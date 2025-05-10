10-те най-добри приложения за планиране на Instagram за растеж в социалните медии през 2025 г.

Да задоволите алгоритъма на Instagram не е лесна задача, тъй като в него влияят множество фактори. Качеството и форматът на съдържанието са важни, но времето на публикуване също оказва значително влияние върху ангажираността.

Само мениджърите на социални медии разбират колко е трудно да се събудиш в ранни зори, само за да публикуваш празнична публикация. Вместо да се приспособяваш към графика на Instagram, можеш да използваш приложения за планиране на публикации в Instagram, за да контролираш публикациите си в Instagram и да ги планираш според собствените си условия.

Тези инструменти са прости и удобни, позволявайки ви да планирате календари предварително и да поддържате пълен поток от съдържание. За да опростим работния ви процес, сме подбрали списък с най-добрите приложения за планиране на Instagram и инструменти за управление на социални медии, които можете да проучите.

Най-добрите приложения за планиране в Instagram на един поглед

Ето кратко представяне на най-добрите приложения за планиране на Instagram и в какво се отличават:

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени ClickUp Планиране на съдържание и сътрудничество в екип AI анализи, бели дъски + календар, автоматизации Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Hootsuite Планиране и анализи на социалните медии Поддръжка на различни типове публикации, анализи, AI надписи, социално слушане Налична е безплатна пробна версия; Персонализирани цени за предприятия Buffer Просто планиране и организиране на съдържанието Планиране на публикации с плъзгане и пускане, AI надписи, център за ангажираност Наличен е безплатен план; отключете разширени функции с платени планове. SocialBee Вечно актуално планиране на Instagram и автоматизация на съдържанието Повторна публикация, категории съдържание, AI инструменти за съдържание Налична е безплатна пробна версия. По-късно Визуално планиране и график за Instagram Планиране с плъзгане и пускане, AI надписи, предложения за най-доброто време, Link in Bio Налична е безплатна пробна версия; Персонализирани цени за предприятия Sprout Social Разширени анализи и сътрудничество в екип Оптимално време за изпращане, проследяване на настроенията, SproutLink, работни процеси за одобрение Налична е безплатна пробна версия; Персонализирани цени за предприятия Tailwind Оптимизация на хаштагове и автоматизирано планиране в Instagram SmartSchedule, търсачка на хаштагове, планиращ инструмент, Smart. bio Наличен е безплатен план; отключете разширени функции с платени планове. Sendible Агенции и управление на множество акаунти Хаштагове за първи коментар, планиране на групи, табла за клиенти, отчети Налична е безплатна пробна версия. SocialPilot Агенции и малки и средни предприятия, които се съобразяват с бюджета си Масово планиране, AI надписи, библиотека със съдържание, анализи с бял етикет Налична е безплатна пробна версия. Pallyy Управление на социални медии, ориентирано към Instagram Преглед на мрежата, AI хаштагове, планиране на първи коментар, Bio Link Наличен е безплатен план; отключете разширени функции с платени планове.

Какво да търсите в приложенията за планиране на публикации в Instagram

Едно нещо, което бих искал да видя в приложенията за планиране, е по-добра поддръжка на часовите зони... Би било страхотно, ако тези приложения имаха по-гладка интеграция с различни социални платформи, за да не се налага да се използва отделен инструмент за всяка от тях.

Това са всички функции, които мениджърите на социални медии в Reddit очакват от едно приложение за планиране. Освен това, ето някои основни елементи, които най-добрите приложения за планиране за Instagram трябва да предоставят:

Лесно премествайте публикациите с плъзгане и пускане за планиране , планирайте предварително и управлявайте своя Instagram фийд с ясен календар.

Планирайте Instagram Stories с прецизно време , точно като обикновените публикации в Instagram.

Вижте точно как ще изглеждат вашите публикации, надписи и каруселни публикации преди да ги публикувате.

Получете ценна информация за харесвания, коментари, обхват и ръст на последователите, за да усъвършенствате стратегията си в социалните медии.

