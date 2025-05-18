13 най-добри алтернативи на SlidesAI през 2025 г.

Създаването на презентации, които наистина ангажират и резонират, отнема време и творческа енергия. Ето защо AI инструменти като SlidesAI набират популярност – превръщат грубите идеи в изпипани презентации за минути. 🎨

🔍 Знаете ли? AI може да подобри производителността на вашия екип с 66%, което го прави изключително важен за създаването на презентации!

Въпреки че SlidesAI е изключително удобен и предлага бързина и добро качество, той има и някои недостатъци.

Вашите възможности за персонализиране са ограничени, а инструментът не предлага гъвкавост при дизайна. Потребителите също така отбелязват периодични проблеми и ограничени възможности за интеграция. Ако SlidesAI не отговаря напълно на вашите нужди за презентации, не се притеснявайте – има много мощни алтернативи.

В този блог разглеждаме 13 алтернативи на SlidesAI, които трябва да опитате, вариращи от други AI генератори до комплексни платформи за дизайн и интегрирани решения за управление на работата.

На един поглед: Най-добрите алтернативи на Slides AI

Преди да навлезем в подробности, ето един преглед на най-добрите инструменти, които работят добре като алтернативи на Slides AI.

Инструмент Най-подходящ за Най-добри функции Цени ClickUp Цялостно управление на проекти и презентацииРазмер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия Управление на задачи и проекти, създаване на презентации с помощта на изкуствен интелект, безпроблемна интеграция с календар, бели дъски за сътрудничество в екип Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Красива изкуствена интелигентност Автоматизация на дизайна на малки слайдове Размер на екипа: Най-подходящ за индивидуални потребители и малки екипи Автоматизира оформлението на слайдовете, дизайна, последователността на бранда, инструментите за сътрудничество в екипа Цената започва от 12 $/месец на потребител Canva Креативно и визуално разказване на истории Размер на екипа: Индивидуални лица, екипи и фирми Редактор с функция „плъзгане и пускане“, инструменти, задвижвани от изкуствен интелект (Magic Design, Magic Write), сътрудничество в реално време Безплатно; Започва от 10 $/месец на потребител Prezi Нелинейни, динамични презентации Размер на екипа: Идеален за екипи и индивидуални лица, които се нуждаят от креативни презентации Увеличаеми слайдове, динамично разказване на истории, AI подобрения, интеграция с PowerPoint Цена от 5 $/месец Презентация Презентации на екип в сътрудничество Размер на екипа: Екипи, особено в областта на продажбите и маркетинга Сътрудничество в реално време, дизайн, базиран на изкуствен интелект, шаблони за презентации за продажби Безплатно; Започва от 25 $/месец (включва 2 редактора) Zoho Show Безпроблемна интеграция с екосистемата на Zoho Размер на екипа: Малки предприятия, екипи Интеграция с Zoho, сътрудничество в реално време, вграждане на мултимедия Безплатно; Започва от 2,50 $/месец на потребител Visme Брандирани презентации и инфографики Размер на екипа: Индивидуални лица, фирми Визуализация на данни, инфографики, интерактивни презентации, сътрудничество в екип Безплатно; Започва от 12,25 $/месец на потребител Decktopus Бързи презентации, генерирани от изкуствен интелект Размер на екипа: Индивидуални лица и екипи, които се нуждаят от бързо създаване на слайдове Съдържание, генерирано от изкуствен интелект, интерактивни функции като анкети, въпроси и отговори, обучение на презентатори Цена от 24,99 $/месец на потребител Mentimeter Интерактивни презентации, ориентирани към аудиторията Размер на екипа: Образователни среди, семинари, конференции Анкети на живо, викторини, проучвания, обратна връзка от аудиторията, проследяване на участието Безплатно; Започва от 17,99 $/месец на презентатор MagicSlides Бързо генериране на съдържание с помощта на изкуствен интелект Размер на екипа: Индивидуални лица и екипи, които се нуждаят от бързо генериране на слайдове Преобразува документи/URL адреси в слайдове, интеграция с PowerPoint и Google Slides Цени от 8 $/месец Gamma Модерно, подходящо за мобилни устройства разказване на истории Размер на екипа: Екипи и индивидуални лица, създаващи динамични презентации Интерактивни елементи, вграждане на видео и медии, разширени анализи Безплатно; Започва от 10 $/месец на работно място Plus AI Интегриране на AI в Google Slides Размер на екипа: Екипи, които използват Google Slides или PowerPoint Редактиране с изкуствен интелект, предложения за съдържание, интеграция с Google Slides и PowerPoint Цена от 15 $/месец на потребител Slidesgo Визуално привлекателни шаблони Размер на екипа: Индивидуални лица, екипи, които се нуждаят от изпипани шаблони Персонализирани шаблони, слайдове, генерирани от AI, интеграция с Google Slides и PowerPoint Безплатно; Започва от 5,99 $/месец на потребител

Какво да търсите в алтернативите на Slides AI?

