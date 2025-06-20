Как да използвате Perplexity AI в WhatsApp

Търсачката Perplexity AI, базирана на изкуствен интелект, вече е достъпна за използване директно в WhatsApp.

С това можете да използвате пълните възможности на отговорите, базирани на изкуствен интелект на Perplexity, търсене в интернет в реално време и подкрепени с цитати прозрения директно в чатовете си в WhatsApp.

Искате да обсъждате идеи, докато сте в движение? Няма проблем. Да проверите важни подробности по време на разговор? Лесно! Можете дори да използвате ефективно времето си в транспорта, като помолите Perplexity AI да ви помогне с задачи, да отговори на въпроси или да обобщи съдържание, всичко това в WhatsApp.

Накратко, интегрирането на Perplexity AI в WhatsApp отваря един свят от възможности!

В този блог ви показваме как да използвате Perplexity директно в WhatsApp и неговите ограничения. Споделяме и алтернатива (прочетете: ClickUp ), която ви помага да вземете получените знания и да ги превърнете в действие.

Какво е Perplexity AI и защо да го използвате с WhatsApp?

Perplexity AI е търсачка и система за отговори, базирана на изкуствен интелект, която използва обработка на естествен език (NLP), за да предоставя директни, разговорни отговори на вашите въпроси. Вместо просто да изброява линкове като традиционна търсачка, тя предоставя точни, кратки отговори с цитирани надеждни източници.

🔍 Знаете ли, че... Perplexity AI е основана през август 2022 г. от екип от ветерани в областта на изкуствения интелект: Аравинд Сринивас, Денис Яратс, Джони Хо и Анди Конвински, с корени в OpenAI, Meta AI, Google Brain и Databricks. Тяхната цел? Да преосмислят търсенето с изкуствен интелект, който е разговорен, бърз и подкрепен от реални източници.

Защо да използвате Perplexity в WhatsApp?

Просто: за да се доближите с една стъпка до превръщането на AI асистентите в неразделна част от ежедневието ви. Без усилие и в контекста, точно там, където сте.

Отговорите на Perplexity AI в WhatsApp са бързи, но кратки и точни.

Преди тази интеграция, когато някой ви задаваше въпрос в чата на WhatsApp, вие го търсехте в Google. Отваряхте Chrome, отваряхте нов раздел, въвеждахте заявката, преглеждахте пет линка, се разсейвахте от рекламите и може би забравяхте какво търсите.

С него можете да задавате въпроси, да проверявате факти или да получавате обобщения в чата (без да напускате приложението). 🌟

Някои от основните възможности на Perplexity AI включват: Търсене в интернет в реално време: извлича актуална информация от новини, академични източници, форуми и видео източници.

Фокусирано търсене: Позволява ви да насочите търсенето към конкретни източници като Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, академични списания или да търсите в целия уеб.

Професионално търсене: Извършва автоматично задълбочено проучване от различни източници за сложни въпроси или теми.

Цитиране с номера: Всяко твърдение е подкрепено с ясно номерирани препратки, което позволява бърза проверка на източника.

Мултимодални възможности: Поддържа качване на файлове (PDF, изображения, електронни таблици) и интерпретира съдържанието, за да даде отговори.

Spaces: Персонализирани среди за организиране на търсения, файлове, теми и работни процеси за проучвания

Можете ли да използвате Perplexity AI директно в WhatsApp?

Да. Perplexity AI вече работи директно в WhatsApp. Всичко, от което се нуждаете, е интернет връзка и най-новата версия на WhatsApp. В момента можете да направите всичко това с безплатен акаунт в WhatsApp Perplexity AI.

Точно така. Не е необходимо да изтегляте допълнителни приложения, да създавате акаунт или да преминавате към уеб, за да получите отговори.

Това е толкова лесно, колкото да чатите с Perplexity като с приятел в WhatsApp, и то ще ви предостави нужната информация.

Използването на Perplexity AI в WhatsApp ви позволява да:

Задавайте въпроси директно в чата и получавайте незабавно кратки, проверени от фактите отговори.

Получавайте отговори на въпроси от общата култура

Получавайте резюмета на статии или документи, споделени в чатове.