Управлявайте няколко профила в социалните медии и планирайте публикации за други социални медийни платформи от един контролен панел.

Ако имате екип, който управлява Instagram, не забравяйте да потърсите работни процеси за одобрение .

10-те най-добри приложения за планиране на публикации в Instagram

Ето най-добрите инструменти за Instagram, които ви помагат да спазвате графика си за публикуване без стрес.

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за планиране на съдържание в Instagram и сътрудничество в екип)

Опитайте ClickUp безплатно Опростете всяка стъпка от създаването и разпространението на съдържание в социалните медии с ClickUp за маркетингови екипи.

Ако мениджърите на социални медии можеха да създадат перфектния инструмент за управление на проекти в Instagram, той би приличал много на ClickUp. Това е така, защото ClickUp обединява планирането на съдържание, сътрудничеството в екип и изкуствения интелект в една мощна платформа, която служи като универсално приложение за работа.

За да разберете по-добре уникалните му предимства, нека разгледаме различните етапи на създаването на съдържание за социални медии и как ClickUp for Marketing Teams опростява всеки етап:

Идеи за съдържание: Постоянното измисляне на ново съдържание за Instagram може да бъде предизвикателство. Един силен процес на генериране на идеи взема предвид:

Разбиране на аудиторията ви: С какво се ангажират най-много?

Проследяване на тенденциите: Какво работи за конкурентите и влиятелните лица?

Разглеждане на различни формати: видео публикации, каруселни публикации, анкети и истории

Препоръчване на съдържание: Актуализиране и повторно споделяне на публикации с висока ефективност

За да подредите идеите си, инструментите, базирани на изкуствен интелект, могат да ви помогнат да проучите тенденциите, да анализирате миналите ангажименти и да предложите идеи за съдържание, които да резонират с вашата аудитория.

Например, ClickUp Brain, вграденият многофункционален AI асистент на ClickUp, може да обработва публикации в социалните медии, онлайн рецензии и потребителски мнения, за да усъвършенства стратегията ви за съдържание и да открие пропуски, които си заслужава да бъдат проучени.

Създайте своя с Brain Генерирайте идеи за съдържание, анализирайте тенденции и усъвършенствайте стратегията си за социални медии с помощта на ClickUp Brain.

Визуален поток чрез мисловни карти: След като имате списък с идеи за съдържание, визуализирането на връзките между тях може да ви помогне да усъвършенствате плана си. Мисловните карти са чудесен начин да начертаете потока на съдържанието от мозъчната буря до изпълнението и да идентифицирате връзките между различните публикации в Instagram (например, свързване на публикация с свързана Instagram история).

Вместо да използвате хартия и химикал, използвайте ClickUp Whiteboards, за да създавате мисловни карти с плъзгане и пускане, да добавяте визуално съдържание (и изображения, генерирани от изкуствен интелект), за да подкрепите идеите си за публикации, и да сътрудничите в реално време по текстовете за социалните медии. Това улеснява визуализирането на това как различните части от съдържанието се вписват в цялостната ви стратегия.

Визуално начертайте идеи за съдържание, работни процеси и структури на кампании за безпроблемно планиране с ClickUp Whiteboards

Структуриране на работния процес въз основа на задачи: Ясният работен процес по отношение на съдържанието помага за проследяване на напредъка и ефективно планиране на публикациите в Instagram.

Инструменти за управление на проекти като ClickUp Tasks ви позволяват да разпределяте отговорностите за създаване и разпространение на съдържание, да добавяте крайни срокове и да задавате персонализирани статуси в ClickUp (В процес на преглед, Необходими редакции, Одобрено). Това гарантира, че всяка публикация се преглежда и усъвършенства, преди да бъде публикувана.

Организирайте работния процес на съдържанието си с задачи, срокове и етапи на одобрение, като използвате ClickUp Tasks

💡 Съвет от професионалист: Ако работите върху споделен документ, ClickUp Docs ви позволява да превърнете обратната връзка и коментарите, оставени от вашия екип, в изпълними задачи директно в документа, за да бъде по-лесно да ги проследите.

