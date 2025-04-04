10 интелигентни AI инструмента за терапевти за подобряване на резултатите при клиентите през 2025 г.

Отказ от отговорност: Тази статия има за цел да предостави информация за инструменти и стратегии за продуктивност. Тя не е предназначена да замести професионалния медицински съвет, диагнозата или лечението на каквото и да е психическо или физическо състояние.

Вие сте изтощени от емоционалната си ангажираност. Данните за пациентите се натрупват, а новата оценка изисква вашето внимание. Освен това вече сте закъснели с подготовката за сутрешната си сесия с клиенти.

Звучи ли ви познато?

Изкуственият интелект навлиза в различни индустрии, а индустрията за психично здраве не е изключение. Подходящите AI инструменти могат да се справят с отнемащи време задачи, като преглед на бележки за напредъка, което ви дава възможност да се съсредоточите върху вашето и благосъстоянието на вашите клиенти.

За да ви помогнем да изберете, подготвихме списък с 10-те най-добри AI инструмента за терапевти, които ще ви помогнат да поддържате грижата за клиентите си, докато управлявате без стрес групова или частна практика.

⏰60-секундно резюме ClickUp : Най-доброто решение за оптимизиране на терапевтичните работни процеси и документацията, базирана на изкуствен интелект. Най-доброто решение за оптимизиране на терапевтичните работни процеси и документацията, базирана на изкуствен интелект. Mentalyc: Най-подходящ за създаване на персонализирани шаблони за водене на бележки Upheal: Най-добър за записване на различни уеб разговори Autonotes: Най-доброто решение за по-бърз процес на документиране Lyssn: Най-доброто решение за подобряване на терапевтичните умения Woebot Health: Най-доброто решение за консултантска помощ 24/7 Earkick: Най-доброто решение за наблюдение на психичното ви здраве Talkspace: Най-доброто решение за връзка с професионалисти Calmify: Най-доброто за водена медитация и дихателни упражнения Kintsugi: Най-доброто решение за наблюдение на психичното здраве

Приблизително 46% от специалистите по психично здраве не са в състояние да отговорят на изискванията на своите клиенти.

За щастие, съществуват специални AI инструменти и приложения, които могат да им помогнат да преодолеят това предизвикателство. За да ви улесним, ето какво трябва да търсите, когато избирате решение за вашата терапевтична практика:

Сигурност и съответствие на данните: Потърсете AI решения, които са съвместими с HIPAA и спазват всички приложими регулации, за да запазите чувствителните данни в безопасност.

Богати на интеграция: Изберете инструменти, които се синхронизират с вашата електронна здравна документация (EHR) и системи за управление на практиката, за да намалите дублирането на въвеждането на данни.

Възможност за персонализиране: Изберете Изберете AI технология , която ви позволява да персонализирате информацията от сесиите, да автоматизирате напомнянията или да коригирате стратегиите за ангажиране на клиентите, за да съответстват на вашия работен процес.

Мащабируемост: Изберете AI решение, което се разширява според вашите нужди и поддържа по-голяма клиентска база без допълнителни главоболия.

Организационният стрес се натрупва с бързи темпове, когато имате стреса от управлението на множество срещи и следенето на напредъка на клиентите. Тогава можете да се обърнете към AI инструменти, за да автоматизирате рутинната работа, да оптимизирате работните процеси и да създадете повече пространство за значими взаимодействия с клиентите.

Ето списък с най-добрите AI инструменти, които трябва да разгледате 👇

1. ClickUp (най-добър за оптимизиране на терапевтичните работни процеси и документация, базирана на изкуствен интелект)

ClickUp е „приложението за всичко, свързано с работата“, което комбинира управление на проекти и задачи, споделяне на знания и сътрудничество с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект.

За терапевтите новият AI Notetaker е революционен продукт.

Вместо да се мъчите да си водите бележки по време на сесията, ClickUp AI Notetaker слуша (с съгласието на клиента), записва разговора в реално време и след това автоматично генерира организирани бележки. Той може дори да превърне тези бележки в последващи задачи, планове за лечение или напомняния, за да можете да се концентрирате изцяло върху пациента.

Следете важната информация с ClickUp AI Notetaker.

