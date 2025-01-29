10-те най-добри AI инструмента за B2B маркетинг

Тъй като 90% от B2B купувачите търсят нови доставчици онлайн, овладяването на дигиталното пространство е от решаващо значение за успеха на бизнеса.

В същото време има натиск да се прави всичко – от генериране на лийдове и ангажиране на клиенти до оптимизиране на цялостната маркетингова стратегия.

Осигуряването на последователност на марката и съобщенията в този хаос изглежда почти невъзможно. ?

Докато AI не влезе в действие.

Наскоро се натъкнах на няколко AI инструмента за B2B маркетинг. Като човек, който се занимава с маркетинг, никога не съм виждал толкова интелигентен технологичен скок.

В тази публикация в блога съм подготвил списък с десетте най-добри AI инструмента за B2B маркетинг, включително техните предимства и недостатъци, цени и рецензии.

Но първо нещата по ред ?

Изборът на подходящия инструмент за B2B маркетинг може да направи разликата в успеха на вашия продукт. Ето някои от неотменимите характеристики, които според мен трябва да търсите в AI инструментите за B2B маркетинг:

Автоматизация на маркетинга: Потърсете AI инструменти с възможности за автоматизация на маркетинга, за да автоматизирате повтарящи се задачи. Това ще ускори работните процеси за имейл маркетинг, публикуване в социални медии, маркетинг на съдържание и др.

AI интеграции: AI инструментите за B2B маркетинг могат да ви помогнат бързо да анализирате данни за клиентите, да предвидите поведението им и да изготвите персонализирани маркетингови съобщения, като освободите екипа си и направите кампаниите си по-умни и по-ефективни.

Мащабируемост: С разрастването на вашия бизнес, вашите инструменти за дигитален маркетинг трябва да растат заедно с вас. Те трябва да могат да се справят с нарастващия обем данни и потребители, с функции и планове както за малки, така и за големи предприятия.

Управление на потенциални клиенти: Изберете B2B маркетингов инструмент, който оптимизира управлението на потенциални клиенти. Той трябва да е достатъчно ефективен, за да привлича потенциални клиенти, да ги оценява въз основа на потенциала им и да ги води през процеса на продажба.

Персонализиране: Потърсете инструменти с богати възможности за персонализиране на табла, отчети и работни процеси. Гъвкавостта да настройвате платформата според изискванията на екипа позволява по-добро съгласуване на SaaS екипа

Сътрудничество: Изберете софтуер за AI маркетинг, който предлага сътрудничество в реално време, за да може екипът ви да споделя бележки, да управлява задачи и да работи по кампании безпроблемно.

Икономични: Накрая, обмислете цената. Не става въпрос да намерите най-евтиния вариант, а този, който предлага добра стойност за функциите и услугите, които предлага ?

Сега, когато вече знаете какво да търсите в идеалния инструмент за B2B маркетинг, ето преглед на най-добрите AI инструменти за B2B маркетинг:

1. ClickUp (най-добър за управление на задачи и сътрудничество)

Представете си, че всичките ви маркетингови задачи, проекти и комуникация са на едно място. Това е ClickUp!

Избрах маркетинговия софтуер на ClickUp като най-добър избор сред AI инструментите за B2B маркетинг, защото е гъвкав и може да се персонализира според уникалните нужди на CRM, маркетинговите и продажбените екипи.

Подобрете маркетинговата си стратегия с междуфункционално сътрудничество, видимост в реално време на напредъка на проекта и данни, базирани на данни, с ClickUp.

С над 15 адаптивни изгледа, над 1000 интеграции на трети страни и обширна библиотека с шаблони, ClickUp елиминира нуждата от множество инструменти и извежда вашия B2B маркетинг на ново ниво.

Въпреки това, има няколко функции, които определено бих искал да подчертая от маркетингова гледна точка. Големите маркетингови екипи често имат десетки (стотици?) кампании, които се провеждат или се подготвят по всяко време. Освен това има и BAU съдържание и социални медии, които никога не спират да се въртят. Перфектното решение за управлението на всичко това е едно ловко нещо, наречено ClickUp Automations. Чрез автоматизиране на много от повтарящите се и отнемащи време задачи, можете да спестите часове работа всяка седмица.

