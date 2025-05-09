10-те най-добри приложения за частен календар за сигурно и криптирано планиране

Имали ли сте някога усещането, че календарът ви знае малко прекалено много за вас?

Между работни срещи, посещения при лекаря и лични планове, календарът ви съдържа изненадващо подробна карта на живота ви. А ако използвате типично приложение за календар, цялата тази чувствителна информация може да се намира на сървърите на някой друг – незащитена, некриптирана и потенциално изложена на риск.

Ето защо все повече хора се обръщат към приложения за личен календар. Тези инструменти се фокусират върху функции, които поставят на първо място поверителността, като криптиране от край до край, локално съхранение на данни и политики за нулево проследяване. Независимо дали управлявате натоварен график или просто се опитвате да запазите плановете си в тайна, има все по-голям избор от приложения за календар, създадени с мисъл за сигурността.

Събрахме някои от най-добрите мобилни приложения за личен календар, които поставят вашата поверителност на първо място, без да жертват функционалността или дизайна.

Да започнем. 🏃

Какво да търсите в приложенията за личен календар?

Повечето хора мислят, че поверителността означава просто да се приложи „криптиране от край до край“ и това е всичко. Но истинските приложения за личен календар са много по-сложни от това.

Ето какво е наистина важно и какво липсва в повечето други приложения за календар 👇

Съхранение на данни само на местно ниво: Ако записите в календара ви се съхраняват изключително на вашето устройство (а не в облака на някой друг), вече сте с една крачка напред. Доброто криптирано календарно приложение трябва да ви дава възможност да съхранявате всичко на местно ниво или да използвате свой собствен доставчик на облачни услуги, без да се налага синхронизиране с големите технологични компании.

Защита на метаданните: Разбира се, вашите събития са криптирани, но какво става с метаданните? Те включват заглавия, часове, поканени лица и местоположения. Много уеб приложения криптират съдържанието на събитието, но оставят метаданните незащитени. Потърсете приложение за частен календар, което криптира всичко, а не само бележките.

Детайлни настройки за споделяне: Ако използвате приложения за споделен календар, уверете се, че те не ви принуждават да отваряте целия си график. Най-добрите приложения за календар ви позволяват да споделяте един календар, едно събитие или дори само прозореца си за наличност, без да разкривате с кого се срещате или защо.

Без събиране на данни за „умни функции“: Някои календари предлагат AI или „умни предложения“, като събират вашите данни. Ако извлича контекст от вашата пощенска кутия или история на местоположенията, за да ви „помогне“ при планирането, това е тревожен сигнал. Полезно? Може би. Частно? Абсолютно не.

Съвместимост без компромиси: Имате нужда да синхронизирате с други календари (като Google или Outlook), но все пак се интересувате от поверителността? Потърсете приложение за личен календар, което изолира достъпа на трети страни, за да можете да виждате събития от външни платформи, без да се отказвате от контрола над личния си календар.

💡 Професионален съвет: Не искате клиентите или колегите ви да знаят къде се намирате? Настройте календара си на фиксирана часова зона (например UTC), за да не разкривате пътуванията си или местонахождението си в реално време. Това е особено полезно за журналисти, информатори или дигитални номади.

