативи на SurveySparrow – всяка от тях предлага нещо уникално, от AI-базирани анализи и елегантен дизайн до безпроблемна интеграция с вашите настоящи инструменти.

👀 Знаете ли, че... Фирмите, които затварят цикъла на обратна връзка с клиентите, като предприемат действия въз основа на нея, са 2,5 пъти по-склонни да задържат своите клиенти.

Ограничения на SurveySparrow

SurveySparrow е известен с разговорните си анкети и автоматизации, но има някои недостатъци, които може да ви накарат да обмислите алтернативи:

Ценови съображения: Някои потребители го намират за скъп, като ключовите функции са достъпни само в по-скъпите планове.

Ограничени възможности за персонализиране: Предлага основни настройки за брандиране, но няма дълбоки възможности за контрол на дизайна и усъвършенствана логика.

Основни анализи: Функционален, но без дълбочина и AI-базирани прозрения, които се срещат в други инструменти.

Ограничения на функциите в плановете от по-ниско ниво: Основни инструменти като автоматизация и разширени отчети са ограничени до премиум нивата.

Ограничения при интеграцията: Поддържа популярни инструменти, но някои връзки са ограничени или изискват обходни решения.

Проблеми с управлението на отговорите: Филтрирането и сегментирането на отговорите в голям мащаб може да бъде разочароващо при обширни проучвания.

Алтернативи на SurveySparrow на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Основни функции Цени* ClickUp Създаване на персонализирани формуляри, събиране на данни, анализ и управление на обратна връзка с помощта на изкуствен интелект • ClickUp Forms с условна логика • Превърнете отговорите от формулярите в задачи • Автоматизация на работните процеси след обратна връзка • Табла за показатели в реално време • AI анализ чрез ClickUp Brain Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Typeform Интерактивни и ангажиращи анкети • UX с по един въпрос наведнъж • Логически преходи • Интеграция със Stripe за плащания Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец. Qualtrics Проучвания и управление на опит на корпоративно ниво • Разширени възможности за разклоняване и таргетиране • Вграден панел за респонденти • Съответствие с HIPAA, GDPR, ISO Персонализирани цени Google Forms Прости и безплатни анкети • Автоматична визуализация чрез Sheets • Логическо разклоняване • Предварително попълнени отговори • Качване на файлове • Известия за отговори Безплатно SurveyMonkey Пазарно проучване и обратна връзка от клиенти • Предложения за въпроси, базирани на изкуствен интелект • A/B тестване • Многоезична поддръжка • Претеглено оценяване Платените планове започват от 10 долара на месец. Jotform Създаване на формуляри с функции за плащане и автоматизация • Конструктор с функция „плъзгане и пускане“ • Генериране на PDF файлове от отговорите • Условна логика • Киоск режим • Съответствие с HIPAA Наличен е безплатен план; платените планове започват от 39 $/месец. Zoho Survey Екипи, използващи Zoho suite и многоканална обратна връзка • Интеграция с CRM и маркетингови инструменти • Офлайн и многоезични анкети • Анализи в реално време Наличен е безплатен план; платените планове започват от 6 долара. QuestionPro Академични изследвания и корпоративни проучвания • Топлинни карти и съвместен анализ • Инструменти за офлайн проучвания • Система за управление на панели Наличен е безплатен план; платените планове започват от 83 долара. Tally Неограничени безплатни анкети с минималистичен интерфейс • Неограничен брой отговори в безплатния план • Интеграция със Stripe • Поддръжка на Zapier, Airtable, Notion Платените планове започват от 29 долара. Formstack Сигурно събиране на данни в съответствие с HIPAA • Автоматизация на работния процес • Електронни подписи • Офлайн синхронизация на данни • Предварително попълване на CRM данни Платените планове започват от 99 долара. Alchemer Разширени възможности за персонализиране на анкетите и управление на обратната връзка • Табла в реално време • Достъп въз основа на роли • Проследяване във времето • CRM/API интеграции Платените планове започват от 55 долара.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Най-добрите алтернативи на SurveySparrow, които можете да използвате

Търсите алтернативи на SurveySparrow? Тези най-добри предложения ще ви задоволят:

1. ClickUp (най-добър за създаване на персонализирани формуляри, събиране на данни, анализ и управление на обратна връзка с помощта на изкуствен интелект)

Събирайте структурирани данни лесно с ClickUp Forms и превърнете отговорите в изпълними задачи.