В ClickUp създаваме много съдържание и в среда с голям обем съдържание, ClickUp Automations променя правилата на играта. Ние оставаме проактивни, като настройваме автоматизациите да задействат задачи за оптимизация въз основа на рейтинга на страницата след определен период след публикуването. Ако рейтингът не отговаря на нашите очаквания, например, ако не се класира на страница 1 след 90 дни, автоматично се създава задача за оптимизация, която ни подканва да предприемем действия и да подобрим представянето на страницата.

Много ми харесва и интегрираният AI асистент ClickUp Brain. Той поема много задачи за нашия маркетинг екип: пише текстове без грешки, помага при създаването на блог статии, сортира данни, за да намери полезна информация, и отговаря на всички наши въпроси относно работата ни в ClickUp… Освен това, той генерира отчети и резюмета от срещи за секунди. ?

Използваме изкуствен интелект за изготвяне на маркетинговите ни презентации и обобщаващи доклади.

Най-добрите функции на ClickUp

Подобрете стратегията си за съдържание с AI: генерирайте идеи за кампании, резюмета на съдържание, блогове, казуси, имейли и други с ClickUp Brain, AI асистента, който ускорява процеса на създаване на съдържание.

Планирайте с прецизност: Превърнете дългосрочните планове в ежедневни постижими задачи с Превърнете дългосрочните планове в ежедневни постижими задачи с ClickUp Calendar . Планирайте и графицирайте маркетингови събития, уебинари, представяния на продукти и други B2B маркетингови дейности.

Оптимизирайте документацията: Създавайте и споделяйте маркетингови материали, указания за марката и продуктова документация за вътрешни и външни заинтересовани страни с Създавайте и споделяйте маркетингови материали, указания за марката и продуктова документация за вътрешни и външни заинтересовани страни с ClickUp Docs.

Оптимизирайте производителността си: Следете ключови маркетингови показатели, като генериране на лийдове, проценти на конверсия и възвръщаемост на инвестициите, с Следете ключови маркетингови показатели, като генериране на лийдове, проценти на конверсия и възвръщаемост на инвестициите, с ClickUp Dashboards

Интеграция на работния процес: Свържете ClickUp с над 200 native интеграции, включително HubSpot, Slack, Zoom и други, като подобрите ефективността на маркетинговия си екип и управлението на работния процес.

Ограничения на ClickUp:

ClickUp има много функции, което води до стръмна крива на обучение за новите потребители.

Някои функции, достъпни в уеб версията, може да не са налични в мобилното приложение.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Прочетете също: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

2. HubSpot (Най-добър за автоматизация на маркетинга)

HubSpot е сред най-известните B2B CRM софтуери на пазара. Тази AI-базирана платформа за клиенти комбинира инструменти за маркетинг, продажби, поддръжка на клиенти и оперативни екипи. За тази статия разгледахме Marketing Hub.

Този софтуер за B2B маркетинг включва AI инструменти за генериране на потенциални клиенти, автоматизиране на продажбите, разработване на чатботове, автоматизиране на фактурирането, както и създаване и управление на съдържание в голям мащаб.

Marketing Hub на HubSpot е софтуер за автоматизация на маркетинга, който ви помага да привлечете и ангажирате целевите си клиенти. Той ви помага да създадете персонализирана комуникация, да провеждате ефективни кампании, да проследявате ефективността с персонализирани отчети и да разраствате бизнеса си.

Най-добрите функции на HubSpot:

Разработвайте персонализирани рекламни кампании и проследявайте тяхната ефективност при превръщането на потенциални клиенти в реални клиенти.

Създайте подробни профили на целевите купувачи, които да ви насочват при създаването на съдържание и избора на канали за целево достигане до аудиторията.

Използвайте AI пакета на HubSpot, за да създавате маркетингово съдържание, да изграждате чатботове, да оптимизирате работните процеси и да извършвате прогнозни анализи за минути.

Използвайте усъвършенствани инструменти за отчитане за анализиране на данни за клиентите, за да разберете пътя на клиентите си, да проследявате ефективността на кампаниите и да вземате интелигентни решения, основани на данни.

Създавайте персонализирани работни процеси въз основа на условия и тригери, за да автоматизирате оценяването на потенциални клиенти, последващите действия, имейлите и вътрешните известия.

