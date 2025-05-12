10-те най-добри AI приложения за водене на бележки от лекции през 2025 г.

Вземането на бележки преди означаваше трескаво драскане, схващане на ръцете и от време на време моменти от типа „Чакай, какво казаха току-що?“. За щастие, AI приложенията за водене на бележки от лекции се намесиха, за да свършат тежкия труд – транскрибиране, обобщаване и организиране на всичко, за да можете да се съсредоточите върху ученето.

Тези AI-базирани инструменти за водене на бележки работят на платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, като ви гарантират, че никога няма да пропуснете ключови моменти от онлайн лекциите си.

Независимо дали се нуждаете от транскрипция в реално време, резюмета, генерирани от AI, или пълни транскрипти с възможност за търсене за бързи ревизии, има подходяща опция за вас. Ако сте готови да подобрите уменията си за водене на бележки, без да развивате свръхчовешка скорост на писане, нека разгледаме най-добрите AI инструменти, с които да сте в крак с всяка лекция.

Най-добрите AI приложения за водене на бележки от лекции на един поглед

Ето кратък преглед на основните функции и възможности на най-добрите AI приложения за водене на бележки от лекции:

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени ClickUp Вземане на бележки с изкуствен интелект и управление на задачите AI Notetaker, свързани документи + задачи, резюмета на Brain, бели дъски, шаблони за студенти Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Otter. ai Незабавни транскрипции и резюмета от срещи Транскрипция в реално време, AI обобщения, предложения за задачи, интеграция на срещи Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Notta Многоезични транскрипции 58+ езика, AI обобщения, интеграции със Slack/Salesforce/Notion Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Avoma Продажби + екипи, работещи с клиенти Синхронизация с CRM, поддръжка на над 40 езика, резюмета в реално време + сътрудничество Налична е безплатна пробна версия; персонализирани цени за предприятия. Fireflies Интелигентни прозрения от срещи Идентификация на говорителя, над 100 езика, резюмета с възможност за търсене, автоматични задачи Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Knowt Превръщане на бележките в инструменти за учене Флашкарти, интервалирано повторение, автоматично генерирани тестове, синхронизация между устройства Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Notion Цялостна система за знания AI обобщаване, поддръжка на шаблони, генериране на идеи, все-в-едно работно пространство Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Tactiq Информация за срещите в реално време на базата на Chrome Транскрипции на срещи в реално време, разширение за Chrome, последващи действия Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Fathom Лесна интеграция с Zoom Нативно приложение за Zoom, Ask Fathom AI, споделяне на клипове, мигновени резюмета Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Rev Висока точност, сигурен препис AI + човешка транскрипция, персонализиран речник, съвместимост с HIPAA, многоезична поддръжка Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия.

Какво да търсите в AI приложението за водене на бележки от лекции?

AI приложенията за водене на бележки от лекции варират по качество, затова е важно да намерите подходящото. Нека разгледаме какво прави едно приложение изключително и наистина заслужаващо вашето време, а може би и парите ви.

Точност при транскрипцията: AI трябва да улавя речта в реално време, като се справя с различни акценти и технически жаргон, без да превръща лекционните ви бележки в безсмислици.

Интелигентно обобщаване: Трябва да надхвърля транскрипцията, като подчертава ключовите моменти и съкращава дългите лекции до лесни за възприемане обобщения.

Персонализиране: Всеки има свой Всеки има свой уникален метод за водене на бележки , затова инструментът трябва да ви позволява да променяте форматирането, да организирате съдържанието и да го адаптирате към вашия стил на учене.

Сътрудничество: Ако учите с приятели, инструментът, който ви позволява Ако учите с приятели, инструментът, който ви позволява да споделяте бележки и да работите заедно, гарантира, че всички ще сте на една и съща страница (в буквален смисъл).

Интеграции: Най-добрите AI приложения за водене на бележки се синхронизират с инструментите, които вече използвате, като Google Docs, календари и мениджъри на задачи, като поддържат гладкото протичане на работния ви процес.

Изберете подходящия инструмент и ще спестите време, ще бъдете организирани и никога повече няма да пропуснете нито един детайл!