ClickUp, първото в света конвергентно AI Workspace, улеснява създаването на персонализирани формуляри, събирането на данни и използването на обратната връзка от потребителите, докато вградената AI помага да превърнете тази обратна връзка в действия и прозрения, които можете да проследявате!

Започнете, като помолите ClickUp Brain да ви помогне да създадете въпроси за проучването въз основа на ключови тенденции, скорошни пускания на продукти или коментари в социалните медии за вашия продукт. След това създайте персонализирани формуляри за вашата марка с ClickUp Forms.

Можете да превърнете всяко подаване на формуляр в задачи, да актуализирате полета и да задействате автоматизирани работни процеси, като се уверите, че нищо не се пропуска. Можете да изтеглите съществуващи полета за задачи и персонализирани полета на ClickUp от всяка точка на работното си пространство, като поддържате данните структурирани и последователни.

А с по-интелигентните формуляри, поддържани от условна логика, вие контролирате преживяването, показвайки само полетата, които са важни въз основа на предишните отговори. Ако някой маркира заявка като „Спешна“, например, полето „Краен срок“ може да се появи автоматично, гарантирайки, че важните подробности се записват предварително.

Ако се нуждаете от готова структура, ClickUp Form Template предоставя предварително създадена структура на формуляри за често срещани работни процеси, включително обратна връзка от клиенти, заявки за проекти и билети за поддръжка на IT клиенти. Можете да персонализирате шаблона на формуляра за обратна връзка според вашите нужди, като ускорите създаването на формуляри и същевременно поддържате структуриран поток от данни.

Получете безплатен шаблон Опростете въвеждането на данни с шаблона за формуляри ClickUp за по-голяма ефективност и точност.

Но събирането на отговори е само началото на изграждането на силни взаимоотношения с клиентите. ClickUp Automation елиминира ръчната работа по проследяване, която обикновено следва.

Елиминирайте ръчното въвеждане на обратна връзка с ClickUp Automation, като задействате действия, възлагате задачи и поддържате работните процеси в движение.

Можете да зададете правила за разпределяне на попълнените анкети към подходящите членове на екипа, да уведомявате заинтересованите страни или дори да задействате отговори по имейл.

Докато данните ви се постъпват, таблата на ClickUp ви дават ясна представа за това, което се случва. Вместо да сортирате отделните отговори, получавате визуален преглед в реално време на тенденциите, пречките и натоварването на екипа.

Проследявайте обратната връзка в таблата на ClickUp, като използвате персонализирани отчети, актуализации в реално време и ключови показатели на едно място.

Искате да видите колко заявки с висок приоритет са в очакване? Или да проследите оценките за удовлетвореността от обслужването на клиентите във времето? Персонализираните джаджи ви позволяват да филтрирате и показвате най-важните данни, като по този начин поддържате екипа си съгласуван и проактивен.

ClickUp служи като AI формуляр за създаване на формуляри, който ще ви помогне да идентифицирате повтарящи се проблеми във формулярите за обратна връзка, за да откриете дисбаланси в натоварването от постъпващите заявки.

Завършваме цикъла с ClickUp Brain, който също ви дава гъвкавостта да работите с няколко LLM, включително Gemini, ChatGPT и Claude, директно от вашата работна среда ClickUp. Използвайте ClickUp AI, за да анализирате обратната връзка, да обобщите моделите и да предложите следващи стъпки въз основа на анализа.

Подобрете процеса на вземане на решения с интеграцията на LLM на ClickUp Brain, като получите AI анализи, съобразени с вашия работен процес.

Независимо дали търсите подробно създаване на съдържание, разширени анализи на данни или контекстуални препоръки, можете лесно да превключвате между моделите. Това ви гарантира, че ще получите най-добрата AI-базирана поддръжка за вашите специфични нужди, всичко това в рамките на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте персонализирани полета за всеки въпрос от анкетата, от падащи менюта до текстови полета.

Преобразувайте подадените формуляри в задачи за лесно проследяване и последващи действия.

Маркирайте и категоризирайте отговорите за бързо филтриране и анализ.

Визуализирайте тенденции и прозрения чрез персонализирани табла

Филтрирайте и сортирайте отговорите, използвайки което и да е поле, за да определите ключовата обратна връзка.

Сътрудничество с екипа ви чрез добавяне на коментари, възложители и подзадачи

Проследявайте напредъка на анкетата и процента на попълване по прегледи и статуси.

