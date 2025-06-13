Топ 11 софтуера за анимация на бяла дъска за творческо разказване на истории

Представете си следното: вие и ваш колега представяте идеи. Но докато вашата аудитория не обръща внимание на вашата презентация, тя е напълно ангажирана с анимационното видео на вашия колега.

Въпросите валят, идеите се споделят, а публиката е внимателна. Защо? Защото анимациите на бяла дъска правят сложните идеи по-лесни за следване и много по-увлекателни.

Проучвания показват, че анимационните видеоклипове на бяла дъска могат да повишат запаметяването на знания с 15%, което ги прави мощен начин за обясняване на концепции.

А най-хубавото е, че дори не се нуждаете от технически умения, за да създавате видеоклипове – подходящият софтуер за бяла дъска може да свърши цялата тежка работа.

За да ви помогнем да намерите идеалния софтуер за създаване на видеоклипове с бяла дъска, ние събрахме 11-те най-добри варианта, като обхванахме основните функции, цени и потребителски отзиви, за да можете лесно да започнете да създавате професионални видеоклипове. Да започнем!

Какво трябва да търсите в софтуера за анимация на бяла дъска?

Независимо от това, какво очаквате от софтуера за анимация на бяла дъска, има няколко ключови функции, които не трябва да пренебрегвате. Ето какво да търсите, когато правите своя избор:

Медийна библиотека : Достъп до вградена колекция от изображения, икони и фонове, за да спестите време и усилия, като елиминирате необходимостта да създавате всичко от нулата.

Поддръжка на гласово озвучаване : Запишете или генерирайте AI гласово озвучаване, за да направите анимациите по-увлекателни и да обясните идеите си по-ясно. Още по-добре е, ако софтуерът ви за анимация на бяла дъска ви позволява да записвате или генерирате AI гласово озвучаване.

Възможности за импорт/експорт : Добавете свои изображения и експортирайте видеоклипове в различни формати за по-голяма творческа свобода и по-лесно споделяне.

Персонализиране на траекторията на рисуване : Контролирайте движението на ръката или писалката, за да поддържате анимациите плавни и естествени, вместо да са твърди или общовалидни.

Контрол на времевата линия на анимацията : Настройте времето, темпото и преходите за по-добър поток на анимацията.

Опции за анимация на текст : Персонализирайте движещия се текст, за да подчертаете ключовите моменти и да привлечете вниманието.

Готови шаблони: Използвайте готови шаблони, за да ускорите създаването на видеоклипове и да гарантирате професионален вид на вашите анимации.

Софтуер за анимация на бяла дъска с един поглед

Ето един бърз поглед върху най-добрите софтуери за анимация на бяла дъска:

