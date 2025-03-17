Топ 21 AI инструмента за маркетингови агенции, които да просперират през 2025 г.

Някога заглеждали ли сте се в електронна таблица, затрупана с данни за клиенти, опитвайки се да откриете модели за следващата си кампания? Или сте се мъчили да създадете ново съдържание, докато сте се сблъсквали с кратки срокове и ограничени ресурси? А безкрайните препирни с клиенти относно ефективността на кампаниите?

Това са предизвикателства, с които много маркетинг специалисти се сблъскват всеки ден, особено когато инструментите, с които разполагате, просто не са достатъчни. Но какво ще стане, ако имате асистент, който да се занимава с досадните задачи, позволявайки ви да се съсредоточите върху творчеството и стратегията?

Тук на помощ идва изкуственият интелект. AI маркетинговите инструменти помагат на маркетинговите агенции да постигат по-умни и по-персонализирани резултати. А най-хубавото е, че спестявате време и постигате по-добри резултати с по-малко усилия.

Готови ли сте да преминете на по-високо ниво с AI? Нека разгледаме 21-те най-добри AI инструмента за маркетингови агенции, които могат да ви направят неудържими през тази година.

Изборът на AI инструмент е като наемането на нов член на екипа. Имате нужда от такъв, който да ви улеснява живота, да се интегрира безпроблемно и да добавя реална стойност. Ето какво да търсите:

Автоматизация и интелигентност: Потърсете инструменти, които се справят с повтарящи се задачи като планиране на публикации или изпращане на имейл маркетингови кампании. Използвайте AI, за да подобрите резултатите, например чрез оптимизиране на времето за изпращане или препоръчване на ключови думи 🤖

Интеграции: Вашите 🔌 Вашите AI маркетингови инструменти трябва да се вписват идеално в настоящата ви конфигурация. Проверете дали предлагат вградени интеграции или API за инструменти като Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio и др. Колкото по-гладка е интеграцията, толкова по-лесно е за AI да извлича данни и да автоматизира задачи

Удобство за ползване: Ако екипът ви се затруднява с софтуера, няма да видите никаква възвръщаемост на инвестицията. Изберете AI инструменти, които са удобни за ползване, с drag-and-drop конструктори, прости табла и полезни наръчници, за да могат вашите маркетолози да започнат веднага 💁

Персонализиране и контрол: Изберете AI инструменти, които можете да персонализирате – независимо дали става дума за настройка на правила за автоматизация, коригиране на тона на AI съдържанието или избор на показателите, които да проследявате. Гъвкавите AI инструменти за маркетингови агенции ще позволят на AI да работи по вашия начин, а не обратното 💡

Цени и мащабируемост: Уверете се, че инструментът отговаря на вашия бюджет и растеж. Някои AI инструменти за маркетингови агенции предлагат безплатни планове или достъпни нива, докато други могат да бъдат скъпи. Проверете как работи ценообразуването – по брой потребители, употреба или фиксирана такса – и дали се мащабира с вашия растеж 💸

Анализи и отчети: Един солиден инструмент трябва да ви предоставя показатели за ефективността, за да покаже резултатите. Например, една платформа 📊 Един солиден инструмент трябва да ви предоставя показатели за ефективността, за да покаже резултатите. Например, една платформа за AI съдържателен маркетинг може да предостави SEO оценка или прогноза за ангажираността

Сигурност и съответствие: Маркетинговите агенции работят с чувствителни данни. Уверете се, че вашият AI софтуер разполага с висока степен на сигурност и отговаря на нормативни изисквания като GDPR и др. 🔒

Започнете с ясна цел и оценявайте инструментите въз основа на нея. Много агенции започват с пилотен проект с нисък риск и безплатен пробен период, за да анализират данните и да се уверят, че инструментът дава резултати.

AI инструментите са навсякъде, но тези са най-добрите избори, които ще допринесат за успеха на вашата агенция.

1. ClickUp (най-добър за управление на съдържание и маркетингови работни процеси, базирани на изкуствен интелект)

Създавайте без усилие маркетингови имейли, казуси, блог публикации и рекламни текстове с ClickUp Brain.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което маркетинговите екипи обожават. За агенциите то е командният център на кампаниите, където можете да управлявате проекти, календари със съдържание и задачи на клиенти, а дори и да генерирате маркетингови текстове. Накратко, то е като да имате проектен мениджър, редактор на съдържание и анализатор в едно приложение.

Освен това ClickUp предлага вграден AI асистент, ClickUp Brain, който помага при изготвянето на чернови, генерирането на нови идеи и обобщаването на дълги документи. Имате нужда от надписи за социални медии или план за блог? Той ги генерира за секунди, съобразени с гласа на вашата марка и стратегията за съдържание.

Можете също да автоматизирате рутинната работа, като задаване на задачи, актуализиране на статуса и известия, с помощта на ClickUp Automations. Например, когато дизайнерът приключи работата си по даден проект, ClickUp може автоматично да уведоми клиента или да премести задачата в опашката на копирайтъра.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизация на задачите: ClickUp Brain може да създава задачи от чат или да генерира подзадачи от името на задачата. Например, може да раздели „стартиране на кампания в социалните медии“ на „дизайн на визуални елементи“, „написване на надписи“ и „планиране на публикации“, което спестява време и поддържа екипа ви в правилната посока.

Обобщения в реално време: Обобщете огромно количество данни – актуализации на проекти, обратна връзка от клиенти, резултати от кампании – с ClickUp Brain. Имате нужда от информация за състоянието на кампанията? AI обобщава задачите, коментарите и промените в приоритетите, като веднага подчертава ключовите актуализации и пречки.