Най-добрите приложения за личен календар на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени ClickUp Цялостно управление на проекти с интеграция на календар Проследяване на времето, изглед на календара, автоматизации, изглед на натоварването, ClickUp Brain, споделяне въз основа на роли Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Proton Calendar Криптирано планиране и управление на частни събития Криптиране от край до край, ECC Curve25519, криптирани покани, защита на метаданни Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Tuta Calendar Достъп от различни платформи и поверителност без знание Квантово защитено криптиране, отворен код, не се изискват лични данни, разширени правила за повторение Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Any. do Унифицирано управление на задачите и календара на различни устройства Мулти-изглед, синхронизиране на задачи и календар, известия, пренареждане чрез плъзгане и пускане Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Cal. com Отворено планиране с дълбока персонализация Самостоятелно хостинг, модулна настройка, над 65 интеграции, страници за групови резервации Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Apple Calendar Безпроблемна синхронизация между устройства за потребители на Apple Естествено въвеждане, интеграция с Siri, споделени календари, синхронизация с iCloud Безплатно TimeTree Споделени календари между семейства, двойки или екипи Споделени събития, чат по време на събитие, споделени бележки, известия Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Etar Calendar Отворен код календар с офлайн достъп за потребители на Android Офлайн поддръжка, множество изгледи, импорт/експорт на ICS файлове Безплатно Nextcloud Calendar Екипи, фокусирани върху поверителността, които се нуждаят от самостоятелно хоствано средство Синхронизация с CalDAV, самохостинг, интеграция с инструменти, събития с цветно кодиране Безплатно Joplin Plugin Визуално организиране на бележките в Joplin Преглед на бележки, свързани с дати, навигация с клавиатура, визуална времева линия на бележките Безплатно EteSync Криптиран календар за различни устройства и синхронизиране на данни E2EE синхронизация, промяна на дневника, DAVx⁵ поддръжка, мултиплатформена Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Zoho Calendar Офлайн достъп за потребители на Android, които търсят календар с отворен код Групови календари, резервиране на ресурси, множество изгледи, повторяемост и потвърждение на участие Персонализирани цени

Най-добрите приложения за частен календар, които можете да използвате

Сега, когато вече знаете какво да търсите, ето най-добрите приложения за личен календар, които съчетават силно криптиране, добре обмислен дизайн и реален контрол над вашите данни:

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за управление на проекти „всичко в едно“ с интегриран календар)

На първо място в списъка е ClickUp (приложението за всичко, свързано с работата) – защото да се справяте с крайни срокове на проекти, лични задачи и графици на екипа не трябва да означава да жертвате поверителността.

Повечето календари за управление на проекти са или прекалено строги, или прекалено прозрачни (отлични за сътрудничество, но не толкова добри за контрол на това кой какво вижда). Но мощният софтуер за управление на проекти Crobust ви предлага подробни настройки за видимост и разрешения за потребители.

Планирайте безопасно срещи, събрания, индивидуални разговори и други с новия календар ClickUp.

За начало, календарът ClickUp се интегрира дълбоко с вашите задачи, документи и работни процеси, като същевременно предлага строги контроли за поверителност.

Още по-добре, има проследяване на времето, безкрайно хоризонтално превъртане и видимост на работните места и часове за подобрена комуникация в екипа. Можете също така да споделяте календари безопасно, използвайки частни или публични връзки.

Споделяйте календара си с екипи и външни клиенти с разрешения на ниво детайлност.

📌 Първи стъпки с ClickUp Calendar: Свържете съществуващия си календар: Кликнете върху иконата на календара в горната част, за да свържете текущия си календар.

Разгледайте интерфейса: Запознайте се с центъра за задачи в страничната лента и функцията за ежедневна снимка.

Започнете планирането: Използвайте функцията „Среща с“, за да планирате срещи без усилие.

Добавяне на задачи: Започнете да добавяте задачите си в календара и използвайте Започнете да добавяте задачите си в календара и използвайте функцията за автоматично блокиране на времето.

Добавете задача към списъка си с приоритети и ClickUp ще ви предложи най-подходящото време за работа по нея въз основа на графика ви. Ако пропуснете задача, ClickUp ще я блокира отново. Няма ръчно препланиране, няма забравени списъци със задачи.

С ClickUp Brain получавате актуализации в реално време за последните и предстоящите задачи и можете да запазите време за всичко, което е в процес на изпълнение или е важно.

Помолете ClickUp Brain да блокира времето според вашите предпочитания.

📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат изкуственият интелект да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, изкуственият интелект трябва да може да: разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки. ClickUp обаче е помогнало на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планирането, задвижвано от изкуствен интелект, при което задачите и срещите се разпределят ефективно и лесно в свободните слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

За по-нататъшно планиране и приоритизиране на задачите, ClickUp Calendar View ви предоставя визуално представяне на всичко, което трябва да направите, организирано по дни, седмици или месеци.

Визуализирайте задачите си и планирайте деня си с ClickUp Calendar View.

То е идеално за преместване, пускане и настройване на задачи при промяна на графиците, като ви помага да останете продуктивни, без да губите яснота.

