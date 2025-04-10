Топ 10 алтернативи и конкуренти на DingTalk през 2025 г.

Е понеделник сутрин и вие играете ролята на дигитален детектив, опитвайки се да намерите важния файл, който Джейн е споделила.

Беше ли в Slack? В имейл? Преди да се усетите, сте прекарали 30 минути в корпоративния еквивалент на търсене на ключовете си.

Но вие не сте сами – 83% от специалистите разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация.

Подходящата платформа за сътрудничество поддържа връзката между членовете на екипа ви, организира задачите и запазва душевното ви равновесие. Ако DingTalk не отговаря на тези ваши нужди, сте на правилното място.

Нека разгледаме най-добрите алтернативи на DingTalk, които могат да ви помогнат да работите по-умно, а не по-усилено.

А ако търсите инструмент, който работи толкова интелигентно, че може да ви надмине, погледнете първото име в списъка ни: ClickUp.

Какво е DingTalk?

DingTalk е платформа за сътрудничество, разработена от Alibaba Group, която улеснява мобилната и бизнес комуникацията. Тя комбинира бизнес съобщения, видеоконферентна връзка, управление на задачи и други инструменти за продуктивност в една платформа.

Той е проектиран да опрости мобилната комуникация между екипите, което го прави популярен избор за компании, които искат да подобрят вътрешната си комуникация. Въпреки че е популярен в Азия, много глобални екипи търсят алтернативи поради ограничените международни функции и местоположенията на сървърите.

🧠 Интересен факт: DingTalk отбеляза увеличение на потребителите по време на вълната на дистанционна работа в началото на 2020 г. и достигна 700 милиона потребители в рамките на следващите няколко години.

Какво трябва да търсите в алтернативата на Dingtalk?

Така че, готови сте да се откажете от ограниченията и да намерите платформа за сътрудничество, която подхожда на вашия екип. Ето какво трябва да търсите:

Лесна комуникация: Ефективната комуникация в екипа е основата на всеки успешен бизнес. Търсете функции като незабавни съобщения, групови чатове и видеоразговори, които улесняват мобилната комуникация и поддържат незабавна гласова комуникация.

Ефективно сътрудничество: Добрата платформа трябва да предоставя надеждни инструменти за сътрудничество, като споделяне на файлове, управление на задачи и споделяне на екран.

Силна сигурност: Никой не иска фирмените тайни да изтекат като в сюжета на риалити шоу. Дайте приоритет на криптирането от край до край за гласови и видео разговори, заедно със сигурни съобщения и защита на бизнес данните.

Надеждно управление на проекти: Вашата платформа за комуникация трябва да ви помага да управлявате задачи, да организирате документи и да поддържате проектите в правилната посока.

Безпроблемна интеграция: Нуждаете се от платформа, която лесно се свързва с други важни бизнес инструменти, като CRM или календар.

Удобен интерфейс: Никой няма време да разгадава платформа, която изглежда като създадена от ракетен инженер. Тя трябва да е интуитивна, за да може екипът ви да я използва без да има докторска степен по софтуерно инженерство.

💡 Съвет от професионалист: Преди да изберете платформа, създайте шаблон за комуникационен план, в който да очертаете нуждите на екипа си и изискванията за стратегията за сътрудничество. Това ще ви помогне да сте на една вълна и да изберете най-ефективния инструмент, който подпомага, а не затруднява работата.

10-те най-добри алтернативи на Dingtalk

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека се забавляваме и да намерим инструмент за сътрудничество, който е подходящ за вас!

Опитайте ClickUp Chat Чатвайте, споделяйте файлове и проследявайте задачите на едно място с ClickUp Chat.

Безспорен шампион в областта на унифицираните работни пространства е ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. То поддържа перфектна синхронизация на вашата комуникация, задачи и документи.

Използвайте ClickUp Chat, за да запазите разговорите свързани с вашите проекти, задачи и документи за контекст, така че никога да не се налага да питате: „Може ли да ми изпратите отново този линк?“ Можете да създавате задачи от съобщения с едно кликване и дори да задавате действия за бързо проследяване, без да напускате канала или прозореца за директни съобщения.

Имате нужда да включите някого в конкретна задача или да подчертаете важно обновление, като се уверите, че той го е забелязал? Просто оставете коментар и го присвойте на съответния човек с ClickUp Assigned Comments.