Записвайте контактната информация на посетителите с динамични формуляри и автоматично я добавяйте към базата си данни.

Ограничения на HubSpot:

Обучението за използването им отнема време и изисква допълнителни уроци, особено за начинаещи.

Цената може да бъде висока в сравнение с други AI инструменти за дигитален маркетинг, което ги прави скъпи за някои потребители.

Цени на HubSpot:

Безплатни

Marketing Hub Starter: 20 $/месец на работно място

Платформа за начинаещи клиенти: 20 $/месец на работно място

Marketing Hub Professional: 890 $/месец (3 места, годишен ангажимент)

Marketing Hub Enterprise: Започва от 3600 $/месец (5 места)

Оценки и рецензии за HubSpot:

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5000 отзива)

3. Surfer SEO (Най-добър за оптимизация на съдържание с изкуствен интелект)

Surfer SEO, базиран на AI, има за цел да оптимизира вашето съдържание за търсачките. Чрез предоставяне на информация чрез проучване на ключови думи, Surfer помага на вашия бизнес да създава съдържание, което се класира добре и привлича вашата целева аудитория.

Това е един от най-известните AI инструменти за B2B маркетинг, когато става въпрос за оптимизация за търсачки. Той оценява съдържанието ми въз основа на плътността на ключовите думи, четимостта, дължината, използването на заглавия и други критични фактори, които повишават класирането.

Когато някой от екипа ми или аз правим промени, те се виждат в реално време с показанията на измервателя на резултатите.

Най-добрите функции на Surfer SEO:

Получете практически съвети за оптимизиране на блог публикации и уеб страници, подобряване на ефективността на съдържанието и класирането.

Разработете стратегия за съдържание, базирана на данни, планирайте и организирайте теми за всеобхватно покритие на нишата.

Използвайте Surfer AI, за да вмъкнете автоматично вътрешни линкове или да оптимизирате съдържанието с помощта на семантични ключови думи за минути.

Интегрирайте ги с Google Docs, WordPress, Jasper и други за лесно сътрудничество и работа на различни платформи.

Идентифицирайте AI модели и неестествен език и подобрете естествения тон на вашата статия с функцията Humanizer.

Ограничения на Surfer SEO

Кредитите за функциите „Редактор на съдържание“ и „Одит“ изтичат с всеки цикъл на фактуриране и не се прехвърлят.

Новият AI редактор е скъп, което го прави по-малко достъпен за по-малките предприятия или индивидуалните потребители.

Поставянето на резултатите от проучването в полето „допълнително съдържание“ е неефективно поради малкия размер на токена, което означава, че AI забравя или игнорира по-голямата част от въведената информация.

Цени на Surfer SEO

Essential: 89 $/месец (30 статии)

Мащаб: 129 $/месец (100 статии)

Scale AI: 219 $/месец (100 статии и 10 AI статии)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Surfer SEO:

G2: 4. 8/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 300 отзива)

4. Sprout Social (Най-добър за управление на социални медии)

Ефективният B2B маркетинг изисква повече от присъствие в социалните медии – той изисква стратегически подход, който води до реално въздействие. Тук на помощ идва Sprout Social.

Sprout Social е платформа за управление на социални медии, която предлага всичко в едно. Тя предлага интуитивни функции за оптимизиране на генерирането, публикуването и анализа на AI съдържание.

Sprout Social се интегрира бързо с цялата ви технологична платформа, давайки възможност на вашите маркетингови и клиентски екипи да работят ръка за ръка. Глобалното партньорство с Salesforce и интеграцията със социалните мрежи ви позволяват да поддържате текущите си работни процеси безпроблемно. AI възможностите му помагат на вас и вашия екип да автоматизирате повтарящите се задачи и да фокусирате усилията си върху стратегията и вземането на решения.

Най-добрите функции на Sprout Social:

Опростете създаването на съдържание с общи библиотеки, календари и инструменти за сътрудничество.

Слушайте социалните разговори по ключови теми и извличайте релевантни идеи, за да формирате интегрирана маркетингова стратегия , базирана на нагласите на клиентите.