Комуникация и сътрудничество: ClickUp Brain поддържа маркетинговите екипи в синхрон с чат агенти, задвижвани от изкуствен интелект. Попитайте „Какъв е статуса на рекламната кампания във Facebook?” и изкуственият интелект веднага извлича най-новите актуализации. Той помага и при изготвянето на професионални отговори по имейл, като използва данни за задачите в реално време.

Превод и локализация: ClickUp Brain превежда вашето съдържание на няколко езика, като запазва яснотата и уместността на съобщенията.

Управление на знанията: Поддържайте екипа си в синхрон, като извличате отговори в реално време от уикита на Workspace. Попитайте „Какъв е графикът за пускането на следващия продукт?” и AI ще ви предостави незабавни и точни подробности.

Планиране и организация на проекти: Използвайте ClickUp Brain, за да изготвяте бързо проекти, да определяте етапи и да създавате графици. Например, той може да генерира пътна карта за кампания в социалните медии с задачи като създаване на съдържание, дизайн и планиране.

Транскрипция и водене на бележки: ClickUp AI автоматично транскрибира гласови клипове, което улеснява проследяването на бележките от срещи или актуализациите. Освен това, ако член на екипа остави гласов коментар, AI го преобразува в текст, за да не пропуснете никакви подробности.

Ограничения на ClickUp

ClickUp предлага множество функции, които на пръв поглед могат да изглеждат прекалено много, но интуитивният му потребителски интерфейс улеснява персонализирането и навигацията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

📮ClickUp Insight: Понеделнишка депресия? Оказва се, че понеделникът се откроява като слабо звено в седмичната продуктивност (без да се прави игра на думи), като 35% от работниците го определят като най-непродуктивния си ден. Този спад може да се отдаде на времето и енергията, изразходвани за търсене на актуализации и седмични приоритети в понеделник сутрин. Приложение за всичко, свързано с работата, като ClickUp, може да ви помогне в това. Например, ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви „информира“ за всички важни актуализации и приоритети за секунди. А всичко, от което се нуждаете за работата си, включително интегрираните приложения, може да се търси с Connected Search на ClickUp. С Knowledge Management на ClickUp е лесно да създадете обща отправна точка за вашата организация! 💁

2. Jasper AI (най-добрият AI копирайтър за съдържание и маркетингови текстове)

чрез Jasper AI

Jasper AI е като креативен копирайтър по заявка, който помага за създаването на съдържание за блогове, социални медии, имейли и др. Той генерира текст, подобен на човешкия, и работи на няколко езика, което улеснява свързването с различни аудитории.

А най-хубавото е, че не е нужно да преминавате от един инструмент към друг. Той дори се предлага с разширение за Chrome, което улеснява използването му, докато работите с различни уебсайтове и приложения.

Най-добрите функции на Jasper

Предлага над 50 шаблона за надписи в Instagram, описания на продукти и SEO-съобразени уводни части за блогове. Въведете ключови думи или кратко описание и получите незабавни варианти.

Запознава се с вашия стилов наръчник, продуктов каталог и история, за да поддържа съдържанието в съответствие с бранда.

Генерира висококачествени изображения за реклами, блогове и целеви страници – просто опишете какво ви е необходимо.

Boss Mode на Jasper ускорява писането на дълги текстове с AI команди. Напишете „Напишете параграф за AI в маркетинга“ и той ще ви предостави

Ограничения на Jasper

Нишовите или техническите теми може да се наложи да бъдат сериозно редактирани. Това може да доведе до неточности, затова проверката на фактите е от решаващо значение.

Мащабното използване става скъпо поради ограниченията на броя думи в по-ниските планове. Богатите функции също изискват период на обучение.

Цени на Jasper

Pro: 69 $/месец за до 5 места

Създател: 49 $/месец за 1 място

Бизнес: Персонализирани цени за маркетингови групи от 10 или повече души

Оценки и рецензии за Jasper

G2 ревюта: 4,7/5 (над 1200 ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,8/5 (над 1800 отзива)

3. Copy. ai (Най-добрият AI асистент за писане на кратки текстове и идеи)

Copy. ai автоматизира работните процеси, свързани със съдържанието, спестява време и повишава производителността. То генерира публикации в блогове, актуализации в социалните медии и маркетингови текстове за секунди, което го прави един от популярните AI инструменти за маркетолози и създатели на съдържание, които се нуждаят от бързо и последователно съдържание.

Една забележителна функция е „Blog Post Wizard“, която бързо създава конспект и чернови на съдържанието въз основа на вашите ключови думи и заглавие.

Copy. ai включва и функции за файлове и документация като Infobase и Teamspaces. Infobase ви позволява да съхранявате указания, препратки и дългоформатно съдържание, докато Teamspaces поддържа съдържанието структурирано и достъпно, като позволява сътрудничество и контрол на версиите.

Copy. ai най-добри функции

Предлага над 90 шаблона за различни нужди от съдържание, като например текстове за дигитални реклами, описания за електронна търговия и публикации в социалните медии.

Поддържа създаването на съдържание на повече от 25 езика, което го прави универсален за глобални потребители.

Разполага с интуитивен интерфейс, така че както начинаещите, така и опитни писатели могат лесно да имат достъп и да използват неговите функции.

Ограничения на Copy.ai

Някои генерирани текстове не притежават уникалния стил на марката или креативността, които човек би могъл да добави. Често е необходима човешка намеса, за да се усъвършенстват.