Опростете работния си процес с ClickUp Tasks, които автоматично се свързват с вашите документи, чатове и срещи.

Кажете сбогом на лепящите се бележки и таблиците за управление на задачите. ClickUp Tasks ви позволява да разделите всичките си големи проекти на управляеми стъпки с персонализирани списъци със задачи, проследяване на напредъка и крайни срокове.

Можете също да добавяте описания на задачите, да споделяте връзки и други подробности в полетата за персонализиране и да прикачвате съответните документи към задачите. Сега всичко, свързано със задачата, е точно там, където ви е необходимо.

Превърнете разпръснатите идеи в реалистични планове с ClickUp Whiteboards.

Когато дойде време за мозъчна атака, ClickUp Whiteboards и ClickUp Mind Maps ви предоставят дигитално платно, на което да скицирате идеите си. Можете да използвате тези функции, за да проектирате съвместно визионерски табла, планове за действие и други в реално време.

Съавторствайте бизнес документи, редактирайте ги и получавайте незабавна обратна връзка с ClickUp Docs.

Създавайте, споделяйте и сътрудничете по документи с помощта на ClickUp Docs. С функцията за откриване на сътрудничество в реално време на ClickUp ще виждате кога вашите колеги редактират съдържание или добавят коментари.

Покажете, не разказвайте, като записвате кратки видеоклипове с глас зад кадър с ClickUp Clips

За моментите, в които думите просто не са достатъчни, ClickUp Clips ви позволява да записвате екрана си с гласови коментари. Те са идеални за споделяне на кратки уроци или обясняване на сложни концепции.

И ето нещо, което наистина променя правилата на играта: ClickUp Brain, вашият асистент за работа, задвижван от изкуствен интелект. Използвайте го, за да пишете доклади, да обобщавате дълги документи или низове от дейности и да свързвате точките между разговори и задачи, за които дори не сте подозирали, че са свързани.

Извличайте информация от работното си пространство незабавно с ClickUp Brain.

Това е много информация, нали? Няма проблем, ако не искате да изобретявате колелото отначало. Просто вземете шаблон от библиотеката с шаблони на ClickUp, персонализирайте го според нуждите си и сте готови.

Например, шаблона за бяла дъска на ClickUp Communications Plan помага да се опрости обменът на съобщения, като гарантира, че всички участници получават правилната информация в точното време.

Получете безплатен шаблон Комуникирайте ефективно с всички заинтересовани страни с шаблона за бяла дъска на ClickUp Communications Plan.

Ето какво можете да направите с него:

Дръжте вашите служители и мениджмънт в течение за важни актуализации.

Очертайте целите и ключовите послания за яснота и последователност.

Използвайте фирмени имейли, незабавни съобщения и срещи за по-добра комуникация.

Задайте честотата на комуникацията, за да държите всички информирани.

Този шаблон ви позволява да поддържате прозрачност, да намалите недоразуменията и да създадете мултифункционален екип.

Ако търсите по-подробен шаблон за сътрудничество в екип, който да ви помогне да определите роли, да създадете графици за срещи и да позволявате редовни проверки, тогава шаблонът за комуникация и срещи на екипа на ClickUp е точно за вас!

Най-добрите функции на ClickUp

Добавяйте коментари, @споменавайте колеги и получавайте незабавни одобрения без безкрайни вериги от имейли.

Чат с колегите си, без да напускате ClickUp или да се загубвате в множество раздели и инструменти.

Записвайте екрана си (с гласов коментар!) и обяснявайте сложни идеи визуално, вместо да пишете дълги съобщения.

Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи лесно с разширените функции за управление на задачи на ClickUp.

Създавайте съдържание, обсъждайте идеи и извличайте подробности за задачите и документите си в ClickUp с помощта на вградения AI.

Интегрирайте всичките си платформи, като Google Sheets, CRM и над 1000 приложения, в едно работно пространство с помощта на ClickUp Integrations

Ограничения на ClickUp

Начална крива на обучение за нови потребители

ClickUp Brain е достъпен само в платените планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Нашата продуктивност в световен мащаб се увеличи значително, откакто внедрихме ClickUp. В момента имаме над 50 потребители на 5 континента, които си сътрудничат по много подробни проекти. Това ни позволи да съкратим значително времето за изпълнение на проектите.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

2. Zoom Meetings (най-доброто решение за висококачествено виртуално сътрудничество в екип)

чрез Zo om

Докато всички се втурнаха да активират незабавния видео чат през 2020 г., Zoom остана начело, превръщайки се от обикновен инструмент за срещи в пълноценен център за сътрудничество.