Организиране на календар за съдържание в социалните медии: Календарът за съдържание помага на екипите да бъдат организирани и предотвратява бързането в последния момент.

Вместо да използвате електронни таблици, софтуерът за визуален календар за съдържание — като Calendar View на ClickUp — позволява на екипите да планират множество публикации, да коригират графиците и да проследяват напредъка в реално време. По този начин всички знаят какво предстои и кога.

Планирайте, график и управлявайте цялото си съдържание с визуален календар за съдържание, използвайки ClickUp Calendar View

Подобно на календара за съдържание, шаблонът за планиране на публикации в социалните медии на ClickUp предлага структурирана рамка, която помага на мениджърите на социални медии да поддържат последователност.

Получете безплатен шаблон Усъвършенствайте стратегията си за социални медии въз основа на информация в реално време с шаблона за график за публикуване в социални медии на ClickUp.

Като ви позволява да планирате публикации предварително на различни платформи, то гарантира, че вашето съдържание достига до правилната аудитория в точното време. Освен това, с вградените функции за проследяване и анализ на ефективността, можете да усъвършенствате стратегията си за социални медии въз основа на информация в реално време.

Автоматизиране на повтарящи се задачи: Автоматизацията може да спести часове ръчна работа, което позволява на маркетолозите да се съсредоточат върху създаването на съдържание, вместо върху административни задачи. Помислете за автоматизиране на:

Задаване на задачи (например, автоматично задаване на дизайнер и копирайтър, когато се добави нова идея за публикация)

Одобрение на съдържание (например, уведомяване на редакторите, когато черновата е готова за преглед)

Планиране на публикации (например, използване на инструменти за планиране на публикации в социалните медии в Instagram за автоматично публикуване на съдържание)

Можете да направите всичко това с ClickUp Automations — опростете тези процеси, намалете грешките и поддържайте работата си безпроблемна.

Автоматизирайте повтарящи се задачи в социалните медии, като одобрения, задачи и планиране на публикации, за да спестите време с ClickUp Automations

Проследяване на ефективността с аналитични данни: След като съдържанието ви е публикувано, проследяването на показателите за ангажираност, като обхват и ръст на броя на последователите, помага за подобряване на бъдещите стратегии.

Таблото на ClickUp показва данни за ефективността в реално време, което улеснява коригирането на подхода ви въз основа на това, което работи.

Проследявайте показателите за ефективност в реално време и получавайте ценна информация, за да оптимизирате усилията си в социалните медии, като настроите таблата за управление на ClickUp

Търсите предимство? Шаблонът за социални медии на ClickUp действа като централен хъб за организиране, планиране и изпълнение на вашата стратегия за социални медии с прецизност. Опитайте го, ако искате да изпреварите конкуренцията и да вземате решения, основани на данни, без усилие.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте съдържанието , планирането и сътрудничеството на едно място с помощта на AI-базирани анализи, за да усъвършенствате стратегията си в социалните медии.

Обсъждайте и организирайте идеите си визуално с помощта на ClickUp Whiteboards, за да планирате кампании и работни процеси.

Улеснете работните процеси и управлението на задачите с ClickUp Tasks, като задавате крайни срокове, статуси и одобрения.

Планирайте и планирайте публикациите без усилие с календарния изглед на ClickUp, за да поддържате последователен Instagram фийд.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като одобрения, задачи и автоматично публикуване, за да спестите време.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате подпомагане при писането, базирано на изкуствен интелект, в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др. — и всичко това, като запазвате контекста от цялото си работно пространство.

Ограничения на ClickUp

Изисква време за научаване поради своите разширени възможности за персонализиране.

Понякога се наблюдава бавно зареждане

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

При всеки проект може да възникнат проблеми или препятствия, които екипът трябва да преодолее, но ClickUp ни позволява да комуникираме бързо с тези, с които трябва да се свържем. Автоматизацията ни позволи да превърнем един много остарял и отнемащ време процес в по-бърз и по-точен.

