ClickUp и OneNote: основни разлики в управлението на задачи и бележки

Току-що прекарахте 12 минути в търсене на онази брилянтна идея, която сте си записали някъде между списъка с покупки и бележките от срещата.

Изненадващ обрат: той е бил в черновите на вашите имейли през цялото време. 😲

Имате нужда от система, която не само съхранява вашите идеи, задачи и планове за проекти, но и ви позволява да ги намирате лесно.

Тук на помощ идват инструменти като ClickUp и OneNote. ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, създадена за управление на задачи, документи, цели и екипно сътрудничество на едно място. OneNote, от друга страна, е цифров бележник на Microsoft, предназначен за записване на мисли, организиране на бележки и синхронизиране между устройства.

Дебатът между ClickUp и OneNote се свежда до следното: искате ли мощен проектен мениджър, който случайно съхранява вашите бележки, или инструмент за водене на бележки, който се занимава с управление на задачи?

Нека разгледаме какво предлага всяка платформа, когато имате нужда от съвместна работа с бележки и задачи. 💁

Сравнителна таблица между ClickUp и OneNote

Ето кратко сравнение на функциите (и предимствата) на ClickUp и OneNote:

Критерии ClickUp OneNote Основна цел Всеобхватна платформа за продуктивност, включваща управление на задачи, проследяване на проекти и съвместно създаване на бележки Цифров бележник, предлагащ свободно форматиране на бележки, организиране по бележници, раздели и страници. Възможности за водене на бележки Богато форматиране на текст, документи, бележник, шаблони, обобщения, базирани на изкуствен интелект, вграждане на мултимедия Свободна форма на платното, ръчно писане, мултимедия, гъвкаво оформление Управление на задачи и проекти Разширени: задачи, подзадачи, зависимости, повтарящи се задачи, календар, Gantt, табло, изгледи на списъци Минимални: списъци за проверка; без вградено управление на задачи/проекти Сътрудничество Редактиране в реално време, коментари, възлагане на задачи, споделяне, разрешения, чат, сътрудничество в Docs Споделени бележници, едновременно редактиране, основно сътрудничество AI функции AI обобщава бележките, генерира задачи за действие, автоматизира актуализациите и транскрибира срещите в софтуера за протоколи от срещи на ClickUp. Без вградена изкуствена интелигентност; разчита на интеграции или външни инструменти Интеграции Свързва се със стотици приложения, включително имейл, календари, Slack и други. Дълбока интеграция с Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word и др.), синхронизация с OneDrive Търсене и организация Мощно търсене, филтри, етикети, взаимоотношения, двупосочна връзка между задачи и документи Мощна търсачка, етикети, йерархична организация по бележници/раздели/страници Автоматизация Вградена автоматизация за работни процеси, напомняния и повтарящи се задачи Няма вградени функции за автоматизация

Какво е ClickUp?

Започнете с ClickUp Управлявайте цялата си работа – бележки, документи, задачи, чатове и проекти – в ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

Днес работата не функционира добре.

60% от времето ни прекарваме в споделяне, търсене и актуализиране на информация в различни инструменти.

Нашите проекти, документация и комуникация са разпръснати в различни инструменти, които намаляват производителността.

ClickUp решава този проблем с приложението за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от най-съгласуваната работна AI в света.

Днес над три милиона екипа използват ClickUp, за да работят по-бързо с по-ефективни работни процеси, централизирано знание и фокусиран чат, който елиминира разсейването и отключва организационната продуктивност.

Функции на ClickUp

Нека разгледаме някои функции, които отличават ClickUp. 👇

Характеристика № 1: ClickUp Docs

Ако управлявате няколко проекта, курса или задачи на екипа, съхраняването на бележките и задачите на две различни места може да ви забави.

Използвайте ClickUp Docs, за да свържете бележките си и списъка с задачи

Ето тук ClickUp Docs може да се окаже полезен. За разлика от традиционните приложения за водене на бележки, този инструмент превръща вашите бележки в действие.