Създавайте творческо съдържание, като изображения, въз основа на вашите указания.

Проверявайте за точност съобщенията или информацията, която получавате.

👀 Знаете ли, че... Perplexity се захранва от усъвършенствани модели като GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok и собствената си система Sonar. Ако сте любопитни да научите как да създадете сами AI агент, разбирането на технологията, която стои зад платформи като Perplexity, е чудесно място да започнете.

Как да използвате Perplexity AI с WhatsApp (стъпка по стъпка)

Стартирането на Perplexity AI в WhatsApp отнема по-малко от минута. Ако някога сте се чудили „Как мога да използвам Perplexity AI, за да получа отговори в WhatsApp“, това подробно ръководство ще ви покаже точно как.

Стъпка 1: Запазете номера

Добавете телефонния номер +1 (833) 436-3285 към вашите контакти. Дайте му име, което ще запомните, като „Perplexity AI“, за да го намерите лесно по-късно. Или просто кликнете върху тази връзка към официалния акаунт на Perplexity, за да започнете бързо да чатите с Perplexity AI.

Стъпка 2: Отворете WhatsApp и започнете чат

Отворете WhatsApp и намерете контакта, който току-що сте запазили. Натиснете върху него, за да отворите нов прозорец за разговор, както бихте направили с всеки друг контакт. Ако използвате линка, кликнете върху „Продължи към чат“ и автоматично ще се отвори прозорец за чат в WhatsApp.

Стъпка 3: Задайте въпроса си

Сега, след като сте отворили чат, ето един бърз съвет как да използвате чатбот като Perplexity AI: просто напишете въпроса или искането си по естествен начин, както бихте го направили в разговор с истински човек. Например: „Обяснете как лихвените проценти влияят върху инфлацията“.

Perplexity AI ще разбере намерението ви и ще започне да търси най-добрата информация, за да ви даде ясен и лесен за разбиране отговор. Можете да задавате допълнителни въпроси и да получите повече информация.

Имайте предвид обаче, че той не може да ви предостави линкове към източниците. Ще трябва да проверите отговорите ръчно.

✨ Скоро: Според публикацията на главния изпълнителен директор в LinkedIn, Perplexity AI ще стане още по-умен в WhatsApp. Скоро ще можете да чатите с глас, да създавате меми и видеоклипове, да получавате по-точни проверки на фактите и дори да ви помага с задачи като истински асистент. Може дори да се присъедини към вашите групови чатове.

Допълнителни възможности

Използвайте гласови бележки за взаимодействие без ръце

Вместо да пишете, можете да изпратите гласово съобщение с вашия въпрос или дори да препратите гласово съобщение на друг човек. Perplexity ще отговори с отговор и гласово съобщение. Можете също да отговорите на гласово съобщение с команда като „Transcribe this“ (Препиши това) и то ще изпълни действието.

Генерирайте изображения по описание

За разлика от ChatGPT, който просто споделя линкове към изображения, Perplexity може да генерира изображения директно в WhatsApp. Просто опишете сцена или стил и той създава визуализацията на място.

Един трик за WhatsApp, за който вероятно не сте знаели. 🙂

Задавайте въпроси за прикачените изображения

Можете също да качите изображение и да зададете въпроси на Perplexity за него.

Освен това Perplexity ви дава съвети за редактиране на изображенията ви.

Въпреки това, понастоящем той не поддържа файлове с документи като PDF или Word.

🚀 Все още не сте сигурни какво да попитате Perplexity? Ето няколко умни начини, по които този AI инструмент може да ви улесни живота директно от WhatsApp.

