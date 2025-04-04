13 най-добри алтернативи на Mighty Networks през 2025 г.

Страхотните общности не просто съществуват – те кипят от енергия, предизвикват разговори и често се превръщат в нещо по-голямо, отколкото някой би могъл да си представи.

Платформите за изграждане на общности са катализатори за всички тези ефекти. Но понякога такива платформи създават търкания в процеса, налагат ви строги структури и ви карат да работите в рамките на техните ограничения.

Най-добрите платформи за изграждане на общности са естествени и интуитивни – като продължение на вашата визия. Mighty Networks се стреми да бъде такава, като предоставя на творци, преподаватели и предприемачи пространство, в което да изграждат, ангажират и продават по свои собствени условия. И за мнозина това се оказа вярно.

Но няма универсален инструмент, който да подхожда на всички. Може би се нуждаете от повече гъвкавост, по-добро сътрудничество или нещо, което да се разраства заедно с вас. Добрата новина? Имате избор.

Ето 13 алтернативи на Mighty Networks, които ще ви помогнат да намерите подходящата платформа за онлайн общност.

⏰ 60-секундно резюме Ето 13-те най-добри алтернативи на Mighty Networks за изграждане на процъфтяваща онлайн общност: ClickUp : Най-доброто решение за групова работа с инструменти за управление на проекти и работни процеси. Slack: Най-доброто решение за комуникация в реално време и сътрудничество в общности Discord: Най-доброто за геймъри и ангажиране на общността на живо Facebook групи: Най-подходящи за използване на съществуващите социални мрежи за изграждане на общности Discourse: Най-доброто за дискусии в общности, базирани на форуми с отворен код Circle: Най-доброто решение за създаване на персонализирани, частни пространства за общности Kajabi Communities: Най-доброто решение за творци, които интегрират курсове за обучение с общност Patreon: Най-подходящ за творци, които търсят платформи за членство с опции за абонамент. Bettermode: Най-доброто решение за създаване на персонализирани и гъвкави общности Thinkific: Най-доброто решение за преподаватели, които създават и продават онлайн курсове Podia: Най-доброто решение за създатели, които продават дигитални продукти Hivebrite: Най-доброто решение за професионални и частни общности EducateMe: Най-доброто за инструменти за преподаване на живо и ангажиране на учениците

Защо да изберете алтернативи на Mighty Networks

Mighty Networks е солиден избор за изграждане на общност, но в зависимост от вашите цели, алтернативата може да предложи ключови функции, които по-добре отговарят на вашите нужди.

Ето някои от основните причини, поради които повечето хора решават да направят тази промяна:

По-умни AI възможности : Някои платформи отиват по-далеч с AI-задвижвани инструменти като автоматизирана модерация, препоръки за съдържание и информация за ангажираността.

Повече възможности за персонализиране : Някои алтернативи ви дават по-голям контрол над брандинга, оформлението и достъпа на членовете, така че можете да оформите платформата според вашата визия.

По-силни интеграции : Ако разчитате на CRM, инструменти за имейл маркетинг или анализи, някои платформи за общности предлагат по-дълбоки интеграции.

Неограничена мащабируемост : Имате нужда от разрастване? Някои опции могат да се справят с хиляди, дори милиони членове, благодарение на : Имате нужда от разрастване? Някои опции могат да се справят с хиляди, дори милиони членове, благодарение на комуникационни инструменти от корпоративно ниво.

Специализирани функции : Независимо дали се нуждаете от хостинг на събития, инструменти за монетизация, управление на обучението или директории на членове, много от алтернативите на Mighty Networks разполагат с тези вградени функции.

По-умно ценообразуване: от безплатни планове до модели с плащане по потребление, някои платформи улесняват управлението на разходите.

Подходящата платформа „всичко в едно“ трябва да работи за вас и вашата общност, а не обратното.

💡Съвет от професионалист: Преди да се ангажирате с дадена платформа, обмислете първо да се присъедините към съществуваща общност. Като член на общността ще получите представа за нейните силни страни, ограничения и динамика на ангажираност, което са ценни уроци за намирането на вашата собствена група в интернет.

