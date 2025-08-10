Топ 10 софтуера за резервация на стаи за офиси през 2025 г.

Някога случвало ли ви се е да обикаляте офиса с лаптоп в ръка, търсейки свободна зала за срещи? Знаете ли, че 40% от служителите, точно като вас, губят до 30 минути на ден, само за да намерят подходящо място за среща?

Това не е само разочароващо, а и убива продуктивността. Независимо дали става дума за среща с важен клиент или бърза синхронизация на екипа, последното, с което искате да губите време, е да се борите за конферентна зала и да играете детектив с календара.

Тук на помощ идва софтуерът за резервация на зали. Подходящата система за резервации елиминира конфликтите в графиците, предотвратява неявяването на участниците и осигурява гладкото протичане на срещите благодарение на информация за наличността в реално време и интелигентни напомняния.

Събрахме най-добрите инструменти за резервиране на стаи ( ClickUp е начело в класацията!), за да ви помогнем да оптимизирате пространството си, да спестите време и да възвърнете контрола над календара си.

Какво трябва да търсите в софтуера за резервация на стаи?

Подходящият софтуер за резервация на зали трябва да прави повече от просто да запазва мястото ви. Той трябва да може да мисли напред, да не ви пречи и да гарантира, че всяка среща започва навреме (с подходящите хора в залата).

Ето какво да търсите в системата за планиране на конферентни зали, за да имате продуктивни срещи:

Наличност на зали в реално време: Инструменти, които дават на вашия екип незабавен поглед върху кои зали са свободни, в употреба или вече резервирани. Няма повече неудобни прекъсвания от типа „има ли някой тук?”, предположения и Инструменти, които дават на вашия екип незабавен поглед върху кои зали са свободни, в употреба или вече резервирани. Няма повече неудобни прекъсвания от типа „има ли някой тук?”, предположения и конфликти при срещите

Интеграция с календар и имейл: Софтуер, който се синхронизира безпроблемно със съществуващите бизнес инструменти и Google Workspace, Calendar, Microsoft Outlook и имейл напомняния. Вашият екип няма да пропусне резервация или да се налага да използва пет различни приложения, за да резервира една стая.

Интерактивни планове на етажите: Функции, които показват интерактивни изображения на стаите и визуализации на разположението на офиса, където можете да кликнете върху местата за срещи и лесно да направите резервация. Такъв софтуер за резервация на заседателни зали е особено необходим, ако имате по-големи офиси и хибридни конфигурации.

Интелигентни правила за резервации: Инструменти, които задават ограничения като максимален капацитет, ограничения за продължителността на резервациите и приоритетен достъп за определени екипи. Това поддържа справедливост и организация дори по време на пиковите часове и избягва Инструменти, които задават ограничения като максимален капацитет, ограничения за продължителността на резервациите и приоритетен достъп за определени екипи. Това поддържа справедливост и организация дори по време на пиковите часове и избягва проблеми с графика на работа.

Безконтактно настаняване и напускане: Софтуер, който предлага QR кодове или сензори за потвърждаване на това кой използва пространството, което намалява броя на фалшивите резервации. Това също помага за проследяване на използването на пространството за по-добро планиране.

Функции за управление на посетители: Функции за резервиране на заседателни зали за посещения на клиенти или доставчици и свързването им с регистрацията на гости.

Анализи и отчети за използването: Софтуер, който проследява кои зали се използват най-често, колко често се отменят резервации и къде губите ефективност на пространството.

Най-добрият софтуер за резервация на стаи на един поглед

Ето най-впечатляващите софтуери за резервация на зали, от които можете да избирате:

