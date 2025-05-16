Glean срещу Perplexity AI: кое е по-добро за търсене и управление на знания?

Всички сме били в тази ситуация – да се състезаваме с кратки срокове, да търсим онази информация, която да подкрепи проекта ни.

Но вместо бързи отговори, вашата търсачка извежда безкрайни страници с нерелевантни резултати. Или може би сте затрупани от планина от информация в рамките на вашата организация и се мъчите да намерите това, от което действително се нуждаете.

Средностатистическият работник, занимаващ се с управление на знания, прекарва 8,2 часа седмично в търсене, пресъздаване и дублиране на информация и експертни знания. Макар че тези дейности са от съществено значение, те очевидно трябва да бъдат рационализирани, за да не отнемат 20% от работната седмица.

Това е цял ден, пропилян всяка седмица!

LLM, базирани на дълбоко обучение, с усъвършенствано семантично разбиране, са тук, за да променят всичко това! 🚀

В тази публикация в блога ще сравним два мощни инструмента, Glean и Perplexity AI, които имат за цел да променят начина, по който управлявате знанията и извършвате търсения в областта на изкуствения интелект в предприятието.

Glean срещу Perplexity AI с един поглед

Характеристика Glean Perplexity Бонус: ClickUp ✨ Цел Вътрешно търсене в предприятието и управление на знанията Външни проучвания и синтез на знания Приложение за всичко, свързано с работата, което съчетава управление на проекти, управление на знания и чат. Унифицирано търсене Свързва вътрешни бази данни, облачно съхранение и комуникационни платформи Комбинира вътрешни данни на компанията с външни уеб източници Унифицирано търсене в работната среда, свързани приложения на трети страни, както и търсене в интернет Персонализация Адаптира резултатите от търсенето въз основа на ролята на потребителя, проектите и работните процеси в организацията. Без дълбока персонализация за индивидуални корпоративни потребители Напълно персонализируемо въз основа на роли на потребители, разрешения и др. Разрешения Показва само информацията, до която потребителите имат достъп Няма вградена ограничение за достъп до вътрешното знание Възможност за задаване на разрешения на ниво грануларност за всяка роля Информация в реално време Ограничено до вътрешно, вече съществуващо знание Предоставя актуална външна информация с цитати Актуална информация чрез търсене в интернет Резюмета, създадени с помощта на изкуствен интелект Не е налично Предоставя обобщения, генерирани от изкуствен интелект, с цитиране на източниците. Налично в цялото работно пространство: Документи, Чат, Задачи и др. Дълбоко проучване Не е налично Автоматизира анализа на експертно ниво и генерира подробни отчети Налично. Може да генерира незабавно информация от данни. Цени Унифицирано търсене в работната среда, свързани приложения на трети страни, както и търсене в интернет Безплатно (Standard), 20 $/месец на потребител (Pro), Enterprise (свържете се с нас за цени) Наличен безплатен план Платените планове започват от 7 долара Най-подходящо за Вътрешно извличане на знания и сътрудничество в предприятието Външно извличане на информация и бързо проучване с актуализации в реално време Интегриране на търсене, управление на проекти и управление на знания в едно работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект Интеграция на работния процес Ограничено Без директна интеграция в работния процес Интегрира се с над 1000 приложения, за да улесни безпроблемния работен процес.

Какво е Glean?

Glean е платформа за търсене и управление на знания в предприятията, базирана на изкуствен интелект, предназначена да помогне на служителите бързо да намерят нужната им информация, независимо къде е съхранена.

Това е централен хъб за всички вътрешни бази данни на вашата компания, свързващ различни приложения и хранилища, за да осигури унифицирано търсене.

Характеристики на Glean

Glean предлага мощни функции, които работят заедно, за да създадат безпроблемно преживяване с познанията, да оптимизират достъпа до тях и да повишат производителността.

