Топ 11 алтернативи на Grain AI за транскрипции на срещи и сътрудничество

Случавало ли ви се е да напуснете среща и да си помислите: „Чакай, какво всъщност решихме?“

AI-базираните инструменти за срещи, като Grain AI, помагат да записвате разговорите като бележки от срещите, на които можете да разчитате. Но Grain AI не е единствената ви опция.

В зависимост от нуждите на вашия екип, може да искате по-дълбока интеграция, по-усъвършенствани анализи или безплатен план, който действително ви дава добавена стойност. Много алтернативи на Grain AI предлагат по-интелигентни начини за събиране, анализиране и действие въз основа на информация от срещи – чрез AI-базирани асистенти, интелигентни разговори или безпроблемна CRM синхронизация.

Ето някои от най-добрите инструменти за транскрипция на срещи, които променят начина, по който екипите по продажбите и други професионалисти работят с бележки от срещи и взаимодействия с клиенти.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на другите 11 алтернативи на Grain, които са на разположение: ClickUp : Най-доброто решение за AI бележки от срещи и управление на работния процес Най-доброто решение за AI бележки от срещи и управление на работния процес

Otter AI : Най-доброто за точност на транскрипцията в реално време

Fireflies. ai : Най-доброто за AI-базирани анализи и информация за срещите

Avoma : Най-доброто решение за анализи на продажбите и коучинг

Fathom : Най-доброто решение за безплатни AI обобщения на срещи

tl;dv : Най-доброто за съвместни видео анотации

Notta : Най-доброто решение за многоезична транскрипция

Gong : Най-доброто решение за анализ на приходите и подпомагане на екипа по продажбите

Zoominfo Chorus : Най-доброто решение за анализ на разговори и обучение за сключване на сделки

MeetGeek : Най-доброто решение за автоматизирани бележки от срещи и акценти

Descript: Най-доброто решение за разширени възможности за редактиране на аудио/видео файлове

Какво е Grain AI?

Grain AI е платформа за интелигентни срещи, която помага на екипите да записват, организират и споделят бележки и ключови моменти от виртуални срещи. Тя действа като съвместно работно пространство, което позволява на потребителите да записват видеоразговори, да подчертават ключови идеи и да създават клипове, които могат да се споделят.

Интегрирайки се безпроблемно с популярни платформи за видеоконферентна връзка като Zoom, тя автоматизира воденето на бележки и запазва важни моменти и дискусии, като прави срещите по-достъпни и приложими с AI-задвижвани акценти и инструменти за сътрудничество.

🧠 Интересен факт: „Умората от Zoom“ – термин, измислен от Джереми Бейлсън от Станфорд, е реално, проучено явление – мозъкът ни работи по-усилено по време на виртуални срещи, което води до повишена умствена умора.

Защо да изберете алтернативи на Grain AI?

Въпреки че Grain AI предлага отлични възможности за документиране на срещи, няколко фактора могат да накарат екипите да търсят алтернативи:

Ограничени възможности за интеграция : Grain AI работи предимно с Zoom, което може да бъде ограничаващо за организации, които използват няколко платформи за сътрудничество. Много екипи се нуждаят от решения, които работят безпроблемно в Google Meet, Microsoft Teams и други инструменти за конференции.

Ценови съображения : Ценовата структура може да не е ефективна за растящи екипи, тъй като разходите могат бързо да се увеличат с добавянето на нови потребители и разширени функции. Малките и средните предприятия често се нуждаят от по-гъвкави ценови модели.

Ограничения на точността на транскрипцията : Въпреки че като цяло е надеждна, качеството на транскрипцията може да не е толкова добро в сравнение със специализираните услуги, особено при технически термини, няколко говорители или акценти.

Предизвикателства за потребителското преживяване : Интерфейсът, макар и функционален, може да се окаже прекалено сложен за нови потребители, които се нуждаят от по-интуитивно преживяване без обширно обучение.

Ограничена дълбочина на анализа: Информацията, предоставяна от платформата, може да не е достатъчно надеждна за екипите по продажбите и екипите за успех на клиентите, които търсят по-задълбочен анализ на моделите на разговори и настроенията на клиентите.

