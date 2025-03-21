10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Klaxoon през 2025 г.

Имали ли сте някога желание да вземете маркер и да нарисувате по целия екран по време на дистанционна среща на екипа? С виртуалното платно можете да го направите!

Докато мястото, на което работите, се променя, мозъчната атака с екипа ви остава същата. Поне с цифровите бели дъски всеки може да се включи и да бъде креативен едновременно.

Например, Klaxoon е популярен софтуер за визуално сътрудничество с интуитивен потребителски интерфейс и интерактивни функции. Независимо дали имате проект за стартиране или екип за обучение, можете да го използвате.

Въпреки това, може да е имало дни, в които сте си пожелавали по-добри възможности за интеграция, опции за експортиране и т.н. Ние ви разбираме! Този списък съдържа 10 алтернативи на Klaxoon, които ще ви помогнат да намерите подходящата за вашите изисквания за планиране на проекти и визуално сътрудничество.

Ето кратък преглед на 10 алтернативи на Klaxoon за по-добра съвместна работа и творчески мозъчен штурм: ClickUp : Най-доброто решение за мозъчна атака, сътрудничество и управление на проекти Най-доброто решение за мозъчна атака, сътрудничество и управление на проекти Miro: Най-доброто за сътрудничество, планиране и управление FigJam: Най-доброто решение за интерактивен брейнсторминг и сътрудничество в областта на дизайна MS Whiteboard: Най-подходящ за екипи, работещи в екосистемата на Microsoft Mural: Най-подходящ за творчески работилници и дизайн мислене Collaboard: Най-доброто решение за работа на различни устройства Lucidspark: Най-доброто решение за създаване на диаграми и управление на задачи Sketch: Най-доброто решение за дизайн в реално време, обратна връзка и предаване на проекти на разработчици Creately: Най-доброто решение за визуално планиране на проекти Stormboard: Най-доброто за инструменти за генериране на идеи и отчитане

Ограничения на Klaxoon: защо ви е необходима алтернатива

Независимо дали сте проектен мениджър, гъвкав треньор или мениджър на екип, Klaxoon може да отговори на вашите нужди за сътрудничество. Можете да създавате анкети, за да оцените дадена ситуация, да обменяте обратна връзка с членовете на екипа или да получите достъп до библиотеката с шаблони за бързи решения.

Но има няколко ограничения, които може да ви накарат да потърсите алтернативни AI инструменти за бяла дъска:

Въпреки че наборът от функции е обширен, той може да се окаже прекалено сложен за нови потребители.

Потребителският интерфейс може да стане претрупан поради множеството функции.

За по-малки екипи инструментът може да бъде скъп.

Липсва библиотека с клипарти и история на версиите на изпълнените действия.

Опциите за категория и идеите за цветове на Klaxoon Board са ограничени.

Създаването на бележка Post-it на необходимото място може да се окаже предизвикателство.

Функциите могат да се припокриват с вече използваните инструменти, което води до объркване и излишък.

Алтернативи на Klaxoon на един поглед

Ето кратък преглед на 10-те алтернативи на Klaxoon и различните им приложения.

Алтернатива на Klaxoon Пример за употреба Най-подходящо за ClickUp Брейнсторминг, сътрудничество и управление на проекти Фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия, големи компании Miro Сътрудничество, планиране и управление Креативни екипи, продуктови мениджъри, предприятия FigJam Интерактивно мозъчно буряне и сътрудничество при проектирането UX/UI дизайнери, творчески екипи, дизайнерски студия MS Whiteboard Сътрудничество с екосистемата на Microsoft Екипи, които използват Microsoft Teams за сътрудничество Mural Креативни семинари и дизайн мислене Фасилитатори, продуктови мениджъри, дизайнерски екипи Collaboard Превърнете дискусиите в практически планове Работа на различни устройства Lucidspark Диаграми и управление на задачи Дизайнерски екипи, проектни мениджъри, бизнес стратези Sketch Дизайн в реално време, обратна връзка и предаване на разработчиците UI/UX дизайнери, креативни агенции Creately Визуално планиране на проекти Дизайнери, продуктови мениджъри, екипи в техническите индустрии Stormboard Инструменти за генериране на идеи и отчитане Креативни екипи, преподаватели, проектни екипи

10-те най-добри алтернативи на Klaxoon, които можете да използвате

Сътрудничеството в екипа може да повиши удовлетвореността на клиентите с 41% и продажбите с 27%.