Някои потребители искат по-добри възможности за документиране на проекти и файлове.

Цени на Copy.ai

Безплатен план

Стартово ниво: 49 $/месец за 1 потребител

Разширено: 249 $/месец за 5 потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

4. Frase (най-добрият AI SEO генератор и оптимизатор на съдържание)

чрез Frase

Frase е маркетингов инструмент, базиран на изкуствен интелект, създаден специално за маркетинг специалисти и агенции, занимаващи се с SEO. Той ви помага да проучвате, пишете и оптимизирате блог публикации, целеви страници или всякакво съдържание, предназначено да привлече органичен трафик.

Освен това Frase предлага безплатен AI-базиран инструмент за пренаписване на параграфи, който позволява на потребителите да преформулират изречения или параграфи, за да подобрят четимостта или да адаптират тона на съдържанието. Можете също да опитате AI чатбота, който използва съдържанието на вашия уебсайт, за да отговаря на въпросите на посетителите.

Най-добрите функции на Frase

Генерира бързо SEO резюмета чрез анализ на най-популярните страници, извличане на ключови заглавия, въпроси, статистики и термини.

AI Writer на Frase използва SEO брифинга, за да състави параграфи под определени заглавия, извличайки информация от най-популярните статии.

Изчислява оценка за оптимизация в реално време въз основа на обхванатите теми и ключови думи.

Ограничения на Frase

Новите потребители може да счетат интерфейса и функциите на Frase за сложни.

Инструментът може да се окаже недостатъчен при високоспециализирани теми, които изискват задълбочени познания в областта.

Цени на Frase

Безплатен план

Основен: 45 $/месец за 1 потребител

Екип: 115 $/месец за 3 потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4. 8/5 (290+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 330 отзива)

Визуално съдържание и дизайн Софтуер

5. Adobe Firefly Video Model (най-подходящ за създаване на бързи видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект)

чрез Adobe Firefly Video Model

Adobe Firefly Video Model позволява на потребителите да създават петсекундни видеоклипове с резолюция 1080p, като въвеждат описателен текст или качват референтни изображения. Представете си, че пишете „златист ретривър, сърфиращ на вълна, в кинематографичен стил“ и получавате точно такъв 5-секунден видеоклип.

Той е интегриран и в пакета Creative Cloud на Adobe, така че можете да създадете нещо в Firefly и да го усъвършенствате в Premiere Pro или After Effects без допълнителни стъпки.

А най-хубавото е, че той е обучен на базата на Adobe Stock и съдържание от публичен домейн. Това означава, че всичко, което създадете, можете да използвате безопасно в своите търговски проекти, без да се притеснявате за лицензионни проблеми.

Най-добрите функции на Adobe Firefly Video Model

Осигурява контрол над настройките на камерата, като ъгъл, движение и мащабиране, за да можете да настроите перспективата и движението в клиповете, генерирани от изкуствен интелект.

Добавя ефекти като дим, отблясъци от обектива и дъжд, както и прости анимации като неоново сияние и падащ сняг – без да е необходимо ръчно редактиране.

Превежда гласовите коментари на няколко езика, като запазва гласа на говорителя и синхронизира устните реалистично във видеото.

Ограничения на Adobe Firefly Video Model

Firefly Видеоклипове с продължителност пет секунди, резолюция 1080p и 24 FPS може да не са подходящи за по-дълги или високоразделителни проекти.

Трудности с човекоцентричното съдържание, което води до по-малко реалистични представяния

Цени на Adobe Firefly Video Model

Стандартен: 9,99 $/месец

Pro: 29,99 $/месец

Adobe Firefly Video Model – оценки и рецензии

G2: (4,6/5, над 50 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Midjourney (Най-добър за генериране на варианти на изображения)

чрез Midjourney

Midjourney е AI инструмент, който превръща текстови команди в зашеметяващи изображения. Това е като да имате свой арт екип на разположение 24/7. Имате нужда от концептуална скица, фон за реклама или бърз макет, който да покажете на клиент? Просто въведете идеята си и Midjourney ще я създаде за минути.

За маркетинговите агенции това означава привлекателни визуални елементи за социалните медии, графики за блогове, рекламни творби и сценарии – без да е необходим фотограф или графичен дизайнер. Освен това не се нуждаете от скъп софтуер. Midjourney работи чрез Discord, където просто описвате какво искате и AI го превръща в реалност.

Най-добрите функции на Midjourney

Позволява на потребителите да определят стила, като посочат URL адреса на изображение или зададат стил на изкуството, като „смела, модерна технологична реклама“ или „луксозна модна статия“.

Генерира четири варианта за всеки подкана. Изберете любимия си, подобрете го за по-висока резолюция или поискайте повече варианти.

Позволява целенасочени модификации на конкретни области от изображението.

Предлага общностни стаи, където маркетолозите споделят доказани съвети като „продукт с висок контраст, заснет с кинематографично осветление“.

Ограничения на Midjourney

По подразбиране всички генерирани изображения са публични. Скритият режим ги скрива в Midjourney.com, но не и в публичните канали на Discord.

Интерфейсът на Discord може да бъде труден за тези, които не са запознати с платформата.

Цени на Midjourney

Основен: 10 $/месец

Стандартен: 30 $/месец

Pro: 60 $/месец

Mega: 120 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Canva (най-доброто за визуализиране на маркетингови активи)

чрез Canva

Друг популярен инструмент в нашия списък с AI инструменти за маркетингови агенции и самостоятелни предприемачи е Canva. AI Image Generator на Canva лесно създава висококачествени визуализации за кампании, реклами и брандиране. Просто въведете текст, изберете стил – акварел, филмов, неонов, цветен молив или ретро вълна – и за секунди ще получите зашеметяващи изображения, съответстващи на вашата марка.