Примери за употреба Как да използвате Perplexity AI в WhatsApp „Не разбирам тази тема в час...“ Обяснява понятия като вашия съученик „Планирам пътуване, от какво се нуждая?“ Споделя информация за визи, места, които задължително трябва да посетите, и съвети за пътуване незабавно. „Кой телефон е по-подходящ за моя бюджет?“ Предлага сравнения и рецензии на продукти, за да ви помогне да вземете по-бързо решение. „Какво мога да приготвя с това, което имам?“ Предлага рецепти въз основа на съдържанието на хладилника ви. „Пропуснах новините, какво се случва?“ Изпраща бързи, лесни за четене обобщения на последните новини „Искам да изградя по-добри навици“ Споделя съвети, рутинни действия и мотивационна подкрепа за самоусъвършенстване. „Защо кодът ми не работи?“ Отстранява проблеми и обяснява грешки в кода

Примери за команди за Perplexity AI при използване на WhatsApp

От подробна информация до генериране на изображения, интелигентни обобщения и специализирани задачи – ето как да задавате ефективно въпроси на AI, за да получите по-добри резултати:

За технически грамотни потребители

Тези подсказки помагат при кодирането, сравняването на инструменти и технологичната стратегия.

„Обяснете с прости думи как WebAssembly подобрява производителността на фронтенда.“

„Какви са компромисите при използването на безсервърна архитектура за приложение в реално време?“

„Намерете последните сравнителни тестове между GPT-4o и Claude 3 Opus. ”

За професионалисти, които използват предимно мобилни устройства

Оптимизирано за бързо вземане на решения, планиране и обучение в реално време в WhatsApp.

„Напишете учтив имейл за последваща връзка след демонстрация на продукта, на която не сте получили отговор. ”

„Дайте ми 3 кратки точки, с които да представя продукт в VC WhatsApp група.“

„Обобщете тази публикация в LinkedIn за мен. [поставяне на публикацията]”

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Въпреки това, ако потребителят трябва да превключва към друг раздел, за да зададе въпрос на AI, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

За ентусиастите на изкуствения интелект

Идеално за тези, които проучват AI инструменти, четат изследвания и искат да са в крак с новостите.

„Обобщете най-новата научна статия на OpenAI за GPT-4o в по-малко от 100 думи.“

„Дайте ми реален пример за използване на LLM за оптимизиране на чатовете за обслужване на клиенти.“

„Кои са най-добрите разширения за Chrome за продуктивно използване на GPT-4?“

За студенти

Фокусиран върху по-бързото учене, по-доброто писане и намаляване на академичните разходи.

„Обяснете фотосинтезата, като че ли съм в 6-ти клас.“

„Създайте тест с 5 въпроса с избор от отговори за Френската революция.“

„Обобщете глава 5 от „Да убиеш присмехулник“ в 100 думи.“

💟 Бонус съвет: Използвайте Perplexity AI в WhatsApp по най-добрия начин Бъдете кратки: ако нямате много време, помолете за „TL;DR“ или „обобщение в 3 точки“, за да получите бързо кратка информация. Настройте го като пряк път към контакт: Запазете чата на Perplexity AI като любим или го закрепете в WhatsApp, за да имате бърз достъп по всяко време, без да се налага да превъртате. Организирайте отговорите: Използвайте маркираните съобщения или персонализираните етикети на WhatsApp, за да сортирате отговорите по категории, като „Пътуване“, „Учене“ или „Работа“.

Ограничения и съображения при използването на Perplexity в WhatsApp

Макар да е полезно за бързи задачи, има някои ограничения, които си заслужава да се отбележат.

Отговорите са кратки: Ако задавате неформални или бързи въпроси, това работи добре. Но ако се нуждаете от подробно обяснение или по-задълбочен анализ, може да сметнете отговорите за прекалено кратки.

Без задълбочени проучвания или пълни резюмета: Perplexity в WhatsApp не включва разширени инструменти като режим Deep Research или резюмиране от различни източници. Ако търсите задълбочени проучвания или подробни сравнения, ще трябва да преминете към основното приложение, версията за настолни компютри или Perplexity в WhatsApp не включва разширени инструменти като режим Deep Research или резюмиране от различни източници. Ако търсите задълбочени проучвания или подробни сравнения, ще трябва да преминете към основното приложение, версията за настолни компютри или алтернативи на Perplexity

Не може да чете документи, които качвате: Въпреки че WhatsApp ви позволява да изпращате файлове, Perplexity няма да отвори или разбере какво има в тях. Не можете да задавате въпроси за PDF или Word документ, както можете в основното приложение Perplexity.

Без свързване или синхронизиране на акаунт: Не можете да влезете в акаунта си в Perplexity AI WhatsApp. Чатовете ви не се запазват и не можете да продължите от мястото, където сте спрели, на друго устройство.