Използвайте Sprout Social AI, за да създавате персонализирани запитвания за прослушване, да генерирате съдържание или надписи за публикации, да получавате препоръки и да автоматизирате повтарящи се задачи като публикуване.

Получавайте персонализирани маркетингови анализи от всички основни платформи и създавайте персонализирани отчети, които съответстват на вашите бизнес цели.

Планирайте и публикувайте съдържание в Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn и TikTok с координирано планиране, използвайки Optimal Send Times за публикации.

Ограничения на Sprout Social:

Управлението на множество акаунти може да бъде объркващо и скъпо, особено за агенциите.

Sprout не извлича данни от коментарите в YouTube и не включва определени публикации в отчетите, което може да повлияе на показателите.

AI Assist е достъпен само с по-скъпите платени планове.

Цени на Sprout Social:

Стандартен: 249 $/месец

Професионална версия: 399 $/месец

Разширено: 499 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Sprout Social:

G2: 4. 4/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

5. Ahrefs (най-добър за конкурентен анализ)

Ако съм научил нещо като маркетинг специалист, то е, че данните са движещата сила зад успешните SEO стратегии. Ahrefs ви предоставя тази сила на един клик разстояние.

Ahrefs е цялостна платформа за SEO проучвания, анализи и одити. Тя помага на B2B бизнеса да оптимизира своето онлайн присъствие, да привлече целеви трафик и да развие своя маркетингов ICP.

Инструментът се отличава с намирането на ключови думи с ниска конкуренция и възможности за гостуване в блогове, за да подобрите вашата пътна карта за съдържателен маркетинг. Можете също да го използвате, за да следите маркетинговите дейности на вашите конкуренти.

Най-добрите функции на Ahrefs:

Идентифицирайте и отстранете SEO проблеми на вашия сайт с Website Audit, като гарантирате оптимална производителност и по-високи позиции в търсачките.

Използвайте Rank Tracker, за да следите представянето на вашия уебсайт в търсачките, като същевременно показвате напредъка си и областите за подобрение в реално време.

Извършете анализ на конкурентите с помощта на Site Explorer, открийте най-добре представящото се съдържание и идентифицирайте възможности за обратни връзки.

Получете полезна информация за популярното съдържание и потенциалните възможности за изграждане на връзки с Content Explorer, който ви помага да създавате интересни статии, които резонират с вашата аудитория.

Ограничения на Ahrefs:

Премиум функциите на Ahrefs могат да бъдат скъпи, което ги прави по-малко достъпни за много потребители.

Функцията за търсене на съдържание често предоставя нерелевантни резултати, което затруднява намирането на качествени идеи за съдържание.

Новите планове имат строги ограничения за използване, като например само 600 събития на месец.

Цени на Ahrefs:

Lite: 129 $/месец

Стандартен: 249 $/месец

Разширено: 449 $/месец

Предприятие: 14 990 $/годишно

Оценки и рецензии за Ahrefs:

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 рецензии)

6. Zapier (Най-добър за автоматизация без кодиране)

Zapier е най-добрият свързващ елемент за вашия технологичен стек, който ви позволява да автоматизирате и интегрирате хиляди приложения без усилие.

С над 5000 интеграции, той ви позволява да създавате персонализирани работни процеси, които оптимизират вашите маркетингови кампании и елиминират повтарящите се задачи – и всичко това без да пишете нито една линия код.

Независимо дали управлявате потенциални клиенти, провеждате имейл кампании или взаимодействате с клиенти, Zapier ви помага да автоматизирате процесите, подобрявайки ангажираността на клиентите и цялостните маркетингови усилия.

Най-добрите функции на Zapier:

Автоматично пренасочвайте новите потенциални клиенти от уебсайта към вашия B2B CRM софтуер (например Salesforce или HubSpot) за бързо въвеждане.

Препращайте съобщенията за поддръжка на клиенти от социалните платформи към Slack или имейл, като ускорите времето за отговор и повишите удовлетвореността на клиентите.

Изберете от над 6000 приложения на трети страни, включително HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify и други, за да ги интегрирате с вашия маркетинг софтуер.

Използвайте инструмента за автоматизация с функция „плъзгане и пускане“ на Zapier, за да създадете персонализирани zaps (автоматизация) с помощта на тригери, условия if-else и елементи за действие сред хиляди приложения и източници на данни.