Инструмент Най-подходящ за Основни функции Цени* ClickUp Безпроблемно резервиране на зали и координация на екипа; Стартиращи компании, малки и средни предприятия и големи компании Календар, задвижван от изкуствен интелект, управление на задачи, шаблони за срещи, интеграции с Google Calendar, Outlook и Calendly, AI Notetaker и шаблони за управление на офис пространството. Безплатен завинаги, персонализиран за предприятия Skedda Автоматизиране на контрола на достъпа до конкретни заседателни зали; малки и средни предприятия и корпорации Персонализирани правила за резервации, известия за регистрация на посетители, напомняния в Slack/имейл, интерактивни карти и онлайн плащания. Цени от 99 $/месец Kadence Хибридни екипи; стартиращи компании, малки и средни предприятия и големи компании Наличност на стаи в реално време, предсказуема интелигентност, известия в Slack/MS Teams, интеграция с Outlook/Google Calendar и анализи на използването на стаите в реално време. Цената започва от 4 $/месец за активен потребител. OfficeRnD Персонализиране на заседателни зали; малки и средни предприятия и големи компании Повтарящи се резервации за срещи, централизирано състояние на стаите, анализи на използването на стаите и възможности за резервации от администратора. Цени от 99 до 185 долара на месец inspace Анализ на използването на помещенията и работното място; малки и средни предприятия и големи компании Регистрация с NFC, интерактивни карти, правила за резервации, цифрови табели и полезни показатели Цената започва от 3,99 $ на месец за потребител. Roomzilla Резервации на помещения с едно докосване; МСП Резервации с QR код, автоматични отмени, правила за одобрение, интерактивни карти и актуализации в реално време. Безплатен, започва от 12 $/ресурс Робин Предприятия с големи офис пространства и отдалечени екипи; Предприятия Hot desking, приоритетно резервиране, интерактивни карти на офиса, AI-базирани чекирания и защита от изоставени срещи. Персонализирани цени Teem от iOFFICE Държавни агенции; Правителство, предприятия FedRAMP оторизация, интерактивни офис карти, AI оптимизация на работното пространство и интеграция на управлението на посетителите. Персонализирани цени RoomRaccoon Хотели и курорти; малки и средни предприятия и големи компании (хотелиерство) Автоматични актуализации на наличността на зали, сигурно фактуриране, персонализиран механизъм за резервации и отчети в реално време. Цени от 236 $/месец Envoy Оптимизиране на използването на конферентните зали и управлението на офис пространството; малки и средни предприятия и корпорации Цветово кодирана наличност, дигитално показване на графика, интеграция със Slack/Teams и автоматични напомняния за края на срещите. Безплатно, започва от 131 $/месец на локация

Най-добрият софтуер за резервация на стаи

Това са някои от най-използваните софтуери за планиране на зали, които могат да подобрят вашата система за резервации.

1. ClickUp (Най-добър за безпроблемно резервиране на зали и координация на екипа)

Планирайте графиците си за срещи и избегнете двойни резервации с ClickUp.

Представете си следното: остават ви пет минути до важна среща с клиент, но заседателната зала, която сте резервирали, вече е заета – отново. Проверихте календара, но не е ясно. Вашият екип използва различни инструменти, никой не знае кой какво е резервирал и сега се опитвате да намерите резервно място.

Въведете ClickUp , вашето приложение за всичко, свързано с работата. Това е работен център, задвижван от изкуствен интелект, и интелигентна система за резервации, която обединява планиране, сътрудничество, проследяване и много други функции под един покрив.

Календар на ClickUp

AI Calendar на ClickUp действа като ваш команден център за резервиране на конферентни зали. Вместо неудобни конфликти в коридора или драма с двойни резервации, получавате ясен поглед в реално време кои зали са свободни, кога и за колко време.

Планирайте конференции и резервирайте заседателни зали лесно с календара на ClickUp.

Трябва да запазите време за сесия за мозъчна атака или седмична среща на целия екип? Просто изберете подходящ час.

Но това не се ограничава само до резервациите. Този календар е базиран на изкуствен интелект. Той може да оптимизира целия процес на провеждане на срещите. Календарът автоматично планира срещите въз основа на наличността и изпраща напомняния, за да никой не пропусне срещата – или не влезе в нея без покана.

ClickUp Brain

AI на ClickUp преглежда задачите, предстоящите срокове и наличността на вашия екип, за да препоръча подходящо време за срещи.

ClickUp Brain дори автоматично блокира времето за концентрация и пренарежда графика при възникване на конфликти, като ви помага да избегнете припокривания и промени в последния момент.

Помолете ClickUp Brain да се занимава с редовните задачи по резервациите вместо вас.

ClickUp Tasks

След това нека поговорим за ClickUp Tasks — оперативната основа на координацията на вашите заседателни зали.