След приключване на срещата се създава организиран (частен!) документ с всички важни елементи: името на срещата, датата, списък с участниците и дори аудиозапис, ако имате нужда да се върнете и да го прослушате. Ще получите кратко резюме, списък с ключовите изводи и ясно определени следващи стъпки, за да не се чудите какво всъщност трябва да се случи след разговора.

След като AI Notetaker записва всичко, то се прехвърля директно в ClickUp Docs. Docs ви помага да създавате всичко – от обобщения на сесиите и планове за лечение до вътрешни наръчници и ръководства за работа с клиенти.

Организирайте ключовата информация в един централизиран център с ClickUp Docs.

И тъй като Docs е свързан с работното ви пространство, можете да го свържете директно със задачи, проекти, графици и дори конкретни цели на пациенти, към които се стремите.

Използвайте ClickUp Docs като редактор за съвместна работа с документи, включващ задачи, AI, вградени елементи и сътрудничество в екип в реално време.

Но управлението на терапевтичните бележки е само една част от пъзела – все още трябва да се справяте с проследяването на напредъка и комуникацията с клиентите.

Обърнете се към ClickUp Brain. Това е вашият AI-задвижван асистент за писане, мениджър на задачи и извличане на знания – всичко в едно.

Той взема необработени бележки от сесиите в Docs и незабавно ги превръща в задачи, независимо дали става дума за планиране на последваща среща, актуализиране на план за лечение или записване на важен момент за клиента. Той също така генерира ясни и кратки обобщения, така че да не се налага да препрочитате страници с бележки.

Още по-добре, Brain извлича ключови информации от минали сесии, планове за лечение или изследователски статии, съхранени във вашето работно пространство – няма нужда да ровите в папки или да си спомняте къде сте записали нещо.

Получавайте незабавно подробна информация за клиентите, обобщения и задачи за изпълнение с ClickUp Brain за безпроблемно управление на терапията.

ClickUp Automations отива още по-далеч. Можете автоматично да задействате последващи задачи, напомняния за сесии, заявки за документи или дори създаване на фактури след сесията.

Създайте персонализирани автоматизации за изпращане на напомняния и планиране на сесии с ClickUp Automations.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Начинаещите могат да се почувстват претоварени поради широкия набор от функции в ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 долара на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Чудесно е за управление на задачите на цялата организация. Също така и за повтарящи се задачи, където можете да планирате повторенията. Много лесен за използване, можете да добавяте персонализирани полета, което е много полезно. Обичам различните изгледи.

Чудесно е за управление на задачите на цялата организация. Също така и за повтарящи се задачи, където можете да планирате повторенията. Много лесен за използване, можете да добавяте персонализирани полета, което е много полезно. Обичам различните изгледи.

2. Mentalyc (Най-подходящ за създаване на персонализирани шаблони за водене на бележки)

чрез Mentalyc

С Mentalyc можете да създавате шаблони за бележки, съобразени с вашия клиничен стил и нуждите на вашата практика. Интуитивният инструмент за създаване на шаблони позволява на потребителите да проектират и модифицират шаблони, от SOAP и DAP до по-специализирани формати, като гарантира, че всяка бележка улавя уникалните детайли и нюанси на всяка сесия.

Можете да структурирате индивидуални методики на работа, като същевременно подобрите съответствието с изискванията на застрахователните компании и точността на документацията.

Най-добрите функции на Mentalyc

Достъп до споделени клиентски записи и табла за представяне, за да координирате работата в рамките на груповите практики.

Събирайте данни за динамиката на сесиите, като време за говорене и периоди на мълчание, за да усъвършенствате терапевтичните процеси.

Подобрете сътрудничеството, като позволите на супервайзорите и супервизираните да споделят и преглеждат бележките от сесиите.

Ограничения на Mentalyc

Можете да загубите записите си, преди да бъдат генерирани бележките.

Той не може да функционира като пълноценна електронна здравна карта, което налага на потребителите да използват няколко платформи.

Цени на Mentalyc

Безплатно: 14-дневен пробен период

Mini: 19,99 $/месец на потребител

Базов пакет: 39,99 $/месец на потребител

Pro: 69,99 $/месец на потребител

Super: 119,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Mentalyc

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че екипът ви да може да действа бързо и да остане съгласуван.

