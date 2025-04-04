Leonardo AI срещу Midjourney: Кой AI Art Generator е по-добър?

Превъртете която и да е платформа за социални медии и ще видите един и същ въпрос под видеоклипове и графични изображения: „Това е истинско или е AI?“

Като общество официално сме достигнали ерата, в която изображенията, генерирани от изкуствен интелект, са толкова впечатляващи и убедителни, че дори опитни дигитални артисти трябва да се вгледат два пъти.

Това е чудесна новина за създателите на съдържание, които искат повече опции, по-добро качество на изображенията и разширени възможности за персонализиране. Единственото предизвикателство, което остава, е да изберете подходящия AI генератор на изкуство, който да отговаря на вашите нужди.

Ето къде се включва този наръчник. Сравняваме Leonardo AI и Midjourney, два от водещите AI генератори на изображения, за да видим кой от тях отговаря най-добре на вашите изисквания.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на разликите във функционалностите на Leonardo AI и Midjourney и кои инструменти можете да изберете за вашите AI изисквания: Leonardo AI е създаден за прецизност и предлага разширени възможности за персонализиране, настройки за поверителност и структурирани работни процеси, което го прави идеален за професионалисти, които се нуждаят от контрол над творческия си процес.

Midjourney процъфтява в артистичното изразяване — предоставяйки впечатляващи, непредсказуеми визуализации чрез Discord, управляван от общността, и самостоятелен инструмент.

Ако цените контрола върху всеки детайл, Leonardo AI е вашият избор. Ако предпочитате по-органичен, експериментален подход, Midjourney е подходящ за вас.

инструменти за мозъчна атака, визуализации, генерирани от AI, управление на задачи и безпроблемно сътрудничество.

Какво е Leonardo AI?

Leonardo AI прави създаването на изкуство с AI доста лесно. Въвеждате текстово подсказване, избирате от предварително зададени артистични стилове, настройвате контраста и размерите или дори качвате референтни изображения. В замяна AI генерира изображения, видеоклипове и илюстрации, а освен това може да подобри качеството на съществуващите снимки.

Резултатите са като цяло ясни, с висококачествени изображения и достатъчно детайли. Много потребители считат, че крайният резултат е визуално солиден, но някои създатели на AI изкуство предпочитат да използват друг софтуер за редактиране, вместо да разчитат на вградените инструменти на Leonardo AI.

Leonardo AI е инструмент, подходящ за начинаещи, с лесен интерфейс, но дали това е подходящата за вас платформа, задвижвана от изкуствен интелект, зависи от това колко пост-редактиране сте готови да направите.

💡 Професионален съвет: Разгледайте най-популярните тенденции в графичния дизайн – от 3D хиперсюрреализъм до творчески изображения, вдъхновени от природата – и научете как да ги използвате, за да подобрите визуалната идентичност на вашата марка.

Функции на Leonardo AI

AI генераторите на изкуство могат да бъдат хит или пропуск – или получавате нещо впечатляващо, или изображение, което изглежда малко странно, особено с детайли като ръце и черти на лицето. Leonardo AI се опитва да балансира автоматизацията с контрола, като предоставя на потребителите комбинация от инструменти за генериране на изображения и опции за персонализиране. Ето какво предлага:

1. Генериране на изображения с AI с контрол на базата на команди

Leonardo AI ви позволява да генерирате изображения, като въведете текстово подсказване, изберете артистични стилове и настроите параметри като контраст и размери. Въпреки че резултатите обикновено са ясни и с добро качество на изображението, те не винаги следват точно подсказките, което означава, че може да се наложи да направите няколко опита, за да получите желания резултат.

2. AI Canvas за редакции в реално време

Ако изображението е почти готово, но се нуждае от малки промени, AI Canvas на Leonardo AI ви позволява да променяте елементи в реално време. Това не е пълен пакет за редактиране, но помага за основни подобрения като настройка на цветовете или поправка на малки несъответствия.

