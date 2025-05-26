11 най-добри алтернативи на Dictation.io за преобразуване на реч в текст през 2025 г.

Писателите си говорят сами през цялото време. Инструментите за диктовка просто правят това да изглежда продуктивно.

Dictation.io е чудесно място да започнете. Отворете браузъра си, започнете да говорите и идеите ви се появяват на екрана. Но ако пишете глави, преписвате бележки или управлявате дълги проекти, неговата простота бързо се превръща в ограничение.

Без структура. Без форматиране. Без история на версиите. Няма начин да организирате, редактирате или съхранявате работата си. Само стена от нередактиран текст.

За да преодолеете тези ограничения, ето най-добрите алтернативи на Dictation.io, които ще ви помогнат да преминете от това, което „просто работи“, към това, което работи много по-добре.

Защо да изберете алтернативи на Dictation.io

Dictation. io е безплатен браузър-базиран инструмент за преобразуване на реч в текст, който преобразува изговорените думи в писмен текст в реално време.

За да разберете защо се нуждаете от други инструменти за диктовка, нека започнем с ограниченията, които възпрепятстват Dictation.io.

Ограничено форматиране: Въпреки че Dictation.io предлага основни функции за транскрипция, той не разполага с разширени функции за диктовка, като персонализиран речник, форматиране на богат текст, проверка на граматика и правопис, структуриране или пренаписване с помощта на изкуствен интелект и гласови команди за подобряване на точността.

Съвместимост с браузъри: Тъй като е браузър-базиран инструмент за диктовка, той работи само в Google Chrome. Ако предпочитате други браузъри като Firefox, Safari или Edge, или се нуждаете от мобилно приложение, ще трябва да потърсите други алтернативи.

Без интеграция на дълги работни процеси: Този софтуер за диктовка не предлага управление на проекти, история на версиите или съхранение в облак. Не можете да организирате черновите в папки, да си сътрудничите с други хора или да синхронизирате бележките си между различни устройства.

Проблеми, свързани с поверителността: Съхранява текста локално, което го прави поверителен, но няма опции за криптиране. Ако работите в чувствителни индустрии, които се нуждаят от по-надеждни настройки за сигурност, ще трябва да потърсите друг софтуер за диктовка с корпоративна сигурност.

Без офлайн или мобилна функционалност: Dictation.io изисква интернет връзка, тъй като е достъпно само в уеб браузъра Chrome.

Липса на AI-базирани функции: Докато най-добрите софтуери за диктовка предлагат генериране на резюме, транскрипция на бележки и подчертаване на ключови думи, Dictation.io не разполага с тези AI функции, които биха ви помогнали да спестите време.

👀 Знаете ли, че... Инструментите за диктовка не са само за удобство – те са технология за достъпност. Софтуерът за преобразуване на глас в текст първоначално стана популярен, за да помага на хора с двигателни увреждания или дислексия. Това, което започна като помощна технология, сега е основна част от производителността.

Алтернативи на Dictation.io на един поглед

Разгледайте това сравнение на алтернативите на Dictation.io, за да изберете най-подходящата за вашия работен процес:

Име на инструмента Основни функции Най-подходящи за Цени ClickUp – AI транскрипция – ClickUp Docs гласови бележки – ClickUp Brain AI обобщения – Интеграция на задачи – Поддръжка на много езици Предприятия, средни и малки фирми, и частни лица Наличен е безплатен план; налични са персонализации за предприятия. Otter. ai – Транскрипция на срещи в реално време – Идентификация на говорителя – Резюмета, генерирани от изкуствен интелект – Поддръжка на различни платформи Професионалисти, екипи, малки предприятия Наличен е безплатен план; платени планове от 16,99 $/месец; налични са персонализации за предприятия. Apple Dictation – Диктовка офлайн – Автоматична пунктуация – Интеграция със Siri – Гласови команди Студенти, потребители на Apple и създатели на съдържание Безплатно за устройства на Apple; про версия от 4,99 $/месец Google Docs Voice Typing – Гласово диктовка в Google Docs – Многоезична поддръжка – Команди за гласово редактиране Включено в абонамента за Microsoft 365 Безплатно Microsoft Dictate – Интегрирани с MS Office – Пунктуация в реално време – Филтриране на чувствителни фрази – Гласови команди за форматиране Предприятия, потребители на Microsoft 365 Включено в абонамента за Microsoft 365 Braina – Гласови команди – Офлайн транскрипция – AI памет – Поддръжка на над 100 езика Професионалисти, технически грамотни потребители Наличен е безплатен план; платени планове от 99 $/година; налични са персонализации за предприятия. Fireflies. ai – Транскрипция в реално време – Резюмета – AskFred AI асистент за срещи – Инструменти за сътрудничество Средни екипи, предприятия Наличен е безплатен план; платени планове от 18 $/месец; налични са персонализации за предприятия. Letterly – Над 25 стила на преписване – Офлайн гласови бележки – Поддръжка на Webhook Създатели на съдържание, мобилни потребители Възможни са персонализации Speechify – Висококачествени AI гласове – OCR за печатен текст – Подходящ за дислексия – Синхронизация между устройства Студенти, професионалисти, потребители с улеснения за достъп Наличен е безплатен план; премиум план от 29 $/месец Speechnotes – Гласови команди за пунктуация – Автоматично запазване – Поддръжка на външен Bluetooth микрофон Писатели, блогъри, студенти Наличен е безплатен план; премиум план от 1,90 $/месец. Dragon от Nuance – Персонализирано гласово обучение, списъци с команди – Разширено форматиране – Възпроизвеждане на текст в реч – Офлайн контрол Предприятия, медицински/правни специалисти Няма безплатна версия; цените варират в зависимост от изданието.