Когато избирате инструмент за презентации, базиран на изкуствен интелект, дайте приоритет на следните функции за безпроблемно преживяване:

Създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект : Потърсете инструменти, които използват изкуствен интелект не само за създаване на текст, но и за предлагане на оформление, дизайнерски елементи или ефективно обобщаване на информация.

Разнообразни професионални шаблони : Изчерпателната библиотека с шаблони е от решаващо значение за създаването на визуално привлекателни презентации в различни отрасли. Шаблоните спестяват значително време и осигуряват добра отправна точка.

Функции за съвместна работа : Често създаването на презентация не е работа за един човек. Затова, ако екипът ви трябва да се събере за тази задача, инструментът трябва да поддържа редактиране в реално време, коментиране и лесно споделяне за бърза : Често създаването на презентация не е работа за един човек. Затова, ако екипът ви трябва да се събере за тази задача, инструментът трябва да поддържа редактиране в реално време, коментиране и лесно споделяне за бърза сесия за обмен на идеи и действие.

Възможности за персонализиран дизайн : Алтернативата на Slides AI трябва да позволява гъвкавост при персонализирането на оформлението, шрифтовете, цветовите схеми и др. Тя трябва да поддържа и вграждането на медийни елементи като изображения, видеоклипове, GIF файлове и диаграми.

Интерактивни функции : Ключови функции като анимации, преходи и ангажиране на аудиторията на живо правят презентацията интересна както за членовете на екипа, така и за : Ключови функции като анимации, преходи и ангажиране на аудиторията на живо правят презентацията интересна както за членовете на екипа, така и за заинтересованите страни по проекта.

Формати за експортиране: Инструментът за презентации с изкуствен интелект трябва да позволява на потребителите да експортират слайдшоута като файлове в Microsoft PowerPoint и Google Slides, за да ги направи универсално достъпни и съвместими.

💡 Професионален съвет: Шаблоните улесняват всичко. За да направите създаването на презентации лесно и бързо, разгледайте най-добрите безплатни шаблони за Google Slides с изчистен дизайн и гъвкавост, от които се нуждаете за вашите изисквания!

13-те най-добри алтернативи на Slides AI

Ето преглед на най-добрите алтернативи на SlidesAI за създаване на AI презентации:

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и презентации)

ClickUp е наистина приложението, което предлага всичко необходимо за работата. То надхвърля управлението на задачите, като предлага мощни инструменти за създаване на професионални и изпипани презентации.

Сътрудничество по презентации с ClickUp Whiteboards

Създавайте слайдшоута и презентации съвместно с ClickUp Whiteboards

Подобрете PowerPoint с функцията ClickUp Whiteboards. Тази функция предлага възможност за съвместна работа, позволявайки на екипите да обменят идеи и да създават визуално привлекателни слайдове.

Представете си го като визуално пространство за превръщане на вашите концепции в привлекателни форми и дизайни.

Можете свободно да добавяте лепящи се бележки, диаграми, връзки към задачи, мисловни карти и дори скици, което улеснява превръщането на суровите идеи в структурирани презентационни макети. Белите дъски работят като визуално работно пространство, където всеки може да допринесе, да добави бележки и да се съгласува с окончателния набор от слайдове, преди да премине към предпочитания от вас инструмент за презентации.

Създавайте визуализации мигновено с Whiteboard AI Image Creation

Създавайте визуализации лесно с помощта на Whiteboard AI Image Creation

Имате нужда от подкрепящи визуализации за слайд? ClickUp Whiteboards ви позволява да генерирате и вмъквате изображения директно с помощта на AI. Независимо дали илюстрирате концепция, визуализирате процес или добавяте икони и дизайнерски елементи, генерирането на изображения ви спестява усилието да сменяте инструменти или да търсите външни библиотеки. Това е бърз начин да обогатите слайдовете си, без да прекъсвате творческия си поток.

Напишете по-умни слайдове с ClickUp Brain

Създайте следващата си презентация с помощта на всеобхватния асистент ClickUp Brain

Имате ClickUp Brain, който е инструмент, задвижван от изкуствен интелект, за генериране на съдържание за вашата презентация. Просто въведете текст, в който подробно опишете основните си нужди, и ClickUp Brain ще генерира съдържанието за всеки слайд само с няколко кликвания.

ClickUp Brain може също да променя съществуващото съдържание в ClickUp Docs, като променя формата и тоналността, за да съответства на вашия процес на презентация. Docs действа като централен хъб за съхранение, редактиране и сътрудничество по съдържанието на презентацията с вашия екип.