3. Предварително обучени AI модели за последователност на стила

За потребители, които искат единен вид на множество изображения, Leonardo AI преминава на следващото ниво, като предоставя предварително обучени AI модели, които следват конкретни правила за дизайн. Това е полезно за графични дизайнери или фирми, които създават AI-генерирани изображения, които трябва да поддържат последователност на марката.

4. Повишаване на качеството на изображенията и подобряване на детайлите

Leonardo AI включва инструмент за подобряване на качеството, който изчиства изображението и поправя малки грешки. Той се опитва да усъвършенства детайли като черти на лицето и текстури, но не е съвършен – някои потребители все още предпочитат външен софтуер за окончателни доработки.

5. Достъп до API за разработчици

За тези, които искат да интегрират AI изкуство в своите проекти, Leonardo AI предоставя API. Тази функция е по-подходяща за бизнеса и разработчиците, отколкото за обикновените потребители.

Цени на Leonardo AI

Ето ценовите планове на Leonardo AI, които могат да ви помогнат да вземете информирано решение коя платформа да изберете:

Безплатен план

План „Апринс“ : 10 $/месец

План Artisan : 24 $/месец

План Maestro : 48 $/месец

План за предприятия: Персонализирани цени

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Какво е Midjourney?

Midjourney е един от най-известните AI генератори на изображения и това не е случайно. Той се отличава със способността си да създава изключително детайлни, стилистично разнообразни изображения – независимо дали става дума за илюстрации, концептуално изкуство, сюрреалистични пейзажи или визуализации, вдъхновени от аниме.

чрез Midjourney

За разлика от други AI инструменти за дизайнери, Midjourney се фокусира повече върху артистичното изразяване, отколкото върху хиперреалистични резултати.

Midjourney първоначално привлече вниманието, защото се изпълняваше изцяло чрез Discord, но сега предлага напълно функционален уеб-базиран интерфейс, който прави генерирането на изображения много по-интуитивно.

Просто отидете на уебсайта на Midjourney, въведете командата си и наблюдавайте как се случва магията – без да са необходими чат сървъри. Това отвори платформата за потребители, които предпочитат по-изчистено и по-фокусирано пространство за творчество.

Както казва основателят на Midjourney Дейвид Холц: „Ние разглеждаме тази технология като двигател за въображението.“

💡 Съвет от професионалист: Великото изкуство започва с велика идея, но с AI инструменти като Midjourney всичко се свежда до правилния подтик. Научете как да създадете перфектния подтик с тези примери за подтици на Midjourney.

Функции на Midjourney

Midjourney е пълен с инструменти, предназначени да помогнат на потребителите да създават AI изкуство с лекота. Но това, което повечето творци наистина харесват в него, е, че предлага комбинация от структура и непредсказуемост. Ето някои от основните му функции:

1. Генериране на изображения от текст чрез уеб интерфейс

Midjourney вече позволява на потребителите да генерират изображения директно чрез своята уеб платформа, което прави цялото преживяване по-опростено и достъпно. Все още можете да се присъедините към Discord, ако ви интересува сътрудничеството в общността, но уеб версията ви предоставя лично пространство без разсейващи фактори, където да експериментирате.

чрез Midjourney

Тази актуализация значително понижи бариерата за нови потребители, особено за тези, които не са запознати с Discord или просто предпочитат по-традиционен потребителски интерфейс.

2. Итеративно усъвършенстване на изображенията

Получавали ли сте някога генерирано изображение, което е почти подходящо, но се нуждае от някои корекции? Midjourney ви позволява да преработвате изображения, за да създавате вариации на изкуството въз основа на оригиналния ви подтик.

чрез Midjourney

Можете също да използвате опцията U (Upscale) за подобряване на изображението или бутона V (Variations) за получаване на леко модифицирани версии. Въпреки че този инструмент е удобен, той все пак разчита на късмета – може да са ви необходими няколко опита, за да получите точно това, което сте си представяли.