Най-добрите алтернативи на Dictation.io, които можете да използвате

Сега нека разгледаме подробно всеки от изброените по-горе инструменти за диктовка с основните им характеристики, ограничения, цени, оценки и потребителски отзиви:

1. ClickUp (Най-доброто за интегрирана продуктивност и управление на работния процес от глас към текст)

Записвайте и транскрибирайте гласови клипове в ClickUp Записвайте и транскрибирайте лесно гласови коментари и видеозаписи в ClickUp.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява транскрипция, обобщаване на бележки от срещи и управление на работния процес в една платформа.

Можете да използвате Voice Clips в коментарите към задачите, за да записвате и изпращате аудио файлове на екипа си в или извън ClickUp. Всеки клип има горна граница на запис от 20 минути, което позволява подробни съобщения или актуализации.

За да създадете гласов клип, докоснете иконата на микрофона в редактора на коментари в раздела „Активност“ на задачата (на мобилно устройство или в уеб), запишете съобщението си и след това го изпратете като част от коментара. Можете също да добавите няколко гласови клипа, заедно с текст, изображения или други прикачени файлове, в един и същ коментар.

💡 Професионален съвет: Скоростта на възпроизвеждане на гласовите клипове може да се регулира (1x, 2x или 3x) и можете да превъртите аудио вълната, за да навигирате в клипа. А ако работното ви пространство разполага с ClickUp Brain, собствената AI на ClickUp, вашите гласови клипове се транскрибират автоматично!

А ако вместо това искате да транскрибирате срещи, AI Notetaker на ClickUp ще свърши работата за вас. Вместо да се мъчите да пишете всичко, можете да останете фокусирани върху разговора, докато той автоматично транскрибира вашите срещи и води подробни бележки. Тази алтернатива на Dictation.io работи безпроблемно с платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, така че не трябва да се притеснявате за преминаване към други инструменти или пропускане на някой детайл.

Транскрибирайте, обобщавайте и задавайте задачи от вашите виртуални срещи с ClickUp AI Notetaker.

Но това не се ограничава само до транскрипция. Като най-добрият софтуер за диктовка, той организира срещите ви в ясни, структурирани бележки – включително ключови изводи и задачи за действие – които се доставят директно във вашата ClickUp Inbox и се записват в подредени ClickUp Docs.

Оттам можете да редактирате, организирате и преобразувате бележките си в изпълними задачи в ClickUp или да ги споделите с екипа си. Можете да @споменавате колегите си, за да събирате обратна връзка, и да се възползвате от съвместното редактиране в реално време в Docs, за да поддържате бележките си актуални и релевантни по всяко време. Тази интеграция централизира всичко, като гарантира, че бележките ви са лесни за намиране, споделяне и изпълнение, без да се налага да превключвате между различни инструменти.

Форматирайте съдържанието мигновено, преобразувайте текста в задачи и сътрудничете с екипи за подробни редакции с ClickUp Docs.

След като транскрипциите ви са организирани, ClickUp добавя слой интелигентност с ClickUp Brain. Използвайки подсказки на естествен език, можете да взаимодействате с бележките си точно както бихте направили с колега. Помолете го да обобщи ключовите точки, да извлече действия или да подчертае важни решения – всичко това, без да се налага да претърсвате страници с текст.