Превърнете графиците си за срещи в списъци със задачи с ClickUp Tasks.

Можете да превърнете всяка насрочена среща в задача. Просто маркирайте стаята, присвойте я на екипа си, задайте продължителността и готово.

Това създава обща база от информация – всеки знае кой използва кое помещение, за колко време и защо. Няма повече да се чудите за кого е резервирана „Зала за срещи Б“. Още по-добре, можете да добавяте подзадачи и списъци за проверка, за да бъдат срещите ви продуктивни и да вървят по план.

ClickUp интеграции

А тъй като ClickUp се синхронизира безпроблемно с Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams и други водещи инструменти за планиране, цялата ви система за резервации остава съгласувана.

Синхронизирайте съществуващите си инструменти за планиране, за да имате централизирана визия за резервираните времеви слотове и заседателни зали с ClickUp Integrations.

Можете да превърнете имейлите в задачи с интеграцията на ClickUp Outlook. Като алтернатива, можете да създавате нови задачи от имейлите си, без да напускате Outlook.

Актуализирането на задачите в календара ви също става лесно благодарение на интеграцията на ClickUp с Google Calendar. А ако имате нужда да промените или добавите събитие в Google Calendar, то автоматично ще се отрази и в ClickUp.

По същия начин интеграцията на ClickUp Calendly ви позволява да планирате среща в Calendly и тя да се покаже в ClickUp.

Освен управление, планиране и координиране, ClickUp блести, когато става въпрос за повишаване на производителността. Той не само премахва хаоса, свързан с резервирането на заседателни зали, но и прави самите срещи напълно безпроблемни.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker е членът на екипа, за който не сте знаели, че се нуждаете. Той се присъединява към вашите срещи, слуша, преписва ключовите моменти от протоколите от срещите и, най-важното, автоматично генерира задачи за действие, които се превръщат в задачи в ClickUp веднага след приключване на разговора.

Записвайте без усилие дискусиите от срещите с ClickUp AI Notetaker

Това означава, че всяка резервация на стая води до документирани резултати и последващи действия, а не само до неясни бележки и забравени заключения.

Шаблон за формуляр за резервация на срещи в ClickUp

Търсите лесен начин за вашия екип да резервира стаи или да планира срещи? Опитайте шаблона за резервация на срещи на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте заявките за резервация на зали с шаблона за резервация на срещи на ClickUp.

Той позволява на екипите да резервират заседателни зали без никакви проблеми и гарантира, че всяка заявка за среща е ясна и последователна, като се избягват припокривания в графиците на срещите. Освен това можете да записвате всички важни подробности, като дата, час, място, участници, дневен ред на срещата и необходими ресурси.

За тези, които управляват по-големи пространства – например университетски кампус, етаж за съвместна работа или централен офис на предприятие – шаблонът за управление на офис пространства на ClickUp повишава нивото на играта.

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте управлението и поддръжката на конферентните помещения с шаблона за управление на офис пространства на ClickUp.

Той ви позволява да разпределяте бюра и конферентни зони, да проследявате използването на помещенията, да управлявате заявки за поддръжка и дори да оптимизирате разположението за максимална продуктивност. Можете да визуализирате пространството си, да планирате ефективно и да управлявате офиса си като добре смазана машина.

В свят, в който календарите се припокриват и графиците са препълнени, ClickUp е вашият пълнофункционален мениджър на срещи. Той ви помага да провеждате ефективни срещи и да синхронизирате всяко пространство, задача и колега.

Най-добрите функции на ClickUp

Позволете на членовете да резервират стаи чрез ClickUp Forms , да управляват множество пространства и да оптимизират фактурирането или достъпа.

Превърнете резервирането на заседателни зали в автоматизиран работен процес с над 50 тригера.

Координирайте резервациите на учебни зали и конферентни зали, синхронизирайте ги с академичните календари и автоматизирайте известията за персонала и студентите.

Интегрирайте резервацията на зали с управлението на проекти, като по този начин срещите, задачите и последващите действия се проследяват на едно място.

Превеждайте бележките от срещите на повече от 10 езика

Съхранявайте бележки от срещите с ClickUp AI Notetaker и записи от срещите с ClickUp Clips , за да можете бързо да ги прегледате и да избегнете излишни срещи.