Специално за студенти, които планират задачи, професионалисти, които управляват доставките на клиенти, или екипи, които работят съвместно по общи цели, Docs съгласува целия ви работен контекст. Резултатът? Никога не губите от поглед ключовата информация и сте по-продуктивни.

Да предположим, че сте студент, който работи по групов изследователски проект. Можете да: Очертайте структурата на доклада си в документ с богато форматиране на текст, вложени страници и заглавия, списъци с булети или номерация, а дори и банери и разделители за разделяне на секции.

Добавяйте линкове към източници, прикачайте изображения или видеоклипове и вграждайте таблици или диаграми, за да съберете всички части от пъзела.

Споделяйте бележки с колегите си и им възлагайте задачи с @mentions и Assigned Comments.

Вградете времева линия на проекта, добавете табло Kanban, за да визуализирате напредъка, или преобразувайте текста в проследими задачи в ClickUp с контролни списъци и крайни срокове, които се синхронизират с вашето работно пространство.

Предимството е също толкова ясно за професионалисти или екипи, фокусирани върху производителността. Изготвяйте предложения за клиенти, дневен ред на срещи или актуализации на статуса в документ и ги свържете директно със задачите. С функции като @mentions, вградени коментари и сътрудничество в реално време, обратната връзка е по-бърза и нищо не се пропуска.

Използвайте богатите функции за форматиране на ClickUp Docs, за да създавате интересни бележки и да ги свързвате със задачи

💡 Съвет от професионалист: Ускорете работния си процес с шаблоните за водене на бележки на ClickUp в Docs. Независимо дали записвате протоколи от срещи, записвате обратна връзка от клиенти или планирате проект, тези шаблони ви предоставят структурирана отправна точка – с предварително форматирани заглавия, списъци за проверка и връзки към задачи. Просто въведете съдържанието си, задайте следващите стъпки и незабавно превърнете бележките в действия, без да започвате от нулата.

Характеристика № 2: Бележник на ClickUp

Да предположим, че цяла сутрин имате поредица от разговори с клиенти. Между записването на идеи, планирането на последващи действия и отмятането на задачи, работите извънредно, а лепящите се бележки не ви помагат.

Доверете се на ClickUp Notepad, за да спаси деня.

Записвайте идеите си незабавно с вградения бележник на ClickUp – вашето място за бързи и организирани бележки

Това е просто, лично пространство, вградено в ClickUp. Използвайте го, за да записвате бързо мисли, задачи или напомняния в момента, в който ви хрумнат.

Да предположим, че сте проектен мениджър, който провежда начална среща. Докато идеите се реят, можете да си водите бележки в Notepad, да ги форматирате с заглавия или списъци за проверка и, когато сте готови, да превърнете тези бележки директно в задачи в ClickUp за вашия екип или в документ за кратко описание на проекта.

Можете да получите достъп до него от работното си пространство, мобилното приложение или дори разширението на ClickUp за Chrome, така че винаги е на разположение, когато имате нужда от него.

🧠 Интересен факт: През 1943 г. инженерът Алън Моргенстерн създава израза „работи по-умно, а не по-усилено“, докато проектира системи за задачи за индустриални работници. Целта е да ги насърчи да правят повече с по-малко физически риск.

Характеристика № 3: ClickUp Brain

След това има и ClickUp Brain – вашият интелигентен асистент за продуктивност в ClickUp.

Той може да обобщи сесиите за мозъчна атака в ясни резюмета, да превърне грубите бележки в изпипано, професионално съдържание и да генерира практически идеи или следващи стъпки от дискусиите по време на срещите. AI инструментът е създаден, за да разбира вашите задачи, документи, екип и фирмени знания, така че вместо да ровите из страници или да питате колегите си за новини, можете просто да се обърнете към него.