Използвайте ClickUp Brain, за да получите незабавно информация от стенограмите на вашите срещи.

Да речем, че току-що сте приключили дълъг разговор с клиент. Вместо да превъртате целия препис, можете просто да попитате: „Какво каза клиентът за крайните срокове на проекта?“ или „Избройте договорените следващи стъпки“. ClickUp Brain ще ви даде отговорите незабавно, като ви предостави необходимата яснота, без да губите време.

С помощта на информацията от ClickUp Brain можете бързо да превърнете ключовите изводи в задачи. Например, ако Brain подчертае действие като „Изгответе план за съдържанието“, можете веднага да го възложите на подходящия човек, да зададете краен срок и да проследите напредъка с помощта на ClickUp Tasks. Този плавен преход от информация към задача ви помага да поддържате организираност и да следвате плана си.

Организирайте и управлявайте задачите си ефективно с ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight: Почти 88% от участниците в нашето проучване вече разчитат на AI инструменти, за да опростят и ускорят личните си задачи. Искате да се възползвате от същите предимства и на работа? ClickUp е тук, за да ви помогне! ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви помогне да подобрите производителността си с 30% с по-малко срещи, бързи AI-генерирани обобщения и автоматизирани задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Осигурете последователност с автоматизации : възлагайте задачи или изпращайте известия автоматично с : възлагайте задачи или изпращайте известия автоматично с ClickUp Automations , когато се активират съответните тригери.

Вижте работата си по начина, по който искате: Персонализирайте изгледите с Персонализирайте изгледите с над 15 изгледа на ClickUp , като Списък, Табло, Календар или Гант, за да съответстват на вашия работен процес по транскрипция и да поддържате организация.

Проследявайте времето, прекарано в задачи: Проследявайте колко време отнема всяка задача с Проследявайте колко време отнема всяка задача с ClickUp Time Tracking за по-добър анализ на производителността и точно фактуриране.

Следете производителността с табла: Създайте Създайте табла ClickUp в реално време, за да следите производителността на екипа, напредъка на проектите и ключовите показатели.

Ограничения на ClickUp

Платформата може да бъде малко объркваща за начинаещите потребители поради богатството си от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 казва:

ClickUp Brain наистина спестява време. Вградената изкуствена интелигентност вече може да обобщава дълги низове, да изготвя чернови на документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти.

ClickUp Brain наистина спестява време. Вграденият изкуствен интелект вече може да обобщава дълги низове, да изготвя чернови на документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти.

🎧 Бърз трик: AI Notetaker на ClickUp може автоматично да разпознава и транскрибира срещи на 18 различни езика, включително английски, испански, френски, немски и хинди. Тази функция гарантира точна транскрипция, без да е необходимо ръчно да избирате езика.

2. Otter. ai (Най-доброто за транскрипция на срещи с изкуствен интелект и сътрудничество в реално време)

Otter. ai е инструмент за транскрипция на срещи и сътрудничество, задвижван от изкуствен интелект, който превръща разговорите ви по време на срещи в точен текст в реално време. Можете да го свържете с Zoom, Google Meet или Microsoft Teams и да позволите на Otter Assistant да се присъедини към срещите от ваше име, за да води бележки и да ги споделя с екипа ви.

Ако сте потребител на Dictation.io, ще забележите значително подобрение в способността на това AI приложение за водене на бележки да транскрибира автоматично цели срещи, а не само гласови команди от един говорител.

Ще получите също така идентификация на говорещия, възможност за добавяне на персонализиран речник за висока точност и мощни инструменти за търсене, за да намирате бързо ключови моменти. Освен това можете да маркирате, коментирате и сътрудничите по транскрипции в реално време в приложенията на Otter. ai за iOS, уеб и Android.

Най-добрите функции на Otter.ai

Записвайте автоматично слайдове от презентации и вмъквайте споделени слайдове в транскрипцията си.

Създайте споделен център за управление на транскрипции, присвояване на достъп и синхронизиране на всички участници.

Автоматично извличайте задачите, които са ви възложени по време на срещи, с преки връзки към момента, в който са били обсъдени.

Ограничения на Otter.ai

Платформата се нуждае от подобрения по отношение на точността на разпознаване на говорещия, а процесът на редактиране понякога може да изглежда малко тромав.