13 най-добри алтернативи на Mighty Networks

Сега, когато вече знаете какво да търсите, ето списък с 13-те най-добри алтернативи на Mighty Networks, с които да изградите леснодостъпна онлайн общност:

Да поддържате ангажираност в общността е едно, но да я поддържате организирана и да работи гладко е друго. Ето тук идва ClickUp!

ClickUp е повече от просто платформа за общности – това е всичко в едно приложение за работа. Това е вашият централизиран център за управление на дискусии, опростяване на работните процеси и управление и проследяване на проекти или задачи – всичко на едно място.

Започнете да използвате ClickUp безплатно Свържете разговорите с задачите и запазете контекста централизиран с ClickUp Chat.

За разлика от традиционните приложения за съобщения, които разделят дискусиите от действията, ClickUp Chat гарантира, че всеки разговор е свързан с важната тема. Съобщенията могат да се превърнат в задачи с едно кликване, като поддържат структурирани целите на вашата група, ориентирана към постигането на цели.

Уверете се, че вашите разговори и задачи остават на едно и също място, без да се налага да превключвате между приложения.

В чатовете AI помощта на ClickUp Brain обобщава теми, предлага отговори и автоматично създава задачи, за да не пропусне нищо вашата група. Всяка дискусия остава свързана с подходящи задачи и документи, предоставяйки пълен контекст.

📮 ClickUp Insight: Почти 20% от участниците в нашето проучване изпращат над 50 незабавни съобщения дневно. Този голям обем може да е признак за екип, който постоянно общува с бързи размени – чудесно за скоростта, но и подходящо за претоварване на комуникацията. С интегрираните инструменти за сътрудничество на ClickUp, като ClickUp Chat, вашите разговори винаги са свързани с правилните задачи, което подобрява видимостта и намалява необходимостта от ненужни последващи действия.

ClickUp Spaces ви позволява да създадете работно пространство, което отговаря на уникалните нужди на вашия екип, независимо дали управлявате проекти, проследявате кампании или организирате работата с клиенти. С персонализирани статуси, над 15 ClickUp изгледа и детайлни разрешения, Spaces ви помага да поддържате работата си структурирана, без излишно затрупване.

Поддържайте екипите и проектите си организирани с ClickUp Spaces

Можете също да запазите Spaces като частни или да ги споделите с конкретни екипи, като по този начин гарантирате, че правилните хора имат достъп до правилната информация. ClickUp осигурява сигурен контрол на достъпа, като позволява на мениджърите на общности да задават подробни разрешения за всеки потребител.

Независимо дали имате нужда да ограничите чувствителни дискусии, да ограничите редактирането на съдържание или да присвоите достъп въз основа на роли, функциите на ClickUp за само преглед, коментиране, редактиране и пълни разрешения ви позволяват да контролирате кой може да вижда, взаимодейства и променя съдържанието на общността.

Да предположим, че трябва да изградите общност за вашите онлайн курсове по богатство. С ClickUp за маркетингови екипи можете да посветите пространство и чат на записалите се студенти и частно пространство за вашите колеги. Възлагайте домашни задачи на учащите и задачи, свързани с работата, на вашите колеги и поддържайте нещата в ред от един единствен раздел.

Планирайте и проследявайте маркетинговите си усилия и ангажираността на едно място с ClickUp за маркетингови екипи.

Не знаете откъде да започнете? ClickUp предлага готови за употреба шаблони за планиране на общности, социални медии и комуникация, които опростяват сложните работни процеси.

Шаблонът за управление на общности на ClickUp е създаден, за да ви помогне да изградите и организирате онлайн платформа за общности с лесен за използване интерфейс.

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте задачите си по управление на общността с шаблона за управление на общността на ClickUp.

Независимо дали модерирате форум, изграждате комуникационна стратегия за марката или насърчавате социална група, този шаблон помага да оптимизирате дискусиите, да разпределите отговорностите и да поддържате всичко в добро състояние.

Разширени функции като управление на събития, автоматизация на работния процес и интеграции с платформи като HubSpot и Slack гарантират безпроблемно изпълнение, като елиминират пречките и поддържат маркетинговите инициативи в правилната посока.

