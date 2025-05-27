10-те най-добри алтернативи на Verbit за транскрипция и субтитриране през 2025 г.

Ако сте медиен продуцент или пазарен изследовател, транскрипцията не е само въпрос на точност. Нужна ви е скорост, без да се губят нюансите. Интеграции, които не изискват корпоративен договор. И инструмент, който се вписва безпроблемно във вашия работен процес.

Verbit предоставя чисти транскрипции, но ви оставя да вършите тежка работа: ръчно извличане на информация, преминаване между инструменти и проследяване на последващи действия. Това ви забавя и фрагментира изпълнението.

Подходящият инструмент за транскрипция трябва да обобщава разговорите, да подчертава следващите стъпки, да се синхронизира с вашия проектен стек и да предоставя отговорите незабавно.

В този наръчник разглеждаме най-добрите алтернативи на Verbit и техните основни характеристики, ограничения и цени, за да ви помогнем да направите правилния избор.

Защо да изберете алтернативи на Verbit?

Verbit е инструмент за транскрипция и субтитриране, който преобразува аудио и видео съдържание в точен текст. Той използва патентован AI двигател, наречен Captivate™, за транскрипция в реално време, която след това се проверява за точност от човешки редактори.

Въпреки че Verbit твърди, че предлага надеждно решение за транскрипция в предприятията, много професионалисти откриват пропуски по отношение на рентабилността и ежедневната използваемост. Стандартният план често не разполага с разширени функции като обобщения в реално време или автоматизация на работния процес, което налага ъпгрейди или персонализирани договори, за да се получи достъп до тях.

За екипи, фокусирани върху сигурността, особено тези, които работят с чувствителни медийни или изследователски данни, изборът на инструмент със силно криптиране и сертификати за съответствие е от решаващо значение. Освен това платформите, които предоставят изчерпателна онлайн документация и отзивчива поддръжка, могат значително да подпомогнат вашите процеси.

Ето защо може да искате да обмислите алтернативи на Verbit:

❗️По-бавно изпълнение: Тъй като Verbit използва човешки редактори за преглед на транскрипциите, генерирани от изкуствен интелект, може да се наложи да чакате по-дълго в сравнение с инструменти, които предоставят незабавни, автоматизирани резултати.

❗️Загриженост за поверителността на данните: Verbit съхранява всички ваши данни в облака. Може да се наложи да използвате преводачески услуги с по-строг контрол на данните, ако работите с чувствителна информация, като например правни или медицински файлове.

❗️Ограничено сътрудничество в реално време: Въпреки че Verbit предлага транскрипция в реално време, функциите за сътрудничество като споделени бележки, редактиране на живо или задаване на задачи са минимални.

❗️Сложен интерфейс: Интерфейсът на Verbit е създаден за големи екипи. Ако имате нужда само да качите файл и да получите бърз транскрипт на аудио и видео файл, потърсете алтернатива на Verbit с лесен за използване интерфейс.

❗️Негъвкави планове: Verbit обслужва корпоративни клиенти. Ако сте стартиращ бизнес, творец или физическо лице, което търси планове за самообслужване, изберете алтернатива на Verbit с ценообразуване на базата на реално потребление.

