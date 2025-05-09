Преглед на Clockify: функции, цени, предимства и недостатъци

Написането на тази публикация в блога ви отне три часа. Затова и това е сумата, която фактурирате на клиента си.

Но чакайте... а колко време ви отне да го редактирате и доусъвършенствате, да създадете и добавите инфографики и да го публикувате в CMS на клиента? Ако това е включено в обхвата на вашата работа, трябва да отчитате и времето, което инвестирате в него. Без точно отчитане на времето за вашите проекти, вие губите пари.

Независимо дали се опитвате да разберете как да фактурирате на клиент, да управлявате производителността на екипа си или просто да подобрите работните си навици, знанието за това как точно прекарвате работното си време създава основа за по-добри решения.

Приложенията за отчитане на работното време са полезни, а Clockify се превърна в популярна опция, предлагаща атрактивен безплатен план наред с премиум функции. Но платформата наистина ли предоставя функционалността, от която се нуждаят фрийлансърите и екипите?

Това изчерпателно ревю на Clockify разглежда силните и слабите страни на инструмента. Ще ви запознаем и с ClickUp, единствената алтернатива на Clockify, от която ще имате нужда, както за управление на времето, така и за управление на проекти!

Clockify срещу ClickUp с един поглед

Категория Clockify ClickUp Основна функция Инструмент за отчитане на времето и изготвяне на отчети Всеобхватна платформа за управление на проекти и производителност с вградена функция за отчитане на работното време Основни функции Проследяване на времето чрез ръчно въвеждане, таймери или разширения за браузъраРаботни листове и подробни отчетиФактурирани часове и фактуриранеПроследяване на проекти с приблизителни оценкиОткриване на неактивност и автоматично проследяване80+ интеграции Управление на задачи и проектиВградено проследяване на времетоПерсонализирани табла и работни потоциПерсонализирани автоматизации без кодиране, ако-тогаваМножество изгледи (Gantt, Kanban, Календар, Списък и др.)Инструменти, задвижвани от изкуствен интелект (ClickUp Brain) Потребителски интерфейс Прост и функционален; може да се наложи да се научите да използвате някои от по-напредналите функции Високо персонализируем с модерен интерфейс; първоначалната настройка може да отнеме време Мобилна поддръжка Приложения за iOS и Android с възможности за проследяване на времето на мобилни устройства Мобилни приложения с пълен набор от функции за iOS и Android; поддържа управление на задачи и отчитане на работното време. Интеграции Интегрира се с над 80 приложения, включително ClickUp, Trello, Asana и Jira. Интегрира се с над 1000 приложения, включително Slack, Google Drive, GitHub и Clockify. Най-подходящ за Екипи, фокусирани върху точно отчитане на работното време, фактуриране и отчитане Екипи, които търсят цялостно решение за управление на проекти с интегрирани инструменти за отчитане на работното време и сътрудничество Цени Наличен е безплатен план; Платени планове с разширени функции и за предприятия Наличен безплатен планПерсонализирани планове за предприятия Оценки на потребителите G2: 4,5/5 Capterra: 4,8/5 G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Забележителни ограничения Интерфейсът може да е по-малко интуитивен за някои потребители Ограничени функции в безплатния план Първоначалната конфигурация може да бъде сложна

Какво е Clockify?

Clockify е софтуерен инструмент за отчитане на работното време, създаден да помага на отделни лица и екипи да отчитат работното си време, да управляват множество проекти и да анализират производителността си.

Мислете за Clockify като за вашия цифров работен график. Той улеснява регистрирането на времето и сортирането на работата по конкретни проекти. Можете също да го използвате, за да изготвите подробни отчети за фактуриране, заплати или управление на проекти за нула време.

С надеждни функции за отчитане на времето, като настолно приложение, мобилно приложение и разширение за браузър, Clockify улеснява отчитането на времето, прекарано в изпълнение на задачи. Това е лесен за използване начин да управлявате ефективно времето си и да поддържате гладкото протичане на проектите си.

💡 Професионален съвет: Ето един съвет за управление на времето — използвайте техниката Помодоро, метод, създаден от Франческо Чирило в края на 80-те години. Тя разделя работата на интервали за концентрация — обикновено 25 минути — последвани от кратки почивки, за да поддържате ума си свеж. Този подход помага да се намали прокрастинирането, да се минимизират разсейванията и да се улесни проследяването на времето, прекарано в задачи. Комбинирайте го със софтуер за проследяване на времето като Clockify, за да регистрирате времето, да анализирате производителността и да следите напредъка на проекта си.