Използвайте обширна библиотека с готови шаблони за автоматизация, тригери и елементи за действие.

Създайте автоматизация, като просто опишете с прости думи какво искате да автоматизирате с помощта на разговорния AI на Zapier.

Ограничения на Zapier:

Има ограничение на броя на логическите разклонения в Zapier.

Въпреки че е подходящ за автоматизиране на работните процеси, Zapier не е подходящ за анализ и визуализация на маркетингови данни.

Цени на Zapier:

Безплатни завинаги

Професионална версия: 29,99 $/месец

Екип: 103,50 $/месец

Компания: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zapier:

G2 ревюта: 4,5/5 (над 1000 ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

7. Chatfuel (най-добър за създаване и управление на чатботове)

Интуитивният интерфейс на Chatfuel ви позволява да създавате персонализирани чатботове, съобразени с вашите уникални нужди. Независимо дали се нуждаете от чатбот за подпомагане на продажбите, кръстосана продажба на продукти, предлагане на клиентска поддръжка или събиране на ценна обратна връзка, можете да създадете такъв.

Това обаче не са просто случайни чатботове с отговори „да“/„не“; това са интелигентни ботове, които служат като виртуални асистенти и безпроблемно взаимодействат с клиентите на уебсайтове, Facebook, WhatsApp и Instagram. Тъй като Chatfuel е официален доставчик на WhatsApp API, вие получавате проверена зелена значка.

Най-добрите функции на Chatfuel:

Създайте автоматизирани сценарии за разговори, които могат да разберат нуждите и предпочитанията на клиентите, да препоръчват продукти и да отговарят на въпроси.

Използвайте вградения модел ChatGPT за по-естествени и човешки разговори с клиентите.

Лесно сегментирайте, квалифицирайте и експортирайте всички потенциални клиенти, които вашият чатбот улавя с вградената CRM функция на Chatfuel.

Интегрирайте ги с основни инструменти за B2B маркетинг като Google Sheets, Calendly и Zapier.

Ограничения на Chatfuel:

Някои потребители смятат, че интерфейсът на Chatfuel е по-малко интуитивен, а процесът на настройка отнема много време.

Chatfuel е ограничен до ангажиране на клиенти и генериране на потенциални клиенти; следователно, той не е идеален избор за обширни B2B маркетингови стратегии.

Цени на Chatfuel:

Бизнес: 14,99 $/месец (Facebook и Instagram)

Бизнес: 34,49 $/месец (Whatsapp)

Enterprise: Цена от 300 долара

Оценки и рецензии за Chatfuel:

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. 6Sense (Най-добър за маркетинг, базиран на данни)

6Sense е мощен маркетингов инструмент, който ви помага да откриете печеливши сделки в началото на пътуването на купувача и да ги сключите бързо, за да увеличите приходите си.

Този AI маркетингов инструмент проследява дейностите на потенциалните купувачи на вашия уебсайт и определя намеренията на купувачите в реално време. Неговата предсказваща интелигентност ви помага да намерите нови потенциални клиенти и да откриете възможности за кръстосани продажби в точното време.

Освен това Revenue AI използва изкуствен интелект, за да ви помогне да откриете потенциални клиенти с висока стойност, да предвидите бъдещи продажби и да вземете интелигентни решения, основани на данни. Точните B2B набори от данни ви предоставят цялата актуална бизнес информация, от която се нуждаете, за да насочите маркетинговите си и продажбени усилия към клиенти, готови да купят, като по този начин увеличите конверсионните си проценти и използвате ресурсите си по най-добрия начин.

6Sense AI ви помага да съобразите прецизни съобщения, за да ги ангажирате, и самостоятелно да планирате срещи, като автоматизирате целия маркетингов работен процес.

Най-добрите функции на 6Sense:

Открийте компании, които се интересуват от вашите продукти или активно проучват конкуренцията ви с данните за B2B намеренията им.

Създавайте целеви рекламни кампании, достигащи до конкретни фирми и лица, с контрол върху разположението на рекламите и бюджета.

Използвайте изкуствен интелект, за да създадете подходящи, съобразени с бранда имейл кампании, които провокират разговори и водят до повече насрочени срещи.