Най-добрите функции на ClickUp

Покажете уменията си в ClickUp и се свържете с членове със сходни интереси в общността на ClickUp.

Обсъждайте, планирайте и изпълнявайте безпроблемно с ClickUp Docs и ClickUp Whiteboards.

Генерирайте идеи, обобщавайте дискусии и автоматизирайте задачи с ClickUp Brain

Проследявайте ангажираността, маркетинговите резултати и дейността на екипа с таблата за управление на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да изпитат трудности при усвояването на ClickUp поради голямото разнообразие от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

ClickUp предлага нещо за всеки тип човек. Независимо дали ви помагат списъците, диаграмите на Гант, лепящите се бележки или нещо друго, тук ще го намерите. Освен това, то е толкова многофункционално, че го използвам във всички аспекти на живота си – от работата до списъците за пазаруване, сътрудничеството в общността и управлението на домакинството. Обичам колко е интегрирано!

ClickUp предлага нещо за всеки тип човек. Независимо дали ви помагат списъците, диаграмите на Гант, лепящите се бележки или нещо друго, тук ще го намерите. Освен това, той е толкова многофункционален, че го използвам във всички сфери на живота си – от работата до списъците за пазаруване, сътрудничеството в общността и управлението на домакинството. Обичам колко е интегриран!

2. Slack (Най-доброто за комуникация в реално време и сътрудничество в общности)

чрез Slack

За разлика от традиционните платформи за общности, Slack е създаден за незабавно сътрудничество. С живи гласови и видео разговори, безпроблемна интеграция на приложения и доброволни общностни групи, той насърчава динамични, интерактивни връзки.

Независимо дали търсите Slack общности, свързани с маркетинга, за да се свържете с други маркетинг специалисти, или общности на разработчици, за да разберете най-новите технологични тенденции, Slack има място за вас.

Единственият недостатък? Няма да можете да управлявате съвместни проекти на общността успоредно с комуникацията (за разлика от алтернативи като ClickUp!).

Най-добрите функции на Slack

Организирайте дискусии по теми, проекти или интереси за структурирани разговори с възможност за търсене.

Ангажирайте се с гласов/видео чат в реално време и асинхронни актуализации за удобство.

Присъединете се към или създайте доброволчески групи в Slack, за да споделяте знания и да разширите мрежата си.

Ограничения на Slack

Безплатният план запазва само 90 дни от съобщенията, което ограничава дългосрочните препратки.

Дизайнът, ориентиран към чата, не е идеален за структурирани, дълги дискусии.

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 8,75 $/потребител на месец

Business+ : 15 $/потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценка и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 33 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 500 отзива)

👀 Знаете ли, че... Повече от две трети (65%) от потребителите на социални медии се чувстват по-уверени онлайн, когато използват социални приложения, фокусирани върху общности, като Discord или Twitch, отколкото традиционните платформи, базирани на фийдове, като Instagram и Twitter.

4. Discord (Най-подходящ за геймъри и ангажиране на общността на живо)

чрез Discord

Не можете да се решите между Slack и Discord за хостинг на вашата общност? Дебатът Slack срещу Discord се свежда до структурирано сътрудничество срещу потапяне в реално време. И двете предлагат постоянни чат и общностни пространства, но Discord се отличава с постоянно активни гласови канали, безпроблемно стрийминг на живо и динамично взаимодействие.

Независимо дали създавате гейминг център, група за учене или професионална мрежа, Discord създава по-интерактивно, ориентирано към общността преживяване, отколкото подходът на Slack, който поставя текста на първо място и поддържа ангажираността на членовете.

Най-добрите функции на Discord

Присъединявайте се и напускайте разговори по всяко време с гласовите канали на Discord.

Излъчвайте на живо игри, презентации или видеоклипове с високо качество и минимално забавяне.

Задайте нива на достъп за модератори, членове и новодошли за по-добро управление на общността.

Ограничения на Discord

Форматът на Discord, базиран на чат, затруднява организирането на дълги текстове.