Достъп до шаблони за дневен ред на срещи в PowerPoint , за да организирате и структурирате дискусиите си за по-кратки срещи.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се почувстват малко объркани от богатите функции в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Потребител на ClickUp казва:

Беше невероятно да видим колко време спестихме в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Сега екипите имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

Беше невероятно да видим колко време спестихме в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Сега екипите имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Forms, за да събирате обратна връзка от екипа си след всяка среща. Това ще ви помогне да намалите броя на безсмислените срещи и да запазите заседателните зали за спешни конференции.

2. Skedda (Най-добър за автоматизиране на контрола на достъпа до конкретни заседателни зали)

чрез Skedda

От 2023 до 2024 г. общата заетост на офисите се е удвоила, като е нараснала от 30% на 60%. Това означава повече хора, повече срещи и, да, повече вероятност за конфликти, свързани с пространството.

Елегантната и централизирана платформа на Skedda ви позволява да управлявате това с разпределение на работни места, планиране на заседателни зали и организация на споделени пространства. Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, онлайн плащанията и социалните профили улесняват офис мениджърите и операторите на коуъркинг пространства да обработват резервациите с минимални усилия.

Можете също така да установите контрол на достъпа за определени зали, като по този начин гарантирате, че пространството за вашите срещи с висок приоритет е винаги на разположение.

Най-добрите функции на Skedda

Персонализирайте условията за резервация, полетата за персонализиране и правилата за специализирано оборудване и различни помещения за срещи.

Позволете на посетителите да се регистрират на специален таблет и да получават незабавно уведомление за пристигането си.

Изпращайте напомняния за регистрация чрез Slack и имейл и автоматично освобождавайте неизползваните помещения, за да избегнете фалшиви резервации.

Позволете на отдалечените екипи лесно да намерят офиса си с помощта на подробни, интерактивни карти и визуализации на етажните планове.

Ограничения на Skedda

Понякога изброява срещите в грешни часови зони.

Липсват функции за персонализиране

Цени на Skedda

Стартово ниво: 99 $/месец

Плюс: 149 $/месец

Premier: 199 $/месец

Оценки и отзиви за Skedda

G2: 4,8/5 звезди (над 240 отзива)

Capterra: 4,8/5 звезди (над 220 отзива)

📮ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, 12% от анкетираните смятат, че срещите са прекалено пренаселени, 17% казват, че те продължават прекалено дълго, а 10% смятат, че в повечето случаи са ненужни. В друго проучване на ClickUp 70% от анкетираните признават, че с удоволствие биха изпратили заместник или представител на срещите, ако имаха възможност. Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да бъде вашият перфектен помощник при срещите! Позволете на AI да записва всеки ключов момент, решение и действие, докато вие се концентрирате върху по-важната работа. С автоматичните обобщения на срещите и създаването на задачи с помощта на ClickUp Brain, никога няма да пропуснете важна информация, дори когато не можете да присъствате на среща. 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

3. Kadence (Най-подходящ за хибридни екипи)

чрез Kadence

64% от служителите заявяват, че тяхната компания в момента работи по хибриден модел. Ако сте един от тях, Kadence е идеалният софтуер за планиране на заседателни зали за вас.

Тази система за резервиране на заседателни зали предлага модерна система за резервиране на зали, пригодена за хибридни екипи, като осигурява видимост в реално време на наличните заседателни зали на различни места.

Можете да филтрирате стаите по местоположение, капацитет или удобства и да резервирате директно от мобилното си устройство или настолен компютър. Дисплеите на системата и функцията за бърза резервация гарантират, че планирането на конферентните зали е прозрачно и безпроблемно.

Най-добрите функции на Kadence

Достъп до прогнозна информация за заетостта на работните места

Бъдете в течение кога вашият екип идва в офиса и кога е отменил в последния момент чрез известия в Slack и MS Teams.

Персонализирайте конфигурацията на заседателната зала с необходимите удобства

Резервирайте заседателни зали директно от календара си в Outlook и Google.

Помогнете на офис мениджърите да намалят конфликтите при резервациите с напомняния за настаняване, автоматично освобождаване на неизползвани стаи и анализи на използването на стаите в реално време.