Изключителна характеристика са препоръките за шрифтове и цветове, базирани на изкуствен интелект, които автоматично поддържат дизайна в съответствие с бранда. Освен това Canva се интегрира с множество генератори на изкуство с изкуствен интелект, като Magic Media, Dream Lab, DALL·E и Imagen, предоставяйки на маркетинговите екипи безкрайни творчески възможности.

Най-добрите функции на Canva

Предоставя хиляди готови за употреба шаблони за всичко – Instagram истории, брошури, заглавия на имейли и др.

Magic Write генерира идеи за текст, а Magic Design създава множество варианти на дизайн от едно единствено въвеждане.

Функцията за премахване на фона незабавно премахва фона от снимките – идеална за снимки на продукти.

Позволява ви да създадете „Brand Kit“ с логата, цветовете и шрифтовете на вашата агенция или клиент. AI ги прилага към дизайните за постигане на последователен вид.

Ограничения на Canva

Генерираните от AI изображения могат да имат изкривявания, особено в човешката анатомия. Това изисква ръчни корекции.

Безплатните потребители имат ограничен достъп до AI функциите, с конкретни ограничения за използване.

Цени на Canva

Безплатно (до 50 генерирани изображения)

Pro: 15 долара на месец

Екипи: 10 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (4400+) отзива

Capterra: 4,7/5 (над 12 500 отзива)

8. HubSpot (Най-добър за автоматизация на маркетинга)

чрез HubSpot

HubSpot е първокласен, задвижван от изкуствен интелект софтуер за B2B маркетинг, който комбинира CRM, имейл маркетинг, управление на социални медии и създаване на съдържание, всичко на едно място. Това означава, че маркетинговите агенции могат да управляват дигиталните маркетингови кампании на своите клиенти от начало до край, без да сменят инструментите.

Решението за управление на взаимоотношенията с клиенти на HubSpot помага на агенциите да проследяват всички взаимодействия с клиенти на едно място, от запитвания на клиенти до продажбения процес. То също така предоставя подробни отчети и анализи, така че агенциите да могат да дадат на клиентите си ясна представа за ефективността на кампаниите и възвръщаемостта на инвестициите.

И да, HubSpot се интегрира по подразбиране с ClickUp!

Най-добрите функции на HubSpot

Предлага усъвършенствани възможности за автоматизация, включително работни потоци за имейли, поддържане на интереса на потенциалните клиенти и капкови кампании.

ChatSpot, AI асистентът на HubSpot, ви позволява да задавате въпроси на обикновен английски, като „покажи ми най-популярните блог публикации от миналия месец” или „напиши чернова на имейл за проследяване за Lead X”.

Визуалният инструмент за създаване на работни процеси на HubSpot ви позволява да създавате автоматизирани разклонения от типа „ако/тогава“ чрез плъзгане и пускане.

Интегрира се с инструменти като Gmail, Outlook, WordPress и Slack и разполага с пазар за приложения за още повече опции.

Ограничения на HubSpot

Докато основните функции са лесни за използване, усъвършенстваните инструменти като автоматизация на маркетинга и персонализирани отчети може да изискват известно време за усвояване.

Професионалният и корпоративният пакет могат да станат скъпи, ако списъкът ви с контакти се разраства.

Цени на HubSpot

Безплатно

Marketing Hub Starter: 20 $/месец за 1 място

Платформа за начинаещи клиенти: 20 $/месец за 1 място

Marketing Hub Professional: 890 USD/месец за 3 места (допълнителните места струват 50 USD/месец)

Marketing Hub Enterprise: Започва от 3600 $/месец за 5 места

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 12 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4300 отзива)

9. Zapier (Най-доброто за автоматизация без кодиране)

чрез Zapier

Zapier е платформа за автоматизация на маркетинга, базирана на изкуствен интелект, която свързва различни приложения и прехвърля данни между тях без никакво кодиране. Представете си я като мост, който свързва любимите ви приложения – като Gmail, Slack и Google Sheets – и им позволява да работят заедно автоматично.

С Zapier можете да създавате „Zaps“ – прости работни процеси, които задействат действия в едно приложение, когато нещо се случи в друго. Например, ново писмо в Gmail може автоматично да добави ред в Google Sheets.

С помощта на интеграцията между ClickUp и Zapier можете да свържете своя ClickUp акаунт със стотици приложения и да подобрите нивото си на продуктивност.

Инструментът е лесен за използване. Просто изберете тригер, като „нов потенциален клиент“, и действие, като „изпрати съобщение в Slack“. Съпоставяйте данните между приложенията и го включете.

За агенциите Zapier автоматизира ежедневни задачи като добавяне на потенциални клиенти от Facebook Lead Ads към HubSpot или споделяне на нови публикации в блога на X. Това спестява време, оптимизира работните процеси и елиминира повтарящите се задачи.

Най-добрите функции на Zapier

Свързва се с над 7000 приложения, от основни инструменти като Gmail и Mailchimp до по-нишови такива.

Позволява ви да добавяте if-else логика с филтри и пътища, така че действията да могат да бъдат персонализирани въз основа на критерии, като „ако потенциалният клиент е от уебинар, направи X; ако е от Facebook реклами, направи Y“.

Създава многоетапни Zaps, при които един тригер стартира последователност, като добавяне на CRM контакт, актуализиране на Google Sheet и изпращане на персонализирано имейл съобщение.