Тези алтернативи на Klaxoon обещават ефективно сътрудничество в екипа с по-голяма гъвкавост, прости и интуитивни интерфейси и много други предимства.

Готови ли сте да изберете най-добрата платформа за подобряване на екипната работа?

1. ClickUp (Най-доброто за мозъчна атака, сътрудничество и управление на проекти)

Използвайте функциите за сътрудничество на ClickUp Whiteboards, за да генерирате идеи заедно с екипа си.

Една от най-добрите алтернативи на Klaxoon е ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, споделяне на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект за автоматизирани работни процеси.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards се свързва със задачи, чатове и документи, превръщайки всяка идея от концепция в действие. Визуално изчертайте концепции, процеси и работни потоци, използвайки функцията за плъзгане и пускане.

Вградените документи и задачи осигуряват актуализации в реално време; всяка идея може да се превърне в задача и да се свърже с конкретни проекти. Можете дори да включите външни заинтересовани страни с опции за споделяне на връзки и експортиране в PDF. (Това е чудесно и ако искате да архивирате работата си за справка).

Най-важната функция? Генератор на изображения, задвижван от изкуствен интелект, който визуализира идеите ви на мига! Какво ще кажете за такава творческа подкрепа?

Използвайте AI Image generator в ClickUp Whiteboards, за да изразите творческите си идеи визуално.

ClickUp Mind Maps

Персонализирайте вашата ClickUp Mind Map, за да отговорите на конкретни нужди и да бъдете в крак с задачите си.

ClickUp Mind Maps опростява сложните проекти, като разделя големите идеи на управляеми части. Опциите за персонализиране, като цветово кодирани връзки и каскадни изгледи, опростяват визуализирането на взаимоотношенията между задачите или идеите.

Екипите могат бързо да реорганизират картите с функцията „Re-Layout“ с едно кликване, като въвеждат структура без ръчни настройки.

ClickUp за решения за управление на проекти

Групирайте задачите по статус в ClickUp Board View

След като вашите идеи се превърнат в задачи, изпълнението и проследяването им стават много по-лесни с ClickUp за решения за управление на проекти.

Персонализирани изгледи, табла в реално време и автоматизирани работни процеси поддържат екипите продуктивни и в правилната посока. С допълнителните интерактивни инструменти на ClickUp, като диаграми на Гант и табла Канбан, организирането на работата става безпроблемно и дори приятно.

Най-добрите функции на ClickUp

Получавайте персонализирани обобщения на важни актуализации и задачи за изпълнение от предишни чатове с AI CatchUp в ClickUp Chat.

Преглеждайте, управлявайте и разрешавайте зададените коментари в едно организирано пространство.

Автоматизирайте повтарящи се процеси като задаване на задачи и актуализиране на статуса чрез ClickUp Automations.

Определете успеха с числови, парични или верни/неверни цели, използвайки проследяване на целите.

Планирайте и управлявайте проекти ефективно с инструменти като времеви графики, календарни изгледи и проследяване на спринтове.

Ограничения на ClickUp

За начинаещите това може да бъде прекалено сложно.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

База Гилбърт, продуктов мениджър в AccuWeather, направи преглед на ClickUp:

ClickUp направи асинхронното съгласуване много по-просто и ефективно. Чрез изграждането на рамка, в която да се очертаят и структурират целите и резултатите, отдалечените екипи могат да разберат очакванията и да предоставят актуализации на статуса по-гъвкаво. Брейнстормингът с бели дъски е лесен, реорганизирането на приоритетите е лесно, а добавянето на референтни изображения и т.н. е много гъвкаво.