Алтернативи на Verbit на един поглед

Име на инструмента Основни функции Най-подходящи за Цени ClickUp AI Notetaker, ClickUp Brain, Docs интеграция, преобразуване на задачи в реално време Предприятия, средни компании Безплатно завинаги; Платени планове от 7 $/потребител/месец Otter. ai Транскрипция в реално време, обобщения на живо, Otter Chat, интеграция със Slides Малки предприятия, преподаватели Безплатно; Платени планове от 16,99 $/потребител/месец Descript Редактиране на аудио/видео, Scene Rail, AI Assistant, SquadCast интеграция Създатели на съдържание, медийни екипи Безплатни; Платени планове от 24 $/човек/месец Rev Транскрипция от човек + AI, подчертаване, обобщаване, персонализиран речник Предприятия, правни екипи AI: 0,25 $/мин; Човек: 1,99 $/мин; Планове от 14,99 $/потребител/месец Sonix. ai Оценки за достоверност, AI обобщения, поддръжка на Multitrack, управление на папки Изследователи, средни предприятия Безплатни; Платени планове от 22 $/месец на място VEED Създаване на AI видео, Генератор на субтитри, Дублиране на глас, AI за зрителен контакт Създатели на глобално съдържание, малки предприятия Безплатни; Платени планове от 18 $/месец Trint Story Builder, сътрудничество в реално време, мобилно приложение, AI обобщения Медийни екипи, правителство, правни служби Платени планове от 80 $/месец на място Fathom AI обобщения на срещи, CRM синхронизация, център за търсене на разговори, Ask Fathom Търговски екипи, предприятия Безплатни; Платени планове от 19 $/потребител/месец Fireflies Бележник, проследяване на теми, звукови фрагменти, теми, реакции Отдалечени екипи, екипи по продажбите Безплатни; Платени планове от 18 $/място/месец Temi Бързо качване, лесно редактиране, премахване на излишни думи, експортиране в различни формати Малки предприятия, свободни професионалисти Плащане по изразходване: 0,25 $/мин.

💭 Знаете ли, че... Изобретяването на пишещата машина в края на 19 век оказа дълбоко влияние върху работната сила, особено върху жените. Пишещата машина Sholes and Glidden, представена през 1874 г., се продаваше с помощта на жени демонстратори и беше проектирана с естетика, напомняща шевни машини, което я правеше привлекателна за домашна употреба.

Най-добрите алтернативи на Verbit, които можете да използвате

1. ClickUp

Опитайте го сега Транскрибирайте гласови бележки, видеоклипове, бележки от срещи и други с AI на ClickUp.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, свързва транскрипцията, задачите, документите и работните процеси на една платформа. То предлага обширна поддръжка за транскрипция на срещи, гласови бележки и екранни записи, като автоматично превръща аудио от всеки работен процес в текст, който може да се търси и използва.

За начало, AI Notetaker на ClickUp автоматично транскрибира аудиозаписите от срещите в текст с идентификация на говорителите и времеви отметки, което улеснява проследяването на разговора. Notetaker се интегрира безпроблемно с популярни платформи за срещи като Zoom, Teams и Google Meet, за да транскрибира автоматично вашите виртуални срещи без допълнителна настройка.

За разлика от традиционните услуги за транскрипция, ClickUp AI Notetaker се откроява като най-добрата алтернатива на Verbit, защото може да маркира ключови действия, крайни срокове и решения, взети по време на срещата, и да ги организира подредено в ClickUp Docs.

Например, ако член на екипа каже: „Нека се свържем с клиента до петък“, изкуственият интелект разпознава това като задача, която може да се изпълни, създава я директно в ClickUp и я свързва с съответния проект или работен процес. Този изкуствен интелект за бележки от срещи гарантира, че важните последващи действия не се пропускат и че всички задачи са безпроблемно интегрирани във вашия работен процес.

Записвайте всяка подробност без усилие с Notetaker на ClickUp

В Docs режимите за фокусиране, редактиране и преглед ви позволяват да контролирате как взаимодействате със съдържанието – идеално както за задълбочена работа, така и за бързи прегледи. Можете също така да споделяте бележки по сигурен начин, с подробни настройки за разрешения, които ви позволяват да контролирате кой може да ги преглежда, коментира или редактира.

След това използвайте ClickUp Tasks, за да превърнете вашите идеи в действие. Можете да маркирате ключови точки или решения директно от документ или транскрипция и незабавно да ги превърнете в задачи, като назначите отговорници, зададете крайни срокове и ги свържете с подходящи проекти.

След като вашите срещи бъдат транскрибирани с помощта на AI Notetaker на ClickUp, можете да продължите с ClickUp Brain, който добавя мощно ниво на интелигентност към вашите бележки.

С Brain можете да обобщавате незабавно цели транскрипции или да извличате конкретни моменти, без да търсите ръчно съдържанието. Той прочита транскрипцията ви и извлича ключовите моменти, помагайки ви бързо да уловите най-важното.

Задавайте въпроси на естествен език за срещи и получавайте отговори за секунди с помощта на ClickUp Brain.