Позволява ви да споделяте Zaps с колеги и между клиентски акаунти (с необходимите разрешения).

Ограничения на Zapier

Ценообразуването на Zapier се основава на задачите (действията). Потребителите с голям обем, като агенции, които обработват хиляди потенциални клиенти, може да се нуждаят от по-скъп план.

Усъвършенстваните функции като многоетапни Zaps, условна логика и AI интеграции могат да отнемат време за усвояване.

Цени на Zapier

Безплатно завинаги

Професионална версия: 29,99 $/месец

Екип: 103,50 $/месец

Компания: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2 ревюта: 4,5/5 (над 1300 ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,7/5 (над 2900 отзива)

10. AppLovin (Най-доброто за маркетинг на мобилни приложения)

чрез Applovin

Ако вашата агенция се занимава с маркетинг на мобилни приложения – като промотиране на игри, оптимизиране на реклами в приложения и други подобни – AppLovin може да бъде чудесно допълнение към вашия набор от инструменти. Това е маркетингова платформа, базирана на изкуствен интелект, която се фокусира върху подпомагането на приложенията да привличат потребители и да печелят пари.

AppLovin предлага набор от инструменти, включително рекламна мрежа, платформа за медиация и анализ на данни. Но истинската магия се случва с технологията за машинно обучение, която гарантира, че подходящите реклами достигат до подходящите потребители за максимална възвръщаемост на инвестициите.

Най-добрите функции на AppLovin

Генерира и тества множество рекламни творби, като използва алгоритми, за да намери най-ефективните за различни сегменти от аудиторията.

Управлява наддаването в приложението и конкуренцията за цените в реално време, за да получи най-високата оферта за всяко показване на реклама.

Предлага унифициран табло, което проследява привличането на потребители, ангажираността и монетизацията на едно място.

Ограничения на AppLovin

Не е подходящ за по-широки дигитални маркетингови дейности, като уеб реклами или имейли.

Съществува крива на обучение при настройването на медиирани мрежи и разбирането на аналитични показатели като LTV спрямо CPI.

Цени на AppLovin

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за AppLovin

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Платформи за управление на социални медии

11. Hootsuite OwlyWriter AI (най-добър за създаване на надписи за социални медии)

чрез Hootsuite

Hootsuite е утвърден инструмент за управление на социални медии, който помага на агенциите да планират публикации, да наблюдават ангажираността и да управляват множество акаунти на едно място.

През 2025 г. Hootsuite пусна OwlyWriter AI, AI инструмент, който генерира надписи и идеи за социални медии. Просто дайте подсказка и той създава привлекателни надписи за платформи като Instagram, Twitter и Facebook. Можете също да настроите тона на неформален, забавен или професионален, според нуждите.

Този AI инструмент ви помага да генерирате нови идеи за съдържание и да пренасочите най-добре представящите се публикации към различни платформи. Той е интегриран и в платформата Hootsuite. Така че, ако вече използвате Hootsuite, OwlyWriter AI е безпроблемно допълнение към вашия работен процес.

Hootsuite OwlyWriter AI най-добри функции

Разглежда най-добре представящото се съдържание и предлага начини за пренаписване или оптимизиране за нова аудитория.

Дава ви преднина, независимо дали се нуждаете от идеи за публикации по конкретни теми или просто търсите вдъхновение.

Преобразува блогове и статии в надписи за социални медии

Помага ви да планирате предварително и да подготвите публикациите си навреме за специални поводи.

Hootsuite OwlyWriter Ограничения на изкуствения интелект

Потребителите може да се наложи да променят надписите, за да съответстват на гласа на тяхната марка.

OwlyWriter AI е част от платените планове на Hootsuite, които могат да бъдат скъпи за малките предприятия.

Hootsuite OwlyWriter AI цени

Професионална : 99 $/месец за един потребител (фактурира се ежегодно)

Екип : 249 $/месец за трима потребители (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Hootsuite OwlyWriter AI оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 5500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3700+ отзива)

12. Lately. ai (Най-доброто решение за преобразуване на дълго съдържание в публикации в социалните мрежи)

Lately. ai е маркетингова платформа, която използва изкуствен интелект и невронаука, за да превърне дългите ви текстове, като блогове, подкасти и видеоклипове, в множество интересни публикации в социалните медии.

Например, може да вземе 30-минутен уебинар и да го превърне в откъси с размер на туит или да извлече ключови цитати от статия от 1000 думи за публикации в LinkedIn. Освен това проследява ефективността на всяка публикация и използва тези данни, за да прецизира бъдещите предложения за съдържание.

А най-хубавото? Потребителският интерфейс на Lately.ai го прави достъпен за хора без задълбочени технически познания.

Най-добрите функции на Lately.ai

Поддържа различни езици, включително английски, испански, италиански, португалски, японски и немски, което го прави подходящ за различни пазари и аудитории.

Предлага изчерпателни анализи, предоставящи ценна информация за ефективността на съдържанието и ангажираността на аудиторията, за да информирате и усъвършенствате маркетинговите си стратегии.

Има вградена функция за планиране, която ви позволява да планирате и публикувате постове в различни социални медийни платформи.

Ограничения на Lately.ai

Не е идеален за генериране на нови идеи от нулата.

По-скъпи от основните планиращи програми, като настройката изисква свързване на акаунти и обучение на AI.