Glean се свързва с всички вътрешни източници на данни на вашата компания, включително облачно съхранение, вътрешни уикита и комуникационни платформи. Използвайки заявки на естествен език, можете да търсите всичко от един интерфейс, което елиминира необходимостта да претърсвате множество приложения.

Няма повече превключване между раздели или неудобството да гадаете къде може да е съхранен този важен документ. Glean обединява всичко, спестявайки ви ценно време и усилия.

Характеристика № 2 Персонализирани резултати

Изкуственият интелект на Glean запомня вашите работни навици и информационни нужди, така че резултатите от търсенето са персонализирани въз основа на вашата роля, проекти и взаимодействия в предприятието.

Тази персонализация ви гарантира, че ще получавате най-подходящата информация за вашата работа, като елиминира неудобството от претърсването на общи източници на данни. Вместо да преглеждате страници с нерелевантна информация, вие виждате най-подходящите резултати на първо място.

Характеристика № 3 Достъп с разрешения

Glean спазва съществуващите разрешения за достъп до данни, като гарантира, че потребителите виждат само информацията, за която имат разрешение за достъп.

Тази функция повишава сигурността и изгражда доверие в рамките на предприятието. Можете уверено да търсите чувствителна фирмена информация, без да се притеснявате от неразрешено разкриване, което прави управлението на знанията по-сигурно и ефективно.

Чрез интегрирането на тези усъвършенствани функции в ежедневните работни процеси, Glean променя начина, по който екипите взаимодействат с информацията, превръщайки търсенето и управлението на знания в неразделна част от тяхната работа.

Цени на Glean

Персонализирани цени

(Glean определя цените си в зависимост от размера на организацията, специфичните изисквания за търсене в предприятието и необходимите функции)

📮ClickUp Insight: 30% от нашите респонденти разчитат на AI инструменти за проучване и събиране на информация. Но има ли изкуствен интелект, който да ви помогне да намерите онзи изгубен файл в работата или онзи важен Slack thread, който сте забравили да запазите? Да! AI-базираната Connected Search на ClickUp може незабавно да търси във всичките ви работни пространства, включително интегрирани приложения на трети страни, извличайки информация, ресурси и отговори. С разширеното търсене на ClickUp можете да спестите до 5 часа на седмица!

Какво е Perplexity?

Perplexity е търсачка, базирана на изкуствен интелект, която ускорява търсенето и го прави по-ефективно, като премахва излишната информация от традиционните резултати от търсенето.

Неговата система за отговори не се ограничава само до изброяване на линкове. Тя синтезира информация от различни източници, за да разбере изчерпателно темата и изходните URL адреси.

Характеристики на Perplexity

Perplexity предлага функции и предимства, които подобряват потребителското преживяване, като предоставят ясна, точна и контекстуално релевантна информация. Нека разгледаме някои от ключовите функции, които отличават Perplexity.

Характеристика № 1: Вътрешно търсене на знания

Вътрешната функция за търсене на знания на Perplexity позволява на потребителите да имат безпроблемен достъп до вътрешните работни съобщения, документи и външни източници на данни на предприятието в едно унифицирано търсене.

Тази възможност е особено полезна за организациите, тъй като рационализира процесите на проучване и подобрява вземането на решения, като едновременно с това предоставя изчерпателна информация от множество източници.

Perplexity може да използва различни големи езикови модели, за да отговори на вашите въпроси и да цитира източници директно. Това ви позволява да схванете ключовата информация и бързо да проверите нейната точност. Няма повече да се налага да претърсвате множество уебсайтове, за да намерите отговора, от който се нуждаете.

Той предоставя информация в естествен, разговорен формат, който прилича повече на ангажиращ диалог, отколкото на стандартен резултат от търсене. Този подход позволява на потребителите да задават последващи въпроси и да проучват темите по-задълбочено, без да губят контекста.

Освен това получавате отговора предварително, подкрепен с доказателства и базиран на актуализации в реално време. Perplexity гарантира, че потребителите получават най-актуалната информация.