Име на инструмента Основни характеристики Най-подходящ за Цени ClickUp Бяла дъска с изкуствен интелект, плъзгане и пускане, над 1000 шаблона, сътрудничество в реално време, генератор на изображения с изкуствен интелект, управление на задачи, над 1000 интеграции Визуално сътрудничество, мозъчна атака, управление на проекти Безплатен план; Платени планове от 7 $/потребител/месец; Doodly Ръчно рисуван стил, технология Smart Draw, плъзгане и пускане, над 1000 изображения, запис на глас, аудио без авторски права Начинаещи, прости видеоклипове с рисунки Стандартен: 49 $/месец; Предприятие: 79 $/месец Powtoon Готови шаблони, персонализирани герои, медийна библиотека, запис на екрана/уеб камера, анимации с едно кликване Обучителни курсове, уроци, маркетинг Безплатен план; Lite: 50 $/потребител/месец; Pro: 190 $/потребител/месец; Агенция: по поръчка Videoscribe Над 5 милиона изображения, SVG Morph, 13 стила на ръчно рисуване, озвучаване/аудио, фокус на камерата, безплатни музикални парчета Образователни видеоклипове, учители Плюс: 15 $/месец; LitePro: 22,43 $/месец; Core: 33,04 $/месец; Max: 41,03 $/месец Vyond Създател на герои, над 200 шаблона, синхронизация на устните, формати за експортиране, импортиране на глас зад кадър Разказване на истории, водено от героите Стартово ниво: 99 $/потребител/месец; Премиум: 89 $/потребител/месец; Професионално: 199 $/потребител/месец; Корпоративно: по поръчка Renderforest Над 1200 шаблона, предложения за сцени от изкуствен интелект, 3D анимация, над 50 прехода, библиотека с съдържание Бързи анимации на базата на шаблони Безплатен план; Lite: 14 $/месец; Pro: 39 $/месец; Business: 49 $/месец Animaker Анимация на инфографики, интеграция с електронни таблици, над 50 гласови коментари, над 100 милиона стокови ресурси, преобразуване на текст в реч Видеоклипове на бяла дъска в инфографичен стил Basic: 27 $/месец; Starter: 45 $/месец; Pro: 79 $/месец; Enterprise: по избор Adobe Animate Персонализирани движения на ръката, кадър по кадър, рисуване с чувствителност към натиск, интеграция с Creative Cloud, експортиране в различни формати Разширени персонализирани анимации на бяла дъска Animate: 34,49 $/месец; Всички приложения: 89,99 $/месец; Студент: 19,99 $/месец (първа година) Explaindio Комбинирайте бяла дъска, 2D/3D, анимирани графики, над 180 текста, над 200 сцени, офлайн употреба Комбиниране на различни стилове на анимация Месечно: 37 $; Годишно: 67 $; Еднократно: 497 TruScribe Подкрепена от науката Scribology, професионални художници, пост-редактиране, персонализиран глас зад кадър, теми от индустрията Научно обосновано визуално ангажиране, персонализирани проекти Персонализирани цени Filmora Визуални ефекти, проследяване на движение, преходи, аудио инструменти, ключови кадри, шаблони Визуални ефекти, лесно редактиране на видео Базов: 9,99 $/месец; Разширен: 34,99 $/година; Безсрочен: 49,99 $; Екип: 155,88 $/година; Студент: 29,99 $/месец

🧠 Интересен факт: Знаете ли, че UPS някога е похарчила 35 милиона долара само за девет анимационни видеоклипа на бяла дъска? През 2007 г. кампанията им „Whiteboard” включваше мъж, който рисуваше на истинска бяла дъска, превръщайки прости идеи в мощни 30-секундни рекламни клипове. Толкова много вярваха в силата на ясното, визуално разказване на истории!

11-те най-добри софтуера за анимация на бяла дъска

Без да се бавим повече, ето 11-те най-добри софтуера за анимация на бяла дъска:

1. ClickUp (Най-добър за визуално сътрудничество и мозъчна атака, базирани на изкуствен интелект)

Планирайте визуалните си елементи и изработвайте стратегии за работните си процеси заедно с екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Той не само поддържа проектите ви в ред, но и помага на екипа ви да обсъжда, планира и създава анимационни видеоклипове на бяла дъска.

Заемайки първото място в нашия списък, ClickUp Whiteboards не се състои само от прости инструменти за рисуване – това е мощно цифрово пространство, където вашият екип може да изобразява концепции визуално. Направете промени в реално време и реализирайте най-добрите си идеи на едно място!

Интегрирайте документите си директно в Whiteboards с помощта на ClickUp Docs.

С Whiteboards визуалното управление на проекти се превръща в отборна игра. Всеки може да се включи и да скицира сцени заедно с останалите, като се уверява, че визуалните елементи съответстват на сценария.

Имате нужда от помощ за визуализиране на идеите си? Опитайте AI генератора на изображения на ClickUp в бели дъски. Просто опишете идеите си и AI ще генерира изображения за вас!

Създавайте изображения бързо в ClickUp Whiteboards

Но чакайте, откъде ще вземете сценария? От ClickUp Docs.

Достъпвайте важните си документи директно от бялата дъска, за да може екипът ви да работи върху съдържанието, докато разглежда цифровите сценарии. Всеки може да се включи в писането и довършването на сценария, за да се гарантира, че историята тече добре и съответства на вашите рисунки.

Имате творчески блок? Обърнете се към ClickUp Brain — най-добрият AI асистент, който може да ви предложи свежи концепции, теми и визуални стилове, а дори и да доусъвършенства сценарии и диалози за по-голяма яснота.

Създавайте задачи директно от елементите на вашата бяла дъска и ги възлагайте на членовете на екипа на място.

Когато най-накрая сте готови да започнете, използвайте ClickUp Tasks, перфектния набор от инструменти за управление. Можете да превърнете елементите от бялата дъска директно в задачи, така че да е ясно кой какво прави и кога трябва да бъде направено. Това ви помага да проследявате целия процес на анимация, като гарантира, че спазвате сроковете и напредъка си.