Основни функции на Clockify

Clockify прави отчитането на времето толкова лесно, колкото натискането на един бутон, независимо дали се занимавате с няколко проекта едновременно или просто искате да видите къде отива работното ви време. Той предлага всичко – от основно отчитане на времето до подробни отчети и дори възможности за фактуриране на клиенти.

Ето кратко описание на основните му функции:

Функция № 1: Проследяване на времето

чрез Clockify

Основната функционалност на Clockify се върти около интуитивния му тракер за време. Потребителите могат да проследяват времето, прекарано в задачи, в реално време, използвайки прост бутон за стартиране/спиране, или да добавят ръчно записи за времето след приключване на работата.

Програмата работи на настолни приложения, разширения за браузъри и мобилни приложения, така че можете да регистрирате часовете си точно, независимо къде работите.

Вграденият табло ви дава седмичен преглед на отчетените часове, което улеснява проследяването на времето ви. Вписванията за времето са напълно персонализирани – можете да добавяте имена на проекти, информация за клиенти, етикети и подробности за задачите, за да поддържате нещата организирани.

Това ви помага да проследявате напредъка на проекта и да забелязвате моделите на работа с един поглед.

👀 Знаете ли, че... Според закона на Паркинсън„Работата се разширява, за да запълни времето, което е на разположение за нейното завършване.“ Този принцип предполага, че ако отделите определено количество време – да речем, десет седмици – за изпълнение на дадена задача, несъзнателно ще коригирате усилията си, за да се уверите, че работата ще отнеме цялото това време, дори и да може да бъде завършена по-рано. Това явление често води до неефективност и протакане, тъй като хората могат да се оказват в ситуация, в която удължават ненужно задачите си, за да се впишат в определения от тях времеви рамки.

Функция № 2: Управление на проекти

Освен основното отчитане на работното време, Clockify предлага и възможности за управление на проекти, които помагат на екипите да координират усилията си. Създавайте множество проекти, възлагайте конкретни задачи на членовете на екипа, задавайте почасови тарифи за точно фактуриране и проследявайте напредъка на проектите спрямо крайните срокове.

Clockify поддържа шаблони за проекти, така че можете да създавате повтарящи се проекти, без да започвате от нулата. Можете също да зададете приблизителни времеви рамки за задачите и да ги сравните с действително изразходваното време. Това улеснява предварителното планиране и откриването на области за подобрение.

Clockify ви позволява също да задавате статуса на проектите и да ги маркирате с различни цветове за по-добра визуална организация на напредъка им.

Силните възможности за отчитане на Clockify са една от най-забележителните му характеристики. Софтуерът генерира подробни времеви разписания и отчети, които могат да бъдат филтрирани по клиент, проект, член на екипа, задача, етикет или период. Тези отчети предоставят ценна информация за тенденциите в производителността и помагат да се идентифицират проектите, които консумират най-много ресурси.

Можете да експортирате отчетите в различни формати (PDF, CSV, Excel) за по-лесно споделяне с клиенти или интегриране с други инструменти за продуктивност. Обобщените отчети показват фактурираните часове в сравнение с нефактурираните часове, което улеснява изчисляването на приходите и подготовката на фактури за клиенти.

Clockify предлага и отчети с диаграми и графики, за да визуализирате по-добре разпределението на времето между проектите и членовете на екипа.

Функция № 4: Управление на времето на екипа

За фирми с няколко екипа Clockify предлага изчерпателни функции за отчитане на работното време на служителите. Администраторите могат да преглеждат работните графици на членовете на екипа, да одобряват въведените часове и да следят производителността на организацията. Платформата поддържа разрешения на базата на роли, което позволява на мениджърите да контролират кой може да преглежда, редактира или одобрява въведените часове.

Функцията за проследяване на присъствието помага да се следи кога служителите започват и завършват работния си ден, което е особено полезно за отдалечени екипи, разпръснати в различни часови зони.

Мениджърите могат също да проследяват почивките и отпуските, като по този начин получават пълна картина за наличността на екипа и разходите за труд. Платформата включва възможности за планиране в плановете от по-висок клас, което позволява на мениджърите да планират и разпределят работните часове предварително.