Искате да ускорите този процес? Шаблонът за презентации на ClickUp опростява дизайна на професионални слайдове. Този адаптивен инструмент събира информация от всички членове на екипа, като гарантира добре организиран процес на разработване на презентации.

📮 ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да обсъждате идеи и да създавате презентации.

Сътрудничество с екипа ви в реално време за създаване на презентации като екип

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете конспекти на презентации и съдържанието в тях.

Превърнете действията в презентациите в проследими задачи с крайни срокове

Интегрирайте с различни инструменти за презентации като Microsoft PowerPoint и Google Slides.

Ограничения на ClickUp

Въпреки че ClickUp предлага цялостен набор от инструменти, широкият му спектър от функции може да ви се стори прекалено голям, ако тепърва започвате.

Мобилното изживяване може да не е толкова гладко, колкото версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Ето какво казва Лонг Нгуен Ву за централизирания хъб на ClickUp:

Благодарение на синхронизацията между отделните лица, ClickUp ни помогна да работим по единен дизайн и работен процес. В резултат на това всеки член можеше да вижда по-ясно своите задачи по отношение на основната цел на нашия екип. Освен това нямаше стандартни процедури между членовете, тъй като всички се съгласихме с опростен, унифициран интерфейс.

2. Beautiful AI (най-доброто за автоматизация на дизайна на малки слайдове)

чрез Beautiful AI

Beautiful AI използва изкуствен интелект, за да автоматизира процеса на дизайн на презентации. AI презентационният създател се занимава с настройките на слайдовете, естетиката и дизайна, което ви позволява да се съсредоточите върху съдържанието.

Такава фокусираност и достъп до богато медийно съдържание, като изображения и икони, ви помагат да завършите презентацията с впечатляващ финал.

Най-добрите функции на Beautiful AI

Автоматизирайте дизайна на слайдовете, за да поддържате професионален и последователен формат

Вмъкнете модерни изображения и икони, за да увеличите визуалната привлекателност на цялата презентация.

Поддържайте последователността на марката чрез функции като универсални актуализации и пълен контрол над марката.

Сътрудничество с помощта на инструменти, ориентирани към екипната работа, за безпроблемно споделяне и редактиране

Красиви ограничения на изкуствения интелект

Предлага ограничени възможности за персонализиране в сравнение с традиционните AI инструменти за презентации.

Има проблеми с производителността, като бавно зареждане

Красиви цени за AI

Pro : 12 $/месец на потребител

Екип : 50 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Специални проекти: 45 долара на презентация

Красиви AI оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (80+ отзива)

Ето какво каза един потребител за Beautiful AI

Библиотека с автоматизирана система за оформление, която ви държи „в правия път“. Фантастичната библиотека със стокови изображения и икони улеснява избора на изображение, което прави слайда по-атрактивен! Редакторът на теми улеснява прилагането на единен вид във всички презентации на вашата компания. Диаграмите са страхотни.

Библиотека с автоматизирана система за оформление, която ви държи „в правия път“. Фантастичната библиотека със стокови изображения и икони улеснява избора на изображение, което прави слайда по-атрактивен! Редакторът на теми улеснява прилагането на единен вид във всички презентации на вашата компания. Диаграмите са страхотни.

3. Canva (най-подходящ за творческо и визуално разказване на истории)

чрез Canva

Canva е изключително популярна, интуитивна платформа за дизайн, предлагаща хиляди шаблони за презентации. Интерфейсът й с функция „плъзгане и пускане“ и обширната библиотека от шаблони, изображения и шрифтове я правят идеална за всеки бранд кит.

Magic Studio на Canva използва AI инструменти като Magic Write за копиране и Magic Design за предложения за оформление, което ви помага да създадете елегантни презентации с брандиране за минути.

Най-добрите функции на Canva

Осигурете последователна естетика на дизайна в слайдовете, като използвате повторяеми шаблони.

Запазете персонализирани елементи на брандинга, за да създавате индивидуални дизайни всеки път.

Повишете креативността си с помощта на AI-базирани инструменти като Magic Design и Magic Write.

Сътрудничество с екипа ви чрез редактиране в реално време и функцията за коментари

Ограничения на Canva

Липсват разширени функции за дизайн, от които професионалните дизайнери се нуждаят, за да упражняват по-голям контрол.

Въпреки че поддържа сътрудничество, той бледнее в сравнение с това, което предлагат специализираните платформи за екипи.