AI Companion прави бележки, за да не се налага вие да го правите, а HD качеството ви прави да изглеждате добре дори в понеделник сутрин. Zoom е усвоил изкуството да обединява екипите виртуално.

Най-добрите функции на Zoom Meetings

Автоматизирайте обобщенията на срещите, действията и дневния ред.

Организирайте дискусии в по-малки групи в рамките на по-големи срещи.

Сътрудничество по съдържание с дискусии в реално време и бяла дъска

Достъп до многоезични субтитри за глобални екипи

Ограничения на Zoom Meetings

Качеството на видеото и аудиото може да се влоши в среди с ниска скорост на интернет връзката.

Текстовото озвучаване на живо все още не е напълно ефективно.

Цени на Zoom Meetings

Основно: Безплатно завинаги

Про: 15,99 $/месец на потребител

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom Meetings

G2: 4,5/5 (над 56 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 отзива)

🧠 Интересен факт: Личните срещи са намалели от 63% през 2019 г. до 33% през 2021 г., тъй като все повече хора преминават към аудио и видео разговори, благодарение на променящата се демографска структура на работната сила.

3. Microsoft Teams (най-подходящ за потребители на Microsoft 365)

чрез Microsoft Teams

Ако Microsoft Office имаше социална мрежа, тя би била Teams. Докато други платформи се интегрират с любимите ви инструменти, Teams е роден в семейството на Microsoft – и това личи. Мислете за него като за централен хъб, където всички ваши приложения на Microsoft 365 се събират, за да подобрят сътрудничеството на работното място.

Независимо дали съавторствате презентация в PowerPoint или планирате срещи чрез Outlook, тази безпроблемно интегрирана платформа за съобщения създава усещането, че всичко се случва в едно работно пространство.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Съвместно редактиране на документи директно в Teams с актуализации в реално време

Използвайте вградени инструменти като PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard и бележки, генерирани от изкуствен интелект.

Работете с външни клиенти и партньори в споделени канали за комуникация

Синхронизирайте безпроблемно с Outlook, SharePoint и OneDrive за напълно унифициран работен процес.

Ограничения на Microsoft Teams

Липсват вградени групови календари и списъци за разпространение

Производителността може да се забави по време на големи срещи.

Цени на Microsoft Teams

Безплатно завинаги

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/месец

Microsoft 365 Family: 12,99 $/месец

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (над 15 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams

Като цяло, харесва ми да използвам Teams! Много ми допада начинът, по който са организирани чатовете, с групирани съобщения и файлове, както и наличието на различни екипни групи, които правят съобщенията по-ясни. Бих искал да има по-разширена функция за търсене. Както в Outlook – търсене по дата, имена, точни или неточни думи и т.н.

4. Slack (Най-доброто решение за бърза комуникация и сътрудничество)

чрез Slack

Помните ли чата от началото на 2000-те години? Slack е като него, но по-добър. Той превърна чата в легитимен работен инструмент, което го прави една от най-популярните алтернативи на електронната поща.

С канали за всякакви възможни теми (да, включително и този #random канал, където хората споделят меми с котки), Slack е усвоил изкуството да поддържа разговорите организирани, като в същото време остава забавен за използване.

Най-добрите функции на Slack

Организирайте дискусии по проекти, екипи или теми с публични и частни канали.

Сътрудничество с външни партньори в споделени канали

Получавайте автоматизирани обобщения на активността в канала

Преминавайте бързо към аудио или видео разговори или споделяйте записани съобщения.

Ограничения на Slack

При достигане на лимита от 10 000 съобщения в безплатния план по-старите съобщения стават недостъпни.

Постоянният поток от съобщения може да бъде прекалено натоварващ.

📮ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен, съобщенията често са разпръснати в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация. С интегрирано решение като ClickUp Chat вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като по този начин разговорите ви остават в контекста и са лесно достъпни.

Цени на Slack

Безплатно завинаги

Професионален план: 8,75 долара на месец на потребител

План Business+: 15 USD/месец на потребител

План Enterprise Drid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 500 отзива)

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за Slack за подобряване на работния ви процес

5. Rocket. Chat (Най-подходящ за организации, за които сигурността е на първо място)

Създадена за организации, които вземат сигурността на данните си толкова на сериозно, колкото сутрешната си чаша кафе, тази платформа за съобщения с отворен код ви предоставя всички комуникационни инструменти, от които се нуждаете, като същевременно поддържа разговорите ви в безопасност.