За да започнете бързо, използвайте шаблона за планиране на календар ClickUp — идеален за начинаещи и готов за употреба за секунди.

Получете безплатен шаблон Получете незабавен поглед върху цялостния си работен процес и напредък с шаблона за планиране на календара ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Може да се наложи да се запознаете с него поради големия брой функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво каза Хийт Хейдън, координатор по професионално развитие в Tacoma Community College.

Използвал съм ClickUp за организиране и управление на големи и малки събития и проекти на работното си място. Намирам функциите за календар, зависимости и анкети за особено полезни. Това е най-добрият софтуер за управление на проекти, който съм използвал.

Използвал съм ClickUp за организиране и управление на големи и малки събития и проекти на работното си място. Намирам функциите за календар, зависимости и анкети за особено полезни. Това е най-добрият софтуер за управление на проекти, който съм използвал.

2. Proton Calendar (Най-доброто за криптирано планиране и управление на частни събития)

чрез Proton Calendar

Proton Calendar е инструмент за планиране на задачи, създаден от Proton Mail, който поставя на първо място поверителността. Той използва криптиране от край до край, за да защити всичко – от заглавията на събитията до имената на участниците, така че дори Proton не може да прочете вашите данни.

С отворен код, то е предназначено за всеки, който иска пълен контрол над поверителността на своя календар, без да жертва използваемостта. То е идеално за професионалисти, екипи и потребители, загрижени за поверителността, които искат сигурно планиране без компромиси.

Най-добрите функции на Proton Calendar

Защитете данните за събитията с високопроизводително криптиране в реално време, използвайки криптография с елиптична крива (ECC Curve25519).

Запазете конфиденциалността на участниците в приложението за календар с криптиране, което скрива самоличността на участниците дори от самата Proton.

Проверявайте поканите с криптографски подписи, като по този начин гарантирате автентичността на изпращача и предотвратявате подправянето на данни.

Ограничения на Proton Calendar

Някои казват, че не поддържа създаването на срещи офлайн, което ограничава гъвкавостта, когато сте в движение.

Други споделят недоволството си от основни функции като търсене, автоматично попълване на местоположения и планиране на времето за пътуване.

Цени на Proton Calendar

Безплатно завинаги

Mail Plus: 4,99 $/месец

Proton Unlimited: 12,99 $/месец

Proton Duo: 19,99 $/месец

Mail Essentials: 7,99 $/месец на потребител

Mail Professional: 10,99 $/месец на потребител

Proton Business Suite: 14,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Proton Calendar

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

3. Tuta Calendar (Най-доброто за достъп от различни платформи и поверителност без знание)

чрез Tuta Calendar

Tuta Calendar (по-рано наричано Tutanota) е приложение за календар с нулево знание, което използва квантово защитено криптиране, за да гарантира, че вашите срещи, напомняния и повтарящи се събития остават напълно лични.

Tuta гарантира и анонимност, като не изисква лични данни за регистрация и работи на изцяло отворена инфраструктура. Приложението е изцяло разработено от компанията (без тракери на трети страни или компоненти със затворен код).

Най-добрите функции на Tuta Calendar

Използвайте функции като създаване на подробни събития, персонализирани напомняния и разширени правила за повторение.

Защитете се от бъдещи квантови заплахи с протоколи за криптиране от ново поколение като Kyber-1024 и x25519.

Наблюдавайте и затваряйте дистанционно календарни сесии от всяко устройство, с IP адреси, които се криптират и автоматично се изтриват след една седмица.

Ограничения на Tuta Calendar

Някои казват, че функцията за търсене е ограничена и не дава бързи или изчерпателни резултати.

Други съобщават, че липсата на офлайн достъп затруднява преглеждането или редактирането на календарите, когато сте в движение.

Цени на Tuta Calendar

Безплатно завинаги

Революционно: 3,29 $/месец

Легенда: 8,76 $/месец

Essential: 8,14 $/месец/потребител

Разширено: 10,85 $/месец/потребител

Неограничен: 16,27 $/месец/потребител

Оценки и рецензии за Tuta Calendar

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Tuta Calendar?