Можете дори да задавате контекстуални въпроси като „Какво каза Сара за крайния срок?“ и Brain ще сканира незабавно транскрипцията, за да ви даде ясен отговор. Превърнете разговорите в действия за секунди.

Най-добрите функции на ClickUp

Настройте автоматизации: Задействайте действия като създаване на задачи, възлагане или актуализиране на статуса автоматично с помощта на Задействайте действия като създаване на задачи, възлагане или актуализиране на статуса автоматично с помощта на ClickUp Automations , когато се добави нов транскрипт или бележка от среща.

Използвайте Notepad: Използвайте Използвайте ClickUp Notepad , за да записвате мислите си по време на срещи и да премествате бележките директно в задачи или документи, когато сте готови да предприемете действие.

Подобрете транскрипциите с персонализирани полета: Добавете контекст като тип среща, име на клиент или приоритет към транскрипциите, като използвате персонализирани полета в ClickUp за по-добра организация и проследяване.

Коментар с контекст: Поставете конкретни фрагменти от транскрипцията в Поставете конкретни фрагменти от транскрипцията в ClickUp Assign Comments , за да възложите задачи и да предоставите ясна справка, без да споделяте цели документи.

Ограничения на ClickUp

С широка гама от функции, платформата може да бъде малко объркваща за начинаещите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 казва:

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти. Персонализираните изгледи (списък, табло, календар и др.) и подробните опции за автоматизация ни спестяват часове всяка седмица. Освен това, честите актуализации на функциите показват, че те се отнасят сериозно към подобряването на платформата.

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти. Персонализираните изгледи (списък, табло, календар и др.) и подробните опции за автоматизация ни спестяват часове всяка седмица. Освен това, честите актуализации на функциите показват, че те се отнасят сериозно към подобряването на платформата.

2. Otter. ai (Най-доброто решение за транскрипция на срещи в реално време и сътрудничество)

Otter. ai е инструмент за преобразуване на реч в текст в реално време, който транскрибира вашите срещи, интервюта и лекции на платформи като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Една от основните му функции е автоматизираното обобщаване на живо, което ви помага да следите ключовите моменти по време на срещата.

По време на разговора Otter Chat ви позволява да задавате въпроси относно транскрипцията и да получавате незабавни отговори, което е особено полезно, когато работите с няколко задачи едновременно. Можете също да добавяте подчертавания, изводи и коментари директно в транскрипцията, което помага на екипа ви да си сътрудничи, без да се налага да използвате допълнителни инструменти.

Verbit, от друга страна, предоставя само изчистени транскрипции след сесията чрез AI и човешка проверка, но не предлага взаимодействие по време на срещата, информация в реално време или съвместна работа в реално време.

Най-добрите функции на Otter. ai

Качете слайдове от презентации или споделени екрани директно в бележките си от срещите

Върнете се към транскрипцията си след срещата, редактирайте евентуални грешки и прецизирайте ключовите моменти за по-голяма яснота или споделяне.

Групирайте транскрипциите по клиент, проект или тема, като използвате папки, и лесно намирайте и управлявайте разговорите си във времето.

Ограничения на Otter. ai

Otter. ai понякога има проблеми с правилното разделяне на изреченията, което може да затрудни четенето на транскрипциите. Този проблем често води до дълги, непрекъснати изречения без подходяща пунктуация.

Цени на Otter. ai

Basic : Безплатно

Pro : 16,99 $/потребител

Бизнес : 30 $/потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Едно ревю в G2 казва:

Наскоро се запознах с Otter.ai чрез един от колегите ми и оттогава натоварването ми по отношение на MOM и всичко останало стана много по-лесно. Този софтуер записва всички важни точки и в края ви предоставя кратко резюме на цялата среща. Освен това беше много лесно да го интегрирам и внедря в екипа си. Използваме го във всички срещи за водене на бележки.

Наскоро се запознах с Otter.ai чрез един от колегите ми и оттогава натоварването ми по отношение на MOM и всичко останало стана много по-лесно. Този софтуер записва всички важни точки и в края ви предоставя кратко резюме на цялата среща. Освен това беше много лесно да го интегрирам и внедря в екипа си. Използваме го във всички срещи за водене на бележки.