Цени на Discord

Безплатно

Nitro Classic: 4,99 $/месец

Nitro: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Discord

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 470 отзива)

4. Facebook групи (най-подходящи за достигане до широка аудитория и изграждане на органична общност)

чрез Facebook групи

Facebook групите улесняват изграждането и разрастването на онлайн общности в най-голямата социална мрежа в света.

За разлика от други платформи и приложения за съобщения с ограничения – като максималния размер на групата в WhatsApp от 1024 членове – Facebook Groups поддържат неограничен брой членове, което ги прави мащабируем избор за марки, създатели и бизнеси.

С вградени инструменти за откриване, ангажиране и административни прозрения, те помагат за насърчаване на значими дискусии и свързване на хора със сходни интереси.

Най-добрите функции на Facebook групите

Възползвайте се от огромната база потребители на Facebook, за да разраствате общността си по естествен начин.

Споделяйте видеоклипове, изображения и публикации с възможности за монетизиране чрез реклами или абонаменти.

Контролирайте видимостта с ексклузивни пространства, достъпни само за членове, или публични групи за по-широко ангажиране.

Ограничения на Facebook групите

Алгоритъмът на Facebook контролира видимостта на публикациите, което потенциално ограничава обхвата и ангажираността.

Цени на Facebook групи

Безплатно завинаги

Рейтинги и отзиви за Facebook групи

G2: 4. 3/5 (650+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли, че... Около 1,8 милиарда души се включват в групи във Facebook всеки месец!

5. Discourse (Най-доброто за дискусии в общности, базирани на форуми с отворен код)

чрез Discourse

Много създатели на общности започват с Facebook групи или други алтернативи на WhatsApp, но с разрастването на общностите им се нуждаят от по-структуриран инструмент за ангажиране. Въведете Discourse.

Създаден за смислени дискусии и съвместно споделяне на знания, Discourse надхвърля платформите за чат, като организира разговори с категории, нива на доверие и модерация, задвижвана от изкуствен интелект.

Това е предпочитаният избор на мнозина за форуми, продуктови общности и центрове за знания.

Най-добрите функции на Discourse

Структурирайте дискусиите с теми и подтеми за лесна навигация.

Награждавайте ангажираността, като предоставяте повече привилегии на активните и уважавани членове.

Поддържайте уважителна среда с вградени инструменти за управление на съдържанието

Ограничения на Discourse

Фокусирани върху асинхронни дискусии, без вграден чат на живо или стрийминг.

Цени на Discourse

Стартово ниво : 20 $/месец

Стандартен : 100 $/месец

Бизнес : 500 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Discourse

G2: 4. 0/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

Какво казват реалните потребители за Discourse

Discourse е много лесен за използване и изключително удобен за потребителите. Едно от нещата, които най-много ми харесват в него, са наградите, които могат да се присъждат на най-активните участници.

Discourse е много лесен за използване и много удобен за потребителя. Едно от нещата, които най-много ми харесват в него, са пакетите и наградите, които могат да се присъждат на най-активните участници.

6. Circle (Най-подходящ за създаване на персонализирани, частни пространства за общности)

чрез Circle

Ами ако софтуерът за вашата общност беше нещо повече от чат стая?

Circle съчетава дискусии, събития на живо и курсове в една оптимизирана платформа – вече не е нужно да се занимавате с множество инструменти. Създадена за творци и марки, тя насърчава ангажиращи, интерактивни пространства, където членовете могат да се свързват по истински начин.

Най-добрите функции на Circle

Структурирайте дискусиите по теми за целенасочени и достъпни разговори.

Създавайте курсове с мултимедия, тестове и графици за постепенно предоставяне на информация, за да обучавате членовете

Персонализирайте външния вид на платформата, за да съответства на вашата марка и да създадете едно цялостно преживяване.

Ограничения на кръговете

Разширените функции като автоматизирани работни процеси и анализи са ограничени до плановете от по-висок клас.