Ограничения на Kadence

Често възникват проблеми, когато се опитвате да промените резервациите на зали

Разделът с информация не е много подробен.

Цени на Kadence

Стандартен: 4 $/месец за активен потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Kadence

G2: 4,6/5 звезди (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 звезди (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Kadence?

В едно ревю в G2 се казва:

Системата е лесна за използване, ако е настроена правилно. Всичко, което трябва да направите, е да кликнете няколко пъти, за да видите кои места или стаи са свободни, и да кликнете, за да потвърдите. Трябва да проверявате всеки път, когато правите резервация. Това е доста досадно и ако не го направите навреме, резервацията ви се отменя.

Системата е лесна за използване, ако е настроена правилно. Всичко, което трябва да направите, е да кликнете няколко пъти, за да видите кои места или стаи са свободни, и да кликнете, за да потвърдите. Трябва да проверявате всеки път, когато правите резервация. Това е доста досадно и ако не го направите навреме, резервацията ви се отменя.

4. OfficeRnD (Най-добър за персонализиране на заседателни зали)

чрез OfficeRnD

Всеки екип се нуждае от различни удобства при провеждането на онлайн срещи, независимо дали става дума за бели дъски за мозъчна атака, оборудване за видеоконференции за разговори с клиенти или допълнителни столове за хибридни събрания.

С OfficeRnD можете да персонализирате заседателните зали според нуждите на вашия екип, като добавите удобства и зададете интелигентни правила за резервация, които улесняват планирането и го правят безстресово. А когато работата се натрупа, офис мениджърите или администраторите могат да се включат и да резервират помещения от името на другите, като се уверят, че всеки получава подходящата зала в подходящото време.

Платформата е особено подходяща за коуъркинг пространства и корпоративни среди, които изискват гъвкави и мащабируеми решения.

Най-добрите функции на OfficeRnD

Резервирайте лесно зали за повтарящи се срещи

Добавете важни подробности за срещата и ресурси директно във всяка резервация.

Покажете наличността на пространствата с централизирано състояние на стаите

Проследявайте резервациите и регистрациите, степента на използване на стаите, средната продължителност на резервациите и процента на неявяване.

Ограничения на OfficeRnD

Това може да се окаже доста скъпо за новосъздадени стартиращи компании с ограничен бюджет.

Потребителите споделят, че навигацията в софтуера е доста сложна.

Цени на OfficeRnD

Оценки и рецензии за OfficeRnD

G2: 4,6/5 звезди (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 звезди (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за OfficeRnD?

В едно ревю в G2 се казва:

Харесва ми колко безпроблемно работи платформата. Тя е много лесна за използване и навигация. За нуждите на нашата организация и изискванията, когато някой резервира стая в нашия офис, функцията за услуги за срещи е от съществено значение. Би било полезно да има опция за активиране на изискването за този формуляр, така че нашият екип да може да се подготви за пристигането на нашите служители в офиса.

Харесва ми колко безпроблемно работи платформата. Тя е много лесна за използване и навигация. За нуждите на нашата организация и изискванията, когато някой резервира стая в нашия офис, функцията за услуги за срещи е от съществено значение. Би било полезно да има опция за активиране на изискването за този формуляр, така че нашият екип да може да се подготви за пристигането на нашите служители в офиса.

🧠 Интересен факт: Марк Цукерберг, основателят на Facebook, е убеден в способността на студената конферентна зала да повишава продуктивността, като поддържа термостата на 15 °C. Изглежда, че единственото нещо, което се загрява в тази зала , са дискусиите!

5. inspace (Най-добър за използване на помещения и анализ на работното място)

чрез inspace

За да оптимизирате работното си пространство, се нуждаете от данни в реално време за това как се използват вашите заседателни зали и работни места. Системата за регистрация с NFC на платформата гарантира, че само резервираните места се запазват, като автоматично освобождава неизползваните помещения за други.

Освен че се занимава с резервациите на стаи, той ви показва точно как се използва пространството и какво трябва да промените, за да се приспособите към нуждите на екипа си.

Можете незабавно да видите наличните конферентни зали, да проверите графиците и да резервирате места от всяко устройство, включително интерактивни панели за зали. Освен това, той предлага персонализирани съобщения, актуализации в реално време и лесна координация за гладки и приятни срещи с клиенти и екипа.