Пренасочете потребителите след подаване на анкетата към всякаква връзка за по-гладко преживяване.

Ограничения на ClickUp

Отнема време да се овладее поради богатия набор от функции

Разширените функции на формулярите, като условна логика, изискват план от по-високо ниво.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 казва:

Обичам да използвам автоматизациите и интеграциите в ClickUp. Има огромен потенциал за автоматично планиране, проследяване и комуникация на задачите. Използвал съм го и за интеграции с нашите франчайзополучатели, като съм използвал формуляри и анкети, които са били страхотни.

Обичам да използвам автоматизациите и интеграциите в ClickUp. Има огромен потенциал за автоматично планиране, проследяване и комуникация на задачите. Използвал съм го и за интеграции с нашите франчайзополучатели чрез формуляри и анкети, което беше страхотно.

👀 Знаете ли, че... Компаниите, които използват ClickUp Automation, спестяват около 1 час на ден на служител, което води до 12% увеличение на ефективността на работата. Това е като да получите допълнителна работна седмица продуктивност всяка година – без да работите извънредно!

2. Typeform (най-подходящ за интерактивни и ангажиращи анкети)

чрез Typeform

Когато става въпрос за създаване на анкети, които приличат повече на естествен диалог, отколкото на строг въпросник, Typeform се откроява.

Показването на по един въпрос наведнъж създава по-интерактивно преживяване, което поддържа интереса на респондентите. Елегантният, модерен интерфейс е силно персонализируем, което ви позволява да адаптирате шрифтовете, цветовете и брандинга според вашите нужди.

Но не става въпрос само за естетика – логическите преходи персонализират преживяването от анкетата, насочвайки респондентите по различни пътища въз основа на отговорите им.

Лесната интеграция с HubSpot, Slack, Google Sheets и Zapier улеснява автоматизацията. Лесните опции за вграждане ви позволяват да поставяте анкети в имейли, уебсайтове и изскачащи прозорци.

Най-добрите функции на Typeform

Проследявайте напредъка на респондентите в реално време, за да идентифицирате точките на отпадане и да оптимизирате потока.

Активирайте видео и GIF отговори, за да получите по-богата и по-ангажираща обратна връзка.

Събирайте плащания в рамките на анкетите, като използвате интеграцията с Stripe за дарения или резервации.

Вградете формуляри в уебсайтове с интерактивно преживяване, подобно на чатбот, за по-голямо ангажиране.

Използвайте скрити полета, за да проследявате източниците на кампаниите и да сегментирате отговорите автоматично.

Ограничения на Typeform

Ограничена гъвкавост на дизайна за по-сложни структури на анкети

Безплатният план има строги ограничения за отговорите.

Цени на Typeform

Безплатно

Basic : 29 $/месец

Plus : 59 $/месец

Бизнес : 99 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Typeform

G2 : 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform?

В рецензия на TrustRadius се казва:

Използвахме го, за да съберем допълнителна информация от хора, интересуващи се от нашите курсове. Успяхме да го направим по начин, който не ги затрупваше с всички въпроси на един екран, а вместо това им представяше по един въпрос наведнъж.

Ние го използвахме, за да събираме допълнителна информация от хора, интересуващи се от нашите курсове. Успяхме да го направим по начин, който не ги затрупваше с всички въпроси на един екран, а вместо това им представяше по един въпрос наведнъж.

💡 Съвет от професионалист: Тествайте структурата на анкетата си с A/B тест. Повечето хора тестват само заглавията или текста на имейлите, но начинът, по който е структурирана анкетата ви (ред на въпросите, дължина, тон), може драстично да промени качеството на отговорите. Опитайте различни версии и сравнете процента на попълване и дълбочината на отговорите.

3. Qualtrics (Най-добър за проучвания на корпоративно ниво и управление на опит)

чрез Qualtrics

Qualtrics е повече от просто инструмент за проучвания – той служи като цялостна платформа за управление на опит. Той е идеален за организации, които провеждат мащабни проучвания на клиенти, служители и пазара.

Разширените функции за разклоняване и логика на Qualtrics ви позволяват да създавате високо персонализирани анкети за софтуерни екипи, които се адаптират динамично въз основа на отговорите на респондентите.

Разпространението е също толкова гъвкаво, като обхваща имейл, SMS, мобилни приложения и вградени форми в уебсайтове.