С контекстуална осведоменост и предложения, базирани на изкуствен интелект, той не само ускорява работния ви процес, но и подобрява начина, по който мислите, комуникирате и изпълнявате задачите си.

Управлявайте напредъка на задачите на вашия екип с ClickUp Brain

Например, подготвяте се за седмичната среща на екипа. Вместо да претърсвате различни проекти, бележки и документи, за да видите какви са постиженията на всеки, просто попитайте ClickUp Brain.

📌 Примерна подсказка: Обобщете всички задачи, изпълнени през миналата седмица от екипа по дизайн, и отбележете всичко, което е просрочено.

За секунди той събира кратка актуализация, спестявайки ви преглеждане на множество табла или низове.

Обобщете дейността в работната среда с ClickUp Brain

Една от най-забележителните функции е AI Writer, мощен инструмент, който ви помага да създавате и усъвършенствате съдържание директно в работното си пространство.

Създавайте ново съдържание или редактирайте съществуващо съдържание с помощта на ClickUp Brain в ClickUp Docs.

Изготвяте проектно предложение и трябва бързо да очертаете целите, обхвата и резултатите. Вместо да започвате от нулата, можете да подскажете на AI Writer с:

📌 Примерна задача: Напишете професионално предложение за проект за преработка на уебсайт, включващо график, резултати и показатели за успех.

За секунди ClickUp Brain генерира солиден първи чернови вариант, който можете да доусъвършенствате и да споделите с екипа си.

💡 Професионален съвет: С ClickUp Brain MAX — настолната AI приложение — можете да вземате бележки, без да пишете нито една дума, като използвате Talk to Text. Просто отворете приложението, натиснете микрофона и изкажете мислите си. Brain MAX ще транскрибира казаното от вас, ще го добави към избрания от вас документ и дори ще превърне действията в задачи автоматично. Това е най-бързият начин да записвате идеи и да придвижвате нещата — 4 пъти по-бързо от ръчното писане. Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършете нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

Записване на бележки от срещи

Сега нека поговорим за бележките от срещи. Ако някога сте излизали от среща и сте осъзнали, че никой не е водил бележки – или по-лошо, никой не знае какво да прави по-нататък – ClickUp AI Notetaker е за вас.

Използвайте AI Notetaker на ClickUp за ясни бележки от срещи и задачи за изпълнение

Той автоматично записва и транскрибира срещи от Zoom, Teams или Google Meet, превръщайки разговорите в организирани бележки, които могат да се търсят. Но това не е всичко. AI инструментът за бележки от срещи идентифицира ключовите изводи, следващите стъпки и действията, които трябва да се предприемат, и след това ги свързва със съответните задачи.

Вие ръководите мозъчна атака за пускането на нов продукт. След срещата AI Notetaker ви изпраща документ с датата, участниците, бележките от срещата, обобщение на дискусията и разбивка на действията, като например:

Създайте скелет на целевата страница: Възложено на Джон, срок петък

Чернова на имейл за стартиране: Възложено на Дана, срок – следващата седмица

Вижте го в действие тук:

📮 ClickUp Insight: 50% от участниците в нашето проучване посочват петък като най-продуктивния си ден. Това може да е феномен, характерен за съвременната работа. В петък обикновено има по-малко срещи, а това, в комбинация с натрупания през работната седмица контекст, може да означава по-малко прекъсвания и повече време за задълбочена, концентрирана работа. Искате да поддържате производителността си на нивото от петък през цялата седмица? Възприемете асинхронните практики за комуникация с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата! Записвайте екрана си с ClickUp Clips, получавайте незабавни транскрипции чрез ClickUp Brain или помолете AI Notetaker на ClickUp да се включи и да обобщи за вас най-важните моменти от срещата!

Цени на ClickUp

Какво е Microsoft OneNote?

чрез OneNote

OneNote е приложение за водене на цифрови бележки от Microsoft Office, което служи като личен цифров бележник, позволяващ на потребителите да записват, управляват и организират бележки, проучвания, планове и друга информация.