Функция № 5: Проследяване на разходите

В допълнение към отчитането на изразходваното време, Clockify позволява на потребителите да регистрират разходите, свързани с проектите, в плановете Pro и Enterprise. Тази функция е особено ценна за фрийлансъри и агенции, които трябва да фактурират на клиентите си за време и материали.

Разходите могат да бъдат категоризирани, присвоени към конкретни проекти и включени в подробни отчети за целите на фактурирането.

Потребителите могат да прикачват разписки към разходите, да задават различни валути и да проследяват както фактурируемите, така и нефактурируемите разходи. Функцията за проследяване на разходите работи с фактуриране, което ви позволява да създавате подробни фактури, които включват както времето, така и разходите на едно място.

🧠 Интересен факт: Когато Джак Дорси е управлявал едновременно Twitter и Square, той е използвал строга система за блокиране на времето, за да поддържа производителността. Той посвещаваше всеки ден от седмицата на конкретна задача: понеделник – на управлението, вторник – на разработването на продукти, сряда – на маркетинга, четвъртък – на партньорствата, а петък – на корпоративната култура. Тъй като офисите им се намираха от другата страна на улицата, той разпределяше равномерно 16-часовия си работен ден между двете. В събота той ходеше на походи, за да се зареди с енергия, а неделята беше посветена на размисъл и планиране на стратегии за предстоящата седмица. Тази дисциплина и умният график му позволиха да просперира като двойно изпълнителен директор!

Цени на Clockify

Безплатно

Базов: 4,99 $/потребител на месец

Стандартен : 6,99 $/потребител на месец

Pro : 9,99 $/потребител на месец

Enterprise: 14,99 $/потребител на месец

Предимства на използването на Clockify

Clockify предлага няколко предимства, които го правят популярен избор сред фрийлансърите, дистанционните работници и дори екипите:

Щедър безплатен план : За разлика от много конкуренти, Clockify предлага наистина функционална безплатна версия с неограничен брой потребители и проекти. Това го прави достъпен за фрийлансъри, стартиращи компании и малки предприятия с ограничен бюджет.

Удобен за ползване интерфейс : Чистият, интуитивен дизайн улеснява проследяването на времето, прекарано по проекти, за потребители с всякакви технически умения. Кривата на обучение е минимална, което позволява на екипите да внедрят системата бързо.

Достъпност на различни платформи : Clockify работи на различни платформи (уеб, настолни компютри, мобилни устройства) и предлага разширения за браузъри, което улеснява отчитането на времето, независимо от работната ви среда или предпочитаните устройства.

Подробни отчети : Мощните възможности за отчитане помагат на потребителите да анализират моделите на производителност, да идентифицират проекти, отнемащи много време, и да вземат решения, основани на данни, за подобряване на ефективността.

Функции за управление на екип : Възможността да проследявате времето, прекарано в дейности от различни членове на екипа, да задавате различни нива на разрешения и да одобрявате времеви разписания прави Clockify подходящ за разрастващи се екипи, а не само за индивидуални потребители.

Опции за персонализиране : Потребителите могат да персонализират етикети, почасови тарифи, цветове на проекти и структури на проекти, за да адаптират софтуера към специфичния си работен процес и бизнес нужди.

Възможности за интеграция: Интеграциите на Clockify с популярни инструменти за продуктивност като Asana, Trello, Jira, GitHub и QuickBooks ви позволяват да го включите безпроблемно в съществуващите работни процеси.

Често срещани проблеми, с които се сблъскват потребителите на Clockify

Въпреки многото си предимства, потребителите на Clockify често споделят за няколко предизвикателства:

Ограничена офлайн функционалност : Възможностите за офлайн проследяване на проекти на мобилното приложение имат ограничения, което може да бъде проблем за потребители, които често работят без достъп до интернет.

Основни функции за фактуриране : Clockify включва функции за фактуриране в платените си планове, но те може да не са толкова усъвършенствани, колкото специализираният софтуер за фактуриране. Някои потребители предпочитат да го интегрират с други инструменти за по-надеждни функции.