3. Descript (Най-доброто решение за редактиране на подкасти и видеоклипове с вградена транскрипция)

чрез Descript

Descript е платформа за редактиране на аудио и видео файлове, която комбинира транскрипция, редактиране и AI-базирани инструменти за оптимизиране на създаването на съдържание. За разлика от Verbit, който се фокусира върху комбинация от автоматизирани услуги за транскрипция и човешки редактори, Descript предлага по-интерактивна и гъвкава среда за редактиране.

Можете да клонирате гласа си с Overdub, да премахнете излишните думи с едно кликване и да почистите аудиофайла с помощта на изкуствен интелект. Този софтуер предлага също автоматична транскрипция на няколко езика, запис на екрана и многоканално редактиране.

Ако сте независим творец, който изпълнява няколко роли (творец, редактор и маркетинг специалист), Descript опростява редактирането, като превръща речта в текст. Искате да изрежете част от текста? Просто изтрийте изречението от транскрипцията. Не се изискват задълбочени познания по редактиране на видео, за да използвате този инструмент.

Най-добрите функции на Descript

Автоматизирайте редакционни задачи като премахване на излишни думи, съкращаване на аудиофайлове и генериране на обобщения, за да ускорите работния си процес.

Маркирайте и извлечете конкретни сегменти от съдържанието си, за да ги превърнете в кратки, самостоятелни видеоклипове или публикации в социалните мрежи.

Използвайте командата с наклонена черта, за да маркирате промените в сцените в сценария и структурата си, и да навигирате във видеото си като в слайдове в презентация.

Ограничения на Descript

Функцията Overdub на Descript позволява на потребителите да създават синтетичен гласов модел, но изисква записване на значително количество аудио. Генерираният глас може да не винаги да съответства напълно на естествената реч.

Цени на Descript

Безплатни

Hobbyist: 24 долара на човек/месец

Създател: 35 долара на човек/месец

Бизнес: 65 долара на човек/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (770+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Едно ревю в G2 казва:

Това ми спестява много време при редактирането! Оценявам внимателността при дизайна. Това ми показва, че е вложена много енергия в разбирането на нуждите на подкастърите и аз го оценявам. Descript е много лесен за използване. Харесвам функцията за транскрипция и възможността да редактирам едновременно нея и аудиото. Това ми улеснява живота значително.

Това ми спестява много време при редактирането! Оценявам внимателността при дизайна. Това ми показва, че е вложена много енергия в разбирането на нуждите на подкастърите и аз го оценявам. Descript е много лесен за използване. Харесвам функцията за транскрипция и възможността да редактирам едновременно нея и аудиото. Това ми улеснява живота значително.

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI инструменти за лични задачи всеки ден, а 55% ги използват няколко пъти на ден. А какво ще кажете за изкуствения интелект на работното място? С централизирана изкуствена интелигентност, която управлява всички аспекти на управлението на проекти, управлението на знания и сътрудничеството, можете да спестите до 3+ часа всяка седмица, които иначе бихте прекарали в търсене на информация.

4. Rev (Най-добър за гъвкава транскрипция с човешка или AI точност)

чрез Rev

Rev ви позволява да превърнете лекции, семинари или интервюта със студенти в ясни транскрипции, които могат да се търсят. Можете да избирате между бързи резултати, генерирани от изкуствен интелект, или да се спрете на транскрипция, направена от човек, когато точността е от съществено значение, например при транскрибиране на сложни дискусии или академична терминология.

След като транскрипцията ви е готова, можете да я прегледате и редактирате в браузъра си. Маркирайте важни части за планиране на уроци, добавете корекции или бързо намерете ключови цитати, които да включите в материали или доклади.

Инструменти като етикети на говорители, времеви отметки и персонализирани речници помагат да поддържате нещата организирани. За преподавател това е от решаващо значение при управлението на групови дискусии, панели с много говорители или термини, специфични за дадена тема.

Най-добрите функции на Rev

Бързо откривайте части от транскрипцията, които може да се наложи да редактирате

Използвайте вградените AI инструменти, за да генерирате кратки обобщения.

Обучете инструмента да разпознава търговски марки, технически термини или специфичен за бранша език.