💡 Съвет от професионалист: Открийте как AI арт подсказките променят цифровата креативност. Те позволяват на художниците и дизайнерите да създават зашеметяващи визуализации без усилие с инструменти като Midjourney и DALL-E 2.

3. Стил и артистична персонализация

Midjourney позволява на потребителите да променят артистичния стил, като добавят параметри към своите команди. Искате киберпънк естетика? Винтидж маслена живопис? Детайлна картина с хиперреалистични текстури? AI може да се справи с това, макар че понякога клони към сюрреалистичното, независимо дали го искате или не.

🍪 Бонус: Режимът Niji на Midjourney е предназначен за феновете на аниме. Той предлага изображения, генерирани от AI, които приличат на тези във филмите на Studio Ghibli.

4. Скрит режим (за потребители на Pro и Mega)

чрез Midjourney

Един от основните недостатъци на платформата на Midjourney, базирана на изкуствен интелект, е, че всяко изображение, което генерирате, е публично по подразбиране. Ако работите по нещо поверително или не искате вашите творби да се разпространяват, за да ги виждат другите, ще трябва да се абонирате за план от по-високо ниво, за да имате достъп до Stealth Mode.

5. Скорост на рендиране на базата на GPU

Midjourney предлага различни режими на скорост в зависимост от вашия абонаментен план. Ако сте на Basic Plan, времето за генериране на AI изображения ще бъде ограничено до няколко часа на месец. По-високите планове отключват Fast Mode (за по-бърза обработка) и Relax Mode (по-бавен, но неограничен).

✍🏻 Забележка: Има и Turbo Mode за нетърпеливи потребители, но той изразходва GPU времето два пъти по-бързо.

Цени на Midjourney

След като вече говорихме за абонаментните планове, нека разгледаме ценовите нива на Midjourney:

Основен план : 10 $/месец

Стандартен план : 30 $/месец

Професионален план : 60 $/месец

Мега план: 120 $/месец

Leonardo AI срещу Midjourney: Сравнение на функциите

Макар и двете платформи да дават отлични резултати като AI генератори на изображения, те подхождат по различен начин към творчеството. Например, Leonardo AI набляга на персонализацията, докато Midjourney е по-скоро артистичен жокер.

Време е за сблъсък. Нека сравним основните им функции и видим в какво се отличава всяка платформа.

Функция № 1: Персонализиране и контрол на изображенията

Leonardo AI предоставя на потребителите обширен контрол върху генерирането на изображения. Можете да обучавате персонализирани модели, да настройвате параметри като осветление и интензивност на четката и дори да прилагате отрицателни команди, за да изключите нежелани елементи.

Midjourney, от друга страна, разчита в голяма степен на променливи инженерни решения. Въпреки че предлага някои възможности за персонализиране (например съотношение на страните, нива на стилизация), потребителите не могат да настройват моделите по същия начин, както с Leonardo AI.

🏆 Победител: Leonardo AI, с неговите усъвършенствани инструменти за персонализиране, предварително обучени модели и прецизно настроени контроли.

✨ Най-подходящ за:

Leonardo AI : Професионални дизайнери, екипи за брандиране и разработчици на продукти, които се нуждаят от предвидими и прецизни резултати.

Midjourney: Дигитални артисти, илюстратори и концептуални творци, които обичат органични, неочаквани резултати.

Характеристика № 2: Леснота на употреба и достъпност

Leonardo AI предлага уеб-базиран интерфейс с интуитивен табло, което улеснява начинаещите да генерират изображения без предишен опит. Всички контроли са ясно обозначени и потребителите могат да настройват изображенията с плъзгачи и падащи менюта.

Midjourney вече предлага и уеб-базиран интерфейс, като се разширява от предишната си конфигурация, която беше достъпна само в Discord. Макар че общността в Discord все още съществува за тези, които харесват социалния аспект, новото уеб изживяване е подходящо за потребители, които предпочитат по-изчистен и по-визуален работен процес – без необходимост от команди в чата.

🏆 Победител: Leonardo AI има леко предимство благодарение на лесния за начинаещи интерфейс и интуитивните контроли за изображенията.