Създавайте бележници с персонализирани раздели и страници, за да имате лесен достъп до всичко от различни устройства.

Какво го отличава? Можете да пишете навсякъде върху неговата безкрайна платно, да добавяте изображения, аудио клипове, видеоклипове или файлове и дори да маркирате бележки за по-лесно търсене. Той също така се интегрира безпроблемно с други приложения на Microsoft, като Outlook. Освен това е гъвкав и базиран в облака, така че можете да използвате бележките си, докато сте в движение.

📖 Прочетете също: Популярни методи за водене на бележки за различни случаи на употреба

Функции на OneNote

Ето някои от функциите, които предлага този софтуер за управление на документи. 📃

Характеристика № 1: Разширена интеграция на срещи

Получете интелигентен асистент за срещи с OneNote

Интеграцията на OneNote с Microsoft Teams автоматично извлича записи, транскрипти, дневен ред и бележки, като ги вгражда директно в бележниците ви.

След приключване на срещата OneNote автоматично попълва страницата с ключови подробности, включително заглавие, дата, участници и действия, което елиминира необходимостта от ръчно въвеждане. Освен това поддържа шаблони на Microsoft Planner, които можете да вмъкнете директно в бележките от срещата за лесно планиране на задачите.

🔍 Знаете ли, че... Учените са използвали бележници за събиране на цитати, идеи и скици през 1500-те години. Това са били лични системи за знания много преди появата на OneNote.

Използвайте инструментите за писане с мастило на OneNote за богато форматирани и привлекателни бележки

Инструментите за писане с мастило на OneNote са подобрени с творчески елементи. Сега можете да форматирате бележките си с:

Нови видове писалки: Изберете писалка с перо за писане в калиграфски стил и четка за динамични щрихи.

Пипета за мастило: Изберете всеки цвят от екрана си, за да съответства на брандинга или визуалните теми в бележките ви.

Изправяне на почерка: Усъвършенствайте бележките или диаграмите, написани на ръка, за да направите нечетливия почерк автоматично четлив.

Залепване на мастило: Заключете бележките, направени върху PDF файлове или изображения, дори ако ги преместите или промените размера им.

Пример за употреба: Опитайте цветни мастила, изправите бележките и ги подредете при настройване на оформлението.

Характеристика № 3: Аудио и видео запис с бележки, свързани с времето

Получавайте автоматични бележки от срещи с OneNote

С OneNote можете да записвате аудио или видео директно в страницата на бележника, което повишава производителността на студенти, интервюиращи или професионалисти по време на срещи. Всяка бележка от видеоклиповете е с времева марка, така че като кликнете върху нея по-късно, ще бъдете пренасочени към точно този момент в възпроизвеждането.

Освен това, той разполага с функция за оптично разпознаване на символи (OCR), която позволява преобразуването на текст от изображения, като сканирани бележки, печатни материали или снимки на бяла дъска, в текст, който може да се търси.

Цени на OneNote

За дома

Microsoft 365 Family: 12,99 $/месец (за един до шест души)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/месец (за един човек)

За бизнес

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps за бизнес: 9,90 $/месец на потребител

ClickUp и OneNote: сравнение на функциите

Когато става въпрос за производителност, ClickUp и OneNote служат за различни цели.

Нека разгледаме как се съпоставят основните им функции, за да можете да решите коя от тях е по-подходяща за вашия работен процес. ⚒️

Характеристика № 1: Обща функционалност

Нека видим как всичко се съчетава като цяло.

ClickUp

ClickUp е цялостна платформа за продуктивност, която комбинира документи, задачи, управление на проекти, сътрудничество и AI функции на едно място. Тя е вашият избор за създаване на богати документи с форматиране, шаблони и вградени медии, след което директно свързвате тези бележки с вашите задачи, без да преминавате между различни приложения.