За екипите, които се сблъскват с тези предизвикателства, алтернативите в този списък предлагат специализирани функции и възможности, които могат да отговорят по-добре на вашите специфични нужди.

11 алтернативи на Grain AI на един поглед

Ето кратък преглед на примерите за употреба и отличителните характеристики на всяка алтернатива на Grain AI!

Инструмент Най-подходящо за Отличителна характеристика ClickUp AI бележки от срещи и управление на работния процес Универсална платформа за продуктивност с AI за водене на бележки Otter AI Точност на транскрипцията в реално време Превъзходно AI транскрибиране с идентификация на говорещия Fireflies. ai Информация за срещите, базирана на изкуствен интелект Автоматизирана интелигентност на разговорите Avoma Информация за продажбите Анализ на разговорите за екипите по приходите Fathom Безплатни AI обобщения на срещи Напълно безплатен AI асистент за срещи tl;dv Съвместни видео анотации Видео маркери с времеви отметки и споделяне Notta Многоезична транскрипция Поддържат се над 104 езика с висока точност. Gong Информация за приходите Цялостна платформа за изпълнение на продажби Zoominfo Chorus Интелигентност на разговорите AI коучинг за екипи по продажбите MeetGeek Автоматизирани акценти от срещите Интелигентни обобщения на срещи и задачи за действие Descript Разширено редактиране на аудио/видео Редактиране със студийно качество и висококачествена транскрипция

Най-добрите алтернативи на Grain AI, които можете да използвате

Независимо дали се нуждаете от безплатна алтернатива на Grain или от стабилна платформа за продажби с надеждни AI функции, този списък ще ви помогне:

1. ClickUp (най-доброто решение за AI бележки от срещи и управление на работния процес)

Започнете Свържете бележките си от срещите с ClickUp Docs и Tasks с ClickUp AI Notetaker.

Представете си, че всяка блестяща идея от дискусиите на вашия екип автоматично се превръща в задачи с определени срокове. ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, преодолява различията между разговорите и изпълнението, с които толкова много екипи се борят.

За разлика от Grain, който се фокусира само върху срещите, ClickUp комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

ClickUp AI Notetaker автоматизира бележките от срещите и задачите за действие, позволявайки на екипите да се съсредоточат върху дискусиите, докато записва всичко в реално време. Интегриран с ClickUp Meetings, този интелигентен софтуер за преобразуване на реч в текст записва, транскрибира и обобщава вашите срещи, докато вие се съсредоточавате върху значимото участие.

Превърнете информацията от срещите в действия с ClickUp AI Notetaker

Интелигентната AI за бележки от срещи разпознава говорителите, разбира контекста и дори преодолява езиковите бариери, като гарантира, че нито един детайл не се губи – безпроблемен начин да документирате разговорите без отвличане на вниманието. Бележките се появяват незабавно във вашата ClickUp Inbox, което елиминира забавянията след срещата. Докато AI предоставя предложения и открива потенциални действия, потребителите запазват контрол над създаването на списъци със задачи, разпределянето им и определянето на крайни срокове.

Направете бележките и транскрипциите от срещите си достъпни за търсене с ClickUp Brain.

Вградената AI на ClickUp, ClickUp Brain, може да направи вашите транскрипции още по-лесни за търсене. Просто задайте въпрос на естествен език – например, Какво беше обсъдено на 10 януари с екипа по продажбите? – и Brain ще прегледа бележките ви от срещата, за да ви предостави ключовите подробности.

Brain може също да преобразува вашите бележки в задачи, да изготвя чернови на имейли и отговори, да превежда дискусии или да извлича ключови прозрения за доклади.

Превеждайте бележките от срещите на различни езици с помощта на ClickUp Brain.

Въз основа на това, ClickUp Docs се интегрира с AI Notetaker, за да организира и съхранява транскрипции от срещи в работно пространство, което поддържа търсене и сътрудничество.

Работете заедно върху бележки от срещи и планове за действие с помощта на ClickUp Docs.