🧠 Интересен факт: LLM всъщност не „разбират“ езика! Въпреки своята плавност, големите езикови модели (LLM) не мислят и не разбират думите по същия начин, по който го правят хората. Те просто генерират отговори дума по дума въз основа на огромни количества данни.

Характеристика № 3 Автоматизиран анализ на експертно ниво

Deep Research, наскоро въведена функция, автоматизира анализа на експертно ниво, предоставяйки подробни отговори, които обикновено изискват часове ръчно проучване.

Инструментът извършва десетки търсения, чете стотици източници и използва усъвършенствани алгоритми за изкуствен интелект, за да гарантира, че информацията е подробна и обогатена с контекст.

Deep Research генерира отчети за по-малко от три минути, които могат да бъдат експортирани като PDF файлове или Perplexity Pages за лесно споделяне.

Цени на Perplexity

Стандартно: Безплатно

Предимства: 20 долара на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

👀 Знаете ли? Retrieval-Augmented Generation (RAG) е техника, която позволява на AI моделите да извличат релевантна информация от външни източници, преди да генерират отговори. Това означава, че когато зададете въпрос, AI първо търси най-подходящите данни от конкретен набор от документи или бази данни. След това комбинира тази извлечена информация с наличните знания, за да предостави по-точен и контекстуално подходящ отговор. Например, в сценарий за управление на знания, представете си служител на компанията, който пита AI инструмент: „Какви са нашите текущи правила за отпуск?“ Вместо да разчита единствено на остарели данни от обучение, AI използва RAG, за да извлече най-новия документ с правила за отпуск от вътрешната база данни на компанията. Това гарантира, че служителят получава най-точната и актуална информация, без да се налага да търси в множество файлове.

Glean срещу Perplexity: сравнение на функциите

В текущото сравнение между Glean и Perplexity, макар и двете да имат своите предимства, някои аспекти могат да направят едната по-подходяща в зависимост от конкретните нужди на потребителя.

Нека разгледаме подробно сравнението между Glean и Perplexity по отделни функции.

Характеристика № 1: Унифицирано търсене

И Glean, и Perplexity предлагат унифицирано търсене, но отговарят на различни нужди.

Glean се свързва с вътрешни корпоративни бази данни, облачно хранилище и комуникационни платформи, което позволява на служителите да търсят в множество хранилища с едно-единствено запитване.

Perplexity обединява вътрешни данни на компанията с външни уеб източници, предоставяйки по-широки възможности за търсене с актуална информация от интернет.

🏆 Победител: Тъй като те служат за различни цели – Glean за вътрешно търсене в предприятието и Perplexity за по-широко извличане на знания – тази функция завършва с равенство.

Характеристика № 2: Персонализирани и директни отговори

Персонализацията на Glean, базирана на изкуствен интелект, адаптира резултатите от търсенето въз основа на ролята на служителя, предишни търсения и организационни работни процеси.

Това гарантира, че потребителите на Glean получават изключително релевантна информация, без да се налага да пресяват несвързани данни.

Въпреки че е отличен в отговарянето на въпроси, Perplexity не предлага дълбока персонализация за индивидуални корпоративни потребители.

🏆 Победител: За организации, които се нуждаят от контекстно-ориентирано извличане на вътрешно знание, Glean е ясен победител.

Характеристика № 3: Разрешения/задълбочено проучване

Perplexity предоставя незабавни отговори, генерирани от LLM, с цитати в реално време, което го прави изключително ефективен за външни проучвания и задълбочени анализи.

Perplexity синтезира данни от различни източници, предоставя кратки обобщения и позволява на потребителите да задават допълнителни въпроси в естествен езиков формат.

Въпреки че Glean е силен в извличането на документи, той не генерира обобщения, базирани на изкуствен интелект, нито предоставя информация в реално време от източници.