Ограничения на Rev

Платформата на Rev не предлага толкова много инструменти за задълбочено редактиране, които да позволяват на потребителите да усъвършенстват транскрипциите си след автоматизацията.

Цени на Rev

Основен: 14,99 $ на потребител/месец

Pro: 34,99 $ на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Плащане на минута : Транскрипция от човек : 1,99 $/минута Транскрипция от AI : 0,25 $/минута

Human Transcription : 1,99 $/минута

AI Transcription: 0,25 $/минута

Human Transcription : 1,99 $/минута

AI Transcription: 0,25 $/минута

Рейтинги и отзиви за Rev

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Rev?

Едно ревю в Reddit казва:

Аз съм субтитрист и всъщност ми харесва, въпреки че заплащането не е блестящо в сравнение с други компании, мисля, че е прилична отправна точка, за да се науча на занаята.

Аз съм субтитрист и всъщност ми харесва, въпреки че заплащането не е блестящо в сравнение с други компании, мисля, че е прилична отправна точка, за да се науча на занаята.

📚 Прочетете също: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

5. Sonix. ai (Най-доброто решение за бързи, саморедактируеми транскрипции с възможност за сътрудничество в екип)

Sonix. ai е платформа за транскрипция, базирана на изкуствен интелект, която преобразува аудио и видео файлове в точен, редактируем текст. За пазарните изследователи, които се занимават с интервюта, фокус групи и вътрешни прегледи, Sonix оптимизира транскрипцията и сътрудничеството в екип в едно работно пространство, базирано на браузър.

Можете да подчертавате ключови идеи, да оставяте коментари за колегите си и да маркирате файлове по тема или проект. Вместо да експортирате транскрипции в друг инструмент, Sonix ви позволява да почиствате съдържанието в редактора, използвайки интуитивни функции като „намери и замени“ и маркиране на говорители.

Работите с жаргон от вашата индустрия? Персонализираните речници помагат да се гарантира точността на всички транскрипции. Удобният за ползване интерфейс ви позволява да организирате папки и да проследявате обратната връзка за множество изследователски проекти от един контролен панел.

Sonix. ai най-добри функции

Проверете колко уверен е Sonix за всяка дума в транскрипцията ви, за да можете бързо да откриете и коригирате частите с ниска точност.

Използвайте вградената функция за обобщаване на Sonix, за да създавате списъци, параграфи или бързи прегледи на дълги транскрипции и дори да насочвате обобщението с ваши собствени указания.

Споделяйте транскрипции чрез линк с колегите си, за да получите обратна връзка или преглед.

Ограничения на Sonix. ai

Sonix не поддържа транскрипция на живо или субтитри в реално време. Това може да не е идеално за ситуации, които изискват незабавни транскрипционни услуги, като срещи или събития на живо.

Цени на Sonix. ai

Цена на платформата Стандартна: 0 $ на месец Премиум: 22 $ на месец за работно място Предприятие: Индивидуална цена

Стандартен: 0 $ на месец

Премиум: 22 долара на месец за едно работно място

Enterprise: Персонализирани цени

AI транскрипция Стандартна: 10 долара на час Премиум: 5 долара на час. Спестете 50% Предприятие: Персонализирана цена

Стандартен: 10 долара на час

Премиум: 5 долара на час. Спестете 50%

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Стандартен: 0 $ на месец

Премиум: 22 долара на месец за едно работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Стандартен: 10 долара на час

Премиум: 5 долара на час. Спестете 50%

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Sonix. ai оценки и рецензии

G2: 4. 7/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 130 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Sonix. ai?

В рецензия на Capterra се казва:

Супер бърз работен процес за транскрипция. AI извършва работата с почти 95% точност, дори на немски, а не само на английски. След това ми отне само 25% до 50% от общото време на интервюто, за да транскрибирам неточните думи. Съвместим и с MAXQDA. Сравних го с много други инструменти и той е просто най-добрият.

Супер бърз работен процес за транскрипция. AI извършва работата с почти 95% точност, дори на немски, не само на английски. А след това ми отне само 25% до 50% от общото време на интервюто, за да транскрибирам неточните думи. Съвместим и с MAXQDA. Сравних го с много други инструменти и той е просто най-добрият.