Цени на Otter.ai

Основно: Безплатно

Pro: 16,99 $/потребител/месец

Бизнес: 30 $/потребител/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Едно ревю в G2 казва:

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипт.

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипт.

👀 Знаете ли? Макар Otter и неговите алтернативи да се интегрират с Zoom и Google Meet, често се изисква ръчна настройка или разширения за браузъра и бизнес план. Докато можете да синхронизирате календара си, AI Notetaker на ClickUp се присъединява автоматично към Zoom, Google Meet и Teams, за да прави бележки. ✅ Предимство на ClickUp: Не са необходими добавки за браузъра. Бележките се свързват директно с задачите и графиците на вашия проект.

3. Apple Dictation (най-доброто решение за гласово въвеждане на текст с приоритет на поверителността на устройствата на Apple)

чрез Apple

Ако сте потребител на Mac или iOS, Apple Dictation, поддържано от Siri, вече е вградено във вашето устройство. За разлика от основните инструменти за диктовка от глас към текст, Apple Dictation работи офлайн и обработва гласовата диктовка в реално време. Интегрирано с клавиатурата ви, то ви позволява да превключвате между глас и писане без прекъсване. Това означава, че можете да диктувате персонализирани думи, да докоснете, за да поправите изречение, и след това да се върнете обратно, за да продължите да говорите.

Това софтуерно решение за преобразуване на реч в текст следва подход, при който на първо място е поставена поверителността, и използва обработка на устройството в цялата екосистема на Apple. Можете да използвате гласово въвеждане директно във всяко приложение.

Освен това, той автоматично вмъква препинателни знаци като точки, запетаи и въпросителни знаци, докато говорите. Dictation.io, от друга страна, не вмъква автоматично препинателни знаци. Вместо това, той разчита на гласови команди; потребителите трябва изрично да кажат, че искат да добавят препинателни знаци (например „запетая“, „точка“), за да бъдат включени в транскрипцията.

Най-добрите функции на Apple Dictation

Изберете „Споделяне на аудиозаписи“, за да позволите на Apple да преглежда образци от вашите взаимодействия със Siri и Dictation с цел подобряване на качеството.

Изговорете команди като „избери [дума]” или „изтрий [фраза]”, за да направите бързи промени без да пишете.

Използвайте гласови команди като „отмени“ или „повтаряй“, за да отмените или повторите последното си действие.

Ограничения на Apple Dictation

Диктовката спира автоматично, когато спрете да говорите за около 30 секунди. Това може да прекъсне потока по време на по-дълги сесии на диктовка на устройства на Apple.

Цени на Apple Dictation

Безплатно на устройства на Apple

Dictate Pro (1 месец, iOS): 4,99 $

Dictate Pro (1 месец, iOS/macOS): 5,99 $

Dictate Pro (1 година, iOS): 12,99 $

Dictate Pro (1 година iOS/macOS): 17,99 $

Оценки и рецензии за Apple Dictation

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Apple Dictation?

Едно ревю в App Store гласи:

Използвам това приложение, за да транскрибирам голям брой писма, някои от които са напечатани, а други – написани на ръка. Процентът на грешки е добър, като цяло по-малко от 5%.

Използвам това приложение, за да транскрибирам голям брой писма, някои от които са напечатани, а други – написани на ръка. Процентът на грешки е добър, като цяло по-малко от 5%.

⚡Архив с шаблони: След като сте транскрибирали срещите си, използвайте шаблони със списъци със задачи, за да превърнете идеите в изпълними задачи. В тези шаблони можете да разпределяте отговорности, да определяте крайни срокове и да проследявате напредъка на едно място.

4. Google Docs Voice Typing (Най-доброто безплатно решение за гласово въвеждане на текст в браузър в Google Workspace)

чрез Google Workspace

Google Docs Voice Typing е вграден, базиран на браузър инструмент за преобразуване на реч в текст, предназначен за писане на документи без използване на ръце. Достъпен само в Chrome на настолни компютри, той поддържа над 100 езика и основни гласови команди като пунктуация и форматиране.

Макар че не обработва гласови записи и не предлага разширени функции като етикети на говорители, тя е чудесна за бързи бележки или изготвяне на по-дълги текстове. В сравнение с Windows Voice Typing, тя е по-свързана с екосистемата на Google, но е също толкова лесна за използване. Тъй като се захранва от обучителните данни на Google, точността й се подобрява с времето за често използвани фрази, акценти и речеви модели.