В рецензия на G2 се казва:

Tutanota е услуга с криптиране от край до край, която използвам най-често, когато искам да изпратя поверителни имейли. Тя има прост интерфейс и приложението й на моето устройство работи безупречно.

Tutanota е услуга с криптиране от край до край, която използвам най-често, когато искам да изпратя чувствителни имейли. Тя има прост интерфейс и приложението й на моето устройство работи безупречно.

4. Any. do (Най-доброто за обединено управление на задачи и календар на различни устройства)

Календарът на Any.do се синхронизира с Google, Outlook и iCloud, за да обедини графика и списъка с задачи в едно цялостно пространство. Получавате единен интерфейс, в който задачите ви са разположени точно до срещите ви, което улеснява управлението както на работата, така и на личния живот.

Освен това, приложението предлага няколко изгледа на календара, за да ви помогне да се съсредоточите върху днешния ден или да видите седмицата или месеца напред. Всички промени се отразяват във външния ви календар, но можете да ги управлявате в това приложение за частен календар с преместване чрез плъзгане и пускане, бързи редакции и вградени известия.

Най-добрите функции на Any.do

Превключвайте между дневен, 3-дневен, седмичен и месечен изглед в зависимост от вашите нужди при планирането.

Актуализирайте крайни срокове, часове, повторения и подробности директно от календара.

Лесно споделяйте календари с членовете на семейството или екипа си, като използвате синхронизирани акаунти или линкове за абонамент.

Ограничения на Any.do

Потребителите трябва да създават отделни събития в календара, за да представят визуално продължителността на задачите, което добавя допълнителни стъпки.

Докато приложението за iPhone поддържа iCloud, версията за Mac не поддържа Apple Calendar, което ограничава синхронизацията между устройствата.

Цени на Any. do

Безплатно завинаги

Премиум : 7,99 $/месец

Семейство : 9,99 $/месец (за 4 члена)

Екипи: 7,99 $/месец на член

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (190+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 180 отзива)

5. Cal. com (Най-доброто за планиране с отворен код и дълбока персонализация)

Cal.com е инструмент за планиране на календар с отворен код, създаден за лица, екипи и фирми, които искат пълен контрол над своите резервации. Вместо да наслагва функции върху фиксирана система, той ви предоставя модулна структура, с която да създадете своя собствена.

То е фокусирано върху поверителността, може да се хоства самостоятелно и се интегрира с над 65 инструмента – от Stripe до Google Calendar – което го прави гъвкав избор както за лична, така и за професионална употреба.

Най-добрите функции на Cal.com

Задайте дневни лимити, буфери преди и след срещи, минимални срокове за уведомяване и работно време.

Използвайте логика „round-robin“, страници за групови резервации и формуляри за маршрутизиране, за да опростите координацията.

Добавете блокове за планиране към вашия уебсайт или продукт, без да пренасочвате потребителите другаде.

Ограничения на Cal.com

Потребителите съобщават, че вграденият резервационен модул не се преоразмерява автоматично според контейнерите, което нарушава оформлението на много сайтове.

Други казват, че календарните покани са основни и не могат да се персонализират, което води до лошо представяне, особено за потребителите на Microsoft 365.

Цени на Cal.com

Безплатно завинаги

Teams : Започва от 15 $/месец/потребител

Организации : Започва от 37 $/месец/потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cal.com

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Cal.com?

В рецензия на G2 се казва:

Cal.com е много полезно за планиране на срещи без конфликти. Особено харесвам функцията + за добавяне или планиране на срещи с няколко души едновременно.

Cal.com е много полезно за планиране на срещи без конфликти. Особено харесвам функцията + за добавяне или планиране на срещи с няколко души едновременно.

6. Apple Calendar (Най-подходящо за потребители на Apple екосистемата, които искат безпроблемна синхронизация между устройствата)

Apple Calendar е вградено приложение за планиране за macOS, iOS и iPadOS. То е тясно интегрирано с екосистемата на Apple, което означава, че работи безпроблемно с Mail, Siri и дори с приложения като Maps и Reminders.

Всички събития се синхронизират автоматично на всички устройства на Apple чрез iCloud, така че ако добавите среща на вашия Mac, тя веднага ще се появи на вашия iPhone или Apple Watch.