🧠 Интересен факт: През 1936 г. Август Дворак патентова алтернативна клавиатурна подредба, предназначена да повиши ефективността на писането, като поставя най-често използваните клавиши под най-силните пръсти. Въпреки предимствата си, подредбата на Дворак не замени подредбата QWERTY поради широко разпространената й популярност и съпротивата срещу промените.

6. VEED (Най-подходящ за създатели на видеоклипове, които се нуждаят от транскрипция и редактиране в едно)

чрез VEED

VEED. io е браузър-базирана платформа за транскрипция и редактиране на видео, задвижвана от изкуствен интелект. Тя поддържа транскрипция и превод на над 125 езика, което я прави подходяща за създатели, произвеждащи съдържание за глобална аудитория.

След като транскрипцията ви е готова, VEED ви предлага няколко опции за експортиране. Можете да я изтеглите във формати TXT, VTT или SRT или да вградите субтитрите директно във вашето видео. Инструментите за автоматично субтитриране са персонализирани.

Използвайте го, за да промените шрифта, размера, разположението и цвета, за да съответстват на вашия стил. Получавате достъп и до AI-базирана корекция на зрителния контакт, която коригира погледа ви във видеото, така че да говорите директно на зрителя (дори ако не сте гледали в камерата по време на записването 😉).

Verbit, от друга страна, не включва функции, свързани с видео, като корекция на погледа или интегрирани инструменти за редактиране.

Най-добрите функции на VEED

Поставете вашия сценарий и VEED ще създаде цялостно видео с визуални ефекти, субтитри и глас зад кадър.

Качете видеото си и VEED автоматично ще създаде точни субтитри, които можете да редактирате, оформяте и записвате директно във видеото си, за да го споделяте лесно.

Използвайте дубльор за глас, за да превеждате автоматично и да озвучавате видеото си.

Ограничения на VEED

VEED не предлага идентификация и атрибуция на говорителите, което може да бъде от решаващо значение в среда с много говорители, за да се проследи точно кой какво е казал.

Цени на VEED

Безплатни

Основен: 18 $/месец

Pro: 30 $/месец

Бизнес: 70 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за VEED

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за VEED?

Едно ревю в G2 казва:

Това, което наистина ми харесва, е колко точна е услугата за субтитриране! Широкият избор от стилове също ми помага да избера този, който най-добре пасва на тона на моите видеоклипове. Като цяло, VEED е лесно препоръчително за други създатели на видеоклипове!

Това, което наистина ми харесва, е колко точна е услугата за субтитриране! Широкият избор от стилове също ми помага да избера този, който най-добре пасва на тона на моите видеоклипове. Като цяло, VEED е лесно препоръчително за други създатели на видеоклипове!

7. Trint (Най-подходящ за журналисти и медийни екипи, които създават истории въз основа на транскрипции)

чрез Trint

Trint помага на журналисти и медийни екипи да преобразуват необработени записи в готови за публикуване истории. Поддържа транскрибиране на над 40 езика и превод на над 50, което го прави полезен за трансгранично отразяване, без да се налага да разчитате на външни инструменти.

Една от функциите му, Story Builder, ви позволява да извличате цитати, клипове и моменти от множество транскрипции, за да създадете структурирани разкази. Помага за организиране на интервюта, пресконференции или панелни дискусии в кохерентни статии или сценарии.

AI обобщаването на Trint съкращава дългите интервюта до ключови изводи, запазвайки контекста, от който се нуждаете за точност. И за разлика от много други алтернативи на Verbit, Trint не обучава своя AI на вашето съдържание, така че вашите записи остават частни, дори и зад кулисите.

Най-добрите функции на Trint

Намерете незабавно ключови фрази в транскрипциите и добавете персонализирани етикети, за да организирате важните моменти.

Редактирайте, коментирайте и преглеждайте транскрипции едновременно с вашия екип, точно както работите в Google Docs.

Използвайте мобилното приложение Trint, за да записвате аудио и да генерирате транскрипции на живо.

Ограничения на Trint

Функцията за разпознаване на говорители на Trint има затруднения с точното разграничаване на говорителите, особено в записи с припокриващи се диалози или пресичащи се разговори.