Най-добрите функции на гласовото въвеждане на текст в Google Docs

Преместете курсора върху всяка грешка и я поправете, без да изключвате микрофона; след корекцията преместете курсора, за да продължите да диктувате.

Кликнете с десния бутон на мишката върху думите, подчертани в сиво, за да видите и изберете от предложените заместители.

Използвайте гласови команди като „Избери параграф“, „Постави в курсив“ или „Отиди в края на реда“ за редактиране.

Ограничения на гласовото въвеждане в Google Docs

Google Docs Voice Typing не прави разлика между няколко говорители в разговор, което го прави по-малко подходящ за транскрибиране на групови дискусии или интервюта.

Цени за гласово въвеждане на текст в Google Docs

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за гласовото въвеждане на текст в Google Docs

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 28 000 отзива)

📚 Бонус: Безплатен инструмент за запис на екрана без воден знак

5. Microsoft Dictate (най-подходящ за потребители на Microsoft Office, които се нуждаят от вградена функция за диктовка)

чрез Microsoft 365

Ако имате активен абонамент за Microsoft 365, Microsoft Dictate предлага функция за преобразуване на реч в текст, която се интегрира директно с приложенията на Microsoft Office като Word, Outlook, PowerPoint и OneNote.

С поддръжка на множество езици, той е полезен като софтуер за диктовка за потребители, които работят в разнообразни среди, включително Microsoft Word, или се налага да превключват често между езици.

Този безплатен софтуер за диктовка автоматично вмъква запетаи, точки и други препинателни знаци въз основа на речта ви, което намалява необходимостта от ръчни корекции. Освен това можете да използвате команди за гласово диктовка, за да форматирате текст – например да го подчертаете или да създадете списък с точки – което прави редактирането на документи без ръце и по-ефективно.

Най-добрите функции на Microsoft Dictate

Диктувайте дума или фраза, след което използвайте гласови команди като „удебели“, „наклони“ или „подчертай“, за да форматирате определени части от текста.

Вмъкнете коментари директно в документа си, като започнете да диктувате фраза и след това дайте команда за добавяне на коментар.

Автоматично маскирайте потенциално чувствителни или неподходящи фрази, като ги преобразувате в *, за да поддържате професионализъм и да гарантирате, че съдържанието остава подходящо.

Ограничения на Microsoft Dictate

Microsoft Dictate работи само в приложенията на Microsoft Office като Word, Outlook и PowerPoint, така че има по-малко възможности за интеграция с друг софтуер или платформи.

Цени на Microsoft Dictate

Microsoft Dictate е включен като част от абонамента за Microsoft 365.

Оценки и рецензии за Microsoft Dictate

G2 : 4,6/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Dictate?

Едно ревю в Reddit казва:

Използвах функцията за диктовка в Microsoft Word, за да напиша части от дисертацията си, а след това се върнах и я редактирах, като я набрах... Като цяло се справи доста добре. Повечето редакции, които направих, бяха с цел да я подобря като цяло, което би се случило независимо дали е диктувана или набрана.

Използвах функцията за диктовка в Microsoft Word, за да напиша части от дисертацията си, а след това се върнах и я редактирах, като я набрах... Като цяло се справи доста добре. Повечето редакции, които направих, бяха с цел да я подобря като цяло, което би се случило независимо дали е диктувана или набрана.

👀 Знаете ли, че... Хората говорят средно по 110–150 думи в минута, но могат да пишат на ръка само 20–45 думи в минута. Това е огромна разлика в производителността по време на срещи, където идеите се раждат бързо и последващите действия са от значение. Когато използвате изкуствен интелект за бележки от срещи, не е необходимо да записвате всичко. Можете да оставите изкуственият интелект да записва разговорите, да организира ключовите изводи и дори да генерира автоматично действия за изпълнение.

6. Braina (Най-доброто за офлайн AI диктовка с функции на личен асистент)

чрез Braina

Braina е софтуер за диктовка, задвижван от изкуствен интелект, който преобразува речта в текст на над 100 езика. Може да се използва в различни приложения, включително MS Word, Gmail и Notepad. Braina ви позволява да изпълнявате големи езикови модели като GPT-4 и Claude 3 локално на вашия компютър, като осигурява по-добра поверителност и по-бърза работа чрез обработка на данни офлайн.

Braina разполага с AI памет, която имитира човешката когнитивна памет, за да персонализира взаимодействията с течение на времето.