Открийте скрити сигнали за покупка от трети страни и използвайте информацията за вашите купувачи, за да създадете хипер-персонализирани кампании в реално време.

Ограничения на 6Sense:

Рекламният интерфейс може да бъде по-удобен за ползване, с по-добра видимост на данните за всяка реклама.

Въпреки че интеграциите обикновено са прости, те могат да бъдат донякъде ограничени.

Цени на 6Sense:

Безплатни

Екип: Индивидуални цени

Растеж: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за 6Sense:

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Metadata (Най-добър за управление на реклами и генериране на търсене)

Metadata е дигитално маркетингово решение за B2B, което автоматизира задачи като изграждане на аудитория, провеждане на платени кампании и оптимизиране на приходите.

Използвайки машинно обучение, Metadata разбира профила на вашия идеален клиент, изгражда аудитории с висок потенциал, управлява мултиканални кампании и ги оптимизира за печалба. По този начин вие и вашият екип можете да се съсредоточите върху задачи като изграждане на стратегии за управление на марката или клиентите.

Най-добри характеристики на метаданните:

Стартирайте и управлявайте едновременно тестове за разделяне на няколко канала и идентифицирайте най-ефективните реклами, аудитории и оферти.

Насочете се към потенциални купувачи с висок потенциал във всички канали като LinkedIn, Facebook и Instagram.

Наблюдавайте и преразпределяйте бюджетите към най-ефективните кампании, като максимизирате възвръщаемостта на инвестициите.

Обогатете новопривлечените потенциални клиенти с над 20 проверени бизнес атрибута – автоматично.

Използвайте поведенчески или фирмени критерии, за да персонализирате елементи на уеб страници като заглавия, социални доказателства и съобщения въз основа на профилите на купувачите.

Ограничения на метаданните:

Цената на Metadata е висока за малките и средни предприятия и стартиращите компании.

Качеството и обемът на потенциалните клиенти във Facebook не отговарят на очакванията на потребителите.

Ценообразуване на метаданни:

Metadata demand hub: Започва от 5000 долара на месец

Оценки и рецензии на метаданни:

G2: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Vimeo (най-доброто за видео маркетинг, задвижван от изкуствен интелект)

91% от хората гледат обяснително видео, за да научат повече за даден продукт или услуга. Като се има предвид това, съм сигурен, че видеомаркетингът е неразделна част от повечето SaaS маркетингови стратегии.

Vimeo е платформа за видео маркетинг, базирана на изкуствен интелект, която помага на бизнеса да ангажира аудиторията си чрез завладяващи видео преживявания. С лесни за употреба инструменти за управление поддържайте видео библиотеката си добре организирана и защитена, като осигурявате безпроблемен достъп и защита на съдържанието си.

Интегрирайте вашите видеоклипове в уебсайта, целевите страници и имейл кампаниите си, за да привлечете аудиторията си и да стимулирате конверсиите.

Най-добрите функции на Vimeo:

Създавайте впечатляващи видеоклипове без усилие с лесните за употреба инструменти за редактиране, които ви позволяват да добавяте ефекти, текст и други елементи, за да направите съдържанието си по-забележително.

Излъчвайте събитията си на живо или ги организирайте по заявка, за да достигнете до по-широка аудитория и да максимизирате ангажираността.

Достъп до възможности за приходи чрез монетизиране на вашите видеоклипове с реклами, абонаменти и други инструменти за монетизиране, превръщайки вашето съдържание в печеливш актив.

Ограничения на Vimeo:

В сравнение с платформи като YouTube, Vimeo има по-малка аудитория.

Има ограничения в опциите за монетизация, което потенциално намалява възможностите за приходи за бизнеса.

Цени на Vimeo:

Стартово ниво : 20 $/месец (60 видеоклипа)

Стандартен : 33 $/месец (120 видеоклипа)

Разширена версия : 108 $/месец (500 видеоклипа)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Vimeo:

G2: 4. 3/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 1000 отзива)

Персонализирани маркетингови шаблони от ClickUp

Искате да оптимизирате маркетинговите си усилия? Опитайте персонализираните маркетингови шаблони на ClickUp! Те са идеални за спестяване на време и подобряване на кампаниите ви.