3. Upheal (най-подходящ за записване на различни уеб разговори)

чрез U pheal

Приложението Upheal помага на специалистите в областта на психичното здраве, като терапевти, психиатри и коучове, да записват сесиите чрез различни методи, включително директен запис или запис от други устройства. Можете да използвате разширението за Chrome, за да влезете в други платформи, и то ще записва сесиите.

Той представя и подробни графики на сесиите, предоставяйки на терапевтите обективни данни за динамиката на сесията. Например, ако си спомняте ключов момент, но не можете да си припомните точно кога се е случил, картата на сесията може бързо да го локализира.

Най-добрите функции на Upheal

Създайте план за лечение и SMART цели, след като попълните три бележки за клиент.

Получете информация за динамиката на сесиите, включително съотношението на говорене, ритъма на речта, времето за отговор, анализ на настроенията и употребата на времената.

Запазете час за сесия с календара на Upheal и получите уникална, сигурна връзка за разговор.

Преодолейте ограниченията

Понякога идентифицира гласовете погрешно, като понякога определя терапевта като клиент и не успява да улови точно гласа на клиента.

Приложението не поддържа директно записване на телефонни разговори на iPhone поради системни ограничения.

Цени на Upheal

Безплатно

Стартово ниво: 49 $/месец на потребител

Премиум: 99 $/месец на потребител

Неограничен: 149 $/месец на потребител

Екип за групова практика: 1. 10/сесия

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Upheal

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Неотдавнашно проучване в Лондон изследва „комедия по рецепта“, при която пациентите посещават безплатни комедийни представления, за да подобрят психичното си здраве и да намалят зависимостта си от антидепресанти. Не би ли било чудесно, ако това проработи?

4. Autonotes (Най-доброто за по-бърз процес на документиране)

чрез AutoNotes

Терапевтите могат да диктуват бележките си от сесиите директно в Autonotes, а AI ще транскрибира и ще включи информацията в избрания шаблон. Това ускорява процеса на документиране и разпознава и коригира граматическите грешки.

С функцията „Предварителни настройки“ можете да създавате преки пътища за често използвани фрази, изречения или цели раздели и да спестявате време.

Най-добрите функции на Autonotes

Създавайте и управлявайте планове за лечение на клиенти, включително цели и интервенции, в рамките на платформата.

Достъп до функциите на Autonotes директно чрез разширение за браузър

Съхранявайте тези бележки в папки и ги отваряйте, когато е необходимо, с помощта на Системата за сигурни папки на Autonotes.

Ограничения на Autonotes

AI може да генерира невярна информация или да интерпретира погрешно информацията.

Той не ви дава контрол върху форматирането и структурирането на определени секции.

Цени на Autonotes

Безплатен план

Essential: 25 $/месец на потребител

Премиум: 49 $/месец на потребител

Ultimate: 99 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Autonotes

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Autonotes?

Той обобщава бележките по кратък начин, което ми помага да се концентрирам повече върху проблемите на клиента. Приложението е интуитивно за използване и навигацията между различните функции е лесна. – G2 review

Той обобщава бележките по кратък начин, което ми помага да се концентрирам повече върху проблемите на клиента. Приложението е интуитивно за използване и навигацията между различните функции е лесна. – G2 review

➡️ Прочетете още: Как да използвате изкуствения интелект за ежедневни задачи

5. Lyssn (Най-доброто за подобряване на терапевтичните умения)

чрез Lyssn

Специалистите по психично здраве могат да използват AI на Lyssn като виртуален AI супервайзор на терапевти, за да получат незабавна обратна връзка за своето представяне. Например, ако имате затруднения с проявяването на емоционална подкрепа, инструментът ще подчертае конкретни моменти от записа и ще предложи алтернативни подходи.

Обучението по заявка ви помага да подобрите уменията си, без да нарушавате натоварения си график. Така, докато се концентрирате върху клиента по време на сесията, знаете, че Lyssn също работи на заден план.

Най-добрите функции на Lyssn

Определете конкретни стилове и техники на комуникация, използвани от терапевта.