Най-добрите функции на inspace

Задайте правила за резервации, управлявайте ролите на потребителите и се уверете, че само подходящите лица могат да резервират определени помещения.

Предложете на посетителите цифрова сигнализация за резервиране на заседателни зали

Достъп до интерактивни карти на етажния план на интуитивния интерфейс на платформата и възможност за служителите да резервират бюра, заседателни зали, паркоместа и др.

Възползвайте се от детайлен контрол на достъпа и полезни показатели.

ограничения на пространството

Потребителското преживяване не е много гладко

Понякога ще се наложи да обновите страницата няколко пъти, за да резервирате стаи.

Цени на inspace

Стартово ниво: 3,99 $/потребител на месец

Pro: 7,99 $/потребител на месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за inspace

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

👀 Знаете ли, че... 49% от всички работни пространства са изключително слабо използвани, като средно се използват по-малко от един час на ден.

6. Roomzilla (най-добър за резервации на стаи с едно докосване)

чрез Roomzilla

Никой не иска да минава през множество етапи на одобрение, само за да резервира стая за срещи. Това става още по-разочароващо, когато става въпрос за спешна конференция.

Roomzilla ви позволява да резервирате стаи само с едно сканиране на QR код. Функциите за автоматично анулиране и одобрение помагат да се намалят случаите на неявяване и да се оптимизира процеса на резервация. Платформата е изключително адаптивна и поддържа hot-desking, desk hoteling и традиционна резервация на конферентни зали, което я прави универсално решение за модерни и гъвкави работни места.

Най-добрите функции на Roomzilla

Достъп до цифрови регистрации и автоматични отмени, за да оптимизирате работните пространства.

Резервирайте стаи и коуъркинг пространства бързо с QR кодове

Задайте правила за одобрение за конкретни зали или ресурси, като се уверите, че само помещенията с висок приоритет преминават през административна проверка.

Максимизирайте ефективността с интерактивни карти и актуализации на резервациите в реално време.

Ограничения на Roomzilla

Функцията за отчитане не е достатъчно подробна.

Няма мобилно приложение

Цени на Roomzilla

Безплатно

Стандартен: 12 $/ресурс

Бизнес: 20 $/стая и 12 $/бюро за оборудване

Оценки и отзиви за Roomzilla

G2: 4,3/5 звезди (над 180 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Robin (Най-подходящ за предприятия с големи офис пространства и отдалечени екипи)

чрез Robin

За големите предприятия управлението на конферентни зали в обширни офис пространства и на различни места може да се превърне в логистичен кошмар, особено ако работите по хибриден модел. Robin е софтуер за резервиране на заседателни зали, създаден да отговори на нуждите на такива предприятия.

С помощта на функциите за споделено работно място, приоритетно резервиране и централизиран преглед на стаите, можете бързо да намерите идеалното място и да разрешите конфликтите в графиците на вашите отдалечени и офис екипи. Можете дори да резервирате паркоместа и да оптимизирате разположението на стаите и офиса с помощта на изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Robin

Резервирайте зали чрез Microsoft Outlook и MS Teams

Достъп до автоматични предложения за зали и интерактивни карти на офиса

Осигурете оптимално използване на заседателните зали с AI за автоматизирано регистриране, защита от изоставени срещи и интелигентни предложения за пространство.

Предложете на служителите и посетителите интерактивни киоски с карти, които да ги насочват в офиса ви.

Ограничения на Robin

Редактирането на плана на етажа е малко сложно и често се нуждае от подкрепата на доставчика на услугата.

Системата за резервации чрез Outlook не работи правилно.

Цени на Robin

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Robin

G2: 4,5/5 звезди (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 звезди (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Robin?

Едно ревю в G2 казва:

Харесва ми колко лесно е да се управляват стаите и информацията за това, с какво разполага всяка стая. Харесва ми потребителският интерфейс на приложението, което го прави много лесно за използване от нашите служители.

Харесва ми колко лесно е да се управляват стаите и информацията за това, с какво разполага всяка стая. Харесва ми потребителският интерфейс на приложението, което го прави много лесно за използване от нашите служители.