Цени на Circle

Професионална : 89 $/месец

Бизнес : 199 $/месец

Enterprise : 360 $/месец

Plus Branded App: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на кръгове

G2: 4. 8/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (40+ отзива)

💡 Професионален съвет: 64% от хората се чувстват свързани с други, които харесват същото съдържание, дори и да не са се срещали никога. Укрепете това чувство за принадлежност, като улесните потребителите да намират и общуват с хора със сходни интереси. Насърчавайте връзките чрез интерактивни дискусии, събития на живо и предизвикателства за общността. Колкото по-силна е общността, толкова по-ангажирани и лоялни ще бъдат вашите потребители.

7. Kajabi Communities (Най-подходящо за създатели, които интегрират курсове за обучение с общността)

чрез Kajabi Communities

Знанието е сила, но общността го превръща в влияние. Kajabi започна като платформа за онлайн курсове, помагаща на създателите да превърнат експертизата си в дигитални продукти. Днес Kajabi Communities отива още по-далеч, предлагайки напълно интегрирано пространство, където членовете могат да учат, да се свързват и да растат заедно.

С вградени курсове, програми за коучинг, събития на живо и инструменти за монетизация, тя е проектирана да превърне пасивната аудитория в ангажирани, плащащи членове.

Най-добрите функции на Kajabi Communities

Съчетайте ангажираността на общността със структурирани обучителни преживявания

Провеждайте живи сесии с въпроси и отговори, коучинг сесии и групови комуникационни събития без инструменти на трети страни.

Поддържайте интереса на членовете с проследяване на постигнатите резултати, напомняния и интерактивни предизвикателства.

Ограничения на Kajabi Communities

Само плановете от по-висок клас отключват разширени функции за автоматизация, анализи и персонализиране.

Цени на Kajabi Communities

Kickstarter : 89 $/месец

Основен : 149 $/месец

Растеж : 199 $/месец

Pro: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Kajabi Communities

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (210+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Kajabi

Kajabi ни позволява да интегрираме нашите целеви страници за маркетинг, дрип имейли за маркетинг, съдържание, което да изпращаме и наблюдаваме към клиентите, и да контролираме достъпа на клиентите.

Kajabi ни позволява да интегрираме нашите целеви страници за маркетинг, дрип имейли за маркетинг, съдържание, което да промотираме и наблюдаваме пред клиентите, и да контролираме достъпа на клиентите.

🧠 Интересен факт: Средновековните гилдии в Европа са сред най-ранните форми на професионални общности. Занаятчии и търговци са създали тези гилдии, за да регулират търговията си, да поддържат стандарти за качество и да подкрепят членовете си – доказателство за трайната сила на сътрудничеството в общността.

8. Patreon (Най-подходящ за творци, които търсят платформи за членство с опции за абонамент)

чрез Patreon

Patreon е платформа за членство, която дава на създателите контрол върху ангажираността и монетизацията. Забравете преследването на харесвания и приходи от реклами – създайте ексклузивни общности, в които феновете се абонират за бонусно съдържание, директни взаимодействия и премиум преживявания.

Най-добрите функции на Patreon

Споделяйте съдържание без ограничения от алгоритми, за да достигнете директно до вашата аудитория.

Предлагайте ексклузивни видеоклипове, подкасти и публикации, за да възнаградите абонатите си.

Задайте диференцирани цени с уникални предимства за различни сегменти от аудиторията.

Печелете редовни приходи чрез абонаменти, бакшиши и ексклузивни продажби.

Ограничения на Patreon

Въпреки че е по-гъвкава от някои платформи, Patreon налага правила, които ограничават определени видове съдържание.

Цени на Patreon

Безплатно за неплатени общности

Pro : 8% от доходите, спечелени в Patreon

Премиум: 12% от доходите, спечелени в Patreon

Оценки и рецензии за Patreon

G2 : 4. 1/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Patreon

Предимствата на Patreon са, че е добре познат и мога да качвам текст или изображения за секунди. Имам късмета да имам няколко патрона. Какви са конкурентите? Колко мога да се разпръсна като мултимедиен артист и автор? Аз управлявам цялото си предприятие

Предимствата на Patreon са, че е добре познат и мога да качвам текст или изображения за секунди. Имам късмета да имам няколко патрона. Какви са конкурентите? Колко мога да се разпръсна като мултимедиен артист и автор? Аз управлявам цялото си предприятие

👀 Знаете ли, че... 66% от потребителите казват, че онлайн общностите влияят на решенията им за покупка, като определят кои продукти и марки подкрепят. Но за създателите не винаги е лесно да превърнат страстта си в доход – особено на платформи, където алгоритми определят кой вижда съдържанието им.