🏆 Победител: Perplexity е безспорен победител в бързото синтезиране на знания с помощта на изкуствен интелект.

Заключение: Като цяло, Glean е идеален за структурирано извличане на знания в предприятието, докато Perplexity е предпочитаният инструмент за изследователско AI търсене.

Glean срещу Perplexity в Reddit

Разгледахме Reddit, за да видим какво казват потребителите за Glean и Perplexity AI за търсене и управление на знания. Много потребители ценят фокуса на Glean върху вътрешните знания на компанията:

Преди беше кошмар да търсите в различни дискове и платформи. Сега, с Glean, всичко е на едно място. Това е като да имате специална вътрешна търсачка.

Други потребители на Reddit посочват силата на Perplexity в областта на външните проучвания и синтеза на информация:

Благодарим на Perplexity за това, че е невероятен ресурс и разширява границите на възможностите за извличане на информация с помощта на изкуствен интелект.

Някои потребители коментираха и различните случаи на употреба:

Сега използвам Perplexity вместо Google, когато търся отговор на даден въпрос. Отговорите на Perplexity са изключително кратки.

Като цяло, Glean е по-подходящ за вътрешно управление на знанията в рамките на компанията, докато Perplexity е по-усъвършенстван в функционалността си за търсене и е предпочитаният инструмент за общо проучване и изследване на външна информация.

🧠 Интересен факт: Вашите данни от търсене могат да оформят моделите на изкуствения интелект! Колкото повече използвате търсене, задвижвано от изкуствен интелект, толкова повече той се учи от вас, адаптирайки резултатите към вашите интереси, навици и дори начина, по който формулирате въпросите си!

Запознайте се с ClickUp — най-добрата алтернатива на Glean и Perplexity

Glean и Perplexity предлагат ценни решения за конкретни предизвикателства, свързани с търсенето и знанията.

Въпреки това, нито един от двата инструмента не предлага цялостна интеграция на производителността и работния процес, каквато предлага ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира AI-базирано търсене с управление на задачи, автоматизация и сътрудничество в реално време.

Предимство №1 на ClickUp: ClickUp AI

ClickUp Brain свързва задачи, документи, хора и знанията на вашата компания с изкуствен интелект, което прави търсенето и управлението на знания изключително лесно.

ClickUp Brain внася изкуствен интелект директно във вашия работен процес, което улеснява бързото намиране на това, от което се нуждаете. Търсенето, задвижвано от изкуствен интелект, помага на екипите бързо да намират документи, задачи и бележки в работната среда. Всичко, което трябва да направите, е буквално да „попитате изкуствения интелект“.

Представете си маркетингов екип, който се нуждае от доклади за минали кампании или обратна връзка от клиенти – вместо да рови в безкрайни папки, той може да ги извлече незабавно. Освен това, с AI-базирани функции за документиране, като AI Notetaker, срещите с клиенти могат да бъдат автоматично транскрибирани, ключовите точки обобщени и задачите създадени – всичко това в ClickUp. Този AI инструмент за продуктивност спестява часове ръчна работа и гарантира, че нищо не се пропуска.

Но това не е всичко. С ClickUp AI можете да изберете с кой AI модел искате да работите. Независимо дали искате да чатите с GPT-4o, o1 и o3-mini директно в ClickUp – всичко това е включено в AI добавката ви. Постоянно се добавят нови модели, като Claude 3. 7, за да имате най-модерния AI на една ръка разстояние.

Това рационализира процеса на проучване и гарантира, че всички са на една и съща страница. Glean и Perplexity могат да ви помогнат да намерите подходяща информация, но не предлагат тази интеграция на работния процес и ниво на автоматизация.