Създайте чернова на клиничната бележка, като записвате ключови подробности и интервенции с функцията „Документ“.

Получете персонализирана обратна връзка за вашите силни и слаби страни, за да подобрите практиката си.

Ограничения на Lyssn

Lyssn telehealth не е съвместим с мобилни устройства.

Скорост на качване под 5Mbps може да доведе до забавяне на видеото и аудиото по време на телездравна сесия.

Цени на Lyssn

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lyssn

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Проблемите с психичното здраве често започват много по-рано, отколкото повечето хора си мислят. Около половината от всички психични разстройства се проявяват до 14-годишна възраст, но много от тях остават незабелязани или не се лекуват. До 24-годишна възраст този брой скача до 75%, което означава, че повечето състояния вече са се затвърдили в ранна зряла възраст.

6. Woebot Health (Най-доброто за 24/7 консултантска помощ)

чрез Woebot Health

Woebot е чатбот, който предоставя виртуална помощ на потребителите при поискване. Той използва обработка на естествен език и машинно обучение, за да участва в разговори, и предлага техники от когнитивно-поведенческата терапия (КПТ), съзнателност и други подходи, базирани на доказателства. Това е инструмент, който може да се препоръча на пациенти, които може да се нуждаят от честа подкрепа при поискване.

Най-добрите функции на Woebot Health

Позволете на потребителите да наблюдават настроението си във времето и да идентифицират модели или тригери.

Предоставяйте поддръжка по заявка 24/7, като направите помощта за психичното здраве по-достъпна.

Дайте възможност на потребителите да се възползват от психообразователни и самопомощни упражнения, които изграждат устойчивост и ефективни стратегии за справяне с проблемите.

Ограничения на Woebot Health

Взаимодействията в приложението могат да се усещат като ограничени поради предварително зададените отговори, които може да не отговарят напълно на сложните емоции.

Цени на Woebot Health

Персонализирани цени

Woebot Health оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Earkick (Най-доброто за наблюдение на психичното ви здраве)

чрез Earkick

Earkick е AI-базиран спътник за психично здраве, който помага на хората да следят и подобряват психичното си благосъстояние. Независимо дали искате да проверите бързо състоянието си или да дадете възможност на пациентите си лесно да записват настроенията си, Earkick прави процеса по-гладък.

Инструментът елиминира необходимостта от дълги въпросници или водене на дневник и ви учи как да използвате AI като личен асистент. Освен това можете да проследявате постоянно психическото си състояние и да идентифицирате потенциални тригери или модели.

Най-добрите функции на Earkick

Изразявайте чувствата и мислите си чрез гласови или видео записи за лесно водене на дневник и размисъл.

Достъп до упражнения за дишане с водач, които помагат за намаляване на стреса и повишаване на продуктивността с помощта на AI.

Получавайте ежедневни цитати и идеи, съобразени с настроението ви и проследяваните данни.

Ограничения на Earkick

Проследяването на настроението е по своята същност субективно и данните, въведени от потребителя, не винаги са точни или последователни.

Earkick не предлага терапия или други интервенции в областта на психичното здраве.

Цени на Earkick

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Earkick

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Talkspace (Най-доброто за свързване с професионалисти)

чрез Talkspace

Talkspace е платформа за психично здраве, която предоставя терапевтични и психиатрични услуги чрез мобилното си приложение и уебсайта си. Тя свързва хората с лицензирани терапевти и психиатри чрез текстови, аудио и видео съобщения, както и чрез видео сесии на живо.

Платформата се отличава с гъвкав подход към терапията, като позволява на потребителите да общуват с терапевтите си по свое собствено темпо и удобство, вместо да са ограничени от предварително насрочени срещи.

Най-добрите функции на Talkspace

Достъп до мрежа от сертифицирани специалисти по психично здраве

Свържете потребителите с спешна психиатрична помощ и ресурси, когато е необходимо.

Ангажирайте се с терапията чрез съобщения, видео сесии или аудио разговори.

Ограничения на Talkspace

Застрахователното покритие е ограничено до здравни планове в САЩ, покритие от работодателя, програми за подпомагане на служителите (EAP).