9. Bettermode (Най-доброто за създаване на персонализирани и гъвкави общности)

чрез Bettermode

Не всички общности са еднакви, така че защо да се задоволявате с една универсална платформа?

Bettermode ви дава пълен контрол над външния вид, функционалността и ангажираността на вашата общност. Независимо дали се нуждаете от лично пространство за членовете, публичен форум за разширяване на разговорите или хибриден модел с ексклузивно съдържание, Bettermode се адаптира към вашата визия, позволявайки ви да изградите общност по вашите условия.

Най-добрите функции на Bettermode

Хоствайте вашата общност на персонализиран домейн за по-съгласувано преживяване на марката.

Позволете на членовете да влизат с съществуващи социални или приложни данни за лесен достъп.

Създавайте и персонализирайте пространства за общности без усилие с редактор без код, който работи с плъзгане и пускане.

Ограничения на Bettermode

Въпреки гъвкавостта си, зависимостта на платформата от предварително проектирани шаблони може да ограничи уникалните дизайнерски решения.

Ограничено взаимодействие в реално време поради липсата на вградени функции за глас, видео или чат на живо.

Цени на Bettermode

Стартово ниво: Безплатно

Pro: 59 $/месец

План за предприятия: Персонализирани цени

Bettermode ревюта и оценки

G2 : 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Bettermode

Полезни шаблони, с които да започнете, а след това много лесни за персонализиране и адаптиране към вашите нужди. Няколко лесни за следване статии и видеоклипове, които ни помагат да извлечем максимума от BetterMode, и да, разбира се, те имат платформа за общност, където можете да се свържете с други хора, които използват BetterMode.

Полезни шаблони, с които да започнете, а след това много лесни за персонализиране и адаптиране към вашите нужди. Няколко лесни за следване статии и видеоклипове, които ни помагат да извлечем максимума от BetterMode, и да, разбира се, те имат платформа за общност, чрез която да се свързвате с други хора, които използват BetterMode.

10. Thinkific (Най-подходящ за преподаватели, които създават и продават онлайн курсове)

чрез Thinkific

Thinkific е платформа за обучение, базирана на общността, създадена за преподаватели, създатели на курсове и компании, които искат да съчетаят ангажираността със структурирано обучение.

Той създава интерактивни пространства, където студентите могат да задават въпроси, да се включват в дискусии и да присъстват на събития на живо, като същевременно преминават безпроблемно между курсовете и функциите на общността.

Най-добрите функции на Thinkific

Организирайте сесии с въпроси и отговори, коучинг сесии и интерактивни уроци за ангажиране в реално време.

Свържете се с членовете на общността по всяко време чрез известия и специално мобилно приложение.

Проследявайте тенденциите в ангажираността, най-активните участници и активните членове, за да стимулирате участието и задържането.

Ограничения на Thinkific

Идеални за общности, фокусирани върху образованието и коучинга, но по-малко подходящи за общо мрежуване или социално ангажиране.

Цени на Thinkific

Основен : 49 $/месец

Старт : 99 $/месец

Разрастване: 199 $/месец

Оценки и рецензии за Thinkific

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (180+ отзива)

👀 Знаете ли, че... Според McKinsey & Company, марките, които активират „маховика“ на общността, виждат как публикациите – независимо дали са от самата марка или от потребителите – стават вирусни поне два пъти в годината.

11. Podia (Най-подходящо за създатели, които продават дигитални продукти)

чрез Podia

Динамичните онлайн общности са нещо повече от обикновени разговори – те създават значими преживявания, които карат членовете да се връщат. Въпреки това, много създатели се оказват заклещени в платформи, които дават предимство на показателите за ангажираност пред реалното притежание, оставяйки ги на милостта на алгоритмично управляваните фийдове.