💡Съвет от професионалист: Преди да се ангажирате с AI бележник, можете да го тествате, като качите кратък аудио файл от предишна лекция или среща. Проверете от първа ръка неговата точност и способности за обобщаване. Това „тестово каране“ гарантира, че съществуващите AI алгоритми отговарят на вашите специфични нужди и стил на учене.

Най-добрите AI приложения за водене на бележки от лекции

Сега, когато вече знаете какво да търсите в идеалния си бележник, нека разгледаме подробно някои идеални варианти.

1. ClickUp (Най-доброто за водене на бележки с изкуствен интелект и управление на задачи)

Опитайте ClickUp AI Notetaker Направете лекционните си бележки по-умни, организирайте ги без усилие и превърнете знанията си в действия с ClickUp AI Notetaker.

Ако се нуждаете от AI приложение за водене на бележки от лекции, което да функционира и като централно академично работно пространство, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е точно това, от което се нуждаете.

ClickUp може да е инструмент за управление на проекти в основата си, но той надхвърля управлението на задачи. Той свързва вашите разговори и знания и ги подобрява с вградени AI възможности.

Автоматизирайте воденето на бележки за вашите онлайн лекции, като поканите ClickUp AI Notetaker да участва в дискусиите ви. Той се отличава в транскрибирането, организирането и обобщаването на бележките ви от срещите, като ги свързва с задачи и документи в ClickUp, така че никога да не изгубите важната информация.

Интегрира се с Microsoft Teams, Zoom Meetings и Google Meet. Използвайте го за записване на глас и транскрибиране на лекциите си на различни платформи, като получавате изчерпателни бележки с ключови изводи и задачи за действие директно в пощенската си кутия, без да се налага да правите ръчна работа.

Всичко това се събира в специален за лекцията ClickUp Doc, за да се улесни търсенето и по-нататъшното форматиране. Можете също да свържете свързани лекционни бележки, като свържете един ClickUp Doc с друг.

Съхранявайте бележки и транскрипти и сътрудничете в реално време с ClickUp Docs.

Искате да поканите членовете на проектния си екип или приятели да сътрудничат по бележките? Направете го безопасно с разрешение и история на версиите, така че всички промени в бележките ви да се проследяват и вие да запазите контрола. За да оптимизирате вземането на бележки и да стандартизирате форматирането за лесно четене, обмислете да използвате и вградените шаблони за бележки от срещи в ClickUp.

🤝 Приятелско напомняне: Преди да запишете онлайн лекция, уверете се, че имате изричното разрешение от вашия факултет и институция да го направите. Никой не харесва нарушаването на личното му пространство, затова е учтиво (и задължително) да уважавате тяхното мнение.

ClickUp ви позволява също да създавате задачи в ClickUp директно от бележките си от срещи и документи, така че никога не се налага да преминавате между различни приложения, за да управлявате задачите и последващите действия. Можете също да използвате съществуващите си шаблони за списъци със задачи, за да съхранявате възложените ви задачи на едно място и да спестите време при проследяването им!

Превърнете бележките си в интелигентни, проследими действия с ClickUp Tasks.

И това не е всичко. Най-доброто при воденето на бележки в ClickUp е използването на ClickUp Brain, AI-базиран асистент с обработка на естествен език. Защо?

ClickUp Brain може незабавно да обобщи бележките ви, да подчертае важните точки и дори да отговори на въпроси относно обсъжданите теми, без да се налага да четете всичко! Може дори да ви предостави допълнителен контекст и отговори от независимата си база от знания (които трябва да проверите, за да елиминирате халюцинациите!).

Обобщавайте, организирайте и извличайте важната информация от лекционните бележки мигновено с ClickUp Brain.

AI-базираното Connected Search на ClickUp ви позволява бързо да намерите подходящия транскрипт за съответната учебна сесия (и изпит!) с помощта на ключови думи, без да се налага да претърсвате безкрайни линкове в края на напрегнатия семестър.

Търсите нещо по-традиционно, като удобно приложение за бележки? ClickUp Notepad ви позволява да правите бързи бележки на път на вашия лаптоп, таблет или смартфон, без да прекъсвате работния си процес. То е идеално за записване на идеи, преди да ги забравите.