Цени на Talkspace

Терапия чрез съобщения: 69 $/седмица

Видео + терапия чрез съобщения: 99 $/седмица

Видео + съобщения + семинари: 109 $/седмица

Първа терапевтична сесия: 299 $/сесия

Сесия на живо за терапия за двойки + съобщения: 436 $/месец

Оценки и рецензии за Talkspace

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Talkspace?

Хареса ми удобството да мога да се срещам с терапевт виртуално, тъй като в моя район има ограничени възможности за психично здравеопазване. Освен това, възможността да избирам измежду голямо разнообразие от доставчици ме накара да се чувствам по-независим в решението си да потърся психично здравеопазване. – G2 review

Хареса ми удобството да мога да се срещам с терапевт виртуално, тъй като в моя район има ограничени възможности за психично здраве. Освен това, възможността да избирам измежду голямо разнообразие от доставчици ме накара да се чувствам по-независим в решението си да потърся психично здраве. – G2 review

9. Calmify (Най-доброто за водена медитация и дихателни упражнения)

чрез Calmify

Calmify предлага ръководени медитации, дихателни упражнения, истории за заспиване и успокояваща музика, за да насърчи релаксацията и да подобри общото благосъстояние. Това е полезен инструмент за насочване на пациенти, които се борят с тревожност, безсъние или продължително изчерпване.

Потребителите могат да чатят с Calmify AI, за да изразят чувствата си и да получат персонализирани планове. Ботът също така предоставя научно обосновани CBT интервенции, за да ви помогне да намерите решения.

Най-добрите функции на Calmify

Разгледайте библиотека с медитации, фокусирани върху подобряване на съня и самосъстрадание.

Получете достъп 24/7, което позволява на потребителите да управляват емоции като депресия, тревожност на работното място , безсъние, проблеми в отношенията, ниско самочувствие, травми и големи промени в живота.

Следете практиката си по съзнателност и проследявайте напредъка си във времето.

Ограничения на Calmify

Calmify е AI инструмент за лична употреба и не може да се използва като заместител на професионално лечение на психичното здраве.

Цени на Calmify

Безплатно

Стандартен план: 10 $/месец на потребител

Премиум: 25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Calmify

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Kintsugi (Най-доброто за наблюдение на психичното здраве)

чрез Kintsugi

Kintsugi Voice е софтуер за предприятия, който се интегрира в клиничните работни процеси и кол центровете. Той пасивно анализира гласовите данни от взаимодействията с пациентите, за да открие поведенчески здравни състояния. AI идентифицира фини гласови сигнали, които показват емоционален дистрес, дори ако пациентът не изразява изрично проблем.

След това лицето се пренасочва към Kintsugi Connect, за да намери подходящи ресурси за психично здраве, като терапевти, психиатри или приложения.

Най-добрите функции на Kintsugi

Анализирайте мислите и чувствата, за да получите информация за психическото благосъстояние на пациентите и да проследите напредъка им.

Занимавайте се с водене на гласов дневник с помощта на приложението Kintsugi.

Интегрирайте ги с вашите съществуващи системи за управление на практиката и телездраве за единен работен процес.

Ограничения на Kintsugi

Не диагностицира психични заболявания; това е инструмент за скрининг и мониторинг.

Цени на Kintsugi

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Kintsugi

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Свържете се с клиентите си за по-добри резултати с помощта на ClickUp

Жонглирането с грижата за клиентите, административните задачи и постоянното търсене на баланс между работата и личния живот може да доведе до преумора на специалистите по психично здраве. Ето защо е важно да се научите как да използвате изкуствения интелект за ежедневните задачи.

В този случай терапевтите трябва да започнат да включват тези модели, за да спестят време и да обърнат внимание на повече клиенти. Използването на множество инструменти за управление на различни задачи обаче може да доведе до разпръснати работни процеси и неточни данни, което допълнително застрашава поверителната информация на пациента.

Ето защо използването на унифицирано решение като ClickUp е най-добрият вариант. То обработва данни, записва бележки, анализира информация, предоставя анализи и показва графика ви в персонализиран календар.

Време е да се регистрирате безплатно в ClickUp и да просперирате в практиката си!