Rocket.Chat съчетава чат в реално време, VoIP обаждания, видеоконференции и многоканална комуникация с корпоративна сигурност.

Rocket. Най-добрите функции на Chat

Комуникирайте чрез чат, гласови и видео разговори, като осигурявате безпроблемно сътрудничество отвсякъде.

Създавайте публични или частни канали и организирайте дискусии по проекти или теми.

Интегрирайте взаимодействията с клиенти в WhatsApp, чат на живо, SMS и др.

Модифицирайте работните процеси, добавете интеграции или разработете персонализирани приложения за адаптирана функционалност.

Rocket. Ограничения на чата

Обширното персонализиране може да изисква време и технически познания.

Интерфейсът може да ви се стори по-малко интуитивен в сравнение с други платформи за сътрудничество.

Цени на Rocket. Chat

Starter: Безплатно завинаги

Предимство: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Rocket. Chat оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (300+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rocket. Chat

Rocket. chat беше наистина хубаво в началото на пандемията, аз го внедрих за екип от 20 души и това направи работата от дома много по-поносима. Оттогава насам имаше масивна кампания за промотиране на премиум функции, които варираха от досадни до граничещи с неприемливи.

6. Brosix (Най-доброто решение за сигурни бизнес съобщения)

чрез Brosix

Brosix е частен, криптиран софтуерен инструмент за вътрешна комуникация, създаден за фирми, които дават приоритет на сигурната и ефективна комуникация. Специална частна мрежа гарантира, че всички вътрешни разговори, прехвърляния на файлове и видеоразговори остават защитени от външни заплахи.

Създаден за индустрии, които изискват строга поверителност на данните, като финансите, здравеопазването и ИТ, Brosix елиминира рисковете от незащитени приложения за съобщения и улеснява сътрудничеството чрез чат стаи, споделяне на екран и интерактивни бели дъски.

Най-добрите функции на Brosix

Осигурете сигурността на вътрешната комуникация с криптиране от край до край и контролиран достъп на потребителите.

Включете се в бързи и сигурни съобщения, гласови и видео разговори за продуктивна работа в екип.

Споделяйте големи файлове бързо и сигурно с автоматична компресия и пренос от потребител на потребител.

Обсъждайте и визуализирайте идеи по време на разговори за по-добро сътрудничество.

Ограничения на Brosix

Актуализациите могат да причинят някои смущения в интерфейса.

Безплатната версия позволява само трима потребители.

Цени на Brosix

Стартиращ бизнес: Безплатно завинаги

Бизнес: 5 USD/месец на потребител

Премиум: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Brosix

G2: 4,7/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,6/5 (70+ отзива)

7. Troop Messenger (най-добър за детайлен контрол и ефективна комуникация)

чрез Troop Messenger

Troop Messenger е богата на функции платформа за комуникация и сътрудничество, която ви дава пълен контрол над сътрудничеството в работното ви пространство.

От индивидуални съобщения и групови чатове до аудио и видео разговори, споделяне на файлове и дори разширени функции като фрагменти от код и проследяване на местоположението, Troop Messenger има за цел да покрие всички ваши комуникационни нужди.

Най-добрите функции на Troop Messenger

Изпращайте съобщения или прикачени файлове до голям брой потребители или групи едновременно с функцията Forkout.

Използвайте Jointly Code Editor за съвместно кодиране в реално време по време на аудио/видео разговори.

Изпращайте спешни съобщения, които се появяват като лепящи се бележки на екраните на потребителите с звукови известия.

Ограничения на Troop Messenger

Има стръмна крива на обучение

Широките възможности за персонализиране могат да направят интерфейса по-малко интуитивен.

Цени на Troop Messenger

7-дневен безплатен пробен период

Премиум: 2,5 $/месец на потребител

Предприятие: 5 USD/месец на потребител

Superior: 9 $/месец на потребител

TM Monitor: 24 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Troop Messenger

G2: 4. 6/5 (70+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Troop Messenger

Честно казано, смятам, че екипите, които използват Troop Messenger като официален инструмент за комуникация, са наистина талантливи. Този инструмент подобрява екипната работа и комуникацията. Всеки може да използва този инструмент, дори и да няма технически познания.