1. Шаблон за план за съдържание в социалните медии

Изтеглете този шаблон Шаблонът за план за съдържание в социалните медии на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създавате, планирате и управлявате съдържанието си в социалните медии.

Шаблонът за съдържание в социалните медии на ClickUp гарантира последователно публикуване на вашите страници в социалните медии, като подрежда вашите публикации предварително. Този шаблон опростява идеите и планирането на публикациите в социалните медии чрез:

Поставяне на цели и задачи за измерване на успеха на вашите маркетингови усилия в социалните медии

Създаване на лесен за следване план за създаване на съдържание и спестяване на време

Бъдете в крак с пазарните тенденции, за да поддържате конкурентно предимство

3. Шаблон за маркетингови екипи

Изтеглете този шаблон Шаблонът за маркетингови екипи на ClickUp е създаден, за да ви помогне да оптимизирате маркетинговите си процеси.

С разпространените в организациите отдалечени екипи, поддържането на централизиран оперативен център е предизвикателство, тъй като пропуските и прекъсванията в процесите стават все по-очевидни.

Шаблонът за маркетингови екипи на ClickUp предлага решение, което позволява на вашите маркетингови екипи да се разрастват заедно с бизнеса, обединявайки цялата им работа, подобрявайки видимостта в цялата организация и позволявайки бързи реакции на промените на пазара. Той опростява управлението на екипа чрез:

Уверете се, че всички членове на екипа разбират своите роли и отговорности

Подобряване на комуникацията и сътрудничеството в екипа

Проследяване на напредъка по всеки проект

4. Шаблон за план за съдържателен маркетинг

Изтеглете този шаблон Шаблонът за план за съдържателен маркетинг на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате, проследявате и измервате успеха на вашите усилия в областта на съдържателния маркетинг.

Независимо дали пускате нов продукт или управлявате текущи кампании, ClickUp ви предлага шаблона за план за съдържателен маркетинг от ClickUp. Той ви помага да създадете структуриран метод за планиране, опростява процеса и прави съдържанието ви по-ефективно и ефикасно. С този шаблон можете:

Фокусирайте се върху най-ефективните стратегии за съдържание, за да постигнете максимален ефект.

Определете ясно целевата си аудитория и създайте подходящо съдържание.

Разработете цялостна стратегия, която да насочва създаването и разпространението на съдържание.

5. Шаблон за маркетингов план за действие

Изтеглете този шаблон Шаблонът за маркетингов план за действие на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате и следите вашите маркетингови задачи.

Концентрирайте се върху усилията си, проследявайте напредъка, коригирайте стратегиите и идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, с шаблона за маркетингов план за действие на ClickUp. Този шаблон предоставя структурата, видимостта и инструментите за създаване на ефективни маркетингови планове, които дават резултати. Не само това, но той ви позволява също така:

Вижте как вашата маркетингова стратегия се прилага в различни канали

Следете точно напредъка спрямо бюджетите и графиците

Работете безпроблемно с екипа си по тактики и проекти

6. Шаблон за маркетингов отчет

Изтеглете този шаблон Шаблонът за маркетингов отчет на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате маркетинговите усилия и резултати.

Маркетинговият доклад е като книга с истории, която ни разказва колко добре се справя дадена компания с маркетинга си. Но изготвянето на тези доклади може да бъде трудно!

Тогава се натъкнах на шаблона за маркетингов отчет на ClickUp. Той е като магически инструмент, който улеснява:

Наблюдавайте маркетинговите дейности и проследявайте бизнес резултатите

Създавайте информативни графики и изображения, които помагат да обясните историята.

Получете по-добро разбиране за вашата целева аудитория

Кой е най-добрият AI инструмент за B2B маркетинг?

Сред тези AI маркетингови инструменти, ClickUp се откроява като всеобхватен инструмент за управление на кампании и производителност.

ClickUp използва AI технология, за да оптимизира работните процеси, да подобри сътрудничеството в екипа и да повиши ефективността на управлението на задачите, което го прави ценен актив за B2B маркетолозите, които искат да оптимизират своите дигитални маркетингови процеси.

За тези, които са готови да подобрят своите маркетингови усилия с мощните възможности на ClickUp, регистрирайте се в ClickUp още днес!