ClickUp направи асинхронното съгласуване много по-просто и ефективно. Чрез изграждането на рамка, в която да се очертаят и структурират целите и резултатите, отдалечените екипи могат да разберат очакванията и да предоставят актуализации на статуса по-гъвкаво. Брейнстормингът с бели дъски е лесен, реорганизирането на приоритетите е лесно, а добавянето на референтни изображения и т.н. е много гъвкаво.

🧠 Интересен факт: 36,08% от работната сила в световен мащаб счита, че виртуалното сътрудничество е по-добро от личното, защото се чувстват по-малко притеснени, когато общуват с членовете на екипа онлайн.

2. Miro (Най-доброто за сътрудничество, планиране и управление)

Използвайте таблици, диаграми и времеви линии, за да организирате и визуализирате проекти с Miro Intelligent Canvas. Тази платформа за сътрудничество, задвижвана от изкуствен интелект, превръща сесиите за мозъчна атака в прототипи, брифинги и планове за секунди, използвайки функции като видео/аудио презентации, интерактивни дейности и автоматизирани обобщения.

Членовете на екипа могат също да гласуват за идеи, проекти или предложения по време на сесиите, което позволява колективно вземане на решения и определяне на приоритети, като същевременно сътрудничеството остава визуално привлекателно и ефективно.

Най-добрите функции на Miro

Опишете изображението на дъската, като създадете алтернативен текст.

Нарисувайте на ръка и активирайте функцията умни обекти , за да позволите на Miro да го разкраси.

Използвайте режима на презентация, за да видите всичко на цял екран и да се почувствате като че ли работите с презентация.

Определете броя гласове, с които разполага всеки участник, както и времевото ограничение за гласуването.

Ограничения на Miro

Промяната на размера на линиите може да предизвика постоянни бъгове

Необходимо е постоянно да преконфигурирате настройките на стрелките, защото не запазват предишните настройки.

CTRL+Z или отмяната спират да работят по време на съвместното генериране на идеи

Цени на Miro

Безплатно

Starter: Започва от 10 $/месец на потребител

Бизнес: Започва от 20 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,7/5 (над 7100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Miro?

Miro ме спечели преди година-две и е моят основен инструмент за работа с бяла дъска. Най-голямото ми предизвикателство е да накарам другите да го използват извън срещите с мен.

Miro ме спечели преди година-две и е моят основен инструмент за работа с бяла дъска. Най-голямото ми предизвикателство е да накарам другите да го използват извън срещите с мен.

3. FigJam (Най-доброто за интерактивно мозъчно буряне и сътрудничество при проектирането)

Имате голям екип и не можете да намерите платформа, която да побере всички? FigJam приветства неограничен брой сътрудници. Тя организира сложни работни процеси, изготвя карти на пътуванията на потребителите и споделя обратна връзка незабавно с лепящи се бележки, гласови бележки и реакции. FigJam може да се използва и като алтернатива на Miro.

Най-добрите функции на FigJam

Централизирайте работния процес с инструменти като Jira и Figma.

Използвайте FigJam, за да създавате диаграми и визуализирате процеси

Използвайте шаблони за пътни карти, ретроспективи и графици, за да дадете тласък на идеите и да включите всички в процеса.

Визуализирайте планове, създавайте диаграми на Гант и интегрирайте персонализирани джаджи за работния процес.

Ограничения на FigJam

Намирането на интеграции може да бъде предизвикателство

Споделянето на връзки за файл FigJam е сложно

Добавянето на персонализирани форми, градиенти или модели не е разрешено.

Цени на FigJam

Безплатно

Професионална версия: 5 USD/месец за пълна версия

Организация: 5 $/месец за пълно място

Enterprise: 5 $/месец за пълна версия

Оценки и рецензии за FigJam

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за FigJam?