Цени на Lately.ai

Стартово ниво : 19 $/месец

Растеж : 239 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Lately. ai оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 15 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

13. Buffer (Най-добър за планиране на социални медии)

чрез Buffer

Buffer е популярен инструмент за планиране на социални медии, обичан заради своя прост и изчистен интерфейс. Той помага на потребителите да планират публикации, да проследяват ефективността и да взаимодействат с аудиториите на платформи като Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) и Pinterest.

Инструментът разполага и с AI асистент, който може да генерира идеи за публикации, да предлага надписи и дори да преработва съществуващо съдържание.

Например, дайте му линк към статия или няколко ключови точки и той може да създаде социални публикации от тях. Или можете да го помолите за чернова по конкретна тема и той може да ви даде солидна отправна точка.

Най-добрите функции на Buffer

Позволява ви да изпращате чернови за одобрение от клиента с помощта на функцията за екипно сътрудничество на Buffer (при платени планове).

Позволява ви да обмисляте публикации в чернови, без да ги планирате веднага. Можете също да го съчетаете с изкуствен интелект, за да генерирате идеи, да ги запазите като чернови, а след това да усъвършенствате и планирате най-добрите от тях.

Предлага солидна картина на ефективността в социалните медии, като ангажираност и брой последователи, без да е прекалено сложен.

Позволява отговори на коментари/съобщения от няколко акаунта в една пощенска кутия.

Ограничения на Buffer

Липса на функции като социално слушане и разширени анализи на конкурентите

AI асистентът генерира предложения, но не научава гласа на вашата марка.

Цени на Buffer

Безплатно завинаги

Essentials : 6 $/месец/канал за 1 потребител

Екип : 12 $/месец/канал за неограничен брой потребители

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Buffer

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

14. Surfer SEO (Най-доброто за оптимизация на SEO на страницата)

чрез Surfer SEO

Ако вашата агенция създава SEO блогове или уеб страници, Surfer SEO може да ви помогне да заемете първо място в резултатите от търсенето в търсачките.

Задвижвана от изкуствен интелект и анализ на данни, тази платформа, базирана в облака, е проектирана да помага на дигиталните маркетолози да оптимизират съдържанието си за търсачките. Това е като да имате редактор, експерт по SEO, седнал до вашия автор, който дава обратна връзка в реално време за статията.

Surfer анализира най-високо класираните страници за дадена ключова дума и предоставя насоки за това, какво трябва да включва вашето съдържание – от ключови думи до заглавия и дължина на съдържанието.

Най-добрите функции на Surfer SEO

Създава план с предложения на базата на ключови думи за брой думи, заглавия, изображения и ключови термини. Докато пишете, той дава оценка (0-100), която се повишава, когато обхващате подходящи теми.

Предоставя AI-базиран списък с седмични SEO задачи, като добавяне на ключови думи или създаване на обратни връзки, за да поддържате съдържанието си оптимизирано.

Анализира SERP, за да покаже корелации като брой думи спрямо класиране, и помага за идентифициране на пропуски в съдържанието чрез Google Search Console.

Предоставя данни за обема на ключовите думи и предложения в реално време чрез разширението за браузъра, докато търсите в Google.

Ограничения на Surfer SEO

Някои потребители смятат, че предложените от Surfer ключови думи за групи от съдържание не са тясно свързани с първоначалната тема.

Цената е твърде висока за някои, което затруднява малките предприятия да си го позволят.

Това не е цялостно AI решение за създаване или редактиране на съдържание.

Цени на Surfer SEO

Essential: 99 $/месец за до 30 статии и 5 AI статии

Мащаб: 219 $/месец за до 100 статии и 20 AI статии

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Surfer SEO

G2: 4,8/5 (530+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 400 отзива)

15. Clearscope (Най-добър за проучване на ключови думи и оптимизация на съдържанието)

чрез Clearscope

Clearscope е първокласен инструмент за оптимизация на SEO съдържание, който използва AI и обработка на естествен език, за да ви помогне да създадете съдържание, подходящо за търсене. Основната му цел е да се увери, че съдържанието ви се класира добре и предоставя стойност на читателите ви.

Той анализира най-популярните статии във вашата ниша и идентифицира ключовите думи, термини и подтеми, които да включите в съдържанието си. Много агенции използват Clearscope в сътрудничество с писатели – предоставянето на доклад от Clearscope е като предоставяне на пътна карта за това, какво да се включи в дадена статия.

Най-добрите функции на Clearscope

Оценява вашето съдържание (от A+ до F) и предлага ключови думи, които да използвате за по-добро класиране.

Интегрира се с Google Docs и WordPress, което позволява на авторите да виждат предложенията на живо, без да сменят платформите.

Намира свързани ключови думи и теми. За „стратегия за социални медии“ Clearscope може да предложи термини като „календар за съдържание“, „степен на ангажираност“ или „възвръщаемост на инвестициите“ въз основа на най-популярните страници.

Предлага прост интерфейс, така че авторите могат лесно да следват инструкциите, без да се чувстват претоварени.

Ограничения на Clearscope

Малките маркетингови агенции може да го сметнат за скъп, тъй като няма нискобюджетен вариант за случайна употреба.

Фокусира се върху оптимизацията на съдържанието, а не върху цялостното SEO. Освен това не се занимава с технически одити или анализ на линкове.

Цени на Clearscope

Essentials: 189 $/месец

Бизнес: 399 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Clearscope

G2: 4,9/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 60 отзива)

16. Grammarly (Най-доброто за редактиране на съдържание с изкуствен интелект)

чрез Grammarly

Grammarly е AI-базиран асистент за писане, който всяка маркетингова агенция трябва да има в своя набор от инструменти. Той предлага предложения в реално време за граматика, правопис, пунктуация, яснота и тон. Освен това работи безпроблемно на различни устройства – чрез разширение за браузър, десктоп приложение или мобилно приложение.