Членовете на екипа могат лесно да имат достъп, да редактират и да коментират тези документи, като по този начин се гарантира, че всички са на една вълна по отношение на важните решения и информация. Бележките, генерирани от AI, се интегрират безпроблемно с вашата система за документи, като създават база от знания, която съхранява институционалната памет в цялата ваша организация.

За екипи, които търсят последователност в документацията на своите срещи, шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp предоставя структурирана рамка, която стандартизира начина, по който се записват дискусиите в цялата организация.

Получете безплатен шаблон Започнете веднага с шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Този персонализируем шаблон включва раздели за участниците, точки от дневния ред на срещата, решения и действия, като гарантира, че важната информация се записва последователно, независимо от това кой води бележки.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматично преобразувайте точките от дискусията в задачи с крайни срокове, които могат да бъдат възложени на други лица.

Планирайте и документирайте срещите в работната среда на вашия проект.

Използвайте ClickUp Clips , за да записвате и споделяте ключови моменти с членове на екипа, които не са могли да присъстват.

Координирайте визуално наличността на екипа и времето за срещи с ClickUp Calendar . Позволете на AI да планира графика ви въз основа на приоритетите на задачите, наличността и други фактори.

Обсъждайте идеи в реално време с помощта на съвместните бели дъски на ClickUp.

Преминайте към асинхронна работа и елиминирайте ненужните срещи с ClickUp Chat, като съхранявате задачите и разговорите си свързани в един инструмент, вместо да се занимавате с много други.

Ограничения на ClickUp

Функционалността на мобилното приложение понякога е по-ограничена в сравнение с тази на настолната версия.

Някои потребители съобщават за периодични проблеми с производителността при видеозаписите в по-големи срещи.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain : Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

„Аз съм наистина впечатлен от това [ClickUp AI Notetaker], защото не се нуждая от друг инструмент, за да направя всичко това. Всичко е в интерфейса на ClickUp. Свързва се с моя Google Calendar и работи супер безпроблемно.”

👀 Знаете ли, че... Методът „6-3-5 Brainwriting“ е мощна техника за мозъчна атака, при която шест души записват по три идеи за пет минути. След това предават идеите си на следващия човек, който ги доразвива. Само за 30 минути този метод, насочен към провеждането на продуктивни срещи, може да генерира 108 уникални идеи, като стимулира креативността без натиска да се изказваш! 🚀

3. Otter. ai (Най-доброто за точност на транскрипцията в реално време)

В глобални екипи с различни акценти, технически жаргон и припокриващи се гласове, Otter.ai е инструмент за транскрипция, който има за цел да разбере какво казват всички, а не само това, което мисли, че казват.

Otter AI изпреварва Grain AI, тъй като последната понякога се затруднява да предостави постоянно точни транскрипции дори в предизвикателни аудио среди. С водещата в индустрията технология за разпознаване на реч, за разлика от много алтернативи на Otter AI, платформата осигурява превъзходно качество на транскрипцията, което точно улавя нюансите в разговорите.

Най-добрите функции на Otter. ai

Свържете се бързо с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams

Обучете AI за терминология, специфична за индустрията

Добавяйте коментари и подчертавания към транскрипциите по време на срещите

Генерирайте автоматизирани обобщения на срещите с ключови моменти

Търсете разговори във всички записани срещи

Ограничения на Otter. ai

Ограничена интеграция с управлението на проекти в сравнение с по-комплексните инструменти

Безплатният план ограничава продължителността на записите и броя на транскрипциите.