Най-добрите функции на ClickUp

Плъзгайте и пускайте елементи свободно, за да изчертаете концепции, организирате идеи и създадете структурирани визуализации.

Персонализирайте дизайните с текст, рисунки, лепящи се бележки, изображения, емотикони и фигури. Можете също да създавате бази от знания, фирмени уикита и други с многослойни дизайни.

Изберете от над 1000 готови шаблона за бяла дъска , за да организирате бързо сесии за мозъчна атака, работни процеси или планове за проекти в различни екипи.

Проследявайте анимационните проекти по график с над 15 персонализирани изгледа, като Kanban таблата и изгледа на календара на ClickUp.

Използвайте ClickUp Clips, за да създавате подробни видео ръководства и обратна връзка за редактиране на работни процеси.

Интегрирайте с инструменти за редактиране на видео на бяла дъска, библиотеки със стокови кадри и други, като използвате една от над 1000-те вградени интеграции на ClickUp.

Запишете и репетирайте презентацията си с ClickUp Clips

Ограничения на ClickUp

Лесно усвояване благодарение на разнообразните функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp централизира ежедневните ни операции, стандартните оперативни процедури и насърчи сътрудничеството в целия отдел. Много ни хареса функцията за зависимост, защото нашият отдел също работеше междуфункционално. Това ни помогна да разберем какви са следващите стъпки, които ни очакват. И накрая, функцията за бяла дъска? Обожаваме я. Този инструмент често се използваше по време на екипни срещи, за да се обсъждат идеи или да се разработват по-подробно определени инициативи.

ClickUp централизира ежедневните ни операции, стандартните оперативни процедури и насърчи сътрудничеството в целия отдел. Много ни хареса функцията за зависимост, защото нашият отдел също работеше междуфункционално. Това ни помогна да разберем какви са следващите стъпки, които ни очакват. И накрая, функцията за бяла дъска? Обожаваме я. Този инструмент често се използваше по време на екипни срещи, за да се обсъждат идеи или да се разработват по-подробно определени инициативи.

➡️ Прочетете също: Наръчник за начинаещи за бели дъски ClickUp с примери за употреба

2. Doodly (най-подходящ за начинаещи)

чрез Doodly

Doodly е създаден за всички начинаещи, които искат да създават анимации в ръчно рисуван стил или видеоклипове с рисунки без никаква сложност.

Лесният за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане” включва технологията Smart Draw, която анализира всяка качена картина и създава реалистична линия на рисуване. Докато други анимационни инструменти изискват ръчно настройване на ключови кадри, за да постигнат този ефект, Doodly го прави автоматично.

Вместо да използвате основни ефекти за рисуване, той прави анимацията по-естествена и по-малко роботизирана.

Най-добрите функции на Doodly

Създавайте анимации на бяла дъска, зелена дъска, стъклена дъска или черна дъска.

Изберете от различни стилове на рисуване на хора и анимационни герои.

Достъп до над 1000 изображения, нарисувани по поръчка от професионални художници.

Използвайте аудио записи без авторски права за фонова музика.

Записвайте персонализирани гласови коментари директно и ги синхронизирайте автоматично.

Ограничения на Doodly

Интерфейсът може да бъде тромав на моменти.

Ограничени възможности за персонализиране в основния план

Цени на Doodly

Стандартен: 49 $/месец

Enterprise: 79 $/месец

Оценки и рецензии за Doodly

G2: 4. 2/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (40+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Doodly?

Едно ревю в G2 казва:

Doodly е много лесен за използване. Интерфейсът за дизайн е много интуитивен. Възможностите за разказване на истории са неограничени с допълнителните функции. Много ми харесва колко лесно е да добавям текст и други мултимедийни елементи.

Doodly е много лесен за използване. Интерфейсът за дизайн е много интуитивен. Възможностите за разказване на истории са неограничени с допълнителните функции. Много ми харесва колко лесно е да добавям текст и други мултимедийни елементи.

3. Powtoon (Най-подходящ за обучителни курсове и уроци)

чрез Powtoon

Ако искате да преминете от скучните PowerPoint слайдове, без да губите часове в изучаване на нов инструмент, опитайте Powtoon.