За разлика от много конкуренти, Qualtrics предлага и вграден панел за респонденти, който дава на бизнеса достъп до целеви демографски данни за своите проучвания.

За тези, които работят с чувствителни данни, неговата съвместимост с HIPAA, GDPR и ISO 27001 гарантира най-високо ниво на сигурност, което го прави добър избор за сектори като здравеопазване, финанси и висше образование.

Най-добрите функции на Qualtrics

Използвайте топлинни карти, за да проследявате къде кликват и взаимодействат потребителите за проучване на потребителското преживяване.

Използвайте съвместен анализ, за да разберете кои функции и цени са най-важни.

Вградете анкети в мобилни приложения, за да събирате обратна връзка в реално време без допълнително кодиране.

Задействайте последващи анкети въз основа на взаимодействията с клиенти в системите за поддръжка или продажби.

Записвайте поведенчески данни с инструменти за записване на сесии, за да получите пълна картина на пътя на респондентите.

Ограничения на Qualtrics

Стръмна крива на обучение поради богатия набор от функции

Богатите възможности за персонализиране могат да бъдат прекалено много за прости нужди от анкети.

Цени на Qualtrics

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Qualtrics

G2 : 4,3/5 (730+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Qualtrics?

Един рецензент на G2 пише:

Най-голямото предимство на Qualtrics Strategy & Research е неговата гъвкавост. Той е достатъчно мощен за напреднали, логически сложни анкети, но и достатъчно интуитивен, за да може екипът да започне да го използва без да пише код.

Най-голямото предимство на Qualtrics Strategy & Research е неговата гъвкавост. Той е достатъчно мощен за сложни, логически анкети, но и достатъчно интуитивен, за да може екипът да започне да го използва без да пише код.

👀 Знаете ли, че... През 1886 г. Марсел Пруст попълва „албум с изповеди“ с лични въпроси, което води до създаването на известния днес въпросник на Пруст. Той не е подозирал, че това ще вдъхнови съвременните личностни тестове за поколенията след него!

4. Google Forms (най-подходящ за прости и безплатни анкети)

чрез Google Forms

Като един от най-лесните за използване и икономични инструменти за проучвания, Google Forms ви позволява да създавате и разпространявате проучвания за минути, без да се притеснявате за ограниченията в отговорите.

Въпреки че не разполага с усъвършенствани елементи на дизайна или задълбочени анализи, той предлага основни логически разклонения, автоматична визуализация на данните и директна интеграция с Google Sheets за лесно проследяване на отговорите.

Тъй като е вграден в екосистемата на Google, създаването на анкети в Google Forms е полезно за екипи, които вече използват Gmail, Drive и Docs.

Най-добрите функции на Google Forms

Предварително попълнете отговорите, като използвате имейл или предишни отговори, за да ускорите попълването на анкетата.

Генерирайте QR кодове, за да дадете на респондентите възможност за незабавен достъп до анкетите

Настройте валидиране на отговорите, за да гарантирате точни и пълни отговори.

Активирайте качването на файлове в анкетите за подаване на документи или задачи.

Използвайте добавки като Form Publisher, за да превърнете отговорите автоматично в Google Docs или PDF файлове.

Настройте известия по имейл за нови отговори, за да държите екипите в течение в реално време.

Ограничения на Google Forms

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с премиум инструментите за проучвания

Няма вградени интеграции извън екосистемата на Google

Цени на Google Forms

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Forms

G2 : 4,6/5 (над 42 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Forms?

Един рецензент на Capterra казва:

Google Forms е страхотен инструмент, тъй като предлага готови шаблони, които ви помагат да започнете бързо. Освен това предлага прост и интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Google Forms е страхотен инструмент, тъй като предлага готови шаблони, които ви помагат да започнете бързо. Освен това предлага прост и интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

🧠 Интересен факт: Google Forms ви позволява да оценявате автоматично тестове и да разбърквате въпросите, за да предотвратите мамене, което го прави изненадващо полезен за учители и инструктори.

5. SurveyMonkey (Най-добър за проучвания на пазара и обратна връзка от клиенти)

чрез SurveyMonkey

За тези, които търсят баланс между достъпност и по-сложни анализи на данни, SurveyMonkey се явява като универсална опция.

Той съчетава лекота на използване с предложения за въпроси, базирани на изкуствен интелект, логика за прескачане, претегляне на отговорите и автоматизирано отчитане. Това го прави чудесен избор за фирми, които се нуждаят от подробна обратна връзка, без сложността на платформа, изискваща много проучвания.