Всички могат да си сътрудничат в реално време, а ClickUp Brain (AI помощникът) работи зад кулисите като ваш личен асистент за продуктивност. Той ще обобщи бележките от дългите срещи, ще открие действия, които може да сте пропуснали, и дори ще превърне записите в подреден и организиран текст.

OneNote

Това приложение се отличава с възможността за водене на бележки в свободен формат. Можете да кликнете навсякъде, да пишете, да рисувате, да вграждате медийни файлове и да организирате всичко в бележници, раздели и страници. То е чудесно за записване на мисли, скициране на идеи или организиране на бележки от часовете.

Но ако търсите вградени инструменти за управление на проекти или автоматизация, ще трябва да го комбинирате с други приложения на Microsoft, като Planner или Outlook.

🏆 Победител: ClickUp, тъй като предлага повече функционалности, особено за екипи, които управляват проекти и задачи.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е универсалното приложение за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Характеристика № 2: Организация и структура

Нека разгледаме как всеки инструмент ви помага да поддържате реда и лесното навигиране.

ClickUp

ClickUp предлага дълбока, многослойна и йерархична организационна структура с пространства, папки, списъци, задачи и документи. Той е създаден за организиране на сложни работни процеси и свързване на всичко в работното ви пространство. А с Enterprise AI Search и Ask можете бързо да намирате и навигирате свързани бележки, задачи и документи, независимо къде се намират.

OneNote

С класическата си структура от бележник > раздел > страница, OneNote изглежда познат и интуитивен. Можете да вграждате съдържание безкрайно и лесно да пренареждате елементите.

🏆 Победител: ClickUp! Въпреки че решението зависи от това, което търсите – по-свободен подход или структурирано работно пространство – ClickUp предлага по-мощна, йерархична структура, която е идеална за организиране на бележки в по-големи работни процеси. Освен това, неговата AI-базирана търсачка ви позволява да намирате незабавно свързани задачи и бележки в цялото си работно пространство.

Характеристика № 3: Изкуствен интелект и автоматизация

Време е да видим кой от двата инструмента предлага повече интелектуални възможности с AI и автоматизация!

ClickUp

ClickUp Brain свързва вашите бележки в една последователна и кохерентна база от знания. Той може да обобщава и анализира дълги бележки от срещи с помощта на AI обобщител на бележки, да превръща сесиите за мозъчна атака в структурирани списъци със задачи и дори да генерира автоматично подзадачи въз основа на вашите задачи. В комбинация с двигателя за автоматизация на ClickUp, можете да го използвате за настройка на работни процеси, които разпределят задачи, преместват елементи през етапи и задействат известия самостоятелно в зависимост от напредъка на задачите.

OneNote

OneNote не разполага с вградени в приложението AI или автоматизационни функции. Все пак можете да използвате Microsoft Copilot в по-широката екосистема на Microsoft 365, но AI възможностите му не са директно вградени в OneNote. Това означава, че ще трябва да разчитате на интеграции или външни инструменти, за да получите подобна функционалност.

🏆 Победител: ClickUp – за изкуствен интелект, който е вграден в работния ви процес и ви осигурява значително повишаване на производителността.

🧠 Интересен факт: Блокнотът е изобретен през 1888 г. от работник в хартиена фабрика, който е съшил парчета хартия. По-късно един съдия е поискал да се добави марж от лявата страна, за да може да записва действия до аргументите си.

ClickUp и OneNote в Reddit

Когато става въпрос за избор между ClickUp и OneNote, реалните потребители в Reddit предлагат някои честни мнения. Макар да няма теми, които конкретно сравняват двете програми, нека разгледаме някои отзиви, които говорят за инструментите.

Един потребител смята, че OneNote е по-добър, ако искате да пишете на ръка и да запазите гъвкавостта да преминавате към писане на клавиатура, когато е необходимо:

Ако искате да пишете на ръка, вероятно бих избрал OneNote. Не съм виждал нищо, което да може да се съревновава с неговата свободна форма, която ви дава гъвкавост да преминавате от писане на клавиатура към писане на ръка.