От друга страна, Dictation.io се фокусира главно върху транскрипция в реално време и не може да запомня минали взаимодействия или да се адаптира към предпочитанията на потребителя. Освен това, с LocalLibrary на Braina можете да създадете своя собствена лична база от знания и да взаимодействате с нея, използвайки заявки на естествен език.

Най-добрите функции на Braina

Автоматизирайте задачи, търсете файлове, задавайте напомняния и възпроизвеждайте медийни файлове с помощта на команди на естествен език.

Конвертирайте аудио записи (.mp3, .wav) и видео (.mp4) файлове в текст офлайн, директно на вашия компютър.

Чат с PDF файлове, уеб страници и екранни снимки, като задавате въпроси и извличате информация с помощта на интегрирани AI модели.

Ограничения на Braina

Вероятно ще имате затруднения с по-сложни или подробни гласови команди за конкретни задачи или приложения.

Цени на Braina

Lite : Безплатно

Pro: 99 $ на година

Pro Plus: 199 $ за 2 години

Pro Ultra: 299 $ за 3 години

Оценки и рецензии за Braina

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Braina?

В рецензия на Capterra се казва:

Удобен за ползване от самото начало, с голяма точност и много гъвкав – което означава, че работи еднакво добре, независимо къде се поставя текстът: имейли, блогове, публикации в социални медии, повечето Word платформи, съвместими с Windows. Околният шум изглежда не пречи на транскрипцията на Braina, което е още едно предимство.

Удобен за ползване от самото начало, с голяма точност и много гъвкав – което означава, че работи еднакво добре, независимо къде се поставя текстът: имейли, блогове, публикации в социални медии, повечето Word платформи, съвместими с Windows. Околният шум изглежда не пречи на транскрипцията на Braina, което е още едно предимство.

7. Fireflies. ai (Най-доброто решение за автоматизирано транскрибиране на срещи и сътрудничество в екип)

Докато Dictation.io предлага основни функции за преобразуване на реч в текст, Fireflies отива още по-далеч. То може автоматично да се присъединява към вашите срещи, да ги записва и да генерира транскрипции в реално време. След като се синхронизира с календара ви, Fireflies може да обобщава вашите срещи в платформи като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams на над 30 езика.

След разговора ще получите кратки обобщения, генерирани от изкуствен интелект, в които са подчертани ключовите моменти, задачите за изпълнение и решенията.

За разлика от Dictation.io, инструмент за самостоятелно водене на бележки, Fireflies ви позволява да споделяте транскрипти, да оставяте коментари в определени моменти, да реагирате на времеви отметки и дори да създавате аудио клипове за вашия екип.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Получавайте незабавни отговори, изготвяйте чернови на имейли след срещи и автоматизирайте последващите действия, използвайки информация, извлечена директно от стенограмите на срещите ви с помощта на AI асистента AskFred.

Анализирайте динамиката в екипа с Conversation Intelligence, за да откриете моделите на комуникация.

Свържете Fireflies.ai с над 40 приложения като Salesforce, HubSpot, Slack и Asana, за да автоматизирате споделянето на бележки и да оптимизирате работните си процеси.

Ограничения на Fireflies. ai

Fireflies не е обикновен софтуер за преобразуване на реч в текст; това е AI-базиран асистент за срещи, специално проектиран за транскрибиране и анализиране на разговори по време на срещи.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно завинаги

Pro: 18 долара на месец за работно място

Бизнес: 29 $ на месец за работно място

Предприятия: 39 $ на месец за работно място

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2 : 4,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

Едно ревю в G2 казва:

Резюметата са невероятно точни и задълбочени, а аз много харесвам възможността да разширявате всяка точка за повече контекст (страхотна екстра в плана Pro). Възможността да видите резюмето на срещата заедно с пълния транскрипт спестява много време, а свързаните времеви отметки улесняват преминаването директно към частта от разговора, която ви е необходима.

Резюметата са невероятно точни и задълбочени, а ми харесва, че можете да разширите всяка точка за повече контекст (страхотна екстра в плана Pro). Възможността да видите резюмето на срещата заедно с пълния транскрипт спестява много време, а свързаните времеви отметки улесняват преминаването директно към частта от разговора, която ви е необходима.

⚡Архив с шаблони: Не се задоволявайте с необработен препис. Използвайте шаблони за бележки от срещи, за да надхвърлите буквалното записване и да отразите приоритетите на екипа.