Най-добрите функции на Apple Calendar

Добавяйте местоположения, известия, бележки и поканени директно към събития с въвеждане на естествен език.

Създавайте споделени календари с семейството или екипа си и управлявайте лесно разрешенията.

Използвайте гласовите команди на Siri, за да добавяте събития без да използвате ръцете си и да получавате напомняния.

Ограничения на Apple Calendar

Достъпно само за устройства на Apple – няма официална поддръжка за Android или Windows.

Липсват вградени връзки за планиране или опции за анкетиране за групови срещи.

Цени на Apple Calendar

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Apple Calendar

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Противно на общоприетото мнение, понеделник сутрин не е неподходящ ден за срещи. Проучвания показват, че 11 часа в понеделник е времето с най-висок процент на резервации, тъй като служителите предпочитат да организират срещите си в началото на седмицата. ​

7. TimeTree (Най-подходящо за споделени календари между семейства, двойки или малки екипи)

чрез TimeTree

TimeTree е приложение за съвместно календарно планиране, създадено за хора, които планират заедно. Вместо да разделя индивидуалните графици, TimeTree позволява на няколко потребители да преглеждат, добавят и редактират събития в споделени календари от всяко устройство.

Всъщност, потребителите могат да добавят бележки, коментари и снимки към събитията, превръщайки всеки запис в център за общуване. Приложението е леко, интуитивно и създадено за ежедневното планиране, което повечето приложения за календар пренебрегват.

Най-добрите функции на TimeTree

Коментирайте директно събитията, за да обсъждате планове, актуализации или логистика в календара.

Получавайте напомняния за събития под формата на известия, имейли или сигнали в приложението за по-добра координация.

Използвайте пространството за споделени бележки за текущи разговори, които не са свързани с конкретни събития.

Ограничения на TimeTree

След последните актуализации достъпът до споделените списъци може да бъде по-труден, тъй като бъгове пречат на директния достъп и водят до незапазени промени.

Уиджетът на началната страница има проблеми с дисплея в тъмен режим, което прави текста нечетлив поради слаб цветови контраст.

Цени на TimeTree

Безплатно завинаги

Премиум: 4,49 $/месец

Оценки и рецензии за TimeTree

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за TimeTree?

В едно ревю в Google Playstore се казва:

Приложението изглежда идеално за моето семейство и е достатъчно използваемо – обаче, всеки път, когато се опитаме да актуализираме кориците на календарите, да променим имената на календарите, както и на случаен принцип, получаваме грешка „Неуспешно свързване със сървъра“. Приложението работи добре в останалото, но тези бъгове малко влияят на използваемостта.

Приложението изглежда идеално за моето семейство и е достатъчно използваемо – обаче, всеки път, когато се опитаме да актуализираме кориците на календарите, да променим имената на календарите, както и на случаен принцип, получаваме грешка „Неуспешно свързване със сървъра“. Приложението работи добре в останалото, но тези бъгове малко затрудняват използваемостта.

8. Etar Calendar (Най-доброто за потребители на Android, които търсят календар с отворен код и офлайн достъп)

чрез Etar Calendar

Etar Calendar е безплатно приложение за календар с отворен код за устройства с Android. То е проектирано да предостави лесна за използване и зачитаща поверителността алтернатива на патентованите приложения за календар. С акцент върху простотата и спазването на съвременните принципи на дизайна, Etar предлага редица функции, които помагат на потребителите да управляват ефективно графиците си.

Най-добрите функции на Etar Calendar

Изберете между изглед по месеци, седмици, дни и дневен ред, за да визуализирате събития и срещи.

Преглеждайте предстоящите събития директно на началния екран с помощта на джаджа.

Споделяйте календари чрез ICS файлове и импортирайте и експортирайте данни от календара към и от SD карта.

Ограничения на Etar Calendar

Някои казват, че приложението често иска достъп до контактите и фоновата активност, което може да бъде досадно за потребителите, които предпочитат по-строг контрол.

Някои известни бъгове остават нерешени от дълго време, което засяга използваемостта.