И това не е всичко. ClickUp преминава на следващото ниво с уеб търсене директно от вашето работно място. Да, вече няма да се налага да търсите в Google от безкрайни прозорци! Ето какво получавате:✓ Незабавен достъп до интернет: Включвайте и изключвайте уеб търсенето директно от прозореца на AI✓ По-умни прозрения: Извличайте информация в реално време от интернет, без да превключвате между приложения✓ Лесна мощност: Задействайте AI, като му кажете да създава задачи, да отваря документи и/или да споделя прозрения в чата

Търсете в интернет директно от работното си пространство в ClickUp

💡 Професионален съвет: Поддържайте актуална базата си от знания, като използвате резюмета на документи, генерирани от изкуствен интелект, и настройвате периодични напомняния за преглед.

Прочетете също: AI шаблони за спестяване на време и подобряване на производителността

ClickUp’s One Up #2: Свързано търсене и интегрирано управление на знанията

Започнете търсенето по свой начин: достъп до Connected Search от Command Center, Global Action Bar или вашия десктоп – само с едно кликване.

Функциите за свързано търсене и управление на знания, базирани на изкуствен интелект, на ClickUp създават единна екосистема за достъп и използване на информация, която превъзхожда както Glean, така и Perplexity в практическото приложение.

Той действа като централна нервна система за вашата информация. Вместо да преминавате между различни приложения като Google Drive за документи, Slack за разговори и ClickUp за задачи, можете просто да използвате лентата за търсене на ClickUp. Тя интелигентно достига до всички ваши свързани работни инструменти, пресява данните и ви предоставя подходящи резултати директно в ClickUp. Този унифициран подход елиминира неудобството от разпръснатата информация, като ви позволява бързо да намерите това, от което се нуждаете, без да губите фокуса си или да губите ценно време в преминаване от един контекст в друг.

Тази свързана AI търсачка позволява на новите членове на екипа да намерят бързо това, от което се нуждаят. В същото време интегрираните функции за управление на знанието гарантират, че информацията се поддържа актуална и лесно достъпна.

ClickUp е чудесен инструмент, който използваме, за да поддържаме организация и да следим събитията. Платформата ни предоставя хранилище за знания.

ClickUp One Up #3: Управление на проекти, автоматизация и документи за съвместна работа

Функциите за управление на проекти, автоматизация и съвместна работа с документи на ClickUp се комбинират, за да създадат динамична и взаимосвързана екосистема от знания.

Докато Glean и Perplexity се фокусират предимно върху намирането и достъпа до информация, ClickUp дава възможност на екипите да създават, организират и използват знания в контекста на своите проекти и работни процеси.

Сценарий: Вашият екип работи по сложен проект с няколко фази. За начало, те могат да използват ClickUp Docs, за да създадат база от знания и SOP, като свържат съответните документи директно с задачите по проекта. Ако някой има въпрос относно конкретна задача, той може бързо да получи достъп до цялата свързана информация, без да търси в различни платформи.

Създавайте красиви документи в ClickUp Docs, свързвайте ги с работни потоци, редактирайте в реално време, маркирайте другите с коментари, възлагайте задачи на екипа си и превръщайте задачите в проследими задачи.

След като проектът е в ход, инструментите за управление на проекти на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, дават възможност на екипите да си сътрудничат, да организират задачи, да проследяват напредъка и да управляват ресурсите ефективно чрез задачи и подзадачи в ClickUp , всяка от които е с определени изпълнители, крайни срокове и зависимости. Философията „всичко в едно приложение за работа“ улеснява сътрудничеството, така че екипите могат да работят по-бързо, по-умно и да спестяват време.

AI агентите и автоматизациите на ClickUp, задвижвани от изкуствен интелект и задействани от команди на обикновен английски език, добавят още едно ниво на ефективност. Например, AI агентите могат автоматично да разпределят задачи за съвместна работа на екипа въз основа на съдържанието на документи или да актуализират статуса на проектите въз основа на завършените действия на екипа.