Често използван като безплатен видеоредактор, този лесен за употреба софтуер за анимация на бяла дъска разполага с обширна библиотека от готови шаблони за различни екипи, независимо дали работите в маркетинга, човешките ресурси, продажбите или обучението.

Получавате и персонализирани герои от различни индустрии и други подходящи за работното място визуални елементи, което улеснява създаването на обучителни видеоклипове, които изглеждат уместни.

Освен това, не сте ограничени само до анимации на бяла дъска. Powtoon ви позволява да комбинирате различни елементи с видеоклипове в анимационен стил, клипове с живи актьори с наслагвания и други, за да поддържате интереса към видеосъдържанието си и да задържите вниманието на зрителите.

Най-добрите функции на Powtoon

Създавайте професионални анимации, използвайки готови шаблони за видео на бяла дъска и онлайн редактор.

Използвайте герои, реквизит и фонове или избирайте от медийната библиотека на Powtoon с илюстрации, изображения, анимации и икони.

Добавете анимации, звукови ефекти, музика и персонализирани стилове на текст с едно кликване.

Създайте персонализирани герои, които съответстват на вашата марка.

Записвайте екрана и уеб камерата си за уроци или презентации.

Ограничения на Powtoon

Ограничени възможности за персонализиране на анимираните герои

Софтуерът за обучителни видеоклипове може да бъде труден за навигация за нови потребители.

Цени на Powtoon

Безплатно

Lite: 50 $/потребител на месец

Професионална версия: 190 $/потребител на месец

Агенция: Custom

Оценки и рецензии за Powtoon

G2: 4. 4/5 (230+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 350 отзива)

Какво казват реалните потребители за Powtoon?

В рецензия на Capterra се казва:

Хареса ми колко лесен за употреба е продуктът. За две седмици създадох 10-12 видеоклипа, всички с продължителност около 60 секунди, които използвах за видео реклами. Беше много лесно да се науча да го използвам, платформата автоматично запазва напредъка ви, така че няма опасност да загубите информация, и запазва видеоклипа във всеки формат, който желаете.

Хареса ми колко лесен за употреба е продуктът. За две седмици създадох 10-12 видеоклипа, всички с продължителност около 60 секунди, които използвах за видео реклами. Беше много лесно да се науча да го използвам, платформата автоматично запазва напредъка ви, така че няма опасност да загубите информация, и запазва видеоклипа във всеки формат, който желаете.

💡 Съвет от професионалист: Хората имат ниска селективна способност за концентрация! Затова се постарайте да привлечете бързо вниманието на зрителите с атрактивни анимации на бяла дъска. Но внимавайте, не ги удължавайте прекалено – дългите видеоклипове бързо губят интереса на зрителите. Нека да са кратки, динамични и увлекателни!

4. Videoscribe (най-подходящ за образователни видеоклипове)

чрез Videoscribe

Videoscribe е популярна опция за много американски преподаватели, които искат да направят обучението по-увлекателно чрез ръчно рисувани анимации и интерактивни уроци.

Този софтуер за създаване на видеоклипове с бяла дъска разполага с интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и обширна медийна библиотека за лесно създаване на видеоклипове. Той включва и SVG Morph, инструмент, който оживява уроците, като плавно преобразува една рисунка в друга.

Така, вместо да използват отделни статични изображения, учителите могат да покажат как се развиват концепциите в едно непрекъснато движение, като деленето на клетката или протичането на химична реакция. Това прави сложните теми по-лесни за разбиране и по-запомнящи се за учениците.

Най-добрите функции на Videoscribe

Достъп до цяла библиотека с над пет милиона изображения в различни категории.

Създавайте професионални видеоклипове, използвайки 13 различни стила на ръка и 16 опции за писалка.

Настройте позициите на камерата, за да насочите вниманието на зрителите

Записвайте гласови коментари и звукови ефекти директно или качвайте и редактирайте аудио файлове.

Изберете от колекция от над 300 аудио записи без авторски права.

Използвайте предпочитани размери на видеоклипове за различни уебсайтове и социални медии.

Ограничения на Videoscribe

Системата може да бъде доста бавна и да има проблеми.

Някои функции, като инструмента за рисуване и функцията за търсене, са основни.

Цени на Videoscribe

Lite: 22,42 $/месец за лиценз

Основна цена: 33,04 $ на месец за лиценз

Макс: 41,03 $ на месец за лиценз

Оценки и рецензии за Videoscribe

G2: 4. 1/5 (60+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Videoscribe?