Цени на Otter. ai

Основни

Pro : 16,99 $/месец

Бизнес : 30 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Otter.ai

G2: 4,3/5 (над 290 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

„Транскрипцията в реално време е изключително точна, а AI обобщенията спестяват време. Транскрипциите с възможност за търсене улесняват прегледа на срещите, което повишава производителността.“

📮 ClickUp Insight: Данните от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че 25% от срещите включват осем или повече участници. Макар че големите срещи могат да бъдат ценни за съгласуване и вземане на решения, те често създават предизвикателства. Всъщност, друго проучване на ClickUp разкри, че 64% от хората се борят с неясни следващи стъпки в почти половината от срещите си. Като универсално приложение за работа, ние запълваме тази празнина с цялостно решение за управление на срещи. ClickUp Meetings променя начина, по който екипите си сътрудничат с динамични дневен ред, докато AI Notetaker записва всяка ценна информация, елиминирайки объркването при последващите действия и поддържайки всички в синхрон! 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

3. Fireflies. ai (Най-доброто за AI-базирани прозрения и анализи от срещи)

Докато други инструменти записват разговори, Fireflies.ai се стреми да разкрие скритите модели в тях, превръщайки суровия диалог в полезна информация, която води до по-добри решения.

Fireflies. ai отива отвъд транскрипцията с AI-базирани анализи, които проследяват моделите на разговори, анализират настроенията и ключовите теми. То автоматично идентифицира възраженията на клиентите, конкурентите и точките за дискусия, предоставяйки на екипите количествено измерими протоколи от срещите – без да е необходимо ръчно маркиране.

Fireflies. ai превъзхожда Grain с мощна търсачка, която позволява на потребителите да намират моменти от срещите с помощта на естествени езикови заявки. Над 40-те му интеграции, включително CRM и инструменти за управление на проекти, гарантират, че информацията от срещите се вписва безпроблемно в съществуващите работни процеси.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Автоматично откриване и категоризиране на теми за дискусия

Търсете разговори с помощта на естествен език

Анализирайте настроенията в разговорите за по-задълбочени анализи

Проследявайте споменавания на конкуренти или конкретни ключови думи

Автоматизирайте работните процеси въз основа на съдържанието на срещите

Идентифицирайте различни говорители с разпознаване на глас

Ограничения на Fireflies. ai

По-фокусирани върху анализите, отколкото върху управлението на задачите

Случайни проблеми с латентността при транскрипцията в реално време

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro : 18 $/месец на работно място

Бизнес : 29 $/месец на работно място

Enterprise: 39 $/месец на работно място

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 630 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

„Протоколите са толкова добри, колкото и тези, изготвени от човек, с допълнителния бонус от аудио/видео запис, транскрипция и някои приятни екстри.“

👀 Знаете ли, че... Терминът „групово мислене“ е популяризиран от психолога Ървинг Дженис през 1971 г., вдъхновен от „двойното мислене“ на Джордж Оруел от 1984. Той описва феномен, при който желанието на групата за хармония надделява над критичното мислене, което води до лоши решения. Макар че не всички сплотени екипи попадат в груповото мислене, разпознаването на симптомите му – като натиск за приспособяване и липса на несъгласие – е ключово за избягване на погрешни решения! 🧠🚀

4. Avoma (Най-доброто за информация за продажбите и коучинг)

чрез Avoma

Представете си свят, в който вашите търговски представители получават не само бележки от срещи, но и персонализирано обучение, базирано на реални разговори с клиенти. Avoma се стреми да превърне всеки разговор в възможност за растеж.

Avoma превъзхожда Grain AI с интелигентни функции, фокусирани върху продажбите. Проследява съотношението на разговорите, ангажираността и ключовите показатели за коучинг, базиран на данни. Интеграцията с CRM автоматично записва бележки в Salesforce и HubSpot, което намалява ръчното въвеждане на данни.

AI Meeting Assistant надхвърля рамките на записването, като предлага съвети в реално време, конкурентни анализи и подсказки за справяне с възражения по време на разговори на живо.

Най-добрите функции на Avoma

Проследявайте показателите за разговорите, които са пряко свързани с успеха на продажбите.

Синхронизирайте данните от срещите с CRM без ръчно въвеждане

Получавайте подсказки за обучение, задвижвани от AI, по време на живи разговори

Свържете моделите на разговори с резултатите от процеса

Сравнете показателите за производителност на членовете на екипа

Създавайте AI обобщения на срещи с действия за изпълнение

Ограничения на Avoma

Създаден предимно за анализ на продажбени разговори; по-малко гъвкав за други отдели.