Цени на Etar Calendar

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Etar Calendar

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Бенджамин Франклин е бил един от първите, които са започнали да използват метода на блокиране на времето, планирайки деня си, като отделял определени часове за задачи, почивка и развлечения. Този метод е повишил производителността и все още се препоръчва от много експерти по ефективност!

9. Nextcloud Calendar (Най-подходящо за екипи, които държат на поверителността и искат самостоятелно хостван инструмент за планиране)

чрез Nextcloud Calendar

Nextcloud Calendar е безплатно приложение за календар с отворен код, което работи с по-широката екосистема Nextcloud. Това е инструмент за самостоятелно хостинг, така че вие запазвате пълен контрол над графика и данните си на собствения си сървър. Можете да го синхронизирате с други устройства, използвайки CalDAV, и да управлявате всичките си събития на едно място.

Това просто приложение за календар се свързва лесно с други инструменти на Nextcloud, като Контакти и Talk, което го прави идеално за координиране с екипи или семейства. И тъй като всичко остава на вашия сървър, то предлага силна поверителност, без да разчита на услуги на трети страни.

Най-добрите функции на Nextcloud Calendar

Синхронизирайте календара си между устройства и приложения, които поддържат CalDAV, като Thunderbird, Apple Calendar или приложения за Android.

Интегрирайте Nextcloud Contacts, Talk, Mail и Tasks за унифицирано планиране.

Управлявайте лични, служебни и споделени календарни приложения в един контролен панел с разграничаване на събитията чрез цветови кодове.

Ограничения на Nextcloud Calendar

Потребителите споделят, че интерфейсът понякога може да се забавя, особено при управление на по-големи календари или споделени изгледи.

Някои потребители са заявили, че данните им са били загубени поради проблеми със сървъра, което подчертава рисковете от ненадеждни настройки за самохостинг.

Цени на Nextcloud Calendar

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Nextcloud Calendar

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Nextcloud Calendar?

В рецензия на G2 се казва:

Nextcloud е едно от най-надеждните инструменти за управление на файлове, комуникации и сътрудничество в реално време. Лесно се настройва и конфигурира и предлага високо ниво на персонализация – от синхронизиране и прехвърляне на документи между устройства до вътрешни съобщения и интегрирани видеоконференции, Nextcloud е подходящо за моите работни нужди.

Nextcloud е едно от най-надеждните инструменти за управление на файлове, комуникации и сътрудничество в реално време. Лесно се настройва и конфигурира и предлага високо ниво на персонализация – от синхронизиране и прехвърляне на документи между устройства до вътрешни съобщения и интегрирани видеоконференции, Nextcloud е подходящо за моите работни нужди.

10. Joplin Calendar Plugin (Най-доброто за визуално организиране на бележките в Joplin)

чрез Joplin Calendar Plugin

Joplin Calendar Plugin добавя прост календар в приложението за водене на бележки Joplin, което ви позволява да виждате бележките, организирани по дата на създаване или последна промяна. Можете да кликнете върху всяка дата, за да видите бързо всички бележки, свързани с този ден, което улеснява управлението на вашите записки или дневник.

Това е особено полезно, ако използвате Joplin за ежедневно записване, бележки от срещи или планиране на базата на време, тъй като ви дава ясна визуална представа за вашата активност в бележките във времето.

Най-добрите функции на приставката Joplin Calendar

Вижте кои дни имат създадени или променени бележки с визуални индикатори за обема.

Навигирайте в календара и списъка с бележки, използвайки интуитивни клавишни команди за по-бързо управление.

По желание показвайте бележки, които включват избраната дата в заглавието си (въз основа на формат на датата на Joplin).

Ограничения на приставката Joplin Calendar

Свързаните бележки все още са експериментална функция и могат да забавят работата на големи бележници.

Някои казват, че търсенето на бележки, свързани с датата, е ограничено до период от 120 дни.

Цени на приставката Joplin Calendar

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Joplin Calendar Plugin

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

чрез EteSync

EteSync е решение за криптирана синхронизация от край до край за календари, контакти, задачи и бележки. За разлика от повечето услуги за синхронизация, които съхраняват данните в обикновен текст на облачни сървъри, EteSync криптира всичко, преди да напусне вашето устройство.