8. Letterly (Най-доброто решение за преобразуване на гласови бележки в структурирани формати на мобилни устройства)

чрез Letterly

Ако сте създател на съдържание и искате да превърнете изказаните си идеи в изпипан, готов за публикуване текст, Letterly е подходящият за вас инструмент за диктовка, базиран на изкуствен интелект.

Достъпна за iOS устройства, Android, macOS и уеб платформи, Letterly предлага над 25 стила на преписване. С функцията за гласово въвеждане на текст можете да диктувате думи, за да пишете имейли, списъци със задачи, публикации в социалните медии и резюмета. Можете дори да добавите предпочитаните си стилове на преписване в отметките.

Той ви позволява да записвате гласови бележки дори когато екранът на устройството ви е изключен, което осигурява гъвкавост при използване в движение. Освен това приложението поддържа уебхукове, което ви позволява да изпращате бележки директно до платформи като Google Docs и Notion и да оптимизирате работния си процес.

Най-добрите функции на Letterly

Организирайте бележките си с етикети за лесно категоризиране и извличане

Създайте заглавие за бележката си няколко секунди след транскрипцията, което можете да редактирате ръчно.

Преобразувайте речта в над 90 езика

Ограничения на Letterly

Някои потребители са съобщили за необходимост от обучение при работа с функциите за диктовка на приложението, особено при настройване на тона или формата.

Цени на Letterly

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Letterly

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Letterly?

Едно ревю в G2 казва:

Интерфейсът на Letterly е изключително интуитивен, което го прави изключително лесен за използване от всеки без никакви затруднения.

Интерфейсът на Letterly е изключително интуитивен, което го прави изключително лесен за използване от всеки без никакви затруднения.

📚 Бонус: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

9. Speechify (Най-доброто решение за слушане на документи и преобразуване на текст в реч в движение)

чрез Speechify

Speechify е полезен инструмент за преобразуване на текст в реч за студенти, които искат по-гъвкав и достъпен начин да усвояват четенето. Той позволява на потребителите да избират от над 200 AI гласа, включително забавни опции като Гвинет Палтроу и Снуп Дог.

Можете дори да регулирате скоростта на четене от 0,5x до 9x. С синхронизирането на няколко устройства можете да започнете да слушате по време на пътуването си и по-късно да продължите от мястото, до което сте стигнали на лаптопа си.

Ако работите с печатни материали, книги или учебни материали, вградената OCR функция на Speechify ви позволява да сканирате физически страници с телефона си и незабавно да ги преобразувате в аудио.

Най-добрите функции на Speechify

Получете поддръжка за над 30 езика и регионални акценти.

Достъп до аудио поддръжка, специално разработена, за да помага на хора с дислексия.

Създайте среда без разсейващи фактори с режима Focus Mode, вградените таймери и инструменти за проследяване на напредъка, които ви помагат да се концентрирате върху задачите си и да поддържате производителността си.

Подобрете използваемостта с клавишни комбинации

Ограничения на Speechify

Макар че премиум гласовете обикновено са с високо качество, някои потребители съобщават, че определени гласове могат да звучат роботизирани или неестествени.

Цени на Speechify

Безплатно

Премиум: 29 $ на месец

Оценки и рецензии за Speechify

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Speechify?

В рецензия на Capterra се казва:

Използвам Speechify Text to Speech за работа. Правя много редакции и мозъкът ми се уморява. Възможността да слушам текста на глас ми помага да се концентрирам и да работя по-бързо. Всъщност, тренирах мозъка си да слуша с 5 пъти по-висока скорост, за да мога да редактирам с рекордна скорост! Обичам уеб приложението и разширението за браузър, използвам и двете.

Използвам Speechify Text to Speech за работа. Правя много редакции и мозъкът ми се уморява. Възможността да слушам текста на глас ми помага да се концентрирам и да работя по-бързо. Всъщност, обучих мозъка си да слуша с 5 пъти по-висока скорост, за да мога да редактирам с рекордна скорост! Обичам уеб приложението и разширението за браузър, използвам и двете.

10. Speechnotes (Най-доброто решение за водене на бележки в реално време без разсейване)

чрез Speechnotes

Speechnotes е инструмент за преобразуване на реч в текст и транскрипция, създаден за гласово въвеждане без разсейване. Той се базира на двигателя за разпознаване на реч на Google и поддържа над 70 езика. Преобразува гласа ви в структуриран текст в реално време, с поддръжка на гласови команди за пунктуация и форматиране.