Записвайте идеи, задачи и напомняния на момента, без да прекъсвате работния си процес с ClickUp Notepad.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на екипа. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Същото важи и за студентите, които се занимават с курсови работи, задачи, групови проекти и множество инструменти за учене. Всяка промяна отнема от концентрацията, което затруднява запаметяването на информация, поддържането на организация и реалното изпълнение на задачите. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от AI, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

А ако искате персонализирано решение за вашите нужди при водене на бележки, запознайте се с шаблона ClickUp Class Notes for College Students, създаден, за да ви помогне да бъдете организирани и да сте в крак с учебния материал.

Получете безплатен шаблон Управлявайте курсовете си, като организирате бележките от различни курсове съвместно с шаблона ClickUp Class Notes for College Students.

Ето как този шаблон ви помага да се справите с огромния натиск на академичните изисквания.

Организирайте бележките си в отделни папки за всеки клас, като използвате ClickUp Docs , или използвайте ClickUp Whiteboards , за да ги визуализирате, да създадете връзки и мисловни карти и да улесните прегледа им.

Използвайте AI-базирания календар ClickUp , за да планирате време за водене на бележки и да следите напредъка си.

Задайте напомняния, за да преглеждате бележките си редовно, което ще ви помогне да запомните и разберете по-добре материала.

Сътрудничейте с съучениците си, като споделяте бележките и идеите си директно в ClickUp.

Искате ли допълнителна организация при воденето на бележки? Шаблонът за бележки ClickUp Cornell разделя бележките ви на лесни секции – подсказки, бележки и резюмета – така че не само записвате нещата, но и действително ги разбирате и запомняте.

Няма повече прелистване на разхвърлян документ в опит да намерите ключови моменти в нощта преди изпита!

🧠 Интересен факт: Уолтър Поук създава метода за водене на бележки „Корнел“ през 50-те години на миналия век. Той е предназначен за активно учене и по-добро запомняне и може да бъде изключително ефективен, дори когато използвате съвременни AI програми за водене на бележки.

В крайна сметка, ClickUp for Students има всичко необходимо, за да създавате, организирате и споделяте бележките си – от една платформа, която ви помага да се концентрирате и да бъдете продуктивни!

Най-добрите функции на ClickUp

Транскрибирайте срещи, създавайте резюмета и създавайте задачи за действие от бележките си с ClickUp AI Notetaker.

Свържете бележките и задачите и лесно намирайте нужната ви информация, когато ви е необходима.

Получавайте контекстуални отговори от бележките си и академичното си работно пространство с ClickUp Brain.

Създайте споделяемо хранилище на бележки с Docs и шаблони в ClickUp.

Използвайте ClickUp Whiteboards за визуално водене на бележки и сътрудничество в реално време.

Ограничения на ClickUp

Идва с крива на обучение

Някои функции са ограничени до платен план.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Един потребител на G2 казва:

Функционалността, показателите и възможностите за персонализиране на приложението са като кръстоска между Notion и Confluence & Jira на Atlassian... Като студент и изобретател, мога да следя курсовите си работи и проекти ефективно и хармонично.

Функционалността, показателите и възможностите за персонализиране на приложението приличат на комбинация от Notion и Confluence & Jira на Atlassian... Като студент и любител на експериментите, мога да следя курсовите си работи и проекти ефективно и хармонично.

2. Otter (Най-доброто за незабавни транскрипции и резюмета от срещи)

чрез Otter

Чувствали ли сте някога, че пропускате важни теми от дискусиите в часовете, защото сте прекалено заети да се уверите, че бележките ви са пълни? Otter.ai променя това, като действа като ваш AI-задвижван асистент за срещи.

Той опростява воденето на бележки с транскрипция в реално време, така че всяка подробност да бъде запечатана за вас. Лесно и бързо се интегрира с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Ако търсите AI инструмент за транскрипция, който ви позволява да се концентрирате върху дискусиите, вместо да се притеснявате за воденето на бележки, Otter. ai е инструмент, който си заслужава да разгледате.