Можете да го използвате на различни устройства с поддръжка за Android, iOS, настолни приложения и дори разширения за браузъри. Работи с приложения, съвместими с CalDAV, и се интегрира с инструменти с отворен код като DAVx⁵. Всички промени се записват в дневник, което означава, че можете да проследявате всяка редакция или да възстановите изтрити записи, ако е необходимо.

Най-добрите функции на EteSync

Сигурна синхронизация на календари, контакти, задачи и бележки с архитектура без знание и криптиране от край до край.

Работете с всички приложения, които са съвместими с DAVx⁵ и CalDAV/CardDAV, включително Etar и Tasks.org.

Съхранявайте защитена от манипулации история на всяка актуализация с криптиран дневник на промените.

Ограничения на EteSync

Потребителите са съобщили за сериозни проблеми с използваемостта и надеждността на различни платформи, включително конфликти при синхронизацията.

Поради ограниченията на iOS, EteSync не може да създава нови акаунти на устройството и може да синхронизира само съществуващите.

Цени на EteSync

Безплатно завинаги

Лично : 2 $/месец (плаща се ежегодно)

Поддръжник : 4 $/месец (фактурира се ежегодно)

Организация: Персонализирани цени (за средни и големи организации)

Оценки и рецензии за EteSync

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за EteSync?

В едно ревю в Google Playstore се казва:

Отличен продукт и услуга. Силно препоръчвам да подкрепите работата на разработчика, като се абонирате. Опитах се да създам своя собствена услуга caldav/carddav, като използвах няколко различни FOSS приложения, но всяко от тях имаше странности, с които не исках да се занимавам. EteSync работи безпроблемно за мен и ми спести времето, което бих прекарал в поддръжката на повече приложения от страна на сървъра. Благодаря за чудесния продукт!

Отличен продукт и услуга. Силно препоръчвам да подкрепите работата на разработчика, като се абонирате. Опитах се да създам своя собствена услуга caldav/carddav, като използвах няколко различни FOSS приложения, но всяко от тях имаше странности, с които не исках да се занимавам. EteSync работи безупречно за мен и ми спести времето, което бих прекарал в поддръжката на повече приложения от страна на сървъра. Благодаря за чудесния продукт!

12. Zoho Calendar (Най-доброто за вътрешно планиране на екипа и синхронизиране в екосистемата на Zoho)

чрез Zoho Calendar

Zoho Calendar е онлайн календар за съвместна работа, предназначен за организиране на лични и професионални графици. Той позволява на потребителите да създават събития, да канят участници, да управляват разрешения и да задават напомняния.

Приложението предлага и множество изгледи и улеснява сътрудничеството в екип чрез функции като групови календари и резервиране на ресурси.

Най-добрите функции на Zoho Calendar

Визуализирайте графиците в различни изгледи, като ден, седмица, месец, дневен ред и година.

Резервирайте заседателни зали и други ресурси директно в календара, когато планирате събития.

Създавайте събития с опции за канене на участници, задаване на повторения, управление на потвърждения за участие и добавяне на подробности за конференции.

Ограничения на Zoho Calendar

Потребителите казват, че при каненето на вътрешни групи не се показва индивидуалната наличност, което затруднява планирането на екипа.

Някои са забелязали, че известията за събития не достигат надеждно до мобилните номера, което води до пропуснати сигнали.

Цени на Zoho Calendar

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoho Calendar

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Планирайте срещи безопасно с ClickUp

Когато става въпрос за управление на времето и защита на данните ви, трябва да подбирате инструментите внимателно.

Независимо дали сте фрийлансър, който пази личните си ангажименти в тайна, или част от отдалечен екип, който се занимава с срещи в различни часови зони, приложението за частен календар може да ви върне контрола, без да жертвате функционалността.

А ако търсите цялостно решение, което съчетава планиране, управление на задачи, AI помощ и безупречна сигурност? ClickUp е отличен избор. Това не е просто календар – това са вашите задачи, напомняния, срокове, документи и екипно сътрудничество, всичко на едно сигурно място.

Конфиденциалността е важна. Производителността също. С ClickUp не е нужно да избирате.

Регистрирайте се още днес!