SurveyMonkey предлага и различни методи за разпространение, включително имейл, SMS, социални медии и вграждане в уебсайтове.

Той дори предлага функции за сравнителен анализ, което позволява на бизнеса да сравнява резултатите от своите проучвания с индустриалните стандарти.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Извършвайте A/B тестове в рамките на анкетите, за да сравните форматите на въпросите и да подобрите ангажираността.

Планирайте повтарящи се анкети с автоматични напомняния и шаблони на SurveyMonkey , за да продължите да събирате обратна връзка от клиентите.

Приложете логика на анкетата, за да покажете или скриете въпроси въз основа на предишни отговори.

Създавайте многоезични анкети с автоматичен превод за глобален обхват

Присвойте претеглена оценка на отговорите за разширена анализа на данни и отчитане.

Ограничения на SurveyMonkey

Безплатният план има ограничен брой отговори и не разполага с разширени функции в сравнение с другите алтернативи на SurveyMonkey.

Плановете от по-висок клас могат да бъдат скъпи за малките предприятия.

Цени на SurveyMonkey

Team Advantage : 18 $/потребител/месец

Team Premier : 44 $/потребител/месец

Индивидуален план – Premier Annual: 57 $/месец

Индивидуален план – Advantage Annual: 23 $/месец

Стандартен месечен план: 10 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2 : 4. 4/5 (24 940+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 10 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за SurveyMonkey?

В рецензия на TrustRadius се казва:

SurveyMonkey е идеален и когато искате да получите графики за получените данни, което ви спестява времето да ги правите ръчно. Не мога да се сетя за случай, в който не е подходящо да се използва SurveyMonkey.

SurveyMonkey е идеален и когато искате да получите графики за получените данни, което ви спестява времето да го правите ръчно. Не мога да се сетя за случай, в който не е подходящо да се използва SurveyMonkey.

🧠 Интересен факт: Brand Right Marketing трансформира работния си процес с помощта на ClickUp Automations и Task Templates, като намали времето за настройка на проектите с 50% и поддържа кампаниите в правилната посока.

6. Jotform (Най-добър за създаване на формуляри с функции за плащане и автоматизация)

чрез Jotform

За разлика от традиционните платформи за анкети, Jotform се отличава с инструмента си за създаване на формуляри чрез плъзгане и пускане. Той разполага и с усъвършенствана условна логика, която позволява на потребителите да създават динамични и персонализирани преживявания.

Една от неговите уникални характеристики е възможността да събирате плащания директно в анкетите, благодарение на интеграцията с PayPal, Stripe и Square.

Освен това, той може автоматично да генерира персонализирани PDF файлове от отговорите, което го прави мощен инструмент за фирми, които работят с договори, заявления или доклади от проучвания.

За отрасли, които изискват сигурно събиране на данни, Jotform предлага и опции, съответстващи на HIPAA, което го прави отличен избор за здравни, финансови и правни фирми.

Най-добрите функции на Jotform

Използвайте режим „киоск“, за да събирате данни на място, като превърнете таблета в специална станция за попълване на формуляри.

Приложете условна логика за изпращане на имейли, за да изпратите на респондентите персонализирани имейли за проследяване въз основа на отговорите им.

Автоматизирайте работните процеси на формулярите, за да препращате попълнените формуляри към различни членове на екипа.

Настройте работни процеси за одобрение, за да преглеждате и валидирате подадените формуляри преди обработката им.

Интегрирайте с Dropbox или Google Drive, за да съхранявате автоматично изпратените файлове.

Активирайте интелигентни изчисления във формулярите за ценови оценки или оценки на базата на точки.

Ограничения на Jotform

Безплатният план има ограничени възможности за подаване и съхранение в сравнение с други алтернативи на Jotform.

Интерфейсът може да изглежда претрупан поради големия брой функции.

Цени на Jotform

Стартово ниво: Безплатно

Бронз : 39 $/месец

Silver : 49 $/месец

Gold : 129 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2 : 4,7/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jotform?

Едно ревю в G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Jotform, е колко интуитивен е. Възможността да създавам условни форми е много полезна. Приложенията също са много полезни. Наскоро интегрирах процеса на работния поток и това ми спести много време.