В рецензия на Capterra се казва:

Това, което наистина ме впечатлява в VideoScribe, е способността му да превръща моите учебни материали в увлекателни анимации в стил бяла дъска. Този формат се харесва изключително много на възрастните учащи, като им помага да усвояват и запаметяват информацията по-лесно.

Това, което наистина ме впечатлява в VideoScribe, е способността му да превръща моите учебни материали в увлекателни анимации в стил бяла дъска. Този формат се харесва изключително много на възрастните учащи, като им помага да усвояват и запаметяват информацията по-лесно.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват изкуствен интелект предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от бяла дъска, задвижвана от изкуствен интелект, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашите указания. Това е приложението за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

5. Vyond (най-подходящ за разказване на истории, фокусирани върху героите)

чрез Vyond

Vyond е добър избор за анимации на бяла дъска, които се фокусират върху разказването на истории.

Можете да използвате Character Builder на платформата, за да създадете уникални аватари с персонализирани характеристики, облекла и личности, които могат да изпълняват стотици предварително анимирани действия, като същевременно запазват стила на анимацията на бяла дъска, когато е необходимо.

Героите могат да изразяват емоции и език на тялото, които съответстват на диалога и сцената, да превключват между изражения, да взаимодействат с реквизит и да се ангажират по естествен начин. Това създава по-реалистични и близки истории, укрепвайки емоционалната връзка с публиката.

Най-добрите функции на Vyond

Изберете от над 200 готови шаблона за бяла дъска с вградени ефекти.

Изберете от над 130 готови герои или създайте свой собствен уникален герой.

Създавайте анимации на бяла дъска, използвайки вградени герои, обекти и сцени, както и автоматична синхронизация на устните за реалистични движения.

Експортирайте в различни формати, за да споделяте лесно и да използвате в други проекти.

Запишете свой собствен глас или импортирайте аудио файлове от друго място.

Ограничения на Vyond

Някои разширени функции могат да бъдат трудни за нови потребители.

Ограничени медийни и форматиращи функции

Високото качество на видеоклиповете може да забави системата.

Цени на Vyond

Starterl: 99 $/потребител на месец

Професионална версия: 199 долара

Enterprise: Индивидуални цени

Агенция: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Vyond

G2: 4. 8/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 250 отзива)

Какво казват реалните потребители за Vyond?

Едно ревю в G2 казва:

Като разработчик мога да кажа, че този инструмент ми помага да създавам най-анимационните и увлекателни видеоклипове за обучителни материали. Винаги получавам отлични отзиви и това определено ми помага да изглеждам като професионалист, дори и да съм начинаещ в създаването на видеоклипове. Има много шаблони, AI функции и невероятно разнообразие от герои, гласове, реквизит, звуци и ефекти, които ще задържат вниманието на вашата аудитория!

Като разработчик мога да кажа, че този инструмент ми помага да създавам най-анимационните и увлекателни видеоклипове за обучителни материали. Винаги получавам отлични отзиви и това определено ми помага да изглеждам като професионалист, дори и да съм начинаещ в създаването на видеоклипове. Има много шаблони, AI функции и невероятно разнообразие от герои, гласове, реквизит, звуци и ефекти, които ще задържат вниманието на вашата аудитория!

6. Renderforest (Най-добър за бързи анимации на базата на шаблони)

чрез Renderforest

С над 1200 готови шаблона в над 10 категории, Renderforest ви гарантира, че не е нужно да започвате от нулата. Просто заместете текста и изображенията в шаблона и за нула време ще имате готово видео.

Тези напълно персонализирани шаблони ви позволяват лесно да настройвате продължителността на сцените с помощта на прост плъзгач или поле за въвеждане. Освен това, AI-базираните инструменти на Renderforest могат да ви предложат сцени въз основа на вашия сценарий, което прави процеса на създаване на видео по-бърз и по-лесен, особено когато имате кратки срокове.

Най-добрите функции на Renderforest

Създавайте висококачествени 3D видеоклипове с лесни за използване инструменти за 3D анимация.

Изберете от над 300 видео шаблона, за да създадете свои собствени анимации на бяла дъска за минути.

Приложете над 50 уникални преходни ефекта за по-плавни анимации.

Използвайте над 500 реалистични анимации на бяла дъска за реалистични движения.