8. Teem от iOFFICE (Най-подходящ за държавни агенции)

чрез Teem от iOFFICE

Teem by iOffice е система за резервиране на заседателни зали, одобрена от FedRAMP, идеална за държавни агенции и компании, които работят с високочувствителни данни.

Той комбинира резервации на бюра и стаи с анализи на работното място и навигация. Предлага и Eptura AI, за да ви помогне да оптимизирате работното си пространство и да подобрите оперативната ефективност.

Освен за резервиране на заседателни зали, можете да го използвате за планиране на поддръжката на офисните помещения, подаване на заявки за услуги и проследяване на графиците за срещи и бюджетите за оборудване.

Този софтуер за резервиране на заседателни зали е полезен за предприятия и образователни институции, които търсят унифицирана платформа за управление на всички аспекти на резервациите на работни места и потока от посетители.

Най-добрите функции на Teem by iOFFICE

Достъп до интерактивни карти на офиса, за да резервирате и намерите заседателни зали

Използвайте изкуствен интелект, за да резервирате работни пространства според вашите предпочитания и дайте възможност на служителите да избират бюра в близост до колегите си.

Преглеждайте данни за използването на работното пространство, резервациите и наемите в аналитичния панел.

Интегрирайте го с решения за управление на посетители и цифрови табели, за да подобрите планирането на конферентните зали.

Ограничения на Teem by iOFFICE

Потребителите съобщават за лошо обслужване на клиентите

Инструментът има стръмна крива на обучение

Цени на Teem by iOFFICE

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Teem by iOFFICE

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 4,4/5 звезди (над 40 отзива)

🧠 Интересен факт: Известното „правило за две пици“ на Amazon гласи, че никоя среща не трябва да бъде толкова голяма, че две пици да не могат да нахранят цялата група. Доста добра идея, за да се избегнат прекалено дългите и изнервящи срещи, нали?

9. RoomRaccoon (Най-подходящ за хотели и курорти)

чрез RoomRaccoon

Припокриващи се резервации, ръчни актуализации и постоянни заявки за резервации могат да претоварят дори и най-организирания хотелски персонал. RoomRaccoon е софтуер за управление на хотели „всичко в едно“, който се отличава с автоматизиране на администрацията на рецепцията и операциите в бек офиса за хотелиерската индустрия.

Системата за управление на имоти (PMS) включва надежден механизъм за резервации, мениджър на канали и отчети в реално време, което позволява на хотелите и къщите за гости да оптимизират резервациите на стаи и да увеличат приходите си.

Това е интелигентно решение, което помага на хотелиерите да спестят време, да намалят грешките и да осигурят безпроблемно преживяване от настаняването до напускането.

Най-добрите функции на RoomRaccoon

Актуализирайте автоматично наличността на стаи във всички платформи за резервации.

Приемайте плащания директно чрез платформата с безопасно и автоматизирано фактуриране.

Изпращайте автоматизирани имейли и съобщения за потвърждения, напомняния и допълнителни продажби.

Управлявайте стаи за гости, заседателни зали и пространства за събития чрез персонализирания му резервационен механизъм и над 300 интеграции.

Проследявайте заетостта, приходите и тенденциите при резервациите с вградени аналитични инструменти за управление на пространството въз основа на данни.

Ограничения на RoomRaccoon

Той е по-скъп от алтернативите.

Липсва интеграция с услуги на трети страни.

Цени на RoomRaccoon

Вход: 236 $/месец

Стартово ниво: 300 $/месец

Премиум: 441 $/месец

Enterprise: 620 $/месец

Оценки и рецензии за RoomRaccoon

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,2/5 звезди (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за RoomRaccoon?

Едно ревю в G2 казва:

Системата е лесна за използване и работи перфектно за нашия бутиков хотел. Предимството е, че не е нужно да настройвате всички карти и цени за OTA, което може да бъде сложно. Добре е, че имат статии и обслужване на клиенти, които помагат.

Системата е лесна за използване и работи перфектно за нашия бутиков хотел. Предимството е, че не е нужно да настройвате всички карти и цени за OTA, което може да бъде сложно. Добре е, че имат статии и обслужване на клиенти, които помагат.