Без Spaces или разширени функции за чат: WhatsApp не поддържа инструменти като Perplexity Spaces, Research Mode или превключване на стилове на чат, за което ще трябва да влезете в Perplexity акаунта си на настолен компютър.

Използвайте ClickUp за управление на работни процеси, задвижвани от AI

Perplexity AI се отличава с предоставянето на бързи, разговорни отговори в WhatsApp. Но това е всичко, на което е способен. Липсва му способността да превръща информацията и данните в значими действия.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, запълва тази празнина. ClickUp е повече от AI асистент – то ви помага да създавате, организирате и управлявате целия си работен процес с инструменти, които превръщат идеите и разговорите в продуктивност, а идеите – в резултати.

Perplexity AI WhatsApp е чудесно средство за извличане на публична информация от интернет. Но когато става въпрос за отговори, свързани с вашите собствени проекти, задачи, документи и актуализации на екипа, то не е достатъчно.

Това е мястото, където ClickUp Brain прави разликата в сравнение с WhatsApp бота.

Напълно интегриран в платформата ClickUp, Brain предоставя помощ в реално време във всяка част от вашия работен процес, като ви помага да търсите, обобщавате, пишете и автоматизирате, използвайки данни от вашето работно пространство.

Ето какво можете да направите с ClickUp Brain:

1. Обединете силата на множество LLM в един AI интерфейс

Изберете от LLM според вашите нужди чрез ClickUp Brain.

Защо да се задоволявате с 1 LLM, когато можете да имате четири или дори повече? И то на цената на един инструмент! ClickUp Brain ви позволява да избирате между LLM в зависимост от вашите нужди. Claude. И дори извършва търсене в реално време в интернет директно от прозореца за чат. Вече няма да се налага да отваряте 100 раздела, за да намерите това, което търсите.

2. Задавайте въпроси, свързани с работата, и получавайте точни отговори

За актуализации относно вашата работа, ClickUp Brain ще прегледа цялото ви работно пространство, включително документи, задачи, коментари и графици на проекти, за да ви предложи директни отговори за секунди.

ClickUp Brain ви дава много конкретни и контекстуални отговори, свързани с вашите проекти.

💡 Съвет от професионалист: Ако често използвате определени AI команди, можете да ги запазите в ClickUp Brain, за да оптимизирате работния си процес. Напишете вашата команда във всяко AI поле (Задача, Документ или Чат)

Кликнете върху иконата с пръчката до полето за въвеждане на текст. Изберете „Добави подсказка“

В модалния прозорец „Нов промпт“ дайте заглавие на промпта и поставете или напишете съдържанието му. По-късно можете лесно да търсите и вмъквате запазените си команди, като използвате същата икона с пръчка, където и да е наличен ClickUp AI.

Запазете подсказки в ClickUp Brain

3. Създавайте изображения директно в работното си пространство

Лесно генерирайте изображения с конкретни стилове и форматиране, използвайки ClickUp Brain.

Отново, защо да се занимавате с Midjourney или DALLE, когато Work AI може да направи всичко това? Посочете точно какво ви е необходимо и ClickUp Brain ще генерира изображението за вас!

4. Обобщете всичко за секунди

С ClickUp Brain можете незабавно да обобщите задачи, документи, коментари или бележки от срещи в практични резюмета.

Кликнете върху „Обобщение“ в горната част на съдържанието и ще получите фокусирана снимка, подчертаваща ключовите решения и действия. След това можете да кликнете върху „Копирай“ и да го запазите или споделите, където е необходимо.

Превърнете часовете четене в прозрения за секунди Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите

Можете да записвате гласови и видео бележки с помощта на ClickUp Clips, а след това да оставите ClickUp Brain да ги транскрибира и обобщи незабавно в ясни и практични актуализации.

Това означава, че получавате точни текстови версии на вашите записи, лесни за сканиране резюмета и организирана информация, готова за споделяне или присвояване.

Започнете да преобразувате гласовите си бележки в подробни актуализации с времеви отметки с ClickUp Brain.