Цени на Trint

Starter 2024: 80 долара на месец за работно място

Advanced 2024: 100 долара на месец за работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Trint

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 3,9/5 (10+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Trint?

Едно ревю в G2 казва:

Използвам Trint от около 4 години. Често хората, които интервюирам, имат международни акценти – не типичния акцент на Средния Запад. Но Trint често разбира думи, които не успявам да чуя в самите аудио файлове. Това наистина ме впечатли и направи работата ми много по-лесна.

Използвам Trint от около 4 години. Често хората, които интервюирам, имат международни акценти – не типичния акцент на Средния Запад. Но Trint често разбира думи, които не успях да чуя в самите аудио файлове. Това наистина ме впечатли и направи работата ми много по-лесна.

8. Fathom (Най-подходящ за екипи по продажби и обслужване на клиенти, които се нуждаят от бележки от срещи, свързани с CRM)

чрез Fathom

Fathom е асистент за срещи, задвижван от изкуствен интелект. За екипите по продажби и обслужване на клиенти, той записва и транскрибира вашите разговори в Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, като улавя важни информации без ръчно водене на бележки.

След разговора Fathom AI автоматично генерира персонализирани обобщения, фокусирани върху ключови точки, възражения и следващи стъпки. Можете да изберете шаблони за продажбени разговори, проверки на клиенти или сесии за въвеждане, за да споделяте ясни, специфични за ролята бележки с вашия екип или клиенти.

Искате да подчертаете даден момент? Заснемете го. Fathom ви позволява да създавате и изпращате кратки видеоклипове директно в Slack. С вградени интеграции с Salesforce, HubSpot и Slack, Fathom синхронизира обобщенията и последващите действия директно с вашата CRM система.

Най-добрите функции на Fathom

Съхранявайте всички клиентски обаждания на вашия екип в един център с възможност за търсене

Получавайте известия незабавно, ежедневно или ежеседмично, когато в срещите се появяват конкретни термини или теми.

Използвайте AI асистента, за да задавате въпроси за минали разговори, да извличате обобщения или да генерирате последващи действия.

Разберете ограниченията

Макар Fathom да се интегрира с популярни CRM системи като Salesforce и HubSpot, както и с инструменти като Google Docs, Asana и Slack, той не поддържа други широко използвани платформи като Trello, Monday.com и Zoho.

Цени на Fathom

Безплатно завинаги

Премиум: 19 долара на потребител/месец

Team Edition: 29 $ на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано

Оценки и рецензии за Fathom

G2: 5/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 5/5 (750+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

В рецензия на Capterra се казва:

Обичам как Fathom се грижи за всичко, записва срещите ми, транскрибира ги и ми изпраща по имейл обобщение на срещата с действия, които трябва да предприема. Това ми спестява много време, тъй като не се налага да си водя бележки или да се притеснявам, че ще пропусна нещо важно.

Обичам как Fathom се грижи за всичко, записва срещите ми, транскрибира ги и ми изпраща по имейл обобщение на срещата с действия, които трябва да предприема. Това ми спестява много време, тъй като не се налага да си водя бележки или да се притеснявам, че ще пропусна нещо важно.

9. Fireflies (Най-доброто решение за търсене в бележки от срещи и проследяване на разговори в екип)

чрез Fireflies

Fireflies. ai, инструмент за водене на бележки за срещи, базиран на изкуствен интелект, автоматично записва и транскрибира срещите. С Topic Trackers можете да следите конкретни теми като „ценообразуване“ или „проблеми на клиентите“ и да видите колко често се появяват в разговорите ви.

Verbit, от друга страна, не предлага медийни изрезки или интерактивни аудио инструменти.

С Fireflies. ai можете също да извличате кратки, споделяеми звукови фрагменти от важни моменти, за да ги обобщите бързо или да ги споделите с колегите си. А когато искате да пренесете тези идеи в други инструменти, Fireflies ви позволява лесно да вграждате транскрипции или аудио файлове в платформи като Notion или Salesforce.

Най-добрите функции на Fireflies

Отговаряйте директно на конкретни части от среща или коментар и улеснете проследяването на последващите действия.