Ограничена автоматизация : В сравнение с някои конкуренти, Clockify предлага по-малко автоматизирани функции. Потребителите често трябва ръчно да стартират и спират таймери или да въвеждат данни за времето, което може да доведе до неточности, ако някой забрави да отчете времето си.

Ограничения при персонализирането на отчетите : Clockify предлага солидни възможности за отчитане, но някои потребители биха желали повече опции за персонализиране, за да създават отчети, съобразени с конкретните нужди на клиенти или вътрешни нужди.

Крива на обучение за разширени функции : Докато основното отчитане на времето е интуитивно, някои потребители споделят, че разширените функции като управление на екип и сложни отчети изискват време, за да бъдат усвоени.

Ограничения на мобилното приложение : Мобилното приложение Clockify, макар и функционално, не предлага всички функции, които са налични в десктоп или уеб версиите. Това може да бъде разочароващо за потребители, които работят предимно от мобилни устройства.

Случайни забавяния при синхронизирането: Някои потребители съобщават за случайни забавяния при синхронизирането на данни между устройства. Забавянето често може да доведе до объркване или дублиране на записите при преминаване между платформи.

Рецензии за Clockify в Reddit

Reddit предлага ценна информация за реалните преживявания на потребителите на Clockify. В различни подфоруми потребителите споделят както положителни отзиви, така и разочарования.

От положителната страна, потребителите откриха как да максимизират отчитаното време с интеграциите на Clockify. Ето едно ревю от meednayt в r/agency

Проследяването на времето се оказа изключително ценно за мен при T&M проекти. Изведнъж се оказа, че можем да фактурираме на клиентите си с 30%+ повече, ако ги информираме какво всъщност могат да фактурират.

Проследяването на времето се оказа изключително ценно за мен при T&M проектите. Изведнъж се оказа, че можем да фактурираме на клиентите си с 30%+ повече, ако ги обучим какво всъщност могат да фактурират.

Множеството му приложения също получават похвали, като потребителят whencanistop отбелязва в r/ContractorUK:

Използвах Clockify за известно време, когато наистина исках да съм сигурна, че отчитам времето правилно (по време на карантината, когато работех на къси смени с моята половинка, сменях срещи, работех вечер и т.н. и споделях задълженията по отглеждането на децата). Той има функция на хронометър, но също така ви позволява да въведете времето в края или на по-късна дата, да изготвяте отчети и други подобни.

Използвах Clockify за известно време, когато наистина исках да съм сигурна, че отчитам времето правилно (по време на карантината, когато работех на къси смени с моята половинка, сменяйки се на срещи, работейки вечер и т.н., и споделяйки задълженията по отглеждането на децата). Той има функция на хронометър, но също така ви позволява да въведете времето в края или на по-късна дата, да създавате отчети и други подобни.

Въпреки това, интерфейсът предизвиква критики от потребители, които държат на дизайна, а ограниченията в работния процес разочароват други. Един потребител на Reddit обяснява в подробно сравнение:

Интерфейсът е претрупан с много различни икони и функции. Хората, които предпочитат по-голяма простота, може да сметнат това за недостатък.

Интерфейсът е претрупан с много различни икони и функции. Хората, които предпочитат по-голяма простота, може да сметнат това за недостатък.

Алтернативи, които можете да използвате вместо Clockify

Въпреки че Clockify предлага мощни функции за отчитане на работното време, някои екипи се нуждаят от инструменти, които съчетават отчитането на работното време с работните процеси и управлението на проекти.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира отчитане на работното време, управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Проследявайте времето автоматично или ръчно с ClickUp Project Time Tracking

Ето какво казват професионалистите за възможностите на ClickUp за отчитане на работното време и управление на проекти:

Проучихме няколко опции и стигнахме до заключението, че като цяло ClickUp ни предлага подходящата комбинация от мощност и гъвкавост. Трябваше също да решим проблема с отчитането на работното време, за да можем да измерваме и отчитаме времето на външните изпълнители, без да се налага да използваме допълнителни външни приложения и услуги. Вградената функция за отчитане на работното време на ClickUp работи безпроблемно на мобилни устройства, таблети и настолни компютри.

Проучихме няколко опции и стигнахме до заключението, че като цяло ClickUp ни предлага подходящата комбинация от мощност и гъвкавост. Трябваше също да решим проблема с отчитането на времето, за да измерваме и проследяваме времето на външните изпълнители, без да се налага да използваме допълнителни външни приложения и услуги. Вградената функция за отчитане на времето на ClickUp работи безпроблемно на мобилни устройства, таблети и настолни компютри.