Достъп до голяма библиотека с изображения и музика без авторски права

Ограничения на Renderforest

Ограничени възможности за персонализиране и редактиране на шаблоните

Някои потребители смятат, че цената е доста висока.

Цени на Renderforest

Безплатно

Lite: 14 $/месец

Pro: 39 $/месец

Бизнес: 49 $/месец

Рейтинги и отзиви за Renderforest

G2: 4,7/5 (над 430 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Renderforest?

Едно ревю в G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Renderforest, е колко лесно е да създаваш съдържание с професионално качество, без да се нуждаеш от обширни дизайнерски умения. Разнообразието от шаблони е фантастично, което улеснява създаването на всичко – от обяснителни видеоклипове до лога и макети.

Това, което най-много ми харесва в Renderforest, е колко лесно е да създаваш съдържание с професионално качество, без да се нуждаеш от обширни дизайнерски умения. Разнообразието от шаблони е фантастично, което улеснява създаването на всичко – от обяснителни видеоклипове до лога и макети.

7. Animaker (най-подходящ за анимации на бяла дъска в инфографичен стил)

чрез Animaker

Ако работите с много данни и инфографики, Animaker се справя добре с представянето им в стил ръчно рисувана бяла дъска. Просто го свържете с вашите таблици и CSV файлове и създайте анимирани инфографики, които се актуализират автоматично при промяна на данните.

Платформата работи на мощен HTML5 двигател и предлага различни фонове, като черна дъска, стъклена дъска и бележник. Функцията за преобразуване на текст в реч ви позволява да записвате или създавате свой собствен глас зад кадър.

Най-добрите функции на Animaker

Създавайте анимации, използвайки над 50 човекоподобни гласове на над 25 езика.

Изберете герои, реквизит и стилове на рисуване с Whiteboard 2. 0

Изберете от над 50 прехода за плавни анимации.

Достъп до над 100 милиона видеоклипове и снимки

Добавете музика и специални ефекти към вашите видеоклипове

Ограничения на Animaker

Ограничени възможности за персонализиране

Интерфейсът може да забави работата при работа с 4K HD видеоклипове.

Цени на Animaker

Базов пакет: 27 $/месец

Стартово ниво: 45 $/месец

Pro: 79 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Animaker

G2: 4,7/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (230+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Animaker?

В рецензия на Capterra се казва:

Беше много добре, не съм дизайнер, но мога да създавам доста добри видеоклипове сам, спестявам разходи и е лесен за използване.

Беше много добре, не съм дизайнер, но мога да създавам доста добри видеоклипове сам, спестявам разходи и е лесно за използване.

8. Adobe Animate (най-добър за напреднали персонализирани анимации на бяла дъска)

чрез Adobe Animate

За напреднали анимации на бяла дъска се нуждаете от пълен контрол над движението и рисуването – и точно това предлага Adobe Animate.

За разлика от инструментите, базирани на шаблони, Adobe Animate ви позволява да създавате персонализирани движения на ръката, детайлни анимации и плавни траектории на рисуване с прецизност кадър по кадър. Това, което обаче наистина го отличава, е начинът, по който имитира натиска при рисуване в реалния живот.

Линиите могат естествено да променят дебелината си в зависимост от скоростта и ъгъла, което прави анимациите по-реалистични. С поддръжка за графични таблети можете да създавате свои собствени видеоклипове на бяла дъска, които изглеждат по-естествени и по-малко механични от опциите, базирани на шаблони.

Най-добрите функции на Adobe Animate

Изберете от богата библиотека с персонализирани четки, ефекти и преходи.

Достъп до библиотеката Creative Cloud на Adobe за стокови изображения и видеоклипове

Синхронизирайте лесно движенията на устните на героите с вградените инструменти.

Експортирайте видеоклипове от бяла дъска в различни формати, включително HTML5, Flash и WebGL.

Интегрирайте с над 20 продукта на Adobe за по-гладък работен процес.

Лесно споделяйте видеоклипове в социални медии като YouTube и Twitter.

Ограничения на Adobe Animate

Начинаещите се сблъскват с трудна крива на обучение

Моделът на ценообразуване на базата на абонамент може да бъде неудобен за някои потребители.