Цени на Canva

Canva Free

Canva Pro : 15 $/месец на потребител

Canva Teams : 10 $/месец на потребител

Canva Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva

G2 : 4,7/5 (над 4410 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 12 380 рецензии)

Ето какво казва един потребител за шаблоните и възможностите за дизайн на Canva:

Той има всичко необходимо, за да проектирате вашите материали. Така че, ако сте начинаещ и не сте запознати с професионалните инструменти, предлагани на пазара, този е за вас. Стотици готови шаблони за всички видове материали – PowerPoint презентации, листовки, брошури, визитки, видеоклипове и публикации в социалните медии. Освен това разполагате с AI, за да подобрите вашия дизайн.

Той има всичко необходимо, за да проектирате вашите материали. Така че, ако сте начинаещ и не сте запознати с професионалните инструменти, предлагани на пазара, този е за вас. Стотици готови шаблони за всички видове материали – PowerPoint презентации, листовки, брошури, визитки, видеоклипове и публикации в социалните медии. Освен това разполагате с AI, за да подобрите вашия дизайн.

4. Prezi (най-подходящ за нелинейни, динамични презентации)

чрез Prezi

Prezi е уникален AI инструмент за презентации, който създава професионални слайдове, използвайки динамичен, нелинеен подход. Той ви позволява да увеличавате слайдшоуто, което подобрява разказването на истории. Този формат е изключително увлекателен и визуално привлекателен.

Освен това Prezi AI помага за автоматизиране на повтарящи се задачи и адаптира съдържанието в зависимост от предпочитанията на аудиторията.

Най-добрите функции на Prezi

Създавайте нелинейни презентации с възможност за мащабиране за динамично разказване на истории

Използвайте разнообразен набор от инструменти за дизайн, за да създавате интерактивно и естетично съдържание.

Интегрирайте с Prezi AI, за да подобрите съдържанието и да автоматизирате повтарящите се задачи.

Импортирайте като PowerPoint презентация за офлайн достъп

Ограничения на Prezi

Уникалният стил на презентация предлага стръмна крива на обучение

Ценовият модел е висок, особено за тези, които го използват от време на време.

Цени на Prezi

Стандартен : 5 $/месец

Плюс : 15 $/месец

Премиум : 25 $/месец

EDU Plus : 4 $/месец

EDU Pro : 8 $/месец

EDU Teams : 19 $/месец на потребител

Business Plus : 15 $/месец

Business Premium : 25 $/месец

Бизнес екипи: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Prezi

G2: 4. 2/5 (5150+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2210+ отзива)

Ето какво сподели един потребител на Prezi за своя опит:

Радвам се да използвам Prezi, за да представям важни данни, без да претоварвам с информация лекциите си като преподавател. Той е много функционален и ми помага да представям ключови моменти, като същевременно поддържам интереса на студентите си.

Радвам се да използвам Prezi, за да представям важни данни, без да претоварвам с информация лекциите си като преподавател. Той е много функционален и ми помага да представям ключови моменти, като същевременно поддържам интереса на студентите си.

💡 Професионален съвет: Комбинирайте малки текстови фрагменти с подходяща картинка, за да подчертаете основната идея, без да я правите прекалено обемна или претрупана. Такова оформление прави посланието визуално ясно от пръв поглед.

5. Pitch (Най-подходящ за съвместни презентации на екипи)

чрез Pitch

Както подсказва името, Pitch е платформа за презентации за екипи по продажби и маркетинг. Тя позволява на членовете на екипа да работят в среда за сътрудничество в реално време, за да създадат привлекателна и убедителна презентация.

Освен това, софтуерът за презентации позволява на потребителите да интегрират презентацията в интелигентни работни процеси и други инструменти за продуктивност, за да създадат импулс от представянето до сключването на сделката!

Най-добрите функции на Pitch

Обединете маркетинговия и търговския екип, за да създадете ефективна презентация

Добавете анимации, безплатни ресурси и интерактивни вградени елементи, за да увеличите привлекателността на вашата презентация.

Изберете от разнообразие от персонализирани шаблони или използвайте AI инструменти, за да създадете нещо от нулата.

Споделяйте и представяйте презентациите си пред заинтересованите страни с неограничени линкове за споделяне.

Ограничения на презентациите

Платформата не е много интуитивна за нови потребители.

Разширените функции за дизайн са ограничени в сравнение с други AI инструменти за презентации.

Цени за презентации

Безплатно

Pro: 25 $/месец (включва два редактора)

Бизнес: 100 $/месец (включва пет редактора)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на презентации

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

Ето какво казват потребителите за функциите за персонализиране на Pitch:

Възможността да персонализирате слайдове за секунди е невероятна. Можете да създадете нещо, което изглежда като че ли е отнело часове, само за минути. Възможността за сътрудничество и добавяне или редактиране от вашия екип в реално време прави процеса изключително лесен.

Възможността да персонализирате слайдове за секунди е невероятна. Можете да създадете нещо, което изглежда като че ли е отнело часове, за минути. Възможността за сътрудничество и добавяне или редактиране от вашия екип в реално време прави процеса изключително лесен.