10. Envoy (Най-добър за оптимизиране на използването на конферентните зали и управлението на офис пространството)

чрез Envoy

Envoy е софтуер за планиране на конферентни зали, който позволява интуитивно и ефективно резервиране на зали и управление на пространството. С цветни индикатори за наличност и цифрови дисплеи с графика пред всяка зала за срещи, можете лесно да намерите и резервирате подходящото пространство за вашите нужди.

Системата за резервиране на заседателни зали дори изпраща известия в реално време за резервиране на по-малки помещения и освобождаване на зали чрез Slack.

Контролът на поверителността и автоматичните напомняния за края на срещата правят тази система за резервиране на заседателни зали отличен избор за организации, които се стремят да намалят загубата на пространство.

Най-добрите функции на Envoy

Потвърдете резервацията на стая, като натиснете „check-in“ в стаята или директно в Slack или Teams.

Идентифицирайте най-популярните си помещения и удобства, за да оптимизирате офис пространството.

Автоматично освобождавайте стаи, за да освободите място за спешни срещи

Намерете и резервирайте най-близката свободна стая от мобилното приложение Envoy с функционалност, базирана на местоположението.

Ограничения на Envoy

Потребителите съобщават, че инструментът има проблеми със скоростта на зареждане.

Цената може да се увеличи, ако имате голям екип.

Цени на Envoy

Посетители: Basic: Безплатно завинаги Standard: 131 $/месец на локация Premium: 395 $/месец на локация Enterprise: Индивидуални цени

Basic: Безплатен завинаги

Стандартен: 131 $/месец на локация

Премиум: 395 $/месец на локация

Enterprise: Индивидуални цени

Виртуална рецепция: 199 $/месец на локация

Работно място: Стандартен: 3 $/месец за активен потребител Премиум: 5 $/месец за активен потребител Премиум Плюс: 7 $/месец за активен потребител

Стандартен: 3 $/месец за активен потребител

Премиум: 5 $/месец за активен потребител

Premium Plus: 7 $/месец за активен потребител

Свържете се: Персонализирани цени

Basic: Безплатен завинаги

Стандартен: 131 $/месец на локация

Премиум: 395 $/месец за локация

Enterprise: Индивидуални цени

Стандартен: 3 $/месец за активен потребител

Премиум: 5 $/месец за активен потребител

Premium Plus: 7 $/месец за активен потребител

Оценки и отзиви за Envoy

G2: 4,8/5 звезди (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 звезди (над 420 отзива)

Какво казват реалните потребители за Envoy?

Едно ревю в G2 казва:

Лесен за използване и гъвкав. Много е лесно да добавяме нови полета с данни, които ни трябват, а материалите за обучение са много добре подготвени. Софтуерът е интуитивен, но материалите са лесни за следване.

Лесен за използване и гъвкав. Много е лесно да добавяме нови полета с данни, които ни трябват, а обучителните материали са много добре подготвени. Софтуерът е интуитивен, но материалите са лесни за следване.

Превърнете всяка среща в гладко и безстресово преживяване с ClickUp

Надеждният софтуер за резервиране на заседателни зали е също толкова важен, тъй като помага на вашия екип да прекарва по-малко време в координиране и повече време в сътрудничество.

Макар че споменатите по-горе инструменти предлагат мощни функции за планиране, най-добрите платформи за планиране на зали предлагат много повече от просто резервации. Те ви помагат да оптимизирате използването на пространството, да синхронизирате всички и да улесните срещите с решения, базирани на изкуствен интелект.

Независимо дали управлявате заседателни зали, работни места или зони за съвместна работа, ClickUp е решението, което отговаря на всички ваши нужди. От календар, задвижван от изкуствен интелект, който прави срещите интелигентни, интегрирани и ориентирани към резултати, до лесни интеграции с инструменти за планиране, получавате всичко необходимо, за да можете вашите екипи да провеждат навременни и ефективни срещи.

Независимо дали сте офис мениджър, който се опитва да сложи край на ежедневния хаос, администратор в университет, който координира лекционните зали, или корпоративен екип, който просто се опитва да провежда срещи, които наистина дават резултат, ClickUp гарантира, че процесът на резервиране на зали ще бъде толкова гладък, колкото и самата среща.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се убедете сами!