2. Hootsuite (Най-доброто за планиране на публикации в Instagram и анализи на социалните медии)

чрез Hootsuite

Мениджърите на социални медии знаят, че спазването на графиците за публикуване, проследяването на ангажираността и отговарянето на взаимодействията с аудиторията може бързо да се превърне в прекалено голямо бреме.

Hootsuite споделя тази отговорност, като предлага централизирана табло за планиране на публикации, Stories, Reels и каруселни публикации в Instagram. То също така предоставя анализи за измерване на ефективността.

Най-добрите функции на Hootsuite

Планирайте и управлявайте съдържанието си в Instagram на едно място, от Stories до Reels и каруселни публикации.

Анализирайте ефективността с Instagram Analytics, като идентифицирате най-добре представящото се съдържание и оптимизирате стратегиите за ангажираност.

Използвайте AI-базирани инструменти като OwlyWriter AI, за да генерирате надписи и да преобразувате съдържанието ефективно.

Следете тенденциите и конкурентите с вградената функция за социално слушане, за да бъдете винаги една крачка пред промените в бранша.

Управлявайте органични и платени кампании едновременно, което улеснява контрола върху рекламните усилия.

Ограничения на Hootsuite

Сравнително по-високата цена го прави по-малко достъпен за свободни професионалисти и малки предприятия.

Сложният му потребителски интерфейс изисква време, за да бъде напълно разбран и ефективно настроен.

Цени на Hootsuite

Професионална : 99 $/месец на потребител

Екип : 249 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2 : 4. 2/5 (5500+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 3700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hootsuite

Счита се за едно от най-добрите приложения за планиране, календар и управление на профили в социалните медии. Мисля, че Hootsuite е по-подходящо за големи компании. Недостатъкът му е, че е скъпо в сравнение с другите.

📖 Прочетете още: Не сте сигурни дали Hootsuite е подходящ за вас? Разгледайте най-добрите алтернативи на Hootsuite, за да откриете мощни инструменти за управление на социални медии, които предлагат по-интелигентно планиране, по-задълбочени анализи и по-добро сътрудничество.

3. Buffer (Най-доброто за просто планиране на публикации в Instagram и планиране на съдържание)

чрез Buffer

Не всеки мениджър на социални медии се нуждае от прекалено сложен инструмент за планиране — понякога простотата е ключова. Buffer се фокусира върху лесното планиране в Instagram, позволявайки на потребителите да планират публикации, Reels, Stories и каруселни публикации, без да се нуждаят от диплома по маркетинг.

Интуитивният му интерфейс е идеален за самостоятелни маркетолози, малки фирми и творци, които търсят лесен начин да планират и проследяват съдържанието си в Instagram.

Най-добрите функции на Buffer

Планирайте и публикувайте автоматично публикации, истории и роли в Instagram с прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане“.

Проследявайте ангажираността с аналитичните данни на Instagram, които ви помагат да идентифицирате най-добре представящото се съдържание и оптималното време за публикуване.

Използвайте AI Assistant на Buffer, за да генерирате надписи, да обмисляте идеи и да усъвършенствате съдържанието.

Управлявайте коментарите от Instagram и Facebook на едно място, което улеснява отговарянето на вашата аудитория.

Запазете и организирайте идеи за съдържание в централен хъб за бъдещи публикации и кампании.

Ограничения на Buffer

Ограничените аналитични данни и социално прослушване го правят по-малко подходящ за задълбочен анализ на конкурентите.

Основните опции за автоматизация изискват ръчна намеса за някои задачи в сравнение с по-усъвършенстваните инструменти за планиране.