✨ Най-подходящ за:

Leonardo AI: Начинаещи, фирми и всеки, който предпочита прост, структуриран интерфейс.

Midjourney: Художници, визуални мислители и потребители, които искат както частни инструменти за създаване, така и достъп до активна творческа общност.

Характеристика № 3: Арт стил и качество на резултата

Leonardo AI се отличава с фотореалистични и изключително детайлни изображения, което го прави идеален за професионални приложения, при които реализмът е от значение. Midjourney има уникална живописна и абстрактна естетика, често създавайки сънни, сюрреалистични или кинематографични изображения.

🏆 Победител: Равенство! Leonardo AI предоставя фотореалистични изображения с висока прецизност, докато Midjourney блести в създаването на творчески, мечтателни и стилистични произведения на изкуството.

✨ Най-подходящ за:

Leonardo AI : Бизнесът, маркетолозите, продуктовите дизайнери и архитектите, които се нуждаят от фотореализъм.

Midjourney: Концептуални художници, илюстратори и творци, които търсят изразителни, артистични или сюрреалистични изображения.

Характеристика № 4: Цени и достъпност

Leonardo AI предлага безплатен план с 150 токена на ден, което го прави достъпен за случайни потребители. Платените планове обаче използват система на кредити, което може да доведе до непредвидими разходи за активните потребители.

Midjourney изисква платен абонамент за достъп до функциите си, но предлага ясни цени с фиксирани часове GPU на месец, което улеснява професионалистите при планирането на бюджета си.

🏆 Победител: Midjourney, с простия си модел на абонамент, гарантира предвидими разходи за професионалистите.

✨ Най-подходящ за:

Leonardo AI : Хобисти, случайни потребители, фрийлансъри, които искат безплатна опция

Midjourney: Професионалисти, агенции и творци, които създават големи обеми AI изкуство

Функция № 5: Търговска употреба и поверителност

Leonardo AI включва Stealth Mode, който позволява на потребителите да генерират частни изображения. Това е полезно за фирми или свободни професионалисти, които работят с чувствителна информация на клиенти.

Настройката по подразбиране на Midjourney е публична, което означава, че всички изображения са видими, освен ако не използвате Pro или Megaplan. Правата за търговско използване обаче са по-ясни: фирмите с приходи над 1 милион долара трябва да използват план от по-висок клас, за да получат пълни търговски права.

🏆 Победител: Равенство! Stealth Mode на Leonardo AI гарантира поверителност, докато Midjourney предлага ясни търговски лицензионни условия за бизнеса.

✨ Най-подходящ за:

Leonardo AI : Фирми и свободни професионалисти, работещи по поверителни проекти

Midjourney: Творчески професионалисти, които се чувстват комфортно с публични изображения, генерирани от AI

Заключителни мисли: Кой трябва да използва какво?

Ето една проста таблица, която ще ви улесни при избора между двете:

Тип потребител Leonardo AI Midjourney Начинаещи ✅ Лесен за използване потребителски интерфейс ✅ Наличен уеб-базиран интерфейс Професионални дизайнери ✅ Персонализирано обучение на модели ❌ По-малко контрол Художници и илюстратори ✅ Реализъм и прецизност ✅ Приказно и експериментално Бизнес и маркетинг ✅ Последователност на марката и поверителност ❌ Всички изображения са публични, освен ако не сте на план от по-висок клас. Любители на AI ✅ Наличен безплатен план ❌ Изисква платен абонамент

Leonardo AI срещу Midjourney в Reddit

Reddit е чудесно място, където можете да разберете какво наистина мислят хората за AI инструментите за изкуство. В случая с Leonardo AI срещу Midjourney, Leonardo AI получава много похвали за интуитивния си потребителски интерфейс.

Освен това, вградените модели и гъвкавостта на Leonardo AI са високо оценени – особено от тези, които не искат да се занимават с инсталации на трети страни като Stable Diffusion. Много потребители се радват на възможността да прецизират изображенията с персонализирани модели и работни процеси, наричайки го солидна алтернатива за творчески експерименти.