Въпреки че не е проектиран специално за маркетинг, Grammarly значително повишава качеството на всеки текст – от рекламни текстове до имейли и публикации в блогове – като открива грешки и препоръчва подобрения.

С функции като откриване на тон и пренаписване на откъси, той гарантира, че вашето съдържание не само е без грешки, но и е съобразено с вашата целева аудитория.

Най-добрите функции на Grammarly

Предоставя генеративен AI асистент, който ви помага да генерирате идеи, да съставите чернова на текст и да усъвършенствате писането си – чудесно средство за преодоляване на творческата блокада.

Открива правописни, граматически и пунктуационни грешки, докато пишете, и предлага бързи корекции.

Предоставя предложения за подобряване на яснотата и краткостта на вашите маркетингови текстове.

Адаптира предложенията за тон и глас, за да поддържа последователността на гласа на вашата марка.

Премиум версията на Grammarly включва проверка за плагиатство, за да гарантира оригиналността.

Ограничения на Grammarly

Често пропуска контекста или отбелязва умишлени избори.

Някои потребители смятат, че функциите на Grammarly работят по-добре на настолни браузъри, отколкото на мобилни приложения.

Въпреки настройките за тон, изкуственият интелект на Grammarly понякога може да направи съдържанието да звучи прекалено формално.

Цени на Grammarly

Безплатно

Премиум: Започва от 12 $/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: Започва от 15 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 отзива)

Софтуер за реклама и управление на кампании

17. Omneky (Най-добър за оптимизиране на рекламни кампании)

чрез Omneky

Представете си, че можете да автоматизирате създаването на реклами, като ги персонализирате и мащабирате без никакво усилие. Това е точно това, което прави Omneky. Той използва изкуствен интелект, за да помогне на бизнеса лесно да създава, управлява и оптимизира рекламни кампании, включително както изображения, така и видеоклипове.

Omneky не спира дотук; той може да създава множество варианти на визуални елементи и текстове, а след това да ги усъвършенства въз основа на тяхната ефективност. За маркетинговите агенции, които пускат много социални реклами, това означава ускоряване на творческия процес и откриване на това, което привлича аудиторията, благодарение на AI-базираните прозрения.

Най-добрите функции на Omneky

Генерира варианти на реклами чрез избор на изображения, изрязване, добавяне на текст и избор на цветове въз основа на вашата марка.

Автоматизира многовариантното тестване чрез провеждане на експерименти в различни рекламни платформи, тестване на различни комбинации от визуални елементи и текст.

Предлага AI прозрения, като „усмихнатите лица повишават ангажираността“ или „50% отстъпка“ стимулира конверсиите“, които оформят бъдещите кампании.

Интегрира се с рекламни платформи (Facebook, Instagram, Google), за да извлича данни в реално време и автоматично да коригира кампаниите въз основа на зададени прагове.

Ограничения на Omneky

Специализирана в оптимизацията на платени реклами, Omneky може да се окаже твърде скъпа за агенции с ограничени платени кампании.

Може да не е идеален за нови марки или такива без исторически данни за кампании.

Не е подходящо за агенции с малък рекламен бюджет.

Цени на Omneky

Product Generation Pro: Започва от 25 $/месец

Creative Generation Pro: Персонализирано ценообразуване

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Omneky

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

18. Anyword (Най-доброто за копирайтинг, базиран на изкуствен интелект)

чрез Anyword

Anyword е AI платформа за копирайтинг, която генерира маркетингови текстове за реклами, имейли, целеви страници и др. Тя се отличава с фокуса си върху текстове, базирани на данни – не само пише текстове, но и прогнозира как те ще се представят с оценка за ангажираност или конверсия.

Освен това Anyword използва данни за оптимизиране на съобщенията, като помага на потребителите да избират най-ефективното съдържание без проби и грешки. Това позволява по-бързи и по-ефективни кампании, които вероятно ще доведат до по-добри резултати.

Най-добрите функции на Anyword

Генерира множество варианти на текстове за различни случаи на употреба, като реклами, имейли и описания на продукти. Просто въведете контекста и той бързо изготвя няколко варианта.

Използвайки AI и рекламни данни, „Performance Prediction Score“ на Anyword предсказва кои текстове ще привлекат или превърнат вашата аудитория.

Адаптира се към гласа на вашата марка, като използва съществуващото ви съдържание или SEO насоки.

Адаптира текстовете към различни клиентски профили и създава целеви съобщения.

Ограничения на Anyword

Изисква човешка намеса за творчески принос

Резултатите от конверсиите са полезни, но не са гарантирани. Използвайте ги като ориентир, но винаги провеждайте A/B тестове на критичните текстове.

Цената ограничава броя копия, които можете да генерирате въз основа на кредитите по вашия план.

Цени на Anyword

Стартово ниво: Започва от 49 $/месец

Базиран на данни: Започва от 99 $/месец

Бизнес: Започва от 499 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Anyword

G2: 4,8/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 350 отзива)

19. Optmyzr (Най-добър за оптимизиране на PPC кампании)

чрез Optmyzr

Optmyzr е AI платформа, създадена с цел да направи управлението на кампаниите с плащане за клик по-ефективно и ефикасно, особено Google Ads и Microsoft Ads.

Можете да проследявате ефективността на рекламите си, да идентифицирате тенденции и дори да правите корекции, за да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си. Той предлага и готови шаблони за автоматизиране на задачи като коригиране на оферти, създаване на отчети или управление на ключови думи.