Например, проектният мениджър, който търси отчет за състоянието на проекта, може незабавно да получи достъп до документа и след това да използва вградените функции за автоматизация на работния процес, задвижвани от изкуствен интелект, за да изпрати уведомления на членовете на екипа за преглед. Това ниво на автоматизация намалява ръчния труд и гарантира, че знанията се управляват активно и се прилагат на практика.

Glean и Perplexity могат да ви помогнат да намерите външни ресурси или конкретни вътрешни файлове; ClickUp свързва вашите вътрешни знания директно с работния процес, като ги прави приложими и лесно достъпни в контекста на вашите проекти.

ClickUp One Up #4: Шаблон за база от знания „

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона на базата от знания на ClickUp, за да създадете, организирате и споделите цифрова библиотека с информация. Той включва раздели за статии с информация, често задавани въпроси и други ресурси.

Шаблонът ClickUp Knowledge Base Template оптимизира търсенето и управлението на знания, като предоставя структурирано, централизирано хранилище за критична информация.

Нека видим как този шаблон би помогнал в типичен сценарий за търсене и управление на знания:

Маркетингова агенция се бори с разпръснати документи – указания за марката, брифинги за клиенти и стандартни оперативни процедури се намират в имейли, чатове и лични папки.

Или пък нов член на екипа трябва да намери най-новия документ за SEO стратегия, но прекарва 30 минути в търсене в различни платформи.

Ето как шаблонът за база от знания на ClickUp решава този проблем:

Централизирано хранилище: Цялото знание – често задавани въпроси, работни процеси, най-добри практики – се намира на едно място, което елиминира излишните търсения. Разширено търсене и маркиране: Вместо да претърсват файлове, потребителите въвеждат „SEO стратегия” в лентата за търсене на ClickUp и веднага получават достъп до най-новия документ. Сътрудничество и актуализации в реално време: SEO мениджърът редактира стратегическия документ директно в ClickUp, като по този начин гарантира, че екипът винаги се позовава на най-новата версия – без остарели PDF файлове, които циркулират наоколо. Категоризация и персонализация: Раздели като „Клиентски кампании“, „Вътрешни насоки“ и „Ресурси“ позволяват на потребителите да търсят по теми, което намалява трудностите при търсенето. Интеграция с работни процеси: SEO стратегията е свързана със списък със задачи и график на проекта, което позволява директно изпълнение без преминаване към други инструменти. Мащабируемост и ефективност на разходите: С разрастването на агенцията базата от знания се разширява динамично, поддържайки повече членове на екипа без допълнителни разходи.

Този шаблон на ClickUp прави знанията достъпни за търсене, достъпни и приложими, което намалява загубата на време и гарантира, че екипите винаги работят с актуална, точна и пълна информация.

➡️ Прочетете също: Безплатни шаблони за база от знания в Word и ClickUp

Бъдещето на търсенето и управлението на знания

Макар Glean и Perplexity AI да предлагат впечатляващи възможности за търсене и управление на знания, те остават ограничени до инструменти с едно предназначение. Glean се фокусира върху търсенето в предприятието, докато Perplexity се отличава с отговори, базирани на изкуствен интелект, но нито един от двата не предлага всеобхватно работно пространство за управление на задачи, документи и сътрудничество.

Бизнесът се нуждае от нещо повече от търсене – той се нуждае от свързана екосистема за продуктивност. Това е мястото, където ClickUp се отличава.

За разлика от Glean или Perplexity, ClickUp комбинира система за управление на знания с изпълнение на проекти, проследяване на задачи и AI-базирани анализи в една унифицирана платформа. С вградени документи, уикита и безпроблемна интеграция, екипите не само намират информация, но и действат незабавно въз основа на нея.

Ако търсите нещо повече от просто AI търсене за предприятия, е време да преминете към приложение, което предлага всичко. ClickUp ви позволява да организирате, сътрудничите и управлявате знания по начин, който никое друго самостоятелно приложение не може да предложи. Регистрирайте се безплатно още днес!