Аз използвам figjam и е изключително полезно да използвам справочник, след като съм го създал, за да се уверя, че всичко е подредено. Помага и на заинтересованите страни да видят как ще протича проучването, вместо просто да им дам 100-страничен Word документ или да ги карам да преглеждат проучването многократно.

Аз използвам figjam и е изключително полезно да използвам справочник, след като съм го създал, за да се уверя, че всичко е наред. Помага и на заинтересованите страни да видят как ще протича проучването, вместо просто да им дам 100-страничен Word документ или да ги карам да преглеждат проучването многократно.

4. MS Whiteboard (най-подходящ за екипи, работещи в екосистемата на Microsoft)

Работите ли с Microsoft Teams и искате да сътрудничите с помощта на Whiteboard? Интегриран с Teams, Microsoft Whiteboard разполага с интерактивно платно, където екипите могат да дадат свобода на творчеството си.

Функции като реакции, лепящи се бележки и персонализирани шаблони улесняват визуално споделянето и структурирането на мисли. Освен това, опцията „Вмъкване на изображение“ е още едно от многото предимства, което дава възможност за илюстрации и взаимодействия.

Най-добрите функции на MS Whiteboard

Използвайте шаблони за задачи като мозъчна атака, Kanban табла и екипни срещи.

Проверете кой член на екипа е добавил какво и поддържайте пълна прозрачност.

Съавторство на една дъска на различни устройства

Използвайте усъвършенствани инструменти за писане за прецизно рисуване и скициране.

Ограничения на MS Whiteboard

Шаблоните и визуалните бели дъски на Microsoft Teams не са с добро качество

Инструментът за избор не е лесен за използване.

Ограничени възможности за форматиране на шрифтове

Цени на MS Whiteboard

Налично като част от MS Teams

Оценки и рецензии за MS Whiteboard

G2: 4,0/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 отзива)

💡Съвет от професионалист: Превърнете MS Whiteboard в „само за четене“, като деактивирате опцията „другите участници могат да редактират“ в настройките. Бърза настройка: Меню „Настройки“ → Деактивирайте „Другите участници могат да редактират“ → Готово! Таблото ви остава заключено дори след края на срещата.

5. Mural (Най-подходящ за творчески работилници и дизайн мислене)

Използвайте Mural за интерактивни бели дъски и готови шаблони за мисловни карти, които правят мозъчната атака и планирането бързи и забавни.

Ще оцените и безпроблемната му интеграция с Microsoft Teams и Google Workspace, която помага на всички да работят в синхрон. Възможността на инструмента да картографира пътя на потребителите и да приоритизира задачите е значително предимство, което го прави ценен актив за ефективна работа в екип.

Най-добрите функции на Mural

Ускорете мозъчната атака с предложения и подсказки, генерирани от изкуствен интелект.

Използвайте обширната библиотека с шаблони, за да настроите работните си процеси.

Манипулирайте картирането на процесите, докато разговаряте с клиенти, за по-голяма гъвкавост.

Обобщавайте дискусиите незабавно в ключови изводи и действия с помощта на AI обобщения.

Ограничения на Mural

Интеграциите с други инструменти за бизнес анализи са ограничени.

Обемистите стенописи могат да забавят устройството на потребителя

Групирането на листа в работни пространства и стаи може да бъде объркващо, което води до необходимостта от многократно препроверяване.

Цени на Mural

Безплатно

Team+: 12/месец на потребител

Бизнес: 17,99 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Mural

G2: 4,6/5 (1380 отзива)

Capterra: 4,6/5 (130 отзива)

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите в областта на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С функциите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

6. Collaboard (Най-доброто решение за работа на различни устройства)

Collaboard поддържа неограничен брой участници, което позволява продуктивна работа в екип. Опциите за интеграция и функциите за експортиране също гарантират, че дискусиите се превръщат в практически резултати. Потребителите могат да скицират, да добавят лепящи се бележки и да организират идеите си визуално, независимо дали работят дистанционно или в хибридна среда.