Цени на Buffer

Безплатно

Essentials : 6 $/месец на канал

Екип: 12 $/месец на канал

Оценки и рецензии за Buffer

G2 : 4,3/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

👀 Знаете ли, че... Instagram не е бил проектиран с оглед на планирането. Това се промени през януари 2018 г., когато Instagram официално активира автоматичното публикуване за бизнес акаунти чрез Graph API. Преди тази актуализация инструментите за планиране като Later и Buffer трябваше да разчитат на известия, за да напомнят на потребителите да публикуват ръчно.

4. SocialBee (Най-доброто за планиране на вечно актуално съдържание в Instagram)

чрез SocialBee

За да поддържате активен акаунт в Instagram, е необходимо да публикувате редовно, но не е нужно всяко съдържание да се създава от нулата. SocialBee е специализирано в рециклирането на вечно актуално съдържание.

Ето как работи: инструментът ви позволява да планирате публикации в Instagram веднъж и те да се публикуват автоматично с течение на времето. Това е особено полезно за марки и фирми, които искат да увеличат ангажираността с минимални усилия.

Най-добрите функции на SocialBee

Автоматизирайте планирането на вечно актуално съдържание, като рециклирате публикации, за да поддържате активен фийда си.

Организирайте публикациите с категории съдържание, като гарантирате балансирана комбинация от различни типове съдържание.

Планирайте Instagram Stories, Reels и каруселни публикации с гъвкави опции за времето.

Използвайте генерирани от изкуствен интелект надписи и изображения, за да ускорите процеса на създаване на съдържание.

Прегледайте предварително оформлението на Instagram, за да поддържате последователен и визуално привлекателен фийд.

Ограничения на SocialBee

Ограничените анализи и проследяване на ангажираността затрудняват задълбоченото измерване на ефективността на публикациите.

Няма разширени функции за социално прослушване, което ограничава проследяването на конкурентите и анализа на тенденциите.

Цени на SocialBee

Bootstrap : 29 $/месец на потребител

Accelerate : 49 $/месец на потребител

Pro: 99 $/месец

Оценки и рецензии за SocialBee

G2 : 4,8/5 (над 430 отзива)

Capterra: 4,6/5 (35+ отзива)

Какво казват реалните потребители за SocialBee

Харесва ми възможността да публикувам на няколко платформи от едно място. Таблото за управление ще ви подскаже, ако трябва да направите промени, за да се съобразите с правилата на даден канал. Започването беше също толкова лесно. След като свържете акаунтите си, сте готови да започнете да публикувате съдържанието си.

5. Later (Най-доброто за визуално планиране и график за Instagram)

чрез Later

Ако естетиката на Instagram е важна за вашата марка, Later предлага визуален планиращ инструмент с функция „плъзгане и пускане“, който ви помага да поддържате последователен фийд.

То е предназначено предимно за потребители на Instagram и опростява планирането на съдържанието с автоматично публикуване на постове, Stories, карусели и Reels.

Инструментът предлага и предложения за хаштагове, информация за най-подходящото време за публикуване и AI писател на надписи.

Най-добрите функции на Later

Планирайте и планирайте визуално публикациите си в Instagram, използвайки календар с функция „плъзгане и пускане”.

Публикувайте автоматично единични изображения, карусели, Stories и Reels, за да поддържате последователност.

Оптимизирайте ефективността на съдържанието с анализи, предложения за хаштагове и най-подходящо време за публикуване.

Използвайте AI-базирано писане на надписи, за да ускорите създаването на съдържание.

Функцията „Връзка в биографията“ насочва трафика към уебсайтове, онлайн магазини и блогове.

Ограничения на Later

Ограничените функции за ангажираност затрудняват управлението на взаимодействията в Instagram.

Няма инструменти за социално прослушване за проследяване на споменавания на марката и информация за конкурентите

Цени на Later

Стартово : 25 $/месец на потребител

Растеж : 45 $/месец

Разширено : 80 $/месец

Агенция : 200 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

По-късни оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,4/5 (390+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Later

Харесва ми пълният календар, който показва съдържанието за цялата седмица. Намирам страницата с анализи за много полезна, когато правя месечния си преглед на ефективността на съдържанието.