Ако искате да пишете на ръка, вероятно бих избрал OneNote. Не съм виждал нищо, което да се конкурира с неговата свободна форма, която ви дава гъвкавост да преминавате от писане на клавиатура към писане на ръка.

Друг дългогодишен потребител на OneNote го хвали за някои конкретни случаи на употреба:

Бих го използвал само ако правите ръчно написани бележки заедно с аудио записи. Или ако обичате да разпечатвате неща. Казвам го като човек, който го използва от над десетилетие. Няма екосистема, а Outlook Boards беше единственият кохезивен проект и Google го купи по-рано тази година.

Бих го използвал само ако правите ръчно написани бележки заедно с аудио записи. Или ако обичате да разпечатвате неща. Казвам го като човек, който го използва от над десетилетие. Няма екосистема, а Outlook Boards беше единственият кохезивен проект и Google го купи по-рано тази година.

От друга страна, потребителите на ClickUp ценят неговия всеобхватен подход:

Здравейте, имам над 10 години опит в управлението на различни задачи/проекти/знаниеви бази. Изпробвал съм практически всички сериозни търговски инструменти на пазара. Това, което ми харесва в ClickUp, е основно това, което рекламират: едно приложение за всичко. Много ми харесва нивото на персонализация на управлението на задачите, а знаниевата база също е доста солидна. Наскоро пуснаха значително подобрение на чата, така че заместваме и Slack.

Здравейте, имам над 10 години опит в управлението на различни задачи/проекти/знаниеви бази. Изпробвал съм практически всички сериозни търговски инструменти на пазара. Това, което ми харесва в ClickUp, е основно това, което те рекламират: едно приложение за всичко. Много ми харесва нивото на персонализация на управлението на задачите, а знаниевата база също е доста солидна. Наскоро пуснаха значително подобрение на чата, така че заместваме и Slack.

Друг потребител подчертава неговата мощна функционалност:

Използвам го от 2017 г. Страхотен е. Изкуственият интелект е много добър. Използвам документите като втори мозък за моя бизнес. Нямам никакви оплаквания, освен че може да е трудно да разберете как да започнете. Шаблоните помагат в това. Опитал съм повечето други инструменти на пазара и ClickUp все още ги превъзхожда като всестранна платформа за управление на проекти/продукти (дори Jira).

Използвам го от 2017 г. Страхотен е. Изкуственият интелект е много добър. Използвам документите като втори мозък за моя бизнес. Нямам никакви оплаквания, освен че може да е трудно да разбереш как да започнеш. Шаблоните помагат в това. Изпробвах повечето други инструменти на пазара и ClickUp все още ги превъзхожда като всестранна платформа за управление на проекти/продукти (дори Jira).

Правилният избор очевидно зависи от вашия стил на работа и индивидуалните ви предпочитания. Ако обаче имате нужда от бележки, които да съпътстват работата ви, а не да са отделени от нея, ClickUp може да се окаже по-добрият избор.

🧠 Интересен факт: Оригиналният PalmPilot (1996) позволяваше на потребителите да си водят бележки със стилус и да проследяват задачите на екран, който беше малко по-голям от кредитна карта. Той даде началото на първата истинска вълна от цифрови инструменти за продуктивност.

Коя приложение за водене на бележки е най-доброто?

Резултатът е ясен... и е много оспорван. Но ClickUp печели! 👑

В сравнението между ClickUp и OneNote е ясно, че и двата инструмента се представят отлично. OneNote предлага възможност за ръчно писане на бележки в свободен формат и е отличен избор за хора, които ценят свободата на празния лист.

Когато става въпрос за реално изпълнение на работата, ClickUp доставя резултати.

Той превръща бележките ви в изпълними задачи и обединява всичко – от създаването на документи до работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, и сътрудничество в екип в реално време.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