🗣 Както посочи този потребител:

Предимствата на Leonardo са: собствени модели, които са доста добри в фотографските стилове и изчисленията извън устройството.

Предимствата на Leonardo са: собствени модели, които са доста добри в фотографските стилове и изчисленията извън устройството.

Някои обаче споменават, че кредитната система и моделът на абонамент изискват внимателно планиране, особено за честите потребители.

🚩 Този потребител на Reddit не се сдържа:

След като се регистрирате, те ще продължат да таксуват сметката ви, а ако някога понижите плана си, всички кредити от предишния ви абонамент от по-висок клас ще бъдат загубени.

След като се регистрирате, те ще продължат да таксуват сметката ви, а ако някога понижите плана си, всички кредити от предишния ви абонамент от по-висок клас ще бъдат загубени.

Midjourney, от друга страна, е обичан заради естетическата си последователност и способността си да генерира детайлни, кинематографични визуализации.

🗣 Потребител на Reddit подчерта:

MJ постоянно получава най-високи оценки за качеството на изображенията (както за реалистични, така и за артистични изображения).

MJ постоянно получава най-високи оценки за качеството на изображенията (както за реалистични, така и за артистични изображения).

Въпреки това, някои потребители на Reddit отбелязват, че Midjourney е по-скъп от другите AI генератори на изображения на пазара.

🚩 В един пост в Reddit се отбелязва:

Основният план позволява само 200 изображения на месец, което ми се струва доста малко. Ако сте като мен и обичате да експериментирате, това ограничение може да ви се стори малко рестриктивно.

Основният план позволява само 200 изображения на месец, което ми се струва доста малко. Ако сте като мен и обичате да експериментирате, това ограничение може да ви се стори малко рестриктивно.

Както можете да видите, няма един-единствен „победител“; всичко се свежда до това какъв работен процес подхожда най-добре на вашия творчески процес.

Запознайте се с ClickUp — най-добрата алтернатива на Leonardo AI срещу Midjourney

Към момента е ясно, че и Leonardo AI, и Midjourney имат своите силни и слаби страни. Ако дадете приоритет на поверителността, ще загубите разнообразието от художествени стилове. Ако заложите изцяло на стила, може да се наложи да жертвате персонализацията или достъпността. Изборът е труден.

Но какво, ако не се налага да избирате? Ако имаше инструмент, който балансира всички тези фактори и в същото време служи като софтуер за сътрудничество в реално време при проектирането? Това е ClickUp – приложението, което предлага всичко необходимо за работата.

Нека започнем с мозъчна атака, първата стъпка във всеки творчески проект – планиране на работните процеси, обсъждане на идеи и съгласуване на дизайнерския екип. Звучи просто, нали? Не е така.

Често се налага да се справяте с хаос от разпръснати бележки, безкрайни имейл кореспонденции и колеги, които погрешно интерпретират вашата визия. Ето тук ClickUp Whiteboards се намесва, за да оправи хаоса.

Можете да обменяте идеи с колегите си в реално време и да свържете разговорите с действия с ClickUp Whiteboards

✅ Сътрудничество в реално време: Работете заедно отвсякъде, обменяйте идеи визуално и споделяйте обратна връзка на момента. ✅ Начертайте идеите си: Създавайте чернови, настроени табла и концептуални карти и ги свържете със задачи. ✅ Вградена AI генерация на изображения: Използвайте ClickUp Brain, за да реализирате идеите си незабавно.

Проучванията показват, че визуалните елементи подобряват разбирането с 400%. Ето защо ClickUp работи – можете да визуализирате всичко на едно място.

Освен това, когато става дума за колеги, които не разбират вашата визия, това се усеща най-силно, когато обяснявате дадена концепция на вашия графичен дизайнер. Те просто не знаят какво точно се върти в главата ви.