Функции на ClickUp

Докато Clockify се фокусира предимно върху отчитането на часовете, ClickUp предлага интегрирано решение, което свързва данните за времето с вашия работен процес.

Нека разгледаме тези разширени възможности една по една:

ClickUp е номер 1: Проследяване на времето за проекти в ClickUp

Започнете да следите времето в ClickUp безплатно Създайте персонализирани изгледи на фактурирани и нефактурирани часове, включително приблизителни оценки на времето, с вградената функция за проследяване на времето по проекти на ClickUp.

За разлика от самостоятелния подход на Clockify, ClickUp интегрира проследяването на времето по проекти безпроблемно в целия ви работен процес.

Глобалният таймер ви позволява да следите времето с едно кликване отвсякъде – от настолен компютър, уеб или мобилно устройство. Независимо дали работите по задачи, документи или сте на срещи, той винаги е на ваше разположение.

ClickUp предлага няколко метода за отчитане на времето, подходящи за различни стилове на работа. Можете да използвате автоматичния таймер за отчитане в реално време, да добавите време ръчно след завършване на работата или да използвате изгледа на времевата таблица за обзор на седмичните времеви записи. Вградената функция за откриване на неактивно време помага за поддържане на точността, като идентифицира периодите на неактивност.

Данните за отчитане на времето в ClickUp стават незабавно използваеми. Можете да преглеждате подробни отчети за времето по проект, задача, потребител, етикет или друго потребителско поле, което помага на екипите да идентифицират къде се изразходва времето и да оптимизират работните процеси.

Фактурираните часове могат да бъдат ясно маркирани и отделени от вътрешното време за работа с клиенти, с персонализирани фактурирани тарифи за различни членове на екипа или проекти. Всички ваши данни за времето могат да бъдат експортирани в CSV за безпроблемна интеграция с системи за изчисляване на заплати или фактуриране.

Функционалността на мобилния софтуер за отчитане на работното време гарантира, че никога няма да пропуснете да регистрирате важни работни часове, дори когато сте далеч от бюрото си. Този цялостен подход за отчитане на работното време създава безпроблемна връзка между вашите задачи, проекти и записи за работното време – всичко това в рамките на една платформа.

ClickUp е с една крачка напред #2: Управление на времето с ClickUp

Присвойте прогнози на задачи и подзадачи, като разпределяте натоварването между членовете на екипа с ClickUp Time Management.

Списъкът с функции на ClickUp Time Management надхвърля основното отчитане на времето, за да помогне на потребителите да визуализират и оптимизират графиците си. Таблото за отчитане на времето на платформата предоставя изчерпателен преглед на това къде се изразходва времето в проекти, задачи и членове на екипа.

След това автоматичните отчети за отчитане на времето показват подробни разбивки по проект, статус на задачата, изпълнител и потребителски полета, което позволява на мениджърите да идентифицират пречките и да оптимизират разпределението на ресурсите.

Вградените функции за отчитане на времето в ClickUp се синхронизират с приоритетите и крайните срокове на задачите, което го прави нещо повече от просто инструмент за отчитане на времето – това е цялостна система за продуктивност.

Предимство на ClickUp № 3: Календар, задвижван от изкуствен интелект

Планирайте, графицирайте и проследявайте напредъка на основните си и свързани проекти с календара на ClickUp.

AI Calendar на ClickUp също се интегрира безпроблемно с функциите за отчитане на времето и управление на ресурсите (и с вашия Google Calendar), така че можете да виждате времевите записи до задачите, да получавате информация в реално време за напредъка на проекта и да се уверите, че никой не е претоварен с работа.

Чрез комбинирането на интелигентни анализи с познатия календарен формат, той ви помага автоматично да идентифицирате конфликти в графика, да оптимизирате натоварването и да изведете на преден план задачите с най-висок приоритет, за да можете да се съсредоточите върху най-важното.

Вместо ръчно да пресявате крайните срокове, ClickUp AI предлага идеални времена за планиране на работата въз основа на вашата наличност, нива на приоритет и натовареност по проекти. Независимо дали планирате деня си или изготвяте дългосрочна пътна карта, гъвкавите дневни, седмични, месечни и дори годишни изгледи улесняват увеличаването или намаляването на мащаба според нуждите.