6. Zoho Show (най-доброто решение за безпроблемна интеграция с екосистемата на Zoho)

чрез Zoho Show

Zoho Show е облачен AI инструмент за създаване на презентации, който позволява на екипи и малки предприятия да създават, сътрудничат и представят професионални презентации с минимални усилия. Той се интегрира по подразбиране с приложенията на Zoho.

Такава консолидирана екосистема улеснява представянето на презентации пред клиенти в офиса или дистанционно.

Най-добрите функции на Zoho Show

Интегрирайте се безпроблемно със средата на Zoho за унифициран работен процес.

Сътрудничество в реално време с помощта на функции за едновременно редактиране

Добавете преходи между слайдове и анимации, за да увеличите ангажираността на аудиторията.

Вградете мултимедийни елементи като изображения и видеоклипове, за да обогатите презентациите си.

Ограничения на Zoho Show

Не поддържа офлайн функция

Редактирането на живо може да бъде нестабилно и ненадеждно

Цени на Zoho Show

Безплатен план

Професионален план: 2,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Zoho Show

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Ето как един потребител описва своя опит при създаването на презентации с Zoho Show:

Zoho Show е една от най-добрите алтернативи на Microsoft Office 365. Въпреки че предлага няколко функции, като електронни таблици, текстов редактор и слайдшоу, аз го използвам предимно за създаване на презентации. И повярвайте ми, това е лесно като детска игра. То е като онлайн версия на Microsoft PowerPoint с много налични ресурси, което улеснява процеса. Освен това има функция за съхранение, където можете да намерите файловете, върху които сте работили.

Zoho Show е една от най-добрите алтернативи на Microsoft Office 365. Въпреки че предлага няколко функции, като електронни таблици, текстов редактор и слайдшоу, аз го използвам предимно за създаване на презентации. И повярвайте ми, това е лесно. То е като онлайн версия на Microsoft PowerPoint с много налични ресурси, което улеснява процеса. Освен това има функция за съхранение, където можете да намерите файловете, върху които сте работили.

🧠 Интересен факт: Централата на Zoho в САЩ се намира в земеделска земя югоизточно от Остин, Тексас, където служителите могат да помагат в отглеждането на храната си или да се отпуснат!

7. Visme (Най-доброто за презентации с брандиране и инфографики)

чрез Visme

Visme е платформа за дизайн, която използва AI инструменти за създаване на визуално съдържание, включително презентации, публикации в социални медии, диаграми и инфографики.

Той съчетава лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане” с библиотека от шаблони и дизайнерски ресурси, за да опрости създаването на съдържание. Този софтуер за презентации твърди, че ускорява процеса на дизайн 5 пъти и създава форми, които са 2 пъти по-вероятни да доведат до конверсия!

Най-добрите функции на Visme

Създавайте презентации, документи, визуализации на данни, графики за социални медии, редактиране на видео, wireframes и макети.

Използвайте Visme AI Designer, за да спестите време и усилия при създаването на ресурси.

Включете интерактивни и визуално приятни елементи, за да привлечете вниманието на аудиторията.

Комуникирайте с екипа си в Visme, като използвате функциите за коментиране и съвместна работа.

Ограничения на Visme

Навигацията в презентацията не е толкова интуитивна, колкото в PowerPoint и Google Slides.

Експортирането на презентации и визуални елементи е нестабилно и не се визуализира по същия начин като онлайн изгледа.

Цени на Visme

Основен: Безплатен

Стартово ниво: 12,25 $/месец

Pro: 24,75 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Visme

G2: 4,5/5 (над 430 отзива)

Capterra: 4,5/5 (710+ отзива)

Ето какво казват потребителите за мощните анимации и редактора на Visme:

1) На първо място, много ми хареса дизайнът на Visme. Той е изключително удобен за използване. 2) Редактор с функция „плъзгане и пускане“: това е много добра функция, която съм виждал в Visme; дори хора, които не са дизайнери, като мен, могат лесно да правят добри презентации 3) Има много стокови снимки, икони и анимации, които могат да бъдат полезни при презентации. Никога не съм виждал толкова много стокови снимки в друга марка.

1) На първо място, много ми хареса дизайнът на Visme. Той е изключително удобен за използване.

2) Редактор с функция „плъзгане и пускане“: това е една от най-добрите функции, които съм виждал в Visme; дори хора, които не са дизайнери, като мен, могат лесно да правят добри презентации

3) Има много стокови снимки, икони и анимации, които могат да бъдат полезни при презентации. Никога не съм виждал толкова много стокови снимки в друга марка.