Това, което най-много ми харесва в Jotform, е колко интуитивен е. Възможността да създавам условни форми е много полезна. Приложенията също са много полезни. Наскоро интегрирах процеса на работния поток и това ми спести много време.

7. Zoho Survey (Най-добър за създаване на проучвания на достъпна цена с CRM интеграция)

чрез Zoho Survey

Zoho Survey е проектиран да работи ефективно с Zoho CRM, Zoho Analytics и Zoho Mail и е отличен избор, ако вашата компания вече използва пакета Zoho.

Събирането на анкети офлайн, многоезичната поддръжка и брандирането с бял етикет го правят особено полезен за компании, които провеждат глобални проучвания или кампании за обратна връзка от служителите.

Усъвършенстваните инструменти за филтриране и сегментиране на отговорите помагат на компаниите да анализират тенденциите, а автоматизираните отчети предоставят бърза информация.

Най-добрите функции на Zoho Survey

Създавайте неограничен брой анкети с персонализирани теми и опции за брандиране.

Анализирайте отговорите в реално време с подробни отчети и анализ на настроенията.

Автоматизирайте разпространението на анкети и последващите действия с Zoho CRM и маркетингови инструменти.

Събирайте отговори чрез имейл, социални медии и вградени уебсайтове.

Ограничения на Zoho Survey

Безплатният план има ограничен брой отговори и не разполага с разширени аналитични функции.

Някои интеграции изискват конектори на трети страни, като Zapier.

Цени на Zoho Survey

Безплатно завинаги

Базов: 6 $/месец на потребител

Плюс: 10 $/месец на потребител

Pro: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 68 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Survey

G2 : 4. 4/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 430 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Survey?

Един рецензент на Capterra пише:

Страхотен инструмент за проучвания, много пълен и лесен за използване. Бих го препоръчал на всички потребители на Zoho One.

Страхотен инструмент за проучвания, много пълен и лесен за използване. Бих го препоръчал на всички потребители на Zoho One.

💡 Професионален съвет: Използвайте анонимни анкети за настроенията на служителите, за да насърчите честната обратна връзка и да създадете култура на откритост и непрекъснато усъвършенстване.

8. QuestionPro (Най-подходящ за академични изследвания и корпоративни проучвания)

чрез QuestionPro

За тези, които провеждат подробни проучвания на пазара или тестват продукти, QuestionPro предлага ниво на аналитична дълбочина, което липсва на много други инструменти за проучвания.

Той включва разширени типове въпроси, като топлинни карти, съвместен анализ и анализ на настроенията, предоставяйки информация, която надхвърля обикновените данни с многовариантни отговори. Офлайн възможностите го правят идеален за проучвания на място, а вграденият панел за аудитория дава на бизнеса достъп до целеви демографски данни за разпространение на анкетите.

Ако вашият приоритет е вземането на решения въз основа на данни, тази платформа също така предоставя необходимите за по-стратегически бизнес решения проучвания на ниво научни изследвания.

Най-добрите функции на QuestionPro

Създавайте анкети с логически разклонения, пипинг и оценяване

Анализирайте отговорите с помощта на AI-базирани анализи и прогнозни прозрения.

Разпространявайте анкети чрез различни канали, включително имейл и социални медии.

Провеждайте академични и пазарни проучвания с система за управление на панели

Ограничения на QuestionPro

Безплатният план има ограничен достъп до премиум функции.

Интерфейсът може да бъде сложен за начинаещи

Цени на QuestionPro

Essentials : Безплатно

Разширена версия : 99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Team Edition : 83 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Research Suite: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за QuestionPro

G2 : 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (480+ отзива)

Какво казват реалните потребители за QuestionPro?

Един рецензент на G2 казва:

Лесното използване за създаване, оценяване и интегриране на анкети прави този инструмент страхотен!

Лесното използване за създаване, оценяване и интегриране на анкети прави този инструмент чудесен!

💡 Съвет от професионалист: Ако се опитвате да разберете как потребителите всъщност вземат решения, например кои характеристики на продукта ценят най-много, съвместният анализ е по-ефективен от традиционните скали за оценка. Вместо да питате какво е важно, представяте компромиси (например цена срещу скорост срещу функции) и принуждавате респондентите да избират. Това разкрива истинските предпочитания и ви помага да проектирате оферти, които хората са по-склонни да купят или да приемат. Професионален ход: Използвайте го, когато планирате, определяте цени или създавате пакети с различни нива.