Като алтернатива на Dictation.io, той автоматично запазва бележките ви. Можете да ги експортирате или изтеглите като обикновен текст. Можете също да зададете персонализирани клавиши за често използвани фрази и да свържете Bluetooth микрофони за въвеждане без ръце с този безплатен софтуер за диктовка.

Най-добрите функции на Speechnotes

Кажете на глас думи като „запетая“, „точка“ или „нов ред“ и Speechnotes ще вмъкне веднага правилните препинателни знаци или форматиране.

Открива началото на нови изречения и изписва първата дума с главна буква.

Качете съществуващи текстови файлове, за да ги редактирате с глас, или експортирайте диктуваните си бележки като TXT файл или в Google Drive.

Ограничения на Speechnotes

Speechnotes не поддържа множество формати на изходни файлове, което може да е неудобно за потребители, които се нуждаят от различни типове файлове за работата си.

Цени на Speechnotes

Dictation Безплатно Премиум : 1,9 $/месец

Безплатно

Премиум : 1,9 $/месец

Транскрипция Плащане по време на ползване : 0,1 $/минута

Плащайте по мере на използване: 0,1 $/минута

Безплатно

Премиум: 1,9 $/месец

Плащайте по мере на използване: 0,1 $/минута

Оценки и рецензии за Speechnotes

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Потърсете AI инструменти за транскрипция, които отговарят на вашия работен процес. Например, писателите може да искат функции за редактиране или форматиране на глас към блог публикации. От друга страна, екипите биха търсили инструменти за сътрудничество и етикетиране на говорители.

11. Dragon by Nuance (Най-доброто решение за диктовка с глас на корпоративно ниво с висока точност и персонализиран речник)

чрез Dragon by Nuance

Nuance Dragon NaturallySpeaking е софтуер за разпознаване на реч, който ви позволява да диктувате документи, да съставяте имейли и дори да контролирате компютърни приложения само с гласа си. С вградената функция за преобразуване на текст в реч можете да си прослушате диктувания текст. Това ви помага да откриете грешки и да усъвършенствате писането си по-ефективно.

Основната разлика между Dictation.io и софтуера за диктовка Dragon е начинът, по който всеки инструмент се справя с точността във времето. Dictation.io осигурява прилично разпознаване, но Dragon се учи и се адаптира към вашия глас, речник и дори акцент, докато го използвате. Резултатът е персонализирана и надеждна транскрипция. Това е специализиран софтуер за диктовка за по-дълги документи или терминология, специфична за дадена индустрия.

Най-добрите функции на Dragon by Nuance

Въведете необичайни или трудни за изписване термини в документа си и обучете софтуера да ги разпознава чрез гласа ви.

Задайте бързи клавиши за дълги или често използвани фрази, за да ги вмъквате автоматично, където е уместно.

Споделете диктовката си чрез глас по имейл, запазете я на платформи като OneDrive или Notion или отворете файла в Microsoft Word.

Ограничения на Dragon by Nuance

Въпреки че Dragon поддържа няколко езика, може да установите, че не всички диалекти или акценти са напълно оптимизирани за разпознаване.

Цени на Dragon by Nuance

Персонализирани цени

Dragon by Nuance – оценки и рецензии

G2 : 4/5 (над 240 рецензии)

Capterra: 3,9/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Dragon by Nuance?

Едно ревю в G2 казва:

Използвам Dragon от две години. Той ми помогна да стана по-продуктивен в работата си. С софтуера Dragon преписвам повече аудио часове на седмица в сравнение с писането на qwerty клавиатура.

Използвам Dragon от две години. Той ми помогна да стана по-продуктивен в работата си. С софтуера Dragon преписвам повече аудио часове на седмица в сравнение с писането на qwerty клавиатура.

Превърнете разговорите в яснота с ClickUp

Dictation.io и неговите алтернативи може да са подходящи за основна транскрипция. Но когато вашият работен процес изисква повече точност, организация и интелигентност, ви е нужно нещо по-добро.

Ето тук се включва ClickUp.

С AI Notetaker на ClickUp вашите срещи се транскрибират автоматично, така че можете да се концентрирате върху разговора, вместо да си водите бележки. ClickUp Brain отива още по-далеч, като генерира ясни обобщения и извлича ключови идеи, помагайки ви бързо да разберете какво е най-важно.

А с ClickUp Docs имате централно място, където да съхранявате, редактирате и организирате всичко – от стенограми от срещи до сесии за мозъчна атака и бележки за задачи.

Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да поемете контрол над бележките, срещите и задачите си.