8. Decktopus (най-добър за бързи презентации, генерирани от изкуствен интелект)

чрез Decktopus

Decktopus е AI инструмент за създаване на презентации, който създава напълно проектирани и представителни презентации, съобразени с нуждите на потребителите.

Въведете ключова информация и бързо ще можете да създадете богата презентация с дизайнерски елементи, предложения за съдържание и динамични изображения. Софтуерът за презентации съдържа и интерактивни елементи, като инструменти за въпроси и отговори, за да ангажирате аудиторията по време на презентациите.

Най-добрите функции на Decktopus

Създавайте готови за употреба презентации с помощта на AI инструменти, задвижвани от потребителски входни данни.

Редактирайте презентацията си в интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане“

Включете елементи като анкети и сесии с въпроси и отговори, за да направите презентацията интерактивна.

Получете помощ от AI Presenter Coach, за да подобрите представянето си.

Ограничения на Decktopus

Цената е по-висока и няма безплатен модел.

Експортираните PowerPoint презентации не могат да се редактират.

Цени на Decktopus

Pro: 24,99 $/месец на потребител

Бизнес: 49,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Decktopus

G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 60 отзива)

Ето какво каза един потребител, след като бързо създаде изпипана, интерактивна презентация с Decktopus:

Decktopus е страхотна платформа! Успях да създам изчистена, интелигентна и професионално изглеждаща презентация само за няколко минути! Обичам опцията за добавяне на формуляри и събиране на информация от респондентите. Можете също да добавите глас, видеоклипове и GIF файлове към слайда! Силно препоръчвам!

Decktopus е страхотна платформа! Успях да създам изчистена, интелигентна и професионално изглеждаща презентация само за няколко минути! Обичам опцията за добавяне на формуляри и събиране на информация от респондентите. Можете също да добавите глас, видеоклипове и GIF файлове към слайда! Силно препоръчвам!

💡 Професионален съвет: Използвайте точки и интерактивни списъци, за да направите информацията в презентацията си по-лесна за възприемане.

9. Mentimeter (Най-добър за интерактивни презентации, ориентирани към аудиторията)

чрез Mentimeter

Mentimeter е AI инструмент за презентации, който използва интерактивни ключови функции в реално време, за да ангажира аудиторията. Можете да добавите анкети на живо, викторини и сесии с въпроси и отговори към слайд-оформлението, за да насърчите участието на аудиторията и да съберете обратна връзка.

Тази степен на интерактивност прави Mentimeter чудесен инструмент за образователни среди, като работни срещи, семинари и конференции.

Най-добрите функции на Mentimeter

Въведете команда в AI инструменти като AI Menti builder, за да създадете интерактивна презентация за секунди.

Създавайте и вграждайте живи анкети, викторини, проучвания и въпроси и отговори в слайдшоута за по-голямо ангажиране

Покажете Word Cloud, за да визуализирате и споделите отговорите на аудиторията незабавно.

Получете информация за нивата на участие, разбиране и ангажираност на аудиторията

Ограничения на Mentimeter

Проблемите с връзката по време на презентации на живо могат да влошат потребителското преживяване.

Трудности при интегрирането с презентации в Google Slides и PowerPoint

Цени на Mentimeter

Безплатно

Базов пакет: 17,99 $/месец на презентатор

Pro: 24,99 $/месец на презентатор

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Mentimeter

G2: 4,7/5 (над 610 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Ето какво казват реалните потребители за лесната за използване платформа на Mentimeter:

Предварително проектираните шаблони на програмата улесняват процеса на въвеждане на данни и предоставят идеи за ангажиране на аудиторията, например за разчупване на леда. Други забележителни предимства включват лесен за използване интерфейс, възможност за създаване на презентации в кратки срокове, кратък преглед на резултатите, опция за импортиране на алтернативни формати на презентации и дори безплатно използване на анимирани GIF файлове.

Предварително проектираните шаблони на програмата улесняват процеса на въвеждане на данни и предоставят идеи за ангажиране на аудиторията, например за разчупване на леда. Други забележителни предимства включват лесен за използване интерфейс, възможност за създаване на презентации в кратки срокове, кратък преглед на резултатите, опция за импортиране на алтернативни формати на презентации и дори безплатно използване на анимирани GIF файлове.

10. MagicSlides (Най-доброто за бързо генериране на съдържание с помощта на изкуствен интелект)

чрез MagicSlides

Програмата за създаване на презентации MagicSlides AI помага при създаването на слайдове, като приема информация от различни източници, като тема, дълъг документ (PDF/DOCX), URL адрес или дори транскрипт на видеоклип от YouTube.

Той се интегрира с PowerPoint и Google Slides, което ви позволява да получите слайдове в универсален формат. След това можете да включите файла от PowerPoint или Google Slides в работния си процес и да започнете да представяте незабавно.