Цени на Adobe Animate

Adobe Animate (само): 34,49 $/месец

Creative Cloud All Apps (включително Animate): 89,99 $/месец За студенти и преподаватели: 19,99 $/месец за първата година, 34,99 $/месец след подновяване (фактурира се ежегодно) За фирми: 89,99 $/месец за лиценз

За ученици и учители: 19,99 $/месец за първата година, 34,99 $/месец след подновяване (фактурира се ежегодно)

За бизнеса: 89,99 $/месец за лиценз

За ученици и учители: 19,99 $/месец за първата година, 34,99 $/месец след подновяване (фактурира се ежегодно)

За бизнеса: 89,99 $/месец за лиценз

Оценки и рецензии за Adobe Animate

G2: 4. 1/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Adobe Animate?

Едно ревю в G2 казва:

Интерфейсът му е подобен на другите продукти на Adobe, така че, тъй като съм запознат с останалите, ми беше по-лесно да се науча да го използвам. Инструментът за кости и векторните четки са страхотни.

Интерфейсът му е подобен на другите продукти на Adobe, така че, тъй като съм запознат с останалите, ми беше по-лесно да се науча да го използвам. Инструментът за кости и векторните четки са страхотни.

👀 Знаете ли, че... Adobe Animate някога се е наричал Adobe Flash. Да, същият Flash, който задвижваше всички онези пристрастяващи компютърни игри, на които играехме като деца! Оказва се, че инструментът, който стои зад тези забавни игри, е същият, който се използва днес за създаване на анимации на бяла дъска.

9. Explaindio (Най-добър за комбиниране на различни стилове анимация)

чрез Explaindio

Искате да комбинирате различни стилове на анимация в едно видео? Опитайте Explaindio. Той ви позволява да комбинирате рисунки на бяла дъска с движещи се графики, 2D и 3D анимации и дори видео на живо, без да се налага да използвате допълнителен софтуер или да имате напреднали технически умения.

Това означава, че можете да накарате ръчно нарисуван герой да слезе от бялата дъска, да се превърне в 3D фигура, да премине през сцена и след това да се върне в рисунката – всичко това с едно плавно движение.

По този начин е лесно да обясните сложни концепции с анимация на бяла дъска и след това да преминете към по-динамични визуални ефекти за демонстрации или по-значително емоционално въздействие.

Освен това, можете да правите всичко това офлайн, тъй като платформата не изисква достъп до облак.

Най-добрите функции на Explaindio

Достъп до над 180 готови текста с над 300 шрифта

Импортирайте свои собствени изображения или разгледайте вградената библиотека Pixabay.

Анимирайте импортирани растерни изображения автоматично с вградени пътища за рисуване.

Използвайте една от 200 готови анимирани сцени, за да спестите време.

Създавайте различни стилове обяснителни видеоклипове, включително анимационни и 3D.

Ограничения на Explaindio

Без безплатен пробен период

Интерфейсът може да изглежда претрупан и труден за навигация.

Цени на Explaindio

Explaindio Video Creator Monthly: 37 $/месец

Explaindio Video Creator Annual: 67 $/година

Explaindio Video Creator One-Time: 497 долара

Оценки и рецензии за Explaindio

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Не попадайте в капана на хибридните видеоклипове! Анимациите на бяла дъска не са просто 2D видеоклипове с различен стил – те се нуждаят от силно разказване на истории, за да задържат вниманието на зрителите. Дори Coca-Cola знаеше това и използва сценарий, богат на съдържание, за да направи видеоклипа си на бяла дъска интересен. Затова отделете време, за да създадете солиден сценарий – си заслужава!

10. TruScribe (Най-добър за визуално ангажиране, подкрепено от научни данни)

чрез TruScribe

TruScribe се стреми да задържи вниманието на зрителите, използвайки науката.

За разлика от другите инструменти в нашия списък, този изисква Scribology, уникален метод за създаване на видео. Той прилага невронаука, поведенческа психология и визуално разказване на истории, за да направи съдържанието по-запомнящо се.

TruScribe ви позволява да ангажирате професионални художници, които да създадат истински ръчно рисувани анимации, които изглеждат по-лични и завладяващи. От писане на сценарии и създаване на сториборди до илюстрации и озвучаване, изберете услуги, които отговарят на вашите нужди и гарантират, че вашите анимации изглеждат подходящо.

Най-добрите функции на TruScribe

Редактирайте видеоклипове дори след като са готови

Добавете ясен, персонализиран глас зад кадър директно към вашите видеоклипове.