Най-добрите функции на Collaboard

Импортирайте и експортирайте съдържание без усилие, включително PDF файлове и висококачествени изображения.

Интегрирайте с Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira и други за гладки работни процеси.

Представяйте идеите си интерактивно по време на видеоразговори с вградения режим за презентации.

Ограничения на Collaboard

Функцията за мисловно картографиране е базова в сравнение с конкурентите.

Опциите за редактиране може да изглеждат ограничени

Цени на Collaboard

Безплатно завинаги

Разширено: 10 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Collaboard

G2: 4,7/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

👀 Знаете ли, че... 63% от хората смятат, че са загубили време поради проблеми с комуникацията в своите бизнес структури.

7. Lucidspark (Най-доброто за диаграми и управление на задачи)

Комуникирайте в реално време, използвайки чат и емотикони в продукта в Lucidspark. Използвайте функцията „покани другите при мен“, за да останете на линия и да поддържате съгласуваност по време на сесиите. С безкрайното си платно, свободно рисуване и лепящи се бележки Lucidspark се превръща в цялостен интерактивен инструмент.

Най-добрите функции на Lucidspark

Организирайте и структурирайте идеите си с помощта на функции за маркиране, групиране и сортиране, подкрепени от динамичната функция за таблици.

Работете по-бързо с шаблони за работни процеси, планиране на спринтове и картографиране на потребителското пътуване.

Научете от предварително написаните инструкции за употреба на легендата и символите.

Провеждайте фокусирани групови дискусии, използвайки функцията за разделителни табла.

Ограничения на Lucidspark

Ограничени опции за избор на шаблони и форми

Безплатната пробна версия позволява само 3 актуализации на документи едновременно.

Цени на Lucidspark

Безплатно

Индивидуален: 9 $ на потребител

Екип: 10 $ на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Lucidspark

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

8. Sketch (Най-доброто за дизайн в реално време, обратна връзка и предаване на разработчици)

С Sketch няколко екипа могат да работят върху един и същ документ, развивайки творчески процес. Давайте обратна връзка директно върху платното или прототипите с коментари в приложението и използвайте шаблоните, за да създавате висококачествени дизайни, от макети на приложения до цялостни уебсайтове.

Най-добрите функции на Sketch

Създавайте висококачествени макети без ненужни усложнения

Дръжте всички на една вълна с инструменти за сътрудничество в реално време, като синхронизирани коментари и функции за предаване на задачи.

Автоматизирайте създаването на слоеве и други обекти

Проследявайте промените, управлявайте разрешенията и споделяйте лесно проектите с зрители или заинтересовани страни.

Ограничения на Sketch

Инструментът не е достъпен на iPad, което ограничава гъвкавостта за дизайнерите.

Липсват сложни възможности за 3D моделиране

В Sketch липсва съхранение в облак

Цени на Sketch

Стандартен план: 12 $/месец на редактор

Лиценз само за Mac: 120 долара на работно място

Бизнес: 22 $/месец на редактор

Оценки и рецензии за Sketch

G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sketch?

Огромна библиотека от плъгини подобрява функционалността му, като позволява задачи като анимация, експортиране на код и професионално писане. С инструменти като Sketch for teams дизайнерите могат да сътрудничат едновременно по файлове.

Огромна библиотека от плъгини подобрява функционалността му, като позволява задачи като анимация, експортиране на код и професионално писане. С инструменти като Sketch for teams дизайнерите могат да сътрудничат по файлове едновременно.

9. Creately (Най-доброто за визуално планиране на проекти)

Взаимодействайте, сякаш седите в една и съща стая с безкрайното визуално платно на Creately. Всяко действие на екипа се синхронизира в реално време с функцията Preview Sync, а коментарите и дискусиите дават възможност за споделяне на идеи, предоставяне на обратна връзка и поддържане на работния процес.