Най-добрите функции на MagicSlides

Преобразувайте данни от различни източници в привлекателни нови слайдове

Изберете от набор от готови за употреба шаблони, за да създадете слайдове за нула време.

Създавайте презентации на над 100 езика за по-голяма достъпност

Създавайте презентации в Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma и др. с помощта на разширението MagicSlides.

Ограничения на MagicSlides

Понякога форматирането се губи при конвертиране на сложни документи.

Ограничени интеграции, ако имате няколко приложения в технологичния си набор

Цени на MagicSlides

Essential: 8 $/месец

Pro Plan : 16 $/месец

Премиум план: 29 $/месец

Оценки и рецензии за MagicSlides

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето какво сподели един потребител за използването на MagicSlides за опростяване на дизайна на презентациите:

MagicSlides промени изцяло работата ми. Удобният интерфейс и персонализираните шаблони правят създаването на професионални презентации бързо и лесно. Обичам функцията „Quick Theme Switcher“, която ми позволява да променям стила на слайдовете си мигновено. Препоръчвам MagicSlides на всеки, който иска да подобри презентациите си без усилие.

MagicSlides промени изцяло работата ми. Удобният интерфейс и персонализираните шаблони правят създаването на професионални презентации бързо и лесно. Обичам функцията „Quick Theme Switcher“, която ми позволява да променям стила на слайдовете си мигновено. Препоръчвам MagicSlides на всеки, който иска да подобри презентациите си без усилие.

11. Gamma (Най-доброто за модерно, подходящо за мобилни устройства разказване на истории)

чрез Gamma

Gamma е AI инструмент за презентации, който преобразува текстови подсказки в изпипани презентации и уебсайтове, спестявайки ви време и усилия. Той предлага огромна гъвкавост, позволявайки ви да вграждате богати мултимедийни елементи като изображения, видеоклипове и уебсайтове.

Тези възможности го правят отличен избор за планиране на календара ви с съдържание. Той е независим от екрана, което ви позволява да правите презентации на всеки екран.

Най-добрите функции на Gamma

Включете интерактивни видеоклипове, галерии, графики, диаграми, таблици и вградени елементи.

Създавайте и експортирайте слайдшоута в Microsoft PowerPoint и PDF с едно кликване

Защитете чувствителните файлове с помощта на силни пароли

Проследявайте нивата на ангажираност с вградени, усъвършенствани функции за анализ

Ограничения на гамата

Презентациите, създадени в безплатния план, носят воден знак „Made With Gamma“ (Създадено с Gamma).

Липсват основни функции за редактиране, като преходни ефекти, които са относително често срещани в други инструменти.

Гама цени

Безплатно

Плюс: 10 $/месец на работно място

Pro: 20 $/месец на работно място

Оценки и рецензии на Gamma

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4/5 (2 отзива)

Ето какво казват потребителите за впечатляващите визуализации на Gamma:

Аз съм студент и използвам Gamma най-вече, за да ми помага с PowerPoint и бизнес предложенията. Най-големият ми проект досега беше да разработя бизнес предложение и PowerPoint, последвано от HR/маркетинг план за същата компания и накрая, финансов отчет. Моят преподавател беше впечатлен от крайния резултат и аз се чувствах много уверен по време на презентацията си. Gamma ми улесни задачата, като ми помогна да създам кратък и убедителен текст с много впечатляващи изображения. Това определено ме направи по-осведомен за потенциала на изкуствения интелект в съвместната работа.

Аз съм студент и използвам Gamma най-вече, за да ми помага с PowerPoint и бизнес предложенията. Най-големият ми проект досега беше да разработя бизнес предложение и PowerPoint, последвано от HR/маркетинг план за същата компания и накрая, финансов отчет. Моят преподавател беше впечатлен от крайния резултат и аз се чувствах много уверен по време на презентацията си. Gamma ми улесни задачата, като ми помогна да създам кратък и убедителен текст с много впечатляващи изображения. Това определено ме направи по-осведомен за потенциала на изкуствения интелект в съвместната работа.

12. Plus AI (най-доброто решение за интегриране на AI в Google Slides)

чрез Plus AI

Ако търсите надеждна алтернатива на Google Slides с вградени мощни AI функции, Plus AI предлага безпроблемно преживяване директно в Google Workspace. AI инструментите в Plus AI помагат при създаването на слайдшоу, предложения за съдържание и подобрения в дизайна. За да ги използвате, трябва да въведете подсказката и да качите PDF, Word, PowerPoint или текстов файл.

Презентацията ще се отвори директно в Google Slides, където можете да я редактирате и усъвършенствате според вашия вкус. Като алтернатива можете да добавите добавката Plus AI към вашия PowerPoint и да я използвате в рамките на приложението.