Изберете от пет висококонтрастни цветови схеми.

Използвайте специални теми, създадени за различни индустрии.

Ограничения на TruScribe

Изображенията могат да станат пикселизирани, когато се импортират от приложения на трети страни.

Някои потребители смятат, че медийната библиотека е обща.

Цени на TruScribe

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TruScribe

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Не е наличен

Прочетете също: Примери за диаграми за всеки тип проект

11. Filmora (Най-добър за визуални ефекти)

чрез Filmora

Filmora улеснява подобряването на вашите анимации на бяла дъска с забавни визуални ефекти. Огромната му колекция от преходи, филтри и аудио инструменти добавя стил, като същевременно запазва естествения и привлекателен ръчно рисуван стил.

Този софтуер за анимация на бяла дъска разполага и с функция Motion Tracking, която ви помага да проследявате нарисуваните елементи и да добавяте ефекти, които се движат заедно с тях. Например, можете да добавите текстови балони, които следват анимациите на героите, или да подчертаете ключови моменти, когато се появят.

Най-добрите функции на Filmora

Създавайте анимации с автоматична стабилизация, вграден екранен рекордер и предварително зададени преходи.

Подобрете аудиото, добавете текст и заглавия и приложете ефекти за светлина, отблясъци, изкривяване и деформация.

Използвайте аудио компресия, проследяване на движение, панорамиране и мащабиране, както и маскиране.

Добавете лесно бяла или черна дъска за анимации

Използвайте ключови кадри и вградени шаблони за бързо създаване на видеоклипове.

Ограничения на Filmora

Липсват разширени опции за редактиране на видео

Някои ефекти са достъпни само срещу заплащане.

Цени на Filmora

За физически лица: Basic: 9,99 $/месец Advanced: 34,99 $/година Perpetual: 49,99 $ (еднократно)

Основен: 9,99 $/месец

Разширено: 34,99 $/година

Безсрочен: 49,99 $ (еднократно)

Екип и бизнес: Индивидуални цени

Основен: 9,99 $/месец

Разширено: 34,99 $/година

Безсрочен: 49,99 $ (еднократно)

Оценки и рецензии за Filmora

G2: 4. 4/5 (300+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Filmora?

Едно ревю в G2 казва:

След като използвах WonderShare Filmora за известно време, мога да кажа, че това е солиден избор за начинаещи и случайни видео редактори с поддръжка на различни платформи. Най-много ми харесва лекотата на употреба. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, с функция за плъзгане и пускане, която прави редактирането лесно дори за начинаещи потребители. Софтуерът разполага и с богата библиотека от ефекти, преходи и текстови опции, което ви дава голяма творческа свобода. Цената е достъпна в сравнение с другите налични опции.

След като използвах WonderShare Filmora за известно време, мога да кажа, че това е солиден избор за начинаещи и случайни видео редактори с поддръжка на различни платформи. Най-много ми харесва лекотата на употреба. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, с функция за плъзгане и пускане, която прави редактирането лесно дори за начинаещи потребители. Софтуерът разполага и с богата библиотека от ефекти, преходи и текстови опции, което ви дава голяма творческа свобода. Цената е достъпна в сравнение с другите налични опции.

Привлечете зрителите си с анимации на бяла дъска, използвайки ClickUp!

Корпоративният свят обожава анимационните видеоклипове на бяла дъска. В крайна сметка, те правят обученията по-интересни, опростяват сложните идеи и добавят творчески елемент към презентациите. Но за да постигнете най-добри резултати, се нуждаете от подходящия инструмент. А това зависи от това, което отговаря на вашите текущи нужди.

Ако тепърва започвате и искате нещо просто, Doodly е добро място за начало. Имате нужда от повече ефекти без прекалена сложност? Опитайте Filmora. А ако търсите нещо по-напреднало, Adobe Animate е точно за вас.

Но защо да се занимавате с няколко инструмента, когато можете да направите всичко в ClickUp? С редактори с функция „плъзгане и пускане“, готови шаблони и над 1000 вградени интеграции, можете да създавате видеоклипове на бяла дъска в софтуера си за управление на проекти само с няколко кликвания. Няма нужда да превключвате между приложения – просто гладка съвместна работа и ясно управление на задачите.

Не се доверявайте само на думите ни. Опитайте ClickUp безплатно още днес и усетете разликата!