Имате нужда да промените приоритетите? Просто плъзнете и пуснете. Искате да анализирате натоварването? Филтрирайте по изпълнител, приоритет, етикети или персонализирани полета, за да откриете пречките или да балансирате натоварването в екипа си.

Предимство на ClickUp № 4: Интеграция на Clockify с ClickUp

Интегрирайте Clockify с ClickUp, за да извлечете максимума от управлението на времето си.

За екипи, които вече са инвестирали в Clockify, но искат по-надеждни инструменти за управление на проекти, ClickUp предлага интеграция с Clockify, която свързва двете платформи. Това ви дава най-доброто от двата свята – познатото проследяване на времето на Clockify и всеобхватните възможности за управление на проекти на ClickUp.

Интеграцията автоматично синхронизира въведените данни за времето между платформите, като елиминира дублирането на данни. Тя също така улеснява прехода на екипите към вградените функции за отчитане на работното време на ClickUp, когато техните нужди се променят.

Предимство на ClickUp № 5: Шаблони за управление на времето в ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете крайните срокове на вашите проекти и измервайте времето, прекарано за различни задачи, с шаблона за разпределение на времето на ClickUp.

ClickUp предлага разнообразие от готови шаблони, с които да започнете управлението на времето си. Шаблоните за отчитане на работното време на платформата предоставят структурирана рамка за проследяване на напредъка чрез мониторинг на часовете, прекарани по различни проекти и задачи. Можете да започнете веднага с предварително зададени потребителски полета за информация за клиенти, тарифи за фактуриране и категории проекти.

Шаблонът за разпределение на времето на ClickUp помага на екипите да визуализират и оптимизират разпределението на времето между различни проекти, задачи и членове на екипа. Това удобно за ползване решение помага на мениджърите да разпределят ресурсите разумно, като използват функции като ClickUp Time Estimates. Те подобряват точността на планирането, предотвратяват изчерпването и гарантират, че най-важните приоритети получават необходимото време – без да се налага да се правят предположения.

С този шаблон екипите могат:

Създайте персонализирани времеви блокове за различни категории проекти, за да осигурите балансирано разпределение.

Проследявайте действително изразходваното време в сравнение с прогнозите, за да подобрите точността на бъдещото планиране.

Визуализирайте капацитета на екипа в различните отдели, за да предотвратите прекомерното разпределение на задачите.

Създавайте подробни отчети, за да идентифицирате модели на производителност и възможности за оптимизация.

Персонализирайте нивата на приоритет, за да се уверите, че важните проекти получават необходимото време.

Интегрирайте го със съществуващите работни процеси на ClickUp за безпроблемно управление на времето.

👉🏼 По същия начин, шаблоните за анализ на времето на ClickUp помагат на екипите да откриват тенденции в производителността и да подобряват ефективността.

👉🏼 Шаблонът за отчитане на работното време на ClickUp Services улеснява отчитането на часовете на служителите, с полета за отчитане на платеното и неплатеното работно време.

👉🏼 За тези, които предпочитат структурирани работни периоди, шаблоните за времеви блокове на ClickUp улесняват разпределянето на времето, като отреждат конкретни интервали за концентрирана работа по приоритетни задачи.

Тези шаблони са напълно персонализируеми, за да съответстват на вашия работен процес, и могат да бъдат приложени незабавно, което ви спестява времето и усилията за изграждане на системи за отчитане на работното време от нулата.

Цени на ClickUp

Време е да изберете най-доброто решение за отчитане на работното време – ClickUp

Проследяването на времето не е само записване на часове – то е за да знаете къде отива енергията ви и да използвате тази информация, за да работите по-умно. Безплатният план на Clockify е чудесен за основно проследяване на времето с неограничен брой потребители, но може да ви се стори недостатъчен, ако имате нужда от интегрирано управление на проекти.

ClickUp съчетава надеждни функции за отчитане на работното време с управление на задачи и екипи, което го прави идеален за фрийлансъри, отдалечени екипи и фирми, които се нуждаят от по-задълбочени анализи. Искате прост тракер? Clockify е за вас. Имате нужда от цялостно решение? ClickUp е вашият отговор.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp сега и усетете разликата!