8. Flock (Най-доброто решение за опростена комуникация за малки и средни екипи)

чрез Flock

Когато сте нов екип, изграждането на силна вътрешна (и външна!) комуникация отнема време. Flock обаче ви помага да разрешите този проблем. Това е инструмент за сътрудничество за малки предприятия, който организира дискусии и работни процеси, като същевременно намалява комуникационния хаос.

Flock поддържа разговорите структурирани и достъпни, което улеснява екипите да останат съгласувани и продуктивни. Интуитивният му интерфейс гарантира, че дори потребителите без технически познания могат лесно да навигират и да се адаптират към платформата.

Най-добрите функции на Flock

Организирайте разговори в публични или частни канали

Провеждайте видео или гласови конференции директно в приложението.

Поканете външни заинтересовани страни или клиенти в конкретни канали.

Бързо намирайте съобщения, файлове или връзки с мощната функция за търсене.

Ограничения на Flock

Липсват разширени функции за управление на проекти

Липсващите низови разговори затрудняват проследяването на дискусиите.

Цени на Flock

Starter: Безплатно завинаги

Предприятие: Персонализирани цени

Предимства: 6 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Flock

G2: 4. 4/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

9. Trello (Най-доброто за визуално управление на производителността)

чрез Trello

Ако обичате да организирате проектите си визуално, Trello прави нещата забавни и прости с табла, списъци и карти, които помагат на екипите да проследяват проекти, да разпределят задачи и да си сътрудничат без усилие.

Независимо дали планирате пускане на продукт, управлявате работата с клиенти или просто следите ежедневните си задачи, интуитивният дизайн на Trello гарантира, че всички знаят какво се случва – без да са необходими объркващи таблици!

Най-добрите функции на Trello

Организирайте проектите визуално с система за плъзгане и пускане, която поддържа задачите в движение.

Използвайте Butler, за да автоматизирате работните процеси и да повишите ефективността.

Персонализирайте Trello с интеграции като Slack, Google Drive и Jira.

Използвайте изгледите „Календар“, „Времева линия“ и „Табло“, за да визуализирате напредъка по различни начини.

Ограничения на Trello

Безплатният план позволява само 10 сътрудници.

Липсват вградени диаграми на Гант или управление на ресурсите.

Цени на Trello

Безплатно завинаги

Стандартен: 5 USD/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello

Много харесвам Trello, защото улеснява работата в екип и ми позволява бързо да организирам проектите си. Лесно се използва, не съм имал никакви проблеми и го ползвам често.

10. Lark (Най-доброто решение за всеобхватна продуктивност)

чрез Lark

Lark е нова платформа за комуникация с клиенти, която предлага видеоконферентна връзка, съвместна работа с документи и управление на проекти в едно интуитивно пространство. Кажете сбогом на претоварването с приложения и кажете здравей на безпроблемната работа в екип!

Независимо дали планирате срещи, сътрудничите си по файлове или чатите в реално време, Lark поддържа всичко организирано, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху това, което е важно – да свърши работата. Удобният му интерфейс позволява лесно взаимодействие между членовете на екипа.

Най-добрите функции на Lark

Поддържайте разговорите с чатове в реално време, споделяне на файлове и дискусии в низове.

Използвайте Lark Calendar, за да планирате срещи директно от чатовете или документите си.

Провеждайте срещи с споделяне на екран, автоматичен препис и превод в реално време.

Редактирайте документи заедно, проследявайте промените и управлявайте разрешенията – всичко на едно място.

Ограничения на Lark

Някои потребители съобщават за незадоволителна поддръжка на клиенти.

Интерфейсът може да бъде бавен понякога.

Цени на Lark

Starter: Безплатно завинаги

Предимства: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lark

G2: 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

Унифицирано сътрудничество за съвременни екипи

Инструментите за сътрудничество работят най-добре, когато са съобразени със стратегиите за сътрудничество на вашия екип. А тези алтернативи на DingTalk? Те са най-доброто от най-доброто и предлагат мощни функции, които може би липсват в DingTalk.

Но ако търсите най-доброто решение за сътрудничество, ClickUp е вашият единствен и неповторим избор. С управление на задачи, документи, бели дъски и поддръжка, задвижвана от изкуствен интелект, в една елегантна платформа, това е всичко, от което се нуждаете, за да създавате, свързвате и реализирате вашите проекти.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!