Най-добрите функции на Otter

Получавайте незабавни бележки от срещи, без да вдигате химикалката, с транскрипция в реално време.

Не се налага да изслушвате дълги записи, а получавате кратки AI резюмета.

Автоматично разпределяйте задачи въз основа на дискусиите по време на срещите.

Ограничения на Otter

Работи предимно за дискусии на английски език.

Транскрипцията може да бъде по-неточна при сложни или неясни аудио записи.

Цени на Otter

Основно: Безплатно завинаги

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter

G2: 4,3/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

3. Notta (Най-доброто за многоезични транскрипции)

чрез Notta

Ако вече сте използвали Otter и търсите алтернатива, ето една: Notta.

За разлика от Otter, Notta улеснява воденето на бележки, като поддържа транскрипция в реално време на 58 езика. Независимо дали се нуждаете от интелигентен асистент за срещи или AI обобщител на бележки, Notta е идеален, тъй като превръща разговорите в структурирани бележки, които могат да се търсят.

С обобщенията, базирани на изкуствен интелект, подчертаните ключови думи и безпроблемното преобразуване на аудио в текст, можете бързо да намерите важни подробности от лекциите си, без да преглеждате пълните транскрипции.

Най-добрите функции на Notta

Получавайте незабавни бележки с възможност за търсене от срещи и лекции на живо.

Създавайте обобщения с едно кликване, базирани на изкуствен интелект, които подчертават ключовите точки и задачите за изпълнение.

Интегрирайте с инструменти като Slack, Salesforce и Notion, за да споделяте информация от срещи между различни платформи.

Ограничения на Notta

Безплатният план транскрибира само три минути на файл.

Не поддържа вземане на бележки офлайн.

Цени на Notta

Безплатно завинаги

Pro: 12,49 $/месец за един потребител

Бизнес: 27,99 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notta

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Notta

Едно от ревютата в G2 гласи:

Отлични транскрипции, точни AI резюмета и лесни за употреба инструменти за прослушване на текста, внасяне на корекции и добавяне на коментари.

Отлични транскрипции, точни AI резюмета и лесни за употреба инструменти за прослушване на текста, коригиране и добавяне на коментари.

👀 Знаете ли, че има връзка между воденето на бележки и средния успех (GPA)? Студентите, които водят по-добри бележки, имат по-висок GPA!

4. Avoma (Най-подходящ за екипи по продажби и обслужване на клиенти)

чрез Avoma

Това е по-скоро за професионалисти в продажбите, отколкото за студенти, макар че студентите също могат да го използват, особено ако работят на свободна практика. Ако ви е трудно да следите разговорите с клиентите си, Avoma е приложението за водене на бележки, което търсите.

Транскрипцията в реално време, бележките, генерирани от AI, и CRM интеграциите на инструмента ви гарантират, че ще останете на върха в продажбите. Независимо дали работите с бележки от срещи или се нуждаете от информация за по-добро вземане на решения, Avoma поддържа вашия работен процес организиран.

Най-добрите функции на Avoma

Достъп до транскрипция в реално време на над 40 езика с разпознаване на техническа терминология.

Получавайте структурирани AI обобщения, задачи за действие и ключови решения.

Създавайте бележки съвместно с екипа си за точна документация.

Синхронизирайте данните от срещите с CRM интеграции като Salesforce и HubSpot.

Ограничения на Avoma

Потребителите могат да изпитат известно забавяне при транскрипцията в реално време.

Бележките може да се наложи да бъдат редактирани ръчно след транскрибирането, за да бъдат последователни.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant: 29 $/месец на потребител

Conversation Intelligence: 69 $/месец на потребител

Revenue Intelligence: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Fireflies (Най-доброто за интелигентни прозрения от срещи)

чрез Fireflies

Ако често се налага да преглеждате записи от срещи или бележки, за да откриете важни подробности, Fireflies ще ви улесни живота. Приложението за водене на бележки, базирано на изкуствен интелект, прави срещите лесни за търсене, информативни и практични.

Той транскрибира, обобщава и анализира разговори в Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и Webex. С 95% точност на транскрипцията и поддръжка на над 100 езика, той е най-добрият избор за точно записване на лекции.