Трябва да изготвите бърза актуализация за клиент, да напишете дневен ред за среща или да редактирате дълъг документ? ClickUp Brain може да ви помогне.

Създайте широка гама от съдържание за вашите случаи на употреба с ClickUp Brain.

7. Превърнете писмените планове в задачи и подзадачи за нула време

В ClickUp Doc напишете стъпките си, например:

– Чернова на текста за началната страница

– Преглед с екипа по дизайн

– Завършете до петък

Маркирайте списъка, въведете /ai и изберете „Превърни в задачи“. ClickUp Brain ще създаде основна задача с всяка точка като подзадача, включително интелигентни предложения за заглавия, описания и отговорни лица въз основа на контекста на вашето работно пространство. След това просто изберете къде да ги добавите и те са готови за работа.

Можете да генерирате подробни подзадачи директно в основните си задачи, като автоматично разбивате плановете си на изпълними стъпки. Това гарантира изчерпателно разбиване на проектите и поддържа ясна организация на всеки етап от работния процес.

Генерирайте предложени подзадачи и информирайте всички с ClickUp Brain.

С ClickUp Brain, който подхранва вашата креативност и планиране, ClickUp Automations ви осигурява ефективност чрез автоматизиране на рутинните ви задачи.

Можете да избирате от над 100 предварително създадени шаблони за автоматизация, предназначени да ускорят често срещаните работни процеси. Те включват възлагане на задачи при промяна на статуса, автоматично задаване на крайни срокове, изпращане на предупреждения до конкретни колеги и актуализиране на персонализирани полета въз основа на тригери без ръчно въвеждане.

Например, ако Brain създаде задача с етикет „Спешно“, шаблонът за автоматизация може незабавно да я присвои на ръководителя на проекта и да зададе крайния срок 24 часа по-късно. Или след като Brain обобщи прегледа на спринта, автоматизацията може да промени статуса на спринта на „Завършен“ и да изпрати уведомление до целия екип чрез ClickUp Chat.

Когато става въпрос за поддържане на разговорите и работата, ClickUp Chat е начело.

ClickUp Chat е напълно интегриран, сигурен инструмент за съобщения, създаден да поддържа вашия екип свързан и продуктивен, без да напуска платформата ClickUp. За разлика от самостоятелните приложения за ежедневни и бизнес съобщения, той е дълбоко свързан с вашите задачи, проекти и работни процеси.

Изпращайте съобщения и общувайте с екипа си в реално време, използвайки ClickUp Chat.

С ClickUp Chat можете да:

Започнете индивидуални разговори с колега, клиент или създайте междуотделни групови чатове.

Споделете линк към задача в ClickUp по време на разговор, добавете документи или се позовайте на предишни коментари, без да напускате чата.

Маркирайте крайни срокове за задачи, линкове за срещи или цели на проекти, като закачите съобщенията.

От бързи актуализации и решаване на проблеми до дълбоко сътрудничество и стратегическо планиране, можете да обсъждате всичко, без да превключвате между приложения за комуникация и инструменти за управление на задачи.

⚡ Архив с шаблони: Разгледайте изчерпателните шаблони за комуникационни планове на ClickUp, за да оптимизирате съобщенията си, да проследявате актуализациите и да подобрите сътрудничеството без усилие.

От бързи чатове до реален напредък: Повишете нивото си с ClickUp

Perplexity AI в WhatsApp ви позволява да намирате отговори лесно и бързо, особено за проверка на факти, мозъчна атака или просто за да получите яснота, без да отваряте браузър.

Но когато вашите нужди надхвърлят обикновените въпроси и отговори, като например управление на проекти, сътрудничество с екипи или превръщане на идеи в действия, WhatsApp и Perplexity сами по себе си няма да са достатъчни.

Имате нужда от инструмент като ClickUp, който организира чата, задачите, AI-базираните работни процеси и управлението на проекти в едно работно пространство. Това е разликата между „просто да говорим за работа“ и действително да свършим работата.

Така че, ако сте готови да преминете от бързи отговори към гладка и ефективна работа в екип, ClickUp е следващата интелигентна стъпка.

Опитайте го безплатно още днес и вижте как производителността ви се повишава.