Подгответе се за по-стръмна крива на обучение, за да максимизирате напредналите функции.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant : 29 $/месец на потребител

Conversation Intelligence : 69 $/месец на потребител

Revenue Intelligence : 99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Fathom (Най-доброто за безплатни AI обобщения на срещи)

vai Fathom

Fathom улеснява обобщаването на срещите, като автоматично идентифицира и маркира ключовите моменти, елиминирайки необходимостта от ръчно подчертаване. За разлика от Grain, той работи с Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и Webex, което го прави гъвкав избор.

AI асистентът за срещи създава ясни и кратки резюмета, в които се отразяват задачите за изпълнение, решенията и ключовите моменти в лесен за преглед формат. Fathom помага на екипите да се съсредоточат върху важните неща, без да се налага да преглеждат дълги транскрипции или записи, като филтрира излишната информация.

Разберете най-добрите функции

Записвайте срещи с едно кликване от разширението за браузъра.

Генерирайте AI обобщения с ключови точки и действия

Създавайте и споделяйте видеоклипове с автоматични времеви отметки

Свържете се с всички основни платформи за видеоконферентна връзка

Организирайте срещи в библиотека с възможност за търсене

Достъп до всички функции напълно безплатно

Разберете ограниченията

Ограничена CRM функционалност

По-малко разширени аналитични функции в сравнение със специализираните инструменти

Цени на Fathom

Безплатно

Премиум: 19 $/месец на потребител

Team Edition: 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 29 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2 : 5/5 (над 4600 отзива)

Capterra: 5/5 (над 600 рецензии)

6. tl;dv (Най-доброто за съвместни видео анотации)

Ами ако записите от срещите не бяха само за преиграване, а се превърнаха в живи, интерактивни документи? tl;dv превръща пасивните видеоклипове в работни пространства за сътрудничество, позволявайки на екипите да се включват директно във времевата линия на видеото.

За разлика от Grain AI, tl;dv предлага анотации с времеви отметки, обобщения, базирани на изкуствен интелект, и автоматична категоризация на теми, което прави срещите по-лесни за търсене и по-ефективни. Освен това, интеграцията със Slack и Notion гарантира, че информацията се вписва безпроблемно в работните процеси.

Вместо просто да записва срещите, tl;dv ги превръща в пространство за непрекъснато сътрудничество, дискусии и вземане на решения.

tl;dv най-добри функции

Добавяйте коментари към конкретни моменти в записите от срещите

Маркирайте членовете на екипа във видеодискусиите за по-добро сътрудничество.

Генерирайте AI обобщения с ключови точки и действия

Създавайте отметки с времеви отметки за бърза справка.

Споделяйте видеоклипове с запазване на контекста чрез времеви отметки

Създайте библиотека с информация за срещите, която може да се търси

Ограничения на tl;dv

По-малко усъвършенствана транскрипция в сравнение със специализираните инструменти

Ограничени възможности за анализ

tl;dv ценообразуване

Безплатно

Pro : 29 $/месец на потребител

Бизнес : 98 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

tl;dv рейтинги и рецензии

G2: 4,7/5 (над 350 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Notta (Най-доброто за поддръжка на транскрипция на няколко езика)

чрез Notta

Глобалните екипи говорят десетки езици, но повечето инструменти за транскрипция не го правят. Notta преодолява тази бариера, като поддържа над 104 езика – далеч повече от Grain AI. Функцията за диаризация на говорещите осигурява ясни атрибуции дори при припокриващи се разговори.

За разлика от Grain, Notta предлага офлайн транскрипция, което го прави полезен и извън срещите. Освен това, неговият AI асистент предоставя обобщения в реално време, задачи за действие и проследяване на въпроси, превръщайки транскрипциите в полезни анализи.

За многоезична, гъвкава и интелигентна документация на срещите Notta превъзхожда по-ограничения подход на Grain.

Най-добрите функции на Notta

Транскрибирайте срещи на над 104 езика с висока точност.