Най-добрите функции на Fireflies

Използвайте разпознаване на говорителя и автоматично откриване на езика, за да усъвършенствате воденето на бележки.

Създавайте подробни резюмета от срещи, задачи за изпълнение и персонализирани бележки мигновено.

Намерете всяка ключова дума, тема или предмет в лекционните си бележки с помощта на AI-базирано търсене.

Добавяйте коментари, създавайте аудиоклипове и споделяйте моменти от лекциите, като подобрявате контекста и опростявате ревизиите.

Ограничения на Fireflies

Широкият набор от функции може да изисква известно време за усвояване.

Някои разширени функции изискват платен абонамент.

Цени на Fireflies

Безплатно завинаги

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fireflies

G2: 4,8/5 (над 600 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Fireflies

Едно ревю в TrustRadius казва:

Това е чудесен инструмент за студенти от цял свят, както и за компании и търговски агенти. Това е най-лесният и най-бърз начин да се запознаете с подробностите от разговори и аудио файлове.

Това е чудесен инструмент за студенти от цял свят, както и за компании и търговски агенти. Това е най-лесният и най-бърз начин да се запознаете с подробностите от разговори и аудио файлове.

чрез Knowt

„Учете по-умно, а не по-усилено“ е философията, която Knowt превръща в действие. За разлика от традиционните AI инструменти, които просто записват информация, Knowt превръща слайдовете от лекциите ви в учебни материали, които ви помагат да учите в свой собствен темп.

Този AI-базиран инструмент ви помага да експериментирате с методи на преподаване и да запаметявате информацията по-ефективно с интервали от повторения, автоматизирани тестове за упражнения и лесно синхронизиране между устройства.

Най-добрите функции на Knowt

Превърнете бележки, видеоклипове и PDF файлове в флаш карти за секунди.

Създавайте тестове и викторини, които са насочени към вашите конкретни пропуски в знанията.

Използвайте усъвършенствани алгоритми за повторение на интервали, за да оптимизирате прегледа на материала.

Синхронизирайте учебните материали между устройствата си и продължете оттам, откъдето сте спрели.

Ограничения на Knowt

Няма транскрипция в реално време за лекции на живо

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Knowt

Безплатно завинаги

Плюс: 7,99 $/месец на потребител

Ultra: 14,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Knowt

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

👀 Знаете ли, че... Лекциите се провеждат със скорост от 120 до 180 думи в минута, но студентите могат да въвеждат само около 33 думи в минута или да пишат 22 думи в минута на ръка. Ето защо автоматизираното записване на бележки е много по-ефективно!

7. Notion (Най-доброто за изграждане на цялостна система от знания)

чрез Notion

Notion AI е като интелигентен асистент, вграден в работното ви пространство Notion. Може би не е толкова чувствителен към контекста като ClickUp Brain, но ви помага да обобщавате дълги документи, да генерирате идеи и да почиствате текста си, без да прекъсвате работния си процес.

Независимо дали извличате ключови моменти от лекция, изготвяте ново съдържание или организирате мислите си, Notion AI ще свърши тежкия труд за вас. Кажете сбогом на информационното претоварване и позволете на Notion AI да превърне хаотичните бележки в ясни и структурирани идеи.

Най-добрите функции на Notion

Бързо извличайте ключови моменти от бележките от срещи с AI

Напишете чернова, обсъдете идеи и усъвършенствайте текста си по желание.

Достъп до персонализирани шаблони за водене на бележки , за да подобрите работните процеси.

Ограничения на Notion

Няма транскрипция на живо за незабавно вземане на бележки

Цени на Notion

Безплатно завинаги

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2040 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Notion

Един потребител на Reddit казва:

Според мен Notion е най-полезен при вземането на бележки, организирането на информация и подпомагането на работния процес като цяло.

Според мен Notion е най-полезен при вземането на бележки, организирането на информация и подпомагането на работния процес като цяло.