6. Sprout Social (Най-доброто за напреднали анализи и екипна работа)

чрез Sprout Social

Въпреки че Sprout Social е скъпо, то е първокласен избор, който предлага задълбочени анализи, AI-базирани прозрения и безпроблемно сътрудничество в екип.

Получавате планиране за различни платформи, работни процеси за одобрение на съдържание, социално слушане и анализ на настроенията на аудиторията, което го прави отличен избор за марки с комплексни операции в социалните медии.

Най-добрите функции на Sprout Social

Подобрете надписите и идеите за публикации с предложения за съдържание, базирани на изкуствен интелект.

Проследявайте разговори, споменавания на марката и настроенията на аудиторията с помощта на усъвършенствани инструменти за социално слушане.

Предскажете най-доброто време за публикуване с функцията „Оптимално време за изпращане“, базирана на данни за ангажираността.

Анализирайте информация за аудиторията и ефективността на кампаниите с подробни анализи и персонализирани отчети.

Сътрудничеството е ефективно благодарение на функциите за екипна работа, като работни процеси за одобрение и маркиране на съобщения.

Насочете трафика към уебсайта си директно от Instagram с SproutLink (инструмент за линк в биографията).

Ограничения на Sprout Social

Сравнително по-високата цена го прави по-малко подходящ за самостоятелни предприемачи или малки фирми.

Моделът на ценообразуване на потребител може да стане скъп с разрастването на екипа ви.

Стръмна крива на обучение поради богатия набор от функции

Цени на Sprout Social

Стандартен : 249 $/месец на потребител

Професионална : 399 $/месец на потребител

Разширено : 499 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2 : 4,4/5 (3837+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (595+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Sprout Social

Използвах Sproutsocial в две различни компании и ще го използвам отново в моята собствена дигитална агенция. Това е чудесен инструмент за организиране, планиране и публикуване на социални съобщения.

7. Tailwind (Най-доброто за автоматизирано планиране на Instagram и оптимизиране на хаштагове)

чрез Tailwind

Ако търсите инструмент за планиране на публикации в Instagram, който помага с нещо повече от просто публикуване, Tailwind е инструмент, който си заслужава да разгледате. Този инструмент предлага интелигентно планиране, препоръки за хаштагове и визуално планиране на съдържанието.

Една наистина полезна функция: SmartSchedule на Tailwind автоматично намира най-подходящото време за публикуване въз основа на активността на аудиторията.

Най-добрите функции на Tailwind

Публикувайте автоматично постове, истории и карусели в Instagram, като намалите необходимостта от ръчно публикуване.

Намерете и планирайте хаштагове автоматично с Hashtag Finder на Tailwind, за да увеличите видимостта на публикациите си.

Планирайте и преглеждайте визуално фийда си, като използвате мрежата с функция „плъзгане и пускане“ за постигане на хармонична естетика в Instagram.

Оптимизирайте графика си за публикуване с SmartSchedule, което определя най-подходящото време за ангажираност.

Увеличете трафика с Smart Bio, инструмент за автоматично актуализиране на линкове в биографията, който свързва публикациите с важно съдържание.

Ограничения на Tailwind

Ограниченията за автоматично публикуване изискват ръчно публикуване за публикации с няколко изображения.

Основните анализи не разполагат с дълбочината на информацията, която се предлага в други инструменти за планиране на Instagram.

Цени на Tailwind

Безплатно завинаги

Pro : 24,99 $/месец на потребител

Разширено : 49,99 $/месец

Максимална цена: 99,99 $/месец

Оценки и рецензии за Tailwind

G2 : 4,3/5 (над 130 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за календар за социални медии в Google Sheets

8. Sendible (Най-подходящо за агенции и екипна работа)

чрез Sendible

Едно нещо, с което повечето мениджъри на социални медии са запознати, е управлението на множество профили в социалните медии. Това е свързано с допълнителната отговорност за координиране с екипите и проследяване на резултатите, като и двете задачи могат бързо да станат прекалено обременяващи.