С тези инструменти за автоматизация и AI маркетинг можете да се съсредоточите върху стратегията, вместо върху ръчните задачи. Накратко, това е като да имате PPC експерт, който работи 24/7, за да поддържа кампаниите ви на правилния път и да открива всяка възможност.

Като AI инструмент за електронна търговия, Optmyzr коригира офертите за най-добре представящите се продукти и сигнализира за проблеми с фийда, като липсващи данни или неподходящи заглавия.

Най-добрите функции на Optmyzr

Предлага практически препоръки въз основа на вашите данни, които можете да приложите с едно кликване.

Позволява ви да задавате персонализирани правила или да използвате предварително създадени шаблони, за да автоматизирате задачи като увеличаване на офертите за ключови думи с висока възвръщаемост на инвестициите или спиране на рекламни групи с ниска ефективност.

Предоставя персонализирани табла и разширени филтри, както и интеграция с Google Analytics за по-задълбочени анализи. Също така позволява отчитане на данни за различни клиенти и платформи.

Ограничения на Optmyzr

Отнема време да се научите на кои оптимизации да се доверите и как да зададете правилно праговете.

За по-малките агенции разходите могат да повлияят на маржовете.

Цени на Optmyzr

Optmyzr Core: Започва от 249 $/месец

Оценки и рецензии за Optmyzr

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 190 отзива)

20. Drift (Най-добър за чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, и разговорен маркетинг)

чрез Drift

Drift е платформа за разговорна маркетинг, която използва AI чатботове, за да ангажира посетителите на уебсайта, да привлича потенциални клиенти и да автоматизира задачи като квалифициране на потенциални клиенти. Целта е да се направят разговорите с клиентите по-персонализирани, автоматизирани и ефективни.

За маркетинговите агенции Drift замества статичните формуляри с интерактивен чатбот, който квалифицира посетителите, резервира срещи и поддържа интереса на потенциалните клиенти в реално време. Това оптимизира процеса както за бизнеса, така и за клиента.

Най-добрите функции на Drift

Чатботът на Drift квалифицира потенциалните клиенти чрез целенасочени въпроси и ги насочва въз основа на отговорите им.

Персонализира чатовете, като разпознава повтарящите се посетители и предлага целеви съобщения въз основа на поведението на потребителите.

Позволява прехвърляне на чат на живо въз основа на високоценни тригери, които предупреждават агентите.

Предлага мобилно приложение, което позволява на членовете на екипа да отговарят, докато са в движение.

Включва интеграции с имейл и видео за проследяване или поддържане на потенциални клиенти.

Ограничения на Drift

Разширената квалификация на Drift може да е прекалена за чатове за основна поддръжка.

Стартовият план не разполага с разширени функции като AI инструменти за тестване, маршрутизиране и AI чатбот.

Някои потребители също съобщават за спорадични бъгове в мобилното приложение.

Цени на Drift

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Drift

G2: 4. 4/5 (1250+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 190 рецензии)

21. Amazon Personalize (Най-доброто за персонализирани препоръки)

чрез Amazon Personalize

Amazon Personalize е услуга от AWS, която помага на бизнеса да предоставя персонализирани преживявания на потребителите. Тя анализира поведението и предпочитанията на клиентите, за да предостави персонализирани препоръки за продукти или съдържание, като по този начин повишава ангажираността и удовлетвореността.

За маркетинговите агенции, които работят с електронна търговия, медии или подобни бизнеси, Amazon Personalize предоставя готовия AI, от който се нуждаете, така че не е нужно да се притеснявате за създаването на сложни алгоритми от нулата.

Най-добрите функции на Amazon Personalize

Използва генеративна AI за създаване на привлекателни теми за препоръки, подобрявайки персонализацията.

Извлича информация от неструктурирани данни като описания на продукти и рецензии, за да подобри препоръките.

Лесно се свързва с други AWS услуги и приложения на трети страни, което позволява на бизнеса да интегрира персонализирани препоръки в съществуващите си работни процеси.

Ограничения на Amazon Personalize

Агенциите трябва да си партнират с разработчик или специалист по AWS, за да го настроят.

Препоръките може да са по-малко ефективни за уебсайт с нисък трафик или ограничени исторически данни.

Необходими са някои познания за облачните технологии, за да се ориентирате в конзолата на AWS и да следите резултатите.

Цени на Amazon Personalize

Индивидуални цени

Amazon Personalize – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 (25 отзива)

Повишете нивото на работния процес на вашата маркетингова агенция с ClickUp

Управлението на агенция означава да се справяте с множество проекти и срокове. Най-добрите AI инструменти за маркетингови агенции могат да превърнат този хаос в гладки и ефективни работни процеси.

Можете да изберете много от изброените тук инструменти за конкретни изисквания, но има един, който трябва да опитате, ако наистина искате да увеличите производителността си 10 пъти – ClickUp!

С ClickUp Brain получавате AI помощник, който се грижи за досадните задачи – автоматизиране на задачи, изготвяне на съдържание и обобщаване на ключови актуализации. Накратко, той се занимава с рутинната работа, за да може екипът ви да се съсредоточи върху това, което е важно: постигане на цели и резултати.

Освен това, с управление на задачите, комуникация и документация, всичко в една интегрирана платформа, задвижвана от AI, ClickUp е вашето решение за превключване на контекста и такса за превключване.

Искате да ускорите растежа на вашата маркетингова агенция? Регистрирайте се в ClickUp още днес.