8. Tactiq (Най-доброто за информация в реално време от срещи чрез разширение за Chrome)

чрез Tactiq

За разлика от други инструменти за лекции, Tactiq работи точно там, където работите вие. Ако разчитате на Google Meet, Zoom или Microsoft Teams за срещи, разширението на Tactiq за Chrome прави записването на бележки по-лесно, без да се налага да изтегляте или инсталирате отделни програми.

Tactiq транскрибира разговори в реално време, подчертава ключови моменти и генерира задачи за действие – всичко това в браузъра ви.

Най-добрите функции на Tactiq

Преписвайте бележки от срещи в реално време на над 60 езика.

Спестете време чрез автоматично създаване на последващи действия от бележките от срещите.

Автоматизирайте честите, повтарящи се задачи, като изготвяне на имейли.

Ограничения на Tactiq

Безплатният план е ограничен до 10 срещи и 5 AI кредита на месец.

Може да не е еднакво ефективно при всички акценти.

Цени на Tactiq

Безплатно завинаги

Pro: 12 $/месец на потребител

Екип: 20 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Fathom (Най-доброто за лесна интеграция с Zoom)

чрез Fathom

Ако сте потребител на Zoom app Marketplace, това е лесен избор за вас!

Fathom незабавно превръща вашите разговори в транскрипти, които могат да се търсят, с подчертани ключови моменти и практични резюмета, предоставени за секунди. Освен това, с „Ask Fathom“ можете да взаимодействате с вашите записи, да генерирате последващи имейли и да получавате отговори на конкретни въпроси, всичко това с помощта на усъвършенствана AI.

Разберете най-добрите функции

Преписвайте лекциите точно и идентифицирайте говорителите

Получавайте незабавни, кратки резюмета в рамките на 30 секунди след края на срещата.

Споделяйте конкретни клипове от срещи незабавно

Разберете ограниченията

Автоматичното записване може да не работи в случай на промени в линка за срещата в последния момент.

Разберете цените

Безплатно завинаги

Премиум: 19 $/месец на потребител

Team Edition: 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (над 4600 рецензии)

Capterra: 5/5 (над 650 рецензии)

10. Rev (Най-доброто за високоточни и сигурни транскрипции за предприятия)

чрез Rev

Имате нужда от абсолютно точни транскрипции? Rev ви помага с двойната сила на изкуствения интелект и човешката прецизност. Идеален за правни, изследователски или други области, в които точността е от решаващо значение, Rev ви гарантира, че винаги ще получавате транскрипции с най-високо качество.

Независимо дали правите бележки от видео лекция или транскрибирате срещи и интервюта, Rev предлага многоезична поддръжка, опции за персонализиран речник и обобщения, базирани на изкуствен интелект, за да ви помогне бързо да извлечете ключови идеи.

Най-добрите функции на Rev

Транскрибирайте срещи с до 95% точност на AI

Генерирайте AI-базирани надписи на 38 езика и преведени от хора субтитри на над 17 езика.

Повишете точността, като включите персонализиран речник за транскрипция.

Гарантирайте сигурността с HIPAA и SOC 2 Type II за чувствителни данни.

Ограничения на Rev

Аудиозаписите с висока степен на фонови смущения може да изискват транскрипция от човек.

Нестабилната интернет връзка може да прекъсне субтитрите на живо.

Цени на Rev

Безплатно завинаги

Базов пакет: 14,99 $/месец на потребител

Pro: 34,99 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Всичко е значително по-добро с ClickUp

Дебатът за цифровите срещу хартиените бележки не стига до никъде, но AI инструментите за водене на бележки улесняват избора.

С AI, която поема досадната задача по водене на бележки, вече не е нужно да прелиствате разхвърляни, неорганизирани тетрадки, за да намерите едно резюме на лекция, или да се мъчите да разчетете набързо написани бележки точно преди изпитите в края на семестъра.

Освен това, с помощта на AI приложение за водене на бележки от лекции като ClickUp, можете не само да подреждате бележките си и да ги търсите, но и да ги свързвате с вашите задачи и да работите по тях заедно с вашите съученици, така че нищо да не ви убягва.

Откажете се от хаоса и загубата на време при ръчното водене на бележки и преминете към по-интелигентно, автоматизирано водене на бележки. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.