9. Tally (Най-добър за неограничени безплатни анкети с минималистичен интерфейс)

чрез Tally

Tally предлага освежаващо проста и напълно безплатна алтернатива за стартиращи компании, свободни професионалисти и малки екипи.

За разлика от много безплатни инструменти за проучвания, предназначени за събиране на обратна връзка, Tally не налага ограничения за отговорите и не скрива ключови функции зад платени бариери. Интуитивният интерфейс, базиран на блокове, прави създаването на формуляри подобно на писането на документ, което го прави достъпен дори за потребители без технически познания.

Въпреки своята простота, той все пак предлага вградена логика, изчисления и интеграция с платежната система Stripe, което го прави по-гъвкав, отколкото изглежда на пръв поглед.

Най-добри функции на Tally

Персонализирайте формулярите с брандиране, логически преходи и условни полета.

Автоматизирайте отговорите с интеграции като Notion, Airtable и Zapier.

Използвайте уебхукове, за да изпращате данни от формуляри към други приложения и да автоматизирате работните процеси.

Ограничения на Tally

Безплатният план включва брандиране на Tally, освен ако не бъде надграден.

По-малко интеграции в сравнение с инструментите, насочени към предприятията

Цени на Tally

Pro : 29 $/месец

Бизнес: 89 $/месец

Оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Tally?

Едно ревю в G2 казва:

Това е прост, лесен за използване, но много мощен инструмент за създаване на формуляри. Имам формуляри за генериране на потенциални клиенти, когато хората посещават уебсайта ми, формуляри за регистрация, когато хората искат оферта за моите услуги, формуляри за събиране на регистрации за уебинари, и всички формуляри, които използвам в компанията си, са създадени с Tally. Това работи за мен от повече от 9 месеца. Възнамерявам да продължа да използвам техните услуги, докато се разрастваме. 🙂

Това е прост, лесен за използване, но много мощен инструмент за създаване на формуляри. Имам формуляри за генериране на потенциални клиенти, когато хората посещават уебсайта ми, формуляри за регистрация, когато хората искат оферта за моите услуги, формуляри за събиране на регистрации за уебинари, и всички формуляри, които използвам в компанията си, са създадени с Tally. Това работи за мен от повече от 9 месеца. Възнамерявам да продължа да използвам техните услуги, докато се разрастваме. 🙂

👀 Знаете ли? Net Promoter Score (NPS), една от най-разпространените бизнес метрики, е въведена през 2003 г. с цел събиране на обратна връзка от клиенти и дължи популярността си на простотата на онлайн анкетите.

10. Formstack (Най-добър за сигурно събиране на данни в съответствие с HIPAA)

чрез Formstack

За организации, които се нуждаят от инструмент за проучвания с вградена автоматизация на работния процес, Formstack е силен конкурент. Освен прости интерактивни проучвания, той позволява на екипите да автоматизират одобренията, да насочват отговорите и да задействат конкретни действия въз основа на въведените от потребителите данни.

С условна логика, разширени функции за сигурност и съответствие с HIPAA, той се използва широко в отрасли, които изискват както персонализация, така и строга защита на данните, като здравеопазването и правните услуги.

Най-добрите функции на Formstack

Предварително попълнете формулярите с данни от CRM, за да намалите ръчното въвеждане и да подобрите точността.

Активирайте електронните подписи в анкетите, за да ги превърнете в правно обвързващи споразумения.

Настройте многоетапни работни процеси за одобрение, за да препращате отговорите към различни отдели.

Защитете данните си с SOC 2 съответствие и криптиране за индустрии, които работят с чувствителна информация.

Събирайте данни от формуляри офлайн и ги синхронизирайте автоматично, когато се свържете отново.

Използвайте динамично предварително попълване, за да персонализирате формулярите въз основа на данните на потребителите.

Ограничения на Formstack

По-стръмна крива на обучение за автоматизация на сложни работни процеси

Ограничени функции в безплатния план

Цени на Formstack

Формуляри : 99 $/месец

Пакет : 299 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Formstack

G2 : 4,3/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 110 отзива)

Какво казват реалните потребители за Formstack?

Един рецензент на Capterra казва:

Той е с отлично съотношение цена-качество и е относително лесен за използване. Използваме го от няколко години и не можем да си представим да работим без него – той е от решаващо значение за ефективния работен процес в малките предприятия и е много по-евтин от наемането на администратор, който да изпълнява същите задачи.