Идентифицирайте автоматично различните говорители в разговорите

Обработвайте качени аудио и видео файлове офлайн

Обучете AI с персонализирана терминология за вашата индустрия

Ограничения на Notta

По-малко стабилна интеграция на управлението на проекти в сравнение с инструментите „всичко в едно“

Мобилното приложение има по-малко ключови функции от версията за настолни компютри.

Цени на Notta

Безплатно

Pro : 13,49 $/месец

Бизнес : 27,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notta

G2: 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: Няма достатъчно налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Notta?

„Транскрипция с много добро качество. Британският английски се разпознава добре. Изглежда, че моделът прави няколко преминавания, за да разбере контекста и да претранскрибира.“

8. Gong (Най-доброто решение за анализ на приходите и подпомагане на екипа по продажбите)

чрез Gong

Gong превръща записите от срещите в пътна карта за приходи, като отива далеч отвъд основната документация на Grain.

Той записва разговори по видео, телефон и интернет, като използва AI за прецизна транскрипция. Но Gong не се ограничава само с думи – той разкрива моделите зад успешните сделки, сигнализира за рискове и проследява споменавания на конкуренти.

Ръководителите на продажбите получават информация в реално време, което помага на екипите да усъвършенстват подхода си въз основа на реални разговори с клиенти. С Gong данните от срещите се превръщат в интелигентен инструмент за растеж, а не само в запис на казаното.

Най-добрите функции на Gong

Записвайте разговори през видео, телефон и платформи за уеб конференции.

Идентифицирайте автоматично рисковете при сключването на сделки и възможностите за подобрение.

Проследявайте представянето на екипа с персонализирани табла за коучинг.

Анализирайте конкурентни споменавания и пазарни тенденции в разговорите с клиенти.

Предоставяйте насоки за продажби въз основа на успешни модели на разговор.

Гарантирайте съответствие с функциите за сигурност на корпоративно ниво.

Ограничения на Gong

Проектирани предимно за процеса на продажбите, а не за обща документация на срещи.

Изисква значителен обем данни за максимално използване на AI анализите

Цени на Gong

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gong

G2: 4,8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

9. ZoomInfo Chorus (Най-доброто за интелигентни разговори и обучение за сключване на сделки)

чрез ZoomInfo Chorus

Какво отличава най-добрите търговски представители? ZoomInfo Chorus разкрива моделите на разговори, които стоят зад успешните сделки, и помага на екипите да ги възпроизведат. За разлика от Grain AI, която се фокусира върху общата документация от срещите, ZoomInfo Chorus предоставя специфични за продажбите анализи, които подобряват производителността и ангажираността на клиентите.

AI-то му определя ключови моменти – като споменавания на конкуренти, дискусии за ценообразуване и следващи стъпки – без ръчно усилие. Инструментите за коучинг на платформата анализират моделите в целия екип, за да подчертаят какво правят по-различно най-добре представящите се служители.

Най-добрите функции на ZoomInfo Chorus

Идентифицирайте автоматично критичните моменти в разговорите за продажби

Оценявайте състоянието на сделката с помощта на AI-базираната система Momentum Scoring.

Създавайте целеви плейлисти за обучение от успешни примери за разговори

Проследявайте нуждите от обучение и развитието на уменията в целия екип.

Подобрете CRM записите с информация за разговорите и задачите за действие.

Свържете данните от разговорите с контактната информация на ZoomInfo

Ограничения на ZoomInfo Chorus

Основният фокус върху примери за употреба в продажбите ограничава гъвкавостта

Изисква значителна настройка за максимална полза

Цени на ZoomInfo Chorus

Персонализирани цени

ZoomInfo Chorus оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 2900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

10. MeetGeek (Най-доброто за автоматизирани акценти от срещи и задачи за действие)

чрез MeetGeek

Няма повече да се мъчите да си спомните задачите от разговорите си – MeetGeek записва всичко автоматично, елиминирайки необходимостта от ръчно водене на бележки. За разлика от Grain AI, която изисква от потребителите да подчертават ключовите моменти, AI на MeetGeek извлича и организира важните детайли за вас.