Podia променя правилата, като дава на създателите пълен контрол над тяхната общност, съдържание и приходи на едно място, без ограниченията на социалните медии.

Най-добрите функции на Podia

Изпращайте целеви имейли до вашата общност, без да разчитате на инструменти на трети страни.

Създайте напълно функционален уебсайт с продажбени страници и блог съдържание

Продавайте курсове, членства и общности заедно като един пакет

Ограничения на Podia

Проектирани предимно за продажби, а не за създаване на дълбоко, основано на дискусии ангажиране

Цени на Podia

Mover : От 39 $ на месец

Shaker : 89 $/месец

Podia Email: Безплатно и с двата плана

Оценки и рецензии за Podia

G2 : 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 110 отзива)

12. Hivebrite (Най-подходящ за професионални и частни общности)

чрез Hivebrite

Не всички общности са предназначени за широката публика. Някои са насочени към професионалисти, възпитаници и частни мрежи, които процъфтяват благодарение на ексклузивността, структурата и ангажираността, насочена към определена цел.

Hivebrite предоставя инфраструктурата за мрежи, събития, менторство и набиране на средства в рамките на добре организирани групи. Независимо дали управлявате асоциация, корпоративна мрежа или членство само с покана, Hivebrite предлага контрола, персонализацията и сигурността, необходими за поддържане на ангажираността и ценността на вашата общност.

Най-добрите функции на Hivebrite

Организирайте членовете в частни групи, индустриални клъстери или мрежи от възпитаници с персонализирани контроли за достъп.

Вградените инструменти за дарения и спонсорство позволяват директно набиране на средства от общността.

Подробни профили, директории с възможност за търсене и менторски програми насърчават професионалните връзки.

Ограничения на Hivebrite

Няма вградена функция за незабавни бизнес съобщения или чат на живо.

Дискусиите разчитат само на взаимодействия в стил форум

Цени на Hivebrite

Свържете се : Персонализирани цени

Мащаб : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hivebrite

G2 : 4. 4/5 (140+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hivebrite

Мощна и гъвкава платформа: Hivebrite предлага цялостен набор от функции, които отговарят на разнообразните нужди на общността. От форуми и групи до събития и споделяне на съдържание, тя предоставя всички инструменти, от които се нуждаем, за да насърчим ангажираността и връзките

Мощна и гъвкава платформа: Hivebrite предлага цялостен набор от функции, които отговарят на разнообразните нужди на общността. От форуми и групи до събития и споделяне на съдържание, тя предоставя всички инструменти, от които се нуждаем, за да насърчим ангажираността и връзките

чрез EducateMe

EducateMe е създаден за преподаватели, треньори и институции, които искат да създадат интерактивни учебни общности с живи сесии, структурирани дискусии и сътрудничество между учениците.

За разлика от общите платформи за общности, тя се фокусира върху образованието, като предлага виртуални класни стаи, проследяване на напредъка и общности, базирани на курсове, за по-завладяващо учебно преживяване.

Най-добрите функции на EducateMe

Проследявайте етапите на обучение, участието и постиженията, за да стимулирате ангажираността на учениците.

Насърчавайте взаимното учене и сътрудничеството чрез структурирани общностни пространства.

Управлявайте задачите на студентите, давайте обратна връзка и улеснявайте дискусиите по курса

Ограничения на EducateMe

Идеални за общности, фокусирани върху ученето, но по-малко приспособими за общи социални или професионални мрежи.

Цени на EducateMe

Разширено : 150 $/месец

Pro : 240 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за EducateMe

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Изграждане на общност? Има по-умно решение с ClickUp

Най-добрата платформа за общности подкрепя вашата визия, стимулира ангажираността и се адаптира към вашите нужди. Тези 13 алтернативи на Mighty Networks предлагат сътрудничество в реално време, структурирано обучение и опции за персонализиране.

За решение, което съчетава продуктивност, сътрудничество и автоматизация, за да поддържате процъфтяването на вашата общност, ClickUp е идеалният избор.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и усетете разликата!