Така че, вместо да пишете дълги описания или да играете безкрайна игра на „познай какво имам предвид“, оставете ClickUp Brain да свърши работата.

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате изображения с помощта на AI директно в Whiteboards

📌 Пример: Да предположим, че сте маркетинг мениджър, който се подготвя за пускането на продукт на пазара и се нуждаете от атрактивна визуална концепция за кампанията си. Вместо да чакате дизайнерите да интерпретират вашите неясни описания, използвате ClickUp Brain, за да генерирате незабавно изображения, създадени с помощта на изкуствен интелект, които съответстват на вашата визия – директно в ClickUp Whiteboards. Сътрудничите си в реално време с екипа си, усъвършенствате визуализациите с незабавни корекции с помощта на изкуствен интелект и превръщате окончателната концепция в изпълними задачи.

Всъщност не е нужно да започвате от нулата. ClickUp предлага над 1000 готови шаблона, включително новия шаблон за бяла дъска на ClickUp, който ви дава перфектната комбинация от структура и гъвкавост, за да организирате творческия си процес.

Накрая, творчеството не спира с идеите – то се нуждае от изпълнение. ClickUp Whiteboards свързва вашите идеи директно с вашите работни процеси чрез ClickUp for Design Teams.

Междуотделните дизайнерски проекти често страдат от липса на организация и неудовлетвореност поради фрагментирани заявки и обратна връзка. Дизайнерското решение на ClickUp елиминира този хаос, като предоставя централизиран център за целия ви дизайнерски работен процес.

Ето как:

Централизирано управление на заявките: Организирайте всички постъпващи заявки за дизайн на едно място чрез Организирайте всички постъпващи заявки за дизайн на едно място чрез ClickUp Tasks , за да сте сигурни, че нищо няма да се изгуби.

Инструменти за дизайн, задвижвани от AI: Генерирайте мигновено потребителски пътувания, персони и дизайнерски брифинги с ClickUp Brain.

Оптимизирани обратна връзка и одобрения: Добавяйте бележки към дизайни, записвайте обратна връзка чрез Добавяйте бележки към дизайни, записвайте обратна връзка чрез ClickUp Clips , вграждайте Figma и InVision файлове и ускорявайте одобренията.

Безпроблемна интеграция: Интегрирайте с над 1000 инструмента (Slack, Miro, Figma, Google Suite и др.), което опростява работния ви процес по дизайна.

Статус на задачите и разпределение: Вижте статуса на всяка дизайнерска задача и лесно разпределяйте водещите дизайнери.

Централизирана комуникация: Използвайте коментари към задачите и Използвайте коментари към задачите и ClickUp Chat , за да обсъждате и делегирате, като елиминирате размяната на имейли.

Leonardo и Midjourney правят изкуство – ClickUp прави всичко

Leonardo AI и Midjourney са чудесни за създаване на впечатляващи изображения, генерирани от изкуствен интелект, но какво се случва след това? Брейнсторминг, усъвършенстване, планиране, сътрудничество и реално изпълнение на идеите? Ето тук ClickUp поема водещата роля.

Процес мениджърът на B2B маркетинговата платформа AI bees, Джейсън Ермак, обобщи:

ClickUp разполага с инструменти за визуализиране на вашия процес, цели и др. Това е върхът на съвместната работа и се подобрява в тази насока, особено с добавянето на Whiteboard View.

ClickUp разполага с инструменти за визуализиране на процесите, целите и др. Това е върхът на съвместната работа и се подобрява в тази насока, особено с добавянето на Whiteboard View.

От бели дъски, които дават живот на идеите, до ClickUp Brain за незабавни изображения, генерирани от изкуствен интелект, и автоматизация на задачите, която поддържа всичко в ред – ClickUp превръща творчеството в действие без излишни колебания. Освен това, с възможност за сътрудничество в реално време и над 1000 шаблона, получавате структура без хаос.

Регистрирайте се сега в ClickUp и се насладете на най-доброто управление на проекти, задвижвано от изкуствен интелект.