Създаден с мисъл за агенции и маркетинг екипи, Sendible предлага унифициран табло за планиране на публикации в Instagram, наблюдение на ангажираността и генериране на подробни отчети.

Най-добрите функции на Sendible

Планирайте и публикувайте автоматично съдържание в Instagram, включително Stories, карусели и хаштагове за първи коментар.

Управлявайте ефективно множество акаунти с работни процеси за одобрение и табла за клиенти, идеални за агенции.

Следете коментарите и съобщенията в Instagram в реално време, като ги разпределяте между членовете на екипа за по-бързи отговори.

Генерирайте автоматизирани отчети и проследявайте ефективността, като предлагате професионални анализи с персонализирано брандиране.

Импортирайте съдържание на едро и създавайте опашки, за да автоматизирате повторно публикуването на вечно актуално съдържание без ръчна намеса.

Ограничения на Sendible

Изисква ръчно създаване на публикации поради липса на AI-базирано генериране на надписи или съдържание.

Липсват инструменти за задълбочено проучване на социалните мрежи , което прави проследяването на конкурентите по-малко надеждно в сравнение с някои алтернативи.

Цени на Sendible

Създател : 29 $/месец на потребител

Traction : 89 $/месец

Мащаб : 199 $/месец

Разширено : 299 $/месец

Enterprise: 750 $/месец

Оценки и рецензии за Sendible

G2 : 4,5/5 (880+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

9. SocialPilot (най-подходящо за агенции и малки и средни предприятия с ограничен бюджет)

чрез SocialPilot

Търсите икономичен, но мощен инструмент за управление на социални медии? SocialPilot е предназначен за агенции, малки предприятия и самостоятелни предприемачи, които се нуждаят от планировчик с богат набор от функции.

В сравнение с конкуренти като Hootsuite, SocialPilot предлага сходни функции на много по-ниска цена. Приложението предлага лесни за използване инструменти за планиране, анализи и сътрудничество в екип.

Най-добрите функции на SocialPilot

Планирайте лесно всички видове съдържание в Instagram (публикации, Reels, Stories и Carousels).

Създавайте привлекателни надписи и предложения за хаштагове с помощта на AI Pilot.

Автоматизирайте планирането на първите коментари, за да поддържате чистотата на надписите и да увеличите обхвата.

Получавайте незабавен достъп до повторно използваеми публикации с библиотеката за съдържание, спестявайки време при създаването на съдържание.

Качете до 500 публикации наведнъж с масивно планиране

Анализирайте ефективността с помощта на разширени анализи и отчети, включително брандиране с бял етикет за агенции.

Управлявайте съобщенията и коментарите във Facebook, Instagram, LinkedIn и Google Business с Social Inbox.

Ограничения на SocialPilot

Без автоматично публикуване в TikTok

Липсват разширени функции за социално прослушване за наблюдение на марката.

По-малко интеграции с трети страни в сравнение с конкуренти като Hootsuite

Цени на SocialPilot

Essentials : 30 $/месец

Стандартен : 50 $/месец

Премиум : 100 $/месец

Ultimate: 200 $/месец

Оценки и рецензии за SocialPilot

G2 : 4,5/5 (820+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 370 отзива)

Какво казват реалните потребители за SocialPilot

Много е лесно да свържете нашите акаунти и да планирате публикациите си! Беше лесно да го внедрим с нашия екип и нашите потребители. Публикуваме в над 75 социални акаунта седмично, така че е изключително полезно да имаме инструмент, който е лесен за използване.

10. Pallyy (Най-доброто за управление на социални медии, фокусирано върху Instagram)

чрез Pally

Ако вашата стратегия за социални медии се върти основно около Instagram, Pallyy е мощна, но и икономична алтернатива на традиционните инструменти за управление на социални медии.

Първоначално създаден като инструмент за анализ на Instagram, Pallyy се превърна в пълноценен планировчик за социални медии с мощни функции за планиране на визуално съдържание.