Неговият интелигентен механизъм за обобщаване структурира съдържанието на срещите по теми, предоставяйки ясни и практични анализи. MeetGeek също така автоматизира последващите действия, разпределя задачи и изпраща напомняния, за да поддържа екипите в правилната посока. С безпроблемна интеграция с календара и обобщения на базата на роли, той гарантира, че срещите се превръщат в напредък, предлагайки безпроблемно преживяване, което превъзхожда ръчния подход на Grain.

Най-добрите функции на MeetGeek

Организирайте темите за дискусия по категории

Записвайте планирани срещи без ръчна намеса

Получавайте персонализирани обобщения въз основа на вашата роля

Търсете във всички транскрипции и бележки от срещи

Ограничения на MeetGeek

По-малко стабилно редактиране на видео в сравнение със специализираните инструменти

Ограничени възможности за персонализиране според изискванията на предприятието

По-нова платформа с по-малко интеграции от утвърдените алтернативи

Цени на MeetGeek

Безплатно

Basic : 19 $/месец на потребител

Pro : 39 $/месец на потребител

Бизнес : 59 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за MeetGeek

G2 : 4,6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за MeetGeek?

„Аз също мога да говоря за концепции доста бързо и понякога колегите ми не ги разбират от първия път. С MeetGeek те могат да послушат записа отново и едновременно с това да прочетат транскрипцията.“

💡Съвет от професионалист: Не всички AI бележници работят по един и същи начин. Опитайте различни платформи, за да видите коя от тях най-добре отговаря на вашите нужди – някои са отлични в транскрипцията, други се фокусират върху подчертаването на задачи за действие, а трети се интегрират по-добре с вашите съществуващи инструменти. Много от тях предлагат безплатни пробни версии, така че ги тествайте, преди да се ангажирате.

11. Descript (Най-доброто за разширени възможности за редактиране на аудио/видео)

чрез Descript

Descript превръща суровите записи от срещи в изпипано, професионално съдържание с минимални усилия. За разлика от Grain AI, който се фокусира върху създаването на основни клипове, Descript предлага пълен набор от инструменти за редактиране за производство на висококачествено съдържание.

Текстовото редактиране позволява на потребителите да модифицират аудио и видео просто чрез редактиране на транскрипцията, докато Overdub AI позволява безпроблемна корекция на гласа. Studio Sound подобрява чистотата на аудиото, премахвайки шума и ехото за професионален резултат.

Descript помага на екипите да превърнат срещите в увлекателни обучителни материали и презентации с помощта на съвместно редактиране и мощни видео ефекти.

Най-добрите функции на Descript

Генерирайте реалистични гласови коментари за корекции с Overdub

Подобрете качеството на звука автоматично с Studio Sound

Записвайте екрана с интегрирани инструменти за редактиране

Публикувайте готовото съдържание директно на различни платформи

Ограничения на Descript

По-стръмна крива на обучение в сравнение с обикновените устройства за записване на срещи

Съсредоточете се върху създаването на медийно съдържание, а не върху анализите на срещите.

Цени на Descript

Hobbyist : 19 $/месец на потребител

Създател : 35 $/месец на потребител

Бизнес: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (770+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

„Descript променя правилата на играта за всеки, който иска да оптимизира процеса на редактиране на аудио и видео файлове – особено за начинаещи. Той разполага с чудесни функции като автоматична транскрипция, запис на екрана и редактиране на текст. Възможността да редактирате медийни файлове толкова лесно, колкото редактирате Word документ, спестява значително време и усилия.“

Алтернативи на Grain: защо ClickUp се откроява

Grain AI се справя добре с записването и транскрипцията, но други инструменти предлагат по-задълбочени анализи, по-гладки работни процеси или бюджетни опции за подобряване на сътрудничеството. Докато професионалистите в продажбите залагат на Gong и Chorus, Otter и Fireflies също са предпочитани от мнозина.

ClickUp обаче се откроява като най-гъвкавата опция за екипи, които търсят цялостна екосистема за продуктивност, в която бележките от срещите се превръщат безпроблемно в практически работни процеси.

Готови ли сте да промените начина, по който вашият екип събира и използва информация от срещите?