Той е с отлично съотношение цена-качество и е относително лесен за използване. Използваме го от няколко години и не можем да си представим да работим без него – той е от решаващо значение за ефективния работен процес в малките предприятия и е много по-евтин от наемането на администратор, който да изпълнява същите задачи.

📮 ClickUp Insight: 13% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да вземат трудни решения и да решават сложни проблеми. Въпреки това само 28% казват, че използват изкуствен интелект редовно в работата си. Възможна причина: опасения за сигурността! Потребителите може да не желаят да споделят чувствителни данни за вземане на решения с външна AI. ClickUp решава този проблем, като предоставя AI-базирано решаване на проблеми директно във вашето защитено работно пространство. От SOC 2 до ISO стандарти, ClickUp отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните и ви помага да използвате безопасно генеративната AI технология в цялото си работно пространство.

11. Alchemer (Най-добър за разширени възможности за персонализиране на анкети и управление на обратната връзка)

чрез G2

За компании, които изискват максимална персонализация, задълбочени анализи и сигурност на корпоративно ниво, Alchemer (по-рано SurveyGizmo) е идеалният избор.

Alchemer ви позволява да създавате напълно персонализирани табла, където информацията в реално време може да бъде филтрирана, визуализирана и споделяна между екипите. Той отговаря на строги стандарти за сигурност, включително GDPR, HIPAA и SOC 2, което го прави отличен избор за организации, които работят с поверителни или регулирани данни.

API и webhook поддръжката на платформата позволяват лесна интеграция с CRM, инструменти за автоматизация и аналитични платформи, като гарантират, че данните от анкетите не са изолирани.

Най-добрите функции на Alchemer

Задействайте автоматизирани действия въз основа на отговорите от анкетите, за да актуализирате CRM записите или да възлагате задачи.

Използвайте разклоняване на анкетите, за да създадете хипер-персонализирани преживявания въз основа на отговорите.

Вградете интерактивни табла в докладите, за да визуализирате и споделяте динамично резултатите от проучванията.

Внедрете контрол на достъпа въз основа на роли, за да управлявате създаването на анкети и видимостта на данните в различните екипи.

Автоматизирайте имейл известията въз основа на отговорите от анкетите за незабавно проследяване

Провеждайте проучвания в дългосрочен план, като проследявате респондентите във времето, за да получите по-задълбочени познания.

Ограничения на Alchemer

По-високи цени в сравнение с по-опростените инструменти за проучвания

Някои разширени функции изискват допълнителни добавки.

Цени на Alchemer

Collaborator : 55 $/месец на потребител

Професионална : 165 $/месец на потребител

Пълен достъп : 275 $/месец на потребител

Бизнес платформа: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Alchemer

G2 : 4. 4/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Alchemer?

В рецензия на Capterra се казва:

Възможността за интегриране с други инструменти и платформи е голямо предимство за мен. Мога да свържа своя Alchemer акаунт с други приложения, които използвам в работата си, което значително подобри ефективността и производителността ми.

Възможността за интегриране с други инструменти и платформи е голямо предимство за мен. Мога да свържа своя Alchemer акаунт с други приложения, които използвам в работата си, което значително подобри ефективността и производителността ми.

Най-добрата алтернатива на SurveySparrow? ClickUp прави всичко

Събирането на отговори е само част от уравнението. Истинската стойност идва от превръщането на обратната връзка в полезни за вас прозрения. Докато инструменти като Typeform, Qualtrics и Google Forms имат своите предимства като алтернативи на SurveySparrow, ClickUp се откроява като най-доброто цялостно решение.

От предварително проучване до формулиране на подходящи въпроси, разпространение и накрая анализ и действие, ClickUp се занимава с всичко. Най-хубавото е, че можете да създадете персонализирани Clickup Agents, за да координирате целия работен процес.

С персонализирани формуляри, автоматизация и дълбока интеграция, ClickUp улеснява събирането на обратна връзка от клиентите – всичко това в рамките на съществуващите ви работни процеси. Независимо дали събирате мнения на клиенти, провеждате анкети сред служителите или управлявате обратната връзка от заинтересованите страни, ClickUp гарантира, че всеки отговор се превръща в реално въздействие.

Ако сте решени да повишите ангажираността и да вземате решения въз основа на данни, ClickUp е по-умният избор. Регистрирайте се безплатно още днес и променете начина, по който събирате и използвате обратна връзка!