Най-добрите функции на Pallyy

Навигирайте в прост, интуитивен потребителски интерфейс с календар за съдържание с функция „плъзгане и пускане”.

Създавайте оптимизирани надписи и хаштагове с инструменти, базирани на изкуствен интелект.

Прегледайте визуално Instagram Grid, за да подредите публикациите преди публикуването им.

Планирайте първите коментари, за да добавите хаштагове, без да претрупвате описанията.

Следете ангажираността, публикациите и растежа на конкурентите с Instagram Tracking.

Получавайте автоматизирани отчети, изпращани директно на вашия имейл (ежедневно, седмично или месечно).

Създайте персонализирана начална страница с проследяеми връзки, като използвате инструмента Bio Link.

Ограничения на Pallyy

Най-доброто за Instagram — анализите за други платформи са по-малко подробни.

Липсват разширени функции за автоматизация (например, рециклиране на публикации, предложения за публикации, генерирани от изкуствен интелект).

Няма опция за бяло етикетиране за агенции, които се нуждаят от персонализирано брандиране.

Цени на Pallyy

Безплатно завинаги

Премиум план : 25 $/месец на потребител

План за екип: 29 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pallyy

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 65 рецензии)

📖 Прочетете повече: Имате затруднения с управлението на взаимодействията с клиенти на различни платформи? Разгледайте тези най-добри CRM инструменти за социални медии, за да оптимизирате ангажираността, да проследявате разговорите и да изградите трайни взаимоотношения.

Ето 3 допълнителни инструмента, които могат да подобрят управлението на съдържанието ви в социалните медии и ангажираността на клиентите:

CoSchedule : Помага на маркетинговите екипи да планират, организират и автоматизират съдържанието в социалните медии, както и публикациите в блогове и имейл кампаниите чрез своя маркетингов календар и платформа за планиране. : Помага на маркетинговите екипи да планират, организират и автоматизират съдържанието в социалните медии, както и публикациите в блогове и имейл кампаниите чрез своя маркетингов календар и платформа за планиране.

Loomly : Автоматизира публикуването, за да помогне на бизнеса да поддържа последователно онлайн присъствие. Осигурява също така преглед на съдържанието и съхранява идеи за публикации. : Автоматизира публикуването, за да помогне на бизнеса да поддържа последователно онлайн присъствие. Осигурява също така преглед на съдържанието и съхранява идеи за публикации.

eClincher : Предлага визуално планиране на календара и интелигентно планиране за оптимизирани времена за публикуване, както и инструмент за ангажираност с автоматизация на опашката. : Предлага визуално планиране на календара и интелигентно планиране за оптимизирани времена за публикуване, както и инструмент за ангажираност с автоматизация на опашката.

🧠 Интересен факт: Първата снимка, публикувана в Instagram от съоснователя Кевин Систром през юли 2010 г., беше на куче и крак (на неговата приятелка Никол) и беше озаглавена „тест“.

Планирайте с ClickUp за Insta(nt) Growth

Докато приложенията за планиране на Instagram, които обсъдихме, имат свои уникални предимства, ClickUp се отличава, защото намалява превключването между приложения. Потребителите са доволни, че намират всички функции, от които се нуждаят, на едно място. А ефектът?

Просто попитайте Анна Шелтън, мениджър „Членски опит“ в ICPSR, Университет на Мичиган:

Нашият екип се занимава с всичко – от графичен дизайн до продажби, социални медии и събития. Имахме нужда от инструмент, който да организира работата в различни канали като Slack и Jira – след като се провалихме с други продукти, открихме ClickUp и повече не погледнахме назад!

С помощта на AI-базирани анализи, визуален календар за съдържание, автоматизирани работни процеси и безпроблемно сътрудничество в екип, ClickUp опростява планирането, планирането на съдържанието и проследяването на ефективността.

Готови ли сте да разраснете своя Instagram акаунт по-бързо? Регистрирайте се в ClickUp още днес!