Добавете бързи реакции към бележки или коментари, за да потвърдите актуализациите или да подчертаете ключови моменти, без да прекъсвате потока.

Контролирайте видимостта, като организирате срещите в канали, които са отворени за екипа или ограничени до избрани членове.

Ограничения на Fireflies

В сравнение с уеб платформата, мобилното приложение Fireflies. ai няма някои функции, като персонализиран речник и подробна аналитика на срещите. Тази разлика може да затрудни потребителите, които разчитат на мобилни устройства за достъп до бележки от срещи и транскрипции, докато са в движение.

Цени на Fireflies

Безплатно завинаги

Pro: 18 долара на месец за работно място

Бизнес: 29 долара на месец за работно място

Enterprise: 39 долара на месец за работно място

Оценки и рецензии за Fireflies

G2: 4. 8/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (10+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fireflies?

В рецензия на Capterra се казва:

Софтуерното решение на Fireflies се използваше на предишното ми работно място за записване на срещи и ми позволяваше да ги слушам отново, за да си водя бележки от срещите. Аудиозаписът е наистина добър, а платената версия ви позволява да получавате транскрипции на срещите, които са доста точни.

Софтуерното решение на Fireflies се използваше на предишното ми работно място за записване на срещи и ми позволяваше да ги преслушвам, за да си водя бележки. Аудиозаписът е наистина добър, а платената версия ви позволява да получавате транскрипции на срещите, които са доста точни.

10. Temi (Най-доброто решение за бърза, достъпна и без излишни екстри транскрипция за физически лица)

чрез Temi

Услугата за транскрипция на Temi ви позволява да изпращате аудио и видео файлове във всички основни файлови формати, за да се гарантира максимална гъвкавост. След като ги превърне в текст, можете да редактирате транскрипцията си с времеви отметки и етикети на говорителите, да проследявате разговорите и лесно да правите необходимите корекции.

След това можете да изтеглите транскрипцията си в различни формати, включително MS Word, PDF, SRT и VTT, за да я интегрирате в документи, презентации или видео надписи.

Най-добрите функции на Temi

Качете файлове чрез плъзгане и пускане или поставете URL адреси от платформи като Dropbox и Vimeo за бързи транскрипционни услуги.

Редактирайте транскрипции с едно просто двойно докосване и основни клавишни комбинации, с лесни опции за изтегляне и споделяне.

Подчертаните думи за запълване като „ъм“ и „ъъ“ могат да бъдат бързо премахнати с едно докосване.

Ограничения на Temi

Temi не позволява на потребителите да добавят персонализирани термини или имена в речника си, което може да повлияе на точността при специфично за дадена индустрия или техническо съдържание.

Цени на Temi

Безплатен пробен период

Плащане: 0,25 долара на аудио минута

Оценки и рецензии за Temi

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Temi?

Едно ревю в G2 казва:

Текстът е лесен за редактиране и коригиране, което позволява споделянето на изпипана транскрипция.

Текстът е лесен за редактиране и коригиране, което позволява споделянето на изпипана транскрипция.

Отидете отвъд транскрипцията – опитайте ClickUp за истинска интеграция на работния процес

Verbit и неговите алтернативи предлагат надеждни услуги за транскрипция и субтитриране. Получавате точни транскрипции, многоезична поддръжка и инструменти за обработка на всичко – от лекции до юридически срещи.

Но какво, ако имате нужда от нещо повече от просто транскрипция? Какво, ако искате бележки от срещи, които автоматично се превръщат в задачи, обобщения, които подчертават действията, които трябва да се предприемат, и инструменти за сътрудничество, които превръщат разговорите в действия?

Ето къде ClickUp се отличава. С него вашите срещи, клипове и гласови бележки могат да бъдат записвани, транскрибирани и обобщавани незабавно. ClickUp Brain ви помага да извлечете решения, действия и крайни срокове, без да четете целия транскрипт. А с ClickUp Docs превръщате идеите в планове, възлагате задачи и сътрудничите с екипа си в реално време.

Имате нужда от нещо повече от транскрипции? Регистрирайте се безплатно в ClickUp.