Изберете от над 50 примера за диаграми и 1000 типа шаблони, за да се справите с технически и творчески предизвикателства. Creately предлага също проследяване на мишката и видеоразговори, добавяйки още едно ниво на сътрудничество и поддържайки връзка между всички членове.

Най-добрите функции на Creately

Изберете от богата библиотека с шаблони

Създавайте лесно диаграми, мисловни карти, организационни диаграми и wireframes

Използвайте двупосочна синхронизация за свързване на бази данни, електронни таблици и външни инструменти.

Интегрирайте с Microsoft Teams, Slack и Confluence за продуктивно планиране на проекти

Ограничения на Creately:

Сложните диаграми могат да направят интерфейса претрупан и да го забавят.

Коментарите могат да се създават или изтриват, но не могат да се редактират.

Опциите за експортиране и сътрудничество в безплатния план са ограничени.

Цени на Creately

Безплатно

Лично: 8 $/месец

Екип: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 149 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Creately

G2: 4. 4/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Ако взаимодействията в екипа ви са прекалено разпръснати или неорганизирани, използвайте Stormboard. Това е платформа за съвместна работа, която поставя данните на първо място и превръща неструктурираните взаимодействия в полезни идеи.

Функциите за сътрудничество в реално време като двупосочни интеграции на живо с инструменти като Jira, Azure DevOps и Rally са полезни за гъвкави екипи, които управляват спринтове, зависимости и приоритети.

StormAI, AI сътрудник, подобрява мозъчната атака, генерирането на идеи и планирането на действия, допринасяйки за съвместните дискусии.

Най-добрите функции на Stormboard

Достъп до инструменти за управление на проекти като PI планиране, управление на риска и разработване на стратегии

Създавайте експортируеми отчети, обобщения на задачи и анализи на електронни таблици, без да губите данни.

Приоритизирайте, групирайте и развивайте идеи с помощта на лесния за използване интерфейс.

Използвайте цифровата бяла дъска за мозъчна атака, мисловни карти и стратегическо планиране.

Ограничения на Stormboard

Бялата дъска има ограничени възможности за персонализиране.

Потребителите не могат да запазват важни отметки в инструмента

Налични са ограничен брой места и лицензи.

Цени на Stormboard

Лично: Безплатно завинаги

Бизнес: 10 долара на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Stormboard

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Stormboard?

Моят основен stormboard се използва като моя цифрова бяла дъска, която мога да нося навсякъде. Там събирам списъците си със задачи, записвам идеи, планирам, организирам и разработвам стратегии за всичко, с което се занимавам като управляващ директор на новостартиращ бизнес. Сега, след като успях да свържа stormboard с Google Workspace (документи), мога да добавям/достъпвам важни документи в stormboard и да ги отварям бързо.

Моят основен stormboard се използва като моя цифрова бяла дъска, която мога да нося навсякъде. Там събирам списъците си със задачи, записвам идеи, планирам, организирам и разработвам стратегии за всичко, с което се занимавам като управляващ директор на новосъздадена компания. Сега, след като успях да свържа stormboard с Google Workspace (документи), мога да добавям/достъпвам важни документи в stormboard и да ги отварям бързо.

🧠 Интересен факт: 42% от офис работниците прекарват времето си в сътрудничество с други колеги. Докато 28% работят с другите лично, 14% сътрудничат с другите виртуално.

Започнете да използвате ClickUp за визуално сътрудничество и комуникация

Изборът на подходящ инструмент за сътрудничество не се ограничава само до интерфейса – той трябва да се интегрира в работния процес на вашия екип и да повиши производителността. Докато Klaxoon е отличен за интерактивни семинари, инструменти като ClickUp предлагат по-широк набор от функции.

Наред с защитата на данните, той предлага пълен работен поток за управление на проекти и екипи, което го прави идеална алтернатива за екипи, които искат да управляват, да обменят идеи и да създават концепции.

С над 200 интеграции и обединено пространство за вашата работна среда, ClickUp може да улесни екипното сътрудничество и да направи работата в екип по-забавна.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се убедете сами!