Плюс най-добрите функции на AI

Работете в познатата среда на Google Slides и PowerPoint

Използвайте AI, за да редактирате слайдове и да усъвършенствате презентацията си

Форматирайте всеки слайд в слайд оформление с помощта на Remix

Запазете често използвани подсказки, като новини за компанията и предложения за клиенти.

Ограничения на Plus AI

Функциите и отговорите на AI са ненадеждни и зависят от темата

Не предлага безплатна версия като другите опции.

Цени на Plus AI

Базов пакет: 15 USD/месец на потребител

Pro: 25 $/месец на потребител

Екип: 40 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Плюс AI оценки и рецензии

G2: 3,8/5 (4 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето какво сподели един потребител за използването на Plus AI за бързи, редактируеми презентации в Google Slides:

Това е чудесен инструмент за бързо преобразуване на бележките, конспектите и документите ми в презентации в Google Slides. Изпробвах и Gamma и Beautiful AI, но това е единственият, който се интегрира с Google Slides и създава презентации, които мога да споделям и редактирам като нормална презентация.

Това е чудесен инструмент за бързо преобразуване на бележките, конспектите и документите ми в презентации в Google Slides. Изпробвах и Gamma и Beautiful AI, но това е единственият, който се интегрира с Google Slides и създава презентации, които мога да споделям и редактирам като нормална презентация.

💡 Професионален съвет: Използвайте AI генератор, за да създадете и включите супер нишови и контекстуални изображения и видеоклипове в презентацията си.

13. Slidesgo (Най-добър за избор от визуално привлекателни шаблони)

чрез Slidesgo

Slidesgo е обширна библиотека с интелигентни шаблони за презентации в PowerPoint и Google Slides. Тук ще намерите всякакви видове шаблони, от образователни слайдове до доказателства за концепция.

Предвид тази популярност, Slidesgo вече е разработила AI-базиран инструмент за създаване на различни видове презентации. Този инструмент ви позволява да създавате презентации от нулата или да персонализирате съществуващ шаблон.

Най-добрите функции на Slidesgo

Превеждайте съдържанието на презентациите си за минимално време

Добавете изображения, графики и вектори от библиотеката на Freepik

Персонализирайте съществуващите шаблони, за да отговарят на вашите непосредствени изисквания.

Експортирайте презентации като PowerPoint и Google Slides файлове

Ограничения на Slidesgo

Безплатният план добавя атрибуция, която може да бъде неприятна за окото.

Разчита на външни инструменти за разширено редактиране, което може да бъде ограничаващо и да противоречи на целта на софтуера за презентации.

Цени на Slidesgo

Безплатно

Премиум: 5,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Slidesgo

G2: 4,7/5 (18 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

Ето какво казват реалните потребители за функциите за сътрудничество на Slidesgo:

1. На първо място е наличието на AI инструмент, който автоматично генерира наистина страхотни презентации само с едно въвеждане. 2. Функцията „плъзгане и пускане” на тази платформа е наистина страхотна, позволява ми да изпълнявам задачите лесно и ефективно. 3. Поддържа всички видове файлови формати. Съвместната работа също е страхотна. Има наистина страхотни функции като редактиране в реално време, коментиране и чат, което ми помага да изпълнявам задачите си безпроблемно.

1. На първо място е наличието на AI инструмент, който автоматично генерира наистина страхотни презентации само с едно въвеждане.

2. Функцията „плъзгане и пускане” на тази платформа е наистина страхотна, позволява ми да изпълнявам задачите лесно и ефективно.

3. Поддържа всички видове файлови формати. Съвместната работа също е страхотна. Има наистина страхотни функции като редактиране в реално време, коментиране и чат, което ми помага да изпълнявам задачите си безпроблемно.

Изберете по-бърз и по-добър инструмент за презентации с ClickUp

AI инструменти като SlidesAI и неговите алтернативи предлагат лесни начини за създаване на презентации. Те могат да преодолеят блокадата на писателя и да предоставят структурирани отправни точки.

Създаването на наистина впечатляваща презентация обаче често изисква по-стратегическо планиране на съдържанието, съвместно усъвършенстване, персонализиран дизайн и интегриране в по-широките цели на проекта.

Докато специализираните AI генератори се занимават с първоначалното създаване на слайдове, ClickUp предоставя необходимата рамка за управление на целия цикъл на презентацията. Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате конспекти и съдържание на слайдове, да сътрудничите по сценарии и визуални елементи в Docs и Whiteboards, да проследявате напредъка и одобренията с Tasks и да се уверите, че презентацията ви е в пълно съответствие с целите на проекта.

Създавайте визуално привлекателни презентации и ги включвайте в работните си процеси – регистрирайте се в ClickUp още сега! 🚀